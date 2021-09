FÚNEBRES | 16 de septiembre del 2021

15/09/2021 - 22:22 Funebres

Fallecimientos

Norberta del Valle Díaz (La Banda)

Leonor Margarita Cuevas (Chaco)

Sixto Valentín Aragón (La Banda)

Arcenio Juárez (La Banda)

Roque Emilio Jugo

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HUGO ORLANDO ARIAS (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/21

"El Señor es mi pastor nada me puede faltar".

Gladys L. Morales, sus hijos Arias Morales, María L.; Elizabeth; Florencia (a); Alejandro participan con mucho dolor y acompañan a su esposa e hijas, ante tan irreparable pérdida.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ FRANCISCO LEGUIZAMÓN

(q.e.p.d.) Falleció el 14/9/21.

El Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Fernández participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su empleado Horacio Cabeza. Ruegan una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ FRANCISCO LEGUIZAMÓN

(q.e.p.d.) Falleció el 14/9/21.

El Intendente de la ciudad de Fernández, Dr.Víctor Araujo participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano del empleado municipal Horacio Cabeza. Eleva oraciones en su memoria y acompaña a su familia en éste difícil momento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HÉCTOR OSVALDO SOTOMAYOR

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/9/21 y espera la resurrección.

Su hermano Oscar Sotomayor (Papi), su esposa Nora del Valle, sus hijos, Roxana, Soledad y Punito, hijos políticos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan una oración en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

HÉCTOR OSVALDO SOTOMAYOR

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/9/21 y espera la resurrección.

Su hermano Oscar Sotomayor (Papi), su esposa Nora del Valle, sus hijos, Roxana, Soledad y Punito, hijos políticos y nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan una oración en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

DRA. MARQUESA ADRIANA ELEONORA ZURITA SUAYA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/9/21 y espera la resurrección.

Mario Eugenio Ferrero y María Mercedes Arce de Ferrero, participan con profundo pesar su fallecimiento, acompañan a la familia y ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

DRA. MARQUESA ADRIANA ELEONORA ZURITA SUAYA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/9/21 y espera la resurrección.

Oscar Alberto Rusz y Hadydee del V. Salgado y Julio Salgado, participan con profundo dolor la partida hacia la Casa del Padre, de su querida e inolvidable amiga Marquesa. Rogamos oraciones en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

DOMINGO DEL VALLE LAMI

(q.e.p.d.) Se durmió el 16/8/21 y espera la resurrección.

“Que Dios guarde tu alma en la paz de su reino”. Fuiste un ser maravilloso, fiel amigo, compañero, consejero y confidente. Nos dejaste con un vacío enorme pero lleno de todo lo hermoso que vivimos. Fuiste ayer, hoy y mañana serás la luz de nuestros corazones dejando esa señal de amor. Su esposa Eva, sus hijos Alexia y Franklin, hijo político Miguel Enrico, nietas Daiana y Vanina Enrico Lami invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia Cristo Rey al cumplir 1 mes de su partida a la casa del Señor.

RECORDATORIO E INVITACIÓN A MISA

MARIO RICARDO MURILLO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/9/21 y espera la resurrección.

“El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar. En verdes praderas Él me hace descansar. Me conduce hacia fuentes tranquilas y repara mis fuerzas." Marito, amado esposo, padre y abuelo, vivirás eternamente en nuestros corazones. Tu recuerdo permanecerá en tus lugares, las cosas que construiste con tus manos, el arte de tus fotografías que plasmaron la belleza de nuestra ciudad, emociones y momentos especiales. Que Dios Padre te tenga en su Santa Gloria. Su esposa Luchy, sus hijos Rita y Martín, sus nietos Natanael, Mia, Delfina, Juan Martín, Paloma y Amparo, y sus hijos del corazón, Ivana y Andrés, invitan a la misa que se realizará al cumplirse nueve días de su fallecimiento, el Jueves 16 de Septiembre, a las 18 en la Parroquia San José Bº Belgrano.

RECORDATORIO

MARÍA CRISTINA OVEJERO DE CORDERO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/9/98 y espera la resurrección.

Al cumplirse un año más de tu partida al Reino celestial, te sentimos presentes en nuestros corazones. Vivirás por siempre con nosotros por el resto de los días. Tus hijos Nora (a), Abel y Lucas (a) y sus respectivas familias. Elevamos oraciones en su querida memoria y brilla para ella la luz que no tiene fin.

ARIAS, HUGO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/21|. "Bienaventurados los poros de corazón, porque verán a Dios". La familia Araujo acompaña a su querida amiga Marisa e hijitos con profundo dolor. Elevan oraciones en su memoria.

ATÍA DE MAIDANA, MARTA ELIZABHET (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/21|. Su hermana María Magdalena Ceruti, su hijo Ignacio Agustín Lines participan con pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ATÍA DE MAIDANA, MARTA ELIZABHET (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/21|. Su primo Mario Roberto Abalos y familia, participan con dolor su fallecimiento, acompañan en estos momentos de pesar a sus familiares y elevan oraciones por su eterno descanso.

ATÍA DE MAIDANA, MARTA ELIZABHET (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/21|. Madre querida te despido con todo mi amor y agradecimiento. Andrea Santos, hijos Agustín y Solana, sus nietos Máximo y Bautista participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ATÍA DE MAIDANA, MARTA ELIZABHET (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/21|. Compartimos el dolor y acompañamos a su hijo Chori y familia. Sus amigos Daniel y Marine rogando a Dios lleve consuelos a todos.

ATÍA DE MAIDANA, MARTA ELIZABHET (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/21|. Pedro Ignacio Lines, sus hijos Pedro Ignacio, María Sol, Jimena María e Ignacio Agustín Lines participan con pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ATÍA DE MAIDANA, MARTA ELIZABHET (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/21|. Los compañeros y amigos de la promocion 68 de la escuela Normal Manuel Belgrano participan su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a Graciela y Raúl, ante la dolorosa pérdida de su hermana y prima respectivamente. Que el Señor la reciba en su santa gloria y brille para ella la luz que no tiene fin.

BRIDOUX, JULIO JOSÉ RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/21|. Participan con profundo dolor el fallecimiento del amigo Tati, y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Ramón Pena, Belén Basualdo y sus hijos Manuel Santiago, Belén y Martín Pena. Que brille para él la luz que no tiene fin.

BRIDOUX, JULIO JOSÉ RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/21|. Dra. Mirta Gonzalez y familia, Dra. Ana María de Fuster y familia, y Graciela Acuña y familia, participan con dolor el fallecimiento del aprecio Dr. Julio Bridoux. Elevan oraciones en su memoria.

BRIDOUX, JULIO JOSÉ RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/21|. Juan Caldera, Elsa Danela, sus hijos Juan Pablo, Marcela, Álvaro, Francisco y sus respectivas familias participan con gran pesar su fallecimiento y acompañan a su esposa Marta, a sus hijos y demás familiares. Elevan oraciones en su querida memoria.

BRIDOUX, JULIO JOSÉ RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/21|. Maximio Edmundo Ruiz acompaña a su amigo Santiago y familia en este momento de tanto dolor.

BRIDOUX, JULIO JOSÉ RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/21|. Maximio Ruiz Paz y María Cristina Lescano participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BRIDOUX, JULIO JOSÉ RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/21|. Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo pesra el fallecimiento del padre de la Dra. Silvina M. Bridoux y padre político del Dr. Sergio Román, socios dela institución. Ruega oraciones en su memoria.

BRIDOUX, JULIO JOSÉ RICARDO (TATI) (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/21|. Nilda Guberville, sus hijas Silvina y Carolina Moreta y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

BRIDOUX, JULIO JOSÉ RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/21|. Dr. Ernesto Traine y Emilia Silva de Traine y flia participan con pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

BRIDOUX, JULIO JOSÉ RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/21|. Eduardo Ernesto Christensen, Olga Vieyra, sus hijos Alejandro y Eduardo participan su fallecimiento y acompañan con afecto a su esposa Marta y a sus hijos en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

CANO, MÓNICA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/21|. Dra. Ana Maria de Fuster y flia, Dra. Mirta Gonzalez y flia,; Graciela Acuña y flia, lamentan participan el fallecimiento de la querida Daniela. Ruegan oraciones en su memoria.

CANO, MÓNICA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/21|. El personal Directivo, médicos, enfermeros, técnicos, administrativos, de servicios general y demás compañeros participan con profundo dolor la inesperada partida de nuestra compañera Daniela. Brille para ella la luz que no tiene fin. Se ruega una oración en su memoria.

CANO, MÓNICA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/21|. Hay quienes traen al mundo una luz tan grande...Que incluso despues de haberse ido esa luz permanece. Tus cuñados Héctor Daniel Alzugaray, esposa María Ines Gallo, sus hijos Lorena, Gabriela, Mauricio y Daniela Alzugaray.

CANO, MÓNICA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/21|. El Cielo está feliz porque ha ganado un hermoso ángel nuevo. Acompañamos a su familia en estos momentos de dolor. Familia Alzugaray Llorens.

CANO, MÓNICA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/21|. María Angélica Maza participa con pesar el fallecimiento de tan noble y servicial compañera y acompaña a su familia en este momento de gran dolor, al tiempo que eleva oraciones por su descanso eterno.

CUEVAS, LEONOR MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/21|. Su hermano F. Raúl Cuevas, hermana política Pastora Alderete. Sus sobrinos Perli y flia. Nancy y flia. Rodi y flia. Participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio de Resistencia(Chaco).

DONZELLI, JOSÉ GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/21|. "Señor tu nos prometiste una morada, confiamos a Ti el alma de Josecito". Participan su fallecimiento, acompañando a la familia. Irene Palmeyro de Torrens y sus hijos Alejandra y José.

DONZELLI, JOSÉ GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/21|. Eduardo Scarpellini, Rosi Rivero, sus hijas Paula y Luciana Scarpellini con sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GÓMEZ ARIAS, MERCEDES INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 12/9/21|. Participa de tu partida, tu único hijo Gómez Cesar. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia Realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

HERRERA, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/21|. Rectoría de la Escuela de Comercio Prof. "Antenor R. Ferreyra" acompaña al Prof. Roberto Ledesma en este difícil momento que le toca vivir por la desaparición física de su madre. Ruega una oración en su memoria.

JUGO, ROQUE EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/21|. Sus hermanos Santiago, Eloísa, Juanita y Maruca Jugo, sobrinos y demás familiares partic. con dolor su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cement. del Pocito, dpto capital. Servicio Caruso. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

SOTOMAYOR, HÉCTOR OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/21|. Su hermana política Maria de los Angeles Jiménez, participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SOTOMAYOR, HÉCTOR OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/21|. Ullito (Metito)...Amigo avisame antes que me dejas, no hay lugar donde buscarte aqui y ahora... Nos tardamos un poco, es mucho peso, sacame un par de discos. Abrazo Ullito te quiero. Gaby Medina.

SOTOMAYOR, HÉCTOR OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/21|. "Bienaventurados los de corazon puro, porque de ellos es el Reino de los Cielos". Personal directivo, docentes, de maestranza del Jardin de Infantes Nº 805 participa con profundo dolor el fallecimiento del tio de la Srta. Roxana Sotomayor. Ruegan oraciones en su memoria.

VÁZQUEZ DE TREJO, BEATRIZ OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/21|. El personal del Centro Experimental Nº 7 Nicolas Avellaneda participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá del docente Roberto Trejo. Se ruega oraciones en su memoria.

VILLARREAL, LUIS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/21|. Gringo Lescano, su hija Lorena Lescano Raed su esposo Sandro Moralea e hijas Maithena y Brunelha participan su fallecimiento. Ruegan al Altísimo que su Alma descanse en paz y resignación para su familia.

VILLARREAL, LUIS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/21|. "Señor ya esta en su casa, permítele apreciar tu rostro y dale el descanso eterno". Empresa Conorvial S.A. participa con profundo dolor el fallecimiento del esposo de Inés Luaces, acompañándola en este triste y doloroso momento, sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz. Elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

ZURITA SUAYA, MARQUESA ADRIANA ELEONORA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/21|. Que el Señor la reciba en su morada". Su hermana política Teresa Isabel Gonzalez, su esposo Julio Herrero, sus hijos Patricio E. Dalila F. participan su fallecimiento y ruegan oracion en su memoria.

ZURITA SUAYA, MARQUESA ADRIANA ELEONORA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/21|. Su sobrino Guillermo Basbus y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querida familia en este momento. Ruegan oraciones en su memoria.

ZURITA SUAYA, MARQUESA ADRIANA ELEONORA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/21|. Teresita Amadey, sus hijas Cecilia y Patricia Lagar, sus hijos políticos Cristian Acosta y Mario Feijóo y sus nietos lamentan profundamente el fallecimiento de la querida Marquesa y acompañan en el dolor a sus hijas: Ana Beatriz, Eleonora, Carolina y Constanza y a sus hermanos Carlos, Rubio y Negro con su respectivas familias. Elevan oraciones en su memoria.

ZURITA SUAYA, MARQUESA ADRIANA ELEONORA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/21|. Raúl Alderete Palacio participa el fallecimiento de su amiga Marquesa. Dios la tenga en su gloria.

ZURITA SUAYA, MARQUESA ADRIANA ELEONORA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/21|.

Teresita Vergottini junto a sus hijas Maria Noel y Fernanda y nietos Marko y Nicolas, participan su fallecimiento, acompañando en el dolor a sus hijas y hermanos.

ZURITA SUAYA, MARQUESA ADRIANA ELEONORA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/21|. Horacio Villalba, María Rosa Herrera e hijas Peggy Villalba de Azaf e hijos, participan con gran dolor su fallecimiento, acompañan a sus hijas. Ruegan oraciones en su memoria.

ZURITA SUAYA, MARQUESA ADRIANA ELEONORA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/21|. David Jarma, Graciela Neirot, hijos y nietos, participan con tristeza el fallecimiento, y acompañan a su familia en este momento tan difícil de la vida. Ruegan oraciones en su memoria.

ZURITA SUAYA, MARQUESA ADRIANA ELEONORA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/21|. Manuel Sánchez y Elena Marina Piccardi, junto a sus hijas María Elena, María Laura, María del Pilar y sus familias, participamos con gran pesar su fallecimiento. Acompañamos a sus hijas, hermanos y familia en este triste momento. Elevamos oraciones rogando por su descanso eterrno.

ZURITA SUAYA, MARQUESA ADRIANA ELEONORA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/21|. Norma Beatriz Maza de Zaiek, acompaña a Carlos y Anita en estos momentos de dolor, pide al Altisimo fortaleza y consuelo para toda la familia.

ZURITA SUAYA, MARQUESA ADRIANA ELEONORA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/21|. Raúl Sebastian Gonzalez y flia, acompañan en este momento de tan profundo dolor a sus primos y flia. Rogando oraciones en su memoria.

ZURITA SUAYA, MARQUESA ADRIANA ELEONORA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/21|. María Florencia González y flia, acompañan con profundo dolor a sus primas Ana, Constanza, Eleonora y Carolina. Rogando una pronta resignación para ellas.

ZURITA SUAYA, MARQUESA ADRIANA ELEONORA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/21|. Cindy Castillo y familia, acompañan en este momento de dolor a sus hijas, nietos, hijos politicos. Hoy te despido con un fuerte dolor, pero agradecida por formar parte de tu vida y por enseñarme y formarme como persona y en la fe, tantos momentos de charlas y risas compartidos nunca me olvidaré, tengo la plena seguridad que hoy ya gozas del Reino Celestial y un coro de ángeles te recibira, que tengas un descanso eterno.

ZURITA SUAYA, MARQUESA ADRIANA ELEONORA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/21|. Marque, Querida Amiga ¡Cuanto me duele tu partida! Hemos transitado como amigas seis décadas de nuestras vidas, siempre con el mismo cariño. En la Asociación Cristiana Femenina te he invitado para que formará parte de Acción Católica lo cual agradezco a Dios porque allí has cultivado amistades que han valorado tus condiciones y cualidades. Oraremos rogando que tu alma descanse en paz. Mony Salomón de Zanello.

ZURITA SUAYA, MARQUESA ADRIANA ELEONORA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/21|. Eduardo Fabián Gil, Adriana Judith Bertolotti y sus hijos Mariano, Hernán y Fabián acompañan a la querida familia Zurita en este momento de dolor y elevan sus oraciones para que Marquesa descanse en paz.

ZURITA SUAYA, MARQUESA ADRIANA ELEONORA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/21|. Vicente Sayago, Anita Sialle, sus hijos Juan Ignacio, Nicolás Martín, María y sus nietas Camila e Isabella participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ZURITA SUAYA, MARQUESA ADRIANA ELEONORA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/21|. José Félix Olivares; María Teresa Migueles y flia ; despiden con cariño a su compañera de promoción; y amiga; Rogando a la Divina Misericordia por su eterno descanso.

ZURITA SUAYA, MARQUESA ADRIANA ELEONORA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/21|.

Lidia Fernández de Small, sus hijos Carlos, Jose y Fernando Small participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan afectuosamente a toda la flia. Ruegan una oracion en su memoria.

ZURITA SUAYA, MARQUESA ADRIANA ELEONORA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/21|. Lucrecia Rojas de Neme y Nora R. Rafael de Jiménez despiden con gran dolor a Marquesa su querida amiga de la Acción Católica, Catedral. Ruegan por su descanso en el Señor, consuelo y esperanza para sus hijas y familias.

ZURITA SUAYA, MARQUESA ADRIANA ELEONORA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/21|. Luisa Coronel Alzogaray y sus hijos Jorge y Leti, Jose y Carla, participan con profundo dolor su inesperada partida a la Casa del Padre, siempre estarás en mi corazon amiga querida. Gracias por ser parte de mi vida. Tu amiga Chochi, te acompaña a tu familia en este dificil momento.

ZURITA SUAYA, MARQUESA ADRIANA ELEONORA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/21|. María Angelina Bossini participa con profundo dolor su fallecimiento. Acompaña a toda su familia en este momento de inmensa tristeza. Buen regreso a la Luz querida Marquesa.

ZURITA SUAYA, MARQUESA ADRIANA ELEONORA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/21|.

Margarita Zaín Fernández de Urueña participa con pesar su fallecimiento. Acompaño a su hermano Carlos Virgilio y a su esposa Anita Lamas en estos momentos de dolor.

ZURITA SUAYA, MARQUESA ADRIANA ELEONORA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/21|.Querida Marquesa: Lamentamos profundamente tu partida. Extrañaré tu compañía y las largas charlas. Acompañamos a sus hijas Ana, Carolina, Eleonora, Constanza y hermanos, ante irreparable pérdida. Rogamos oraciones. Dra. Mercedes Paz y M. Teresa Migueles de Olivares.

ZURITA SUAYA, MARQUESA ADRIANA ELEONORA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/21|. El Colegio de Abogados de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la hermana política de la Vicepresidenta del Consejo Directivo, Dra. Azucena Brunello de Zurita, rogando a Dios les conceda la resignación necesaria para transitar esta vida y esperar un futuro reencuentro.

ZURITA SUAYA, MARQUESA ADRIANA ELEONORA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/21|. Dr. Luis Alberto Miguel, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a sus colegas amigos: Dra. Azucena Brunello de Zurita, Dr. Néstor Zurita y Dra. Helena Zurita en este doloros momento. Ruega oraciones en su memoria.

ZURITA SUAYA, MARQUESA ADRIANA ELEONORA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/21|. Víctor Emilio Zaín y María Delia Jiménez mas participan con pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ZURITA SUAYA, MARQUESA ADRIANA ELEONORA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/21|. Graciela Saber, Natividad Nassif, Meky Ruiz, Silvana Passeri, Marili Isorni, Graciela Ruiz, Yuly Araujo, Ramón Díaz, participan su fallecimiento y acompañan con cariño a su hermano Carlos y a Tida su flia. En estos momentos.

ZURITA SUAYA, MARQUESA ADRIANA ELEONORA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/21|. María Cristina Camus y esposo Carlos Alberto García participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con gran cariño a sus hermanos Negro, Gurisa y Enrique y demás familiares en estos dolorosos momentos. Elevamos oraciones en su memoria rogando cristiana resignacion a su familia.

CALZONE, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 16/8/21|. Domingo emprendiste tú vuelo al paraíso celestial!!! Tú esposa Lilia Margarita Nazar, tus hijos: Nicolás, Felipe(a) y Fortunato(a) Calzone junto a sus respectivas familias, invitan a la misa hoy jueves en la Catedral Basílica a las 20 hs, al cumplir 1 mes de su fallecimiento.

MURGUIA, MARIA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/21|. Mami: Otro mes en donde tu sonrisa no ilumina el hogar. Otro mes que tus pequeñas manos no acarician nuestro rostro. Otro mes que el sol de tu mirada no iluminan nuestros días. Otro mes de lágrimas por tu partida. Otro mes que pasa y el gris del cielo es buscarte y extrañarte tanto. Otro mes de un vacío tan inexplicable. Otro mes de necesitarte. Otro mes que te recordamos a cada momento. Otro mes que la primavera no tendrá la flor más bella que eres tú. Otro mes que deseamos que esta triste realidad de no tenerte físicamente, sea solo un mal sueño. Su esposo Hugo Rodríguez, sus hijos Silvina, Fernanda, Alejandro y Lourdes, hijos políticos, nietos y demás familiares invitan a la misa en su memoria al cumplirse dos meses de su partida al reino celestial a realizarse el día 16/9 en la parroquia María auxiliadora a las 19.30 hs

MURGUIA, MARIA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/21|. Mamita: Es difícil aceptar tu partida, aceptar que nunca más estarás a mi lado, que tu bella sonrisa quedará solo en mi recuerdo, que tu voz solo en mi memoria, pero a pesar de gran dolor que me ha causado, solo me queda agradecer por tu amor y saber que ante todo no es un último adiós, es solamente un hasta pronto. Algún día nos volveremos a encontrar para fundirnos en un abrazo eterno. Su hija silvina, su yerno Chichi campos y su nieto Luciano ruegan una oración en su memoria al cumplirse dos meses de su desaparición física.

MURGUIA, MARIA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/21|. Hoy hace dos meses que nos dejaste vieja duele tanto tu partida que no podemos reponernos de este golpe tan duro que nos dio la vida espero que en el lugar que te encuentres estés bien y feliz y danos fuerzas para seguir adelante... te amo y Te extraño muchísimo mamita.... Tu hijo Alejandro tu hija política lucky y tu nieto Lorenzo ruegan oración en su memoria.

MURGUIA, MARIA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/21|. A dos meses que ya no estás físicamente en nuestra vida solo dar gracias x todo el amor q nos diste , los consejos y enseñanza a mis hijos te extrañamos y te amamos siempre dios te del descanso eterno. Tu hija Fernanda tu yerno Guillermo y tus nietos Belén Rocío Zalma Jesús. Ruegan oración en su memoria.

MURGUIA, MARIA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/7/21|. Mamita, Sé que aún es pronto para acompañarte pero me consuela saber que estás en un mejor lugar jamás dejaré de amarte y tu Recuerdo me acompañarán para toda la eternidad te extraño madre mía. Tu hija Lourdes tu nieta Xiara y tu yerno Santiago Trejo ruegan una oración en su memoria al cumplirse dos meses de su partida al reino celestial.

PERALTA, HUMBERTO ATILIO (Toti) (q.e.p.d.). Fallecio el 6/9/21|. Su hermano Gustavo Peralta, sus sobrinos Marcelo, Walter, Jorge, Darío, Mirta, Fernando, Claudia, Silvina e Ivana y sus respectivas flias., invitan a la misa hoy a las 19.30 en la Pquia. Santa Lucía al cumplirse 9 días de su partida a la casa del Señor.

NAVARRO, JULIA (Julieta) (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/09|. Hoy hace doce años que fuiste al encuentro con Dios, como te añaramos mi Julieta. Que brille para Ti la luz que no tiene fi. Te amamos. Su familia.

ARAGÓN, SIXTO VALENTIN (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/21|. Sus hijos Carlos, Juan, Lidia, Manuela, h. politicas Marisa y Graciela Veronica, Hipolito, Gisela, Miguel, lorena, Mariano, Rosa, Cristian, Dario, Rosa, Javier, Hector, Gladis, Mariela, Romina, bisnietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio la Misericordia SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

DÍAZ, NORBERTA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/21|. Sus hijos Carlos Narciso Suárez y Lucrecia Katherine Suarez Díaz, hermanos de mamá Feliciano Timoteo Díaz y Jorge Alberto Díaz sobrinos, nietos, bisnietos e hijos políticos participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el Cementerio de La Misericordia Ceremonial Exequias Y Tanatopraxia Realizado Por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

JUÁREZ, ARCENIO (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/21|. Su esposa Luisa Ibañez sus hijos Maria, LLuis, Silvia, Elsa, Raul, Hector, Roxana, Daniel, Jose, nietos bisnietos hnos sobrinos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11.30 horas en el cementerio la Misericordia COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NOPRTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

LEDESMA, PEDRO ANTONIO (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Negro Hermanito querido, hoy el cielo está de fiesta, estas cumpliendo años y seguro que junto a Dios, la Virgen y los ángeles festejarás. Te extrañamos mucho. Se ruega una oración a su memoria. Celeste, Jeremías, Cristina.

PINTOS, MARÍA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/21|. "No me arrepiento de este amor, aunque me duela el corazón, amar es un milagro y yo te ame como jamás imagine. Sé que estás a la diestra de Dios amor porque fuiste un Ángel de luz en mi vida. Te amo amor de mi vida y Dios un día nos va a permitir estar juntos nuevamente. Carly Toloza

PINTOS, MARÍA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/21|. Un Ángel se fue al cielo". Sus suegros Beco y Mary Toloza, sus cuñados Marilú, Diego y Mariana, sus sobrinos Azul, Alma, Lourdes y Lucio Toloza participan con dolor su fallecimiento.

CORVALÁN, ELDA MARGARITA BRICIDA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/21|. Puedes Llorar porque se ha ido, o puedes sonreir porque ha vivido. Puedes llorar, sentir vacio y dar la espalda, o puedes hacer lo que a ella le gustaria, sonreir, abrir los ojos, amar y seguir. Su amiga Nelida de Mues y familia, participa con profundo pesar su partida y ruega oraciones en su querida memoria.

CORVALÁN, ELDA MARGARITA BRICIDA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/21|. "El Señor la llamó a su lado, descansa en paz y brillepara ella la luz que no tiene fin. Olga, Alejandro y Alberto Cheein y sus flias. despiden con profunda tristeza a Pola y acompañan a su flia., en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

CORVALÁN, ELDA MARGARITA BRICIDA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/21|. Alina Litviñuk , su esposo Juan carlos Pahud y ex compañeros del sanatorio San Martin participan con dolor el fallecimiento de su compañera Elda, acompañamos a la familia en este momento de gran dolor.