FÚNEBRES | 18 de septiembre del 2021

Julio Ariel Jerez (La Banda)

Manuela Evangelina Cajal (Dpto. Río Hondo)

Walter Edgar Trejo

Jorge Amado Tamer

Jorge Alfredo Azar (Añatuya)

Raúl Atilio Vázquez

Lorenzo Samuel Pallares Bravo

Domingo Enrique Díaz (Simbol)

Segunda Herrera de Cáceres

Fany del Valle Torres de Jiménez

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JORGE ALFREDO AZAR

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/9/21 y espera la resurrección.

"Que el Señor te tenga en su reino y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Su esposa María Gallardo, hijos Valeria Alejandra y Jorge Raúl; hijos políticos Marta Valdez y Javier Pérez; nietos David, Naylen Azar Helena y Leonor Pérez Azar, participan con profundo dolor su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JORGE ALFREDO AZAR

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/9/21 y espera la resurrección.

Su hermano Julio "Pato" Azar participa con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en cementerio de Añatuya.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Ing. WALTER EDGARD TREJO (Edi)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/9/21 y espera la resurrección.

Hermano querido, descansa en paz. Honro y atesoro todo lo vivido; agradezco a nuestros padres el amor de hermanos que nos inculcaron. Disfrutamos, reímos, aprendimos, compartimos, caminamos, cuidamos y nos quisimos tanto !! … y todo en vida. El hermano del medio, el lector de libros, el ingeniero ingenioso, el buen hijo, hermano, esposo, padre, abuelo, tío, amigo. Siempre presente en todo, con la palabra justa. Gracias por todos estos años cargados de vida, alegrías, también de tristezas pero donde juntos, nos abrazamos con fe para seguir caminando. Te vas en paz, con el rostro de ternura y de ese vivir sano y amoroso que te hacía tan especial. Gracias Dios por el gran ser humano de hermano que me brindó la vida. Siempre en mi vida y corazón. Te amamos.

Tu hermana Lydia Sthela Trejo, tu sobrina Jorgelina Canllo Trejo y Baltazar García Canllo. Elevamos oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Ing. WALTER EDGARD TREJO (Edi)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/9/21 y espera la resurrección.

El deceso de una buena persona

Jorge René Trejo llora la muerte de su hermano, un ser íntegro, bondadoso, servicial, entrañable amigo, esposo, padre y abuelo sin dobleces.

No quiero que sollozos y llantos alteren la paz de tu morada seguramente acunada por coros angelicales.

Aprecio que nuestra madre, doña Lydia, estará feliz de haber criado y educado persona de talla tan elevada imbuida de los más elevados valores. Tarea cumplida doña Lydia.

Les pido a su esposa, Gizela, y a sus hijos, Gizelita, Emilio y Santiago, y a sus nietos, Martina, Jeremías, Guillermina, Candelaria y Emilita, verdaderos diablillos, que no lo lloren con exceso, sino como compinche de sus juegos y pedagogo de sus estudios como lo fue en vida.

Hasta pronto hermano. Ojala nos reunamos allá en el jardín celestial donde aspiro encontrar lugar a tu lado si es que mis méritos terrenales, muy por debajo de los tuyos, lo permiten.

Hasta siempre hermano.

RECORDATORIO

DORYS LUCÍA DEL VALLE RODRÍGUEZ MORALES

(q.e.p.d.) 18/09/2015 - 18/09/2021

¡Hoy seis años ya!... Dorys, tú que en esta tierra fuiste amor, bondad y dulzura descansa en paz al lado del Señor. Te ausentaste de nosotros, pero nuestro amor por ti no morirá jamás. Amada hija, nieta adorada estaremos contigo hasta el final de los tiempos. Tu pérdida fue inesperada pero tu recuerdo vivirá en nuestros corazones. Tu madre que te Ama María Elena y tu abuela Lucha. Se ruega una oración en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

MARGARITA SADA MIGUEL DE ABATE - CARLOS MAURICIO ABATE

(q.e.p.d.) Se durmieron el 18/9/00 y el 6/9/12 y esperan la resurrección.

Hoy se hace invierno este interior anidado de recuerdos. Donde fueron las caricias, los besos de sol que bañaban nuestros cuerpos? Donde fueron las risas, los cantos y los mil sueños compartidos? Por qué estarían fuera de nuestra alma, sólo porque están fuera de nuestra vista? Nunca se irán del alma quienes hicieron magia en nuestros corazones.

Unidos por el amor, elevaremos nuestras plegarias pidiendo al Altísimo por el descanso de sus almas, hoy a las 20 por el facebook de la Pquia. San José del Bº Belgrano.

INVITACIÓN A MISA

ELENA VICTORIA SÁNCHEZ VDA. DE STEVALE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/8/21 y espera la resurrección.

“Felices los compasivos, porque obtendrán misericordia”. (Mt. 5,7)

Sus hijas Ruth y Silvana Stevale, invitan a la misa en su memoria a realizarse hoy sábado a las 18 hs. en la Pquia. San José del Bº Belgrano, al cumplirse un mes de su partida a la casa del Padre. Elevamos oraciones en su querida memoria.

INVITACIÓN A MISA

BLANCA INÉS OVEJERO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/8/21 y espera la resurrección.

Hoy se cumple un mes de tu partida al Reino de Dios, mientras aquí en la Tierra te extrañamos muchísimo. Estarás siempre en nuestros corazones descansa en paz y que brille la luz que no tiene fin… Tu esposo Marcelo Medina (Pipy) su hijo Guillermo Medina, su mamá política Olga Morales, sus cuñadas: Valle, Azu, Gachy, Tere, Norma, Cote, Claudia, Rosy y Carlina, sus sobrinos y demás familiares elevan una oración en su memoria. La misa se celebra el domingo a las 10hs. En la Iglesia Nuestra Señora de Loreto.

RECORDATORIO

Dra. MIRTA GRACIELA CELLA DE LÓPEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/9/20 y espera la resurrección.

Mamita hermosa hoy hace un año de que te fuiste repentinamente de este plano terrenal. Comprendo con todo el dolor del mundo que ya era tu hora y se cumplía un ciclo en tu vida, a pesar de que yo no lo quise ni lo aceptaba porque eras y sos mi madre y la mejor persona que conocí pero tampoco quería verte sufriendo tanto tiempo, no era justo. Mucho menos para vos que eras tan buena persona, tan justa, generosa, inteligente, agradecida, poderosa, etc y sobre todo es que brillabas con luz propia. Ahora sigues brillando pero siendo mi ángel.

Se que estabas preocupada porque quedaban muchos temas legales inconclusos, pendientes, karmicos en el que me tocaba vivirlos aunque fueron situaciones desafortunadas, tristes, desgastantes y no te tenía a vos ni a mi papá... Viste que pude y estoy bien? Siempre me dijiste que tenía una fortaleza que desconocía y ahora me doy cuenta que es verdad soy fruto de tu fuerza espiritual, física y mental junto con la de mi Papi. Es cierto que fue muy duro y doloroso perderte junto a mi papá en tan sólo tres meses pero quiero que sepas que estoy bien, sigo de pie, haciendo mi duelo y continuando con mi vida con ayuda de muchas personas que te querían y esa es la huella que dejaste en el corazón de cada uno.

Te prometo que haré mi vida y lo que me haga feliz y ser cada día una mejor persona. Porque ese es el ejemplo y legado que tengo de vos. Gracias Mami por todo. Espero que estés tranquila transcendiendo hacia la luz eterna. Te Amo con todas mis fuerzas y llevo tu corazón, lo llevo en mi corazón.

Besos a mi adorada mamá de Ana.

GRACIAS SAN EXPEDITO Y SANTA RITA

Por los favores recibidos.

TERESA

GEREZ, NORMA NARCISA (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/21|. Su hijo Ruben, sus sobrinos, Carlos, Juan Carlos y demas familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. Caruso Cia. Arg. de Seg. EMPRESA SANTIAGO.

HERRERA DE CÁCERES, SEGUNDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/21|. Su hija Isabel y su hijo políticos Ricardo participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad. Caruso Cia. de Seg. SA - EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

HERRERA, MARÍA ELUTERIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Profesores del Dpto. de Artística de la Esc. de Comercio Antenor Ferreyra, acompañan al Prof. Roberto Ledesma, ante la dolorosa pérdida de su madre. Elevan oraciones en su memoria.

PALLARES BRAVO, LORENZO SAMUEL (q.e.p.d) Falleció el 16/9/21|. Su madre Gabriela Pallares, sus hermanos Gabriel, Rodrigo, María Agustin, Sofía, Martina y Naiara y demás familiares participan con dolor su sentimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PALLONE, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Se durmio en el Señor y espera la resurreccion|. Dra. Francisca Córdoba de Agostinelli, participa con mucho dolor su fallecimiento y acompaña en el dolor a su hija Cecilia y nietos. Eleva oraciones en su feliz resurreccion.

TAMER, JORGE AMADO (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/21|. Su hija Shamia, su yerno David y sus nietas Valentina y Abigail y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol (Capital - Santiago del Estero). Servicio realizado por HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen 531. Tel: 429-6027.

TORRES DE JIMÉNEZ, FANY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/21|. Sus hijos Nena, Omar, Yoli, Susana, Rosy y Santi, hijos políticos, nietos y bisnietos, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

TORRES DE JIMÉNEZ, FANY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/21|. Sus hijos Susana, Omar, Carmen, Yolanda, Santiago y Rosa, sus nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

TORRES DE JIMÉNEZ, FANY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/21|. Oscar Luis Karan, Carmen Venegas de Karan y sus hijos Luisito y Alexia, Gonzalo y Naty, Carime y sus nietos Faustino y Emilia, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida Fanny. Elevan oraciones en su memoria.

TREJO, WALTER EDGARD (Ing.) (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/21|. Su esposa Gizela Macarol, sus hijos Gizela y César, Emilio y Susana, Santiago y María José, sus nietos Jeremías, Martina, Emilita, Guillermina y Candelaria participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

TREJO, WALTER EDGARD (ING) (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/21|. Padre querido, vivirás siempre en nuestros corazones. Su hija Gizela Trejo, César Risso Patrón, sus nietos Jeremías y Martina, participan con dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

TREJO, WALTER EDGARD (ING) (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/21|. Padre querido, siempre estarás en nuestros corazones. Que descanses en paz. Su hijo Emilio Trejo y Susana Montenegro y tu nieta Emilita, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

TREJO, WALTER EDGARD (ING) (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/21|. Querido padre, hoy el cielo te recibe, gracias por dejarnos tus valores, tu amor como sello sagrado en nuestros corazones, te honraremos estando unidos siempre como familia. Su hijo Santiago Trejo, María José Altamirano y sus nietas Guillermina y Candelaria, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

TREJO, WALTER EDGARD (ING) (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/21|. Su hermano Dr. Jorge René Trejo, su esposa Ana Teresa Cano, sus hijos Adriana y Eduardo; Jorge y Alejandra; Silvina, Belén y Mariano y sus nietos Ignacio, Magdalena, Rosario, Eduardito, Lourdes, Agustín, Alvarito, Jerónimo, Guadalupe, Martina, Octavio, Lucia, Sofía y Josefina. Ruegan una oración en su memoria

TREJO, WALTER EDGARD (ING) (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/21|. Su hermana pol. María Cristina Macarol de Regazzoni, Luis Emilio y Romina Regazzoni, Rita Campos, Sebastián Álvarez, Trinidad y Catalina Regazzoni, Santiago Luis, Lisandro y Aquilina Álvarez Regazzoni, participan con profundo dolor su fallecimiento.

TREJO, WALTER EDGARD (Ing.) (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/21|. Martha Muñoz de Palmeyro, Mirta Bustamante, Norma Ávila de Ibieta, Carmen Rojas, Gladys Cuello de Socca y Luis Galván, amigos y excompañeros de la C.R.D. de su esposa Gisela participan con pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TREJO, WALTER EDGARD (Ing.) (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/21|. María del Valle Sgoifo participa su fallecimiento, acompaña a su esposa e hijos, a sus hermanos y familia en este momento de dolor. Eleva oraciones por su feliz resurrección.

TREJO, WALTER EDGARD (ING.) (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/21|. Neley Torresi, Marcelo P. Renolfi, sus hijos Mariano y María Belén Trejo, María José y Emilio Fernández Bochman, Marcelo A. e Ivana Ochoa, sus nietos Martina y Guido Uequín, Nazarena, Adela y Octavio acompañan con tristeza a la querida familia Trejo en la partida del tío Eddy. Ruegan oraciones en su memoria.

TREJO, WALTER EDGARD (ING.) (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/21|. "Más allá del sol... más allá del sol... yo tengo un hogar , bello hogar , más allá del sol... " Gaby y Diego participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este duro momento a Gisela y sus hijos Gisselita , Emilio y Santi.

TREJO, WALTER EDGARD (ING.) (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/21|. "Bienaventurados los puros de corazón porque ellos verán a Dios ". Su vecino Aliende Alberto y sus hijas Silvia , Marcela y Gabriela participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a Gisela y sus hijos Giselita, Emilio y Santi.

TREJO, WALTER EDGARD (ING) (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/21|. "Que en paz descanses Edi". Mirta y Pamela Rigourd participan con profundo dolor su partida, y acompañan con mucho cariño a su esposa, hijos, hermanos y demás familiares ante tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su querida memoria.

TREJO, WALTER EDGARD (ING.) (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/21|. Ing. Antonio Gallego participa con dolor el fallecimiento de su dilecto amigo y colega y acompañan a la familia en el dolor. Eleva oraciones en su memoria.

TREJO, WALTER EDGARD (ING.) (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/21|. Gastón Castro, Mirtha Vizgarra, Pitín Martínez, Sonia Filippi y Ana Raquel Rodríguez Rivera, despiden al amigo Walter, quien ya goza de la paz del Señor. Acompañan en el duelo a Gizela e hijos elevando oraciones en su querida memoria.

TREJO, WALTER EDGARD (ING.) (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/21|. Lic. Nori Cheeín de Auat, participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

TREJO, WALTER EDGARD (ING.) (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/21|. Antonio Edmundo Goitia, Marta Graciela Galizzi y su hijo Gonzalo Antonio participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido primo Edy, acompañamos a su esposa Gizella, a sus hijos y hermanos. Elevamos nuestras oraciones en recuerdos de su querida memoria.

TREJO, WALTER EDGARD (ING.) (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/21|. Con profundo sentimiento despido al querido amigo Edy. Agradezco a la vida de haber compartido gratos momentos con tan bella persona. Hasta siempre mi respetado jefe. Señor; amigo de cinco letras. Buby Suárez.

TREJO, WALTER EDGARD (ING) (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/21|. "Señor ya está ante Ti, recíbelo en tu Reino ". Su amiga Salomé Nellem y flia. participa con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TREJO, WALTER EDGARD (Ing.) (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/21|. Gracias por haber compartido su amistad con nosotros. Sus ex compañeros de la Ex - Corporación del Rio Dulce : Luis Galván, Roberto Rojas, Pedro Barraza, Pololo Roldan, Tito Suárez, César Barraza y Mirta Bustamante, participan con hondo pesar el fallecimiento del esposo de nuestra ex compañera Gisela Macarol, acompañan a toda su flia. por tan irreparable pérdida.

TREJO, WALTER EDGARD (ING.) (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/21|. Sus amigas de la C.R.D Ana Rodríguez Ribera, Amalia Burgos de Heredia, Gradis Cuello y Noemí Campos de Quadrelli, lamentan con profundo dolor el deceso de un hombre de bien. Acompañamos a Gisela e hijos ante irreparable pérdida. Rogamos una oración en su memoria

TREJO, WALTER EDGARD (Ing.) (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/21|. Guadalupe Suárez y Jorge Llarrull, acompañan a Nita y sus hijos en la triste despedida a Edy, rogando por el eterno descanso de su alma. Elevamos oraciones en su querida memoria.

TREJO, WALTER EDGARD (Ing.) (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/21|. María Rosa Garay y Raúl Pérez, piden por el descanso eterno del apreciado Edy y acompañan a sus familiares en este momento de dolor. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

TREJO, WALTER EDGARD (ING.) (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/21|. Dr. Néstor Giraudo, Cristina Ávila y familia participan el fallecimiento del hermano de su querida amiga Lita y la acompañan junto a su familia en este momento de dolor. Ruegan una oración en su memoria.

TREJO, WALTER EDGARD (Ing.) (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/21|. Maitiz Montiel de Camiletti, Hugo Camiletti, sus hijos Matías, Nicolás y Joaquín y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

TREJO, WALTER EDGARD (ING.) (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/21|. El Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento, del Ing. Walter Trejo, quien fuera integrante de los Departamentos Académicos de, Estructura y Construcciones, Recursos Hídricos, vicedecano, decano y Consejero Directivo, de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías. Se acompaña en el dolor a sus familiares y afectos.

TREJO, WALTER EDGARD (ING.) (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/21|. El Sr. Decano, Ing. Pedro Juvenal Basualdo, Sr. Vicedecano, Dr. Carlos Ramón Juárez, miembros del Honorable Consejo Directivo, secretarios de gestión, personal docente, personal nodocente, alumnos, egresados y demás miembros de la comunidad de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la Universidad Nacional de Santiago del Estero participan del fallecimiento del Ing. Walter Trejo, docente jubilado,, quien fuera integrante en los Departamentos Académicos de Estructura y Construcciones, Departamentos Académicos de Recursos Hídricos, vicedecano, decano y Consejero Directivo de nuestra facultad. Se acompaña en el dolor a sus familiares y afectos.

TREJO, WALTER EDGARD (ING.) (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/21|. El equipo Académico, que integra el Departamento de Geología y Geotecnia, de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento del Ing. Walter Trejo, que durante su paso por la institución, desde el conocimiento y la generosidad, supo colaborar con las actividades del Departamento. Se acompaña en el dolor a familiares y afectos.

TREJO, WALTER EDGARD (Ing.) (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/21|. Matias Camiletti, Gabriela Echavarria y sus hijos Valentin, Micaela y Agostina, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TREJO, WALTER EDGARD (Ing.) (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/21|. Nicolas Camiletti, Alejandra Gerbino y sus hijos Juan Ignacio y Sofia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TREJO, WALTER EDGARD (ING) (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/21|. Sus ex compañeros de la Corporación de Río Dulce: Lucho Galván, Poroto Cinquegrani, Buby Suárez, Luis Ávila y L. Palomo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento. Elevan oraciones a su memoria.

TREJO, WALTER EDGARD (Ing.) (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/21|. Ana Jiménez, César Barraza e hijos, abrazan a la querida Gizela y a sus hijos, rogando una oración en su memoria y consuelo para la familia.

VÁZQUEZ, RAÚL ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el Señor 15/9/21|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Su hermana Amalia, hijos y nietos participan con profundo dolor su partida.

VÁZQUEZ, RAÚL ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el Señor 15/9/21|. Señor recíbelo en tu Reino y haz brillar la luz de tu rostro". Los amigos de su hermana Amalia: Lucy, Dante, Mario, Chiquita, Rubén, Olga, José, Ines, Argentina, Lili, Mecha, David, Silvia, Ñata, Estela, Turco, Pancha, Gringa, Susana y China. Participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ZURITA SUAYA, MARQUESA ADRIANA ELEONORA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/21|. Es difícil escribir estas líneas cuando sé que no podre darte un beso y abrazarte. Siempre estarás en mi memoria de manera especial amiga y compañera de la promoción 61 de la Escuela Normal Manuel Belgrano. Mirta Reinoso de Costa participa con tristeza su fallecimiento. Eleva oraciones por el eterno descanso de su alma.

ZURITA SUAYA, MARQUESA ADRIANA ELEONORA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/21|. Nelly Canlle de Costa participa con dolor el fallecimiento de su compañera promoción 61 de la Escuela Normal Manuel Belgrano. Se une al dolor de su familia y ruega oraciones por el eterno descanso de su alma.

ZURITA SUAYA, MARQUESA ADRIANA ELEONORA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/21|. Dra. Francisca Cordoba de Agostinelli, participa con mucha tristeza su fallecimiento ya compaña a sus queridas hijas y flia. en el dolor.

ZURITA SUAYA, MARQUESA ADRIANA ELEONORA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/21|. Dra. Dalila E. Herrero y Sergio Sadir, sus hijos Fabricio y Octavio, acompañan con profundo dolor a sus primas Ana Beatriz, Eleonora, Carolina y Constanza. Elevan oraciones en su memoria.

ZURITA SUAYA, MARQUESA ADRIANA ELEONORA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/21|.

"Brille para ella la luz que no tiene fin ". Marta María Inserra y Claudio Inserra Espeche y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijas, hermanos y demás familiares en estos momentos de dolor. Su recuerdo permanecerá por siempre de quien fuera nuestra amiga y vecina por muchos años en calle Perú. Elevan oraciones a su memoria.

ZURITA SUAYA, MARQUESA ADRIANA ELEONORA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/21|. Víctor Francisco Jerez, participa con profundo dolor la desaparición física de la Dra. Marquesa y acompaña afectuosamente en un cálido abrazo a sus hijas Ana, Eleonora, Carolina y Constanza y demás familiares. Ruego una oración en su memoria. Descansa en paz, querida Dra. Marquesa.

ZURITA SUAYA, MARQUESA ADRIANA ELEONORA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/21|. Olga Gómez de Zurita, sus hijos y familia, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria..

CAPORALETTI DE PAZ, MARÍA ZULEMA (PELADA) (q.e.p.d.) Falleció el 9/9/21|. Sus hijos Julio, Alberto, Sara, José, Susana, Valeria, Lis y David con sus respectivas familias, invitan a la misa a realizarse en iglesia Catedral a las 20 hs., al cumplirse 9 días de su partida a la Casa del Señor. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

CORTEZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/18|. Al cumplirse tres años de su fallecimiento.Tus hijos y esposa te recuerdan con mucho dolor y tristeza. Dios cerró tus alas en este mundo terrenal para llevarte a su lado, pero acá todos te recordamos todos los días con esa bella sonrisa dibujada en tu rostro... Invitamos a la misa el día 19 de setiembre del 2021. a las 10 hs. en la Pquia. Santísimo Sacramento del Bº Borges. Rogamos una oración en su memoria.

LEDESMA, RAMÓN ÁNGEL DR. (TUNY) (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/21|. Al cumplirse un mes de su desaparición física, su esposa e hijos invitan a la misa a celebrarse en la Iglesia Inmaculada, hoy a las 20 hs. para conmemorar su espíritu y rezar por el descanso de su alma.

SIALLE GARZÓN, HÉCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/21|. Su flia, su esposa Gabriela, sus hijos Verónica y Gonzalo, Yamila y Lucas, Lucia ,Fran y su nietito Emir invitan a la misa por las nueves noches que se realizará el día 18 de septiembre a las 20hs en la parroquia sagrado corazón de Jesús un pedacito de cielo, dicen que cuando tienes a alguien en el cielo, tienes un pedacito de cielo en tu casa, para siempre. Nosotros te tenemos a ti, pero una parte de ti vive con nosotros y tu recuerdo sigue presente en nuestras vidas, todo lo que nos rodea tiene la huella de tu entrega, tu cariño, tu amor infinito, aunque te fuiste sigues con nosotros, aquí en nuestros corazones

TÉVEZ, NILDA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|. Te fuiste en silencio a la casa del Padre, pero siempre estarás en nuestros corazones. Su hermano Héctor René, su cuñada Fany, sus sobrinos Gonzalo y Micaela, Luján y Guillermo, Mía y Zoe., hoy a las 20,30 hs. rezaremos por ti en la iglesia Virgen del Pilar del Bº Autonomía

TÉVEZ, NILDA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|. Hoy se cumple un año de tu partida, cuanto me cuesta aceptar tu ausencia. Siempre estarás en mi memoria. Gonzalo, Mica, Zoe Tévez invitan a la misa hoy a las 20.30 hs. en la iglesia del Pilar Bº Automomía.

TÉVEZ, NILDA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|. A un año de tu ausencia, te sigo pensando como si estuvieras presente. Hoy a las 20.30 hs. en la iglesia del Pilar (Bº Autonomía) elevaremos oraciones en tu memoria. Luján, Guillermo, Mía Trovatto.

ANELLI DE TRAGANT, LUCÍA ROSA (Perla) (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/09|. En memoria de su fallecimiento al cumplirse doce años. Sus hijos Daniel, Carlos y Marcela, hijas politicas, nietos y bisnieta. Rogamos oraciones en su memoria y que brille para ella la luz que no tiene fin.

ROJAS, ALCIRA PALMIRA (q.e.p.d) Falleció el 18/9/20|. Madre: Hoy se cumple un año de tu partida al Reino del Señor, el tiempo pasó rápido ya que te fuiste sin un adios, no te pudimos acompañar pero tenemos la certeza que estás feliz y en paz ("como las flores") junto a mi Pa, Rolata y Nano. Besos al Cielo.Tus hijas Mirta y Rita, tus nietos y bisnietos. Rogamos una oración en su memoria.

ROJAS. ALCIRA PALMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/20|. Mi querida Madre (Alcira), ya un año de tu partida, hacia el Reino del Señor, tal vez sea un poco de egoismo, por no tenerte, mas me duele ese recuerdo horrible. Cuando estabas arriba de la ambulancia y te faltaba el aire,pero mucho mas me duele que no pudimos darte una sepultura digna, como vos lo merecias, quiero sacarme esta bronca, cuando nos dijeron que tenias Covid, de donde... si te cuidabamos como una reina. Pasó los dias y el resultado era un (para respiratorio) dime "Mami" que podemos hacer, nada... nada y solo me reconforta que estás bien, con seres queridos, lleno depaz, alegria, en cambio aqui se nota tu ausencia, todos los dias cada rincon de la casa, que no se llena con nada, ¡así es mami!. Solo le pedimos a Dios que continues, alegre, te extrañamos mucho. Tus hijas Mirta y Rita, tus nietos, bisnietos, y todas las personas que te conocian. Besos al Cielo. Te amamos.

CISNEROS, ZACARÍAS GREGORIO (Pichón) (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/21|. Pichón, fuiste un gran amigo, responsable, leal. Así te recordaremos siempre. Tus amigos Víctor (Chono) Sánchez y Omar (Toty) Loto, te despedimos con inmensa tristeza. Que brille para él la luz que no tiene fin.

CISNEROS, ZACARÍAS GREGORIO (PICHÓN) (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/21|. "Bienaventurados los puro de corazón, porque ellos verán a Dios". Participan con profundodolor su partida. Antonia Argañaraz de Mendez, Beatriz Argañaraz de Elias, Martina Argañaraz, Cristina Argañaraz de Figueroa y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JEREZ, JULIO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/21|. Su compañera Alejandra Díaz, sus hijos Narela, Santiago, Julian, Fiama y Rodrigo y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162.Tel. 4219787.

PAGÉS, GUILLERMO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Su esposa Nancy Lobos, sus hijos Martín, María Anabella, Exequiel y María Virginia, sus hijos políticos Mario García, Maximiliano Di Prieto y Daniela Vildoza, sus nietos Néstor, Nicolás, Bautista, Maia, Martina, Gennaro y Salvador, invitan a la misa el domingo 19 a las 9.30 hs. en la Capilla Santa Clara de Asis (Bº M. Mayu) al cumplirse dos meses de su fallecimiento.

AZAR, JORGE ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/21|. Dra. Gladys Liliana Lami y sus hijos Agustín, Emanuel y María de los Ángeles, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su amigo Julio Azar y flia. en este doloroso momento. Se ruega una oración en su memoria.

AZAR, JORGE ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/21|. Libertad López y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su amigo Julio Azar y flia. en este doloroso momento. Se ruega una oración en su memoria.

AZAR, JORGE ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/21|. Dra. Gladys Liliana Lami, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su flia en este doloroso momento.

BRITOS, LUISA MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/21|. Dr. Albarracín y familia participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio local. Ruegan oraciones en su memoria. Las Termas.

CAJAL, MANUELA EVANGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/21|. Su esposo Jorge Nuñez, sus hijos:Reni, Yoyi, hijos polit. Adela y Carlos, nietos Nicolas, Claudio, Sofia, Santiago, Mauricio, y Bautista, hermanos: Juana, Rina, Telma, Daniel, Beatriz, Hilda, Armando, Pilar, sobrinos, y demas familiares, participan su falllecimiento sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Chauchillas, Dpto. Rio Hondo EMPRESA SANTIAGO.

CAJAL, MANUELA EVANGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/21|. Querida Manuela: amiga y vecina incondicional, buena, generosa, dispuesta a escuchar y dar la mano a quien lo necesitara. ¡Descansa en paz!. Alberto Bulacio, su esposa Dominga Arce, sus hijos Pablo, Silvia, Paula y Francisco y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CAJAL, MANUELA EVANGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/21|. Doña Manu: una persona maravillosa como Ud. a pesar de su muerte, no tiene otro destino que el cielo ¡Descansa en paz! Sus amigos y compadres Ángel Corvalán y Paula Bulacio, y sus ahijados Alberto, Paula y Lucciana, acompañan a su hijo René Nuñez en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, DOMINGO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/21|. Su esposa Angélica, sus hijas Betty, Gringa, Mari, Marta y Graciela, sus hermanas, Josefina y Norma, sus sobrinos, sus nietos y bisnietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Simbol (Interior - Santiago del Estero). Servicio realizado por HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen 531. Tel: 429-6027.

GÓMEZ, LIDIA MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/21|. Sus hijos Aida, Roger, Zuni, Sonia, Sergio, Silvio, Silvina, sus hijos políticos Pia, Susana, Ruben, Mario, Alina, sus nietos Ilen , Nike y Saulo, sus nietos, bisnietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Garza (Interior - Santiago del Estero). Servicio realizado por HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen 531. Tel: 429-6027.

LEDESMA, RAMÓN ÁNGEL DR. (TUNY) (q.e.p.d.) Falleció el 18/8/21|. Al cumplirse un mes de su desaparición física, su esposa, hijos y su hermana en el afecto María Castaño invitan a la misa a celebrarse en la Iglesia Santa Rosa, del barrio Rosso de la ciudad de Añatuya, hoy a las 19 hs. para pedir por el eterno descanso de su alma.