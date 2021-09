FÚNEBRES | 19 de septiembre del 2021

19/09/2021 - 02:57 Funebres

FALLECIMIENTOS

19/9/21

Laudelina Toloza

Braulio Estergidio Pérez

Encarnación Tagliapietra (La Banda)

Rolando Argentino García

Luis Nolberto Herrera

Oscar Reynaldo Acosta (La Banda)

Gladys Clara Cáceres

Sepelios Participaciones

CÁCERES, GLADYS CLARA (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/21|. Sus hijos Silvia, Gladys, José, Graciela, hijos pol. Nietos, bisnietos y demás familiares part. Su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

GARCÍA, ROLANDO ARGENTINO (q.e.p.d) Falleció el 17/09/21|. Su esposa Santos Montenegro, sus hijas Mónica, Claudia, Maria, su nieto Mauro y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en cementerio Parque de la Paz. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

GARCÍA, ROLANDO ARGENTINO (q.e.p.d) Falleció el 17/09/21|. Señor, dale el descanso eterno y que brille para él la luz que no tiene fin, sin palabras para un amigo que se fue al reino del cielo, acompañamos en el dolor a la familia. Tus amigos familia Toloza: Aníbal, Anita, Elsa, Elena, Bety, Caro Romano y chicas Costa

HERRERA DE CÁCERES, SEGUNDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/21|. Su hijo Guillermo Julián Cáceres, su esposa Claudia González, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

HERRERA, LUIS NOLBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/21|. Sus hijos: Cacho, Negro, Patricia Alejandra y Mario. Nietos: Valeria, Silvina, Agustina, Franco, Gilly, Machi, Tadeo, Candela, Belén, Ángel, Bautista, Evangelina , Catalina, hermanos: René. Hijos políticos y compañeros de la Coop La Unión, y Emp Vosa y de más familiares participan en su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque el Descanso. EMPRESA SANTIAGO.

JEREZ, ROBERTO JOSÉ (TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/21|. "Bienaventurados los limpios de corazón pues ellos verán a Dios". Sus ex-compañeros de Diario El Liberal seccion avisos: Nancy Blanco, Mariela Uñates, José Elias, Oscar Ferreyra y Tere Unzaga, participan con profunda tristeza el fallecimiento del querido "Tito" y acompañamos a la familia en este dificil momento. Descansa en paz.

JEREZ, ROBERTO JOSÉ (TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/21|. Sus ex-compañeros de Venta de Diario El Liberal: Richard Beltran, Daniel Tevez, Ramiro Carabajal, Néstor Pérez, Gregorio Gómez, Manuel Maya y Raul Miranda, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento. Descansa en paz querido "Tito".

JEREZ, ROBERTO JOSÉ (TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/21|. Sus excompañeros de Publicidad de Diario El Liberal: Anahi Lucena, Alejandro Alvarez Valdes, Martín Junco Gómez, Gustavo Gallo y Ciro Bravo, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

JEREZ, ROBERTO JOSÉ (TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/21|. Fernando Cáceres, Roger Diaz y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro ex compañero y amigo "Tito" y acompañan a la familia en este dificil momento.

JEREZ, ROBERTO JOSÉ (TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/21|. Gustavo Gallo y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento.

JEREZ, ROBERTO JOSÉ (TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/21|. Gregorio Gómez (Goyo) y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido "Tito" y acompañan a la familia en este dificil momento.

JEREZ, ROBERTO JOSÉ (TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/21|. Perla Gutierrez, su esposo Rody, y su hermano Felix Gutierrez, participan con profunda tristeza el fallecimiento del querido amigo y ex-compañero Tito. Ruegan oraciones en su querida memoria.

JEREZ, ROBERTO JOSÉ (TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/21|. Mariela Uñates, su esposo Daniel Tevez y familia, participan con profunda tristeza el fallecimiento del querido "Tito". Elevando oraciones y pidiendo resignación a su familia.

JEREZ, ROBERTO JOSÉ (TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/21|. Isauro Perez y flia, lamentan la pérdida de su amigo Tito y acompañan a la familia en este dificil momento.

JEREZ, ROBERTO JOSÉ (TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/21|. Sus ex-compañeros de Diario El Liberal seccion Fotografía: Daniel Pérez, Tomás Marini, José Gómez y José Luis Pérez participan con profunda tristeza el fallecimiento del querido "Tito" y acompañamos a la familia tan triste momento.

JEREZ, ROBERTO JOSÉ (TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/21|. Sus ex compañeros de la sección Diseño y Armado del diario El Liberal: Carlos Maldonado, Daniel Montes, Carlos Reynaga, Roger Díaz, Fernando Cáceres, Alejandro Roldán, Pablo Álvarez y Leonardo Nazer participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PÉREZ, BRAULIO ESTERGIDIO (Chacho) (q.e.p.d.) Falleció el 17/09/21|. Su esposa Mansilla Elida, sus hijos Walter, Ramiro, Oliber, Mariana, hijos políticos, nietos Braulio, Agustina, Martina, Olivia, Agustin, Ana Paula y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque El Descanso. COBERTURA CARUSO CIA ARG. DE SEGUROS S.A. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

TAMER, JORGE AMADO (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/21|. "No es más grande quien más espacio ocupa, sino el que más vacío deja cuando se va". Hermano querido, hermano de mi alma, no puedo, me cuesta aceptar tu partida, como la de mi Romy. Estoy destrozada quisiera pensar que es todo una pesadilla, pero la realidad se presenta a cada instante, tengo dolor en el alma no comprendo que pasó, si creíamos que tenías mejoras y eso nos alentaba a implorarle a Dios que te saque de ese encierro, pero todo fue en vano, fuiste mi compañero de vida, fuiste mi todo y eso lo sabías pués siempre te dije lo mucho que los amé y seguiré amando, tantos momentos de felicidad compartidos, nunca pasaste un acontecimiento de la familia sin estar conmigo y tus hijas, fuiste un gran padre y amigo, puedes estar seguro que todo lo que realizaste lo hiciste perfecto. Quedó demostrado en tantos amigos que te escribieron para despedirte, cosas tan hermosas. Te amo hermano mío. Su hermana Toty, tu vieja.

TAMER, JORGE AMADO (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/21|. Querido tío, no se puede separar lo que se ata en el corazón; no se puede matar un sentimiento, solo muere quien es olvidado y vos estarás siempre en nuestros corazones. Ya no podremos tocarte para darte un abrazo, así como no se puede tocar el amor, pero si puedes sentirlo. Cuídanos, protégenos, acompáñanos y danos fuerza. Gracias por tu incondicionalidad. Hasta nuestro reencuentro. Descansa en paz junto con Romy. Su sobrino Gustavo Martín Casagrande, sus sobrinos nietos Agostina, Ignacio, Martina y Pia Casagrande.

TOLOZA, LAUDELINA (q.e.p.d.) Falleció el 18/09/21|. Sus hijos Chabela, Inés, Martha, Armando, Juan, Cacho, h. políticos, nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en cementerio Cristo Rey (Loreto). Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

TORRES DE JIMÉNEZ, FANY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/21|. Graciela de Karam y sus hijos Marcela, Jose Maria y sus respectivas flias participan con mucho dolor el fallecimiento de Fanny y acompañan a Susana y demas flias. en estos momentos de dolor. Ruegan una oración en su memoria.

TORRES DE JIMÉNEZ, FANY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/21|. Yolanda M. Hanne de Karam, Maria Alicia Karam, Lautaro Acuña Karam y Sonia Ledesma, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia espiritualmente, rogando a Dios por su eterno descanso y por la resignación de sus seres queridos.

TORRES DE JIMÉNEZ, FANY DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/21|. Marta Josefina Agüero Abal de Argañaras, sus hijos María Josefina y Leandro Anabalón participan el fallecimiento de la mamá de su amiga Susana rogando al Señor la reciba en su reino y de cristiana resignación a su familia. Oraciones en su memoria. Q.e.p.d.

TREJO, WALTER EDGARD (Ing) (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/21|. Sus ex compañeros de la CRD Pablo I. Romero; Raul J. Bravo, Armando R. Gimenez, participan su fallecimiento y que sus restos fueon inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

TREJO, WALTER EDGARD (Ing) (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/21|. Cont. Juan Carlos Bortolussi y su esposa María Elena Lavaisse, participan con mucho dolor su fallecimiento y envían un abrazo cariñoso a su familia.

TREJO, WALTER EDGARD (ING) (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/21|. Daniel F. Yocca, su esposa María Lucrecia de la Cruz y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su entrañable amigo Edy, un ser humano excepcional, caracterizado por la humildad de los grandes, sabiduría de los mansos y bondad de los puros de corazón, virtudes que cultivó a lo largo de toda su vida y que constituyen el más preciado tesoro que lega a su familia, que hoy lloran su partida. Un honor y una dicha haber compartido vuestra amistad. Descansa en paz.

TREJO, WALTER EDGARD (ING) (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/21|. Alfredo Ducca y familia participan participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo Chacho.

TREJO, WALTER EDGARD (ING) (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/21|. Alejandro Ducca y María Lourdes Ferreyra participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo Emilio.

TREJO, WALTER EDGARD (Ing) (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/21|. Teresa Gelid y Estela Gelid de Miguel participan su fallecimiento. Acompañan a sus hermanos René y Tere y demás familiares en estos dolorosos momentos.

TREJO, WALTER E. (ING) (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/21|. Adolfo Mishima, su esposa Nilda R. de Mishima, sus hijos Adolfo, Federico y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

TREJO, WALTER EDGARD (ING) (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/21|. Acompañan profundamente en su dolor a sus hermanos René y Lita y a toda su familia, sus amigas Negrita de Cruz y Paola Cruz Saavedra. Se ruega una oración en su memoria

TREJO, WALTER EDGARD (ING) (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/21|. Querido Edy, tus amigos del cafe del Jockey te despedimos con profundo dolor. Fuiste un homnbre de bien, un gran amigo y así te recordaremos. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Mucha fortaleza para tu familia. Carlos Gómez, Dr. Martín Pérez, Ricardo Colman, Luis Montenegro y Coty Suárez.

TREJO, WALTER EDGARD (Ing.) (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/21|. Alejandro R. Ferreiro y Elena B. Durán lamentan con gran pesar el fallecimiento del distinguido catedratico y excelente persona. Acompañan a su esposa, hermanos y a toda su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

TREJO, WALTER EDGARD (ING) (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/21|. Reinaldo Villalba y sus hijos Álvaro y María Luz Villalba Goitia participan con profundo dolor su partida y acompañan en el duelo a su esposa, hijos y hermanos. Elevan oraciones para la paz de su alma

TREJO, WALTER EDGARD (Ing.) (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/21|. Juan Delicio Camuz, su esposa Leticia Ovejero de Camuz y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TREJO, WALTER EDGARD (Ing.) (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/21|. Los amigos de su hijo Emilio: Rodolfo, Daniel, Verónica, Juan, Gustavo, Luis, Martin y Alejandro participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TREJO, WALTER EDGARD (Ing.) (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/21|. Los compañeros de trabajo de su hijo Emilio del Tribunal de Faltas Municipal participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

ARIAS, CLAUDIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/20|. No puedo retrocer el tiempo, solo puedo guardar el recuerdo de cada bello momento que pasamos juntos en familia. A un año de tu partida, rogamos una oración en su memoria. Sus hijos, nietos, hjas politicas, bisnieto y demas familias. invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19.30 hs, en la parroquia Santisimo Sacramento (Bº Borges).

CORTEZ, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/18|. Al cumplirse tres años de su fallecimiento.Tus hijos y esposa te recuerdan con mucho dolor y tristeza. Dios cerró tus alas en este mundo terrenal para llevarte a su lado, pero acá todos te recordamos todos los días con esa bella sonrisa dibujada en tu rostro... Invitamos a la misa el día 19 de setiembre del 2021. a las 10 hs. en la Pquia. Santísimo Sacramento del Bº Borges. Rogamos una oración en su memoria.

MALDONADO, CARLOS ELVIDIO (Cacho) (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. "No pienses que me he ido, cuando visites mi descanso, no llores solo imagina que estoy durmiendo. Te visitaré con el alma, te abrazaré con el viento, te besaré con la lluvia y cantaré en silencio. Amado esposo, hoy hace tres meses de tu partida a la casa del Señor, a ese bello hogar más allá del sol. Siempre vivirás en nuestros corazones, te amamos y te extrañamos". Tu esposa Marta Iglesias, hijos Carlos, Patry y Darío, tus nietos y demás familiares, invitamos a la misa que se oficiará en su memoria hoy en el santuario Santa Lucía a las 19,30 hs.

PRIETO, ENRIQUE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/20|. "Quisiera que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado rumbos, porque se sintieron queridos. Quisiera que me recuerden con piedad por mis errores, con comprensión por mis debilidades y con cariño por mis virtudes". J.A. Aunque fisicamente no estés siempre te recordaremos con mucho amor. Rogamos oraciones en tu querida memoria y descanso eterno. Su esposa Irma, sus hijos Sebastián, Cecilia y Enrique invitan a la misa que se oficiará hoy a las 11 hs. en la Catedral Basílica Ntra. Sra. del Carmen, con motivo de cumplirse un año de su fallecimiento.

SAYAGO, JULIO ARGENTINO (TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 11/09/21| Hoy se cumplen nueve días de tu partida Papucho mío, mi vida, mi amor. Mi corazón no tiene consuelo. Nunca te olvidaremos mi amor. Nos quedará el ejemplo y enseñanza de lucha mi león. Descansa ya viejito mío, siempre te amaré. Juntos hasta el final, así decíamos tomados dela mano y así fue. De su loquita como me decías. P/d siempre serás mi amor" (de su hija Alejandra). Su esposa Fanny Paganías, sus hijos Alejandra Sayago y Exequiel Sayago, sus hijos políticos Maximiliano Abregú y Mayra Acosta, sus nietos Ignacio, Matteo y Rocío, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 18 en la iglesia Santo Tomás de Aquino.

Agradecimientos

Recordatorios

ROLDÁN, GUSTAVO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/6/21|. Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin-. Su esposa Sonia Castaño, hijos Gonzalo y Lucía, su padre Carlos Roldan, sus hermanos Carlos, Claudia, Cecilia y Guillermo, lo recuerdan con mucho amor y cariño, al cumplir tres meses de su partida a la casa del Señor. Se ruegan oraciones en su memoria.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

ACOSTA, OSCAR REYNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/21|. Sus hijos Daniel, Juan, Elda, Julia, Liliana, Mariel, hijos pol. Nietos, bisnietos y demás familiares partic. El fallec. Sus restos fueron inhum. En el cementerio La Misericordia. Serv. Hamburgo. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

CISNEROS, ZACARÍAS GREGORIO (PICHÓN) (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/21|. Alejandro Daniel Neme y personal de Armería Neme, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

TAGLIAPIETRA, ENCARNACIÓN (q.e.p.d.) 15/9/21|. Sus hijos Mario, Rubén, Adriana y Luis Molina con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

TAGLIAPIETRA, ENCARNACIÓN (q.e.p.d.) 15/9/21|. Su hijo Rubén Molina, sus nietos Anabela, Daiana y Alejandro, y Jesús Molina, su bisnieto Lorenzo, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

AZAR, JORGE ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/21|. Su sobrino Emilio Ricardo Elean, su esposa Cristina, sus hijas Verónica, Alejandra y su nieto Máximo participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

AZAR, JORGE ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/21|. Su sobrino Hugo Armando Elean, hijos e hijas políticas y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento

AZAR, JORGE ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/21|. Su sobrino Daniel Elean, sus hijos Mariano y Milagro, y Mónica Juri participan con profundo dolor su fallecimiento

CARRIZO, PEDRO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/21|. Padre querido! No hay palabras para expresar la profunda tristeza y desconsuelo tan grande que nos ha dejado tu inesperada partida, todos los que tuvimos la dicha de compartir tu vida, atesoraremos los bellos recuerdos en el corazón de cada uno de nosotros. Siempre orgullosos del padre y maestro ejemplar que fuiste. Tus hijos Patri, Ale, Marisol, Angie, Fernando, tu esposa Haydee, nietos e hijos políticos elevan una oración en su memoria.