FÚNEBRES | 21 de septiembre del 2021

21/09/2021 - 00:38 Funebres

Fallecimientos

- Alicia Escañuela (La Banda)

- Oscar Roberto Ovejero (La Banda)

- Graciela Mercedes Marcos de Orellana

- Elsa Luz Garay de Palacios

- Samuel Federico Cáceres

- María Francisca Torressi de Terán

- Barbarita Ocaranza (Dpto. Figueroa)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

PARTICIPIACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELSA LUZ GARAY DE PALACIOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/9/21 y espera la resurrección.

El Sr. ministro de Economía CPN. Atilio Chara, participa su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELSA LUZ GARAY DE PALACIOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/9/21 y espera la resurrección.

Personal Docente, Docentes Especiales, personal de Maestranza y alumnos de la Esc. Nº 6, Padre Pajón de la Zarza y Jardín Nº 203, Manuelita, participan el fallecimiento de la madre política de la Directora del establecimiento, Lic. Marta Ledesma de Palacios.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

TERESITA EMILIA DE JESÚS VILLA MARÍN (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/21|.

Enrique Zurita y Raúl Alderete Palacio, participan con mucha pena el fallecimiento de la querida Baby, y abrazan con mucho afecto y consuelo, a su hija Verónica, su yerno Seba y a sus nietos Luisina y Bastian, al tiempo que elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARQUESA ADRIANA ELEONORA ZURITA SUAYA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/9/21 y espera la resurrección.

La Asociación Civil Antioquia participa con profundo dolor el fallecimiento de quien fuera miembro de la comisión directiva, como vicepresidente y colaboró en sus numerosos servicios, con espíritu de entrega y humildad. Rogamos a nuestro padre Dios, le de el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Consuelo para sus familiares. Se ruega una oración en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

CARLOS ALBERTO ANAUATE

Se durmio en el Señor el 21/09/2010

“Solo en Dios descansa mi alma, de ÉL me viene la salvación ". Salmo 62.

Al cumplirse 11 años de tu partida al Reino Celestial, queremos recordarte con mucho cariño y también esperanza y agradecer a Dios habernos permitido compartir nuestras vidas von vos.

Convencidos por la fe que la vida en abundancia se redimió en la resurrección de Cristo, que descansas ya en paz en la Gloria de Dios y velando desde el cielo por nosotros, queremos recordarte, tu esposa, hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos en la Santa Misa el dia martes 21 de septiembre a las 20 hs en la Catedral Basílica.

INVITACION A MISA

LUCIA GIOYA DE CASTILLO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/9/10 y espera la resurrección.

Hace un tiempo que no te veo con mis ojos, pero en mi mente y en mi corazón estás igual de presente que siempre. Su hijo Carlos Alberto y sus nietas Claudia, Paola, Marita, y Carlita y bisnietos invitan a la misa hoy a las 20 hs en la iglesia la Merced con motivo de cumplirse 11 años de su partida a la Casa del Padre.

INVITACION A MISA

LUCÍA GIOYA DE CASTILLO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/9/10 y espera la resurrección.

Hoy quiero darte gracias por todo lo que me has brindado y darle gracias a Dios por darme una madre como tú..Su hijo Marcelo Castillo Gioya, sus nietas Ana Lucía y Rocío invitan a la misa hoy a las 20 hs en la iglesia la Merced con motivo de cumplirse 11 años de su partida a la Morada del Señor.

INVITACION A MISA

LUCIA GIOYA DE CASTILLO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/9/10 y espera la resurrección.

“Que brille para ella la luz que no tiene fin”.

Amada esposa vivirás por siempre en nuestros corazones.

Su esposo Carlos Alberto, sus hijos Carlos, Gustavo, Marcelo, Fernando y Maximiliano, sus nietos y bisnietos invitan a la misa hoy a las 20 hs en la iglesia La Merced con motivo de cumplirse 11 años de su partida a la Casa del Señor.

INVITACION A MISA

LUCIA GIOYA DE CASTILLO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/9/10 y espera la resurrección.

Amada madre a 11 años de tu partida, tengo la certeza que desde el cielo me has estado bendiciendo, día tras día quiero que sepas que has sido mi mayor inspiración y mi mejor ejemplo en esta vida. Te extrañamos mucho. Tu hijo Fernando y tu nieta Fernanda Valentina, invitamos a la misa hoy a las 20 hs en la iglesia La Merced.

RECORDATORIO

GUILLERMO ROBERTO RÓTULO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/8/21 y espera la resurrección.

“Papi sabemos que te encuentras en un lugar donde no hay dolor ni tristezas. Aquí todos extrañamos tu presencia, aunque una parte de ti siempre habitará en nosotros. Dejaste una huella muy profunda en nuestros corazones. Descasa en paz al lado del Señor. Su esposa, sus hijas, hijos políticos y nietos lo recuerdan con todo el amor y cariño de siempre, al cumplirse un mes de su partida a la casa del Padre. Ruegan oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

JUAN JOSÉ ARTAZA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/5/21 y espera la resurrección.

Papi querido no estábamos preparados para decirte adiós, es muy duro aceptar tu ausencia física que nos duele tanto. Tu esposa Rosa Sánchez, tus hijas Marcela, Karina, Verónica y Lorena, tus hijos políticos Jorge, Mario, Sebastián y Fernando y sus amados nietos Facundo, Agostina, Valentina, Constanza, Guillermina y Ernestina. Rogamos una oración en su memoria, al cumplirse cuatro meses de su fallecimiento.

INVITACIÓN A MISA

BLANCA HAYDEE JUÁREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/9/20 y espera la resurrección.

Mi querida madre, a un año de tu partida, no imaginábamos que te fueras tan pronto. Fuiste un ejemplo de esposa, madre, humilde, solidaria y alegre con tu familia, dejaste un vacío muy grande, te extrañamos”. Tu esposo Víctor, tus hijos, hijas políticas y nietos invitan a la misa que se realizará hoy a las 18.30 en la Pquia. Santísimo Sacramento, Bº Borges.

RECORDATORIO

LUCÍA GIOYA (Cachi)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/9/10 y espera la resurrección.

“¡Madre hay una sola! Mi querida mamá, te amo, te extraño, gracias por tanto amor y cariño. Durante el día estás en mi corazón y en mis recuerdos y por las noches te veo en mis sueños sonriente y feliz. Mi hermoso ángel, gracias por ser mi madre”. Tu hijo Gustavo que no ha aprendido a perderte, tu hija política Sandra y tus nietos Abel, Lucía, Kyara Lucía te recuerdan.

RECORDATORIO

LUCÍA GIOYA (Cachi)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/9/10 y espera la resurrección.

Su primogénito Carlos Castillo Gioya, sus nietas Claudia, Paola, Marita, Carlita, bisnietos Sol, Lucía y Lisandro. La primavera se llevó la flor más bonita del jardín de nuestras vidas madre querida, pero tú sigues aquí, en nuestros corazones. Al cumplirse once años de su viaje a la casa del padre celestial, rogamos oraciones en su memoria.

AGRADECIMIENTO E INVITACIÓN A MISA

LUIS ERNESTO VILLARREAL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/9/21 y espera la resurrección.

Ya estás en el cielo, Dios seguramente te acogió con las puertas abiertas. Desde allí nos guiarás hacia el camino del Señor con esa luz que nunca dejará de brillar”. Sus padres, esposa, hijos, hermanos y demás familiares agradecen a todas las empresas, compañeros, amigos, instituciones, como así también a los vecinos y amigos del barrio América del Sur por el acompañamiento en su último adiós. Se los invita a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse nueve días de su fallecimiento.

CÁCERES, SAMUEL FEDERICO (Fico) (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/21|. Que el Señor te tenga a tu lado como nosotros en el corazón, esposo, padre y abuelo amado, ejemplo de vida, que llenaste nuestra vida de lo mejor, siempre te amaremos. Su esposa Elena e hijos Elsa, María Elena, Luciano, Marta, Samuel, Luis y José María, nietos y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

CÁCERES, SAMUEL FEDERICO (Fico) (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/21|. "El que oye mi palabra, y cree al que me envió, tiene vida eterna; y no vendrá a condenación, mas ha pasado de muerte a vida". Su hermana Elsa Cáceres y flia.; sus sobrinos Cuni, Peri, Fernando, Ana, Carolina, Víctor y Edgardo Cáceres; Natalia y Raúl e hijos; Lucía y Ramón e hijos; Domingo Abdulajad; Fernando Juárez; Pablo y Natalí Basualdo; Ricardo y Rosa Montenegro; José Caro; Alicia Caro con sus respectivas flias. participan con profundo dolor el fallecimiento del querido tío Fico y que brille para él la luz que no tiene fin.

GARAY DE PALACIOS, ELSA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/21|. Su hermana política Lic. Lilia Ledesma y Franklin Uñates e hijos: Luján María de los Angeles y Gabriel Agustín Uñates acompañan a Carlos , Marty ,Luz y Lila por el fallecimiento de la abuela de corazón Chiqui. Se ruega una oración a su memoria. Sus restos fueron sepultados en el Cementerio Parque de la Paz.

GARAY DE PALACIOS, ELSA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/21|. Sus tíos políticos de su hijo Carlos: Elda Carrizo de Acuña, Teresita de Auad,Nilda de Cómper Arq. Antonio Carrizo, acompañan en éste difícil momento a la flia .Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

GARAY DE PALACIOS, ELSA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/21|. Sus hijo Carlos Palacios , sus hijas políticas Marta Ledesma y Lucia Yaser, sus nietas María Lilia, María Luz, María Florencia y Lucrecia participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GARAY DE PALACIOS, ELSA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/21|. Dr. Alberto Nicolás Paz, Lic. Alejandra Auad y flia. Ruegan al Señor en su memoria y pidiendo salud y resignacion a su querida familia.

GARAY DE PALACIOS, ELSA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/21|. "Ya descansas en los brazos de Jesús". Sus consuegros:Manuel Franklin Ledesma y Lilia Carrizo,acompañan a su hijo político Carlos Palacios y Marta Ledesma e hijas Maria Lilia y Maria Luz Palacios.Sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

JEREZ, ROBERTO JOSÉ (TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/21|. Miguel Formini, y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MARCOS DE ORELLANA, GRACIELA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/21|. Sus hijos Javier y Roberto Orellana , su nieto Mateo, sus sobrinos Ruben, Mirta, Rossi y Silvia y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. Caruso Cia. de Seg. SA.

MARCOS DE ORELLANA, GRACIELA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/21|. "Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los cielos". Sus sobrinos Ruben, Mirtha, Rosa y Silvia Beltran, sobrinos politicos, sobrinos nietos participan y acompañan con mucho dolor a sus hijos. Elavan oraciones en su memoria.

MARCOS DE ORELLANA, GRACIELA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/21|. "Señor tu hija Graciela ya está ante Ti. Haz que brille para él la luz que no tiene fin". Su sobrina Silvia y Alejandro, sus sobrinos nietos Virginia y Emilia Figueroa participan su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria.

MARCOS DE ORELLANA, GRACIELA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/21|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su sobrina Rosi y Tito Yñiguez y sus sobrinos Pablo y Agustin participan su fallecimiento. Elevan una oración en su memoria.

TORRESSI DE TERÁN, MARIA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/21|. Sus hijos Norma, Ricardo, Esther Ines Terán, hijos político, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11:30 en el cementerio Parque de la Paz EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

TORRESSI DE TERÁN, MARIA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/21|. Los compañeros y amigos de su hija Norma de la promoción 1970 de la Escuela Normal la acompañan en este triste momento con el cariño de siempre.

VILLA MARÍN, TERESITA EMILIA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/21|. Patricia Álvarez y familia participan con dolor el fallecimiento de Baby y acompañan a su querida amiga Verónica y familia en este momento tan triste por la pérdida de su mamá. Ruegan oraciones en su memoria.

VILLA MARÍN, TERESITA EMILIA DE JESÚS (BABI) (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/21|. Andrea Castro Arce y sus hijos, Cami,Bauti y Benja despiden con mucho cariño a nuestra querida Baby y acompañan a su hija y amiga Vero en este duro momento.

VILLA MARÍN, TERESITA EMILIA DE JESÚS (BABI) (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/21|. Paula Fernández y flia,despiden a nuestra querida Baby y acompañan a Vero,su hija e íntima amiga en éste duro y triste momento. Que brille para ella,la luz q no tiene fin.

VILLA MARÍN, TERESITA EMILIA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/21|. El colegio de Fonoaudiólogos de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la Colega y miembro de Comisión Directiva Lic. Verónica Badajoz. Acompaña a su familia y ruega oraciones en su memoria.

VILLA MARÍN, TERESITA EMILIA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/21|. Malena Arce, Minola Arce y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Verónica. Ruegan oraciones en su memoria.

VILLA MARÍN, TERESITA EMILIA DE JESÚS (BABI) (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/21|. Beba Fiorini de Campitelli, sus hijos Héctor Sebastián y Marta Cecilia y Diego Cardona participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida amiga Baby y ruegan oraciones en su memoria.

VILLA MARÍN, TERESITA EMILIA DE JESÚS (BABI) (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/21|. Ana M. Feijóo, sus hijos Salvador, Agustín, Ignacio y Ezequiel junto a sus respectivas familias, participan con dolor el fallecimiento de la querida Baby.

VILLA MARÍN, TERESITA EMILIA DE JESÚS (BABI) (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/21|. Bea participa el fallecimiento de Baby y acompaña en el dolor a su querida hija Verónica y familia.

VILLA MARÍN, TERESITA EMILIA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/21|. Graciela Alberdi, Jorge Luis Feijóo y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, AMANDA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Kila, hermana de mi alma, no puedo pensar en vos sin que una lágrima se azome en mis ojos, es que te extraño tanto, tu compañía, tus palabras, eras de esas amigas compinches que ya no vienen. Que el Señor te tenga a su lado como yo en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Su amiga Luz María invita a familiares y amigos a la misa que en su querida memoria se oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica, al cumplirse un año de su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

OCHOA, LUCÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/20|. A un mes de tu inesperada partida y recordandote siempre. Con tu belleza, tu hermosa sonrisa y tu amor incondicional. Te amo por siempre. Daniel. Invitan a una oración en su memoria en parroquia San José del Bº Belgrano hoy 18 hs. @parroquiasanjosédebelgrano. Presencial. Virtual.

CORTÉS, GUIDO RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/99|. Las noches son testigo de cuantas veces te pienso y te nombro en silencio y en voz baja te dedico un te quiero y un te extraño. Estarás siempre presente en lo que me queda de vida, estarás en cada oración que eleve hacia ti. Hoy te dedico estas palabras en un nuevo aniversario de tu partida y que te extraño mas que nunca. Su esposa Aida Cortes, su hijo Hugo Cortes y nietos y bisnietos. Elevan una oración en su memoria.

PULLARELLO, MIGUEL (Miguelito) (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/98|. Vivirás siempre en nuestros recuerdo y en nuestros corazones. Al cumplir un nuevo aniversraio de su fallecimiento. Tus hijos, nietos y bisnietos, rogamos una oración en su memoria.

RODRÍGUEZ DE MANFREDI, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/83|. Sus hijos Manuel D. y Juan D. Mandredi, sus hijas políticas Norma Coronel, Graciela Ruiz y Dori Ayunta, sus nietos, bisnietos. Madre querida pasan los días, meses, años pero siempre, siempre estarás en nuestros recuerdos eternamente.

ESCAÑUELA, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/21|. Sus hijas Nancy y Mercedes Rodini, sus nietos Diego, Pablo, Abel y Maríángeles Brunet, sus bisnietos Amaru y André, sus nietas políticas Mery, Alejandra y Lorena comparten con dolor el fallecimiento de la abuelita Alicia y elevan una oración por su alma.

ESCAÑUELA, ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/21|. Familia Carreras Gallegos: Julio, Gloria, Anahí, Rocío, Guadalupe, Alejandra comparten con dolor el fallecimiento de la abuela de su yerno y cuñado Diego Brunet Rodini. Elevan una oración por el sereno tránsito de su alma.

OVEJERO, OSCAR ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/21|. Su hijo Hugo, hija polit. Laura. nietos Abril, Ailin y demás familiares part. su fallec. sus restos serán inhum. hoy en el cement. de Beltrán. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

DÍAZ, RUBÉN BENICIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/21|. Sus sobrinos José Santos, Rubén (Chueco), Hugo, Cacho y Tucho participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de San Gregorio. Se ruega una oración para el eterno descanso de su alma.

GÓMEZ, LIDIA MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/21|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Personal directivo, docente, de maestranza, alumnos, miembros de las comisiones subsidiarias de la Escuela Nº 831 "26 de Septiembre" de Garza, Dpto. Sarmiento participan con dolor el fallecimiento de la Sra. madre de la ex vice directora, prof. Zunilda M. González y la acompañan en este momento de tanto dolor. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Garza.

GÓMEZ, LIDIA MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/21|. Señor ya está ante ti, recíbela en tus brazos. Directora de la Escuela Nº 831 "26 de Septiembre" de Garza, Lic. Sonia Nancy Loto acompaña con dolor la pérdida irreparable de la madre de su ex compañera y vice directora Prof. Zunilda M. González. Ruega una oración en su memoria.

GÓMEZ, LIDIA MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/21|. Cabo primero (R) Walter González, su esposa Lic. Gloria Loto, sus hijos Dr. Cristian Ariel González, Prof. Grabriela y Javier González, su nieto León Javier participan con dolor el fallecimiento de la Sra. madre de nuestra amiga Zunilda González y la acompañan en estos tristes momentos, rogamos una oración en su memoria.

GÓMEZ, LIDIA MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/21|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Prof. Ana Paz participa con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la ex vicedirectora, Prof. Zunilda M. González, de la Escuela Nº 831 "26 de Septiembre", de Garza y acompaña en este difícil momento a toda su familia. Ruega una oración en su memoria.

OCARANZA, BARBARITA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/21|. Sus hijos Blanca, Viviana, Ramón, Roberto, Ricardo, su hermano Miguel, hijos pol., nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Villa Figueroa. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ROBLES, AGUSTÍN RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/21|. Sus hijos Francisco, Sandra, Omar, Luis, Jorge y Ramona, hijos políticos, nietos bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Rey (LORETO) SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

RODRÍGUEZ, DAVID ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/21|. Su esposa Liliana Salto, sus hijos Anahi,Melisa, Romina, David y Lucia, sus hnos. Mirta, Alicia, Lucio, Olga, Clara, Patricia, y demás familiares, amigos y vecinos participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Esperanza Clodomira CARUSO CIA. DE SEGUROS EMPRESA SANTIAGO.

RODRÍGUEZ, MARÍA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/21|. "Señor ella ya está ante ti, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus sobrinos Victoria Rodríguez de Oller, Casilda R. de Navarro, José Ramón Rodríguez, Antonio Rodríguez y Carmen Rodríguez de Boronat con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

RODRÍGUEZ, MARÍA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/21|. Sus sobrinos Casilda, Victoria, Titi, Noni y Carmen Rodríguez y sus respectivas familias participan con inmenso dolor el fallecimiento de la querida "Tía María" y elevan oraciones en su memoria y por su eterno descanso en el Reino Celestial.

RODRÍGUEZ, MARÍA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/21|. Teresita Boronat y Javier Boronat y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de la querida tía María y elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

RODRÍGUEZ, MARÍA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/21|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Victoria Rodríguez de Oller y sus hijos Fernando Oller, Marta Leiva, Marisa Oller, Néstor Gongora y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PALOMO, SIXTO DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. Todo el personal de la Firma Hondeños lo recuerdan en el 1º aniversario de su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

PALOMO, SIXTO DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/20|. José Roger Sánchez, José Roger Sánchez Orellana lo recuerdan en el primer aniversario de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Las Termas.