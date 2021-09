FÚNEBRES | 22 de septiembre del 2021

21/09/2021 - 22:37 Funebres

- Alcira Argañaraz (Dpto. Robles)

- Juan Lorenzo Ramirez Díaz

- José Eduardo Ahumada

- Petrona Isabel Díaz

- Francisco Rodolfo Roldán

- Rosa Paulina Rubio

- Roberto Miguel Fernández

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ EDUARDO AHUMADA

(q.e.p.d.) Falleció el 21/9/21|.

Dr. Nestor Carlos Ick, su esposa Lydia Noemí Mackeprang de Ick y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su flia. en este momento difícil. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ EDUARDO AHUMADA

(q.e.p.d.) Falleció el 21/9/21|.

Lic. Gustavo Eduardo Ick, Waldina Rigourd y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ EDUARDO AHUMADA

(q.e.p.d) Falleció el 21/9/21

Hoy nos despedimos de José Eduardo "Negro" Ahumada, un hombre que nos mostró con el ejemplo que su prioridad siempre fue la familia y estar presente para su esposa, hermanos, padres, hijas, nietos, y sobrinos, sin importar qué. Su coherencia consigo mismo y con sus valores vivirán siempre con nosotros. Recordaremos su fuerza, su coraje, y su actitud de luchador frente a la vida. Negro, te amamos y te deseamos que descanses en la paz del Señor.

Sus hijas Cecilia y Laura, su yerno Pablo; sus nietos Virginia, Benjamín, Luciana, Emilio y Lucio, y todos sus sobrinos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

Sus restos serán velados en Pedro León Gallo 340, sala velatoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARIA FRANCISCA TORRESSI DE TERAN

Falleció el 20/9/21.

Descansa en paz mami, vuela alto, más allá del sol, al encuentro del Padre. Tus hijos Norma, Ricardo, Esther e Inés, sus hijos políticos Germán Montiel, Myriam O´Lery, Detlev Schoelzke, nietos y bisnietos te despiden con profundo dolor.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARIA FRANCISCA TORRESSI DE TERAN

20/9/21

Dr. Raúl J. C. Abate Costa participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

CORONEL DE AVILA MARIA OLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/19 Queda en nosotros la imagen de un ser extraordinario. Su esposo Máximo Ávila, sus hijos Lalo, Néstor, Machi y Negrita hijos políticos y nietos al cumplirse el segundo aniversario de su fallecimiento invitan hoy a la misa radial. Ruegan por su descanso eterno.

AGRADECIMIENTO

HUGO ORLANDO ARIAS

(q.e.p.d.) Falleció el 13/9/21|

Su esposa Marisa Videla Sández y sus hijas Mía y Zoé Arias Videla agradecen al Dr. Cesar Monti, al Sr. Mario Yocca, a la Terapia del Hospital Neumonológico a cargo del Dr. Martín Abutti, Dra. Japaze, Dr. Fernández, Dr. Castaña, Dra. Müller, Dra. Coronel y Dr. Fuenzalida, al grupo de kinesiólogos, enfermeros y mucamas por la calidad humana que demostraron en sus 30 días de internación en la UTI. A las seños Marcela, María Pía y Valeria, docentes del Instituto San Jorge, al estudio de danzas de la Prof. Carolina Domínguez, a los amigos de la Cueva de Gorón, a las amigas de sus hijas y familias: Flias. Arias, Sandez, Gauna, Mattar, Parodi, Dra. Contardi, Torressi, Ibáñez, Peyla, Sequeira, Di Santo, Araujo, Santillán, Alonso, Urrere, Terrera, Pereyra, Casares, Castellanos, Rodríguez, Vera, Pérez, Romano, Chávez, Ibarra, Gómez, Cabanes, a Sergio Rumié, Don Rulo y Don Félix. A la Iglesia Catedral, Iglesia Nueva Alianza, Iglesia Jehová es mi luz y salvación, Ministerio Rey Jesús, a su jefa y compañeros de oficina, a los compañeros de oficina de su esposa, a los vecinos y a todos los que nos acompañaron en tan difícil y doloroso momento. Gracias infinitas por todo el amor expresado para nuestro amado Hugo que ya descansa en paz.

INVITACIÓN A MISA

HUGO ORLANDO ARIAS

(q.e.p.d.) Falleció el 13/9/21|

Te fuiste sin decir adiós, sin decir tu chau con tu sonrisa traviesa, quiera Dios que aceptemos tu partida y que siempre guíes los pasos de tus princesas y esposa. Hasta pronto, cuando nos encontremos descansa en paz en los brazos del señor. Tus amadas tías Juana, Luisa, Fidelia, Mirta, Paula y tu querida suegra Pancha, tus cuñados, hermanos de la vida Hugo, Mariela, Vero y Belén, tus amados sobrinos Alfonsina y Aarón, y tus concuñados Marcelo, Daniel, María y Nan que siempre te recordarán por todo lo compartido. Invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20hs en la Catedral Basílica al cumplirse nueve días de su fallecimiento.

INVITACIÓN A MISA

HUGO ORLANDO ARIAS

(q.e.p.d.) Falleció el 13/9/21|

Es imposible no estar triste, tu ausencia duele mi amado esposo, mi gordo bello. Excelente padre y ser humano. Dejaste tu chispa en cada persona que te conoció y compartió tus pasos en tu camino terrenal, por ese enorme vacío que nos dejaste porque no pudiste volver a despedirte de todos los que te conocimos y de tus cosas que quedaron esperándote en tu cueva…mi amor todo esto ha sido muy difícil para nosotros. Fue el golpe más terrible aquel llamado avisando que tu corazón se paralizó y dejaste de respirar. Esa noche nuestras vidas cambiaron, se derrumbaron nuestros sueños con tu partida. Solo nos queda resignarnos a tanto dolor y jurarte que siempre te recordaremos para que vivas eternamente en nosotras tus amores… Tu esposa Marisa Videla Sandez y tus princesas Mía Alexia y Zoe Ariana Arias Videla invitan a la misa a oficiarse en la Catedral Basílica a las 20hs al cumplirse nueve días de su fallecimiento, rogando por su eterno descanso y que brille para él la luz que no tiene fin.

RECORDATORIO E INVITACIÓN A MISA

José Gabriel Donzelli

Falleció el 13/9/21

Tus padres: Pepe y Charito, tus hermanos Germán y Pablo, tus tíos padrinos Susana y Luis, su sobrina Mía Yasmín y su novia Aldana, que jamás te olvidaremos y te llevaremos en nuestros corazones porque fuiste un ser de luz muy especial, generoso, humilde, cariñoso, solidario, dulce, respetuoso, buen hijo, hermano, sobrino, amigo, vecino. Dabas todo a cambio de nada y darte gracias por el amor que sembraste en tu familia y todos los que te conocieron.

Agradecimos a todas las personas que nos acompañaron en este difícil momento con sus oraciones, muestras del afecto y sostenimiento espiritual: a los Obispos de la Diócesis: Monseñor Vicente Bokalic y Mons. Enrique Martínez Ossola, a los sacerdotes Padres Julián Cuevas, Rolando Tenti, Raúl Martín Llugdar , Sergio Lamberti, a las Hermanas discípulas de Jesús de San Juan Bautista y Adoradores, Parroquias Ntra. Sra. de la Piedad, Catedral e Inmaculada Concepción, a todos los profesionales de la Salud del Hospital Regional, Servicio de Ambulancia que lo auxiliaron, guardavidas de Santiago del Estero, Agrupación “La Alvarado” de Central Córdoba, Equipo de Fútbol de Bioquímicos, Coca Cola Refrescos, ESPEA Nicolás Segundo Genero, vecinos, amigos y demás familias los invitamos a la misa que se celebrará el día jueves 23 del corriente a las 20hs en la Catedral Basílica donde rogaremos por su eterno descanso.

AHUMADA, JOSÉ EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/21|. Antonio Virgilio Castiglione, su esposa Graciela Cazaux, sus hijos: Natalia y Benjamín Noriega, Rafael y Débora Alperín y Lucía, y sus nietos Helena y Felipe Castiglione y Bautista, Emilia y Julieta Noriega, lamentan profundamente el fallecimiento del querido Negro. Rezan por su descanso eterno y acompañan con inmenso cariño a Cecilia y Laurita y sus familias. Que brille para él la luz que no tiene fin!

AHUMADA, JOSÉ EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/21|. Delia Inés Castiglione, sus hijos Federico, Nicolás, Carolina, Alejandro y Mariana Renolfi y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su querida memoria y acompañan a Cecilia, Laurita, Pablo, Virginia, Benjamin y Luciana en este difícil momento.

AHUMADA, JOSÉ EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/21|. Gustavo Funes, Josefina Castiglione y sus hijos José, Alejandra y Josefina, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a Cecilia,Pablo,Virgi, Benja,Luciana y Laurita con oraciones en su memoria.

AHUMADA, JOSÉ EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/21|. José E. Castiglione y Graciela L. Bernárdez de Castiglione, y sus hijos Gonzalo, José, Florencia y Mariana, participan con dolor su partida y lo recordarán siempre con amor.

AHUMADA, JOSÉ EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/21|. Juan C. Castiglione, Alejandra B. Cenice y sus hijos Agustina y Lorenzo, participan con profundo dolor su fallecimiento, y elevan oraciones en su querida memoria.

AHUMADA, JOSÉ EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/21|. La Comisión Directiva y el personal de la Cámara de Comercio e Industria de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento del suegro del integrante de su Comisión Directiva, Sr. Pablo Castiglione. Acompañamos a él y a su familia en este doloroso momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

AHUMADA, JOSÉ EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/21|. Sus hijas Cecilia y Laura, hijo pol Pablo, sus nietos Virginia, Benjamín, Luciana, Emilio y Lucio, y todos sus sobrinos; participan con profundo dolor su fallecimiento , sus restos serán velados en P L Gallo 340 (SV) Ruegan oraciones en su memoria. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

AHUMADA, JOSÉ EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/21|. Directivos, Gerencia y Personal de Tele Imagen Codificada S.A. participan con profundo dolor el fallecimiento del padre político de nuestro Director, Ing. Pablo Rafael Castiglione. Ruegan una oración en su memoria.

DÍAZ, PETRONA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/21|. Su hijo Martin Leiva, sus nuera Eugenia, sus nietos Thiago y Lorenzo y demas familiares sus restos seran inhumados en el cementerio de Maco 10.HORAS COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

FERNÁNDEZ, ROBERTO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/21|. Su esposa Sandra Cardoso, sus hijos Gustavo, Bettiana y Antonella y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. CARUSO CIA DE SEG SA.

FERNÁNDEZ, ROBERTO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/21|. Su hermana Eulalia Fernández, su hermano político Juan Carlos Villarreal, sus sobrinos Carlos y Adriana Villarreal, su sobrina política Miriam Sánchez, sus sobrinas nietas Candela y Ana Paula Villarreal participan con profundo pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ, ROBERTO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/21|. Su hermana Teresita Fernández participa con profundo dolor su fallecimiento elevan oraciones en su querida memoria y rogando por su eterno descanso.

FERNÁNDEZ, ROBERTO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/21|. Su hermana Blanca Fernández, sus sobrinos Ariel y Patricia Pereyra elevan oraciones por su eterno descanso.

FERNÁNDEZ, ROBERTO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/21|. Su hermana Estela Marys Fernández, su hermano político César Bustamante, sus sobrinas Mariela y Sandra Bustamante participan con profundo pesar su fallecimiento. Que brille para él la luz que no tiene fin.

FERNÁNDEZ, ROBERTO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/21|. Su hermana Alba Fernández y sus sobrinos Martín, Viviana y Cecilia Rey participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañamos a todos nuestros familiares en estos tristes momentos. Rogamos oraciones en su querida memoria.

FERNÁNDEZ, ROBERTO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/21|. Su hermano Cesar Fernandez y su hna. pol. Aurora Lastra, sus sobrinas Natalia y flia. Silvina y flia. participan su fallecimiento y piden una oracion en su memoria.

FERNÁNDEZ, ROBERTO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/21|. Sus sobrinos Magalì y Rogelio Reynoso, sobrinos nietos Ivana, Yesica y Lorena Díaz y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

FERNÁNDEZ, ROBERTO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/21|. Sus sobrinos José y Silvana Alí y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

FERNANDEZ, ROBERTO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/21|. Hijos de Salomón Mattar de Brea Pozo participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FERNÁNDEZ, ROBERTO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/21|. Su amiga de Brea Pozo, Blanca Santillán y flia., participa su fallecimiento y acompaña a sus hijos en este doloroso momento.

FERNÁNDEZ, ROBERTO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/21|. Adela Carpintero, Karina, Maria Cecilia y Fernanda Atia y sus respectivas flias. participan con profundo dolor su fallecimiento.

FERNÁNDEZ, ROBERTO MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/21|. Tu amigo y hermano del alma Raul Atia y flia participa con dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

GARCÍA, ROLANDO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/21|. Híper Bazar Gastronómico acompaña en sus sentimientos a su hija Claudia.

MARCOS DE ORELLANA, GRACIELA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/21|. Margarita de Torres participa con mucha tristeza el fallecimiento de su amiga y vecina. Acompaña afectuosamente a sus hijos y familiares en estos momentos de angustia y pesar. Ruega oraciones por la paz de su alma y brille para ella la luz que no tiene fin. Amén.

RAMIREZ DIAZ, JUAN LORENZO (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/21|. Sus hermanas Alicia, Audelina Ramirez, sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio la piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

ROLDÁN, FRANCISCO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/21|. Su esposa Adriana, sus hijos Maria Eugenia, Analia, Gonzalo, Marcos y nadie, hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ROLDÁN, FRANCISCO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/21|. Su hermana Olga, tus sobrinos Leandro y Ariel participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, FRANCISCO RODOLFO (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/21|. Tu hermano Tito, cuñada Angelica y sobrinas Mariana, Lara y Vitu, su sobrino Emanuel participan con dolor su fallecimiento y elevan oraiones en su memoria.

RUBIO, ROSA PAULINA (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/21. Su hija Isabel Martin, su esposo Ruben Jugo y sus nietos Ruben, Cecilia y Maria de los Angeles, participan con profundo dolor de su fallecimiento.

RUBIO, ROSA PAULINA (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/21|. Sus hijos Rosa , Antonio, Martin, h. politicos Ruben Jugo, Lita Aro sus nietos Adrian, Manuel, Abel, Yanina, Marta, Ruben, Cecilia sus bisnietos Lucas, Juan Cruz, Valentino, Lizandro, Felipe y demas familiares sus restos seran inhumados en el cementerio PARQUE DE LA PAZ PCIA DE SAN MIGUEL TUCUMAN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

RUBIO, ROSA PAULINA (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/21. Su nieta Cecilia jugo y sus bisnietos Lucas y Juan Cruz participamos con profundo dolor de tu partida querida abuela Rosa.

RUBIO, ROSA PAULINA (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/21. Su nieto Ruben Antonio Jugo, Natalia y su bisnieto valentino, participan con profundo dolor de su fallecimiento.

RUBIO, ROSA PAULINA (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/21. Su nieta Maria de los Angeles Jugo y su nieto político Ignacio Frias, participan con profundo dolor de su fallecimiento.

TORRESSI DE TERÁN, MARÍA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/21|. Tu siembra en esta vida ha sido generosa. Nos enseñaste a construir la familia, sobre la base del amor como pilar fundamental. Mujer de brazos abiertos que cobijaste a todos a tu alrededor, hoy te despedimos con tristeza. Gracias Señor por permitirnos disfrutarla muchos años. Descansa en paz mamita. Su hija Norma y Germán Montiel, sus nietos Luciana, Germán y Natalia Ceballos; Ignacio y Eugenia Fia, Agustín y Natalia Ottinetti, sus bisnietos Agustín, Isabella, Bernardina y Catalina Montiel.

TORRESSI DE TERÁN, MARÍA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/21|. Mami querida, gracias por regalarnos tanto amor. Descansa en paz junto al papi. Extrañaremos todas tus ocurrencias que nos divertía con tus 96 años. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Sus hijos Ricardo y Myriam O´Lery, sus nietos Pame, Martín, Ricky y Vicky, sus bisnietas Alfonsina y Francisca participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TORRESSI DE TERÁN, MARÍA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/21|. Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón. Su hija Esther, su nieto Juan Pablo Teran y Florencia Blain, y su hija del corazón Magalí Roldan participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TORRESSI DE TERÁN, MARÍA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/21|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Su hija María Inés, su hijo político Detlev Schoelzke y sus nietos Ivo, Vivi, Niels y Bianca, su bisnieta Liv participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TORRESSI DE TERÁN, MARÍA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/21|. Susana Sastre de Ottinetti, hijos, nietos y bisnietos participan con profundo dolor la inesperada partida de la querida Mami. Permanecerán en mi los gratos momentos compartidos, acompaña a sus familiares en su dolor. Descansa en paz.

TORRESSI DE TERÁN, MARÍA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/21|. Carlos Ottinetti, Memé e hijos participan con profundo dolor la inesperada partida de la abuela de su querido cuñado Agustín y acompañan a toda la familia Terán en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

TORRESSI DE TERÁN, MARÍA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/21|. Cristina y Pedro Montiel, Florencia y Maria Emilia y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de "Doña Mary" y acompañan a su familia en estos momentos de tristeza.

TORRESSI DE TERÁN, MARÍA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/21|. Eduardo Coroleu, Romina Sarquiz y flia. participan su fallecimiento. Acompañan a su hijo Ricardo en tan doloroso momento. Elevan oraciones para su descanso eterno.

TORRESSI DE TERÁN, MARÍA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/21|. los compañeros de trabajo de su hija Ester, seccion Informes: Armando Ovejero, Yanina Cura, Clara Uñates, Sara Bravo, Karina Nellem participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TORRESSI DE TERÁN, MARÍA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/21|. Graciela Alberdi, Jorge Luis Feijóo y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia con oraciones.

TORRESSI DE TERÁN, MARÍA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/21|. Los amigos de su hijo Ricardo: Darío, Nene, Chunchuna, Ricardo P., Pinki, Fernando G., Viti, Lucho y Fernando C. participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

TORRESSI DE TERÁN, MARÍA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/21|. Maitiz Montiel de Camiletti, Hugo Camiletti y sus hijos Matías, Nicolás y Joaquín ..y sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TORRESSI DE TERÁN, MARÍA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/21|. Las amigas de su hija Norma: Alicia, Ana Maria, Chiqui, Gringa y Marta participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de profundo dolor.

TORRESSI DE TERÁN, MARÍA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/21|.

" Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno ". Maria Solvia Gerez y Carlos Arjona acompañan a su querida amiga Norma y flia. en este triste y duro monento por la perdida de su mamá. Ruegan oraciones en su memoria.

TORRESSI DE TERÁN, MARÍA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/21|.

Amigas de su jija Norma : Adelita, Amalia, Margarita, Cristina, Delia y Silvia acompañan en el dolor su partida a la casa del Señor. No se puede retroceder el tiempo, solo guardar el recuerdo de cada bello momento juntos en familia para quien deseamos mucha fortaleza, rogando para ella " la luz que no tiene fin ".

TORRESSI DE TERÁN, MARÍA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/21|. " Señor recibela en tus brazos y dale el descanso eterno ". Su vecina Chicha Bruchmann de Maldonado e hijos participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VILLA MARÍN, TERESITA EMILIA DE JESÚS (BABI) (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/21|. Gracias por todo el amor y el apoyo que recibimos de vos, mis hijos y yo. Kuky Frediani y flia.

VILLA MARÍN, TERESITA EMILIA DE JESÚS (BABI) (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/21|. Elsa Fiorini de Feijóo, sus hijos Jorge y Graciela, Ana María, Víctor y Silvia, Carlos, Lucas y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de Baby y acompañan con cariño a Vero, Seba y sus hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

VILLA MARÍN, TERESITA EMILIA DE JESÚS (BABI) (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/21|. Carlos E. Feijóo y sus hijos Lucía y Eugenio, Lucas y Florencia, Milagros y Coco, Santiago y Maya y Gonzalo participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Baby y acompañan a Vero, Seba y a sus nietos. Ruegan oraciones en su memoria..

ZURITA SUAYA, MARQUESA ADRIANA ELEONORA (q.e.p.d.) Falleció el 14/9/21|. María Rosa Saad Budán lamenta participar su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

GUTIÉRREZ, EDUARDO RAFAEL (DITO) (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. A un año de tu partida, tu ausencia nos oprime y las lágrimas no paran, te extrañamos (Dito, Gordo, Abuelo, Conejo) Gracias por todo lo que nos diste. Siempre seguirás en nuestro corazón. Su esposa Blanca, sus hijos Eduardo Andrea, Lorena, Raúl, hijos políticos y tus amados nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 18.30 en la Capilla Nuestra Señora de Pompeya (Quintana y Amadeo Jacques) pidiendo por el descanso de su alma.

GUTIÉRREZ, EDUARDO RAFAEL (DITO) (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/20|. Ya paso un año desde que dejaste este mundo y subiste al cielo, pero nada será capaz de borrar tu recuerdo de nuestros corazones. Los que amas no se van, caminan a nuestro lado todos los días. Su hija Lorena, su hijo político Walter, sus nietos Titi y Emma invitan a la misa que se oficiará hoy a las 18.30 en la capilla Nuestra Señora de Pompeya, Bº Menéndez.

ARGAÑARAZ, ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/21|. Su esposo Rojas Ramon, sus hijos Alfredo, Silvia, Nelida, Alfonso, hijos politicos, nietos, bisnietos, su hermana Isabela y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de buey muerto dto robles. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

GÓMEZ, LIDIA MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 17/9/21|. La comunidad educativa del Jardín de Infante Nº 117 "Margarita Alegre" de Garza (Sarmiento) participa el fallecimiento de la madre de la colega amiga Liliana Silvina González, acompañan en este triste momento de dolor a toda su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

LLUGDAR, WALTER C. (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/10|. ¡Papá querido! pasaron 11 años de tu partida al cielo, pero no dejamos de extrañarte, sabiendo que de ese otro lugar nos guías en nuestras vidas como siempre en este lugar lo haías, dejaste un vacío grande y doloroso. Que el Señor te proteja con su misericordia. Por siempre en nuestros corazones. Te recuerdan tu esposa, hijos y demás familiares.

PEREYRA, RAÚL BERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|. Al cumplirse dos meses de tu partida, solo nos queda rogar a Dios que descanses en paz y agradecer por cada minuto vivido a tu lado, sabé que no hay día en el que no pases por nuestros pensamientos, que no haya un recuerdo tuyo y que duela cada día más tu partida.Te amamos hno. querido! Siempre vivirás en nuestros corazones y siempre dolerá no tenerte. su hno. Negro Pereyra, su cuñada Noemí Serrano, sus hijos, Ruli, Chiny, Susy y sus respectivas familias ruegan una oración en su memoria.