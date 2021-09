FÚNEBRES | 25 de septiembre del 2021

24/09/2021 - 22:58 Funebres

- Carlos Rolando Ferreyra (Los Telares)

- Víctor Eduardo Barraza (La Banda)

- Ramón Antonio Robles (Choya)

- Manuel Amado Mendieta

- Blanca Esther Nediani

- Helvecia Dolores Trejo

- José Daniel Leiva

- Víctor Daniel Coronel

- Martín Jorge Ávila

Sepelios Participaciones

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

CATALINA SALVATIERRA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/9/21 y espera la resurrección.

La Comisión Directiva de Unión Regional del Maestro , junto a sus tres niveles educativos: Jardín Rayito de Sol y Colegio San Gabriel (Primario y Secundario), participan con hondo pesar el fallecimiento de la Profesora Catalina Salvatierra, socia fundadora de Unión Regional del Maestro. Acompañan a sus familiares en tan doloroso momento, elevando una oración en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

CARLOS ALBERTO AZAF

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/9/20 y espera la resurrección.

“Hoy se cumple un año de tu partida al Reino Celestial. Fuiste ejemplo de fuerza, responsabilidad y amor, y aunque no podamos verte ni abrazarte te sentimos presente. Su esposa Peggy, sus hijos Carlos, María Mercedes y Analía, sus hijos políticos y nietos invitan a la misa hoy a las 20 en la Iglesia San Francisco.

RECORDATORIO E INVITACIÓN AL RESPONSO

MARIO ORLANDO BASUALDO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/9/10 y espera la resurrección.

“Las noches son testigo de cuántas veces te pienso y te nombro en silencio y en voz baja te digo un – Te quiero y te extraño mucho – Estarás siempre presente en lo que me queda de vida y en cada oración que rece para ti. Hoy te dedico estas palabras en un nuevo aniversario de tu partida. ¡Te extrañamos más que nunca!”. Su esposa Ángela, sus hijos María, Alejandra, Exequiel y Enzo, sus nietos Rodrigo, Cepi, Patricio y Ciro invitan al responso que su oficiará mañana 26/9 a las 10 en el Panteón familiar del cementerio La Piedad. Se ruega una oración en su memoria.

AGRADECIMIENTO

CARMEN CORINA TERROSA

(q.e.p.d.) Falleció el 19/9/21|.

Luis Octavio Coria y Carmen A. Coria y sus respectivas familias quieren por este medio expresar su agradecimiento por la atención y cuidados prodigados a su madre en el Hospital Regional Dr. Ramón Carrillo, al Servicio de Guardia de Urgencias (Shock Room), Servicio de UCI: Dra. Natalia Martin, Dra. Paola Domanico, Dr. Pablo Martin Retamosa, Dr. Emanuel Sarnago y Personal de Enfermería, quienes la asistieron con mucho profesionalismo y respeto.

INVITACIÓN A MISA

CARMEN CORINA TERROSA

(q.e.p.d.) Falleció el 19/9/21|.

Sus hijos Luis O. Coria y Carmen A. Coria y sus respectivas familias invitan a la misa que se realizará hoy a las 20:30hs en la Iglesia Santo Domingo, rogando por su eterno descanso. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

INVITACIÓN A MISA

HUGO BENI SALAZAR Falleció el 25/9/19.

Te ausentaste, pero nuestro recuerdo por ti no terminará jamás, sigues con nosotros en nuestros corazones. Su esposa Aída Alicia y su hija Judith del Valle Salazar invitan a la misa en su memoria a realizarse hoy al cumplirse dos años de su partida a la casa de Dios, en la parroquia Santo Cristo a las 10.30 hs. Elevamos oraciones en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

Ing. Walter Edgard Trejo (Edi)

Falleció el 16/9/21.

Su esposa Gizela Alicia, hijos Gizela, Emilio, Santiago, César, Susana y María José; sus nietos Jeremías, Martina, Guillermina, Candelaria y María Emilia, hermanos y sobrinos te recordaremos en nuestros corazones como hombre de paz, como un creador de vínculos humanos, que con tu sencillez y humildad acariciabas el espíritu de quienes te conocían. En este camino recorrido nos sentimos bendecidos en observar que cada paso que diste, dejaste una huella marcada por el don de tu persona, que siempre te hará único.

En este difícil transitar agradecemos las acciones, las palabras de amor, el abrazo, la oración y las hermosa intenciones de quienes nos han acompañado: Dr. Franco Gianoni, Dr. Claudio Basbús, Enfermeros y cuidadores “nuestros soldados de batalla”, amigos, vecinos, excompañeros de la C.R.D. amigos del café del Jockey, amigos del Club Güemes, los señores Decanos y Vicedecano, miembros del Honorable Concejo Directivo, y a toda la comunidad educativa de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnológica de la Universidad Nacional de Santiago del Estero. “GRACIAS”, su compañía ha sido una pausa amorosa para cada uno de nosotros, por estas razón invitamos a participar de la misa en su memoria que se celebrará hoy a las 18hs en la Parroquia San José de Belgrano.

RECORDATORIO

ENRIQUE BERNARDO TREJO

(q.e.p.d.) Se durmió el 25/9/20 y espera la resurrección.

Viejo querido hace un año que no estás físicamente con nosotros , te llevaremos en el alma por siempre ,y todo este tiempo encontrarnos con amigos y conocidos tuyos, que solo tienen palabras de agradecimiento por tu accionar en la vida terrestre ,hace que estemos orgullosos del padre que fuiste, derrochando amor alegría y el don de buena persona, te amamos hasta el infinito y siempre estarás en el corazón de nosotros Abrazo al Cielo Tus hijos Luis, Ale, Ramiro, tus nietos Carla, Tata, Martin, Bruno, Martina y Zarita nunca te olvidarán.

RECORDATORIO

Prof. GERMÁN ARIEL TREJO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/4/21 y espera la resurrección.

Hijo mío, hoy te sentimos más cerca nuestro y nos colma de fortaleza querido Ariel. Hoy el cielo abrió las puertas para recibir besos y hermosos recuerdos de tus compañeros y amigos del colegio Espíritu Santo en el quinto mes a los brazos de Jesús y María. Ya nada es como antes, quizá nunca lo sea, nos tocó difícil pero la vida sigue, hoy es un mundo donde ya no se ve sonrisas, nos tocó sonreír con los ojos y aun así con mucho dolor buscamos la manera de seguir recordándote con mucho amor y agradeciendo a Dios tu existencia tan bonita en nuestras vidas. Sos nuestras luz eterna, nuestro ángel. Descansa en paz y brille para ti la luz que no tiene fin. Tus mamitas Nenena y Raquel, hermanas Gaby, Andrea, sobrinas Noelia, Belén y Damaris.

AHUMADA, JOSÉ EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/21|. Alejandro Álvarez Valdés y María del Carmen Costas participan su fallecimeinto y acompañan a su familia en el dolor.

ÁVILA, MARTÍN JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/21|. Sus hijos Martin, Jorge y Jose participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán cremados hoy en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BARRAZA, HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/21|. Propietarios y empleados de la firma ANPAFA acompañan con pesar la desaparición física de su colega y amigo Héctor Barraza, propietario de ZUGAS.

CARABAJAL DE FEREZ, IRMA (q.e.p.d.) Fallecieron el 16/9/21 y el 24/9/21|. "Más allá del sol yo tengo un hogar, más allá del sol". Sus hermanos Mirna Ferez y Ruben Duran. Sus hijos Silvina y Fernando, hijos políticos Guillermo y Johanna y su nieto Mateo, participan con mucho dolor su partida al encuentro del Señor. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

CORONEL, VÍCTOR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/21|. Su madre Blanca, sus hermanos Luciana, Álvaro, Ezequiel, su hijo Juan Cruz, su tío Antonio y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

CORONEL, VÍCTOR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/21|. Raúl Femayor y flia, Acompañan con dolor su fallecimiento pidiendo al Señor su descanso Eterno.

CORONEL, VÍCTOR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Directivos, personal administrativo, personal médico, enfermeros y operadores de Santiago Emergencias Medicas, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

CORONEL, VÍCTOR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 23/9/21|. "Que el Señor guie su alma en su descanso eterno". Sus compañeros de Santiago Emergencias Médicas: Nelson, Mariana, Katu, Alejandro, Quique, Claudio, Oscarcito, Gogui, Adrian, Marcelo, Mario, Felipe, Fernando S., Murmullo, Fernando M, Pichi, Marcos, Fernando A., Guillermo, Iván, Tucu, Gaby L., Fiorella, Magui, Gaby Ch., Marito, Dra. Vázquez, Dr. Urtubey, Dr. Céspedes, Dr. Abdala. Acompañan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

JEREZ, ROBERTO JOSÉ (TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/21|. José Luis Castiglione, Ana Lía Rezola y familia despiden al estimado Tito recordando los años compartidos y acompañan a su familia en estos tristes momentos.

JEREZ, ROBERTO JOSÉ (TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/21|. José Elías y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su esposa e hijos en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

LEIVA, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 24/7/21|. Sus hermanas Cristina y Teresa y sobrinos participan con un dolor su fallecimiento, sus esto serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Jardin del Sol. HAMBURGO CIA DE SEG SA EMPRESA ANICETO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

NEDIANI, BLANCA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/21|. Sus hijos Oscar, Dario, Liliana, h. politica Pina nietos Lisi, Elina, Miguel, Juan, bisnietos y demas familiares sus restos seran inhumados en el cementerio Parque de la paz SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SALVATIERRA, CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/21|. La Comisión de la Asociación Pro Fomento y Cultura del Barrio Oeste Biblioteca Popular "Dr. Manuel Gorostiaga" participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/21|. Las empleadas del turno mañana y tarde la Asociación Pro Fomento y Cultura del Barrio Oeste Biblioteca Popular "Dr. Manuel Gorostiaga", participan con dolor su fallecimiento. elevan oraciones en su memoria.

SALVATIERRA, CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/21|. La Presidenta de la Asociación Pro Fomento y Cultura del Barrio Oeste Biblioteca Popular "Dr. Manuel Gorostiaga" y querida amiga Amanda de Rojas, participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

TABOADA, OSCAR ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/21|. Papi, parece mentira que ya no estés. De un segundo para otro tu sonrisa se apagó y tu figura ya no recorre nuestra casa. Todo quedó en silencio, fue tan rápido todo, que cuesta creer que ya no te veremos jugar con tus nietos y darles todo ese amor que nos diste. Tu ausencia dolerá siempre, pero sabemos que ya estas junto a la mujer que tanto amaste, gozando junto al Dios que honraste con tu vida. Nos queda el recuerdo del enorme hombre que fuiste, y de toda la bondad y el amor que sembraste en tu paso por este mundo. Hasta que nos volvamos a encontrar, mi Pelli. Sus hijos, que no encuentran consuelo: Andrea, Oscar, Nélida, Daniela y Néstor, sus hijos políticos, sus nietos y bisnieto participan con profundo dolor su partida.

TABOADA, OSCAR ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/21|. La flia. política de su hija Andrea: Graciela Alagastino, Natalia Galván y Juanjo, Emanuel y Natalia González, Ángel Galván acompañan a sus hijos, rogando cristiana resignación.

TABOADA, OSCAR ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/21|. Devoto padre y esposo, abuelo abnegado, ejemplo de hombría de bien, tu inesperada partida nos deja con vacío enorme, pero nos consuela saber que te fuiste en paz. Tu hija Andrea, tu yerno Javier Galván y tu amado nieto Yael, participan con profundo dolor tu partida y ruegan oraciones por tu eterno descanso.

TORRESSI DE TERÁN, MARÍA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/21|. Teresa Lund, Antonio Luna, Teresita Luna y Omar Blazquez junto a sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

TORRESSI DE TERÁN, MARÍA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/21|. Mariela Luna, Carlos Epstein, Carla y Emiliano Epstein acercan sus condolencias a sus familiares y amigos, acompañándolos en estos momentos de tristeza. Elevan oraciones en su querida memoria.

TORRESSI DE TERÁN, MARÍA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/21|. Ex compañeros de Norma y Germán: Miguel, Manuel, Fernando, Violín, Pedro, Luchi, Aldo y Carlos participan su fallecimiento y los acompañan en estos momentos de dolor.

TREJO, ENRIQUE BERNARDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Que el Señor te tenga en la Gloria, como nosotros en el corazón. Al cumplirse 1 años de tu regreso a la casa del Padre, sus familiares invitan a la misa que se realizará hoy a las 19:30hs en la Parroquia Santa Rita para rogar por su paz.

TREJO, HELVECIA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/21|. Sus hermanos Oscar, Victor y Nestor, su hermana política Susana, sobrinos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sujetos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. CARUSO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

TREJO, HELVECIA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/21|. Suegro de su hermano Néstor: Héctor Lelio Silva y sus cuñados Héctor Francisco, Mario Eduardo, Walter Antonio, Daniela Soledad y María Eugenia y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de Helvecia. Ruegan una oración a su memoria

VÁZQUEZ, RAÚL ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el Señor 15/9/21|. Señor, permítele el descanso eterno. Ayúdanos a reponernos de la tristeza que nos dejó su partida, para poder recordarlo con alegría y cariño. Tu hermana Amalia, tus sobrinos Marina, Carlos , Nelva y nietos invitan a la misa en su memoria que se oficiará hoy a las 20hs en la Iglesia Catedral Basílica.

GUERRERO DE ROJAS, ERCILIA - CISNEROS DE HOYOS, EMMA- BLANES TORRES, MARÍA ADELA - VERGOTTINI, MARÍA CARLOTA (q.e.p.d.) Fallecieron el 10/7/21, el 13/8/21, el 25/12/20 y el 8/6/21|. Sus ex compañeros de promoción de la Escuela Normal Manuel Belgrano invitan a la misa a celebrarse en la Iglesia Catedral hoy a las 20 hs. en recuerdo de sus amigas recientemente fallecidas.

LUNA VDA. DE LUNA, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/20|. Querida mamá cuanto dolor no dejo tu partida, solo nos queda el consuelo de saber que estás en un lugar donde reina la paz. Tus hijos, tus hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa hoy a las 20 hs en la parroquia La Inmaculada, al cumplirse un año de su partida al Reino del Señor.

SAYAGO DE MEDINA, CELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/10|. Madre querida: pasaron 11 años de tu partida al cielo pero no dejamos de extrañarte, sabiendo que de ese otro lugar nos guías en nuestras vidas como siempre. Sus hijos y nietos invitan a la misa que se realizará hoy a las 20hs en la capilla San Pantaleón. Se ruega una oración en su memoria.

TAMER, JORGE AMADO - TAMER ROMINA ELIZABETH (q.e.p.d.) Fallecieron el 16/9/21 y el 10/9/21|. Jorge, hoy se cumplen nueve días de su fallecimiento y su hija quince díaz de la partida al Reino Celestial. Que el Señor los tenga a su lado como nosotros en el corazón y que brille para los dos la luz que no tiene fin. Su prima Marta Urejola, sus hijos Rossana y familia Carlitos y familia, Karina y familia, Dr. Gilberto Perduca y familia, Dr. Sebastián Neme y familia invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Nuestra Señora del Pilar. Ruegan una oración en sus memorias.

TAMER, JORGE AMADO - TAMER ROMINA ELIZABETH (q.e.p.d.) Fallecieron el 16/9/21 y el 10/9/21|. Desde Córdoba, sus primos y tíos Norma Urrejola y familia, Juan Urrejola invitan a la misa al cumplirse nueve días de su fallecimiento y quince días, en la parroquia Nuestra Señora del Pilar a las 20. Ruegan una oración en sus memorias.

ESPÍNDOLA, MÁXIMO EMETERIO (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/20|. Mi amado padre ya pasó un año de tu partida y aún cuesta superarlo. Te recordamnos siempre con tus anécdotas ocurrentes. Te extrañamos mucho y necesitamos. Nos dejaste el mejor legado de tus valores. Te amamos viejo. Tus hijos Norma, Kike, tu esposa Mercedes y tus nietos elevan oraciones en tu memoria al cumplirse 1 año de tu partida al reino celestial.

TREJO, WALTER EDGARD (ING) (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/21|. Sus primos Mirta, María, Teresa Paz y Teresa Charra, sus sobrinos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ESCOBAR DE HAB, JUANA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 21/9/21|. Su sobrina Miriam Silvina Escobar y familia. participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oracion en su memoria.

CISNEROS, GREGORIO ZACARÍAS (q.e.p.d.) Falleció el 16/9/21|. Su esposa Ruiz Isabel sus hijosAdriana, Omar, Analia, sus nietos: Victoria, Angeles, Alma y Nicole. Sus yernos Alejandro, Lucas y su nuera Leonela. sus restos fueron sepultados en el cementerio Misericordia en el cual el responsor sera hoy a las 9:15 hs.

PHILIPPEAUX ADOLFO CES -TENIENTE CORONEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/04|. Hoy 25 de Septiembre dia de tu natalicio te recordamos asi: humilde soldado del Pueblo Argentino y Capitan del general Peron, luchaste por la patria y el pueblo, hasta el ultimo dia de tu vida.Que Dios te tenga en tu gloria y la Virgen te guie en el cielo. Con cariño Fany, Ramon y Luciano A. Romero.

BARRAZA, VÍCTOR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/21|. Su esposa Zulema Berges sus hijos Rodrigo, Gaston y Diego y demas familiares Servicio de cremacion realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 tel 4219789.

FERREYRA, CARLOS ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/21|. Su hermana Negra y su hermano político Julio Galeano participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria y a Dios por su descanso eterno. Sus restos fueron sepultados en el cementerio local.

FERREYRA, CARLOS ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/21|. Su sobrina Natalia Galeano y flia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria y a Dios por su descanso eterno. Sus restos fueron sepultados en el cementerio local.

FERREYRA, CARLOS ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/21|. Solo el dolor de la despedida hacer nacer la esperanza de la resurrección. Sus sobrinos Patricia Galeano, Cristian, Thiago, Taina, Tais y Theo Abaca ruegan una oración en su memoria.

FERREYRA, CARLOS ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/21|. Tío, era muy pronto para que te vayas! te recordaremos siempre. Su sobrina Melyna Galeano y familia participan con dolor ante tremenda pérdida y ruegan una oración por el eterno descano de su alma.

ROBLES, RAMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Fallecio 23/9/21|. Su esposa Selva Gutierrez y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de Laprida dto Choya SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

VITTAR, JOSÉ FORTUNATO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/21|. Autoridades del Tribunal de Cuentas de la Provincia Dr. Martín Díaz Achaval, CPN Alfredo Osvaldo Juri, Dra. Noemi Marcela Garnica y CPN Ricardo Lino Rubio participan con pesar el fallecimiento del Sr. José Fortunato Vittar, intendente de Campo Gallo. Elevan oraciones en su memoria.

VITTAR, JOSÉ FORTUNATO (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/21|. Sus amigos, hijos de Aldo Julián y Susana Sialle y sus respectivas familias, Mario García Hernández y su esposa Susana Julián, sus hijos Néstor y Federico participan con profundo dolor su partida al Reino de los Cielos donde el dolor, la tristeza y las angustias no tienen entrada y ruegan al Todopoderoso lo reciba en sus brazos y le asigne un lugar en la morada de los justos. Fuiste un hombre con valores dignos de recordar siempre, no se pueden olvidar personas como vos. Saludan con profunda congoja a su esposa Patricia, a sus hijos, hermanos y demás fliares. Descansa en paz querido Joselo el Cielo es todo tuyo.