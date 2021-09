FÚNEBRES | 26 de septiembre del 2021

26/09/2021 - 04:15 Funebres

FALLECIMIENTOS

25/09/2021

Juan Lorenzo Sayago

Cayetano Regatuzzo

Magdalena Olmos de Maud (Frías)

Héctor Miki Sialle

Isabel Herrera (La Banda)

Irma Carabajal de Ferez

Antonio Musa Azar Curi

Franco Silva

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

OLMOS DE MAUD MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/21.

Sus amigos Miguel Celorrio y Ana Echevarria con mucho dolor participan su fallecimiento piden oraciones en su memoria y acompañan a su hijo Enrique Maud y sus nietos.

DR. JORGE RAÚL ABDALA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/9/20 y espera la resurrección.

Raul, a un año de tu partida…te recuerdo con el mismo amor de siempre.

Junto a nuestros hijos y nietos te extrañamos en todo momento, todos los días… sin encontrar una explicación; en cada conversación, al ver fotos, al caminar por la casa, al pasar por los lugares vividos y compartidos; siempre están los recuerdos, las vivencias y las lágrimas.

Evocamos los momentos de alegría, de tristezas, anécdotas… tus buenas costrumbres y el respeto sagrado a la puntualidad, a la palabra empeñada…

Gracias amor por elegirme siempre: como esposa, madre, amiga y novia eterna!!!

Gracias por tus halagos, los momentos y viajes… las atenciones de siempre!!!

Gracias por tu respeto, tu ejemplo en la vida: como esposo, padre, profesional… fuiste un señor con mayúscula!!!

Gracias por el tiempo compartido mi amor: como novios y como esposos… nos faltó muy poco para las Bodas de Oro!!! Siempre estarás en mi vida!!!

Tu esposa Rosy, tus hijos María Eugenia, María Cecilia y Gustavo, Fernando y Mariana. Tus nietos: Matías, María Angélica, María del Pilar y Gonzalo, Juan Bautista, Juan Cruz y María Elena; María Sol, Tomás, María Guillermina y María Emilia.

Agradecemos infinitamente a todos los que nos acompañaron durante nuestra enfermedad: sus oraciones, la energía enviada, el aliento… esa fuerza que percibí durante mi internación, con un final muy triste… Ya no estabas mas a mi lado, te fuiste en soledad, sin despedida… insólita partida amor mío!!!

Descansa en Paz Raúl!!!

¡¡¡Te amamos!!!

Invitamos a la misa en la iglesia San Francisco, hoy a las 11,00.

GERARDO HERNÁN ACUÑA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/9/20 y espera la resurrección.

En cada madrugada recorrías los espacios del hogar y con espíritu vigía contemplabas el latido de los corazones que adornaban tu vida. Pero hubo una tarde que el Cielo infinito y majestuoso marcó el regreso del ángel, a la morada celestial, él era el guardián de mis sueños, el príncipe involuto de mis silencios. Hoy, mi fe que envuelve todo mi ser recupera tu presencia en cada pensamiento papá. Confiados que su alma descansa en paz. Sus hijos José María, Ana Mariela, Silvia Belén, su hijo político Sergio, nietitos y su querida esposa Elda Lucía Carrizo, invitan a la misa a un año de su partida en la parroquia La Piedad a las 19.30 hs.

RECORDATORIO E INVITACIÓN A MISA

CARLOS ALBERTO FALCIONE (q.e.p.d.) Se durmió el 26/9/20.

Hoy hace 1 año que ya no estás con nosotros y todavía parece un sueño.

Estoy aprendiendo a lidiar con tu ausencia.

Estoy aprendiendo a sobrevivir sin ti.

Estoy aprendiendo a sobrellevar el dolor del vacío que siente mi corazón.

Estoy aprendiendo a mirar la puerta y saber que tú ya no llegarás.

Estoy aprendiendo a pensarte en las noches para ver si te puedo ver en mis sueños.

Pero hay un lugar en el que siempre estarás y vivirás eternamente, “en nuestros corazones”.

Se invita a la misa a realizarse en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús a las 18.30 hs (La Banda y parroquia San José del Bº Belgrano a las 20 hs (transmitida por Facebook) para rogar por la paz de su alma.

JORGE RAÚL MANSILLA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/9/07 y espera la resurrección.

Querido Papá: En este nuevo aniversario de tu fallecimiento te recuerdo con el cariño de siempre. Que tu alma descanse en paz junto a Dios y con los seres que ya no están.

Su hijo del corazón Cornelio Gerez, invita a la misa que se realizará el domingo 26 a las 20.30 hs. en la Iglesia Nuestra Señora de Loreto.

INVITACION A MISA

Dra. ADELAIDA DEL JESÚS MALDONADO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/3/21 y espera la resurrección.

Su esposo Mario A. Roldán, sus hijos María del Huerto y Matías Felipe invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 hs en la parroquia El Buen Pastor, rogando por su eterno descanso, al cumplirse seis meses de su fallecimiento.

ROLANDO ALBERTO MEDINA- MARÍA PAULINA CONTRERAS VDA. DE MEDINA

(q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor el 7/9/88 – 27/9/18 y esperan la resurrección.

Sus hermanos, hermanos políticos, su hija Ivana; sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos y tataranietos al cumplirse un nuevo aniversario de sus respectivos fallecimientos invitan al responso que se realizará en Lunes 27 a las 10 hs en el panteón familiar del cementerio La Piedad. Se ruega una oración en su memoria.

INVITACION A MISA

HEBE RUTH DEL VALLE NEIROT FERREYRA DE SUAREZ (PUCHY) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/8/21 y espera la resurrección.

Yaya querida, ya hace un mes de tu partida a la Casa Celestial, el día más triste de nuestras vidas, no hay día y noche que no pensemos en vos, pero nos reconforta tener el corazón lleno de orgullo por el ser maravilloso que fuiste aquí en la tierra y ahora lo continuas siendo allá junto a Dios y a la Santísima Virgen, danos fuerza para continuar adelante.

Te recordamos, te extrañamos, te amamos y agradecemos todo el amor que nos diste. Gracias por haber sido una gran esposa y compañera, ejemplo de vida para tus hijas y nietos quienes disfrutaron de bellos y gratos momentos a tu lado, permanecerás siempre en nuestros corazones guiándonos por el buen camino.

Tu esposo Horacio (Chocho), hijas Rita, Tere y Hebe, nietos Gonzalo, Franco, Gastón, Adrián y Mahia e hijos políticos, invitan a la misa a realizarse hoy domingo 26 de Septiembre a las 19 hs. en la iglesia Santiago Apóstol.

AZAR CURI, ANTONIO MUSA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/21|. Su esposa Marta Cejas, sus hijos Moisés, Antonio, hijo/pol , sus nietos Sofía, Alexander participan su fallec.. Sus restos fueron cremados. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

AZAR CURI, ANTONIO MUSA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/21|. Su hermana Elena Azar de Cabrera, su esposo Hugo Cabrera, sobrinos Hugo y flia; Mariana y flia; Lito y flia, sobrinos nietos, despiden con cariño los restos de su tío. Oraciones en su memoria.

AZAR CURI, ANTONIO MUSA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/21|. Sus hermanas Yolanda Azar de Barrera y flia, Rosa Azar de Fares y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

AZAR CURI, ANTONIO MUSA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/21|. Su sobrino José Barrionuevo y flia. participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

AZAR CURI, ANTONIO MUSA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/21|. Querido tío extrañaremos tu cercanía, protección y cariño que continuamente nos brindabas. Gustavo Corti y flia. Participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CARABAJAL DE FEREZ, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/21|. "Morir no es dormirse en un sueño final, sino despertar definitivamente a un vida plena y feliz". Irmita querida hoy nos dejás físicamente para gozar de la felicidad eterna junto a la Santísima Virgen y su amado Hijo. Fuiste una madre ejemplar, una abuela y bisabuela inolvidable; nuestras vidas giraban alrededor tuyo, y hoy tenemos el desafío de seguir el camino que nos marcaste y enseñaste, sin tu acompañamiento, pero , con la certeza que desde tu paraíso seguirás protegiéndonos e iluminándonos. Madre querida gracias por todo el amor que nos brindaste y gracias por todo lo que nos perdonaste. Fuiste una elegida del Señor que te permitió vivir 100 años plenamente; y te vas cobijada por el manto de Ntra. Señora de la Merced y bendecida por la virgen del San Nicolás. Que seas inmensamente feliz junto a tus seres queridos, que goces de la paz eterna; cumpliste con creces tu misión en esta vida. Volveremos abrazarnos cuando el Altísimo lo disponga. Sus hijas Mecha y Gringa Ferez, su hijo político Marcelo Zanni; sus nietos : Chochi y Beba, Marcelo y Mariana, Cecilia y Diego, Mauricio y Eliana y Guadalupe Zanni; sus bisnietos: Emita Ferez Corpus, Tomas, Bauti y Salvador Zanni, Faustino Egea y su compañera Elvira Fernández participan con gran dolor su fallecimiento elevando plegarias en su memoria.

CARABAJAL DE FEREZ, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/21|. Sus nietos Mauricio Zanni y Eliana Luna participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CARABAJAL DE FEREZ, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/21|. Su nieta Cecilia Zanni, su esposo Diego Egea y su bisnieto Faustino Egea Zanni participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CARABAJAL DE FEREZ, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/21|. "Cuando mueras cerraran tus ojos y dirán se durmió en paz, pero tu estarás mas despierta que nunca con los ojos abiertos a la luz del Señor". Madre del alma te despedimos con todo nuestro amor. Estarás por siempre en nuestro recuerdo y corazón. Gracias por todo lo vivido a tu lado; descansa en paz. Sus nietos Chochi y Beba Corpus y su bisnieta Emita participan con inmenso dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CARABAJAL DE FEREZ, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/21|. Abuela querida hasta siempre, gracias por estar siempre a nuestro lado. Estarás presente en cada momento de nuestras vidas. Sus nietos Marcelo Zanni y Mariana Elias, sus bisnietos: Tomas, Bauti y Salvador. Elevan oraciones por su descanso eterno.

CARABAJAL DE FEREZ, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/21|. Sus vecinos José Stancampiano y flia, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor.

CARABAJAL DE FEREZ, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/21|. "Una cosa le pido al Señor, esto es lo que busco: Que pueda habitar en la Casa del Señor todos los dias de mi vida y contemplar su belleza". Mirta, Santiago, Néstor y Héctor Prieto, acompañan a su querida amiga Mechita ante la perdida de su mamá. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

CARABAJAL DE FEREZ, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/21|. La HCD, empleados y jugadores de la Asociación Atlética Quimsa participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su familia en este difícil momento.

CARABAJAL DE FEREZ, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/21|. Rodo Ríos y sus hijos Celeste, Nicolás y Emanuel participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CARABAJAL DE FEREZ, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/21|. Celeste Ríos y David Diambra participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CARABAJAL DE FEREZ, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/21|. "Te voy a amar siempre ". Su ahijada Tita Carabajal, sus hijos Felo, Carla y Noelia Ferrari y flias. participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CARABAJAL DE FEREZ, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/21|. Sus vecinos Rosi Muñoz, Martha Muñoz y su esposo Luis Palmeyro participan con pesar su fallecimiento. Acompañan a sus hijas y nietos. Ruegan oraciones en su memoria.

CARABAJAL DE FEREZ, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/21|. La comunidad educativa del colegio Fundación Cultural La Brasa acompaña con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la ex rectora Mercedes Ferez. Elevan oraciones en su memoria.

CARABAJAL DE FEREZ, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/21|. Los ex compañeros de su hija Mechi del colegio La Brasa: Claudia T.; Claudia C.; Andrea, Mauro, Víctor, Tomas, Fabiana, Sheila, Paola, Mario, Juan, Fredy y Roberto participan el fallecimiento de su Sra. madre. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

CARABAJAL DE FEREZ, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/21|. Lic. Stella Bernasconi, Ma Mercedes Barraza y José Galván, Mercedes Férez, Ricardo Echenique, Liliana Ruiz y esposo, Manina y Mirta Coronel, Maria Laura Pece, Graciela Ramírez, Teresa Salto, Pedrin, Tere y César Barraza, Adolfo Gutiérrez, Roberto Coronel Raquel, Alicia, Garlitos y demás amigos de Escuela de Comercio Prof. Antenor Ferreyra participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus, hijos Mecha, Gringo y demás familiares, rogando a Dios les de fortaleza para enfrentar este penoso momento. Elevamos oraciones en su memoria. Descansa en paz y hasta siempre Doña Irma.

CARABAJAL DE FEREZ, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/21|. "Algunas personas, nunca se van por completo. Aunque ya no estén, su esencia queda, su voz y consejos se escuchan, las sentimos sonreír". Mechita Barraza y José Galván e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Mecha, Gringa y demás familiares, rogando a Dios les de fortaleza para enfrentar este penoso momento. Elevamos oraciones en su memoria. Descansa en paz y hasta siempre Doña Irma.

CARABAJAL DE FEREZ, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/21|. Silvina Diaz de Bravo y Ricardo Bravo participan con profundo dolor el fallecimiento de tan apreciada vecina. Acompañan a su familia en este triste momento, en especial a nuestras queridas amigas Mecha y Gringa. Elevan oraciones en su memoria.

CARABAJAL DE FEREZ, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/21|. Querida Irma: Gracias por el cariño de siempre, gracias por hacerme sentir una más de tu familia. Fuiste una excelente mujer y sobre todo una madre y abuela brillante. No te olvidaré. Que el Señor te reciba y haga brillar su luz. Liliana Ruiz, amiga de sus hijas Mechi y Gringa las acompaña en este difícil momento.

CARABAJAL DE FEREZ, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/21|. " El Señor es mi pastor, nada me puede faltar". Los profesores del departamento de Artística del colegio La Brasa: María Angeles Galván, Pedro López, Emilia Veliz, Rossana Cejas, Debora Farías, Roberto Ledesma acompañan a la ex rectora Mercedes Ferez en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria

CARABAJAL DE FEREZ, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/21|. Irmita querida te vamos a extrañar muchísimo, fuiste nuestra madre, tía y madrina del alma, elegida por nuestros corazones. Por siempre en nuestros recuerdos, te queremos inmensamente. Tu hija en el afecto Olga Silvera de Medina, tu sobrino Ernesto y tu ahijada Mónica te despiden con gran dolor y te agradecen tu infinito amor.

CASTILLO, LUIS AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/21|. Su esposa Cristina Ruiz, sus hijos Cristina, Valeria y Emanuel y su nieta Abigail participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Manogasta. CARUSO CIA DE SEG SA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GÓMEZ, RENÉ JESÚS SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/21|. Su esposa Elida Rojas, sus hijos Juan, Milagros, Ezequiel, Monica, Guillermo y Yesica participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO .

GÓMEZ, RENÉ JESÚS SALVADOR (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/21|. Los primos de su esposa Elida : Mirta, Magui y Luis Beltrán, Olga, Dante y Rusa Beltrán, Gringa y Carlos Beltrán, sobrinos y sus respectivas familias participan su fallecimiento.

HERRERA DE PACHECO, YSABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/21|. Su hija Carmen y su nieto Dario, ruegan por su eterno descanso. Se ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA DE PACHECO, YSABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/21|. Claudio Fernández y su señora Patricia y flia, lamentan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amiga Carmen y acompañan en tan irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

JEREZ, ROBERTO JOSÉ (TITO) (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/21|. Ana María y María Inés Castiglione participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

LEIVA, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/21|. "Señor ya está ante tus puertas, permítele el ingreso al Reino de los Bienaventurados ". Su hermana Cristina Leiva y sus sobrinos Eugenia, Nico y Martin participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

LEIVA, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/21|. Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones ". Su prima Mirta Herrera y sobrinos Claudia, Ernesto, Lucas, Florencia, Micaela, Maite e Isabella participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria

LEIVA, JOSÉ DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/21|. "Rogamos al Señor te reciba a su lado en paz y te colme de bendiciones ". Tu cuñado Cacho Lazarte, su hermana Teresa y sobrinos participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memnoria. Te amaremos hasta la eternidad

MENDIETA, MANUEL AMADO (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/21|. Sus hnos Hugo, Raul, Silvia, Maria, sobrinos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Vuelta la Barranca COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

NEDIANI, BLANCA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/21|. Los compañeros de Urbana Construcciones de su nieto Arq. Oscar Miguel Acuña: Arq. Raul Sabouret; Dra. Cristina Zavalia; Cdor. Victor Cinquegrani; Santiago, Raúl e Ignacio Sabouret; Ornella Gorini; Sr. Nicolás Ledesma; Sr. Diego Guzmán, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a la familia toda en este dificil momento.

REGATUZZO, CAYETANO (Taniyo) (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/21|. Sus hijos Silvia, Alejandro, Walter, Guillermo, hijos políticos, nietos Maxi, Morena, Lucas, Mateo, Giovanna, Maitena, Delfina y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata162. Telefono 4219787.

SAYAGO, JUAN LORENZO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/21|. Sus hijos Carla, Gustavo, Carlos, Cecilia, hijos políticos, nietos Leo, Darío, Brenda, Victoria y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Pampa Muyoj. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

SIALLE, HÉCTOR MIKI (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/21|. Su hija Patricia, su hijo político Carlos , sus nietos Verónica, Camila, Yamila, Francisco, su bisnieto Emir participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cemet. Parque de la Paz. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

SIALLE, HÉCTOR MIKI (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/21|. Hugo Sialle y Laurencia O'Mill y sus hijos Sebastián, Lauren, Augusto y María Victoria y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento de su hermano Lito y ruegan oraciones en su memoria.

SIALLE, HÉCTOR MIKI (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/21|. Alberto Sialle y sus hijos Martín, Alfredo y José participan con dolor el fallecimiento de su hermano Lito y piden por su eterno descanso.

SIALLE, HÉCTOR MIKI (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/21|. Raúl Sialle y familia participan con pena el fallecimiento de su tío Lito y acompañan a su familia en el dolor.

SILVA, FRANCO (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/21|. Sus padres Juan Silva y Lorena Giménez , sus hermanos Cristian y Rita y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ABDALA, JORGE RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/20|. Papi...hace un año ya que te fuiste de repente, sin posibilidad de acompañarte y darte la mano, despedirte con todos los honores y el amor que te merecías...el dolor es insoportable solo me queda el Consuelo de que estas junto a nuestro amado Dios..descansa en paz papito te amaré por siempre!!! Tus hijos María Cecilia Abdala y Gustavo Lezana y nietos Juan Bautista, Juan Cruz y María Elena Lezana. Ruegan oraciones en su memoria e invitan a la misa a celebrarse hoy a un año de su partida en la Iglesia San Francisco a las 11 hs.

ESPECHE, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Amor hoy se cumplen 3 meses desde que no estás con nosotros. No puedo dejar de pensar que fue ayer que estuviste conmigo. Pero tengo el consuelo que en el cielo me estarás esperando para estar juntos nuevamente los dos. Te recordamos con amor. Tu señora María Micaela Oroná, tus hijos que te aman Verónica, Natalia, Miguel, Franco, Cristian y Thiago. Besos al cielo. Se ruega una oración en su querida memoria

ROJAS DE JUÁREZ, MARÍA CLARINDA (Pirucha) (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/20|. Piru a diez meses de tu partida, sigues viva en el corazon de los que te amamos. Sigues presente por todo lo hermoso que compartimos y nos brindaste. Siempre tu recuerdo abraza y acaricia nuestras almas, ayudándonos a seguir... Nunca te olvidaremos. Su esposo Domingo Juarez, sus hijas Ramona Alejandra, Rita Verónica y María Laura, sus niestos Alvaro Lorenzo, Juan Igancio, Pablo Agustin y Maxi. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Besos al Cielo.

HERRERA, ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/21|. Sus hijos, h/ Pol, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 10:30 hs en el cementerio privado Jardín del Sol. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel 4219787.

CÁCERES, LOLA MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 18/9/21|. Gracias mamá por todo lo que hiciste por nosotros, te amamos y te guardamos en el corazón por siempre. Tus hijos Nilda, Tito, Teresa y Néstor y nietos invitan a la misa que se oficiará el día Lunes a las 19 hs en la parroquia Santiago Apóstol con motivo de cumplirse 9 días de su partida la Casa del Señor.

OLMOS DE MAUD MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/21|. Su hijo Enrique Maud, sus nietos Silvina, Gastón, Gabi, Gaspar y sus bisnietos Amira, Josefina y Catalina participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron y nomás ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

OLMOS DE MAUD MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/21|. Chamsi Flora Morra de Yadón, sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

OLMOS DE MAUD MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/21|. Dr. Raúl Villalba, su hijo Luciano Villalba Yadón participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su descanso en paz. Frías.

OLMOS DE MAUD MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/21|. Dra. Silvia Irene Yadón, sus hijos Silvina Maud y Gastón Maud, sus nietos Amira Krede y Josefina Krede, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías

OLMOS DE MAUD MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/21|. Carlos A. Ducca, su esposa María Beatriz Viaña y sus hijos Alejo, Javier, Nicolás, Mercedes y Martín lamentan su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de gran pesar.

OLMOS DE MAUD MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/21|. Farmacia Centro S.R.L. participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este difícil momento.

OLMOS DE MAUD MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/21|. Marta Suárez, sus hijos Hilton y Ricardo Lo Bruno y familias acompañan a su hijo Kique en tan doloroso momento. Elevando una oración en su querida memoria.