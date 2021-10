FÚNEBRES | 1 de octubre del 2021

01/10/2021 - 03:08 Funebres

FALLECIMIENTOS

30/09/2021

- Victorina Eufemia Maldonado

- Rosa Blanca Trejo

- Marcela Gabriela Elall

- Fidel Isauro Giménez (La Banda)

- Edgar Leónidas Villafañe (Loreto)

- Margarita Patricia Beltrán

- Julio César Navarro

- Eduardo Gustavo Carrizo

- Héctor Norberto Varela (Tucumán)

- Martha Sandoval (Suncho Corral)

- Rubén Walter Burgos (La Banda)

- Osvaldo Ibáñez (La Banda)

- Juan Domingo González

- Blanca Isabel Zamudio (La Banda)

- Blanca Isabel García

Sepelios Participaciones

Participación de Fallecimiento

GUILLERMO HUGO LAYUS (QEPD) Se durmió en el Señor el 29/09/2021 y espera la resurrección.

Sr. Intendente Municipal de Las Termas de Río Hondo Dr. Jorge Alejandro Mukdise y su gabinete participan con dolor su fallecimiento. Las Termas.

GUILLERMO HUGO LAYUS (QEPD) Se durmió en el Señor el 29/09/2021 y espera la resurrección.

Secretario de Coordinación de la Municipalidad de Las Termas de Río Hondo: Dr. Raúl Lorenzo participa con dolor su fallecimiento. Las Termas.

RECORDATORIO

PEDRO GEREZ (Viola)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/5/20 y espera la resurrección.

“Viola querido, estés donde estés, yo estoy contigo. Pasamos las bodas de Titanio (setenta años juntos) y hoy estaríamos cumpliendo setenta y dos años con tu ausencia. En este momento de mi vida, no quiero casi nada, tan solo la ternura, el amor de mis hijos y unas palabras de cariño antes de dormir. Viola en nuestro aniversario te recuerdo con el amor de siempre. Necesito la serenidad para sobrellevar tu ausencia. Tu Mary querida.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

GUILLERMO HUGO LAYUS

(QEPD) Se durmió en el Señor el 29/09/2021 y espera la resurrección.

Gody, Mecha e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio local. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

RECORDATORIO

MARCELA GABRIELA ELALL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/9/21 y espera la resurrección.

“Adiós hija mía, te fuiste sin decir una palabra, estamos quebrados de dolor por tu partida, será hasta que Dios nos permita encontrarnos. Ya estás en la casa del Señor. Sigo sin entender porque adelantaste, que paso? Nos dejaste los corazones destrozados. Descansa en paz guerrera de la vida. Tu desconsolada madre Nelly López de Elall, tus hermanos Graciela, Humberto, Miryam, tíos, primos, le pedimos a nuestro Señor que tengas el descanso eterno y que brille para ti la luz que no tiene fin.

RECORDATORIO

PEDRO ALDO COLOVINI (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/89

Hoy se cumplen 32 años de tu partida al encuentro con Dios, nosotros tus hijos, nietos, bisnietos y familia política nos unimos en oración para rogar por el eterno descanso de tu alma. Papá nos dejaste el ejemplo de los valores con tus buenos actos y los mejores recuerdos que guardamos, nos guías en el caminar de la vida. ¡Que descanses en paz!

INVITACIÓN A MISA

ROBERTO MARCELINO TREJO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/10/19.

El cielo se timó de gris el día de tu inesperada partida, que nos dejó un vacío enorme y una profunda tristeza. Aún no comprendemos el final de tu existencia física aún, nos negamos a no verte cada día, duele, duele mucho en el alma y en el corazón tu ausencia. Hoy tu luz nos alumbra el alma, porque nos enseñaste a amarte y por otras mil razones, con tu especial carisma supiste conquistar el corazón de todos los que te frecuentaron, valoramos tu entrega, tu generosidad y tus sabios consejos. Te extrañamos en cada suspiro, te amamos infinitamente. Descansa en paz Marce querido. Su madre María teresa, su esposa Nora, sus hijos Ramón, Adriana e Ignacio, sus hermanos Myriam, Ana, Adriana, Nancy, Graciela, Ramón, Claudia y Andrés, hermanos políticos, sobrinos y nietos invitan a la misa a realizarse hoy a las 19.30 hs en Santuario Santa Rita, al cumplirse dos años de su partida al reino del Señor. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

TRÁNSITO HUMBERTO CHÁVEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/9/21 y espera la resurrección.

“A pesar de la tenue llovizna de la mañana, surca en el cielo una estela que te dejó para que la mires todos los días en la cual se refleja mi amor por vos y te llene de paz y fortaleza, así estés segura de que siempre estaré contigo. Que la madre María te acune en su regazo y el padre Dios te de el descanso eterno. Tu esposa que te ama y te amará toda la vida Dina Villalba, tus hijos Yolanda, Humberto y Alicia Cameranesi, tus nietos y bisnietos participan su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

PORFIRIO VIRGILIO VALENTI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/9/21 y espera la resurrección.

El intendente de la ciudad de Pampa de los Guanacos Prof. César Gustavo Andrada participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

PORFIRIO VIRGILIO VALENTI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/9/21 y espera la resurrección.

La diputada provincial del Frente Cívico- Bases Peronistas Prof. Viviana Campos participa de su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

PORFIRIO VIRGILIO VALENTI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/9/21 y espera la resurrección.

El Honorable Concejo Deliberante de Pampa de los Guanacos, ediles y personal perteneciente a la Municipalidad de Pampa de los Guanacos participan su fallecimiento.

AZAR CURI, ANTONIO MUSA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/21|. Tu recuerdo será eterno en mi corazón. Su hermana política Norma S. de Azar y sobrinos participan con dolor su fallecimiento.

BELTRÁN, MARGARITA PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/21|. Su madre Filo, sus hijos Adriana, Mari, Francisco, Bety y Jazmín , sus sobrinos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio El Descanso. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CARABAJAL DE FEREZ, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/21|. Que Dios la reciba en su santa morada. Que brille para ella la luz que no tiene fin. El cuerpo directivo y toda la comunidad educativa de la escuela de Comercio Prof. Antenor Ferreyra, acompañan a la Prof. Lic. Mercedes Ferez y familia en estos momentos de profundo dolor. Dios bendito misericordioso les de fortaleza y santa resignación.

CARRIZO, EDUARDO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/21|. Su esposa Lea, sus hijos Micaela, Jazmín y Maia participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO E HIJO.

CHÁVEZ, TRÁNSITO HUMBERTO (q.e.p.d) Falleció el 29/9/21|. Los arcángeles te llevaron y María de quien llevas su nombre, te abrió las puertas del cielo. Que la Santísima Trinidad te regalen la gloria eterna. Fuiste un santo varón, así viviste y nos amaste. Te amo papá, abu. Vuela alto. Su hija Yolanda Chávez, sus nietos Luz María, Teo Daniel y Fausto José Luna participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CHÁVEZ, TRÁNSITO HUMBERTO (q.e.p.d) Falleció el 29/9/21|. Abuelo querido, mi viejito, te acompañé hasta el último, mejor dicho te disfruté hasta el último momento. Gracias por todas las enseñanzas y lo más importante, el amor incondicional que nos diste, que nos enseñaste y que nos dejaste. Su nieta Luz María participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

CHÁVEZ, TRÁNSITO HUMBERTO (q.e.p.d) Falleció el 29/9/21|. Amor de mi vida, la luz de mis ojos, mi mayor ejemplo, mi abuelo adorado, con tu partida se va una parte de mí. Tu ejemplo de amor incondicional, dulzura, humildad y trabajo dejó un gran legado en toda tu familia y nos hicieron las personas que hoy somos. Gracias por amarte tan dulcemente, por cuidarme y acompañarme en los momentos más importantes de mi vida, hasta el último minuto de la tuya. Te amo y te amaré siempre. Duele mucho tu partida, pero nos queda el consuelo de tu amor. Descansa en paz viejo querido. Su nieta Andrea Danna, su nieto político Emiliano Ortiz y sus bisnietas Emma, Emilia y Antonia participan su fallecimiento.

CHÁVEZ, TRÁNSITO HUMBERTO (q.e.p.d) Falleció el 29/9/21|. Mi amor, mi abuelo, mi padre, la luz de mis ojos, mi todo. Como me duele y dolerá siempre tu partida, pero la esperanza de la resurrección y ese encuentro eterno me mantendrá de pie. Te amo y te agradezco por treinta y tres años de tu amor incondicional. Su nieta María José Danna, nieto político Diego Eleán y tus bisnietos Adorados Lautaro, Lara y Renata Eleán participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CHÁVEZ, TRÁNSITO HUMBERTO (q.e.p.d) Falleció el 29/9/21|. Chicho Chávez y su hijo Walter Matias Chavez participan con dolor del fallecimiento de su querido tio Humberto Chávez y ruegan una oración en su querida memoria.

CHÁVEZ, TRÁNSITO HUMBERTO (q.e.p.d) Falleció el 29/9/21|. "Descansa en paz tío querido. Fuiste un gran ejemplo de amor, fortaleza y sabiduría, que Dios te tenga a su lado como nosotros en nuestro corazón". Con profundo dolor su amiga Blanca Manzur y sus sobrinos del corazón Mimí, Claudia y Santiago participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CHÁVEZ, TRÁNSITO HUMBERTO (q.e.p.d) Falleció el 29/9/21|. Dios Todopoderoso ilumina el camino de tu querido hijo para que lo recibas en el paraiso eterno y goce de tu presencia celestial. Son los sinceros deseos de quienes te consideraron siempre un excelente padre de familia. Tus vecinos del barrio Tradición Este: Lía Amanda Suárez de Alomo y flia., Julia Petrona Moreno de Salto y flia. Se ruega oraciones en su memoria.

ELALL, MARCELA GABRIELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/21|. Su tía Adriana y su prima Jazmín participan con enorme congoja su inesperada partida, rogando que el tiempo ayude a disminuir el inmenso dolor de nuestra querida Nelly, su hija Flor, Myri, Tito, Gachi, y de toda la familia. Un abrazo apretado en este momento de tristeza.

ELALL, MARCELA G. (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/21|. El Órgano Consultivo de Anses Central lamenta profundamente el fallecimiento de la hija de nuestra compañera Nelly López acompañamos a su familia en este momento de dolor.

ELALL, MARCELA GABRIELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/21|. Esther Dinardo, Liliana Scocozza y Silvia Vega lamentan profundamente el fallecimiento de la hermana de Miriam Elall. Acompáñanos a toda su querida familia en estos difíciles momentos. Rogamos por su eterno descanso y cristiana resignación para sus afectos.

ELALL, MARCELA GABRIELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/21|. Leisa lescano y Luis Ger; Alejandro lescano y Carolina; Fernando lescano y zulema, acompañan en este momento de profundo dolor y desconsuelo a Nelly López, a Florencia y familia por esta terrible pérdida de su hija Marcelita como la llamaba nuestro viejo. Q.E.P.D. Marcela y brille para ella la luz que no tiene fin. Elevamos oraciones en su memoria y rogamos Consuelo a la familia!

GARCÍA, BLANCA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/21|. Su sobrina Elisa, sobrinos nietos Jonathan, Martín y Lourdes, tu cuñada Ada Gallardo y sobrinos Esteban y Gustavo participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cemet. La Piedad. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GONZÁLEZ, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/21|. Sus hermanos, tíos, primos y sobrinos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. La Piedad. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

HACHE DE VITTAR, LIVIA KELLY (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 28/9/21|. "El Señor le conceda el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". Elida Ache de Saad y familia participan con profundo pesar el fallecimiento de la querida prima Chicha. Acompañan a la familia en el dolor y la oración.

MALDONADO, VICTORINA EUFEMIA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/21|. Sus hijos Alba, Estergidio, Nora, Delicia, Luis, Genoveva, Eduardo, Aldo, María, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de San Marcos (Dpto. Capital). Cob. ORG. NORCEN S.R.L. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

NAVARRO, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/21|. Su esposa Graciela, su hijo Agustín, su mamá Aída, sus hermanos, sobrinos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

NAVARRO, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/21|. "No llores si me amas... si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo... enjuga tu llanto y no llores si me amas". Sus amigos Cuni, Peri y Fernando Cáceres; Natalia y Lucía Cáceres, Fernando Juárez y Domingo Abdulajad con sus respectivas familias participan con profundo dolor la partida del querido Julio (Porteño) y ruegan oraciones en su memoria.

RAED, FLORA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/21|. Querida Florita, te despedimos con el cariño de siempre, rogando a nuestro Señor que puedas descansar en paz. Un fuerte abrazo para tus hijos, nietos, hermanos y sobrinos. Tus amigas María Olivares de Haick y su hija Elena. Hasta siempre amiga.

TREJO, ROSA BLANCA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/21|. Sus hijos Nely, Laura, Daniel, Marta, Mario, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Deán (Dpto. Capital). SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

VARELA, HÉCTOR NORBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/21|. Su hijo Rody, su hija política Silvia Melicce, sus nietos María Alejandra y Martín, bisnietos Josefina y Joaquina participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy en el cementerio Privado Parque de la Paz.(Tucumán) EMPRESA SANTIAGO.

CARRIZO, MIRTA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/21en Buenos Aires|. Su hermano Gogui, su cuñada Nanci, sus sobrinas Natalia y Fabián, sobrino nieto Giovanni, sobrinos políticos Robertino y Joela participan con mucho dolor su fallecimiento e invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica.

GRAMAJO, MARÍA ALCIRA (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/20|. "Ella Se marchó y dejó olvidado un cuerpo dormido, soñaremos que una noche a ella le pinchó la rueca, y no despertó. Cuando la tarde naranja, desenrede la madeja, cuando mi cuerpo tirite, y tenga lista la maleta, ha de disponer que abran las ventanas y me dejen marchar, que la noche no duela. Me despedirás y arderé en una estrella. Hace un año, Alcira, tu cuerpo se iba con la alma. Muchos años antes, tu alma ya viajaba por los bellos paisajes de tu infancia, tu piecitos cansados, caminaban con fuerza los caminos de tierra que en tu juventud recorriste, tu memoria vagaba por quien sabe que universos y tu mirada se perdía en el horizonte, buscando quizás, la paz anhelada. Tal vez tus ojos no reconocían ya a los corazones que pariste, pero ellos se saben tuyos y sus latidos corren a tu compás y eso es lo que los sostienen. Aún hoy, con tu silla vacía y la pena tan honda, saben encontrarte en cada espacio del hogar que construiste, una parte de tu alma quedó con ellos, y ellos la honran cada día, recordarte con amor candente. Sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la parroquia Ntro. Señor de Mailín.

NAZARIO, ELÍAS (Dady) (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/05|. Querido hijo: "aguanto día a día, lo que me toca, acuesto a mi alma en un rincón. Descubro que la vida es otra cosa, sin vos mi alegría se escapó. Tengo tantas cosas para contarte y no sé por dónde empezar"…. (Callejeros). Gracias a Dios hijo mío, todavía puedo sentirte y encontrarte en cada canción que te gustaba escuchar, en cada foto una historia guardada, en cada adolescente que vuelve del colegio con su camisa para afuera y la corbata entre los útiles, en ese perfume que usabas, en tantas anécdotas contadas y en tantas travesuras nunca olvidadas, en esa sonrisa única que fue y será tu sello en mi alma, en cada rinconcito de este mundo, ahí te encontraré, por siempre y llevaré todo este tesoro en lo más profundo de mi corazón. Mamá y hermanas invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 hs en la iglesia Catedral, al cumplirse dieciséis años de su partida al cielo.

ROLDÁN, FRANCISCA (Panchita- Acho) (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/11|. A diez años de tu partida al Reino de los Cielos, dejaste un vacio en nuestros corazones, el tiempo paso muy rápido, tu ausencia duele , pero nos reconforta, porque estás junto a Dios donde hay amor, paz y felicidad. Vivirás siempre en nuestra memoria y corazones, porque habitas en nuestros recuerdos. Te convertiste en un ser de luz que iluminas nuestra existencia, nunca te olvidaremos. Tu hermana Norma y sobrina Angelita, invitan a la misa hoy a las 20 hs en Catedral Basílica.

SALVATIERRA, CATALINA (q.e.p.d.) Falleció el 22/9/21|. Tía Purita estarás por siempre en nuestros recuerdos y en nuestros corazones. Descansa en paz y brille para ti la luz que no tiene fin. Sus sobrinos Nilda, Ricardo y Gugui, Silvia y Fernando Loto, Delia Herrera, Alicia Castelli y demás familiares agradecen profundamente a su doctora Patricia Eandi y a los profesionales de la salud de la UTI de Sanatorio Libertad, que la asistieron en sus últimos momentos, a la Comisión Directiva de Unión Regional de Maestro, a la Comisión y empleados de la Asoc. Pro Fomento y Cultura de la biblioteca "Dr. Manuel Gorostiaga" y a todas las personas que de una u otra forma estuvieron presentes en su vida e invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la parroquia Nuestra Señora de Sumampa, al cumplirse nueve días de su deceso.

BURGOS, RUBÉN WALTER (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/21|. Su esposa Mercedes, hijos Emanuel, Rubén, Roberto, María Belén, María Lourdes, nietos Benja, Oscar, Tahiel, Maicol, Lionel, Luisina, Tiziano, Fevin participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. La Misericordia. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GIMÉNEZ, FIDEL ISAURO (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/21|. Sus hernanos Luis y Carlos, sus sobrinos y demas familiares sus restos seran inhumados 11 horas en el cementerio la misericordia Cob Norcen servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La plata 162 tel 4219787.

GIMÉNEZ, FIDEL ISAURO (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/21|. Elisa Rojas de Gallardo participa con profunda tristeza el fallecimiento de su vecino y amigo de toda la vida.

GIMÉNEZ, FIDEL ISAURO (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/21|. Sus vecinos flia Rojas participan con profundo dolor la inesperada partida de Fidel.

IBÁÑEZ. OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/21|. Su hijo Juan Ibáñez, su hija política Patricia Gómez, su nieto Gabriel participa su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. de Cañada Escobar. Serv. Hamburgo. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

PÁEZ, JORGE DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/21|. ¿Por qué buscas entre los muertos a quien está vivo?. Seguirás en nuestros corazones tío, en los recuerdos de tu flia a quien cultivaste y regaste con el amor de Dios. Que brille para vos la luz que no tiene fin. Francisco, Martha, Francisquito, Bautista y Tomas te despiden con cariño y respeto.

ZAMUDIO, BLANCA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/21|. Sus hijos Blanca Isabel (Chavela) Rosalia, Omar, h/pol, Bochín, Alicia, Ricardo, nietos Andrés, Ariel, Malena, Omarcito, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cemet. La Misericordia a las 9 hs. Serv. Asoc. Mutual La Fraternidad. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

LAYUS, GUILLERMO HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Participan la desaparición física del amigo de gratos momentos compartidos en sus viajes. Manuel Loto, Graciela Mukdsi, sus hijos Patricia, Gringo y respectivas familias acompañan a su esposa Nelly, hijos y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

LAYUS, GUILLERMO HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/21|. "Que el Señor lo reciba en el seno de su Santa Gloria". Ricardo Mera y Claudia Borelli participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

LAYUS, GUILLERMO HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/21|. "Señor ya esta ante Ti, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Rosa Espejo, Pablo y Eduardo Borelli y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Las Termas.

LAYÚS, GUILLERMO HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/21|. Mónica y Ernesto Chehade, Sus hijos Ernesto, Jazmine e Ignacio, despiden a querido Guillermo con inmensa tristeza. Las Termas.

LAYÚS, GUILLERMO HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/21|. Horacio Layus, María Ester Salvatierra e hijos Roberto, Gisella y José, participan con profundo dolor el fallecimiento de querido tío. Elevan oraciones a su memoria Las Termas.

LAYUS, GUILLERMO HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/21|. Cecilia Campos, Daniel Jiménez e hijos, participan del fallecimiento del padre de su gran amigo Guillermo, acompañan en estos momentos difíciles a toda la familia. Las Termas.

OLMOS DE MAUD, MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/21|. Antonia Ll de Maud participa con dolor el fallecimiento de Maga y eleva oraciones por su eterno descanso.

SANDOVAL, MARTHA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/21|. Sus hermanos Otto, Héctor y Negra Julián y sus respectivas flias. y Mario García Hernández. Tus ahijados, hijos del corazón Wolffy y Federico García Hernández participan con profundo dolor tu partida al reino de los cielos donde te esperan los ángeles y el regazo del Señor. Gracias por elegirnos como tus hermanos y compartir tantos años formando una familia. Te queremos mucho y atesoraremos todo lo vivido que será el bálsamo para soportar tu ausencia. Rogamos al Señor le dé el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Suncho Corral.

SANDOVAL, MARTHA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/21|. Jute SRL participa con profundo dolor su fallecimiento rogando a Dios le de el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Suncho Corral.

TAUIL, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/21|. "Ya descansas en los brazos del Señor Jesús y junto a tu amado hijo, querida tía Elsa". CPN Marcela A. Laprida, su madre Rosa Cura de Laprida y su hijo Marcelo Agustín acompañan a la querida Male y su flia. en este doloroso momento. Elevan una oración en su memoria.

TAUIL, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Adela Figueroa de Nasif Saber, sus hijos Silvina, Fernando y Germán y sus hijos políticos abrazan a su querida familia en el dolor. Elevando oraciones por su eterno descanso en la Casa del Señor.

TAUIL, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/21|. Carlos Alberto Tejada y sus hijos Sebastián, Ramiro, Benjamín, María Luliana y sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus amigos Tito, Clelia, María Elsa y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

VALENTI, PORFIRIO VIRGILIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/21|. Sembraste bondad en esta vida terrenal, llegas al cielo donde te esperan los ángeles para la gran fiesta. Su esposa Estela Orellana participan de tu partida. Señor dale el descanso eterno. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Pampa de los Guanacos.

VALENTI, PORFIRIO VIRGILIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/21|. Papá ya descansa en el Reino de Dios. Te despedimos con el amor que nos criaste y sembraste en nosotros participan de tu partida. Sus hijos Osvaldo Valenti y familia; Analía Valenti de Peroni y flia;; y familia de Eduardo Valenti. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Pampa de los Guanacos.

VALENTI, PORFIRIO VIRGILIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/21|. " Yo soy el camino, y la verdad, y la vida; nadie viene al Padre, sino por mí." (Juan 14:6). Sus sobrinos Titino Quiroga y Chiqui Julián; sus hijos Valeria, Negro y Juan Quiroga y sus respectivas familias. Elevan una oración en su memoria.

VALENTI, PORFIRIO VIRGILIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/21|. Carlos N. Gómez, su esposa Ramona Fernandez y su hijo Daniel participan con dolor el fallecimiento de nuestro amigo y vecino de El Palomar y acompañamos a su familia en estos momentos de dolor.

VALENTI, PORFIRIO VIRGILIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/21|. Diputado Provincial Amado Tomás Chamorro participa con dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

VALENTI, PORFIRIO VIRGILIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/21|. Ada Roldán de Pons e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento, desde la distancia saludan a sus hijos Analía y Osvaldo y sus respectivas familias. Ruegan oraciones en su memoria.

VALENTI, PORFIRIO VIRGILIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/21|. Nélida Juárez de Barrera, sus hijos Aldo Barrera y Valeria Quiroga y su nieto Valentín Barrera participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

VALENTI, PORFIRIO VIRGILIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/21|. Vecinos y administración de Bloques de Sector 2 Bº Palomar participan su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en Pampa de los Guanacos. Que brille para el la luz que no tiene fin.

VALENTI, PORFIRIO VIRGILIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/21|. Carlos Hazam y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VALENTI, PORFIRIO VIRGILIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/21|. Claudia Zeman participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña con cariño a Estela y su familia y eleva oraciones en su memoria.

VILLAFAÑE, EDGAR LEÓNIDAS (q.e.p.d) Falleció el 29/9/21|. La comunidad educativa de la escuela Nº1062-Arraga participa con dolor el fallecimiento del hermano de la señorita Roxana Villafañe rogando a Dios por el descanso de su alma y la pronta resignación a su familia por la pérdida irreparable.