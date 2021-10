FÚNEBRES | 2 de octubre del 2021

01/10/2021 - 22:22 Funebres

Fallecimientos

- Sixto Lizardo Ramírez

- Berta Audelina Díaz

- José Roberto Ibáñez (La Banda)

- Teodora Villalva (La Banda)

- Catalina Ysabel Rojas (Silípica)

- Héctor Sbardolini (La Banda)

- Oscar René Salvatierra

- Eduardo David

- María del Señor Sandobal (La Banda)

- Mario Orlando Torres (La Banda)

- Albina Esther Herrera

Sepelios Participaciones

ARANDA, RAMÓN RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/21|. Mario A. Sily e hijos participan con pesar su fallecimiento y acompañan y abrazan con mucho cariño a Perla y hermanos. Ramón que descanses en los brazos y en la paz del Señor.

CHÁVEZ, HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/21|. Su hermana política Charo Villalba y familia, sus sobrinos Carlos, Marta, Claudia y Guillermo Zerda, Marcelo Fontana, Monica Gutierrez y Delia Villalba participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CHÁVEZ, TRÁNSITO HUMBERTO (q.e.p.d) Falleció el 29/9/21|. Que Dios te tenga a su lado, como nosotros en nuestros corazones, siempre estarás presente con tus consejos, tus ejemplos, tu paciencia y tu entrega". Su hermana Tita Victoria, su esposo José Coronel y sus hijas Yeyé, Lucy y Perla.

CHÁVEZ, TRÁNSITO HUMBERTO (q.e.p.d) Falleció el 29/9/21|. Descansa en paz tío querido fuiste ejemplo de amor. Sus sobrinos Yeyé, Marcelo R. Sanchez y sus hijos Marcelo, Nataly, Luciano, Thiago y Lucca.

DAVID, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/21|. Sus primos Jorge Reuter, Magdalena Castañares y flia, Gabriela Reuter y flia, María Carmen Reuter, Raúl Argañarás y flia, Alexis Reuter, Gregorio Reuter, Judith Coronel e hija, María Angélica Reuter y flia, María Marta Reuter y flia, Juan Carlos Reuter, María Alejandra Reuter, Daniel Grana e hijo, Germán Reuter, Fabiana Varela e hija participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

DAVID, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/21|. Descansa en paz Edu. Su sobrina Angélica David, Martín Palmisano y sus hijos Valentina y Martín participan con dolor su fallecimiento y ruegan fortaleza para su familia.

DAVID, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/21|. Su sobrino Leopoldo David, su esposa Claudia Gimenez y sus hijos Franco y Virginia, participan con mucho dolor el fallecimiento de su querido Tío Edu.

DAVID, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/21|. Pedro A. Pernigotti Olmedo y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

DAVID, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/21|. Maria Antonia Ger de David, participa con mucho dolor el fallecimiento de mi querido cuñado Edu; y Alejandra David y familia. Ruegan a Dios su merecido descanso.

DAVID, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/21|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar...". Dr. Víctor Piccardi y Emilia Gómez, sus hijos Víctor Martín, María de los Ángeles, Lazaro Matías y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

DAVID, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/21|. Hugo Aníbal Quiroga y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos difíciles momentos. Elevan oraciones en su memoria.

DAVID, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/21|. Malena Arce y familia participan su fallecimiento y acompañan a Cristina con mucho cariño. Ruegan oraciones en su memoria.

DAVID, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/21|. "Señor ya está ante Tí, recíbelo en Tu Reino". Margarita Paz, Tere Paz, Ramón Paz y Alberto Paz y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan cariñosamente a su familia.

DAVID, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/21|. Susana Castillo Solá participa con pesar su fallecimiento y ruega una oracion en su memoria.

DAVID, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/21|. Celia Jorge, Fernando Bellido y sus hijos María Celia y Manuel Francisco despiden con dolor a Eduardo y acompañan a su querida familia en tan triste momento.

DAVID, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/21|. Mariana Fernandez y sus hijos Juan Pablo y Agustín Montenegro participan su fallecimiento y acompañan a Mónica, Agustina, Martín y Francisco.

DAVID, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/21|. Juan Pablo Montenegro y Belén Domínguez participan con dolor su fallecimiento.

DAVID, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/21|. María Ángela, Miguel Ángel, Pedro Alberto, María Delia, Rosita, Beatriz, Alejandro, José, María Luisa, Pablo Pernigotti y sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento y acompañan con oraciones a su familia.

DAVID, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/21|. Justo C. Molina Areal, Rosita Pernigotti, sus hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DAVID, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/21|. Alejandro Pernigotti, María Isabel Rebullida y familia participan su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento.

DAVID, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/21|. Pedro Alberto Pernigotti, Ehtel Arcando, sus hijos y nietos participan su fallecimiento y ruegan por su descanso eterno.

DAVID, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/21|. Dios todopoderoso ilumina el camino de tu hijo Eduardo para que lo recibas en el paraíso eterno y goce de tu presencia celestial. Excelente padre, amigo y vecino. Edgar Alexis Hernández, Ana Corina Gorosito y sus hijas Constanza, Macarena y Candelaria participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DAVID, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/21|. Inés Bruchmann y sus hijos Inés Cantizano y Hugo Mac Gaul, José María Cantizano, Luis Eugenio Cantizano y María Fernanda Ferreira Lesyé y sus nietos Carolina y Santiago Mac Gaul y Sofía y Bautista Cantizano participan su fallecimiento y acompañan a toda su familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

DAVID, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/21|. Miguel Ángel Caputo, María Luisa Pernigotti y sus hijos Lucia y Nicolás, Migue y Valentina, Nico y sus respectivas familias, participan con pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DAVID, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/21|. Rosa Inés Monti participa su fallecimiento y ruega oraciones en su memoria.

DÍAZ, BERTHA AUDELINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/21|. Sus hijos Gladys, Rubén, Mirta, Aldo y Carina, sus hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque El Descanso (Capital - Santiago del Estero).

ELALL, MARCELA GABRIELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/21|. José Isa Asaan, Delia Leon de Assan, sus hijos Mónica, Verónica y nietos acompañan en el dolor a su madre Neli, a nuestra amiga Miriam y familiares. Elevan oraciones en su memoria.

ELALL, MARCELA GABRIELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/21|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Oliva Pécora de Collado y sus hijas Enriqueta Collado, Mariana Collado y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de Marcelita y acompañamos a nuestra querida amiga Nelli y a toda la familia en este momento de mucho dolor.

ELALL, MARCELA GABRIELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/21|. Elena Slaviñiski, Guillermo Arce, Mario Arce y flia., Ana María Arce y flia. participan con profundo dolor y sentir el fallecimiento de la hermana de su querida y leal amiga Miryam Elall. Que Dios le de consuelo y resignación y que brille para su hermana la luz que no tiene fin. Rogamos oraciones en su memoria.

ELALL, MARCELA GABRIELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/21|. Prof. Clemente Di Lullo, su esposa Prof. Sara Celia Aguirre acompañan a su querida amiga Nelly en este difícil momento. Elevan oraciones por el descanso eterno de su alma.

ELALL, MARCELA GABRIELA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/21|. Aldo Mario Cinqujegrani, su esposa Josefa Pullarello, sus hijos Mariano, Loly, Antonio Aldo y sus respectivas familias participan con gran dolor el fallecimiento de la hermana de nuestra querida amiga Myriam. Acompañamos a toda la flia. en estos dificiles momentos rogamos por su eterno descanso y brille para ella la luz que no tiene fin.

GONZÁLEZ, JUAN DOMINGO (Manguilú) (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/21|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Su hermano Domingo y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

HERRERA, ALBINA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/21|. Sus hijos Albina, Chicho, H. pol. Lucky, nietos rocío, Cintia, Romina, Exequiel, Enzo, Juan Pablo, Victoria, Lourdes, bisnietos Dieguito y Catalina participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de V. de la Barranca.

NAVARRO, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/21|. Sus primos y compadres Eduardo Alvarez, Adriana Nediani, sus hijos Federico, Yanina, Gabriel, Sabrina y nietos Juan, Delfina, Felipe e Isabel. Lamentan profundamente su pérdida.

NAVARRO, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/21|. Sus amigos de la Barra del Café de Ecomovil, Seba, Raúl, Conta Chein, Mariano, Richar Ibáñez, Miguel Teddy, Cala Godoy, Mariela Sosa, Chino, Javi, Marcelo y Marcelito Moisés despiden y participan su fallecimiento. Nuestro más sentido pésame a la familia.

NAVARRO, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/21|. Miguel Álvarez y sus hijas Silvia y Graciela acompañan a Mirta y familia en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

NAVARRO, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/21|. La Comisión Directiva y Afiliados de la Asociación de Empleados del Poder Judicial (A.E.P.J.) participa con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su socia Mirta Graciela Álvarez. Se ruega una oración en su memoria.

NAVARRO, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/21|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar". Lucy Álvarez; Ramón Álvarez, Marcela González de Álvarez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su prima Graciela Álvarez, a su sobrino Agustín Navarro Álvarez y a toda su familia. Elevan oraciones en su memoria.

NAVARRO, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/21|. Su sobrino y ahijado Héctor Gabriel Alvarez Nediani y Sabrina Noel Bravo e hijos Felipe e Isabel, ruegan consuelo para su tía madrina Graciela y su primo Agustín.

NAVARRO, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/21|. Susy Crespo de Alvarez e hijos Eduardo, Adriana, Ricardo y Silvia. Despiden con dolor su partida.

NAVARRO, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/21|. Ricardo Alvarez y Silvia Tenreyro e Hijos, Juan, Rocío y Ariana, acompañan en su pesar a Graciela y Agustín.

NAVARRO, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/21|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Su vecino Domingo Juárez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RAED, FLORA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/21|. Elena Yoles y sus hijos Javier, Bernardo y Benjamín participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos con sus oraciones.

RAMÍREZ, SIXTO LIZARDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/21|. Su esposa Alba América Santillán, sus hijos Miriam, Claudia, Ariel, Mariela, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque El Descanso. Cobertura Caruso Cia Arg. de Seguros S.A.

RODRIGUEZ, MAURA PETRONILA (q.e.p.d.) Falleció en Claypole Pcia. de Bs.As. el 30/9/21|. Sus sobrinos Leticia Ovejero, Juan Delicio Camuz y Cecilia Camuz Ovejero y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

SALVATIERRA, OSCAR RENE (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/21|. Osbaldo Rene y Tomas Agustin Salvatierra participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una horacion en su memoria sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Flores

SILVA, LUIS MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 28/9/21|. "Sí, creemos que Jesús murió y resucitó, tambien creemos que Dios ttraerá a traves de Jesús con El, a los que durfmieron en El. (1 Tesalonicennces 4:14) Querido tío Lucho te extrañamos y sentimos tu ausencia, descansa tranquilo ... Participan con profundo dolor su partida, sobrina Teresa Juarez, su esposo Gustavo Paz y sobrinos nietos Mariano y Sebastián.

VARELA, HÉCTOR NORBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/21|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Su hijo Rody y Sra. sus nietos Maria Alejandra y Martin Varela, sus bisnietas Josefina y Joaquina Martinez participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VARELA, HÉCTOR NORBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/21|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus hijos Sarita, Rody, Graciela, Yolida y Gustavo participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VARELA, HÉCTOR NORBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/21|. "El Señor me hace descansar en verdes prados, sobre mí unge su óleo". Su hija Sarita, esposo Tucho Campero, nietos Alejandro, Fernando, Eduardo y Lorena, bisnietos y tataranietos participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VARELA, HÉCTOR NORBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/21|. "Me acuesto en paz y en seguida me duermo, porque sólo tú, Señor, aseguras mi descanso". Su hijo Gustavo Varela, su Sra, Regina Ragon de Varela y su nietita McCallie Sara Varela participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VARELA, HÉCTOR NORBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/21|. "Señor, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Su nieta Lorena Campero, esposo Omar Murad y bisnieta Solana participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

VARELA, HÉCTOR NORBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/21|. "No llores si me amas... si conocieras el don de Dios y lo que es el cielo... enjuga tu llanto y no llores si me amas". Su nieta Maria Alejandra Varela, su esposo Diego Alejandro, sus bisnietas Josefina y Joaquina Martinez participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BILLONI DE TENTI, MARÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 6/9/11|. Sus hijos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 hs. en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse diez años de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BILLONI, ELISA LINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/06.| Sus sobrinos y sobrinos nietos, invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 hs. en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse quince años de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

GOROSITO, PEDRO AURELIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/9/21|. "… Y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre". Jn. 2-17. Papi, hace un mes que no estás físicamente con nosotros pero tu presencia amorosa nos acompaña en todo momento. Sus hijas Liliana, Fabiana, Verónica y Romina, sus hijos políticos Héctor González y Javier Cabrera, sus nietos Mauro, Lara, Paula y Máximo, sus bisnietos Jonás y Emma González invitan a la misa que se oficiará hoy a las 18.30 en la Capilla San Antonio de Padua (Salta y Ejercito Argentino), con motivo de cumplirse un mes de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

JULIÁN, PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/14|. Querido Pedro, su esposa Chiche Vital, sus hijos Pedro y Alejandra, Ernesto y Carolina, Marcela, sus adorados nietos te extrañan y recuerdan permanentemente con amor y oficiarán una misa hoy a las 20 en la Catedral Basílica, al cumplirse un nuevo aniversario de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

LUNA, SANTIAGO ROMÁN (q.e.p.d) Falleció el 2/9/21|. Cacho, Dios te abrió las puertas del Reino y desde nuestro lugar de trabajo te recordaremos siempre por tu compañerismo, tu solidaridad a los demás. Tus compañeros de trabajo de sección Sueldo participan con profundo dolor su fallecimiento y lo recuerdan al cumplirse un mes de su fallecimiento. Descansa en paz amigo.

IBÁÑEZ, JOSÉ ROGER (q.e.p.d.) Fallecio 29/9/21|. Su esposa Rosa Lopez sus hijos Jose Luis y Silvina h. politicos hnos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Aires del Pinar Cob Caruso Cia Arg de Seguros

SANDOBAL, MARÍA DEL SEÑOR (q.e.p.d.) Falleció el 1//21|. Sus hijos Juliana, Rosa, Santiago, Mirta, Lucinda, Anacu, y demas familiares. Sus restos seran inhumados hoy en Cementerio La Misericordia.

SBARDOLINI, HECTOR (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/21|. Sus hijos Marisa, Francisco y Claudia h. politicos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el Jardin del Sol

TORRES, MARIO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/21|. Su esposa Olga, su hija Mariela, su hijo político Carlos, su nieto Francisco, sus hermanos Carlos y Celia sus sobrinos y sobrinos nietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Los Romanos (La Banda - Santiago del Estero).COB. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A.

VILLALVA, TEODORA (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/21|. Sus hijos Diego y Mariana sus nietos hnos sobrinos amigos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol COB NORCEN

ZAMUDIO, BLANCA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/21|. Su hermana Estela Zamudio, sus sobrinos Walter, Daniel y sus sobrinos nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ZAMUDIO, BLANCA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/21|. Su hermana Edi Luisa Zamudio, sus sobrinas Edi Beatriz y Silvia Liliana, su sobrino político Rodolfo Rey, sus sobrinas nietas participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ORTIZ, HUGO ABEL (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/15|. Ya son seis años que partiste "Pa", el dolor es grande, el vacío único e inmenso. No sabes lo que añoro tus abrazos y esas palabras tan dulces que tenías para mi es muy difícil pero aca sigo aprendiendo día a día a vivir con la resignación de tu ausencia. Abrazos al cielo mi ángel. Te quiero y te extraño todos los días de mi vida. Te recordaremos siempre "Pa". Sus hijas Belén y Luciana su esposa Blanca, sus nietos y sus yernos, su bisnieta y su madre Rosalía elevan oraciones en su querida memoria.

ROJAS, CATALINA YSABEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/21|. Su hermana Dora Rojas e hijas Cristina, Graciela y Elvio participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ROJAS, CATALINA YSABEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/21|. Sus sobrinos Silvia, Darío, Malena y sus familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ROJAS, CATALINA YSABEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/21|. Su esposo Angel Padilla sus hijos Hector, Miguel, Maria, Zulma, Elsa, h. politicos nietos bisnietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de Arraga dto Silipica

ROJAS, CATALINA YSABEL (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/21|. Su cuñada Olga de Rojas y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TAUIL, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/21|. Rina, Liliana y Sandra Abdala, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Maria Elsa y a sus hermanos Tito, Clelia y demas flia. en este dificil momento.

TAUIL, ELSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/21|. "Señor tu nos prometiste una hermosa morada, confiamos a Ti el alma de nuestra querida Elsa y acompañamos a tu familia en tan doloroso trance". Chiny, Rubén, Peladín y Pichón Cura. Descansa en paz.

VALENTI, PORFIRIO VIRGILIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/21|. El Centro Provincial de Jubilados y Pensionados ATE participa con profundo dolor el fallecimiento de su afiliado y ruega oraciones en su memoria.

GÓMEZ, OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 2/9/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". La promoción 85 de la escuela Nº 982 de Sumampa, Dpto. Quebrachos recuerda con amor y cariño de siempre al ex compañero y amigo de toda la vida. Acompaña su familia en tan difícil momento. Eleva oraciones en su memoria al cumplirse un mes de su partida a la casa del Padre.