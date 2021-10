FÚNEBRES | 5 de octubre del 2021

04/10/2021 - 23:20 Funebres

Fallecimientos

- Wladimiro Kladko (Termas)

- Nunzio Oscar Abate

- Miguel Ángel Aguirre (Termas)

- Ramiro Gonzalo Vásquez

- Roberto Aero Piñeyro Quintana (La Banda)

- Darío Walter Chaparro (La Banda)

- Felipe de Jesús Ledesma

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Ing. Químico. NUNZIO OSCAR ABATE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/10/21 y espera la resurrección.

Dr. Raúl J. C. Abate Costa participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Ing. Químico. NUNZIO OSCAR ABATE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/10/21 y espera la resurrección.

Su hija María Gabriela y sus hijos María Pía y Gonzalo Lissi, María Constanza (a), Gonzalo y Cathy Rentería, sus bisnietos Justina y Emma lo despiden con profundo dolor.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Ing. Químico. NUNZIO OSCAR ABATE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/10/21 y espera la resurrección.

Su hija María Martha y Ricardo Monti Nazha y sus nietos Florencia y Franco Monti Abate lo despiden con amor.

Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Parque de la Paz.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Ing. NUNZIO OSCAR ABATE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/10/21 y espera la resurrección.

Su hija María Gabriela Abate, su hijo político Claudio Inserra Espeche, sus nietos Gonzalo Adrián y Catalina; María Pía y Gonzalo y sus bisnietos Justina y Emma y demás familiares. Te llevaremos en nuestros corazones y siempre estarás presente entre nosotros, que descanses en paz junto a Margarita tu amor eterno. Ruegan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MIGUEL ÁNGEL AGUIRRE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/10/21 y espera la resurrección.

“Que el Señor te tenga en tu Reino y haga brillar para ti la luz que no tiene fin”.

Su esposa Norma y sus hijas Lorena, Vanesa y Gisell Aguirre y su sobrina Silvia Noemí Aguirre participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Termas de Río Hondo.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ADRIÁN GUSTAVO CORONEL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/10/21 y espera la resurrección.

Querido primo te extrañaremos porque fuiste un buen primo. Amigo gracias por compartir tantos momentos hermosos en familia. Su primo hermano Daniel Tévez, su prima política Mariela Uñates, sus sobrinos Milagros y Javier Tévez y su amiga que lo quiere y lo recordará siempre Cashy Barraza de Uñates, participan con profundo dolor su partida y acompañamos a la tía Blanca, a nuestros primos Marcela , Yayo, Myrian y Víctor en este triste momento. Besos al Cielo.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ESPERIDÓN ABDALA (Pibe)

10/09/1926 - 03/10/2021

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/10/21 y espera la resurrección.

¡Honra a tu padre y madre. Permanecerás siempre en nuestros corazones!

Tu esposa Celia Elisa Campos, sus hijos Miguel, Celia y Carolina, hija política Norita, tus nietos Lourdes, Nacira, Nicolás y Ana Lucía, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

WLADIMIRO KLADKO

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 4/10/2021 y espera su resurrección.

“Papi, ya descansa en paz”. Gracias por estar a nuestro lado siempre. Que el Señor te cubra con su manto misericordioso y que brille para Ti la luz no tiene fin.” Sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos y su compañera de vida Amalia participan con profundo dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el cementerio local. Las Termas.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

WLADIMIRO KLADKO

(qepd) Se durmió en el Señor el 4/10/2021 y espera su resurrección.

La comisión directiva y socios de la Cámara Empresaria Hotelera Gastronómica de Las Termas de Río Hondo expresan su condolencias a la vicepresidenta de nuestra institución, Teresa Kladko ante el fallecimiento de su padre el Sr. Wladimiro Kladko. Nuestro acompañamiento a ella y su familia. Que brille para él la luz que no tiene fin.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

FELIPE DE JESÚS LEDESMA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/10/21 y espera la resurrección.

El presidente interventor del Instituto Provincial de Vivienda y Urbanismo C.P.N. Eduardo Augusto Du Bois Goitia, secretarios técnicos y personal en general, participan el fallecimiento del Sr. Felipe de Jesús Ledesma , padre del compañero de trabajo Ing. Jorge Ledesma, dan sus condolencias y acompañan a la familia.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Ing. Químico. NUNZIO OSCAR ABATE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/10/21 y espera la resurrección.

Su hija Silvia Margarita Abate y sus nietos Tamara y Ramiro Díaz Castell, Xavier y Giancarlo, lo despiden con inmenso dolor. Elevan oraciones a su querida memoria.

Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Parque de la Paz.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Ing. Químico. NUNZIO OSCAR ABATE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/10/21 y espera la resurrección.

Su hija Nora Irene Abate y Daniel Tadeo y sus nietos Joaquín y Rocío Cortés, Danielita (a) y Santiago Tadeo Abate lo despiden con mucho amor.

Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Parque de la Paz.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Ing. NUNZIO OSCAR ABATE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/10/21 y espera la resurrección.

Tus hermanas Rina y Silvia lloran tu partida, fuiste un hombre de gran talento y responsabilidad, y con enorme entereza enfrentaste los sinsabores de la vida, fuiste el pilar de una gran familia que recordaremos todos, anécdotas y vivencias con amor y alegría. Siempre estarás presente en nuestras vidas. Rogamos por el eterno descanso de tu alma y que el Señor te conceda la paz.

4PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Ing. Químico. NUNZIO OSCAR ABATE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/10/21 y espera la resurrección.

Papito querido: tomaste vuelo a reunirte con tus seres amados que te precedieron. Aquí quedamos con inmensa tristeza pero con la certeza que descansas en paz. Tu vida fue un ejemplo de bondad, de principios de profunda raigambre y de fuertes convicciones que guiaron tu larga existencia de 102 años. Gracias por tanto amor, por los viajes compartidos y las largas conversaciones con el placer que significaba escucharte. No es un adiós, sino hasta cada minuto y cada segundo de mi vida.

Tu hija María Pía.

Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Parque de la Paz.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Ing. Químico. NUNZIO OSCAR ABATE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/10/21 y espera la resurrección.

Su hija política Graciela Villalba, sus nietos María Sol, Pedro Oscar y Florencia Domínguez y María del Mar Abate Villalba lo despiden con profundo dolor y elevan oraciones en su memoria.

Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Parque de la Paz.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Ing. NUNZIO OSCAR ABATE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/10/21 y espera la resurrección.

Estela Gelid de Miguel y Teresa Gelid, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Ing. NUNZIO OSCAR ABATE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/10/21 y espera la resurrección.

Luis Alberto Miguel y sus hijos María Josefina y Luis Ignacio, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido tío Oscar y acompañan a sus familiares en este doloroso momento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

TEODORA VILLALBA (TEO)

Falleció el 01/10/21.

Descansa en los brazos de Dios todopoderoso, de parte de la familia de su sobrina Nena Villalba, su esposo Pablo y su hijo Jean Franco; sus hermanos Joshe y flia, Rosa Luz, Marcelo, Geno y Lita, acompañan a su flia. en este difícil momento. Ruegan una oración en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

HUMBERTO BERNABÉ QUIROGA (Rudy)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/10/15 y espera la resurrección.

Amor de mi vida, el tiempo pasa pero el dolor de tu ausencia permanece en todo momento. Te extraño y sigo esperándote cada momento, sos mi ángel que me acompañas siempre. Amor de mi vida, te amo, te amo mi Negro querido. Su esposa Noemí Herrera invita a la misa a realizarse hoy a las 20 hs. en Catedral Basílica.

AGRADECIMIENTO

HÉCTOR NORBERTO VARELA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/9/21 y espera la resurrección.

La familia Varela- Melicce agradecen a “Mi Hogar”, por la atención brindada y por el cariño recibido a Dn. Héctor durante su estadía; en especial a los Dres. Liliana Frías, Dr. Enrique Chavarri ; al enfermero Ángel Giménez y todo el personal que de una u otra manera nos brindaron su contención y profesionalismo ante tan difícil momento. Gracias a todos y que Dios los bendiga.

ABATE, NUNZIO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/21|. Sus hijos, Jorge, Silvia, María Pía, María Gabriela, Nora y María Marta Abate Miguel, hijos pol Cristina Argüelles, Daniel Tadeo, Ricardo Monti Nazha, sus adorados nietos Jorge, Andrea, Tamara, Xavier, Giancarlo, Pedro, María Sol, María del Mar, Gonzalo, María Pia, Constanza , Joaquín, Santiago, Danielita , Florencia y Franco, lamentan profundamente su partida a la casa del Señor. Elevan oraciones en su querida memoria. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ABATE, NUNZIO OSCAR ING. (NENE) (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/21|. Su hermano René, su hermana política Luz del Alba, sus sobrinos Claudia, Natalia, y Dr. Marcelo Abate participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a sus hijos en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz.

ABATE, NUNZIO OSCAR ING. (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/21|. Su sobrina Sara de las Mercedes Auatt, Carlos Horacio Ferri y familia participan con profundo pesar su fallecimiento. Acompañamos su familia en este doloroso momento y ruegan una oración en su memoria.

ABATE, NUNZIO OSCAR ING. (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/21|. Su sobrina María Luis Miguel, sus hijas Fernanda y familia y Florencia Robles Abalos Miguel participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañamos espiritualmente en este triste momento a nuestras queridas primas. Elevamos oraciones en su querida memoria.

ABATE, NUNZIO OSCAR ING. (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/21|. Lamentamos profundamente tu desaparición física querido tío Oscar. Gracias por habernos dado la oportunidad de compartir la " vida" junto a vos y tu querida familia, por tu hospitalidad y sobre todo por tu hombría de bien. Acompañamos a su familia en este triste momento, en especial a nuestros queridos primos Silvia, Gaby, Pili, Nori, María Marta y Jorge. Elevamos oraciones en su memoria. Hasta siempre querido " Nuncio Apostólico". Sus sobrinos Silvina y Ricardo Bravo.

ABATE, NUNZIO OSCAR ING. (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/21|. El Decano de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNSE, Dr. Juan Carlos Medina, la Vicedecana Dra. Nancy Giannuzzo, autoridades, docentes, nodocentes y estudiantes de la FCF UNSE participan con dolor del fallecimiento del docente fundador de la Facultad de Ciencias Forestales. Se ruegan oraciones a su memoria.

ABATE, NUNZIO OSCAR Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/21|. Nélida Cajal acompaña a sus hijos, nietos y bisnieto en este difícil y doloroso momento. Siempre estará presente en mi corazón. Que brille para ti la luz que no tiene fin.

ABATE, NUNZIO OSCAR Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/21|. Arturo Madias, María Eugenia Weyenbergh, sus hijas María Eugenia, Jimena y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ABATE, NUNZIO OSCAR ING. (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/21|. Mayci Zabala participa su fallecimiento y acompaña con cariño a sus hijas Silvia, Ma. Pía., Ma. Gabriela, Norita y Ma. Marta. Que descanse en la paz del Señor.

ABATE, NUNZIO OSCAR Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/21|. Fernando Ricardo Monti, su esposa Raquel Nazhar de Monti y sus hijos Susana, Ricardo, Fernando, Raquel y María del Carmen Monti con sus respectivas familias participan con profundo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ABATE, NUNZIO OSCAR Ing. (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/21|. Susana Monti, sus hijos Mariana, Camila, Agustin y Martina Campos participan su fallecimiento. Acompañan a María Marta, Ricardo, Florencia y Franco y demás familiares en este doloroso momento.

ABATE, NUNZIO OSCAR ING, (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/21|. Antonio Raed y familia, Fabiana Raed y familia, Guillermo Raed y familia, participan con profundo dolor la pérdida de nuestro querido tío, acompañando a toda la familia en este duro momento.

ABATE, NUNZIO OSCAR ING. (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/21|. Patry Santiago, Ceci Barquín, Mary Rivas, Susy Achaval, Carlota Raed, Silvita Gozal, Clau Azar, Moni Abate, Gaby Ávila, Vivi Zizac, Clu Budeguer, Marisa Isorni, Rosi Avaca, Pepi Ochoa, María Inés Martinelli, Ali Divi, Euge Morán y Blanquita participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su hija Norita, hermanos y demás familiares en este momento de dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

ABATE, NUNZIO OSCAR ING. (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/21|. "Señor dale el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin". Héctor Chequer, María Cecilia Barquín, sus hijos María Cecilia, Héctor, Constanza Mayuli y Mateo Chequer Mayuli participan su fallecimiento y acompañan espiritualmente a su familia y elevan oraciones en su memoria.

ABATE, NUNZIO OSCAR ING. (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/21|. La familia Urtubey, sus vecinos de calle Montes de Oca, lamentan la partida de don Nuncio Abate y acompañan fraternalmente a su hija María Pía y familia Abate en el tránsito por este difícil momento.

ABDALA, ESPERIDÓN (PIBE) (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/21|. Su prima política Marta Figueroa de Abdala y sus hijos Marti, Guegui, Carlín, July, Yeny y Marcelo lamentan su fallecimiento y acompañan a su familia en el dolor rogamos en su memoria

ABDALA, ESPERIDÓN (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/21|. "Señor Jesucristo concede a tu siervo, Resurrección y Vida, lo resucites y lo lleves a contemplar la luz de tu rostro". Mercedes Serrano de Abdala, sus hijos Mario, Mónica y Ricardo participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos, hermanas y demás familiares haciendo oraciones en su querida memoria.

ABDALA, ESPERIDÓN (PIBE) (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/21|. Adriana Campos, sus hijos Gonzalo, Ramiro, Mauro , Luciana y Florencia y sus nieto Román participan con dolor su fallecimiento . Ruegan oraciones en su memoria.

ABDALA, ESPERIDÓN (PIBE) (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/21|. Ariel Bravo, su esposa Paula e hijos y familia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

ABDALA, ESPERIDÓN (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/21|. Sus familiares Silvia Canllo y Manuel López; Mary Canllo y Ricardo Jozami; Francisco Canllo y Dina Juan y sus respectivas flias, despiden al querido Pibe. Acompañan a su esposa, hijos y hermanas en estos tristes momentos. Elevan oraciones en su memoria.

ARRIBALZAGA, JULIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/21|. Cr. Raúl A. Cristófoli y Sra. participan la partida al Reino de los Cielos de la madre de nuestra querida amiga Julia. Rogamos oraciones en su memoria, consuelo y paz para su familia.

BUTTAZONI, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/21|. "Señor, recibe en tus brazos a tu amada hija Petty, dale el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin". Hermana querida no puedo creer que no estás más con nosostros, tan rápido te fuiste a gozar de la paz eterna. Sé que desde donde estés sentirás todo nuestro amor, ese amor que sembraste a lo largo de tu vida. Dejaste una huella imborrable en todos los que te conocieron por tu grandeza como ser humano. Te vamos a extrañar, serás la luz que ilumine nuestros caminos. Su hermana Tere, su hno. pol. Mario, sus sobrinos David, Diana, Miguel y Dante, sus sobrinos nietos Bianca, Lautaro, Nicolás, Ismael y Rodrigo, ruegan una oración en su memoria.

BUTTAZONI, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/21|. Damián Suárez participa con profundo dolor el fallecimiento de " Pety". Ruega una oración a su memoria y consuelo a sus familiares.

CORONEL, ADRIÁN GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/21|. Su madre Blanca Fernández, sus hermanas Miriam, Marcela, Yayo y Víctor con sus respectivas familias, sus sobrinos Cristian, Franco, Agustina, Esteban, Julieta, Enzo, Micaela, Jazmín, Gabi, Luciano, Ángeles y Elizabeth participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria. Rogamos por su descanso eterno.

CORONEL, ADRIÁN GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/21|. Sus tíos, Lidia Fernandez, su esposo Tito Tevez, sus primos Daniel, Lilo y Fernanda Tevez y respectivas familias acompañan a su hermana y tia Blanca y sus primos Marcela, Myriam, Yayo y Victor en este difícil momento. Descansa en paz querido Gusti.

CORONEL, ADRIÁN GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/21|. Sus primos y tíos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria y por su eterno descanso.

CORONEL, JOSÉ ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/21|. La comunidad educativa de la Escuela de Comercio "Prof. Antenor Ferreyra", participa con profundo dolor el fallecimiento de padre de la Prof. Mónica Mabel Coronel, elevan oraciones en su memoria para que encuentre el descanso eterno.

LEDESMA, FELIPE DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/21|. Su esposa María Luisa Cárdenas y su hija Sandra, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su querida memoria.

LEDESMA, FELIPE DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/21|. Su esposa María Luisa, y sus hijos Sandra, Marcela y Jorge, su hija política Mónica y nietos participan con dolor su fallecimiento, hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LEDESMA, FELIPE DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/21|. Su hijo Jorge, su hija política Moni, sus nietos Juan Ignacio, Camila, Lourdes y Benicio, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Tito. Ruegan una oración en su querida memoria.

LEDESMA, FELIPE DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/21|. Su hija Marcela, sus nietos Pablo, Andrea y Nuria, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido padre y abuelo. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ, ROSA MARCELO (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 2/10/21|. "Brille para él la luz que no tiene fin". Jubiladas del Colegio Santo Tomás de Aquino, Nivel Inicial y Primario, ex compañeras de su hermana Celia, la acompañan en este difícil momento y la abrazan con cariño. Ruegan oraciones a su memoria.

SILVA, RAFAEL HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 2/10/21|. La familia Suárez de Sol de Mayo participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración a su memoria y consuelo a sus familiares.

ARCE LEDESMA, ENMA MILAGROS ELUNEI (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/11|. Su padre Juan Carlos Arce, invita a la misa que se oficiará en la Catedral Basílica hoy a las 20hs, al cumplirse 10 años de su fallecimiento. Ruega oraciones en su querida memoria.

COCCO, DANIEL NAHUEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/21|. "Por la fe, el punto de partida y de llegada de cada cristiano, es Cristo Jesús. Bendito y alabado siempre seas". Amigos y vecinos del Bº Belgrano invitan a la misa hoy a las 9 hs en Catedral Basílica con motivo de cumplirse 9 días de su triste desaparición física. Se ruega oraciones a su querida memoria.

MITRE DE ZALAZAR, MERCEDES (q.e.p.d) Falleció el 5/10/20|. El tiempo, que es verdugo, pasa inexorablemente, a veces lento...a veces tan rápido ¡ hoy se cumple el primer año de tu partida al Reino de Dios y cuesta creer que ya paso un año...se te extraña y mucho Mechita¡¡¡ con tal motivo su hijo Luis E. Zalazar, su hija política Liz Bovati de Zalazar y sus nietos Diego y Martín Zalazar invitan a familiares y amigos a participar de la misa en su recuerdo que se celebrara hoy en Catedral Basílica a las 19.30 hs. Pedimos oraciones en su memoria.

DI PIETRO, JOSÉ DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/15|. "Aquellos que nos han dejado, no están ausentes, sino invisibles tiene sus ojos llenos de gloria , puestos en los nuestros llenos de lágrimas". A seis años de tu partida a la Casa del Señor, te recordamos con cariño y estás en nuestros corazones. Andrea Filanzzoni y flia elevan oraciones en tu memoria. Descansa en paz querido José.

CHAPARRO, WALTER DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/21|. Su compañera Milagros Silva, sus hijos Tadeo, Dulce, Natahel, Maite, Mia y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Cob. NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

PIÑEYRO QUINTANA, ROBERTO AERO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/21|. Su esposa Azupina López sus hijos Fabián, Silvia, Norma, Elsa, Berta, nietos bisnietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy en el cementerio La Misericordia. Cob. NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

VÁSQUEZ, RAMIRO GONZALO (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/21|. Sus padres Rosa Ramírez y Ramón Vásquez, sus hnos Matías y Tatiana Vásquez, sus sobrinos Aron, Coe, Agustin tíos primos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Cob. NORCEN. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GÓMEZ, SANTOS SILVESTRE (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/21|. Querido Mora: Hace 9 días tus ojos se apagaron, aún no asimilamos tu partida. Nos dejaste un gran dolor y vacio, pero nos quedan todos los momentos compartidos que traeremos a nuestras memorias cuando la angustia nos invada. Su esposa Rosa Beatriz Palavecino, sus hijos Ivana Gomez y Martín Gomez, sus hijos políticos Ángela y Benjamín, sus nietos, Thomas, Victoria y Franchesca, invitan a la misa que se oficiará en la Parroquia Sagrado Corazón el día Martes 05/10 a las 19 hs, al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

GÓMEZ, SANTOS SILVESTRE (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/21|. A 9 días de tu inesperada partida al Reino de los cielos las huella que dejaste nos guiarán por siempre. Su esposa, hijos, hijos políticos y nietos, invitan a la misa que se oficiará en la Parroquia Sagrado Corazón el día martes 05/10 a las 19 hs al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

GONZÁLEZ, VIVIANA (PROF.) (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/21|. Yessica y Mabel Rodríguez y flia. amigas de su hija Dra. Andrea Mema, de sus nietas Vicky y July participan y acompañan con profundo dolor su partida al reino de los cielos. Señor dale el descanso eterno que brille para ella la luz que no tiene fin. Paz y consuelo a sus seres queridos. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

GONZÁLEZ, VIVIANA (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/21|. Colegas y amigos del estudio juridico contable, Dres. Cecilia E. Vital, Belén Garnica, Soledad Herrera, Ana L. Caron, Matías Calabrese, María José Gómez Perdiguero, Adriana Pirro, Exequiel Garnica, CPN. Mariela Dorado, Mili y María. Elevan oraciones en su memoria.

KLADKO, WLADIMIRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/21|. La Comunidad Educativa de la Escuela Nº 607 "Cabo II Ramón Edmundo Ordoñez" participan con dolor el fallecimiento del padre de la docente Susana Kladko. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

KLADKO, WLADIMIRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/21|. La Promoción '76 de la Esc. Piloto "Maximio S. Victoria", amigos y compañeros de su hija Tere, participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan y piden pronta resignación para su familia. Elevando oraciones en su querida memoria.

MAIRHOFER DE BENSEÑOR, ADRIANA (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/21|. "Señor dale el descanso eterno". Marcelo Cornelli y Fernando Vaccari, acompañan a su estimado amigo Mike y a su familia en este momento tan difícil. Ruegan oraciones en su memoria.