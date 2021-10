FÚNEBRES | 6 de octubre del 2021

05/10/2021 - 22:23 Funebres

Fallecimientos

Adrian Gustavo Coronel

Francisca del Rosario Acosta

Elida María Menéndez

Héctor Esteban Sayago (Fernández)

Livia Adocinda Vallejo

Norma Yolanda Paz

Teresa Ledesma Vda. de Gallardo

Guillermo Saúl Cáceres

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ING. QUÍMICO NUNZIO OSCAR ABATE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/10/21 y espera la resurrección.

El Colegio de Kinesiólogos y Fisioterapeutas de Santiago del Estero participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su colega Licenciada María Pía Abate y la acompaña junto a su familia en estos momentos de tristeza.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ING. QUÍMICO NUNZIO OSCAR ABATE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/10/21 y espera la resurrección.

Sus sobrinos Piqui Miguel, Susana González e hijos participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ÉLIDA MARÍA MENÉNDEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/10/21 y espera la resurrección.

Los compañeros de su hijo Dani: Dres. Andrea Olmedo, René Ignacio Alderete, Tania Zerda Beltrán, Sebastián Matach, José Ignacio Bonacina, Andrea F. Achari, Rodrigo Martorell Enrico, Matías De La Rúa y Raúl Amadeo Carrizo participan con profundo dolor su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ÉLIDA MARÍA MENÉNDEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/10/21 y espera la resurrección.

Dr. Raúl J. C. Abate Costa participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ÉLIDA MARÍA MENÉNDEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/10/21 y espera la resurrección.

Querida Élida hoy llegaste al Reino de nuestro Creador y seguro un coro de ángeles te recibió.

Gracias, gracias por ser tan buena gente. Rosa Luna, Roxana Camus y flia, Daniel Miranda. Ruegan a Dios por tu eterno descanso. Pedimos oraciones en su memoria.

INVITACION A MISA

IRMA CARABAJAL DE FEREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 24/9/21 y espera la resurrección.

Madre querida tu vida, tuvo la sabiduría de los arboles:

Como la Acacia nos diste protección

Tuviste con nosotros la paciencia del Castaño.

Nos dejaste enseñanzas como el Arraclan.

Nos brindaste cuidado y atención como la Araucaria.

Nos diste la sabiduría y fuerza del Cedro.

Nos enseñaste a defender la verdad como el Muérdago.

Nos brindaste la confianza como el Nogal.

Mantuviste unida a la familia como el Arrayán.

Nos enseñaste los valores fundamentales para la vida: honestidad y humildad como el Álamo Americano.

Y nos diste la vida como el árbol Baobab.

Por esto gracias Irmita adorada, te queremos y querremos por siempre y para siempre. Descansa en paz junto al Señor.

Tus hijas Mecha y Gringa Ferez, su hijo político Marcelo Zanni, tus nietos: Chochi y Beba, Marcelo y Mariana, Cecilia y Diego, Mauricio y Eliana y Guadalupe Zanni; sus bisnietos Emmita, Tomás, Bautista , Salvador y Faustino y su compañera Elvira invitan a familiares a amigos a la misa que se celebrará hoy a las 20 hs en la iglesia San Francisco de Asís al cumplirse 9 días de su encuentro con el Señor.

RECORDATORIO

HAYDÉE GABRIELA CORTÉS DE CORVALÁN (Gaby)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/10/13| y espera la resurrección.

Te busco siempre en todo lo que me lleva un ratito a vos…en mi casa, en mis recuerdos, en los perfumes, en algunas canciones, en la figura lejana o rostro de alguna desconocida que cruzo por ahí y en la que me detengo a mirar fijamente como una forma de volverte a mi vida, en cada cosa que hago y que imagino que te gustaría. El tiempo quizás cura las heridas, pero lo que no hace es borrar mi perpetua necesidad de tus carcajadas, de tu compañía, de tu alegría, de tu infinita esperanza en la bondad de otro, de tus mates horribles, de tu gigantesca fuerza para lograr lo que deseabas aun cuando las condiciones no te jugaban a favor. El tiempo no tiene la fuerza suficiente para borrar todo eso…porque de todo eso estoy hecha por vos…y tuviste que irte para que lo entendiera. Ahora vives en mi para siempre hasta que de nuevo pueda volver a encontrar tu mirada…Mientras te dedicamos a vos cada día, cada alegría, cada logro, cada sueño, cada milagro porque sabemos que ya vos estas en nuestros miedos, protegiendo. Como siempre y desde siempre. Te ame, te amo y te seguiré amando mami. Tus hijos Marcela y Mario Corvalán, tus hijos políticos Juan Pablo y Silvana y tus nietos Bianca, Mateo, Gabriel y Agustín, su esposo Mario,tu mamá Haydée y tu hermano Hugo, invitamos a recordarte con una oración en tu querida memoria al cumplirse 8 años de tu partida.

INVITACION A MISA

LUIS ALEJANDRO FUMAROLA

(q.e.p.d.)Se durmió en el Señor el 6/9/21 y espera la resurrección.

Hoy se cumple un mes de tu desaparición física pero sigues presente entre nosotros. Tus primos hermano Gado Pedano y Eva Martínez, sus sobrinos Mariano, Mariana, María Luján, Marianella y respectivas familias y sus sobrinos nietos invitan a la misa en Catedral Basílica hoy a las 20 hs.

RECORDATORIO

LUJANCITA LEGUIZAMÓN

(QEPD) Se durmió en el señor el 6/10/18 y espera la resurrección.

Apareciste en mi vida un día menos pensado,

Era el tiempo indicado y el momento

que más necesitaba tenerte a mi lado.

Llego la noticia, estabas en camino…

Una inmensa alegría se apodero de mí,

Tú estabas creciendo, cada día que pasaba

disfrutaba sentirte…

Me enamore de tus pataditas,

Soñaba y te imaginaba como serias,

Como seria tu carita, tu voz, tu sonrisa…

Eras un motivo especial en mis días,

una luz en mi vida.

De pronto ese oscuro día llego,

Una tiniebla me golpeo llenando de dolor mi corazón.

Hija mía! Tú ya no estabas conmigo…

No pude detenerte, abrazarte, tocarte, mimarte, ni amarte.

Un vacío se quedó en mi corazón,

todavía no puedo entender su razón,

No había ni hay explicación alguna que pudiera

calmar mi dolor.

Tres años paso y hay una pieza faltante

en nuestra familia y esa eres tú.

Te amaremos por siempre: mamá, papá y tu hermanito.

ABATE, NUNZIO OSCAR Ing. Qco. (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/21|. Sus hijos Jorge Abate, Cristina Argüelles, sus nietos Jorge Oscar, Andrea Viviana, Magdalena y Javier y sus bisnietos Santino, Enzo Oscar y Julieta, hemos tenido la dicha de gozar de tu presencia, sabiduría, honestidad e innumerables enseñanzas por muchísimo tiempo. Llego la hora de la despedida. Hasta Siempre.

ABATE, NUNZIO OSCAR ING. (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/21|. Sara Touriño de Cuadros, Fernando Cuadros y flia, despedimos con afecto al querido Ing. Nuncio Abate quien en vida fuera una persona de trato exquisito, fundador de la Facultad de Ciencias Forestales, excelente profesor. Deja como legado una hermosa y gran familia a la que acompañamos con cariño ante la pérdida de su patriarca.

ABATE, NUNZIO OSCAR ING. (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/21|. Clementina Ceballos de Abate e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos ante la inesperable pérdida. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ABATE, NUNZIO OSCAR ING. (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/21|. José Isa Assan, Delia León de Assán, acompañan en el dolor a nuestros amigos, su hermano René, su hermana política Luz y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

ABATE, NUNZIO OSCAR ING. (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/21|. Sus vecinas Cristina Flores y Milagros Povedano, participan con profundo dolor y acompañan a su hija María Pia y familia.

ABATE, NUNZIO OSCAR ING. (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/21|. El área de Psicopedagogía del Instituto Suyay Rosi Díaz, Paula Acosta, Sol Melici participan con profundo dolor del fallecimiento de Nuncio Abate. Acompañan a sus hijas Silvia, María Pia, Gabriela, Nora y sus respectivas familias.

ABATE, NUNZIO OSCAR ING. (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/21|. Maria Rimini Carol y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ABATE, NUNZIO OSCAR ING. (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/21|. Pedro Enrique Boletta y Elvira Beatriz Núñez de Boletta participan con gran pesar la partida a la Casa del Señor del querido profesor. Acompañan a su familia en el dolor y ruegan al Señor por su pronta resignación. Elevan oraciones por el descanso eterno de su alma.

ABATE, NUNZIO OSCAR ING. (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/21|. Mario Ramón Castillo Solá, Monica Patricia Abate y su hija Josefina participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ABATE, NUNZIO OSCAR ING. (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/21|. Josefa Sanguedolce y su hija Maria del Rosario sentimos profundamente su partida y acompañamos en este difícil momento de dolor a sus hijas, nietos y bisnietos. Que Dios lo reciba con amor infinito a este ser excepcional.

ABATE, NUNZIO OSCAR ING. (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/21|. Profesoras del Instituto Suyay participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de las Directoras, acompañan a la familia en estos dolorosos momentos.

ABATE, NUNZIO OSCAR ING. (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/21|. Marta Maria Inserra Espeche participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su cuñada María Gabriela, acompañando a sus demás hijos, hermanos, nietos, bisnietos y familiares en estos momentos de gran dolor. Que brille para el la luz que no tiene fin.

ABATE, NUNZIO OSCAR ING. (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/21|. William Miguel Jacobo y familia participan con hondo pesar su fallecimiento. Hasta siempre, querido Maestro.

ABATE, NUNZIO OSCAR ING. (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/21|. Pablo Julio César Soria, María Marcela Milet y sus hijos Juan Manuel, Facundo y Liz Angelina lamentan profundamente la partida del querido Oscar y acompañan a sus hijos: Jorge, Silvia, María Pía, María Gabriela, Nora y María Martha en tan difícil momento.

ABATE, NUNZIO OSCAR ING. (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/21|. Lamentando la partida del papá de mis amigas Silvia y Maria Pía..las acompaño y las abrazo fuertemente con mucho amor.. Sylvia Petros.

ABATE, NUNZIO OSCAR ING. (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/21|. Acompañamos a su familia y seres queridos. Lo despedimos con profundo dolor. Gomez Domingues Hueto, Sosa Fernanda ,Medina Fernanda.

ABATE, NUNZIO OSCAR ING. (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/21|. Humberto Herrera, su esposa María C. Tevez e hijos participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria, acompañando en su dolor a toda su familia. Esta dolorosa pérdida nos trae el recuerdo de una vida ejemplar dedicada a la docencia, me tocó ser discípulo en la Escuela Industrial, en los estudios secundarios, y luego tener el honor de ser colega en el Claustro de Profesores en la UNSE. Este privilegio que me dió la vida de conocer a una persona de solidos principios morales y una etica intachable, de una persona humilde y honorable en todo su trato simple, afectuoso y amable, de su profesión señalamos su dedicación a la enseñanza de la Química, en toda su vida esta característica de maestro nos permitió aprender conocimientos y amar a la profesión docente. Por todo ello mi profundo reconocimiento y el recuerdo de una persona ejemplar. Que en paz descanse. Ing. Abate.

ABDALA, ESPERIDÓN (Pibe) (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/21|. "Yo soy la resurreccion y la Vida; el que cree en mi, aunque esté muerto, vivirá". (Juan 11: 25-26). Mercedes Raed de Bejarano, su hija, Alicia Bejarano, hijos politicos Marcelo Oller y Alicia Farana, nietos y bisnietos participan con pesar el fallecimiento de Pibe, elevan oraciones por su alma y acompañan a Celia e hijos en este triste momento.

ABDALA, ESPERIDÓN (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/21|. Sus amigos de siempre: Nini, Alba, Pilini, Beby, Tita, Lalo Auat y Miriam participan su partida con profundo pesar y acompañan a su esposa hijos y en especial a sus hns Hebe, Mirta y Nora en este dolor.

ABDALA, ESPERIDÓN (Pibe) (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/21|. Por la fe, el punto de partida y de llegada de cada cristiano es Cristo Jesús". Amigos y vecinos: Rubén Gutiérrez, Rosa e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BUTTAZONI, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/21|. "Que Dios la reciba en su casa y la cobije con su regazo". Las amigas y ex- ompañeras de su cuñada Carmen Alvarez: Toty, Berta, Loreley, Liliana, Mabel, Nieves, Delia, Kuky. Nelly, acompañan su dolor a la familia y piden una oración en su memoria.

CÁCERES, GUILLERMO SAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/21|. Su esposa Ester, sus hijos Daniel, Laura, Esther y Sebastián, hijos políticos, nietos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer el cementerio de Vuelta de la Barranca. HAMBURGO CIA DE SEG S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CORONEL, ADRIAN GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/21|. Su mamá Blanca Fernández, sus hnos. Yayo, Víctor, Marcela, Miriam, hnos. políticos, sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque De La paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- La Plata 162.Tel. 4219787.

DAVID, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/21|. Lamentamos la pérdida de nuestro querido Eduardito. Le damos las condolencias a toda la familia. Familia Yachelini y familia Catella.

LEDESMA, FELIPE DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/21|. El Sr Decano Ing. Pedro Juvenal Basualdo, Sr Vicedecano Dr Carlos Ramón Juárez, Miembros del Honorable Consejo Directivo, secretarios de gestión, personal docente, personal nodocente, alumnos, egresados y demás miembros de la comunidad de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías de la Universidad Nacional de Santiago del Estero participan del fallecimiento del Sr Felipe de Jesús Ledesma, padre de la Ing. Marcela Ledesma, integrantes del Dpto Académico de Física. Se acompaña en el dolor a sus familiares.

LEDESMA, FELIPE DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/21|. Luis Palmas y Néstor Lencina amigos y colega de su hija Marcela participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

LEDESMA, FELIPE DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/21|. La comisión directiva de la Asociación de Docentes de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, ADUNSE participa con profundo dolor del fallecimiento del padre de nuestra compañera y amiga Ing. Marcela Ledesma. Acompañan a su familia en este difícil momento y ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, FELIPE DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/21|. La comunidad educativa del instituto San Pedro Nolasco (BHM) participa con profundo dolor el fallecimiento del Sr. Felipe de Jesús Ledesma, padre de la profesora Sandra Ledesma y padre político de la vicedirectora Moni Suárez. Acompañamos a nuestras compañeras y a su familia en este momento de pesar. Que el Señor y María de la Merced los bendigan y les den fortaleza necesaria. " Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá".

LEDESMA, FELIPE DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/21|. La comunidad del colegio Juan Núñez del Prado y agrupamiento Nº 86125 acompañan a la Prof. Ledesma Sandra y familia por el fallecimiento de su padre.

LEDESMA, FELIPE DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/21|. Las amigas de su hija Sandra: Marcela Soria, Magalí Vicente, Rita Luna, Fernanda Mellano, Nene Rímini, Beatriz Meossi, Bebita Rímini, Jackie Santana, Ilda Santillán, Paula Salgado, Susi Scarano, Gachi Beltrán, Silvina Vargas, Didí Rafaelli, Bibi Sanchez participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con oraciones a su familia.

LEDESMA VDA. DE GALLARDO, TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/21|. Sus hijas Maria Teresa, Marta, Mirta, Elba y Adriana Gallardo, h. politicos, nietos y bisnietos, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados alas 9 hs. en el cementerio La Piedad. Casa de duelo P.L.Gallo 330 (S. vel. nº 1). Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

MENÉNDEZ, ELIDA MARIA (q.e.p.d.) falleció el 4/10/21|. Sus hijos Maria Susana Castro, Daniel Castro Menendez y Diego Luis Castro, hijos politicos y nietos, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

MENÉNDEZ, ELIDA MARIA (q.e.p.d.) falleció el 4/10/21|. Maria de los Ángeles Luna, Maria Fernanda Pérez, Maria Alejandra Perez y Maria de los Angeles Perez, Ignacio Perez y flia., participan su fallecimiento. sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

MENÉNDEZ, ELIDA MARIA (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/21|. No te decimos "adiós" despidiéndote, sino porque vas a los brazos de Dios, a descansar eternamente y desde allí intercederás por la resignación de tus hijos: Susana, Daniel y Diego, como también tu fiel acompañante María Laura Farías y tus vecinos que lamentamos tu partida, son ellos: Pochola de Pece y su hija Negrita; Rita Arias y flia; Estela de Garnica e hijos; Juana y Daniel Pavon; flia Rojo; flia Viaña, flia Palomo. Rogamos una oración a la "Divina misericordia" por tu querida memoria.

PAZ, NORMA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/21|. Sus hijos Ramón, Walter, Verónica, Marcelo, Jesús, h. políticos Cintia, Jimena, Marcelo, Sandra, nietos Brahian, Gabriel, Kevin, Lucía, Alan, Cristofer, Agustín, Malena, Julieta, Martina, Isaias, Bladimir, Aron, Nahuel, Alexia, sus bisnietos Alma, Apolonia, Camilo, Felipe, Pili y demás familiares sus restos seran inhumados en el cementerio La Piedad a 11 horas SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

VALLEJO, LIVIA ADOCINDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/21|. Sus hijos Alfredo, Maria, Marcela, Maria Cejas h./políticos Tamara González, Ricardo Rojas sus nietos Pablo, Benjamín Cruzado Maria Laura y Camila Rojas Luca, Jairo, Guadalupe, y Amador Cejas González y demás familiares, sus restos serán inhumados 11 horas en el cementerio Parque de la Paz .SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 Tel.4219787.

CORONEL FONTI, MARÍA ANTONELLA (q.e.p.d.) Falleció 6/7/21|. Hace tres meses que partiste y cada día te extraño más. Rogaré por tu eterno descanso y de todos aquellos que murieron por Covid en la misa de 20 hs en Catedral Basílica. Que Dios haga brillara para uds. La luz de su rostro que no tiene fin. Te amo hija.

CARABAJAL DE FEREZ, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/21|. Madre el Señor te bendijo con 100 años de vida los cuales los viviste plenamente. Tu querida familia agradece al cuerpo médico que te cuidó y posibilito que llegarás a esta edad. Dra. Córdoba de Agostinelli, Luis M. Espeche, Dr. Gastón Noriega Dra. Rocio Peresín, Dra. Paola Reichel, Dra. Raúl Haber (Bs.As), Dr. Roberto Rodríguez Rey (Tucumán), al servicio de Hematología y a la Sra. Gerente administrativa del Sanatorio Alberdi: Silvina Durán; servicios de laboratorio de la Dra. Flores Lucena, Dr. Julián Serrano y Dra. Ana María Parra, a su enfermero particular Luciano, a quien te cuido y acompaño durante 15 años con inmenso afecto tu fiel Elvira Fernández, a tu ahijada Tita y muy especialmente a tu médico de toda la vida Dr. Ramiro López Busto, a tu querido Dr. Claudio Basbus, que supo cuidarte con inmenso afecto y al Dr. Ricardo Paz Martín que estuvo hasta último momento contigo, ellos tuvieron la sensibilidad de acudir a nuestro domicilio en todo momento para brindarte la mejor atención. Mil gracias y que Dios los ilumine y proteja.

CARABAJAL DE FEREZ, IRMA (q.e.p.d.) Falleció el 24/9/21|. Madre querida ya descansas en los brazos del Señor. Tu familia agradece a todas las personas que nos acompañaron en tan doloroso momento: A los ex compañeros y colegas de sus hijas Mecha y Gringa del colegio Fundación Cultural "La Brasa" y de la escuela de Comercio " Prof. Antenor R. Ferreyra", a sus vecinos de la calle Mitre con quienes festejo sus 100 años y estuvieron presente para decirle adiós, a la HCD de la Asociación A. Quimsa: empleados y jugadores, al servicio médico y de enfermería de Antonio Gubaira a los amigos de sus nietos e hijos políticos, a ex compañeras de sus hijas de la escuela Normal Manuela Belgrano, a las intimas amigas de sus hijas y muy especialmente a la Sra. Mirta Paladea de Quintero, al padre Panchito, a todos sus sobrinos, ahijadas, hermanas políticas y a su hija y sobrino del corazón: Nena y Ernesto Medina; que Dios los colme de bendiciones e invitan a la misa hoy a las 20 hs en la iglesia San Francisco de Asís.

SANTUCHO DE JIMÉNEZ, AÍDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/21|. Al cumplirse nueve días de tu partida a la casa del Padre, te recordamos con mucho amor. Tu esposo Roque Jiménez y tus hijos Norma, Elsa y Alberto, tus nietos y bisnietas y tu familia política nos unimos en oración para rogar tu eterno descanso.

SANTUCHO DE JIMÉNEZ, AÍDA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 27/9/21|. Hoy hace nueve días que Dios ha querido llevarte junto a Él y me doy cuenta que no estaba preparada para tu partida. Duele, y mucho mamá. Vos me enseñaste todo, menos a vivir sin vos. Pero a la vez me consuela saber que ya no sufres y que allí donde estás, en el Cielo, todo es bendición y alegría. Siempre estarás en mi corazón madre mía. Vuela alto mamá, junto a Dios y los Ángeles. Tu hija Elsa, ruega tu eterno descanso.

ACOSTA, FRANCISCA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/21|. Su esposo Antonio Cabrera, su hno. Augusto Veliz, hna. Política, sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Santa Catalina- Dpto. Guasayan. Cobertura Org. Norcen S.R.L. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

ARRIGONI, KAREN JOANA (q.e.p.d.) Falleció el 29/9/21|. Dr. Federico Pettinicchi, su esposa Beby Tolosa, hijos Nicolás y flia, Lucca y Agostina Sarmiento participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

KLADKO, WLADIMIRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/21|. Siempre te recordaremos y vivirás en nuestros corazones amigo y vecino de Loaj dpto. Robles ruegan por tu descanso en paz querido "Blady" Amadeo Alvarez, hijos e hijas participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

KLADKO, WLADIMIRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/21|. Dr. Federico Pettinicchi, su esposa Beby Tolosa, hijos Nicolás y flia, Lucca y Agostina Sarmiento participan con dolor su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus familiares. Ruegan oraciones en su memoria. Las Termas.

KLADKO, WLADIMIRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/21|. La Comunidad Educativa de la Escuela Nº 940 de Colonia Tinco participa con profundo dolor el fallecimiento del abuelo de la docente Verónica Diaz Kladko. . Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

SAYAGO, HÉCTOR ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/21|. Su esposa Eva Noriega sus hijos Esteban y Benjamín Sayago su nieto Mateo Sayago sus hnos políticos y demás familiares ,sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SAYAGO, HÉCTOR ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/21|. La Comisión Directiva y personal de la Cooperativa de Agua Potable Fernández Limitada Participan con profundo pesar el fallecimiento de su Presidente y acompañan espiritualmente en el dolor y en la resignación a todos sus familiares.

SAYAGO, HÉCTOR ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/21|. "Que brille para la luz que no tiene fin". Lilian Quiroga y sus hijos Milagros, Facundo y Sebastián participan con inmenso dolor su fallecimiento, acompañan a sus familiares en este difícil momento, elevan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

SAYAGO, HÉCTOR ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/21|. Luis Quadrelli, Lucy Kobylañski, Nene Bustos, Negrita de Caro, Isabel López, Pely Sgoifo, Amalia Domínguez y todos los miembros del grupo Nuevos Caminos participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de sus queridos amigos Tito, Inés y Norma Sayago. Ruegan una oración a su memoria y que brille para él la luz que no tiene fin.