FÚNEBRES | 7 de octubre del 2021

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

LUIS EDUARDO CAMPITELLI (Rico)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/10/21 y espera la resurrección.

Querido hermano mío, amigo y compañero de toda mi vida, ya estas volando alto para encontrarte con tus seres queridos, le pido a Dios que te de el descanso eterno. Descansa en paz hermano, siempre estarás en mi corazón. Su hermano Vilo, participa con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSEFINA DEL CARMEN NORIEGA DE LEMOS

(q.e.p.d.) 31/10/1947 - 05/10/2021

Querida mama jamás te olvidaremos y por siempre llevaremos tu legado, te recordaremos y le estaremos pidiendo a Dios, con mucha fe y esperanza, para que te guarde en su mansión celestial y algún día tengamos la dicha de volver a encontrarnos bajo su presencia. Seguirás viviendo en nuestros corazones y mientras te recordemos podremos sentirte presente. Que Dios te dé el descanso eterno y te bendiga con su gloria.

Tu hijo Daniel Lemos, tu hija política Fabiana Tonzar, tus nietos Nahir, Nabih, Nadine y Naim Lemos Tonzar participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos son velados en cochería Gubaira de calle Garay e Irigoyen y sus restos son trasladados a las 11.00 hs. al Jardín del Sol.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

LIVIA ADOCINDA VALLEJO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/10/21 y espera la resurrección.

Tu amor, dedicación, fortaleza y sabiduría, siempre guiarán nuestros pasos. Vives en nuestros corazones. Tus hijos, hijos políticos y nietos: Alfredo Cejas y Tamara González, Luca, Guada, Jairo y Amador Cejas González; María Cecilia Cejas, María Alejandra Cejas y Ricardo Rojas; María Laura y Camila Rojas, Marcela Cejas y Adrian Cruzado, Pablo y Benjamín Cruzado, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

ABEL LEOPOLDO CARRIZO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/10/16 y espera la resurrección.

ORACIÓN.

Han pasado los años Papi y te seguimos extrañando cada instante de nuestras vidas, tu partida nos dejó el corazón destrozado; Viejo no hay día que no te recordemos…muchas veces cierro los ojos y veo tu cara, escucho tu voz, y la verdad que te necesito y te extrañamos; tu ausencia se suplanto con acostumbrarse, pero no a Olvidarte, perdón por no saber vivir sin tu presencia física, te llevamos tan dentro nuestro Padre querido, que muchas veces sentimos que estás a nuestro lado, dándonos la fortaleza para continuar día a día, desde que no estás tu Amor se volvió infinito. Papi siempre vivirás en nosotros…hasta que nos volvamos a reencontrar!!!

Tu esposa Gladys, tus hijos Muñe, Daniel e Inés, hija política Dorys y tu amado nieto Thomás, te recuerdan con inmenso Amor, a 5 años de tu partida sólo física.

Elevamos nuestras oraciones para su descanso eterno.

INVITACION A MISA

JULIO EDUARDO DÍAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/10/19 y espera la resurrección.

Dichosos los que como tu al ser llamados por el Señor dejan tras de sí una estela imborrable de cariño y el ejemplo de virtudes imperecederas. Las personas como tu jamás nos dejan. Nunca se van por completo. Aunque físicamente ya no nos acompañas, tu esencia queda, tu voz escucha, te sentimos sonreír y nos sigues enseñando cosas. Las persona como vos jamás nos dejan son eternas en nuestros corazones. No nos cabe el corazón el dolor de tu partida. Gracias por haber sido un ejemplo a seguir, una persona admirable, pero mucho más por eso un gran amigo, un buen esposo, un buen padre, un buen abuelo y un gran hermano. Guardamos los mejores de tus recuerdos, tu alegría, tu sonrisa, tus bailes, tu música, tus asados quedaron para siempre en nuestra mente. Te amamos más allá de la eternidad y nos buscaremos entre los muertos al que está vivo. Tu compañera de la vida Pocha, tus hijos Eduardo, Gisela, Viviana y Raul, tus hijos políticos Manuel, Lorena, Karen, José Luis, tus amados nietos Juan Cruz, Luciana, Lola y Ema, Guadalupe, Thiago y Amparo, tus queridos hermanos Roby, Raquel, Luchino y sus respectivas familias, tus entrañables amigos, nos unimos en profunda oración para rogar por tu descanso eterno a los 2 años de tu partida al Mundo Celestial. Invitamos a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la Iglesia Catedral.

RECORDATORIO

MANUEL BELLIDO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/10/15 y espera la resurrección.

"Papi querido pasa el tiempo y no dejo de Recordarte, dejaste huellas imborrables en nuestras vidas todo tu amor, tus valores, tu alegría, hoy y siempre estas presente cada día y por siempre. Elevamos una oración en tu memoria al cumplirse seis años de tu partida. Tu hija Mimy, tus nietos: Andrés, Germán y Ale.Tu bisnieto: Manu.

RECORDATORIO

RICARDO MANUEL MOLINARI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/10/18 y espera la resurrección.

CAMPEONES 2019.

Corriendo tras la redonda y

palpitando el tercer tiempo…

Vivimos juntos momentos inolvidables en vida… Y hoy dejas con

tu partida ese dolor tan profundo… a todos estos amigos que en el recuerdo estarás y por siempre

Vivirás compartiendo CORAZONES de

los que fuimos CAMPEONES en el 2019…

con el cariño y respeto al Señor Ricardo Molinari.

Cuerpo Técnico y Jugadores

RECORDATORIO

RICARDO MANUEL MOLINARI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/10/18 y espera la resurrección.

Su hija, hijos políticos, nietos, bisnietos, hermanos, sobrinos y todo lo que lo amábamos, lo tenemos siempre en nuestro corazón.

INVITACIÓN A MISA

NELY DEOLINDA DEL VALLE JUÁREZ DE SALVATIERRA (Peta)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/9/21 y espera la resurrección.

Madre querida, hoy hace un mes que te fuiste a los brazos del Señor, te seguimos extrañando y pedimos que estés descansando en paz. Su esposo Fidel, sus hijos Ruly, Deli, Alex, Patricia, hijos políticos Liliana, Tito, Judith y Carlos, sus nietos Rita, Belén, Romina, Anahí, Carlitos, Milagros, Leandro, Nachito, nietos políticos Ariel, Beby, Gustavo, Violeta y bisnietos Gerónimo, León, Mateo y Lisette, invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 hs. en la Pquia. Ntra. Sra. de Sumampa. Se ruegan oraciones en su memoria.

INVITACION A MISA

LUIS ANTONIO ROMANO

(q.e.p.d.) Se durmio en el Señor el 7/10/13 y espera la resurreccion.

Era una hermosa mañana de primavera, de esas que te gustaban a vos y que Dios eligió para llevarte a sus brazos. Del otro lado quedamos nosotras que nunca entendimos porque te fuiste tan rápido cuando te faltaba tanto mas para vivir.

Nuestros dias cambiaron para siempre desde esa mañana de primavera, estas en cada recuerdo, momento compartido, en charlas y tus ocurrencias de siempre. Vives en cada cosa que nos diste, enseñaste, acompañaste, cuando abrazadas a vos vivimos lindo aun en las adversidades, en las tristezas, pero juntos.

Todo de vos Romano, era buena, noble, humilde, tu madera de hombre de bien que nos hace sentir orgullosas, tu don de maestro, ese de larga trayectoria, que recorrió como vos decías los caminos polvorientos de Santiago.

Y nunca pudimos vencer la tristeza de no tenerte, hay dias que nos duele fuerte el corazon, y a pesar que las lágrimas no te gustaban porque eras pura alegria, es inevitable no llorar tu ausencia.

No han pasado dias, sin que estés presente en la familia que formaste y amaste, nos diste todo y te debemos a todo. A 8 años que viajaste lejos, te queremos fuerte ahí donde la muerte no existe. Tu esposa Luisa Figueroa, tus hijas Karina y Mónica, tu hijo político Javier Talavera, y tu nieta Canela Talavera, invitan a la misa en tu memoria a 8 años de tu fallecimiento hoy jueves a las 19.30 hs. en la Capilla San Cayetano (La Banda).

RECORDATORIO

VICTOR JOSÉ TOMÁS SANTILLÁN (Pila) se durmió en el Señor el 05/10/18.

Siempre estás presente en nuestros corazones, te amaremos eternamente. Tu esposa Kuki, tus hijas Silvia, Susana y Viviana y tu nieta Eloísa.

ABATE, NUNZIO OSCAR ING. (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/21|. Beatriz López de Mishima y familia, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ABATE, NUNZIO OSCAR ING. (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/21|. Los hijos de Angélica Abate de Weyenbergh: María Argentina, Carlos Bernardo, Marta Angélica y María Eugenia Weyenbergh participan su fallecimiento y acompañan afectuosamente a sus hijos, nietos y demás familiares en este difícil momento.

ABATE, NUNZIO OSCAR ING. (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/21|. Moris R. Zuaín y familia acompañan a su familia con dolor en este difícil momento y lamentando la partida del querido amigo Oscar.

ABATE, NUNZIO OSCAR ING. (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/21|. La comision directiva del Club de los Abuelos de Santiago del Estero, participa con dolor el fallecimiento del hermano de su socio Rene Abate. Ruegan oraciones en su memoria.

ABATE, NUNZIO OSCAR ING. (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/21|. Tury Storniolo, su esposa Zulema, sus hijos y nietos, despiden al distinguido amigo Ing. Nunzio Abate, ejemplo de bondad y bellísima persona. Gracias por permitirnos ser sus amigos. Acompañamos a su flia., en este doloroso momento y que brille para él la luz que no tiene fin.

ABDALA, ESPERIDÓN (Pibe) (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/21|. Carlos Alberto Jiménez y familia, Ana María Touriño y familia, Isabel Caro, María Rosa de Pellicer y familia, y Mercedes Raed de Bejarano, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento.

CAMPITELLI, JOSÉ EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/21|. Su esposa Elsa, sus hijos Daniela, Luciana, Nazareno y su nieta Agustina y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

CAMPITELLI, JOSÉ EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/21|. Su hijos Flavia, Daniela, Luciana y Nazareno, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CAMPITELLI, JOSÉ EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/21|. Su hija Daniela Campitelli, su hijo pol. Orlando Di Pietro y sus nietos Giovanni e Italina Di Pietro Campitelli, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CAMPITELLI, JOSÉ EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/21|. Sus nietos Agustina, Giovanni, Lucca, Italina, Kiara y Mateo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CAMPITELLI, JOSÉ EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/21|. Su nieto politico Alejandro Vidal, su nieta Agustina Campitelli, participan con profundo dolor su fallecimiento.

CAMPITELLI, JOSÉ EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/21|. Sus hermanos políticos Miguel Ángel Muratore, Coqui Buena y sus sobrinos Exequiel, Fiorella y Ernesto, Ginette y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañamos a toda la familia en tan triste momento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

CAMPITELLI, JOSÉ EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/21|. Tío Rico querido: que el amor infinito te lleve con su luz a la gloria eterna, en compañía de tu madre y padre que te esperan con los brazos abiertos. Que tu alma descanse en paz, es nuestro deseo. Sus sobrinas Valeria y Liliana Campitelli, su excuñada Lidia Gallardo, sus sobrinos nietos Quetzal, Paxil, Liam, Guillemina, Victoria y Máximo.

CAMPITELLI, JOSÉ EDUARDO (RICO) (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/21|. Sus sobrinos Mariela, Valeria, Katherina y Pedro Agustín e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Rogamos a Dios por su eterno descanso.

CAMPITELLI, JOSÉ EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/21|. Beba Fiorini de Campitelli, sus hijos , sus hijos Héctor Sebastián y Marta Cecilia y Diego Cardona Participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Rico y ruegan oraciones en su memoria.

CAMPITELLI, JOSÉ EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/21|. "Partiste de forma tan repentina que no tuve tiempo de decirte a dios. ruega a Dios que te tenga en su gloria, mientras yo te llevo en mi corazón". S u esposa Elsa Buena Farias de Campitelli participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CAMPITELLI, JOSÉ EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/21|. Tus nietos del corazon Silvina Vivas, Facundo Zarazoga y Majo, participan con dolor su fallecimiento.

CAMPITELLI, JOSÉ EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/21|. Familia Buena, Mecha, Marcos, Marcelo y Leisa, participan con profundo dolor su fallecimiento.

CAMPITELLI, JOSÉ EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/21|. Familia Di Pietro, su hijo politico Orlando y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento.

CAMPITELLI, JOSÉ EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/21|. Alva Pavón de Escontrela e hijos, Pablo y Bechi; Andrea y Guillermo; Fabiana y Andrés y Fernanda Escontrela acompañan con profundo dolor el fallecimiento de su vecino y elevan una oración en su memoria.

CAMPITELLI, JOSÉ EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/21|. Propietarios y empleados de la firma ANPAFA, acompañan con pesar la desaparición física de su colega y vecino, propietario de "Campitelli accesorios". Elevan una oración por su eterno descanso y la pronta resignación de su familia.

CORONEL, JUANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/21|. Su esposo Mario Alberto Gorostiaga, sus hijos: Jorge Luis Gorostiaga, Ángel Rafael, Héctor y Sergio Gorostiaga, Liliana, Patricia, Mariana, Lucrecia y Mónica Gorostiaga, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares, participan su fallecimiento sus restos serán inhumados hoy a las 11, 30 en el cementerio de El Deán. Casa de duelo: Sara Diaz de Raed 416. Villa Borges. EMPRESA SANTIAGO.

IBARRA, MARÍA DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/21|. Su esposo Martiniano Taboada, sus hijos Laki, Solé, Mili, hijos políticos, nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de San Marcos. Dpto. Capital. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

IBARRA, MARÍA DOMINGA (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/21|. Santiago Alambres S.R.L. acompaña con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de nuestro querido empleado y compañero Martin, rogando una oración en su memoria.

LEDESMA, FELIPE DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/21|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar". Ing. Estela Pan y familia participan el fallecimiento del papá de su entrañable amiga Marcela y la acompañan en estos momentos de profundo dolor. Elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, FELIPE DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/21|. "Que el Señor le dé el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin". Cuerpo de preceptores de la Esc. Paul Groussac participan con mucho pesar el fallecimiento del padre de nuesrtra jefa de preceptores Sandra Ledesma.

LEDESMA VDA. DE GALLARDO, TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/21|. Que la Madre Elmina ilumine su llegada junto a nuestro Señor. La comunidad educativa del Colegio La Asunción participa con profundo dolor la pérdida de la familia Ledesma y acompaña a la profesora Gallardo Adriana en este difícil momento.

MENÉNDEZ, ÉLIDA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/21|. "Dice el Señor: Yo soy el camino, la verdad y la vida, el que vive y cree en mi, aunque muera vivirá y todo aquel que vive y cree en mi no morirá jamás". Los amigos y compañeros de su hijo Daniel: Dr. Fabian Gil; Dr. Daniel Santillán; Victor Veliz; Gustavo Aguirre; Pablo Toledo; Oscar Camus; Alfredo Ruiz; Javier Olivera; Pablo Morales; Nardo Alluz; Raul Paz; Gustavo Diaz y Pedro Toloza, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su muy querido y apreciado amigo y compañero de trabajo Daniel. "Por la misericordia de Dios, descansa en paz y brille para ella la luz que no tiene fin".

MENÉNDEZ, ÉLIDA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/21|. Moris R. Zuaín, un amigo de la infancia acompaña con dolor su fallecimiento, rogando una oración por su descanso en paz.

PAZ, NORMA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/21|. Rogamos al Señor por el descanso eterno de nuestra bien recordada "Ema". Fue una buena persona, honesta, trabajadora, Compartimos el dolor de sus hijos, nietos y bisnietos. Amilcar Buenvecino, Regina Pereyra y flia.

RUBINO, ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/21|. Chicha Rodríguez de Nasif, sus hijos Puchi y Lucía, Marita y Mauro, Natalia y Mako, sus nietos Santiago y Martina Nasif, Nacho Constanza, Augusto y Valentín Paz, Francisco y Bautista Jorge, Yayi Rodríguez, lamentan profundamente la desaparición física de nuestro amigo Negro, esposo de la querida Angélica.

RUBINO, ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/21|. Tus hijos del corazón nunca te olvidarán y te llevarán siempre en sus corazones. Augusto y Valentín Paz. Toda la familia Paz acompaña a Angélica en su dolor.

VALLEJO, LIVIA ADOCINDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/21|. Te llevo en mi alma. Ese día me quede pensando que algunas personas jamás nos dejan, nunca se van por completo, aunque ya no estén. Su esencia queda, su voz se escucha, las sentimos sonreír. Algunas personas jamás nos dejan. Son eternas. Tu cuñado Federico Cinquegrani, tus queridos sobrinos Yeni, Nene, Mario, Richard, Caren, Héctor, Ariel, Palmi, Mercedes y sus respectivas familias participan con profundo dolor tu fallecimiento y ruegan a Dios por tu eterno descanso. Elevan oraciones a tu memoria.

VALLEJO, LIVIA ADOCINDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/21|. Sus vecinos Eduardo Sily y familia, que siempre la recordaran con cariño, acompañan a sus hijos, nietos y demas familiares en este dificil momento. Participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Que brille para Ella la luz que no tiene fin.

VITAL, ERNESTO ANTONIO JESÚS DR. (q.e.p.d.) Falleció el 7/6/21|. Querido Toto: ya son cuatro meses que partiste al reino celestial, el dolor es grande, el vacío único e inmenso. Nos consuela saber que estás al lado de Dios. Te extrañamos y recordamos permanentemente con amor como la gran persona que fuiste. Generoso, cariñoso, humilde pero de corazón grande, excelente esposo, padre y abuelo. Gracias por cuidarnos tanto y por tu amor. Nos reuniremos hoy en oración para rogar por tu descanso en paz, en la iglesia San Francisco a las 20 hs.

CHAPARRO, WALTER DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 3/10/21|. Cuanta amistad sincera en tan corto tiempo, es así como mantendremos tu recuerdo. Franco D'Onofrio y Rubén Rojas acompañan a su familia en este triste momento. Rogamos oraciones en su memoria.

NORIEGA DE LEMOS, JOSEFINA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/21|. Sus hijos Daniel y Verónica Lemos,sus hijos pol Fabiana Tonzar y Gustavo Antezana,tus nietos Rebeca Lemos y Tomás Lemos, Nahir, Nabih, Nadine y Naim Lemos Tonzar, Álvaro y Pía Antezana, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol. Serv. Soc. Amparo SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GÓMEZ, DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 06/10/02|. El día que te fuiste al cielo fue el día más triste de mi vida. Dios a ti te puso alas, y a mi me arrancó el corazón. Muere quien olvida y nosotros nunca te olvidaremos Daniel Gomez, al cumplirse un año más de tu partida siempre en nuestros corazones... Tu familia: Mamá, Papá, hermanos, al cumplirse 19 años de tu partida, oficiaremos una misa en la Parroquia Cristo Rey hoy a las 20hs.

LUNA, DORA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 7/9/21|. Su esposo Hugo Alfieri Yanacón, sus hijos Karina, Aníbal y David Yanacón, hijos políticos Diego López, Flavia Gramajo y Vanesa Luna, sus nietos Constanza, Ahias, Damir e Isabella. Siempre te recordaremos con amor, por haber sido una gran esposa, mamá, suegra y abuela. Te amamos.

CARMONA, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/21|. Su esposa María Teresa Medina sus hijos Silvia, Sonia, Daniel, Carmona nietos y sobrinos y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de Colonia El Simbolar SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata162. Tel. 4219787.

GEREZ, EULOGIO DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/21|. Su hija Cristina del Valle Rojas, su hno. Hugo Gerez y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Monte Quemado. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. Tel. 4219787.

SAYAGO, HÉCTOR ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/21|. Dr. Néstor Omar Matarazzo, su esposa Norma Abdala sus hijos Diego, Ariel y Milena Matarazzo y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

SAYAGO, HÉCTOR ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/21|. Irma Bravo y su esposo Osvaldo Trógolo participan con profundo dolor el fallecimiento de su gran amigo Héctor: Acompañan a toda la familia en este dificil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SAYAGO, HÉCTOR ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/21|. Señor ya está en tus brazos concédele la paz eterna Victoria Spampinato de Llugdar; Sara Llugdar de Azar y flia; Eduardo Elean y flia, Daniel Ahuat y flia, Miguel A. Llugdar y flia, Mirta Llugdar e hija, Olga Llugdar y flia y José R. Llugdar y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

SAYAGO, HÉCTOR ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/21|. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera vivirá. El Centro de Docentes Jubilados de Fernández participa con dolor el fallecimiento del hermano de Inés, socia de la institución y acompaña a su familia en este difil momento. Elevan oraciones por el descanso terno de su alma.

VILLALBA, FRANCISCA SOLANA (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/21|. Sus hijos, Rosa, Norma, Edith, Lucrecia, Dardo, Marisa y Gloria, sus nietos bisnietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio San José. Depto.Loreto. Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros. S.A - Servicio Realizado por la EMPRESA HUGO A GUBAIRA S.R.L H. Irigoyen 531. Tel 4-296027.