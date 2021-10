FÚNEBRES | 8 de octubre del 2021

08/10/2021 - 02:08 Funebres

- Luis Alberto Lezana

- Rosa Eumelia Sayago

- Vicente Esteban Villalba (Choya)

- Ana María Traine (Bs. As.)

- Sagrada Estela Silva (La Banda)

- Ángeles Xiomara Abigail Ruiz (Árraga)

- Isidro Ibarra

- Andrés Abraham Cafure (Frías)

- Cecilia Paglierani de Maldonado (La Rioja)

ANA MARÍA TRAINE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/10/21, en Buenos Aires, y espera la resurrección.

Su hermano Dr. Ernesto Traine y Emilia Silva de Traine y sus sobrinos Santiago, Cecilia, Ana, Carolina, Ernesto y Pablo Traine, participan con gran pesar su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

RECORDATORIO

ROQUE ARQUÍMIDES GUZMÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/10/10 y espera la resurrección.

“Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, hogar bello hogar, más allá del sol”. Papi: hoy hace once años que te encuentras en ese lugar lleno de luz, descansando en paz y desde donde nos sigues protegiendo y guiando. Siempre en nuestros corazones con inmenso amor”. Tus hijos Ariel y Analía, tus hijos políticos Analía y Pablo, tus adorados nietos Aylén e Iván y demás fliares. rogamos una oración en su memoria, e invitamos a la misa a las 20 hs. en Catedral Basílica.

INVITACIÓN A MISA

MARCELA GABRIELA ELALL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/09/21 y espera la resurrección.

Tu madre Nelly López de Elall; tu hija Florencia; tu amada nieta Justina; tu hijo político Matías; tus hermanos Graciela, Humberto y Miryam; tíos, primos y sobrinos, lloramos porque no pudimos abrazarte, tocarte. Todavía no encontramos razón ni explicación que pudiera calmar nuestro dolor. Invitamos a familiares y amigos a la misa que se celebrará hoy en la Catedral Basílica a las 20 horas, al cumplirse nueve días de su partida.

RECORDATORIO

ALEJANDRO SALOMÓN - JUAN CARLOS SALOMÓN - SOLANA NEME VDA. DE SALMÓN

(q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor el 13/9/81 - 5/10/06 - 8/10/17 y esperan la resurrección.

Soslayar estas fechas son difíciles, si aún persiste entre nosotros la inmensa tristeza y el profundo dolor que nos dejaron obviamente, cada uno de las ausencias físicas porque espiritualmente hay ciertos mensajes que nos manifiestan cuán cerca y presente están cada día, cada hora marcando el vacío insuperable en nuestra vida. Mensajes plenos del amor que nos proligaron vigilando y protegiendo a cada uno de nosotros, cuya impronta permanece y permanecerá por siempre. Eterna gratitud a nuestros padres, hermano. Elevamos plegarias a sus queridas memorias. Tus hijos y hermanos Yola, Adi, Jorge y Maria Marta y sus respectivas flias.

INVITACIÓN A MISA

RITA PERALTA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/9/21 y espera la resurrección.

Rita amada madre… te fuiste en silencio… tu espíritu luchador se aferraba a la vida… pero Dios nuestro Señor decidió llevarte a su lado… en Ángel te has convertido… velando por nosotros que quedamos desconsolados… te extrañamos y esperamos algún día volverte abrazar… descansa en paz madre nuestra… en nuestras oraciones y corazones por siempre estarás…hace 9 días de tu partida por eso nos reuniremos para rezar por el descanso eterno de tu alma amada en la Parroquia San José de Belgrano, a las 18 hs. Tus hijas Josefina del Valle y Mercedes del Valle, hijo político, nietos/as, nietos políticos, biznietos/as y tataranieta.

ABATE, NUNZIO OSCAR ING. (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/21|. Su ex-alumno Lucas D. Roic, participa su fallecimiento, acompaña en este momento a su familia, ruega por su descanso eterno y guarda en su memoria el ejemplo y enseñanza del distinguido Profesor.

ABATE, NUNZIO OSCAR ING. (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/21|. Sus exalumnos y excolegas docentes de la Facultad de Ciencias Forestales de la UNSE: Fidelina Abraham, Celia Gaillard, Marta Gullotta, Verónica Parra, Josefa Sanguedolce, Lucas Roic, Raúl Taboada y Carlos Turc, participan con dolor su fallecimiento y ruegan por el descanso eterno de su alma junto al Creador.

CAMPITELLI, JOSÉ EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/21|. No se turbe vuestro corazon, creis en Dios, creed tambien en mi. En la casa de mi Padre Hay muchas moradas. si no fuera asi, yo os habria dicho. Voy a prepararos lugar. (Juan 14:1-2). Teresa Juarez y su esposo Gustavo Paz, sus hijos Mariano y Sebastian acompañan con profundo pesar la partida de Don José, papá de nuestras comadres Luciana y Flavia. Rogando el eterno descanso de su alma.

CAMPITELLI, JOSÉ EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/21|. Propietarios y personal de Transporte Santa Marta del Norte participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su familia en este doloroso momento.

CAMPITELLI, JOSÉ EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/21|. Luis Franzini y Rossana Milan participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Campitelli. Acompañan a su esposa e hijos en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

CAMPITELLI, JOSÉ EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/21|. Guillermo Goitea y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos dificiles momentos. Rogando oraciones en su memoria.

CAMPITELLI, JOSÉ EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/21|. Guillemo Goitea y empleados de la firma Todo Chapa, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan duro trance. Elevando oraciones en su memoria.

CAMPITELLI, JOSÉ EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/21|. Margarita Zaín Fernández junto a sus hijas María Pía y María Angélica Urueña participan con pesar el fallecimiento del padre de nuestra vecina y amiga Daniela Campitelli de Di Pietro. Acompañamos a toda la familia en el dolor.

CORONEL, JUANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/21|. La comunidad del Colegio Sec. Ing. Jorge Newbery acompaña al Profesor Jorge Luis Gorostiaga en estos momentos de dolor por la pérdida de su mamá. Rogamos oraciones en su memoria.

IBARRA, ISIDRO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/21|. Sus hijos Sandra, Carla, Daniel, Cecilia, Yesica, Noelia, y Marcos, hija pol. Milagros, nietos Alejandra, Gustavo, Agustina, Nahiara, Brian, Maxi, Matías, León, Elías, Paula, Pía, Lucas y Danna; Yernos, amigos, participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Los Flores. EMPRESA SANTIAGO.

LEZANA, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/21|. Su esposa Celsa Angelica Maidana sus hijos Ivana, Loudes, Rodolfo sus nietos Isaias y Angelica y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio la Piedad Cob. Obra Social Municipal. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

LEZANA, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/21|. Su madre María Ester Santillán, sus hermanas Nilda, María Ester (h), Marta, Raque y Rosa Santillán y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

LEZANA, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/21|. Su sobrino Prof. Fabricio Santillán y familia, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a toda la familia en este triste momento. Elevamos oraciones en su memoria.

SAYAGO, ROSA EUMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/21|. Sus hijos, Rosa, Nelson y Ariel, sus hijos politicos, sus nietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Vuelta de la Barranca (Capital - Santiago del Estero). Servicio realizado por la empresa HUGO A GUBAIRA S.R.L H. IRIGOYEN 531 Tel 4-296027

SAYAGO, ROSA EUMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/21|. Los compañeros del Poder Judicial de su hijo Nelson Corrales, participan su fallecimientro y elevan una oración en su memoria.

TRAINE, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 7/10/21|. Su sobrina Carolina Traine Enrique José Billaud y sus hijas Carolina María, María del Pilar, Delfina, María Emilia y Felicitas acompañan con profundo dolor su fallecimiento.

TRAINE, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 7/10/21|. Sus sobrinos José Fernando Viaña, Cecilia Eugenia Traine, sobrinos nietos Agustina María y Nicolás, José Fermando y Guillermina, Santiago Manuel y Juan Francisco Viaña Traine y bisnietos Bernardita e Isabel Gorkiewicz Viaña, participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su querida memoria. Que Dios la tenga en la gloria

TRAINE, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 7/10/21|. Estela Ávila de Viaña, sus hijos, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

VALLEJO, LIVIA ADOCINDA (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/21|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar". Sus compadres Betty y Juan Carlos Moreno, sus hijas Carla Viviana y María de los Ángeles (ahijada), participan su fallecimiento, ruegan por el eterno descanso de su alma y cristiana resignación a sus hijos y demás familiares.

FUNES DE LA VEGA, HERNÁN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/20|. Su esposa Carmen María Cornet y sus hijos Hernán, Facundo, Rodolfo, Manuel, María Mercedes, Gerónimo, María Ángela y Carmen María Funes Cornet, con sus respectivos cónyuges e hijos . Invitan a la misa a realizarse hoy a las 18 hs en la iglesia San José de Belgrano. Rogamos oraciones en tu memoria.

GÓMEZ, ROMINA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/01|. "Hoy cumples veinte años junto a Dios. Te recordamos con mucho amor. Gracias a todos aquellos que nos acompañaron durante estos años. Hermanos peregrinos, gracias al coro La Alegría de Romina, la Fiesta Chica del Señor de Mailín, lo mejor que me pudo suceder. Somos parte de esta Fiesta Chica hoy". Se invita a la misa que se oficiará hoy, a las 20 hs. en Catedral Basílica.

PALAZZI, ERNESTO LORENZO (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/18|. Si con los ángeles pudiera hablar, vendrían a contarme de tus ocurrencias en el cielo, esas mismas que viven en mi corazón. ¡Gracias por tanto amor! ¡ Te amaré eternamente ! Tu hija del corazón Fernanda y Sonia. Invitamos a la misa a realizarse a las 20 hs. en Catedral Basílica.

PALAZZI, ERNESTO LORENZO (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/18|. Papi, sembraste mucho amor en tu paso por esta tierra, y eso nos llena de alegría en nuestros corazones. Te honramos y respetamos por el ejemplo de esposo, padre y abuelo que fuiste. ¡Gracias por tanto! Su esposa Miryan, sus hijos Gabriela y María Laura, sus nietos Santi, Nico, Amira y Maia, invitamos a la misa a realizarse hoy a las 20 hs. en iglesia Catedral. Elevamos una oración en su memoria.

SIALLE GARZÓN, HÉCTOR RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 8/9/21|. Un Pedacito de cielo, dicen que cuando tienes a alguien en el cielo, tienes un pedacito de cielo en tu casa, para siempre. Nosotros te tenemos a ti, pero una parte de ti vive con nosotros y tu recuerdo sigue presente en nuestras vidas, todo lo que nos rodea tiene la huella de tu entrega, tu cariño, tu amor infinito, aunque te fuiste sigues con nosotros, aquí en nuestros corazones. Al cumplirse un mes de su fallecimiento, su flia. Esposa Gabriela Albornoz, hijos, Vero y Gonza, Yami y Lucas, Lucia, Fran y tú nietito Emir, invitan a la misa que se realizará en Ctedral Basílica, el día 08/10/2021 a las 20:00hs. Elevan oraciones en su memoria.

JEREZ SANGUEDOLCE, JOSÉ DANIEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/12|. Daniel mi querido hijo, te recuerdo siempre, todos los dias de mi existir, no olvidaré nunca tu calida mirada, tu voz cantarina de amor, cuando me llamabas Mamá soy yo.; tu mirada calida, tu sonrisa de niño joven, nuestros almuerzos ¿recuerdas ) saboreabas las ricas comidas que te preparaba y compartiamos en nuestros almuerzos en familia. Todas estas viviencias permanecen en tantos recuerdos que nunca olvidaré, tus salidas con tus amigos y mi ansiedad esperando que regreses ¿Sabes? No tengo tu presencia, pero estas vivo en mi corazón ¿Sabes hijos? sera y asi sera siempre hasta que podamos vernos y estar juntos en la Gracia de Dios y con un coro de ángeles me llevarán a tu lado para nunca separarnos. Descansa en paz hijo querido. Siempre velaré por Ti, mis oraciones será para tu descanso eterno en paz, tu presencia invisible me acompaña y la persivo y siempre estarás en mi corazón y en mi recuerdos. Gracias hijo fue breve el tiempo que estuvimos juntos pero felices. Te quiero y te querré siempre en mi corazón. Tu mamá Carolina.

SILVA, SAGRADA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 5/10/21|. Su hermana Edita Silva, sus hijas Laura, Adriana, Marta y Gabriela Gómez, sus hijos polit. Hipólito Morales, Luis Robles, Pablo Rodríguez, nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

JAIMEZ, JOSÉ ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/05|. Mi amado hermanito hoy a 16 años de tu inesperada partida al Reino del Señor, te recuerdo con tanto dolor; no voy a olvidarte, no quiero olvidarte, te busco en mis sueños y te veo sonriendo, despierto angustiada y todo ha terminado. Escucho los temas que tanto te gustaban y te imagino bailando y no puedo contener mis lágrimas hay...hermano!! Cuánto dolor dejaste en mi vida y en la de todos los que te quieren, lo único que me queda es recordarte y pedirte que nos des fuerzas para seguir en pie, esperando el día en que Dios nos junte nuevamente para nunca separarnos. Te amo hermano, te extraño tanto a vos y a nuestro amado padre que tanta falta nos hacen. Descansa en paz hermano querido. Tus desconsolados hnos. Marta, Ratín, Mechi, tus hijas Anto, Agustina, Jime, Mili, tu nieto José, tu sobrina Brenda. Te recordamos por siempre.

ABRAHAM CAFURE, ANDRÉS (Braim) (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/21|. Tu amor, sabiduría y fortaleza siempre permanecerá en nuestros corazones. Su esposa Marta A. Pieroni y sus hijos Marta, Raúl y Andrea y sus respectivas familias participan con profundo dolor fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

ABRAHAM CAFURE, ANDRÉS (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/21|. Sus sobrinos Guillermo Pieroni y familia, María Ángela Pieroni y familia, Ester Gladys Herrera. Participan el fallecimiento del querido Brain y acompañan a sus hijos, nietos y bisnietos, a Marta en tan dolorosa pérdida. Oramos por el descanso de su alma.

ABRAHAM CAFURE, ANDRÉS (Braim) (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/21|. Raúl Jalaf y familia participa con profundo dolor el fallecimiento de su gran amigo, y eleva oraciones a Dios rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

ABRAHAM CAFURE, ANDRÉS (Braim) (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/21|. Chichí, Tita y Raúl Jalaf y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan por su descanso eterno. Frías.

ABRAHAM CAFURE, ANDRÉS (Braim) (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/21|. Empres "Raúl Jalaf" participa con profundo dolor el fallecimiento de su fiel amigo y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

ABRAHAM CAFURE, ANDRÉS (Braim) (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/21|. La Comisión Directiva y socios de la Sociedad Sirio Libanesa de Frías, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por su descanso eterno. Frías.

BRANDÁN, JUAN (CHITO) (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/21|. Shell Termas I participan con profundo dolor el fallecimiento de su vecino y cliente. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

PAGLIERANI DE MALDONADO, CECILIA (Olga) (q.e.p.d.) Falleció en La Rioja el 5/10/21|. "Madre que tristeza nos causó tu partida, pero fortalecidos por la fe y la esperanza descansa en los brazos del Señor" Sus hijos Mirta, Oscar, Raúl y Ricardo, sus hijos políticos, nietos y bisnietos y demás familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

PAGLIERANI DE MALDONADO, CECILIA (Olga) (q.e.p.d.) Falleció en La Rioja el 5/10/21|. Silvia Paglierani de Barnetche y María Cristina Paglierani participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

RUIZ, ÁNGELES XIOMARA ABIGAIL (q.e.p.d.) Falleció el 7/10/21|. Sus padres Ángel Ruiz, Alejandra Navarrete, hnos. Gisela, Micaela, Carlos, Exequiel, abuelos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en cementerio local. 10 hs. c/d. Árraga (Dpto. Silípica) SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

VILLALBA, VICENTE ESTEBAN (q.e.p.d) Falleció el 06/10/21|. Su hermano Carlos Villalba y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria. Choya.

VILLALBA, VICENTE ESTEBAN (q.e.p.d) Falleció el 06/10/21|. "Dale descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin". Su hermano Pedro Villalba y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya.

VILLALBA, VICENTE ESTEBAN (q.e.p.d) Falleció el 06/10/21|. "Confiamos en tu palabra Señor". Lito Serrano, su esposa Maria Juárez de Serrano y familia, junto a Estela Serrano participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Choya

GALLARDO, AURELIO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 8/4/21|. Viejo querido, hace 6 meses que te fuiste y nos dejaste con un dolor inmenso. Tu partida es algo que no aceptamos, pero nos alivia el saber que ya estás junto a tus hijos, ahora ya no los lloras, ya los disfrutas como ellos a vos. Seis meses de llorarte y extrañarte muchísimo, pero vivirás por siempre en recuerdo de toda tu familia. Su esposa Cristina, hijos Gaby, Pame y Cari, tus nietos Débora, Máximo, Nahuel, Mateo, Tatiana, Gustavo, Martina, Bianca y Delfina y tu bisnieto Leandro invitamos al responso a realizarse hoy a las 17,30 hs. en el cementerio de Villa Robles.