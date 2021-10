FÚNEBRES | 10 de octubre del 2021

09/10/2021 - 23:17 Funebres

Fallecimientos

Eduardo Francisco Saavedra (Las Termas)

Oscar Dermidio Domínguez (La Banda)

Mirta Noemí Juárez de Gómez

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EDUARDO FRANCISCO SAAVEDRA (Paco)

(q.e.p.d.) Falleció el 9/10/21|

El Honorable Concejo Deliberante de las Termas de Río Hondo, participa con profundo dolor el fallecimiento del CPN Francisco Saavedra. Las Termas.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ISIDRO ABEL ARANDA

(q.e.p.d.) Falleció el 9/10/21|

Sus hijos Ana Cecilia, Abel Fernando, María Laura, Ariel Ramiro, hijos políticos Analía Palacios, nietos Camila Anabel, Ambar Justina y Maia Guillermina, nieto político Lucas Campos, bisnietos Bastian Tobías y Sofía Ainara participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en Parque El Descanso. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Lic. HUGO ERNESTO ACOSTA PAGLIONI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/10/21 y espera la resurrección.

Hijo de mi alma, tu partida nos deja un vacío que nada lo podrá ocupar, esto no es justo eras la persona más honesta, recta, noble, generosa y solidaria que jamás en mi vida conocí, por eso no pertenecías a este mundo. Vivías pendiente de mí, cuidándome. Te pido nos des fuerza para sobrellevar tu partida. Tu madre que no tiene consuelo Alva Paglioni, tu hermana Claudia y tu sobrino Fernando elevamos oraciones por tu eterno descanso.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LINA MABEL ROLDÁN (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/21.

El intendente de la ciudad de Fernández, Dr. Víctor Araujo y el departamento ejecutivo participa con profundo dolor del fallecimiento de la abuela de la contadora Florencia Arce, empleada municipal y rogamos por su eterno descanso.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LINA MABEL ROLDÁN (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/21.

El Honorable Concejo Deliberante de la ciudad de Fernández participa con profundo dolor del fallecimiento de la abuela de una empleada municipal, saluda a sus familiares en tan difícil momento y pide oración para su eterno descanso.





ABATE, NUNZIO OSCAR ING. (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/21|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento del Sr. Nuncio Abate, y acompañan en el dolor, a su nuera, Lic. Cristina Arguelles de Abate, docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, como así también a familiares y afectos.

ACOSTA PAGLIONI, HUGO ERNESTO Lic. (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/21|. Hermano querido, fuiste mi amigo, compañero. Todo fuiste para mí, le pido a Dios que te tenga en su gloria. Aquí nosotros cuidando a nuestra madre que tanto adorabas. Su hermano Tito, su hna. pol. Sandra, sus sobrinos Gustavo, Gody, Matías, Facundo y Álvaro y sus sobrinos nietos Camila, Benjamín y Martina, elevan oracione en su memoria.

ACOSTA PAGLIONI, HUGO ERNESTO LIC. (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/21|. La Comisión Directiva del SEADE, participa con dolor el fallecimiento de nuestro gran compañero, amigo y miembro de CD de nuestro sindicato. Ruegan una oración en su memoria

ACOSTA PAGLIONI, HUGO ERNESTO LIC. (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/21|. El sec. Gral. Del SEADE, Enzo Rearte participa con gran dolor del amigo y compañero Hugo. Ruega una oración en su memoria.

ACOSTA PAGLIONI, HUGO ERNESTO LIC. (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/21|. Se extinguen las vidas pero las trayectorias y el ejemplo perduran. Integrantes de la lista verde que participará en las elecciones del 26 de noviembre, en la que él era candidato a secretario de relaciones públicas del SEADE, participa con dolor su fallecimiento sin perder el compromiso por continuar la lucha que compartimos.

ARANDA, ISIDRO ABEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/21|. Sus hijos Cecilia, Fernando, Laura, Ramiro, h/pol, Carlos, Ani, Alejandra, nietos, Camila, Celeste, Sol, Antonella, Stefano, Alexsia, Ambar, Guille, Julieta, Bisnietos Bastian y Ahinara participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. El Descanso. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

ARANDA, ISIDRO ABEL (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/21|. Su hermana Chicha Aranda y familia participan con mucho dolor su fallecimiento. Que brille para el la luz que no tiene fin. Sus restos fueron inhumados en Parque El Descanso.

JUÁREZ DE GÓMEZ, MIRTA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/21|. Sus hijos Jorge, Yudith, Silvia, Maria, Ernesto, Graciela, Mariana y Marcia, y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 14:30 en el cementerio El Descanso. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LEDESMA, FELIPE DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/21|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento del Sr. Felipe de Jesús Ledesma y acompañan en el dolor, a su hija, Ing. Marcela Ledesma, docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, y Secretaria Adjunta del Gremio Docente de la UNSE, como así también a familiares y afectos.

PEREYRA, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/21|. Su esposa Brandán Elvecia, sus hijos Rubén, Fanny, Yuli, Ricardo, h/pol Mónica, Claudia, Federico, Claudio, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cemet. El Descanso. Serv. Caruso Cia. Argentina de Seguros. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

PEREYRA, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/21|. "Dejarte volar... permitirte partir... soltar tu mano y tratar de no mojar tus alas con mis lágrimas, aceptar que te adelantaste, saber que solo cambiaste de plan y sentirte vivo en mi corazón y en mi memoria". Su esposa Kuky, sus hijos Fanny, July, Rubén y Ricardo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

PEREYRA, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/21|. Su hija Fanny Raquel Pereyra participa con profundo dolor tu partida, eleva oraciones en tu querida memoria. "Que brille para ti la luz que no tiene fin".

PEREYRA, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/21|. Su hija Julia López, participa con profundo dolor tu partida, eleva oraciones en tu querida memoria. "Que brille para ti la luz que no tiene fin".

PEREYRA, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/21|. Sus primos Néstor Trejo y Sonia Paz e hijos Luciana, Martín y Camila participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y envían sus condolencias a la familia.

PEREYRA, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/21|. Vuela alto querido tío. Su sobrina María Inés Brandán, sus hijos Anita y Nicolás, Rocky, Milagros y Yiyo, su nieta Helenna participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PEREYRA, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/21|. Dejarte volar... permitirte partir y soltar tu mano... y tratar de no mojar tus alas con nuestras lágrimas, aceptar que te adelantaste y solo cambiaste de plan y sentirte vivo en nuestros corazones y nuestra memoria. Descansa en paz Tata. Tu esposa, hijos, nietos y bisnietos elevamos una oración en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso.

PEREYRA, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/21|. Estimada ante los ojos de Dios es la muerte de sus santos ". ( salmo 116, 15 ). ¡Gracias por tu ejemplo y tu amor tío Huguito ! Myriam Serrano y Tamara Re participan con profundo dolor su fallecimiento.

PEREYRA, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/21|. "Señor, recíbelo en tus brazos.." Cristina Gómez Galizzi, sus hijos y sus respectivas familias acompañan a su hija Fany en este dificil momento y elevan oraciones en su querida memoria. Descansa en paz amigo Hugo.

PEREYRA, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/21|. Salta Refrescos S.A. participa con profundo pesar el fallecimiento del padre de su colaborador Rubén Alberto. Acompañan a la familia y ruegan oraciones en su memoria.

PEREYRA, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/21|. La comisión directiva de S.U.T.I.A.G.A participa con profundo dolor el fallecimiento del padre del compañero Rubén Pereyra. Se ruega una oración en su memoria.

PEREYRA, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/21|. Rubén Rojas y familia, Rodolfo Rojas y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestro amigo y compañero. Rogamos oraciones en su memoria.

PEREYRA, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/21|. Los compañeros de trabajo de Ventas de su hijo Rubén: Juan Acosta, Cacho Rojas, Marcelo Ponce, Nicolás Massuh, Rodrigo Batalla, Guillermo Alzogaray, Héctor Umblant, Damián Viotti, Antonio Herrera, participan con profundo dolor su fallecimiento. acompañan a toda familia Pereyra y elevan oraciones en su memoria.

PEREYRA, HUGO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/21|. ¡Huguito! sumidos en el dolor por tu ausencia recurrimos a nuestro Padre buscando su consuelo, para sí compartir con tu flia, la vida que contigo disfrutamos, que a partir de hoy nos unamos más y así descansas en paz. Mary y sus hijas y flia.

TRAINE, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 7/10/21|. Tori y Cristina, Kuki y Teté y Susana y sus respectivas familias participan con tristeza el fallecimiento de Ana María y elevamos oraciones para su eterno descanso. Descansa en paz Ana.

TRAINE, ANA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 7/10/21|. Maximio Ruiz Paz, María Cristina Lescano y sus hijos Maximio, Álvaro, Fernando, Eugenia y Titi acompañamos con cariño a sus hermanos y a toda su familia en estos momentos de dolor. Elevamos oraciones en su memoria.

HERRERA SALTO, CARLOS LEÓN (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. "Da a tus hijos Padre Dios, la sinceridad de buscarte siempre profundizando la fe". Sus hermanos Gladys y Rafael, sus sobrinos Cony y Mario y flia., Alfredo y Magui y flia., Ruben y Kary y flia, Ariel y Vero y flia., Ceci, Sabrina, Julio, Dario y demás familiares invitan a orar por el al recordarse el 25 meses de su encuentro con el Señor en la misa de las 20 hs en parroquia San José del Bº Belgrano.

NAVARRO, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/21|. Las palabras no son suficientes para expresar la tristeza por la partida de mi esposo Julio al reino del cielo. Su esposa Graciela, hijo Agustín, su cuñada, suegros al cumplirse 9 días de su desaparición invitan a la misa en la Pquia. Santo Cristo a las 20 hs barrio Mosconi.

NAVARRO, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 30/9/21|. Nada desaparece en la vida mientras quedan huellas profundas en nuestros corazones. Mi vida, ya estás junto con papi y Dany en ese pedestal donde un día nos juntaremos. Hoy cumples 9 días de tu partida. Su madre, sus hermanos invitan a la misa hoy a las 20 hs en Pquia. Santo Cristo.

RUIZ, WALTER HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/21|. Su hermano Ramiro, su cuñada Natalia, sus sobrinos Viky yJeremias invitan a la misa que se oficiará el dia domingo 10 de octubre a las 18.30, en la capilla "Nuestra Señora Virgen del Valle" (12 de Octubre y San Juan, barrio Primera Junta).

RUIZ, WALTER HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/21|. Su primos Malila Ybañez, Ruben Allica y Fernando Ybañez invitan a la misa que se oficiará el dia domingo 10 de octubre a las 18.30, en la capilla "Nuestra Señora Virgen del Valle" (12 de octubre y San juan, barrio Primera Junta).

RUIZ, WALTER HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/21|. Nueve días que nos dejaste con un profundo dolor en el alma, te vamos a extrañar siempre, Que Dios te tenga en la gloria y nos de fuerzas para seguir. Su familia invita a la misa de 9 días que se realizará el día 10/10/21 en Capilla Virgen del Valle Calle 12 de Octubre y San Juan Primera Junta a las 18 y 30 hs.

TELLO, CARLOS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/20|. Su esposa Verónica, sus hijos Adriana, José, Maximiliano y Alejandro, sus nietos Ariana, Benjamín y Valentina, su hija pol. Alejandra, invitan a la misa a realizarse hoy en la Pquia. San Juan Diego, Bº San Germain a las 19 hs. al cumplirse un año de su fallecimiento.

SANTILLÁN LEDESMA, GERVASIA (Bacha) (q.e.p.d.) Falleció el 2/10/21|. Querida madre, siempre estarás presente en nuestras vidas, que triste fue tu inesperada partida. tus hijos Walter, Liliana, hnos. Luisa, Uco, Julio, sobrinos, nietos y bisnietos, al cumplirse los 9 días de partida, rogamos una oración en tu memoria.

DOMÍNGUEZ, OSCAR DERMIDIO (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/21|. Su hermana Ercilia Victoria, sus sobrinos y demas familiares, participan de su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio la Misericordia. Ceremonial Exequias Y Tanatopraxia Realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

ABRAHAM CAFURE, ANDRÉS (Braim) (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/21|. Adela y Tutty Chedid y familia, sus primas hermanas, lamentan profundamente su pérdida. Ruegan por su paz y descanso. Acompañan a su familiares en estos momentos.

ABRAHAM CAFURE, ANDRÉS (Braim) (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/21|. Señor recibelo en tu reino y dale el descanso eterno. Perla Vella de Gomez y su hijo José Eduardo Gómez partcipan con dolor su fallecimiento. Acompaña a sus hijos Cali y Andrea, a su esposa Marta y demás familiares. Piden oraciones en su memoria. Villa La Punta. Choya.

ROLDÁN, LINA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/21|. ¡Mami querida!: ¡Qué grande el vacío que nos dejas!. Nos consuela saber que estás en paz. Nos queda tu fortaleza, tu positividad ante la vida y el estar para todos. Tus silencios, tu "está todo bien". ¡Gracias por tantos años! ¡Te amamos!. Sus hijos: Isabel y María Cristina, su hija política Sara Galetti. Tus nietos: Ariel y Silvina Kalalo, Lucas y Maria Florencia Arce, Nelson y Maximiliano y Kamila Sanchez. Nietos Políticos: Diego Guillén, Erica Leguizamon y Verónica Córdoba. Bisnietos: Candela Kalalo, Elian y Dahyan Polifeme, Matteo Guillen. Tu tataranieto: Zahier Lopez, participan con tristeza la partida de la mamá Abuela Lina. Elevan oraciones al Altisimo por su eterno descanzo en Paz. Sus restos fueron inhumados el viernes 8 en el cementerio Cristo Redentor.

ROLDÁN, LINA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/21|. Enrique Cazzaniga y Tota Filippa, sus hijos Quique, Gabriela y Guillo, Eugenia y Monchi, Ricardo participan el fallecimiento y acompañan en este doloroso momento a su querida amiga Chabela y a sus hijos Lucas y Florencia. "Que brille para Lina la luz que no tiene fin".

ROLDÁN, LINA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/21|. "En la casa de nuestro Padre muchas moradas hay,en El confiamos y sabvemos que descansas en paz". Victoria Spampinatto de Llugdar, Pocha, Poyoya, Chicha, Pichón, Mirta, Olga y José y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ROLDÁN, LINA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/21|. "Señor recibe en tu casa a tu sierva Lina". Que brille para ella la luz que no tiene fin. Eduardo Elean, su esposo, hijas e hijo politico participan su fallecimiento.

SAAVEDRA, EDUARDO FRANCISCO (Paco) (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/21|. C.P.N. Pedro Oroná y familia participa con dolor su fallecimiento. Ruega una oración en su memoria. Las Termas.

SAAVEDRA, EDUARDO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 9/10/21|. Graciela, Cuca, Rubén y familias y Marta y Karina lamentan dolorosa pérdida de su amigo y vecino de toda la vida. Acompañan a la familia en este dolor y elevan oraciones en su memoria.

PASET DE MASTROIACOVO, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d) 10/10/20|. "Tu ausencia se nos hará infinita, pero nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la gloria eterna". Su esposo Benjamín, sus hijos Mario y Laura, hijos políticos y nietos invitan a la misa el día 10 del corriente mes a las 20:30 hs. En la Iglesia Nuestra Señora de Loreto al cumplirse un año de su fallecimiento.