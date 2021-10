FÚNEBRES | 13 de octubre del 2021

13/10/2021 - 02:54 Funebres

- Ercilia Correjidor

- Juan Carlos Paes

- María Soledad Taboada

- Zully Ercilia Lazarte (Brea Pozo)

- Gladi Estela Ramos

- Juan Carlos Rodríguez

- Héctor Oscar Gorosito (Vilmer)

- Mercedes Anchaba de Blanco (V. Atamisqui)

- Pilar Martínez

- Evelin Estela Coronel Correa

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ZULLY ERCILIA LAZARTE

(q.e.p.d. ) Se durmió en el Señor el 12/10/21 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Pcia. Dr. Carlos Silva Neder participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ZULLY ERCILIA LAZARTE

(q.e.p.d. ) Se durmió en el Señor el 12/10/21 y espera la resurrección.

Dr. Carlos Silva Neder, su esposa Silvina e hijos participan su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

VIOLETA LETICIA MERZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/10/21 y espera la resurrección.

Su sobrino Rodolfo O’Mill, su esposa Marcela Perea Cárdenas e hijos Jorgelina O’Mill y Alan O’Mill, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

OCTAVIO MOYANO MARGARI

(q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 10/10/21 y espera la resurrección.

La promoción 1984 de la Escuela Normal Manuel Belgrano, participa con profundo dolor el fallecimiento del hijo de nuestra compañera y amiga Silvia, rogamos por su eterno descanso.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELSA MARTA PAZ DE NAVELINO

(q.ep.d.) Se durmió en el Señor el 11/10/21 y espera la resurrección.

El Señor es mi pastor nada me puede faltar". Sus hijos Eduardo, Marta e Isabel, sus nietos Enrique, Santiago y María José, Emilio y María Rottjer, Pablo y Valeria, María Isabel y Federico, Ana María Juárez Navelino, y sus bisnietos participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELSA MARTA PAZ DE NAVELINO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/10/21 y espera la resurrección.

Olga Carabajal y Hebe C. de Infante del Castaño participan con pesar el fallecimiento de su querida excompañera en la labor docente y amiga y elevan oraciones por su descanso eterno en la casa que el Señor tiene prometida para sus hijos.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

GLADI ESTELA RAMOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/10/21 y espera la resurrección.

Querida Estela, vivirás siempre en nuestros corazones, gracias por todo tu amor incondicional y tu entrega. Tus hermanos Walter y Lidia, tus hermanas políticas Lila y Myriam, tus sobrinos Raúl, Pepe, Cecilia, Yanina, Juan y María Alejandra, su sobrino nieto José Ignacio, elevan oraciones en su querida memoria. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

INVITACIÓN A MISA

JULIO RICARDO BRIDOUX

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/9/21 y espera la resurrección.

Hoy se cumple un mes de tu dolorosa partida. Nos queda una gran tristeza y un inmenso dolor. Tu ausencia duele pero nos consuela pensar que estás junto a Dios en paz y desde allí nos guías e iluminas el camino, ese camino que nos enseñaste a seguir para ser personas correctas y de bien como lo eras vos. Te extrañamos mucho y siempre estas presente, porque te llevamos en el corazón y en el alma hasta que nos volvamos a encontrar. Su esposa Martha y sus hijos Pablo, Silvina, Santiago y Eugenia invitan a participar de la misa hoy en Catedral Basílica a las 20 hs.

RECORDATORIO

ESTELA MARIS CUBA

(q.e.p.e.) se durmió en el Señor el 13/4/20 y espera la resurrección.

Querida hija, hermana, hoy se cumplen un año y 6 meses que ya no estás entre nosotros, tenemos fe en Dios que El te cobija a su lado por siempre, que serás la luz que guie nuestro caminar y la fortaleza que seguimos necesitando para aceptar este inmenso vacío que nos dejaste. Descansa en paz y que brille para ti la luz que no tiene fin. Tus padres Rosa y Ángel, tu hermana Gladis y tus sobrinos tan amados Pamela y Joaquín ruegan una oración a su querida memoria.

RECORDATORIO

LEISA YANINA IÑÍGUEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/10/13 y espera la resurrección.

Hija querida, a 8 años de tu dolorosa, inesperada e inexplicable partida te seguimos llorando como el primer día, es imposible cubrir el inmenso vacío que dejaste, tu familia no encuentra una explicación lógica sobre tu repentina partida. Tu mama Hilda Iñíguez que jamás te olvidará, tus hijitos Anna Lucía y Gerónimo Benjamín, tu esposo Juan Pablo Miranda, tu querido papi José, tu madrina Lucy, tu hermana Rita Lucía, tu papi Negro, tu tía Rosa, tus primos Flavia, Luciana, Raulito, Romi, Vicky y Loana Iñíguez Tulli, tus suegros Chalita, Elvira y Flia. Miranda, tío Toño Suárez y flia., tías Josefina, Keka y Tere Miranda, Elvira Tulli y flia. Juan Díaz y flia, Juanita Serrano, Normita Olivera, Koky y Rulo Infante, Nelly Gerez y Mercería Coca, te recuerdan con mucho cariño y lo demuestran con el amor y atenciones para tus hijitos. Descansa en paz hijita querida. Te amaremos por siempre.

AGRADECIMIENTO E INVITACIÓN A MISA

LUIS ERNESTO VILLARREAL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/9/21 y espera la resurrección.

Amor, compañero y amigo de su esposa, amor, protector y guía de sus hijos. “Sos el eje de nuestras vidas… siempre lo serás… por ti suspiramos… por ti laten nuestros corazones. Los valores, virtudes y tus palabras son el legado que les dejas a tus hijos. Te amamos por siempre y para siempre. Tus tres corazones”. Su esposa Cra. Lilia Inés Luaces Martínez, sus hijitos Victoria y Felipe Villarreal Luaces agradecen el acompañamiento de amigos, compañeros y colegas, a las empresa Mijovi SRL, Rodeana S.A, Feva Group SRL, Conorvial S.A. y demás clientes e invitan a la misa que se oficiará en su memoria el día 13 de octubre en la iglesia Catedral a las 20 hs. al cumplirse un mes de su fallecimiento.

INVITACIÓN A MISA

ÁNGEL RUBINO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/10/21 y espera la resurrección.

Amor por qué te fuiste tan rápido al cielo, me dejaste solita y triste, te llevaste la mitad de mi corazón. Te amo y te amaré por siempre mi gran amor, vivirás en mi corazón, te amo. Su esposa Angélica Chávez al cumplirse 9 días de su fallecimiento invita a la misa a realizarse el jueves 14 en la Pquia. San José del Bº Belgrano a las 17.45 hs.

INVITACIÓN A MISA

(Ing. Químico) NUNZIO OSCAR ABATE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/10/21 y espera la resurrección.

La primavera cambió de jardín el día que cerraste tus ojos, percibimos que el amor no desaparece nunca, la muerte no es nada, nada ha pasado todo es como era entonces. Lo que hemos vivido a tu lado sigue intacto, las risas, los besos, tus enseñanzas, el amor infinito por tu familia y esa fuerza inclaudicable que sostuvo tu vida siempre.

Sus hijos: Jorge, Silvia, Carlos (a), Maria Pía, María Gabriela, Nora y María Martha; hijos políticos: Cristina, Daniel, Graciela y Ricardo; nietos: Jorge, Andrea, Tamara, Xavier, Giancarlo, Pedro, María Sol, María del Mar, María Pía, Constanza (a), Gonzalo, Joaquín, Daniela (a), Santiago, Florencia y Franco; bisnietos: Justina, Emma, Santino, Enzo y Julieta, unidos por el amor, elevaremos nuestras plegarias pidiendo al Altísimo por el eterno descanso de su alma en la misa que se celebrará hoy a las 18 hs. en la Parroquia San José del Bº Belgrano.

RECORDATORIO

HUGO ADONIS CALDERA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/10/16 y espera la resurrección.

Eres tinta con la que escribimos nuestra historia. Ejemplo de bondad, de honradez, de templanza, de fortaleza, de resiliencia. Eres certeza, dulzura, sabiduría, calidez, alegría. Eres amistad, amor, fe y esperanza. Eres la mejor compañía…. presente y futuro, porque estás en cada uno de nosotros, porque con tus señales, nos guías… y así vivimos cada día. Hoy, aunque revivimos el gran dolor de haberte perdido físicamente, reafirmamos que el amor nunca muere y que la mejor manera de honrar tu descanso eterno, es siendo buenas personas. Que en los brazos de Dios Padre todopoderoso, brille para ti la luz que no tiene fin. Su esposa María Magdalena Rodríguez, sus hijos Fernando, Marcelo, Huguito y Rita, sus hijas políticas Lorena, Fernanda y Patricia, sus nietos Martín, Constanza, Isabel, Jeremías y Pía Josefina elevan una oración en su querida memoria al cumplirse 5 años de su fallecimiento.

INVITACIÓN A MISA

WLADIMIRO KLADKO

(q.e.p.d.). Se durmió en el Señor 4/10/21 y espera la resurrección.

“Padre amado… te fuiste en silencio… tu espíritu luchador se aferra a la vida pero Dios nuestro Señor decidió llevarte a su lado, en ángel te has convertido, velando por nosotros que quedamos desconsolados. Te extrañamos y esperamos algún día volverte abrazar. Descansa en paz Papi nuestro, en nuestras oraciones y corazones por siempre estarás…9 días de tu partida, por eso nos reuniremos para rezar por el descanso eterno de tu ama amada en la Parroquia del Perpetuo Socorro a las 19 hs. Sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos. Las Termas.

CORBALÁN, CARLOS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció 11/10/21|. Sus hijos Carla, Jorge, Esteban, Victoria, Jimena, Bruno, nietos Valentina, Amira, Bauti, Mateo, Pedrito, Joaquín, Tomas y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

CORBALÁN, CARLOS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/21|. Alma noble, corazon inmenso hermano querido ya no sufres. El Señor abre sus brazos amorosos para recibirte. Te amaré siempre. Su hermana Poli, Dadi y sobrinos Ivana y Mariano. Mi navidad nunca será igual sin vos. Vuela alto hermanos. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

CORBALÁN, CARLOS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/21|. Señor mio inclinaste tu oido hacie nuestro hermano y lo cubriste con tu manto estarás siempre entre nosotros. Hoy un coro de ángeles te recibe amado hermano. Sus hermanos Poli, Dadi, Ata, Estela, Ruben, Elena, Nene, Cristina, sus sobrinos. Descansa en paz. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

CORBALÁN, CARLOS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció 11/10/21|. Sus hermanos Poli, Ata, Rubén y Nene que te amarán por siempre y ruegan por el descanso eterno junto a nuestros padres. Elevamos oraciones en su querida memoria.

CORBALÁN, CARLOS EDUARDO (Zurdo) (q.e.p.d.) Falleció 11/10/21|. Familia política de su hermano Delfor (Ata), participa con profundo dolor su fallecimiento y pide pronta resignación a sus hijos. Sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz. Rogamos oraciones a su memoria.

CORBALÁN, CARLOS EDUARDO (Zurdo) (q.e.p.d.) Falleció 11/10/21|. Su amigo Omar E. Cáceres y flia, participa con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

CORBALÁN, CARLOS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció 11/10/21|. "Ahora le seguirás cantando para Dios". Rubén Corbalán, Elena Paz, Meli, Rubén, Belén, Anabel y Silvina, acompañan con dolor su fallecimiento. Q.E.P.D.

CORONEL CORREA, EVELIN ESTELA R.N (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/21|. Su padre Esteban Coronel, su madre Maria Ines Correa, su hermano Esteban y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Vuelta de la Barranca. Servicio realizado por la empresa HUGO A GUBAIRA S.R.L H.IRIGOYEN 531 Tel 4-296027.

CORREJIDOR, ERCILIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/21|. Sus hijos Daniel, Mirna, nietos Iván, Lucca, Millie y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio privado Parque de la Paz EMPRESA SANTIAGO.

CORREJIDOR, ERCILIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su sobrina Carabajal Claudia Raquel e hijos Ariana, Martina y Gonzalo participan con dolor su fallecimiento. Elevan una oración en su memoria por su eterno descanso.

CORREJIDOR, ERCILIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su sobrina María Marcela Ledesma, Marcos Infante y sus sobrinos nietos Valentín, Octavio y Constantino participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CORREJIDOR, ERCILIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/21|. Hoy estarás conmigo en el paraíso. Chita Carabajal e hijos Walter, Mario y Raquel participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su descanso eterno.

MARTÍNEZ, PILAR (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/21|. Su hijo Juan Ferretti ,su nieta Yanahina y demás familiares. SERVICIO DE CREMACION REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787

MERZ, VIOLETA LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/21|. Su sobrina Matilde O'Mill, su esposo Felipe Alegre Viaña y su hija Matilde Montenegro participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MERZ, VIOLETA LETICIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/21|. Padre celestial en tus manos encomiendo el alma de mi prima violeta recíbela y guíala hacia la bienaventuranza eterna. Su prima Teresa Adauto (a) ysu flia ruega oraciones en su memoria.

MOYANO MARGARI, OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció 10/10/21|. Sus vecinos: Arquitecto Edgar P.Quaranta y su esposa Luisa Josefina Chazarreta , junto a sus hijos Edgar Pablo, Luisina María, Ramiro y María Antonella Quaranta Chazarreta, con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento . Qué brille para Octavio la luz que no tiene fin .Ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma.

MOYANO MARGARI, OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció 10/10/21|. Lolita Abdala y Pepe González participan con profundo dolor el fallecimiento del nieto de su querida amiga Heidi. Acompañan a su familia en tan difícil momento y elevan oraciones en su memoria.

MOYANO MARGARI, OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció 10/10/21|. Las amigas de su madre María de los Ángeles Lescano y Mariana Quainelle y respectivas familias acompañan con profundo dolor y desean pronta resignación a la familia. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

MOYANO MARGARI, OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció 10/10/21|. Rodolfo Bunge, Choly, Graciela Moyano, Martín Bunge y familia participan con profunda tristeza el fallecimiento del nieto de su amiga Betty Rótulo y acompañan a sus padres Gerónimo, Silvia y demás familiares ante irreparable y dolorosa pérdida. Pedimos oraciones por su descanso y que Jesús Misericordioso le conceda la paz celestial. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

MOYANO MARGARI, OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció 10/10/21|. Su exprofesora María de los Ángeles Cosci de Basualdo, participa con dolor su fallecimiento y acompaña con oraciones a sus padres, Silvia y Gerónimo, a sus hermanos y demás familiares.

MOYANO MARGARI, OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció 10/10/21|. Recién nació a la vida eterna en la casa del Padre Celestial. Que brille para Octi la luz que no tiene fin. Rogamos a nuestro Señor Jesucristo que dé paz y consuelo a sus padres:Silvia y Geronimo,sus hermanos y demás familiares;los abrazamos y acompañamos en el dolor,Dra.Elvira Chazarreta,sus hijos Carolina y Constanza Balliano, sus flias.y Santiago Matias Granda.

MOYANO MARGARI, OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció 10/10/21|. Poli Nasser participa con dolor el fallecimiento de Octavio y ruega al Señor Misericordioso lo reciba en sus brazos, también ruega por Silvia y Gerónimo, sus padres y por su abuelita Betty con fervor y confianza. Octavio que descanses en la paz de Jesús.

MOYANO MARGARI, OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció 10/10/21|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí aunque este muerto vivira". Participan con profundo dolor su fallecimiento Dr. Luis Humberto Santillan, su esposa Gloria Rotulo, sus hijos Alba Marina, Luis Armando y Ariel Humberto y sus respectivas familias, y acompañan con cariño a su familia en este difícil y triste momento. Elevan oraciones en su memoria. Que su alma descanse en paz.

MOYANO MARGARI, OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció 10/10/21|. Gabriela Amarilla y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de Octavio, amado hijo de su colega Silvia.

MOYANO MARGARI, OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció 10/10/21|. La comunidad educativa de la ESPEA Nº 1 "Nicolás Segundo Gennero" acompaña a la profesora Silvia Margari en estos momentos de profundo dolor ante la pérdida de un hijo. Dios le dé fortaleza a su familia para sobrellevar la irreparable pérdida y ausencia de un ser querido. QEPD.

MOYANO MARGARI, OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció 10/10/21|. Amanda y Rodolfo Michaut, sus hijos Gabriel, Michelle y Gerardo, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus papás Silvia y Gerónimo y a toda su familia, en tan irreprarable pérdida. Elevan oraciones en su querida memoria.

PÁES, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/21|. Sus hijos Carlos, Emilio, Hugo, Rosa, sus hijos politicos Sonia, Sabrina, sus nietos Maria, Lucia, Gladiz Andrea, Rocio, Diego, Lourdes, Jesica, Milagro, Juan, Hugo, sus bisnietos Mia, Thiago, Alma, Santino, Aimara, Fran, Angel, Benicio, sus bisnietos Diego, Javier, Ale, Esteban, Gustavo, Lucas, sus hnos. y sobrinas Juani, Tutti, Marga, Noemi, Robustiana participan su fallecimiento, sus restos seran inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787

PAZ DE NAVELINO, ELSA MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/21|. Alicia Allub, María Esperanza López Guzmán, sus hijos Rodrigo, Belén y Virginia Gómez Mena y familias; Ezequiel Colomer y familia, abrazan a su entrañable amiga Heidi Rótulo de Arnedo, su abuela, rogando al Altísimo le conceda a Octavio la paz que no encontró en esta vida y la Santísima Virgen cubra a los que aquí lo lloran, con su Manto de Dolorosa.

PAZ DE NAVELINO, ELSA MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/21|. Rodolfo Amestegui y Lola Monti, sus hijos Lourdes, Rodolfo, Mariana y Paula y sus respectivas familias participan su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

PAZ DE NAVELINO, ELSA MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/21|. Arquitecto Edgar P. Quaranta, su esposa Luisa Josefina Chazarreta; sus hijos Edgar Pablo y Milagros Lezana y sus nietitos Federico y Faustino Quaranta Lezana; sus hijos Luisina María y Martín Méndez y sus nietitos Juan Martín y Benjamín Méndez Quaranta ; su hijo Ramiro y sus hijos María Antonella y Matías Echeverria participan con profundo dolor su fallecimiento , y acompañan con mucho cariño a las queridas hijas Marta y Faith Navelino en el dolor y la oración. Ruegan por su eterno descanso.

PAZ DE NAVELINO, ELSA MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/21|. El centro de ex docentes " Elda Gómez de De Marco" de la esc. Nº 42/764 "Diego de Rojas" lamenta profundamente el fallecimiento de su ex directora. Quedan en el recuerdo los buenos momentos compartidos. Acompañan con cariño a sus hijos, nietos y familiares. Descansa en paz querida Marta.

PAZ DE NAVELINO, ELSA MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/21|. Dante y Graciela, sus hijos y nietos acompañan a la familia en tan particular momento. Rogando al Altísimo por su eterno descanso. Abrazando al padre Eduardo fraternalmente.

PAZ DE NAVELINO, ELSA MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/21|.

Su prima Martha Matilde García de Lavaisse, sus hijos: Aby, Anita, Carmen, Horacio Lavaisse y sus nietos participan su fallecimiento y acompañan a su familia con oraciones.

PAZ DE NAVELINO, ELSA MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/21|.

Arq. Alberto Argañaraz, Anita Gómez Barabino, sus hijos Javier, Sebastián y Victorio y sus familias acompañana a Marta, Eduardo y Faith y familias por la dolorosa perdida de su amada madre. Ruegan oraciones en su memoria.

PAZ DE NAVELINO, ELSA MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/21|. Las amigas de su hija Marta: Adriana, Anita, Viky, Gaby, Maria Elena, Marilyn, Susy, Maria Marta, Tere, Vallecita, Silvia, Anahi, Maria Ines, Elisa, Neguecha, Quela, Marta H. Acompañan a la familia y participan con dolor su fallecimiento.

PAZ DE NAVELINO, ELSA MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/21|. Eduardo Fhur, Cecilia Llugdar y familia, Hugo Tonero y Lucrecia Llugdar y familia, participan el fallecimiento de la madre de su amiga Marta y acompañan a toda la familia con oraciones en este momento de dolor.

PAZ DE NAVELINO, ELSA MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/21|. Pedro Basualdo, María de los Ángeles Cosci de Basualdo y familia, participan su partida y acompañan con oraciones a sus hijos Eduardo, Marta e Isabel y demás familiares.

PAZ DE NAVELINO, ELSA MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/21|. Guillermo Lozano participa con pesar su fallecimiento, acompaña a su familia y eleva oraciones en su memoria.

PAZ DE NAVELINO, ELSA MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/21|. "Que el Señor la reciba en su reino y le dé el descanso eterno" Su ex compañera y amiga Norma Sandoval de Rossi y sus hijos Fernando y flia. y Patricia Rossi, acompañan a la familia en su dolor en especial a su hijo Eduardo. Ruego una oración en su memoria.

PAZ DE NAVELINO, ELSA MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/21|. Dora Angélica González participa con gran dolor el fallecimiento de la querida Marta y acompaña a sus hijos, nietos y demás familiares en estos difíciles momentos. Eleva oraciones por su descanso en paz y consuelo para sus seres queridos ante irreparable pérdida.

PAZ DE NAVELINO, ELSA MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/21|. "Señor recíbela en tu Reino y dale el descanso eterno". Los amigos de sus hijos: Teresa Iturre de Gutiérrez, Graciela Iturre de Bernasconi, Lidia Iturre de Baéz, Marta Iturre de Toscano y Gabriela Iturre y sus respectivas familias participan su fallecimiento y los acompañan en este doloroso momento. Rogamos oraciones en su memoria.

PAZ DE NAVELINO, ELSA MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/21|. Participan con profundo dolor su fallecimiento Jorge D' Amico, sus hijos Mariela, María de la Paz, Magdalena y Cristian, Georgina y Patricio y sus nietos. Ruegan una oración en su memoria.

PAZ DE NAVELINO, ELSA MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/21|. Juan D. Pinto Bruchmann y su esposa María Inés Sánchez Abal, hijos y nietos, y su sobrino Juan Pablo Navelino Pinto participan con mucha tristeza su fallecimiento y acompañan con mucho cariño en este difícil momento a sus hijos: Eduardo, Elsa Marta y Elvira Isabel y toda su querida familia. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ DE NAVELINO, ELSA MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/21|. La Asociación Civil " Casa de Santa Isabel" participan con dolor el fallecimiento de su asociada fundadora y ruegan una oracion en su memoria.

PAZ DE NAVELINO, ELSA MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/21|. Roberto Martin y sus hijos Maria Eugenia, Julian, Maria Bernarda y Facundo participan con dolor su fallecimiento.

RAMOS, GLADI ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/21|. Sus hermanos Walter y Lidia, sus hermanos pol Miriam y Lila, sus sobrinos Cecilio, Yanina, Raul, Pepe, Juan y María participan con dolor su fallecimiento, su resto fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.CARUSO CIA DE SEG SA.

RAMOS, GLADI ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/21|. Nilda Ruiz de Amarilla y flia. participan con dolor la partida de su amiga. Elevan oraciones en su querida memoria.

RAMOS, GLADI ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/21|. Acompañamos en estos difíciles momentos a Walter Ramos y Flia por el fallecimiento de su hna Estela Ramos y que brille para ella la luz que no tiene fin.

De Flia Romero.

RAMOS, GLADI ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/21|. Familia Samorano y familia Elwart participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

RODRÍGUEZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/21|. Sus hijos Claudia, Cristina, Ariel, Franco, Ignacio, Fernando, Juan, hernan y Facundo, nietos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

TABOADA, MARÍA SOLEDAD (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/21|. Sus hijos Leonel, Jazmin, su mamá Raquel Suarez, sus hnos h. politico, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos seran inhumados hoy 18 horas en el cementerio Los Morales SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

ARAUJO DE ARAUJO, GENOVEVA INÉS (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/21|. Madre querida hoy sentimos un vacio muy grande sin tu presencia, te extrañamos mucho, te llevamos en nuestro corazón. Sus hijos y nietos invitan a la misa en Catedral Basílica hoy a las 20 hs al cumplirse 6 meses de su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

ARIAS, HUGO ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/21|. Hoy a un mes de tu partida, nos duele el alma al soltarte para que descanses en paz amado esposo, padre y amigo descansa en paz en los brazos del Señor, siempre vivirás en nuestros recuerdos. Tu esposa Marisa Videla Sandez y tus amadas hijas Mía Alexia y Zoe Ariana Arias Videla invitan a la misa en catedral Basílica hoy a las 20 hs. Ruegan oraciones en su querida memoria.

DONZELLI, JOSÉ GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/9/21|. Sus padres Pepe y Charito, sus hermanos Germán y Pablo, sus tios Susana y Luis y sobrina Mia Jazmín que te extrañan y recuerdan con amor, invitan a la misa que se celebrará el dia 13 de Octubre a las 20 hs. en la Catedral Basilica con motivo de cumplirse un mes de tu partida al Reino de los Cielos. Se ruega una oración en su memoria.

LEDESMA, FELIPE DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 4/10/21|. Su esposa María Luisa, sus hijos Sandra, Marcela y Jorge, su hija pol. Mónica, sus nietos Juan Ignacio, Camila, Lourdes, Benicio, Pablo, Andrea y Nuria, al cumplirse el noveno día de su partida al reino celestial, invitamos a la misa a realizarse en la Pquia. Santo Cristo a las 20 hs. Rogamos oraciones en su memoria.

CORDERO, ISAAC EDBERTO(EDY) (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/20|. "Aquellos que nos han dejado, no están ausentes, sino invisibles tiene sus ojos llenos de gloria, en cambio los nuestros están llenos de lagrimas". A un año de tu partida a la Casa del Señor, te recordamos con cariño y estás en nuestros corazones. Tus hermanos Nora (a), Lito y Cuquin (a), y sus familias elevan oraciones en tu memoria. Descansa en paz querido Edy.

LÓPEZ, MARCELO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/09|. Sigo extrañando tu presencia, sigo esperándote sabiendo que no hay retorno luego de tu partida, pero también sigo creyendo que más tardes nos encontraremos, mientras tanto sigo pidiendo porque tu alma goce de la bendición que da a los que están allá con El. Hijo querido pido constantemente a Dios que no me retire la resignación de la espera hasta nuestro encuentro. Te amo, te añoro y así será hasta que llegue el momento del encuentro. Te amo hijo siempre rezo para que tu alma goce del amor de María Santísima. Los besos que envió al cielo para vos son de mamá que tanto te ama. Toda tu flia recuerda con cariño. Besos hijo, muchos besos. Mamá.

DÍAZ, LUCINDA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/21|. Ducler González de Prados y su hijo Lautaro participan el fallecimiento de la madre de su empleada Silvia Magali y la acompañan en este difícil momento. Elevan oraciones en su querida

CERES, JORGE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 13/1/21|. Siempre te recordaremos y estarás en nuestra memoria, tu reciente partida es difícil de asumir. Su esposa Estela, sus hijos: Jorge, Eva, Salex, Saul, Lara, Melanie, Samir y Nuhr, sus nietos: Demhir, Salex, Aitana, Ibrahin, Isahias y Halima, sus nueras Lorena, Sole y Flor, sus hijos políticos Rafael Hernán y Matías, al cumplirse 9 meses de su fallecimiento invitan a la misa hoy 13 en la Parroquia Cristo Rey a las 20hs.

RODRÍGUEZ, REINALDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falelció el 13/10/20|. Hoy se cumple un año que emprendiste este viaje del que no hay retorno. Es indescriptible el dolor que sentimos, fuiste buen esposo, gran padre y un abuelo maravilloso. Siempre te recordaremos. ¡Buen viaje!!! Su esposa Marta Roblez, sus hijos Gisela, Eduardo, sus nietos Dahiana, Gael, Giovanna, hijos políticos Ariel, Pamela, invitamos a la misa que se oficiará el día 13/10/20 en la Parroquia Santiago Apóstol a las 19:30 hs..

ROMERO, SILVINA MARINÉ (q.e.p.d.) Falleció el 20/8/94|. En el día de su natalicio (13-10/74). Silvina querida hermana, te recuerdo siempre, todo los días mi existir, no olvidare tu mirada cálida, tu media sonrisa joven, tu caminar en puntas de pie. Fuiste una de las primeras alumnas de la escuela A.S.P.A.D.I. a donde te recibieron a los 15 años A este lugar se acerco el Dr. Squiaretti, donde hizo posible a los padres y alumnos, salir de la pcia y conocer en Buenos Aires. la colonia de vacaciones en Ezeiza, conociste el club Boca Juniors, el Shopins y otro lugar donde había animales de toda clase. Hiciste la comunión en la Parroquia Santiago Apóstol, con el padre Walter de la iglesia. El día mas feliz de tu vida, fue tu cumpleaños de 15, unidas a las dos familias de nuestros padres. Que Jesús y la Sra. Virgen Maria te tengan en su gloria. Te llevo en mi corazón y recuerdos, tus queridos papá y mamá Ramón Rosa Romero, Fany Martinez y tu hermano Luciano A. Romero. Gracias comunidad de la Banda por quererla tanto. Hasta pronto.

ANCHABA DE BLANCO, MERCEDES (q.e.p.d) Falleció el 12/10/21|. Personal docente, de maestranza y Asoc. Cooperadora de la Esc. Nº 430 de El Boquerón (Villa Atamisqui), participan el fallecimiento de la mamá de nuestro colega docente Rodrigo Blanco.

GOROSITO, HÉCTOR OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/21|. Sus hijos Florencia, Luana, Lourdes, Ana, Julio, Leonor, Uma Ramos, sus nietos y Olga Acosta participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Vilmer. Servicio Amparo. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

LAZARTE, ZULLY ERCILIA (q.e.p.d.) 12/10/21|. Su esposo Bonifacio Enrique, sus hijos Maria Elena, Alonso, Horacio, Nestor, Ana, Rita, Maria de los Angeles, Maria Raquel, Natalia, h. politicos nietos y su bisnieto y demas familiares participan su fallecimietno, sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio de Brea Pozo dto San Martin SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

PEREIRA, ELIZABETH BEATRIZ (q.e.p.d) Falleció el 10/10/21|. "Yo pongo mi esperanza en ti Señor y confió en tu palabra". Silvia Leticia Ibarra, su esposo Fidel, sus hijas María Eugenia, Waldina y Silvita participan con dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en tan doloroso momento. Frías.