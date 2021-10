FÚNEBRES | 16 de octubre del 2021

16/10/2021 - 04:28 Funebres

FALLECIMIENTOS

15/10/2021

- Jorge Julián Araujo (La Banda)

- Ariel Gustavo Gómez (Termas)

- Ema Natalia Caro

- Héctor Hugo Silva Savy (La Banda)

- María Ysabel Rumie Vittar (Tintina)

- Ada Vignali

- Marciano Arturo Lazarte (Loreto)

- Zoila Alomo

- Ana Felipa Campoya (Dpto. Figueroa)

- Jorge Omar Quiroz

- Cristina Erundina Noriega (Dpto. Figueroa)

- David Anelido Giménez

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

AURORA SOMBRA VDA. DE SELVA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/21

Súper Nataly y todo su personal participan el fallecimiento de la Sra. Aurora Sombra Vda. De Selva, y acompañan en el dolor a sus hijos en este difícil momento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

INVITACION A MISA

MARCELO RICARDO GUTIERREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/4/21 y espera la resurrección.

Señor Jesús, tú que lloraste la muerte de tu amigo Lázaro, puedes comprender nuestras lágrimas y nuestro dolor; es que en esta vida compartimos alegrías y tristezas y se nos hace difícil comprender el porqué de su partida.

Señor Jesús permítele descansar en tus brazos eternamente.

Su esposa Olga Lagos, sus hijos Mauro y Micaella Gutiérrez Lagos, invitan a la misa que se oficiará hoy sábado a las 20 hs. en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús (Güemes y Colón), al cumplirse 6 meses de su partida a la Casa del Padre.

INVITACION A MISA

Rotary Club S.E. Huarmi, invita a la misa que se celebrará hoy a las 20 hs. en la Iglesia Catedral en acción de gracias por su 30mo. Aniversario y en memoria de las socias fallecidas.

RECORDATORIO

LUIS ALBERTO SAYAVEDRA MEDINA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/10/20 y espera la resurrección.

De la misma forma que te lo prometí aun guardo tu recuerdo. Y aunque la vida quiso que te fueras, yo no puedo borrarte de mi mente. Hoy sigues viviendo dentro de mi, me acompañas en mis alegrías, y en mis ratos tristes, como siempre lo hiciste, como debe ser...

Te fuiste, pero el rastro que dejó tu existencia, ha sido un regalo para los demás, tu amor, tu bondad y cariño ha hecho crecer y florecer la obra que sembraste. Supiste aprovechar bien el tiempo que Dios te entregó, dándonos la vida y luchando para que nada nos faltara.

Siempre te recordamos con orgullo, y seguirás dentro de nuestros corazones, aunque estés allá en el cielo, donde podrás descansar en paz. Hoy te recordamos al cumplirse 1 año de tu partida, tu esposa Alcira, tus hijos Noemí, Mirta, Edith, Kuky y Judith, tus hijos políticos Cacho, Luis, José, Marcial, Tracey y Ricardo, tus nietos y bisnietos.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

AURORA SOMBRA VDA. DE SELVA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/10/2021 y espera la resurrección.

Que brille para ella la luz que no tiene fin". Personal del Jardín de Infantes Nº 28 "Piedra Libre" participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre política de su querida compañera de tareas Silvia Neirot. y acompañan a su familia en este momento triste y doloroso.. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Cristo Rey de Loreto.

ALOMO, ZOILA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/21|. Sus hijos Ana Maria, Myriam, Graciela , Estela, Luis nietos Cesar, Leo, Cristina, Celeste, y sus respetivas familias sus restos seran inhumados hoy 11.30 horas en el cementerio Parque de la Paz. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

CARO, EMA NATALIA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/21|. Sus hermanos Rubén, Graciela, Olga, Carlos, Antonio, Ramón h/. Políticos, nietos y bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Flores. Cob. NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICICOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

ESTRADA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/21|. Su hermana Silvia, sus hijos Gaby, Daniela, Guillo y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

ESTRADA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/21|. Arturo Madia, María Eugenia Weyenbergh, sus hijas María Eugenia, Jimena y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ESTRADA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/21|. Mario Roldando Padilla , su esposa Susana y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su mememoria.

ESTRADA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/21|. Gustavo Adolfo Guerrieri, Maria Carmen Lapalma y sus hijos Mariana, Eugenia, Gustavo y Adolfo, despiden con gran cariño a Carlos y acompañan a sus familias en este doloroso momento.

ESTRADA, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/21|. Mariana Guerrieri e hijos, despiden a su querido Tío Carlos y acompañan a su familia en este difícil momento.

GIMÉNEZ, DAVID ANELIDO (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/21|. Sus hijos Marisa, Ramón, Sebastian, Luis, Verónica, Natalia, h. pol. Verazategui, Alejandra, nietos, hnos. y amigos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Flores. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

LASTRA DE PUERTAS, LUISA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/21|. Su cuñado Luis Oliva, sus hijos Ariel, Karina y Luciana Oliva y su compañera Mirta Lugones despiden a Luisa con inmenso dolor y cariño profundo a su tía, quien supo ser madre consejera y amorosa. Dios recíbela en tus brazos y acompañamos a Hernán y Héctor rogando por su descanso eterno.

LASTRA DE PUERTAS, LUISA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/21|. Moreno Miguel y su familia participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a su esposo Héctor y a su hijo Hernán en tan triste momento.

PAZ DE NAVELINO, ELSA MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/21|. Mujeres de Acción Católica de La Catedral Basílica participan el fallecimiento de la mamá de Eduardo Navelino, de Marta y Fay Navelino acompañándolos en su dolor por esta irreparable pérdida. Ruegan al Señor por el descanso eterno de su alma y por la consolación de sus hijos, familiares y amigos.

PAZ, ROXANA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/21|. Sus sobrinas Valentina, Florencia, su sobrina ahijada Ana y su comadre Mabel, te recordaremos con mucho amor y te llevaremos eternamente en nuestros corazones. Hasta siempre querida Tia Roxana, ya descansas en paz junto a nuestro querido abuelo Octavio. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

PAZ, ROXANA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/21|. "Que el Señor te dé el descanso eterno y brille para Ti la luz que no tiene fin". Su tía Gringa, Alcides, primos: Hugo Alejandro, Héctor Ariel, Piru, Cristina y sobrina Judit participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria. Las Termas.

PAZ, ROXANA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/21|. " No lloren, amigos míos voy a unirme con Dios y los espero en el cielo. Yo muero pero mi amor no muere, yo les amaré en el cielo como los he amado en la tierra. A todos los que me han querido les pido que recen por mí, que es la mayor prueba de cariño. Tus hermanas de la vida: Analía, Mercy, Patricia y Perli participan con dolor su fallecimiento.

PAZ, ROXANA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/21|. "Fuiste una mujer maravillosa, pido a Dios que te coloque en un lugar especial, como premio a tu entereza y valor, hasta siempre amiga Roxy. Que brille para ti la luz que no tiene fin". Sus compañeros y amigos de 5Tª.3rª y 5Tª 1rª promoción 1983 de la Escuela Nacional de Comercio Prof. Antenor Ferreyra" participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan una oración en su querida memoria.

PAZ, ROXANA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/21|. Nicolás Anriquez, su esposa Inés Ramona, sus hijos José Francisco y Luisa, Mabel, Claudia y Carolina y respectivas familias, participan con mucho dolor el fallecimiento de la querida Roxana y acompañan a Hayde y hermanos en este dificil momento. Oraciones en su memoria.

QUIROZ, JORGE OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/21|. Su hijo Damian, su madre, Manuela, Hnos. Juan, Alejandra, Marcelo, hnos. politicos, sobrinas participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 9.30 hs. en el cementerio J. del Sol. Casa de duelo P.L.Gallo 390 (SV). Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

VIGNALI, ADA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/21|. Su hija Norma, sus nietas, Marita y Alejandra, sus nietos políticos, Sebastian y Martin, su sobrino Sergio, sus bisnietos, Constanza, Fernando y Santiago y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Servicio realizado por la EMPRESA HUGO A GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen 531. Tel. 4296027.

SAYAGO, ROSA EUMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 6/10/21|. A nueve días de su fallecimiento, sus hijos Rosa Victoria, Osiris Nelson y Ariel Eugenio Corrales, hijos políticos, nietos y demás familiares invitan a la misa a celebrarse hoy a las 18 hs. En la Pquia. San José del Bº Belgrano. Se ruega oraciones en su querida memoria.

CONCHA, RODOLFO ALBERTO (Sapo Concha) (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Ya pasó 4 años de tu inesperada partida, mi querido compañero de vida, cierro los ojos y recuerdo cada momento compartidos con nuestros hijos. Hoy nos consuela el haberte disfrutado día a día siendo incondicional para nosotros. ¡Te extrañamos y aun con el alma quebrada te recordamos entre lágrimas y tus anécdotas nos pinta una sonrisa en nuestros rostros, nos dejaste un legado, tú honestidad, tus valores y sobre todo el saber disfrutar la vida! Tu esposa Hilda, tus hijos Rolo, Carlos, Lujan, Marcela y tus nietos Jesús y Vladimir.

CONCHA, RODOLFO ALBERTO (Sapo Concha) (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/17|. Fue triste decirte adiós PAPÁ aún tengo presente esa dolorosa mañana cuando te mire postrado ya sin vida, en ese instante mi mundo se me derrumbó y no pude hacer nada que te volviera, y que tu abrieras tus ojos y me dijeras todo está bien... no pasa nada! No sabes cuánto daría porque hubiera sido un sueño. ¡A pesar de que pasen los años, cierros mis ojos y te vuelvo a recordar tal y como fue ese último día! Tu hija Marcela y Franco.

MÁRQUEZ, JUAN JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/10|. MI querido y amado hijo Juan te fuiste sin hacer ruido así como eras callados y tranquilo dejando nuestros corazones rotos pero de recuerdos hermosos y de momentos compartidos. Jamás te olvidaremos hijo querido. Tu mamá Lilia, tus hermosa hijas que dejaste Aldana y Ludmi, tus hermanos Héctor, Eduardo, Mecha, Yeny y Elina tus cuñados Julio y César y demás familiares al cumplir 11 años de su fallecimiento. Se ruega una oración en su querida memoria.

ARAUJO, JORGE JULIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/21|. Sus hijos Noelia, Karina, nietos Agustina, Norma , Lourdes y demás familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

ARAUJO, JORGE JULIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/21|. Su hermano Daniel Alberto Ledesma, su esposa Magali Alvarado, sus sobrinos Daniel y Milagros Ledesma, su sobrina nieta Aylin; su cuñado Fernando Correa y Víctor Fabián Ledesma participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cemet. La Piedad.

SILVA SAVY, HÉCTOR HUGO (PICHI) (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/21|. Su esposa Graciela A Vidarte, hijos Gabriela Irene, José Javier y Dra Graciela Alejandra Silva, sus nietos Germán, Natalia, Alejandra, Miguel, Rafael, Juan Pablo y Leandro, sus bisnietosTariq y Francesca, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SILVA SAVY, HÉCTOR HUGO (PICHI) (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/21|. Con gran dolor participan su fallecimiento. su hermana política Elizabeth Vidarte de Palacio e hijos Rosendo Antonio, Elizabeth del Valle y Zulma y sus respectivas familias se despiden de su tío "Pichi" con dolor. Rogando oraciones en su memoria. "Adios tío Pichi, te encontrarás con tus hijos.

CAMPOYA, ANA FELIPA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/21|. Su esposo Salvatierra Hugo, sus hijos Ana, Walter, hijos politicos, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos son velados en la Cañada Dpto. Figueroa, seran inhumados en el cementerio de La Cañada a las 10 hs. Servicio Caruso Cia. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GÓMEZ, GUSTAVO ARIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/21|. Su madre Amalia Rosa, Alderete ,sus hnos Bety, Rubén, Lorena, Sandro y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Lescano Termas de Rio Hondo. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

LAZARTE, MARCIANO ARTURO (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/21|. Su esposa Marta, sus hijos Alfredo, Nancy, Silvia, Fany y Norberto h. politicos, nietos, bisnietos y demas familiares, sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio Monte Redondo dto Loreto. Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

NORIEGA, CRISTINA ERUNDINA (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/21|. Su esposo Matias Perez, sus hijos Inés, Cristina, Silvio, Graciela, Alicia, Claudia, Tatin, Elsa, Mabel, Cuca, h. politicos, nietos, bisnietos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio La Ramada Dpto. Figueroa. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

RUMIE VITTAR, MARÍA YSABEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/21|. Su hermana Eneria, sus sobrinas Vicky, Valeria ,Eve, Vivi, Guilli,su cuñado Caruso y demas fliares, sus restos seran inhumados en el cementerio de Tintina. Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata . Tel. 4219787.

SOMBRA VDA. DE SELVA, AURORA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/21|. Que brille para ella la luz que no tiene fin su cuñado Antonio Sequeira y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento.

SOMBRA VDA. DE SELVA, AURORA (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/21|. Que brille para ella la luz que no tiene fin" su cuñado Julio Sequeira y familia participan con profundo dolor su fallecimiento

ROLDÁN, LINA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/21|. Mamá - Abuela: ¡Seguramente ocupas un lugar de privilegio en la casa de Dios! ¡Descansa en Paz! Sus hijas María Cristina e Isabel Sánchez su hija política Sara Galletti; sus nietos: Ariel y Silvina Kálalo; Lucas y María Florencia Arce, Nelson, Maximiliano y Kamila Sánchez, nietos políticos, bisnietos y tataranietos invitan a la misa en su querida memoria a celebrarse el domingo 17/ 10/21a las 20.30 hs. en la Parroquia Nuestra Señora del Rosario (Fdez) con motivo de cumplirse nueve días de su partida a la casa del Señor.