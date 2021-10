FÚNEBRES | 19 de octubre del 2021

18/10/2021 - 22:48 Funebres

Fallecimientos

- Ada Beatriz Iañez

- Julia Barraza de Coronel (Loreto)

- Verónica Carolina Vieyra

- Irma del Valle Acuña de Martinelli (Loreto)

- Carlos Enrique Stuart

- Cintia Anahí Gerez

- José Arnaldo Ruiz

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ADA BEATRIZ YÁÑEZ DE SEQUEIRA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/10/21 y espera la resurrección.

¡Qué nuestra Madre María abra las puertas del cielo para recibirte mami y gozar de la presencia del Señor por siempre!

Sus hijos Chochi, Luis y Paco, sus hijos políticos, nietos y bisnietos participan con profundo dolor tu partida a la casa celestial. ¡Hasta siempre querida Bety!

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ADA BEATRIZ YÁÑEZ DE SEQUEIRA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/10/21 y espera la resurrección.

Sus sobrinos que no la olvidarán: María Mercedes Arce y Mario Eugenio Ferrero, participan con dolor su fallecimiento, ruegan paz para su alma y oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELISA BENEDICTA MEDINA DE CHEMES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/10/21 y espera la resurrección.

“Yo soy la resurrección y la vida, Él que cree en Mí, aunque esté muerto vivirá y todo el que vive y cree en Mí, nunca morirá”.

Su nieta Luciana Chemes Taboada, su esposo Ignacio Bagnasco, sus hijos Delfina, Felipe e Ignacio participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELISA BENEDICTA MEDINA DE CHEMES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/10/21 y espera la resurrección.

“Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno”.

Su nieta Mariana Chemes Taboada, sus bisnietos León y Augusto Gauna, participan con profundo dolor su fallecimiento.

Es imposible estar triste, tu ausencia nos duele, pero tu recuerdo siempre nos hará felices.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NICOLÁS ALBERTO CAPORALETTI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/10/21 y espera la resurrección.

Su esposa Nélida Mercedes Díaz, sus hijos Alberto, Julio César y Maria Mercedes participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido esposo y padre y que sus restos fueron inhumados el 17/10/21 en el Cementerio La Piedad de la ciudad capital.

INVITACIÓN DE MISA

HUGO ORLANDO ANNA (Piri)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/10/99 y espera la resurrección.

Al cumplirse 22 años de su partida. Nos reconforta saber que descansas en paz y gozas de la gloria eterna junto al Señor. Su hijo Daniel, hija política Cristina Bondaruk, nietas Yanina, Valeria, Sabrina, Ailén, sus bisnietos Agustina y Tomás y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en Catedral Basílica, para rogar por el eterno descanso de su alma.

INVITACIÓN A MISA

IRMA NASSIF DE BRANDER Falleció el 19/10/19.

Madre querida hoy se cumplen dos años de tu partida al reino celestial. Tengo una congoja y un dolor muy fuerte todos los días de mi vida, ya no soy la misma, mi corazón quedó partido, porque te extraño y te necesito, has ido lo más grande que tuve y nadie podrá reemplazarte. Vivías para mí, preocupada por mí, si tengo que nacer mil veces esas mil veces te elijo como madre. Pero también te preocupabas y ocupabas de mis hermanos y tus nietos y bisnietos. Las personas que te conocían te admiraban por tu fortaleza y te querían. Madre estoy perdida en mi casa y desolada, nunca me dejaste, nunca fuiste a ningún lado sin mí, y te busco y cuando despierto espero encontrarte en cualquier rincón, o que me llames para desayunar o ver tele, o conversar. Siempre estabas arreglada, elegante, así te reconocían todos. Te quedas por siempre en nuestros corazones querida y dulce madre, mi amor y mis recuerdos nunca se borrarán porque te tengo presente todos los momentos de cada día. Tu hija Gringa. Al cumplirse dos (2) años de su muerte, sus hijos Gringa, Gody y Carlos, sus nueras, nietos y bisnietos ruegan oraciones en su memoria e invitan a la celebración de la misa en la parroquia Santo Cristo mañana 20/10 a las 20 hs.

INVITACIÓN A MISA

DRA. LETICIA MABEL BRAVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/10/20.

Tu llama sigue encendida iluminando nuestras vidas. Tu amor y tu luz nos sostienen y acompaña. Gracias por tanto amor, por tu integridad, tu solidaridad tan inmensa, tu profesionalismo y tu humanidad, tus enseñanzas y tu empatía. Te amamos y extrañamos todos los días. Tu hijo Alejo, tus hermanos Marta, Héctor, Roberto y Jorge, sobrinos Ceci, José Ignacio e Iván. Al cumplirse un año de tu partida física invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en iglesia Catedral.

INVITACIÓN A MISA

MARÍA VIVIANA LEGUIZAMÓN DE IBÁÑEZ

(q.e.p.d.) Se durmió el 19/10/14.

Hoy se cumplen 7 años de tu partida a la casa del Señor nuestro Dios, ésta es una fecha en la que nos invaden muchas emociones y sentimientos cuando sabemos que hoy no estás con nosotros en un lugar mejor y que siempre tendrás un espacio en nuestra memoria y en nuestros corazones por eso en este día una vez más queremos rendir un homenaje a tu vida y a la maravillosa persona que fuiste. Tu esposo, hijos, nietos, hijos políticos, hermanos, tíos y demás familiares rezarán por tu eterno descanso en la misa en Catedral Basílica a las 20 hs.

BRIZUELA, MERCEDES ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. "No intentes cambiar a nadie". Limítate a iluminar, porque es tu luz la que invita a tu prójimo a caminar". Gracias a Dios por el valioso tiempo que nos permitió compartir. Sus sobrinos Lucas, Anabella, Augusto, Gladis y Claudia. tu amiga Inés, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

BURGOS, LELIA ADELINA (Tegu) (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. El Señor es mí pastor nada me faltará. Sus hermanos.Ana, Mercedes, Estela, Marcolina, Carlos, Olga, Arminda y Raúl, hnos polit, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de Los Flores, velados en Avda Rivadavia 323 sala velat EMPRESA SANTIAGO.

FILIPPINI, ALICIA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/21|. Sus hijos José y Ariel Santillán y Soledad Cufré participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FILIPPINI, ALICIA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/21|. Sus primas Eve Bertuzzi, Nelly Bertuzzi, Lía Bertuzzi y Lenny Martínez Bertuzzi, participan con dolor su fallecimiento.

FILIPPINI, ALICIA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Familia Cufré: Alejandro y Mabel, Matías y Daniela y Soledad y Jacinto, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

FILIPPINI, ALICIA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/21|. Su hermano Luis Filippini, su cuñada Pochy Grimaldi, sus sobrinos Luis, Fernando, Gabriel y sus familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Jardín del Sol.

FILIPPINI, ALICIA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/21|. Su hermana Silvia Filippini, sus sobrinos Eliana, Emilio, Julio, Silvia Amin y sus familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

GEREZ, CINTIA ANAHÍ (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. Su esposo Miguel A. Castillo Díaz, sus hijos Lucio Valentín Castillo Gerez y jazmín A. Castillo Gerez, su madre Noemí Ruiz, hnos. Eliana y Stiven y demás familiares participan su fallecimiento. EMPRESA SANTIAGO.

GEREZ, CINTIA ANAHI (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Despedimos con todo nuestro amor a nuestra querida Cintia. José Maidana y familia.

GÓMEZ DE STORNIOLO, EVA PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. Chona, partiste el Día de la Madre para que el Señor te acobije en su manto. Sus primas hermanas Josefina Roldán y Silvia Roldán y familia, acompañan este doloroso momento a su esposo Angel y a sus hijos Teresita y Walter Torrens y Gustavo y familia, Javier y Fernando y a su hermana Luisa (Chucha), participan con profundo pesar la dolorosa partida. Se ruega una oración en su memoria.

GÓMEZ DE STORNIOLO, EVA PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. Iglesia del Centro y sus pastores Antonio y Viviana Zaiek, acompañamos con profundo dolor a toda la familia Storniolo y levantando oraciones a nuestro Señor Jesucristo para que fortalezca, consuele y dé paz a toda la familia.

GÓMEZ DE STORNIOLO, EVA PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. "Señor, recibe en tus brazos a nuestra querida amiga Chona". Negrita Villagrán, Dorita Carranza, Pedro y Héctor y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

GÓMEZ DE STORNIOLO, EVA PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. El Grupo Luces de Amistad participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su esposo Ángelo y toda su familia en tan triste momento. Rogamos oraciones en su querida memoria.

GÓMEZ DE STORNIOLO, EVA PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. Amigas y compañeras del exgrupo "Buscadores de Amigos": Bocha, Mirle, Dolores, Chini Habra, Negrita Ledesma, Morocha Mercado, Elisa Gallo, Fidelia Bustamante, Adela Cantero, Mary Carranza, Horacio Chazarreta, participan con inmensa tristeza su inesperada partida. Ya estás en los brazos del Señor,por tu descanso eterno y que brille para ti la luz que no tiene fin. Acompañamos a su querido esposo Ángelo, hijos, nietos y demás familiares.

GÓMEZ DE STORNIOLO, EVA PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. Sus amigos Bocha Oliva, Luis Oliva y Mirta Lugones despiden con inmenso dolor a Chona y piden al Señor la recoja en su gloria. Saludan con cariño a su esposo Ángel e hijos y nietos.

GÓMEZ DE STORNIOLO, EVA PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. Querida Chona: guardo en mi corazón gratísimos recuerdos tuyos. Ahora eres un Ángel que Dios te eligió para su Reino. Acompaño en el dolor a tu amada familia. Te despido con mucha tristeza. Fidelia Bustamante

GÓMEZ DE STORNIOLO, EVA PETRONA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. Tu cuñado Bastiano y Miguel Storniolo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria y por su eterno descanso.

GÓMEZ, NORMA ELIZABETH DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/21|. Directores, compañeros y amigos del Centro Cultural Bicentenario participan con dolor el fallecimiento de la mamá de Pamela. Rogamos oraciones en su querida memoria. Brille para ella la luz que no tiene fin.

IAÑEZ, ADA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. Sus hijos Beatriz, Luis y Ángel Palferro, sobrina Nadia, Natali y Yeila participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

IAÑEZ, ADA BEATRIZ(q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. Sus hijos Teresita y Carlos Sequeira, su hija pol Daniela Álvarez, sus nietos Carla, Florencia, Lorena y Martin y su bisnieta Jazmín participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. CARUSO CIA DE SEG S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

IAÑEZ, ADA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. La Curia Nuestra Señora de Huachana de la Legión de María de la parroquia Santo Cristo y sus praesidias que la formar participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana legionaria Ada Beatriz.

IAÑEZ, ADA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. Las praesidias de la Legión de María de la parroquia Santo Cristo, Mater Inmaculata, María Estrella de Salvación y Nuestra Señora del Rosario de San Nicolás participan el fallecimiento de su socia activa Ada Beatriz.

MEDINA DE CHEMES, ELISA BENEDICTA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. Mario Ramón Castillo Solá, Mónica Patricia Abate y su hija Josefina participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

MEDINA DE CHEMES, ELISA BENEDICTA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. Antonio Jose Hernandez e hijos participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MEDINA DE CHEMES, ELISA BENEDICTA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. Luis Alberto Agüero, María Pia de la Rua , sus hijos y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a su familia en este doloroso momento

MEDINA DE CHEMES, ELISA BENEDICTA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. La Iglesia del Centro, acompaña en estos momentos a la familia de nuestros pastores Antonio y Viviana Zaiek por la partida a la presencia de Dios de su abuela Elisa.

MEDINA DE CHEMES, ELISA BENEDICTA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. Antonio y Viviana y Zaiek e hijos Martina y Stephen, Delfina, Ezequliel, Josefina, Antonio, Sterling participan con profundo pesar el fallecimiento de su abuela Elisa que se adelantó a la presencia del Señor.

MEDINA DE CHEMES, ELISA BENEDICTA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. Susana Falcione de López, sus hijas Susanita, María Dolores y María del Carmen. Dolores Pereda de Falcione, acompañan con mucho cariño y tristeza a sus hijos Olguita, Mary, Guillermo, nietos, bisnietos y demás familiares en estos momentos de tanto dolor. Rogamos oraciones en su memoria.

MEDINA DE CHEMES, ELISA BENEDICTA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. Albina de Munar, sus hijos Miguel, Chachi, Elda, Mariano y sus respectivas familias acompañan con mucha tristeza a sus hijos, nietos y bisnietos.

MEDINA DE CHEMES, ELISA BENEDICTA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. Carlos Lucio, Gringa Falcione y flia, acompañan a nuestra querida amiga Olguita, fiel discipula de Jesus en este doloroso momento y elevan oraciones por su mamita.

MEDINA DE CHEMES, ELISA BENEDICTA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. Nora R. Rafael de Jiménez y Roberto R. Rafael y sus hijos despiden a la querida sra. Elisa en oración agradeciendo su vida de fe y de bondad. Acompañan con cariño a sus hijos Olguita, Mary y Guillermo y a sus familias. Ruegan por su descanso en el Señor.

MEDINA DE CHEMES, ELISA BENEDICTA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. Eduardo Antonio Abalovich y familia acompañan con dolor a sus hijos y nietos y ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA DE CHEMES, ELISA BENEDICTA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. Víctor Emilio Zain y María Delia Jiménez Mas participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA DE CHEMES, ELISA BENEDICTA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. Estela y Fabiola Gentilini acompañan con pesar a su flia.en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA DE CHEMES, ELISA BENEDICTA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. Juan Bautista Paz, María Natalia Soria y sus hijos Javier y María del Huerto participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

MEDINA DE CHEMES, ELISA BENEDICTA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. Rodolfo Ernesto Soria participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

MEDINA DE CHEMES, ELISA BENEDICTA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. Norma Beatriz Maza de Zaiek, sus hijos, nietos y bisnieto participan con profundo dolor su partida al reino celestial y acompañan a sus familiares, haciéndoles llegar su sentido pésame. Descansa en la paz de Dios querida Elisa.

MEDINA DE CHEMES, ELISA BENEDICTA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. Elsa Di Piazza acompaña en el dolor a sus hijos por la partida de su querida mamá y ruega oraciones en su memoria.

MEDINA DE CHEMES, ELISA BENEDICTA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. El Centro de Jubilados Misericordistas participa el fallecimiento de la mamá de la querida Olguita, la acompaña en estos momentos de dolor y ruega por su eterno descanso en la paz y el amor de Dios Nuestro Señor.

MEDINA DE CHEMES, ELISA BENEDICTA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. Ana María Quainelle de Alen Lascano y sus hijos Luis Alberto y Pablo participan su fallecimiento y acompañan cariñosamente a sus hijos Mary, Olguita y Guilli. Ruegan una oración en su memoria.

MEDINA DE CHEMES, ELISA BENEDICTA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. Luisa Argañaraz y familia, Roque Argañaraz y familia participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MEDINA DE CHEMES, ELISA BENEDICTA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. Gordo Peralta y familia participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MEDINA DE CHEMES, ELISA BENEDICTA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. Los amigos y vecinos de la infancia de la calle Libertad; Mario Lares y flia, Agustín y Walter Coria y flika, José Isorni y flia, Carlos Isorni y flia, Luis y Pablo Alen Lascano y flias, participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MEDINA DE CHEMES, ELISA BENEDICTA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. Juan Carlos Azar y flia, participan con prfofundo dolor su fallecimiento.

MEDINA DE CHEMES, ELISA BENEDICTA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. Guillermo Basbús y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su querido amigo Guillermo y familia en su resignación. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA DE CHEMES, ELISA BENEDICTA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Adela Figueroa de Nasif Saber y sus hijos Silvina, Fernando y Germán, hijos politicos participan con pesar su fallecimiento y abrazan a su familia en el dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA DE CHEMES, ELISA BENEDICTA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. Compañeros y amigos de su nieto César, acompañan a su familia en el dolor, rogando por el eterno descanso de su querida abuela. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA DE CHEMES, ELISA BENEDICTA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. Carlos Grimberg, María Romero de Grimberg, sus hijos Daniel y Cecilia y flias. participan su fallecimiento, acompañando a sus hijos en este triste dolor y elevan oraciones por su cristiana resignación.

PAZ DE NAVELINO, ELSA MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/21|. Lic. José María Lami Hernández y familia, lamentamos profundamente su fallecimiento y acompañamos a su hijo Carlos, rogando por su eterno descanso.

RUIZ, JOSE ARNALDO (Nardo) (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/21|. Sus hijos Walter, María, Marcos, Rafael y José, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz.HAMBURGO CIA DE SEG SA EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

RUIZ, JOSE ARNALDO (Nardo) (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/21|. Su primo Quito Oroná y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Las Termas.

STUART, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/21|. La madre de sus hijos Dra. Cristina Pérez, sus hijos Lucía y Federico, hijos políticos Gimena y Ezequiel, sobrinos, y demás familiares participan su fallecimiento sus restos serán inhumados hoy en el cementerio privado Parque de la Paz EMPRESA SANTIAGO.

STUART, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/21|. Que Nuestra Señora de Fátima acompañe su llegada al Reino de Dios. Por su total devoción, allí estará recibiendo la Paz eterna. Amigos de V-training, abrazan a su hijo Federico y acompañan Lucía, en esta triste despedida

VIEYRA, VERÓNICA CAROLINA (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/03|. Sus padres Vieyra Cesar y Angela Paz su hija Bianca Abigail Ovejero sus hnos Cecilia, Natalia, Yesica, Rodrigo y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9.00 horas en el cementerio la Piedad Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

YÁÑEZ DE SEQUEIRA, ADA BEATRIZ(q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. María Marta Lopez Tenreyro participa con dolor del fallecimiento de la mamá de su consuegro Carlos. Eleva oraciones en su memoria.

CÁCERES, SAMUEL FEDERICO (Fico) (q.e.p.d.) Falleció el 19/9/21|. Fico, hace un mes que no te tenemos físicamente, te extrañamos y necesitamos, fuiste un muy buen esposo y mejor padre, tu partida inesperada nos trajo dolor que traspasa todo, pedimos a Dios nos de fortaleza para seguir adelante. Su esposa Elena, hijos, nietos y bisnietos realizarán una misa por tu descanso eterno, en la iglesia María Auxiliadora a las 20 hs.

PAGÉS, GUILLERMO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Su esposa Nancy Lobos, sus hijos Martín, María Anabella, Exequiel y María Virginia, sus hijos políticos Mario García, Maximiliano Di Prieto y Daniela Vildoza, sus nietos Néstor, Nicolás, Bautista, Maia, Martina, Gennaro y Salvador, invitan a la misa hoy a las 20 hs. en la iglesia San Francisco cumplirse tres meses de su fallecimiento.

LUNA, PEDRO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. Al cumplirse un año de su partida a la casa del Señor, lo recordamos con mucho amor, rogando que allá arriba te encuentres muy bien y en paz. Te pedimos que nos cuides y protejas. Tus hijos Gisel y Lorenzo, nietos Tobías, Marianela, Romanella. Siempre en nuestros corazones.

LUNA, PEDRO ARMANDO (Muly) (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/20|. Hoy al cumplirse un año de su partida. Papi cuando tus ojos se cerraron los nuestros no pararon de llorar tus hijos, tus nietos, su hija política.

SANTANA, RAÚL OSVALDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/09|. Desde esta sagrada tierra, te recordaremos eternamente. Tus hermanos: Valle, Nélida e Inés, con motivo de cumplir un nuevo aniversario de su fallecimiento, rogamos oraciones en su memoria. Descansa en paz. "Brille para ti la Luz que no tiene fin".

ARAUJO, JORGE JULIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 14/10/21|. La comunidad educativa de la Esc. 1062 Eusebio Correa participa con dolor del fallecimiento del hermano del compañero Victor Fabian Ledesma ruegan por su descanso eterno.

MOUKARZEL, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció 19/10/03|. Su esposa Marta H. de Moukarzel, sus hijos Mercedes, FGernando Luis, Matilde, nietos Máximo, Mariano, María Pia, al cumplirse 18 años de su fallecimiento lo recuerdan con cariño. Ruegan oraciones en su memoria.

ACUÑA DE MARTINELLI, IRMA DEL VALLE (q.e.p.d) 17/10/21|. Personal directivo, personal docentes y comunidad educativa del Agrupamiento N° 86.143 de Enseñanza Secundaria participan con dolor del fallecimiento de la madre de la docente de nuestra institución Estela Martinelli. Ruegan una oración en su memoria.

ACUÑA DE MARTINELLI, IRMA DEL VALLE (q.e.p.d) 17/10/21|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar. Jota Jozami, Dorys de Jozami sus hijos Julio y Jalil participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan resignación a sus hijas y nietos, pedimos oraciones es su querida memoria.

ACUÑA DE MARTINELLI, IRMA DEL VALLE (q.e.p.d) 17/10/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". La comunidad educativa del Agrupamiento 86145 Campo Amor, Loreto participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre de la profesora Martinelli Estela. Eleva oraciones en su memoria.

BARRAZA DE CORONEL, JULIA (q.e.p.d) Falleció el 18/10/21|. "Enséñale, Señor, tu camino y sus pasos seguirán tu huella con fidelidad, como lo hizo toda su vida". Su hija Raquel Coronel y su nieta Lorena Coronel Participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su querida memoria.

CAPORALETTI, NICOLÁS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/21|. Su esposa Mercedes, sus hijos Alberto, Julio César y Maria Mercedes, su hermana Graciela, de Bs. As.,sus nietos: Lautaro, Valentina, Nicol, Constanza y Lisandro Caporaletti participan con profundo dolor el fallecimiento de quién fuera excelente padre, esposo y abuelo y que sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Piedad. Que en paz descanse.

CAPORALETTI, NICOLÁS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/21|. Su prima Alicia Juárez Caporaletti, su esposo Raúl A. Valladares y familia, participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a sus familiares en este difícil momento.

CAPORALETTI, NICOLÁS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/21|. Oscar Stemberg, su esposa Nélida Bertuzzi, sus hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento, haciendo llegar a su esposa Nélida e hijos sus más sentidas condolencias. Descansa en paz viejo amigo

MATTAR, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/21|. Sus primos hermanos Hugo A. Montenegro, María C. Azar (Bocha), sus hijos Javier y Hernán y sus respectivas familias participan con gran dolor su fallecimiento. Dios lo llevó sin duda para gozar junto a El la gloria divina. Descansa primo querido y que brille para el la luz que no tiene fin.

MATTAR, MARIO ALBERTO (q.e.p.d) Falleció el 16/10/21|. "Vivirás eternamente en nuestros corazones y que brille para ti la luz que no tiene fin". Personal directivo, personal docentes y maestranza de la Escuela N° 1238 Escuela de la Patria participan con dolor del fallecimiento del padre de la docente Fabiana Mattar ruegan una oración en su memoria.

MATTAR, MARIO ALBERTO (q.e.p.d) Falleció el 16/10/21|. El Señores mi pastor nada me puede faltar( Salmo). Dr. Ángel Bagli y flia participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido primo Mario. Ruegan una oración a su memoria.

MATTAR, MARIO ALBERTO (q.e.p.d) Falleció el 16/10/21|. El Centro de Jubilados Misericordistas participa el fallecimiento de la mamá de la querida Olguita, la acompaña en estos momentos de dolor y ruega por su eterno descanso en la paz y el amor de Dios Nuestro Señor.

MATTAR, MARIO ALBERTO (q.e.p.d) Falleció el 16/10/21|. Querido Marito sabemos con certeza que en el cielo gozas de la Divina Misericordia de Dios. Sus amigos Jota Jozami, Dorys de Jozami sus hijos Julio y Jalil participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo ruegan una oración en su querida memoria.

MATTAR, MARIO ALBERTO (q.e.p.d) Falleció el 16/10/21|. Juan Carlos Azar y flia, participan con prfofundo dolor su fallecimiento.

MATTAR, MARIO ALBERTO (q.e.p.d) Falleció el 16/10/21|. Conmovidos ante la triste noticia despedimos a un ser humano atento, humilde y de grandes cualidades. Seguramente en el Reino de Dios te reencontraras con tu gran amigo Walter para seguir compartiendo sus cargadas y ocurrencias. Que tu alma descanse en paz y le de cristiana resignación a tus familiares. Willy y Monica Fiad participan con profundo dolor su partida ruegan oraciones a su querida memoria.