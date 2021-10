FÚNEBRES | 20 de octubre del 2021

19/10/2021 - 22:59 Funebres

Fallecimientos

- Ada Beatriz Yañez de Sequeira

- Hugo Edgardo Rojas (Frías)

- Faustina Villareal de Herrera (Loreto)

- Beatriz Elizabeth Pereyra de Reyes (Frías)

- Marta Graciela Hakim

- Marta Mirna Juárez

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ADA BEATRIZ YAÑEZ DE SEQUEIRA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|.

Su cuñada Ángela Moreno de Yáñez, sus sobrinos Lic. María Alejandra Yáñez, Lic. María Verónica Yáñez y Dr. Omar Abdala participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ADA BEATRIZ YAÑEZ DE SEQUEIRA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|.

Sus hijos Teresita y Carlos Sequeira, su hija pol. Daniela Alvarez, sus nietos Carla, Florencia, Lorena y Martin y su bisnieta Jazmín participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. CARUSO CIA DE SEG S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ROBERTO FELIPE REY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/10/21 y espera la resurrección.

“Caminante no hagas ruido que Roberto se ha dormido en los brazos del Señor”.

Esposo querido ¡Padre ejemplar, abuelo bueno. Fuiste el pilar de nuestra hermosa familia la que construimos juntos con cariño y mucho amor. Y cuando llegaron los nietos te convertiste en el abuelo más tierno y dulce porque ellos te convirtieron en ese ser bueno y solidario con todos los que tuvimos el orgullo de conocerte y tratarte en el mundo terrenal: por todo esto te extrañamos mucho y vivirás por siempre en nuestros corazones. Su esposa Elida, sus hijos Roberto, Eliza, su hija política Yanina y sus nietos Robertito, Victoria y Elías, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs. en el cementerio La Misericordia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ROBERTO FELIPE REY

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/10/21 y espera la resurrección.

Roberto: Hermano querido del alma, asesor espiritual de los momentos tristes y felices de la vida. Excelente persona, padre y amigo ejemplar: Descansa en paz, que el Señor te reciba en sus brazos amorosos y que brille para Ti la luz que no tiene fin.

Tus hermanos políticos que nunca te olvidarán. Juana, Ofelia, Angélica, Olga, Alicia, Carlos, Omar, Daniel Ledesma y sus respectivas familias, acompañan a su hermana Ely e hijos, en estos duros trances que les toca atravesar, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs. en el cementerio La Misericordia. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

DR. HUGO EDGARDO ROJAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/10/21 y espera la resurrección.

Su esposa Mirta, sus hijos Lorena, Claudia y Sebastián, sus hijos políticos Gerardo, Rodrigo y Guadalupe y sus nietos y demás familiares, participan con inmenso dolor su partida y ruegan a Dios por su descanso en paz. Frías.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

DR. HUGO EDGARDO ROJAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/10/21 y espera la resurrección.

César Monti y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Hugo Edgardo Rojas y ruegan pronta resignación para su familia.

RECORDATORIO C/FOTO

ALBERTO ATTÍA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/10/20 y espera la resurrección.

Cabezón ... Te extraño amigo hermano ... Esperé tu sms del día de la madre. Siempre leal a tus amigos… fiel a tu principio. Extraño tu risa y el andar por las calles de Forres… Extraño al amigo que aconsejaba, retaba, pero siempre estaba al pie del cañón…

Te extraño tanto amigo Beto. "Tu amiga la Boloco y familia".

RECORDATORIO

RAMÓN EDUARDO CARO

(q.e.p.d.) se durmió en el señor el 19/07/2021 y espera la resurrección.

Edu querido ya son tres meses de tu partida al reino celestial, si bien sabemos que estás junto a Dios y nuestra madre y que como dice la chacarera "desde el cielo infinito harás brillar una estrella para que siempre nos acompañe iluminando....." el camino de tu padre, hermanos, esposa e hijos, aún te extrañamos mucho.

Has sido y serás para nosotros una bellísima persona y un excelente ser humano, te queremos mucho. Tu padre Pirulo Caro, tus hermanos Pedro Caro, Luis Caro, Oscar, Sonia, tu esposa Haydeé y tus hijos Lucas y Noah.

INVITACION A MISA

ELSA MARTA PAZ DE NAVELINO

(qepd) se durmió en el Señor el 11/10/21 y espera la resurrección.

"Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en Mí aunque este muerto vivirá, y todo el que vive y cree en Mí no morirá jamás"

Sus hijos Eduardo, Marta e Isabel, tus nietos Pablo y Valeria, Fede y María Isabel, Anita Juárez Navelino, Enrique, María José y Santiago, Emilio y Maria Rottjer, y sus bisnietos invitan a la misa del noveno dia a realizarse en la Parroquia de Sumampa hoy a las 20 hs.

INVITACIÓN A MISA

ROXANA ALEJANDRA PAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/10/21 y espera la resurrección.

Mi querida y amada hija, hoy son 9 días que partiste al encuentro de tu amado Jesús y la purísima Virgen María, estoy segura que estas gozando del paraíso donde Reina la Paz y la Alegría, hija querida tu madre y tus hermanos no tenemos consuelo porque vos eras un ser con mucha luz y grandes virtudes. Dejaste huellas profundas y jamás podremos olvidarte, les damos muchas gracias a todas las personas e instituciones, Colegio Educativo Nº 1, Esc. Tec. Nº 6 Comandante Manuel Besares, Técnica Nº 10 María Santísima, Esc. 237 Ricardo Rojas, a tu enfermera incondicional muchas gracias Raquel Isa, a tu querida amiga de toda la vida Patricia Castillo, a tus compañeras de la Promoción 1983 de 5to 3ra y 5to 1º de la Esc. Nacional de Comercio Antenor Ferreyra y a tus queridos amigos de Córdoba Pery y Mateo, muchas gracias a los Sacerdotes Padre Gordillo y Oroná que la asistieron espiritualmente, a su prima de España a las amigas del Sur, Alejandro Ventura y Mabel, amigos de Bs. As. y Tucumán, pido disculpas si me olvido de algunas familias, invita su madre Haydee Mercedes Sosa y sus hermanos Octavio, David, Claudio y Gabriela a la misa del día 20/10 en Catedral Basílica hs. 20, muchas gracias a todos y pido una oración a su querida memoria.

RECORDATORIO

MARÍA FRANCISCA TORRESI DE TERÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 20/9/21 y espera la resurrección.

El amor de mi Madre es el más grande del Universo.

Es el único, verdadero, sincero y sin final.

Es el único sin condiciones, sin peros, ni intereses…

El único que sobrevive al tiempo, a la distancia y que no lo mata, ni el olvido.

Así de grande es el Amor de mi Madre.

Como ese no hay ninguno y nunca lo habrá.

Mi Madre no es Feliz, si yo no lo soy y si estoy triste, ella lo sufre más que yo.

Tu familia.

BRUÉ, ROSA ESMERALDA (q.e.p.d.)Falleció el 17/10/21|. "Que el Señor la tenga en su reino y haga brillar para ella la luz que no tiene fin". El Consorcio Bº El Palomar y las familias que integran el Sector 1 participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en el pesar a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

BRUÉ, ROSA ESMERALDA (q.e.p.d.)Falleció el 17/10/21|. Su excompañeras docentes de la esc. Nicolás Avellaneda participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria. ¡Que descanses en paz Rosita!.

BRUÉ, ROSA ESMERALDA (q.e.p.d.) Falleció 17/10/21|. Su amiga Silvia Mercedes Caporaletti, sus hijos Viviana, María Rita, Franco Emanuel, su yerno Gonzalo Javier Hernández, sus hermanos Luis y Sara Inés Caporaletti participan con profundo dolor su fallecimiento.

BURGOS, LELIA ADELINA (Tegu) (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. "El Señor es mí pastor nada me faltará". Sus hermanos Ana, Mercedes, Estela, Marcolina, Carlos, Olga, Arminda y Raúl Burgos, sus hermanos políticos Ulises, Mario, Blanca y Carlos, sobrinos y sobrinos políticos y demás familiares participan su fallecimiento sus restos serán inhumados en el día de ayer en el cementerio de Los Flores.

BURGOS, LELIA ADELINA (Tegu) (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. Su hermana Olga, su cuñado Carlos y su sobrino Fabián Burgos, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el día de ayer en el cementerio de Los Flores.

CORONEL, HILDA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/21|. Sus hijos Juan, Leticia, Bety, Marta, José y Tina, hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. Serv. Soc. Amparo SRL.

FILIPPINI, ALICIA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su tía Lila Salvatierra, primos Beyi y Caio Luna, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en estos momentos a sus hijos José y Ariel y hermanos Silvia y familia, Luchi y familia. Ruegan oraciones y resignación para ellos.

FILIPPINI, ALICIA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus primos Walter y Marily Salvatierra y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y familias, hermanos y flias. Piden oraciones en su memoria.

FILIPPINI, ALICIA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/21|. Tu hermana del corazón Teresa Pacífico participa con mucho dolor su fallecimiento.

GEREZ, CINTIA ANAHÍ (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra, la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de Cintia Gerez, alumna de la carrera de Educación para la Salud, de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud. Se acompaña en el dolor a familiares y afectos.

GEREZ, CINTIA ANAHÍ (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. El decano Lic. Hugo Marcelino Ledesma el vicedecano Dr. Miguel Curioni, miembros del Consejo Directivo, junto a la comunidad que integra, la Facultad de Humanidades Ciencias Sociales y de la Salud, participan del fallecimiento de Cintia Gerez, alumna de la carrera de Educación para la Salud. Se acompaña en el dolor a familiares y afectos.

GEREZ, CINTIA ANAHÍ (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. El equipo de docentes, nodocentes y estudiantes, de la carrera de Educación para la Salud, participan del fallecimiento de Cintia Gerez, quien siempre estaré en el recuerdo de quienes compartieron su paso por la Facultad. Se acompaña en el dolor a familiares y afectos.

HAKIM, MARTA GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/21|. Sus hnos. Anyu, Estela, Olga, Lola, sobrinos Joni, Miriam, Alicia Sanchez, Sandra, Ale, Juan, Oscar, Poroto Yuyo, Cintia, Fabi, Tere, Nazareno, Tati, Mica, Chechu, Luciano, Yamil, Lucas, Amira, Perez, Luciana, Rocio, Valentina, Isaia, Luciano, partic.su fallecimiento, sus restos fueron inhum. en cementerio El Descanso. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

JUÁREZ, MARTA MYRNA (q.e.p.d.) Falleció 19/10/21|. Su hijo Francisco Próspero Gallo, su nieto Javier, su hija en el afecto Isabel Hunko, su nieto Pablo y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy en el cementerio La Piedad Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 tel. 4219787.

JUÁREZ, MARTA MYRNA (q.e.p.d.) Falleció 19/10/21|. Raúl Miranda y familia, participan su fallecimiento y acompaña a Francisco en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

MEDINA DE CHEMES, ELISA BENEDICTA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. Mario Aliaga, Cristina Atterbury sus hijos José, Cristina, Pablo y Carolina y sus familias acompañan con pesar el dolor a Olga, Claudia y Paola. Esperemos su pronta y feliz resurrección cristiana y que brille para ella la luz que no tiene fin.

MEDINA DE CHEMES, ELISA BENEDICTA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. Luis Constantino Sogga, Ángela Graciela Alfano y familia participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus hijos. Ruegan oraciones en su memoria.

MEDINA DE CHEMES, ELISA BENEDICTA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. Participan con profundo dolor su fallecimiento. Los consuegros de Olguita: Mario Aliaga y Cristina Atterbury, sus hijos José, su esposa Claudia, Cristina y Carlos Morales, Carolina Aliaga y esposo Ángel Reston, Pablo Aliaga y Garay Miriam, elevan oraciones en su memoria.

MEDINA DE CHEMES, ELISA BENEDICTA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. Ricardo Touriño, Ana María Touriño y hermana lamentan la partida de la mamá de Guilly, Olga y demás familiares acompañan en el dolor.

MEDINA DE CHEMES, ELISA BENEDICTA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. Guillermo Catella, Fernanda Yachelini y sus hijos Guido, Pedro, Guillermo, Agostina y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de dolor.

MEDINA DE CHEMES, ELISA BENEDICTA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. Marisa de Yachelini y su hijo Dr. Pedro Yachelini, participan su fallecimiento y acompañan a su familia en tan tristes momentos. Elevan oraciones en su memoria.

MEDINA DE CHEMES, ELISA BENEDICTA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. Las amigas de su hija Olga: Kitty Allub, Luchy Paz, Cristina Giraudo, Pily Vieyra, acompañan a la familia en tan doloroso momento con la confianza y fé de que la querida Elisa descansa en un bello lugar desde donde guiará a toda su descendencia. Se ruega una oración en su memoria.

MEDINA DE CHEMES, ELISA BENEDICTA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. Antonia Llinás de Maud y flia, acompañan a la flia. en su dolor, rogando por el eterno descans de la querida Elisa. Elevan oraciones en su memoria.

MEDINA DE CHEMES, ELISA BENEDICTA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. Carolina Polti de Rojas, acompaña con cariño a su querida amiga Olguita y familiares por la pérdida de su apreciada madre y ruega al Altísimo que los ayude.

MEDINA DE CHEMES, ELISA BENEDICTA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. Luis Alberto de la Rúa, María Elena Barnetche, sus hijos Matías, Valentín y María Pía participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MEDINA DE CHEMES, ELISA BENEDICTA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. Willy Ávido, María José Filippa junto a sus hijos participan el fallecimiento de la abuela de su nieta Paola y saludan a su familia.

NAVARRO, MARÍA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/21|. Su esposo José, hijos Gabriel y Marily, nietos Mauricio, Martina, Miriam, Lían y Maylen participan su fallecimiento. Sus restos fueron cremados en el cementerio Crematorio Ceremonial Exequias Y Tanatopraxia Relizado POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

SANDOBAL, NORMA OLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/21|. Sus hijos Hugo, Norma, Soria, h. políticos Ester, Walter, nietos Luis, Lucas, Pablo, bisnietos Agostina, Tisiana y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio Parque de la Paz Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162 tel 4219787.

SANDOBAL, NORMA OLINDA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Las amigas y vecinas de su hermana "Negrita": Estela Pérez, Chichí de Arroyo, Gringa de Alonso y María de Pavón con sus respectivas familias, participan con dolor su partida, ruegan oraciones en su memoria.

STUART, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/21|. Cristina Jarma y sus hijos Alejandro Jimena y Agustín Conesa participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos Lucía y Federico.

STUART, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/21|. María Alejandra Beggeres y sus hijos María Daniela Yagüe, María Silvina Yagüe, José Alejandro Yagüe y Magdalena Roger Castro participan con profundo dolor del fallecimiento de su vecino Sr. Carlos Stuart, acompañan a su querida familia en este difícil momento y elevan oraciones en su memoria. "Que brille para él la Luz que no tiene fin". QEPD

STUART, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/21|. María Silvina Yagüe, participa con profundo dolor del fallecimiento del Sr. Carlos Stuart, papá de su querida amiga Lucía, acompaña y abraza con todo su cariño a su querida familia, rogando se eleven oraciones en su memoria. "Que Dios lo tenga en su Santa Gloria, y brille para él la luz que no tiene fin". QEPD

STUART, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/21|. Héctor Baraldo, Sonia Torri Arriazu, sus hijos Luciana, Sacha y Martín, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

STUART, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/21|. Alejandro Masip, su esposa Florencia Montenegro y flia, acompañan a su amiga Lucia en este dificil momento y ruegan oraciones en su querida memoria.

STUART, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/21|. José Blanco, Beatriz Castro, sus hijos Virginia, Beatriz, Agustín y nietas participan su fallecimiento y acompañan a su esposa Cristina, a su hija Lucía y familiares en este momento de dolor. Se ruegan oraciones en su memoria.

STUART, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/21|. Queridos amigos Lucía y Carlos Federico Stuart los acompañamos en este doloroso momento y rogamos el descanso en paz de su padre Carlos. Tus amigas: Victoria Curro, Pía Cisterna, Clara Correa, Pilar Ábalos, Natalia Duffau, Jimena Gurmendi y Valeria Basualdo.

STUART, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/21|. Los Sres. Vocales de la Excma. Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de 2da. Nominación; Dres. Graciela Neirot de Jarma, Víctor Manuel Rotondo, Fernando Drube, y demás integrantes, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Sra. Secretaria Dra. Lucía Stuart, y ruegan oraciones en su memoria.

STUART, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/21|. Tere Castro, Caio Lugones, sus hijos Agustina, Ezequiel y Lucia, Francisco y Daniela y sus nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento y piden oraciones en su memoria.

STUART, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/21|. "Señor recíbelo en sus brazos y dale el descanso eterno". Tere, Hugo Mansilla, sus hijas Florencia y Emilia y familias, despiden a su amigo Carlos y acompañan a sus hijos Federico y Lucía Stuart y a sus respectivas familias. Ruegan oraciones en su memoria.

YAÑEZ DE SEQUEIRA, ADA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. Sus hijos Teresita y Carlos Sequeira, su hija pol. Daniela Alvarez, sus nietos Carla, Florencia, Lorena y Martín y su bisnieta Jazmín, participan con profundo dolor su fallecimiento. "Brille para ella siempre la luz que no tiene fin".

YAÑEZ DE SEQUEIRA, ADA BEATRIZ(q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. María Marta Lopez Tenreyro participa con dolor del fallecimiento de la mamá de su consuegro Carlos. Eleva oraciones en su memoria.

DORADO, RAÚL CÉSAR Suboficial Mayor (R) (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Al cumplir un año de su fallecimiento, su esposa Amalia Barbaza, sus hijos Raúl, Mariel y Julieta, sus hijos políticos Oscar, Kity y Marcela y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en Catedral Basílica.

MARCOS DE ORELLANA, GRACIELA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 20/9/21|. Sus hijos Javier y Roberto Orellana y su nieto Mateo, invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 hs. en la Pquia. de Sumampa, al cumplirse un mes de su partida a la casa celestial. Rogamos oraciones en su querida memoria.

MOUKARZEL DE MDALEL. VICTORIA (q.e.p.d) Falleció el 20/10/20|. Se extingue la vida pero la trayectoria y el ejemplo perdura. Madre querida a un año de tu partida . Tus hijos Orlando, Cristina y Luchi, te extrañamos. Nos enseñaste los valores, a ser buena personas y sabemos que donde estes siempre guiaras nuestros caminos. Invitamos a la misa que se celebrará en la parroquia San José del Bº Belgrano, a las 18 hs.

PAZ DE NAVELINO, ELSA MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/21|. " El Señor es mi Pastor nada me puede faltar". Su hermana Elvira y sus hijos Roxana, Daniel y Marisa Navarrete de Collado y sus respectivas familias invitan a la misa de su novenario a realizarse hoy a las 20 horas en la Parroquia de Sumampa.

PAZ DE NAVELINO, ELSA MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 11/10/21|. " El Señor es mi Pastor nada me puede faltar". Su hermana política Elsa Herrera de Paz y sus hijos Luis Dante, Gabriela y Silvia Paz Herrera invitan a la misa que se oficiara hoy al cumplirse nueve días de su fallecimiento en la Parroquia de Sumampa.

LEDESMA, EDUARDO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/20|. Hoy se cumple un primer aniversario de tu partida hacia los cielos. Sabemos que estás gozando de la vida eterna junto a Dios. Te agradecemos el haberte tenido en nuestras vidas, por acompañarnos con tanto amor y paciencia infinita. Te extrañamos un montón, vivirás por siempre en nuestros corazones. Te amamos. Tu esposa Mabel, tus hijas, nietos e hijos políticos.

COLAZZANTE, FRANCO GABRIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/21|. La muerte es como el ladrón, llega sin avisar, te roba y te causa dolor, a tí, te robó la vida. César Pelusa Coronel ruega oraciones en tu memoria y pide al Altísimo resinacion cristiana para tus padres, hermanos y demás familiares.

REY, ROBERTO FELIPE (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/21|. Domingo Vaca y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RAMÍREZ, BLANCA (KRIKRI) (q.e.p.d.) Falleció el 19/4/21|. Siempre estarás en nuestros corazones y recuerdos, es triste no verte más, estamos aprendiendo a vivir sin tu presencia y nos duele mucho que tu partida fuera tan dolorosa, por eso le pedimos a Dios que donde sea que estés te llene de bendiciones. Nosotros aquí rogando para que así sea. Por eso nos uniremos en la celebración de un misa en tu memoria el día Miércoles 20/10/21 a las 19 hs, en la Parroquia Santiago Apóstol. Tus hermanas: Carlota y Ana María, tus hijos: Javier, Samanta y sus respectivas familias.

ALBARRACÍN, NERIO SAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/10/21|. Sus hermanos Blanca y Atanila Albarracín, sus sobrinos Lucía, Liliana y Cecilia Gómez y Pablo Albarracín participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Puerta. Serv. Soc. Amparo SRL- EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BARRAZA DE CORONEL, JULIA (q.e.p.d) Falleció el 18/10/21|. Dr. Jorge A. Fiad y familia participamos con dolor su fallecimiento acompañamos a sus hijos nietos y demás familiares ruegan una oración en su querida memoria.

CAPORALETTI, NICOLÁS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/21|. Sus primos Luis Alberto Caporaletti, Sara Inés Caporaletti, Silvia Ines Caporaletti, sus sobrinos Fernando Luis, Sebastián, Eugenio, Victoria, Romina, Damián, Lautaro, Viviana, Gonzalo, Franco Emanuel, Guadalupe, Joaquin, Julieta, Sara y Sofia participan con dolor su fallecimiento.

MATTAR, MARIO ALBERTO (q.e.p.d) Falleció el 16/10/21|. Dr. Jorge A. Fiad y familia despiden al gran amigo y alberdista Mario Alberto Dios guarde su alma y de consuelo a sus familiares.

PEREIRA DE REYES, BEATRIZ ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/21|. La comunidad educativa, personal directivo, docente y alumnos de la Esc. N° 803 "Carlos E. Alaniz" participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de la docente de la casa Sra. Marcela Pereira. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

ROJAS, HUGO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/21|. La comisión directiva del Círculo Médico de Frías, participa con profundo dolor el fallecimiento del ex presidente de la institución. Elevan oraciones en su memoria y acompañan a su familia en este momento de hondo pesar. Frías.

ROJAS, HUGO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/21|. La Dra. Silvia Leticia Ibarra, su esposo Fidel Aguero e hijas, participan con profundo dolor el fallecimiento del colega y vecino. Elevan oraciones en su memoria y acompañan a su familia en este momento de tristeza. Frías.

ROJAS, HUGO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/21|. Dr. Cristian Castillo y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria y ruegan cristiana resignación para sus familiares. Frías.

ROJAS, HUGO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/21|. Bruno Senki señora Tessy, sus hijos Bruno César y Marianela participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

ROJAS, HUGO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/21|. Tu pasión es eterna gracias por tanto Hugo". Comisión directiva, socios y simpatizantes del club Atlético Talleres participan con profundo dolor el fallecimiento de su socio, dirigente y ex presidente de la institución. Rogamos oraciones por su descanso eterno. Frías.

ROJAS, HUGO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/21|. La comunidad educativa del colegio Ciudad de Frías y Jardín de Infantes Amiguitos, participan con dolor el fallecimiento del padre de Lic. Mirta Lorena Rojas, y elevamos oraciones a Dios rogando por su descanso eterno. Frías.

ROJAS, HUGO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/21|. Miguel Romano y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por su descanso en paz. Frías.

ROJAS, HUGO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/21|. La Sociedad Sirio Libanesa de Frías, Comisión Directiva y socios, participan con dolor el fallecimiento de su socio y estrecho colaborador con la institución. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

ROJAS, HUGO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/21|. El cuerpo de Bomberos y Defensa Civil de Frías participan con profundo dolor el fallecimiento de su socio fundador y permanente colaborador con la institución y a través de ellas con la comunidad toda. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

ROJAS, HUGO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/21|. Raúl Jalaf y Flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones rogando por el eterno descanso de su alma. Frías.

ROJAS, HUGO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/21|. El intendente de Frías Dr. Anibal Padula, su esposa Dra. Soledad Ramirez y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo y padre de la Presidenta del Honorable Concejo Deliberante de Frías, Lic. Lorena Rojas. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

ROJAS, HUGO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/21|. "Te voy a extrañar siempre, con tus ocurrencias, tus charlas y tantas tardes de mate compartidas". Maruca Isares participa con profundo dolor el fallecimiento de su amigo y vecino y eleva oraciones a Dios rogando por su descanso en paz. Frías.

ROJAS, HUGO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/21|. "Puedes llorar porque se ha ido, o puedes sonreír porque ha vivido..." Lucy Valdez, su esposo Ricardo Aye y Flia, lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan fraternalmente a su querida familia. (Frías).

ROJAS, HUGO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/21|. Julio César Báez y familia participa con profundo dolor el fallecimiento de su gran amigo "Tallarín" y eleva oraciones a Dios rogando por el descanso eterno de su alma. Frías.

ROJAS, HUGO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/21|. Dr. Adolfo Ortiz y Dra. Eva Luz Ramos participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Frías.

ROJAS, HUGO EDGARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/21|. Luisa Chequer, sus hijos: Eugenio, Florencia y Luciana Prados participan con mucha tristeza su fallecimiento.Sus restos fueron inhumados en la ciudad de Frias.

ROJAS, HUGO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/21|. "Concédele Señor el descanso eterno." Víctor Mariani, sus hijas Zully y Yanina Mariani, participan con profundo dolor su fallecimiento, y acompañan a su esposa, hijos, hijos políticos y nietos elevando oraciones en su memoria.

ROJAS, HUGO EDGARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/21|. Alicia de Morra, sus hijos Dres. Jorge , Diego y Lautaro y sus respectivas familias, participan con dolor de su fallecimiento. Elevamos oraciones por su eterno descanso.

ROJAS, HUGO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/21|. Eduardo "Lalo" Charubi y familia participa con hondo pesar el fallecimiento de su querido amigo y elevan oraciones al Altísimo rogando por el descanso eterno de su alma y una pronta y cristiana resignación para su familia. ¡Gracias Dr. por brindarme tu amistad! por el momento compartido en el hospital, en Talleres, en el Club Sirio, en la Comisión de Apoyo de la Unse. Descansa en paz Huguito. Frías.

ROJAS, HUGO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/21|. La Liga Cultural de Fútbol de Frías participa con profundo dolor el fallecimiento del Asambleísta y Delegado del Club Talleres de Frías, permanente colaborador y padre de la Vicepresidenta del club Talleres Lic. Lorena Rojas. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

ROJAS, HUGO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/21|. Margarita, Amilcar Baca, Alfonsina y Daniela Senki participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria rogando por su descanso eterno. Frías.

VILLAREAL DE HERRERA, FAUSTINA (q.e.p.d) 19/10/21|. Tu recuerdo y amor infinito siempre nos acompañará. Su hija Felisa, nietas Edith y Analia, nietos políticos Diego y Carlos y bisnieto Axel.

VILLAREAL DE HERRERA, FAUSTINA (q.e.p.d) 19/10/21|. Participan con profundo dolor. Su hijo Oscar, hija política Inés, sus nietos Luis, Alejandro, Simón, Matias, Lucia. Nieta política Belén. Bisnietos Matias y Máximo.

VILLAREAL DE HERRERA, FAUSTINA (q.e.p.d) 19/10/21|. Vivirás eternamente en cada uno de nuestros corazones. Su hija Gladys, hijo Político Walter. Nietos Mariné, José, Matias, nieto del corazón Esteban. Bisnieta Luján.

VILLAREAL DE HERRERA, FAUSTINA (q.e.p.d) 19/10/21|. Vivirás eternamente en nuestros corazones. Su hija política Graciela, sus nietos Graciela y José Matias.

VILLAREAL DE HERRERA, FAUSTINA (q.e.p.d) 19/10/21|. Sus hermanos Ramón, Manuel, Mesho y Charo Villareal.

VILLAREAL DE HERRERA, FAUSTINA (q.e.p.d) 19/10/21|. Gracias por tu entrega infinita. Su nieto, hijo del corazón Oscar (Ocaca) sus bisnietos Juan y Dianela.

VILLAREAL DE HERRERA, FAUSTINA (q.e.p.d) 19/10/21|. Su vecina Juana Roldán de Reines y familia acompañan en el dolor a sus hijos, hermanos, nietos y demás familiares ruegan una oración en su querida memoria.

VILLAREAL DE HERRERA, FAUSTINA (q.e.p.d) 19/10/21|. La comunidad educativa de la escuela Nº 824 Dr. Benjamín Gorostiaga participa con profundo dolor el fallecimiento de la abuela de su querida y entrañable colega Edith Coronel. Elevan oraciones rogando oraciones por el descanso eterno de su alma.

VILLARREAL, FAUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/21|. Sus hijos Felisa , Oscar, Gladys h politicos nietos bisnietos y demas familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Rey. Loreto. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.