FÚNEBRES | 21 de octubre del 2021

21/10/2021 - 03:19 Funebres

FALLECIMIENTOS

20/10/2021

- María Francisca Navarro

- Edmundo Alluz

- María Elena Farías Jiménez

- Antonio Medina Torres de Azzetti

- Martiriano Gallardo (Brea Pozo)

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EDMUNDO ALLUZ Se fue el 20/10/21 y espera la resurrección.

Esposo querido y el mejor de los padres, fue un lujo haberte tenido tanto tiempo. Queda para siempre tu risa, tus ocurrencias, las historias, la música. Ojalá vuelvas a tu monte y te encuentres con la infancia. Su esposa María Rina Pérez de Alluz, hijas Marcela Alluz y Gabriela Alluz.

RECORDATORIO

JUAN JOSÉ ARTAZA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/5/21 y espera la resurrección.

Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en Mi aunque esté muerto vivirá y todo el que vive y cree en Mi no morirá jamás”.

Tu esposa Rosa Sanchez, tus hijas Marcela, Karina, Verónica y Lorena, tus yernos Jorge, Mario, Sebastián y Fernando, tus nietos Facundo, Agostina, Valentina, Constanza, Guillermina y Ernestina, ruegan una oración en su memoria, al cumplirse 5 meses de su fallecimiento.

RECORDATORIO E INVITACIÓN A MISA

MARÍA AYELÉN BRAVO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/10/20 y espera la resurrección.

Hija querida de mi alma, cuánto dolor me causó tu partida. Mi alma y mi corazón están destrozados. Todos los días lloro tu ausencia…no puedo evitar, no extrañarte…no puedo evitar…no llorarte… Sé que estás en el lugar que querías estar, adónde no hay dolor ni tristeza. Sé que estás junto a nuestra madre María, nuestro Señor Jesucristo y tu padre, que tanto lo extrañabas y lo amabas, pero yo junto a tus hermanos y tus adorados sobrinos, no podemos entender tu decisión...ayúdanos hija a comprender y aceptar que estás mucho mejor...ayúdanos a calmar este dolor, que a pesar que pasó ya un año sin tenerte físicamente entre nosotros, te seguimos llorando y extrañando...ayúdanos amada mía a calmar este dolor, para poder seguir en pie...enséñame desde arriba cómo seguir en esta vida, porque yo todavía no sé. Hija querida dejaste hermosos recuerdos en tus amigas, que son muchas te lo puedo asegurar, porque con un mensaje, un posteo en sus celulares, una visita a nuestra casa, te tienen presente a pesar del tiempo. Perdóname por llorarte y ayúdame a seguir en esta vida y no extrañarte tanto...a veces rio para creer que calmo el dolor, pero no es así, el dolor es intenso...ayúdanos hija de mi alma. Se invita a la misa que se realizará hoy a las 20 horas en la iglesia Santo Cristo (Libertad y Aguirre) para pedir por su eterno descanso.

ALLUZ, EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció 0/21|. Su esposa María Rina Perez de Alluz, sus hijas Marcela y Gabriela Alluz, hijos políticos, nietos part. su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cementerio Parque de la Paz. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L..

ALLUZ, EDMUNDO Se fué el 20/10/21|. Su hija Marcela Alluz, su yerno Rodolfo Viczena, sus nietos Gabriela, José, Lorenzo, Valentina y Agustina participan su fallecimiento.

ALLUZ, EDMUNDO Se fué el 20/10/21|. Su hija Gabriela Alluz, su yerno Pablo López, sus nietos Joaquin y Facundo participan su fallecimiento.

ALLUZ, EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/21|. "El justo crecerá como palmera, se alzará como cedro del Líbano. Plantados en la casa del Señor, en medio de sus patios darán flores". Con profundo dolor participamos el fallecimiento del querido tío Pila, y acompañamos espiritualmente a Rina, Gabi, Marcela y demás familia, rogando por su eterno descanso en la paz y el amor de Dios. Mirtha Soria de Gómez y sus hijos Juan, Sandro y José David.

ALLUZ, EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/21|. María Cecilia Vittar, sus hijos Anita, Virginia y Bautista y su madre Muñeca de Vittar participan su fallecimiento y acompañan a Marcela, a su madre, a su hermana y demás familia en tan doloroso trance.

ALLUZ, EDMUNDO Se fué el 20/10/21|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Sus vecinos y amigos Valentin Arroyo, Ana Maria Chamut y sus hijas Paola, Vanina y su nieta Guillermina participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ALLUZ, EDMUNDO Se fué el 20/10/21|. "Señor recíbelo y dale el descanso eterno". Sus vecinos y amigos Mariano Alonso, Blanca Gladys Sosa y sus hijos Thelma (a), Mariano y Ana Valeria participan su fallecimiento. "Brille para siempre la luz que no tiene fin".

ALLUZ, EDMUNDO Se fué el 20/10/21|. Sus vecinas Mony, Negrita y Nancy participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este dificil momento a su esposa Rina e hijas por tan dolorosa perdida.

BRUE, ROSA ESMERALDA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. Autoridades del CEPSI, Directora Ejecutiva CPN. Liliana Romero, Directora médica adjunta Eugenia Gauna, Directora Administrativa Adjunta Dra. Daniela Vaca Japaze, personal asistencial y administrativo del Cepsi, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la Cdra. Celeste Suarez Brue y elevan oraciones en su memoria.

FARÍAS JIMÉNEZ, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/21|. Sus hijos María Luisa, Elena María, María Cristina, Juan Esteban, Paul Ernesto, nietos Emilse, Cecilia, Eugenia, Gonzalo, Celeste, Ignacio. Bis, Lisandro y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán sepultados en el cem. El Descanso.

JUÁREZ, MARTA MYRNA (q.e.p.d.) Falleció 19/10/21|. Ex compañero y amigo de su hijo Francisco, Gustavo Gallo y familia participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones por su eterno descanso.

JUÁREZ, MARTA MYRNA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/21|. Señor: En tus manos encomiendo a tu hija ; cobíjala y dale tu paz. José Gómez y su familia ruegan el eterno descanso de la mamá de su querido amigo Francisco Próspero Gallo, y abuela de Javier. Ruegan oraciones y resignación para ellos.

JUÁREZ, MARTA MYRNA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/21|. "Dichosos los que repartieron amor sobre la tierra porque Dios abrirá las puertas del Cielo para ellos".Tus amigos de la sección fotografía Daniel, Tomás, José Luis, Gustavo y José David participan con profundo dolor el fallecimiento de Marta y acompañan en estos momentos a los queridos Francisco y Javier.

JUÁREZ, MARTA MYRNA (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/21|. Elsa Occhiuzzi y familia, acompañan a su hijo Francisco en tan doloroso momento y elevan oraciones en su memoria.

MEDINA DE CHEMES, ELISA BENEDICTA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. Sus sobrinos Aida Mirta Abud y Miguel Farran Serle, sus hijas Aida y Ana, sus nietos y bisnietos participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en tan dificil momento. Oraciones en su memoria.

MEDINA DE CHEMES, ELISA BENEDICTA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. Cecilia Degano y Enrique Agüero; sus hijos Lucas, Juan Pablo y M. Esperanza Lorefice, Javier y Milagros Ordoñez y respectivas familias, participan su fallecimiento, acompañan a sus hijos y nietos. Elevan oración en su memoria.

MEDINA DE CHEMES, ELISA BENEDICTA (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. Pepe Gonzalez participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de sus amigos Olguita y Guilli. Acompaña al resto de su familia en tan dificil momento y eleva oraciones en su memoria.

MEDINA TORRES VDA. DE AZZETTI, ANTONIA. Falleció el 20/10/21|. ¿Quién es ésta que sube del desierto, Recostada sobre su amado?. Su hijo Alfredo Azzetti, su nuera Blanca. Sus nietas Vanesa, Salomé, Priscila., nietos políticos Alex, Eduardo, Diego, sus bisnietos Nicole, Vivían, Anabella, Giuliana, Ludmila, Naomi, Tiziana e Ilan Israel. Participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Nona Antonia Medina y que sus restos fueron inhumados en el Cementerio de la localidad de Maco el 20 de octubre de 2021.

MEDINA TORRES VDA. DE AZZETTI, ANTONIA.Falleció el 20/10/21|. Estimada es a los ojos del Señor la muerte de sus Santos. Salmos 116: 15. Su hija Blanca Azzetti participa la partida hacia la patria celestial de su amada Madre Antonia Medina.

MEDINA TORRES VDA. DE AZZETTI, ANTONIA.Falleció el 20/10/21|. Vuela alto mamá querida, hasta que nos volvamos a encontrar. Su hija Dina Azzetti, su yerno Rubén Giménez, sus nietos Shamia, Franco Maximiliano, Agustina y Narella, su nieto político David Colombres y sus bisnietos Valentina y Renata,participan con profundo dolor su fallecimiento.

MEDINA TORRES VDA. DE AZZETTI, ANTONIA Falleció el 20/10/21|. El Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas, y en mis alturas me hace andar. Habacuc 3:19.Su hijo César R Azzetti y Elva Cejas sus nietos David, Pablo , Ariel, Marcela Amor Jerez ,Carola Gómez , sus bisnietos: Luana Lucas Luci. Govanna, Berenice Irma Cejas, Mili, participan con profundo pesar su partida a la Presencia del Señor.

MOYANO MARGARI, OCTAVIO (q.e.p.d.) Falleció 10/10/21|. Con enorme dolor por la temprana partida del querido Octavio al Reino de los Cielos y con nuestro gran cariño por sus papás, Silvia y Geronimo, su abuela Heidi, sus tios Claudia y Ernesto, sus primos Laurencia, Erneseto y Virginia y toda su familia, rogamos a Dios les de fortaleza, los acompañe y los proteja. Que brille para el querio Octavio la luz que no tiene fin. Amanda y Rodolfo Michaut y sus hijos Gabriel, Michelle y Gerardo.

PALADEA, RINA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/21|. Su esposo Domingo, sus hijos Jorge, Gustavo y Sergio, sus nietos Julieta Romina del Valle, Milagros, Romina y Stefania, demás familiares y amigos participan de su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Parque La Paz. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia Relizado Por Nueva Empresa Gorostiza

PAZ, ROXANA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/21|. Desde la Pcia. de Santa Cruz, a los 9 días de su partida al reino de Dios, su prima Nadia Sosa participa con dolor y pide oraciones en su querida memoria.

PAZ, ROXANA ALEJANDRA (q.e.p.d.) Falleció el 12/10/21|. A los 9 días de tu partida al reino de Dios, sus tías Hilda y Betty Sosa y sus primos Alicia y C hichí Brandán, Fabiana, Gustavo y Alejandro Caro piden oraciones en su querida memoria.

STUART, CARLOS ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/21|. "En paz me acostaré y asimismo domiré; porque sólo tú, señor, me haces vivir confiado" Salmos 4:8. Su consuegro Ramón Peralta, sus hijos Silvina, Fernando y María del Carmen; sus yernos, Julián y Daniel; sus nietos, Candela y Valentino, lamentan el fallecimiento del padre de nuestro querido Fefi. Ruegan oraciones en su memoria

DURÁN DE ABATE, ROSA MARÍA - ABATE, MIGUEL A. (q.e.p.d.) Fallecieron el 1/10/20 y 12/10/96|. Sus hijos Sergio y Franco Abate con sus respectivas familias, invitan a la misa a realizarse hoy en la iglesia San Francisco, a las 20 hs. al cumplirse 1 año y 25 años respectivamente de sus partidas al reino del Señor. Rogamos oraciones en sus queridas memorias.

GUZMÁN, FEDERICO NICOLÁS (q.e.p.d.) Falleció el 23/12/02|. Hijo querido, hijo amado, cuánta alegría al tenerte, y qué inmenso dolor al perderte, cómo no recordarte a cada instante con tu sonrisa angelical. ¡Oh dulce sueño! ¡Oh ángel nuestro, nada mas difícil que vivir sin ti, hijo excepcional, amigo y compañero de todos aquellos que disfrutaron de tu amistad. Jesús misericordioso dale tu bendición y el mejor lugar para nuestro hijo en tu reino celestial, al cumplir 34 años de su natalicio nos uniremos en oración en Parroquia La Inmaculada a las 20 hs. Tus padres Eduardo Guzmán y Lidia Trullenque, tus hermanos Nico, Patricia, Teresita y Marcelo, cuñados y sobrinos.

OCHOA, LUCÍA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 21/6/20|. A un mes de tu inesperada partida y recordandote siempre como la mejor de mi vida. Mi guia en todas las situaciones. Mi gran Amor. Daniel. invita a una oración en su memoria en la parroquia San José del Bº Belgrano hoy a las 18 hs.

OVEJERO, JOSÉ FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/01|. Papá te fuiste al cielo porque Dios así lo quiso ... sólo nos queda el consuelo de pensar que vos velas por nosotros .... Invitamos a la misa que se celebrará hoy 21º de octubre en la Catedral Basilica a las 19 hs al cumplirse 20 años de tu partida. Su familia.

CORONEL, EDGARDO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/10/77|. Su madre Blanca Galván, sus hermanos Edgar y Blanca Herminia, sus cuñados Claudia y Lucas, sus sobrinos Florencia, Edgardo, Abraham y Máximo al recordarse 44 años de su fallecimiento y 56 de su natalicio. Se ruegan oraciones en su memoria.

HERRERA, NÉSTOR MIGUEL (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/15|. Hoy un Año más de tu partida y te extrañamos igual o más que el primer día. Gracias por ser nuestro padre, por todas tus enseñanzas y por tu amor incondicional. Aquí se te extraña tanto pero comprendemos que Dios hizo lo mejor. Te amamos y extrañamos Pá. Tus Hijos Sebastián, Cira, Cristian y nietas Jazmín, Lena.

GALLARDO, MARTIRIANO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/21|. Su esposa Maria Rea, sus hijos Ruben, Dario, Aldo, Maria Rosa, Hugo, Alicia, Graciela, Matilde Cristina, Ines, h. politicos, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Brea Pozo. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

NAVARRO, MARÍA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/21|. Su prima Betty Navarro y flia, participa su fallecimiento, rogando al Señor la reciba en sus brazos y le dé el descanso eterno. Rogamos una oración en su memoria.

NAVARRO, MARÍA FRANCISCA (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/21|. Sus primos Ana Garcia, Juan Garcia, Luis Angel Garcia y sus respectivas flias, participan con profundo dolor su fallecimiento. ¡ Jamás, te olvidaremos querida prima! Ya que dejaste un profundo vacio en nuestras vidas, por siempre te recordaremos.

ROJAS, HUGO EDGARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/21|. A..S.A.A.R y Socios de la Asociacion Santiagueña de Anestesia, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestro colega y amigo Dr. Rojas Hugo Sebastian. Rogamos oraciones en su memoria.

ROJAS, HUGO EDGARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/21|. Dr. Facundo Balderrama, Dr. Bravo, Jorge, Dr. Martinez, Ariel; Dr. Diaz, Patricio,participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestro colega y amigo Dr. Rojas, Eduardo Sebastian. Rogamos oraciones en su memoria.

ROJAS, HUGO EDGARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/21|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del Dr. Hugo Edgardo Rojas, socio vitalicio de la institución. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ROJAS, HUGO EDGARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/21|. Juan Manuel Suffloni, Ana María Serrano, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ROJAS, HUGO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/21|. Dr. Jorge Francisco Bosco y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Hugo". Acompañamos a la flia en tan doloroso momento y elevamos oraciones rogando por su eterno descanso. Frías.

ROJAS, HUGO EDGARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/21|. Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Docencia y Capacitación, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Juridico del Consejo Medico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de su matriculado, y padre del Dr. Hugo Sebastián Rojas. Ruegan una oración a su memoria.

ROJAS, HUGO EDGARDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/21|. El presidente del Consejo Medico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participa con profundo pesar el fallecimiento de su colega y padre del Dr. Hugo Sebastián Tojas. Ruega una oración a su memoria.

VILLAREAL DE HERRERA, FAUSTINA (q.e.p.d) 19/10/21|. El Señor te llevo a su lado pero vivirás eternamente en mi corazón, por tanto amor y camino que me brindaste "mi segunda mama" Neiqui Peralta, su esposa Silvia sus hijos Gina y Lucas participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.