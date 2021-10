FÚNEBRES | 22 de octubre del 2021

22/10/2021 - 03:51 Funebres

Guillermo Martín Español (Fernández)

César Alejandro Giovannini

Oscar Alfredo Torales

Benito Pastor Ocampo

Zulema Noemí Peralta (Interior)

Rubén Orlando Bustamante (La Banda)

Nelda Liliana Juárez (Campo Gallo)

José Luis Vivas (Frías)

Agustina Isabel Fernández

Norberto Hugo Costa

Sepelios Participaciones

ALLUZ, EDMUNDO Se fué el 20/10/21|. Sus sobrinas Mónica y Cristina Alluz y Polo Recayte. Sus hijas Ana, Amanda y Agustina Recayte y Miranda, Delfina y Eugenio Bosatta participan con dolor de su fallecimiento.

ALLUZ, EDMUNDO (q.e.p.d.) Falleció 20/10/21|. Vecinos y amigos del Bº Primera Junta participan el fallecimiento del apreciado amigo Pila, familias: Páez, Mansilla, Guzmán, Sánchez, Rojas, Fioretti, Sosa, Santillan, Elvecia y Josefina Romero acompañamos en este momento de dolor a su esposa Rina e hijas Marcela y Gaby. Que su alma descanse en paz.

COSTA, NORBERTO HUGO (q.e.p.d.) Falleció 20/10/21|. Su esposa Eli Ávila, sus hijos Nahuel, Ludmila, Santiago, nieto Leandro participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol Serv. Sindicato de Camioneros. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

FERNÁNDEZ, AGUSTINA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció 20/10/21|. Sus hijos Ramón y Teresita Heredia, nietos Juan Heredia y José Briz, bisnietos Maximiliano, Fabricio, Marcos Emma, Marito participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

GIOVANNINI, CESAR ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/21||. Su madre Marta Diana, su padre Eduardo Humberto, sus hermanos Eduardo, Mariana y Romina, sus cuñados Martin Gerez y Marcelo Delgado, sus sobrinos Ignacio, Justina Juan Cruz, Virginia, Sarita, Clarita, Ernestina y Josefina y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanzo (Capital - Santiago del Estero). Servicio realizado por la empresa HUGO A GUBAIRA S.R.L H. IRIGOYEN 531 Tel 4-296027.

GIOVANNINI, CESAR ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 20/10/21|. Carlos Bosio, Mario Jiménez, Jorge Carabajal, Fernando Jiménez, Luis M. Pereyra Eduardo y Cesar Quiroga acompañan con profundo dolor a su amigo Eduardo y a toda la familia Giovanini en tan triste momento.

MEDINA, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/21|. Su esposa Blanca hijos Edith, Mónica, David, Ana, Mariela y Milagros. Nietos, sobrinos, amigos y demás familiares participan de su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio de la Piedad. Ceremonial Exequias Y Tanatopraxia. REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

MEDINA, JUAN DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/21|. Honorable comisión directiva del sindicato de Luz y Fuerza, cuerpo general de delegados y su comision de Jubilados y Pensionados, participan el fallecimiento del socio Medina, Juan Domingo, sus restos fueron inhumados en el Cementerio La Piedad.

OCAMPO, BENITO PASTOR (q.e.p.d) Falleció el 21/10/21|. Su esposa Elvira Torres, sus hijos Magali, Victor, Luis, Osvaldo, h. politicos, nietos, bisnietos y demas familiares, su hija del corazon Silvia Torres, sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio La Piedad COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORCEN.

TORALES, OSCAR ALFREDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/21|. Su esposa Stella Maris, hijos Oscar Federico, Santiago, Ana Catalina, Ana Carolina, Ana Natalia, Juan Sebastian y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán cremados hoy en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO. HAMBURGO CIA DE SEG SA.

TORALES, OSCAR ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/21|. Fuiste ejemplo de vida, de hombría de bien... Su esposa Stella Mary, sus hijos Oscar, Santiago, Catalina, Carolina, Natalia y Juan, sus hijos políticos y sus nietos Santiago, María del Mar, Cielo, Manuela, Ana Luz, Dalia, Nicolás, Virginia y Gaspar, su bisnieta Margarita, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TORALES, OSCAR ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/21|. Que descanses en paz viejo querido. No me alcanzarán los años, ni la vida para agradecerte todo lo que nos diste: ejemplo, disciplina, perseverancia, abundancia y mucho amor. Lo que más agradezco es el gran corazón que tuviste siempre, con todos, y lo justo que fuiste en la educación y el ejemplo de sensibilidad y libertad. Sos un crack de la vida. Mi héroe. El más grande de todos. Su hija Natalia Torales.

TORALES, OSCAR ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/21|. Mi padre, mi referente, mi modelo, mi creador. Ojalá hubiera millones de hombres como vos para hacer de este mundo un lugar mejor. Gracias por darme las herramientas y el amor. Su hijo Juan Torales.

TORALES, OSCAR ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/21|. Papá de mi alma, como siempre, seguirás acompañándome desde mi sangre. Su hija Catalina.

TORALES, OSCAR ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/21|. Te fuiste dejando un inmenso dolor en mi corazón que tanto te amaba y te admiraba. Me enseñaste a ser una persona feliz y a vivir la vida. Te amo y te voy a amar siempre. Gracias por tanto, abuelo. Su nieta Rosario.

TORALES, OSCAR ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/21 "Señor, recíbelo y dale el descanso eterno". Su sobrina Elina Sansierra y su hija Lara, participan de su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TORALES, OSCAR ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/21|. Facundo H. Lugones, Anabella Ochoa y familia, participan con tristeza el fallecimiento de Oscar Alfredo y acompañan a su esposa Tely e hijos. "Que en paz descanse y que brille para él la luz eterna".

TORALES, OSCAR ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/21|. El Colegio de Médicos de Santiago del Estero, participa con profundo dolor el fallecimiento del Dr. Oscar Alfredo Torales, socio vitalicio de la institucion y acompaña a su hijo Dr. Oscar F. Torales y familia. Ruegan oraciones en su querida memoria.

TORALES, OSCAR ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/21|. Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Docencia y Capacitación, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Juridico del Consejo Medico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de su matriculado, y padre del Dr. Oscar Federico Torales y padre político de la Dra. Argentina Sancho Pilar. Ruegan una oración en su memoria.

TORALES, OSCAR ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/21|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participan con profundo pesar el fallecimiento de su colega, y padre del Dr. Oscar Federico Torales y padre político de la Dra. Argentina Sancho Pilar. Ruegan una oración en su memoria.

TORALES, OSCAR ALFREDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/21|. Pedro Contardi, Marta Arce de Contardi, sus hijos Maria Luz, Pedro y Mariana, su hijo politico Mario Ugozzoli, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento.

TORALES, OSCAR ALFREDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/21|. Miguel, María Pía, María José, Conrado, Santiago y Juan Cruz Corvalán, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

TORALES, OSCAR ALFREDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/21|. Familia Demasi Cortigiani participa con dolor su fallecimiento.

TORALES, OSCAR ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/21|. Carlos Ribas Meneclier, Liliana Torrás, sus hijos Sebastián y Julia, Santiago y Mencia, Javier, Victoria y Maxi; Magdalena y David y sus familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares con cariño.

TORALES, OSCAR ALFREDO DR. (YEYI) (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/21 Miguel Ángel Ferreyra, Teresita Montoto, sus hijos María Lourdes y Alejandro Ducca, María Estefanía y Rodrigo Nebro, Leandro Agustín y María Laura Molinari, Ana Macarena y Ana Guillermina, sus nietos Paz y Amparo Nebro Ferreyra, Felicitas Ducca Ferreyra y Juan Martín Ferreyra, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan con cariño a la querida Teli y sus hijos. Ya descansa en los brazos del Señor.

TORALES, OSCAR ALFREDO DR. (YEYI) (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/21|. Elisa O. de Montoto, sus hijos Alfredo R. y Teresita, participan con profundo dolor su fallecimiento. Abrazan con profundo cariño a Teli y sus hijos, rogando pronta y cristiana resignación para los familiares.

TORALES, OSCAR ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/21|. Siempre recordaré con inmenso cariño y mucha admiración tu humor, el amor a esa hermosa familia que formaste, tu enorme humanidad en tu profesión y todo lo que emprendiste... Buen viaje, querido tío Yeyi!! Su sobrina Graciela Sansierra y familia acompañan a los queridos Tely, Oscar, Santi, Caty, Carola, Natalia y Juan en este momento de dolor!

TORALES, OSCAR ALFREDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/21|. Dr. Jorge Fernando Lissi y Lilia Balegno de Lissi, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a toda su familia en este momento, esperando una pronta resignación para todos sus familiares.

TORALES, OSCAR ALFREDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/21|. Susana Monti y sus hijos, participan su fallecimiento, acompañando a su hijo Oscar y familia en este doloroso momento.

TORALES, OSCAR ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/21|. Pocas personas acumulan tantas virtudes, los dotados de ellas, son los primeros que van al cielo. Te extrañaremos siempre, querido Yeyi. Tus amigos Carlos y Marita Pita y su familia, acompañan en tan doloroso momento a su esposa e hijos.

TORALES, OSCAR ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/21|. Dr. Carlos Ribas Meneclier, Dr. Antenor Álvarez, Dr. Miguel A. Pernigotti, integrantes del primer equipo de médicos UTI del Hospital Regional participan con dolor el fallecimiento de quien fuera nuestro amigo y jefe de servicio. Acompañan a su familia en este momento de dolor. Elevamos oraciones en su memoria.

TORALES, OSCAR ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/21|. Dr. Miguel Angel Pernigotti, su esposa Susana Abate y sus hijos participan su fallecimiento y acompañan en este trance a su familia.

Invitación a Misa

SUÁREZ, ADRIÁN MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/92|. Mi príncipe hermano, cómo se te extraña. Pasaron 29 años, cada día nos haces tanta falta, qué lindo hubiera sido compartir la vida juntos en familia con tus padres Rosa y Yili, tus sobrinas que te recuerdan y hablan de vos todo el tiempo. Avril, es igual a vos, tiene tu carácter, Alma te adora, te aman eternamente. Hoy no tenemos duda de que Jesús y vos que son nuestro ángel, nos cuidas, nos das fuerzas, amor para seguir adelante. Te amamos, te necesitamos hermano querido, Kari y Vane, sus papás Yili y Rosa, abuela Blanca, sobrinas Avril y Alma, ofrecemos misa parroquia Santo Cristo el dia sábado 23 a las 20 hs pidiendo por su eterno descanso.

Agradecimientos

Recordatorios

BRIZUELA, GUIDO ADALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/21|. Jesús dijo Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en Mi, aunque este muerto vivirá. Juan 11.25. Su hermana Virginia, tú me decías Viki o Vir. Hermano me dejaste un vacio muy grande, muy grande tu ausencia. Tú estabas en cada detalle de mi vida para darme cariño y acompañarme en todo. Tu dejaste huellas en esta tierra de hombre de bien, cuantas personas, amigos profesionales te tenían tanto afecto. Agradezco a primos, primos políticos, sobrinos que me acompañaron en estos momentos de tanto dolor y también amigos y ex vecinos, muchas personas que me enviaron condolencias. Muchas gracias Dios los bendiga. Hermano querido, siempre estarás presente en mi corazón, en cada acto de mi vida. Lo que me alienta para seguir es que ya descansas en paz, en el lugar donde no hay llanto ni dolor. Siempre amando as Dios y tus convicciones cristianas. Que brille la luz que no tiene fin querido hermano. Amén.

Responsos

La Banda

BUSTAMANTE, RUBÉN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/21|. Sus hermanos Silvia y Roger, sobrinos, tios y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio La Misericordia COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787

CHAPARRO, RAMÓN AUGUSTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/20|. Su esposa Isabel, sus hijos Edith y Marcelo; hijo político y nietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20:30 hs en la Iglesia La Salette, al cumplirse un año de su fallecimiento, para rogar por el eterno descanso de su alma.

----------------------------------------

----------------------------------------

----------------------------------------

ESPAÑOL, GUILLERMO MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/21|. Su esposa esposa Analía Abregú, sus hijos Florencia, Martin, sus hnas. Kari, Patri, sobrinos, hnos. políticos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor (Fernández). Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS- La plata 162- telefono 4219787.

ESPAÑOL, GUILLERMO MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/21|. Roberto Chacón, su esposa Mirta Scaglioni, sus hijos Andrés, Alejandra y Gustavo y su hija política Adriana Nuno y nieto, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Fernández.

ESPAÑOL, GUILLERMO MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/21|. Alberto "Beto" Celario, su esposa Coca, sus hijos Claudio, Alberto y Exequiel con profundo dolor `participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Fernández.

ESPAÑOL, GUILLERMO MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/21|. "El Señor es mi pastor, nada me faltará, en verdes praderas me hará descansar". La comunidad educativa de la Escuela Nº 814 "Paula A de Sarmiento", participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de la docente Karina Español, se ruegan oraciones en su memoria.

JUÁREZ, NELDA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/21||. Su esposo Osvaldo, su hija Cintia, su nieta Luz Milagros y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Campo Gallo (Interior - Santiago del Estero).cob HAMBURGO CIA. DE SEGUROS S.A.Servicio realizado por la empresa HUGO A GUBAIRA S.R.L H. IRIGOYEN 531 Tel 4-296027.

JUÁREZ, NELDA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/21|. Su cuñada Susana Rojas, sus sobrinos Leandro Miguel, Fidel Mattar, su participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

JUÁREZ, NELDA LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/21|. Su cuñada Clider Sánchez, su cuñado Gariel Sánchez, sus sobrinos Marisa, Armando, Débora y Alejandra participan con dolor su fallecimiento. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Que descanse en paz.

PERALTA, ZULEMA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/21|. Sus hijas Mariana y Sandra Palavecino, su hijo politico Mario, su nieto Emiliano y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BNENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787

VIVAS, JOSÉ LUIS (q.e.p.d.) Falleció 20/10/21|. Su hijo Matías, nietos Leonel y Román, Mariano, sus hermanos, sobrinos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos serán sepultados en el cementerio de Frías. Servicio Caruso Cia. Argentina de Seguros S.A. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

PEREYRA, RAÚL BERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|. Al cumplirse tres meses de tu fallecimiento, rogamos a Dios que descanses en paz, que te hayas rencontrado con la otra parte de la familia. Aquí no hay día que no se te recuerde, no hay día que no se te extrañe y no habrá día que no estés presente. Te amamos y vivirás eternamente en nuestros corazones su hermano Negro Pereyra, su cuñada Noemí, sus sobrinos Ruli, Chini, Susy ruegan una oración en su memoria.