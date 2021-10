FÚNEBRES | 24 de octubre del 2021

24/10/2021 - 02:57 Funebres

23/10/2021

Margarita Elizabeth Ordóñez

Delia del Carmen Juárez

Carlos Hugo Paz (Frías)

Santos Montenegro

Victoria del Valle Moyano

Juan Carlos Barrón

Jacinta Casimira Peralta de Bravo (Brea Pozo)

Ricardo Catan (Dpto. Figueroa)

Luis Arnaldo Mulki

Miguel Ángel Fernández Messa

Epifanio Estevan Vallejo (Frías)

Miguel Agustín Celis (La Banda)

Hna. María Evangelina Quiroga

Aide Rosa Gómez

Inés Clorinda Marchetti (La Banda)

Emilia Esther Saavedra Vda. de Tarchini

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DELIA DEL CARMEN JUÁREZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/21

El presidente del Honorable Concejo Deliberante Humberto Eduardo Santillán, concejales, secretario, pro secretario, directores y empleados del mismo participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DELIA DEL CARMEN JUÁREZ (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/21

La Sra. intendente de la ciudad capital ingeniera Norma Fuentes participa con pesar su fallecimiento y acompaña a la familia en este momento de gran dolor.

INVITACIÓN A MISA

Dr. LUIS WALTER ALBERTO FRÍAS (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/10/20 y espera la resurrección.

Papi: hoy hace 1 año que partiste al cielo, tu ausencia se siente todos los días, solo nos reconforta saber que Dios te recibió y que en algún momento nos volveremos a encontrar para darnos esos abrazos interminables, esos que siempre nos solíamos dar. Te fuiste físicamente pero nunca te irás de nuestros corazones. Nos duele tanto tu partida, que aún no encontramos explicación. Ojalá se pudiera volver el tiempo para verte de nuevo y para darnos ese abrazo que no tenga fin. Llevaremos en nuestros corazones cada una de tus enseñanzas, valores y ese amor puro que nos entregaste, tanto a tus hijos Luisina, Ezequiel y tu esposa Ana, tus hermanas Mónica, Liliana, Adriana, Silvia y Paola, tus sobrinos Florencia, Rumi, Marianela, Lautaro, Abigail y Alvarito te recordaremos y amaremos toda la vida. Invitamos a participar de la misa en la Pquia. Santa Rita del Bº Jorge Newbery hoy a las 19.30 hs. al cumplirse un año de su partida.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

EMILIA E. SAAVEDRA VDA. DE TARCHINI (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/10/21 y espera la resurrección.

Sus hijos Roberto, Isabel Tarchini, h. pol. Tere Ozan y Francisco Corona, nietos políticos y bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ MESSA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/10/21

Cómo explicar, y cómo entender que nos dejaste sin decir nada, tu ausencia se notará, amigo de todos, con tu chispa siempre presente, alegre en todo momento, Miguel querido, mi hermano, mí compañía. Un abrazo al cielo: Tu hermano Carlos Dante. Se ruega una oración en su memoria, sus restos fueron sepultados en el cementerio el Descanso.

MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ MESSA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/10/21

Tus sobrinos Valeria, Lisandro y Guillermina, que siempre te recordarán, un abrazo al cielo, y no dejes de sonreír allá arriba. Te queremos. Se ruega una oración en su memoria, sus restos fueron sepultados en el cementerio El Descanso.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

GUILLERMO MARTÍN ESPAÑOL (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 21/10/21 y espera la resurrección.

El intendente de la Ciudad de Fernández, Dr. Víctor Araujo participa con profundo dolor del fallecimiento de un integrante de la actual comisión directiva del Club Sportivo Fernández, pedimos oración en su memoria y pronta resignación a sus seres queridos.

INVITACIÓN A MISA

IRMA CARABAJAL DE FEREZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/9/21 y espera la resurrección.

Dijo Sarmiento: para los efectos del corazón, no hay madre igual a aquella que nos ha cabido en suerte. La mía, Dios lo sabe es digna de los honores de la apoteosis.

Y Dios sabe, que nuestra madre también es digna de tales honores, por habernos dado la vida, por el amor incondicional que nos brindó y a quien le debemos todo lo que somos. Madre querida, gracias por tu fortaleza, tu honestidad, tu generosidad y el amor hacia todos los que te rodeaban: ese es tu legado. Estás y estarás presente en cada momento de nuestras vidas, porque no te fuiste, simplemente te escondiste y aprenderemos a encontrarte de otra forma y en otros lugares. Te queremos y extrañamos.

Tus hijas Gringa y Mecha, tu hijo político Marcelo Zanni; tus nietos Chochi y Beba, Marcelo y Mariana, Cecilia y Diego, Mauricio y Eliana y Guadalupe Zanni; tus bisnietos Emma, Tomás, Bautista, Salvador y Faustino invitan a familiares y amigos a elevar plegarias por su felicidad eterna, hoy a las 20 hs. en la iglesia San Francisco de Asís.

LUIS ARNALDO MULKI (Luisi) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/10/21 y espera la resurrección.

“HOY SE ABREN LOS CIELOS PARA RECIBIR A UN "GRANDE"

Porque muchos años/meses estuvimos junto a él, aprendiendo de él, y él siempre va a estar junto y dentro de nosotros.

Su tía Loris Mulki. Primos: Sylvia Rody Segienowicz, María Silvia y Daniel, María Cecilia y Luis, Sofi, Julieta, Facundo, Valentina con profundo pesar y mucha Fe en la esperanza en Cristo participan su partida al encuentro de su Padre.

RECORDATORIO

MARTA BEATRIZ INFANTE (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/4/20

Mi querida, hoy hace un año y 6 meses que partiste en un viaje sin regreso a la eternidad, a cobijarte bajo el manto de la Virgen Santísima y bajo el cuidado de Jesús, y nos dejaste con un dolor imborrable, porque tú fuiste una mujer irreemplazable para nuestras vidas. Ruego a Dios que estés disfrutando de la paz eterna. Te amamos, tu esposo y compañero Carlos y tus hijos Andrea y Fabián. Ruegan una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MULKI LUIS ARNALDO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/10/21 y espera la resurrección.

“Porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia”. Fil 1:21.

Las autoridades de la Fundación Evangélica despiden a su secretario y la comunidad educativa del Colegio Evangélico Alfredo Furniss, despiden a su director espiritual. Nuestro querido Luis Mulki sembró con integridad y fidelidad en los corazones de todas las palabras de Dios con su vida y sus acciones. Hoy nos toca decir hasta pronto querido Luisi. Acompañamos a su familia en tan doloroso momento con la esperanza puesta en el día del reencuentro en la presencia de Dios.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MULKI LUIS ARNALDO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/10/21 y espera la resurrección.

“Estimada es a los ojos de Jehová la muerte de sus santos”. Salmos 116:15

La Iglesia Evangélica Cristo Salva, despide con dolor a nuestro amado misionero Luis Mulki, quien dedicó su vida a servir en la obra de Dios dejando un legado ejemplar. Acompañamos a su familia en este momento, rogando a Dios les consuele y fortalezca con la esperanza puesta en el día del reencuentro en la presencia de nuestro Dios y Salvador Jesucristo.

RECORDATORIO

OSCAR ALBERTO FARÍAS (Tatín) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/7/21 y espera la resurrección.

Hoy 22 hace 3 meses que me dijiste hasta aquí llegué, mi cuerpo no da más, lo tuyo fue de a poco, hace 5 años que todo comenzó día a día, mes a mes, año a año, me dejabas de a poquito. Me dejabas a tu manera para evitarme el dolor grande que hoy siento, me pedías que te lleve a nuestra casa de la que nunca salimos, hace un tiempo que mi marido se fue convirtiéndose en mi niño grande. Tatín, sé que Dios decide nuestras vidas y nuestra partida, pero te fuiste y te llevaste mi mitad, hoy funciono a medias, ayuda corazón a seguir, a no aflojar, cuida a nuestra familia, a tus nietos que tanto amaste y cuidaste. Besos corazón, tu esposa, compañera, mujer, Pety.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

EMILIA E. SAAVEDRA VDA. DE TARCHINI (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/10/21 y espera la resurrección.

Hoy el cielo está de fiesta porque tu alma iluminará de alegría al celestial con particular carisma. Tu recuerdo permanecerá para siempre en nuestros corazones. Descansa en paz.

Tus hijos roberto e isabel tarchini, hijos politicos, nietos y bisnietos

EMILIA E. SAAVEDRA VDA. DE TARCHINI (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/10/21 y espera la resurrección.

Madre, abuela, ya descansas junto a tu compañero de vida, tu querido Pibe. Tu recuerdo permanecerá para siempre en nuestros corazones. Descansa en paz, que brille para siempre la luz que no tiene fin.

Tu hijo Roberto Tarchini, hija politica Teresa Ozan, tus nietos Gisela, Roberto y Fernando Tarchini, nietas politicas Carolina y Emilia, y tus bisnietos Maximo, Ernestina y Candelaria

EMILIA E. SAAVEDRA VDA. DE TARCHINI (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/10/21 y espera la resurrección.

Ada Moralez de Ozan, sus hijos y respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su consuegra Estela.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

EMILIA E. SAAVEDRA VDA. DE TARCHINI (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/10/21 y espera la resurrección.

David Tarchini, su Sra. Miriam Bauque, sus hijos Roby, Ale, Viviana y Mariela participan su fallecimiento.

RECORDATORIO

MANUEL VICTOR SANCHEZ (q.e.p.d.) Se durmió el 24/10/18

Hace 3 años que te fuiste, pero tu presencia fue tan fuerte que quedó impregnada en cada uno de nosotros. Tu esencia y tu mirada profunda y contenedora ocupaban todos los corazones. Desde que te fuiste, solo escuchamos halagos, anécdotas y algún que otro desconocido que nos habla de un acto de bondad. Y siempre estás presente, estás en la mirada de tu esposa, en las palabras de tus hijas y en la risa de tus nietos. Estás en los consejos a tus empleados, en el recuerdo de tus amigos y en el cariño de tu familia. Hoy más que nunca, conmemoramos tu vida, y te dedicamos estas palabras. Por eso hoy te recordaremos con una oración, con una sonrisa, con alguna lágrima y seguramente también con las remembranzas de tantos momentos compartidos, que nos dejaste. Por siempre, Victor Sanchez. Pedimos elevar una plegaria en su querida memoria. Su esposa Nena. Sus hijas Susana, Graciela, Edith, Estely y Beny , sus nietos y bisnieto.

RECORDATORIO

RICARDO RODOLFO VILLAVICENCIO (Ricky) (q.e.p.d.) Falleció el 8/6/08

“Para mis papás y mi papá Félix”: Hoy cumplo 18 años. El día que partí los escuché llorar y no pude consolarlos, me rogaban que me quedara, escuché que se enojaban, perdónenme por causarles tanto dolor; tuve que irme a pesar de que no quería, yo los amo, yo también lloré, viendo como me alejaba de ustedes, ¡pero miré al frente y no se imaginan lo hermoso que es!, algún día lo verán con sus propios ojos, es bello lugar en donde vivo.

Ni ustedes, ni yo entendemos porque tuvimos que separarnos, he visto sus lágrimas, mis cosas y extrañan mis abrazos, pero estoy más cerca de lo que se imaginan. Estoy feliz, lo único que me falta es volver a verlos sonreír y que sepan que siempre estoy con ustedes. Los amo, a ti mamá Perla y mi papá Rody y mi tío Félix.

BARRÓN, JUAN CARLOS (Dr.) (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/21|. Sus hijos Pedro, Susana, Facundo, h.polit. Julia, Belen, hnos., sobrinos, nietos y demás familiares. Sus Restos fueron inhumados ayer en cementerio Parque de la Paz. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

BARRÓN, JUAN CARLOS (Dr.) (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/21|. El Centro de Jubilados Misericordista participa su fallecimiento y acompaña a la familia en estos tristes momentos. Ruega por su eterno descanso en la casa de Dios nuestro Señor.

BARRÓN, JUAN CARLOS (DR.) (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/21|. CENSUR SRL. participa el fallecimiento del sr. padre de nuestra colaboradora Soledad Barron.

BARRÓN, JUAN CARLOS (DR.) (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/21|. Augusto Javier Petros y Cecilia Suarez y flia, Marcelo Petros y Alicia Fares, Joaquin Petros y Rocio Peralta, participan con pesar su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

FERNÁNDEZ MESSA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/21|. Su hermano, Carlos Dante Fernández, sus primos, sobrinos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. Cob. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A .Servicio realizado por la empresa HUGO A GUBAIRA S.R.L H. IRIGOYEN 531 Tel 4-296027.

FERNÁNDEZ MESSA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/21|. Luis Armando Sandoval y flia, Bruno Pacheco y flia, Alicia Sandoval participan con enorme dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en estos tristes momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

Sus hijos Norma, Walter, Gladis, Daniel y Mariela, h. pol. Juan, Juana, Sandra, nietos, bisnietos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhum. en el cement. de Los Morales.

Morales. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

JUÁREZ, DELIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/21|. Su esposo Jose Castellano, sus hijos Daniel, Maria, Aida, Andres, Lucas, Alvaro, Raul, Verónica, Nancy, Rabo, Yesica. Carlos, Laura. h.politicos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en cementerio La Piedad. Cobertura Servicio. Social Municipal. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS - La Plata 162 - tel.4219787.

MONTENEGRO, SANTOS (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/21|. Sus hijas Alejandra, Patricia, Raquel, su nieto Mauro y demas familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en Cementerio Parque de la Paz. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

MOYANO, VICTORIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/ 21|. Sus hijos Pedro, Susana, Facundo, h.polit. Julia, Belen, hnos., sobrinos, nietos y demas familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en cementerio Parque de la Paz. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 - TEL 4219787.

MOYANO, VICTORIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/ 21|. Familia Maldonado participa con profundo pesar el fallecimiento de su apreciada sobrina politica Nena, haciendoles llegar nuestras más sinceras condolencias a sus amados hijos David, Susana, Facundo y sus respectivas familias. Elevamos oraciones por el descanso eterno de su alma.

MULKI, LUIS ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/21|. Su esposa Ani de Mulki, sus hijos Mariela, Juanqui, Luciano, Ariel y Elián y sus nietos Bruno y Ciro participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10:30 en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MULKI. LUIS ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/21|. "En paz me acostaré y asimismo dormiré porque en ti he confiado". Su primo Pablo Mulki, Raquel Ruiz, sus hijos Ana Priscila, Martín, Alexia y su tía Margarita Ruiz, participan con dolor su fallecimiento y le desean consuelo a toda la familia.

MULKI. LUIS ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/21|. Pedro José Basbús y familia participan del fallecimiento del querido Luisi y acompañan a Any, los hijos y nietos en estos momentos.

MULKI. LUIS ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/21|. "Tesalonisences 4:14. Porque si creemos que Jesús murió y resucito así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con El". Miguel Salvador Cejas y su esposa Marta Miranda participan con dolor su fallecimiento.

MULKI, LUIS ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/21|. "Porque para mí el vivir es Cristo, y el morir es ganancia" Filipenses 1:21. Hasta pronto primo querido...Lelia Abdulajad y su hija Alizar acompañan a su amada familia en tan difícil momento. Los abrazamos en el dolor.

MULKI. LUIS ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/21|. Sus compañeros de promocion Perito 5to 2da 1971 de la Esc. Nacional de Comercio Antenor R. Ferreyra, participan con profundo dolor su facllecimiento y ruegan una oracion en su memoria

MULKI. LUIS ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/21|. Lic. Ricardo Dalale y flia. participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

MULKI, LUIS ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/21|. "Delicias a tu diestra para siempre, oh Dios" (Salmo. La Biblia). Irma Ise de Velarde y familia participan con gran pesar el fallecimiento del querido Luisi y acompañan a su esposa, hijos, nietos y a su hermano y familia en el dolor de la partida.

MULKI, LUIS ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/21|. "He peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe". 2 Timoteo 4:7. Fernando Mulki, su esposa Claudia Vazquez, sus hijos Matías, Estefanía, Melina y Joaquín despiden a su querido primo y oran por consuelo de su familia.

MULKI, LUIS ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/21|. Blanca de Vittar y sus hijos Cecilia, Jorge, Alejandro y sus respectivas familias lamentan su partida a la Casa del Padre y acompañan a su esposa Ani, a sus hijos y nietos en este trance.

MULKI. LUIS ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/21|. Carlos Mulki, Sofía Basús, sus hijos Sergio y Fernanda, Diego y Cynthia, Fabiana y Juan Lutfi participan con dolor por la partida de Luisi Mulki, acompañando a su familia ante la irreparable pérdida. El Señor consuele los corazones de sus seres queridos.

MULKI. LUIS ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/21|. "Porque este Dios es Dios nuestro eternamente y para siempre; Él nos guiará aún más allá de la muerte". Salmos 48:14. Carlos Aguilera, Evelyn Mulki, Debi, Mary y Nacho despiden con dolor a nuestro querido y amado Luisi. Damos gracias a Dios por su vida, quien nos marcó por su entrega de amor a Dios. Acompañamos a Any y familia en el dolor con la esperanza del reencuentro en el día de la resurrección.

MULKI. LUIS ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/21|. "He visto sus caminos; pero le sanaré y le pastorearé, y le daré consuelo a Él y a sus enlutados". Isaías 57:18. Mario H. Mulki, su esposa Gabriela, sus hijos Melany, Leandro y José Ignacio Alba participan con profundo dolor la partida de nuestro amado Luisito.

ORDÓÑEZ, MARGARITA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/21|. Su esposo Nicolás Moreno, sus hijos Sandra, Maria Alejandra, Gisela, Yonatan, Tamara, h.politicos, nietos, bisnietos y demas familiares. Sus restos fueron inhumados en Cementerio Los Flores. Cobertura Norcen S.R.L. - SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

QUIROGA, MARÍA EVANGELINA Hna. (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/21|. Su hermana Elsa, hno pol. Jorge, sobrinoa Jorgelina y los servidores de la parroquia Virgen de Guadalupe part. con dolor su fallec. Sus restos fueron inhum. en el cem. Parque de la Paz. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

SAAVEDRA VDA. DE TARCHINI, EMILIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/21|. Chino Gubaira y su esposa Fabiola Vittar, sus hijos Oso y flia., Toti y flia., Gabriel y flia., y Guadalupe Gubaira participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su amigo Roberto Tarchini.

TORALES, OSCAR ALFREDO DR. (YEYI) (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/21|. Prof. Luis G. Mercado (Billy) y flia. despide con dolor al amigo de la infancia. Acompañan a su Sra., hijos, nietos y demás familiares, en especial al Dr. Oscar Federico Torales, su hijo, médico personal de mi esposa Rosario Pereyra. "Que el Señor envíe pronta resignación a sus seres queridos y su alma descanse en paz".

TORALES, OSCAR ALFREDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/21|. Gladys Giménez, sus hijos Miguel, Martín, Mariano, Ana, Marcelo Figueroa y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. "Señor, recíbelo y dale el descanso eterno".

TORALES, OSCAR ALFREDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/21|. Mario Ramón Castillo Solá, Mónica Patricia Abate y su hija Josefina participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oracion en su memoria.

GALLARDO CORTÉS, GUSTAVO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/15|. MI querido hijo te recuerdo siempre todos días de mi existir, nunca olvidare tu dulce mirada, tu voz con tanta dulzura cuando me llamabas mamá y me abrazabas fuerte, fuerte como solo vos solías hacerlo, son tanto recuerdos que siempre están presente de día o de noche. Te amo hijo de mi corazón, han pasado 6 años de aquella maldita mañana que me quitaron tu vida y una parte de mi se fue con vos. Mi Gusty amado, hijo de mi vida, te extraño tanto, más aun que ya no lo tengo a tu padre , como me hacen falta, mi bebe, vos y tu padre. Invito a la misa hoy a las 11 hs en la parroquia San José del Bº Belgrano . Tu madre Cristina.

RODRÍGUEZ, GUIDO RAMÓN ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/20|. A un año de tu partida seguimos extrañando tu presencia cada una de las reuniones compartidas. Siempre estarás en nuestro recuerdo de quienes supimos gozar de un ser inolvidable que transmitía cariño y afecto a todos lo que te rodeaban. Hoy nos reuniremos para orar por tu descanso eterno en la santa misa de las 18 hs en la parroquia San José de Belgrano. Descansa en paz Guido Orlando. Tus cuñados Anny Y Omar Moyano y tu concuñado Julio Sosa y tus sobrinos que te extrañan Alvarito, Agustina y Rita Medina.

PÁEZ, ADOLFO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/98|. Papi: Que bonito seria que dejaras el cielo un momento para estar con nosotros, sentirte y darte ese abrazo que tanta falta nos hace, compartir y sonreír. Ya pasaron 23 años de tu ausencia y tenemos un bello ángel que nos cuida desde el cielo. Tu esposa Olga y tu hija Myriam.

ZALAZAR, ARMANDO DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/17|. Con inmenso dolor y tristeza en nuestras almas recordamos el 4to año de tu inesperada partida al reino celestial. A pesar de tu ausencia física conjugamos todos los días el mismo verbo que nos inculcaste como una guía, que consolida tus nobles principios éticos, los cuales cimentaron tu formación profesional y cultural. Nos dejaste un cúmulo de enseñanzas como una bisagra más en la vida, que hoy valoramos con gran acierto. Por ello, te expresamos nuestra gratitud infinita y por el mutuo cariño, comprensión y tolerancia en pro de nuestro bienestar y te decimos que el amor que nos profesaste y te profesamos, seguirá incólume en nuestro corazón. Elevamos plegarias a tu querida memoria. Su esposa Rolanda, su hijo Armando y sus nietas Natalia y Darío con sus respectivas familias.

CELIS, MIGUEL AGUSTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/21|. Sus padres: Karina y Miguel. Sus hermanos: Rodrigo, Alan, sus abuelos: Nelida, Ramón, Pedro, Alfonsina y demás familiares participan en su fallecimiento sus restos serán inhumados hoy a las 10 hs en el cementerio La Esperanza. CARUSO CIA DE SEGUROS- EMPRESA SANTIAGO.

MARCHETTI, INÉS CLORINDA (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/21|. Sus hijos Irma, Eduardo, Edgardo, Oscar y Omar Nervo, h. pol. nietos y bisnietos partic. con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cement. La Misericordia. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS.

CORIA DE RODRÍGUEZ, ÉLIDA GRACIELA (q.e.p.d) Falleció el 24/10/19|. Su madre la Sra. Vivas de Coria, sus hijos Liliana y flia, Roberto y flia, sus hermanos Elsa y flia, Raul y flia, Madrina, primos y demás familiares la recuerdan con todo cariño y ruegan oraciones en su memoria.

CATÁN, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/21|. Sus hijos, hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Vaca Huañuna, Dpto Figueroa. CARUSO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ESPAÑOL, GUILLERMO MARTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/21|. Cachi Michelin, sus hijos Félix Ariel y María Florencia Gómez y sus respectivas familias participan con inmenso dolor la partida el Reino de los Cielos de su amigo. hermano, compadre Güilli Español pidiendo fortaleza y cristiana resignación para su familia.

PAZ, CARLOS HUGO (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/21|. La comunidad educativa de la Esc. N° 803 "Carlos Alanis" participa del fallecimiento del esposo de la presidenta de la Asociación Cooperadora, Sra. Mabel Vera, rogando por una pronta resignación. Frías.

PERALTA DE BRAVO, JACINTA CASIMIRA (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/21|. Su esposo Ramón Bravo, sus hijos Sergio, Luciano y Gabriel, sus hijas pol Karina y Ana, sus nietos Francisco, Luana y Elizabeth participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio Brea Pozo. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

VALLEJOS, EPIFANIO ESTEVAN (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/21|. Su esposa María Pérez, sus hijos Silvia, Estevan, sus nietos Valentino, Benjamín, Agustin, Nahuel, Nico, Yuli, Astrid, Raul, Pipi y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 11 hs en Cementerio de Frias. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

ROSALES DE LLUGDAR, YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/ 01|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Al cumplirse 20 años de su fallecimiento sus hijos: Pucho, Luis, Emilio, Pedro, Carlos, Eduardo, María Arsenia; hijos políticos, nietos y bisnietos elevan oraciones en su memoria y que el Señor la tenga junto a él. Laprida. Choya.

GUZMÁN, MARÍA ROSA (Mamá Rosa) (q.e.p.d.) Falleció el 25/20/20|. Hace un año que te fuiste, seguramente ocupas un lugar privilegiado en la Casa de Dios, fuiste, esposa, madre y abuela ejemplar, te llevamos siempre en nuestros corazones. Tus hijos y demás familiares invitan a participar del responso en el cementerio de Los Romanos el día 25/10 a las 18.30 hs.