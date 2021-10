FÚNEBRES | 25 de octubre del 2021

25/10/2021 - 00:12 Funebres

Fallecimientos

Oscar Marcial Navarro (La Banda)

Elsa Vicenta Umbides (Loreto)

Silvia Esther Ponce

Jorge Alejandro Ulla (La Banda)

Raúl Rodríguez

Olga Ledesma

Blanca Loreta Blasco

Luis Carlos Gerez

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

AIDÉ ROSA GÓMEZ

(q.e.p.d.) Falleció el 22/10/21

"Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno".

Su hija Norma Beatriz Ledesma, su esposo Juan Suárez e hijos Vivi, Cristian, Ramiro, Silvana y Franco participan con profundo dolor su partida. ¡¡Hasta siempre madre!!

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. JUAN CARLOS BARRÓN

(q.e.p.d.) Falleció el 22/10/21.

Mirta Carabajal, sus hijos Dr. Juan Barrón (h), y María Soledad Barrón, participan su fallecimiento. Descansa en Paz. Sus restos fueron cremados en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELSA UMBIDES DE ROLDÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/10/21 y espera la resurrección.

El senador nacional, don José Emilio Neder, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELSA UMBIDES DE ROLDÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor y espera la resurrección.

El Partido Justicialista, distrito Santiago del Estero, participa su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EMILIA ESTHER SAAVEDRA VDA DE TARCHINI

Se durmió en el Señor el 23 /10/2021.

"Que el Señor la reciba en sus brazos y que brille para ella la luz que no tiene fin". Ada Morales de Ozán, Tere, Marta y Jorge Ozán, Juan Cruz Ozán y Giovanni Galli Ozán participan su fallecimiento y acompañan en su dolor a sus hijos Roberto e Isabel Tarchini ante la pérdida irreparable de su querida mamá. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

OSCAR MARCIAL NAVARRO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 23/10/21 y espera la resurrección.

“A mi querido hermano”

“El Señor nos puso en tu camino para comprenderte y entender todo tu espíritu de amor que tuviste encerrado en tu corazón”.

Fuiste una persona más en mi familia, con tus emociones, ternura y amor guardadas muy adentro, lo que no quisieron muchos aceptar. Un gran compañero, muy servicial siempre de entrega hacia los demás. Agradezco a Dios la posibilidad de brindarme un hermano como tú, que me acompañaste una vida entera. Mi cariño infinito y estaré contigo algún día para no separarnos más. Te recordaré siempre con esa sonrisa y rogare que el Señor te reciba y puedas encontrar tu refugio eterno.¡ te quiero mucho hermano del alma y corazón.

Muñeca y tu sobrina Macarena.

AGRADECIMIENTO E INVITACIÓN A MISA

ELISA BENEDICTA MEDINA DE CHEMES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/10/2021 y espera la resurrección.

“Recuerda que cuando dejes esta tierra, no puedes llevarte nada de lo que has recibido, sólo lo que has dado: un corazón lleno, enriquecido por el servicio honesto, el amor, el sacrificio y el coraje”.

Sus hijos Olga Chemes de Llinás, María Cristina Chemes de Catella y Guillermo Ramón Chemes, sus hijos políticos José Rafael y Alberto Catella, sus nietos y bisnietos agradecen a todas las personas que les hicieron llegar sus condolencias, afecto y oraciones en estos tristes momentos e invitan a la misa que se celebrará en su querida memoria hoy a las 20 hs en la iglesia Catedral al cumplirse nueve días de su partida.

BARRÓN, JUAN CARLOS (Dr.) (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/21|. Sus hermanos Héctor Raúl Barrón y Amelia Estela Reynoso, sus sobrinos María Eugenia, María Jorgelina, María Amelia, Héctor Raúl, Ramiro y Rodrigo y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BARRÓN, JUAN CARLOS (Dr.) (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/21|. Su hermana Isabel Haidee Barrón, sus sobrinos Marcela, Celeste, Alejandro y Ariel, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BARRÓN, JUAN CARLOS (DR.) (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/21|. Kike Carabajal, su esposa Chiqui Alberto, sus hijos Diego, Oscar, Pato y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos Pachi y Sole. Elevan oraciones en su memoria.

BLASCO, BLANCA LORETA (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/21|. Sus hijos Rosa, Mirta, María, Eugenia, Reynaldo y José, hijos pol. nietos y bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Luján. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizadas por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

GEREZ, LUIS CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/21|. Su madre Adelina B. Almaraz, sus hermanos Adriana, Pucho, Rosa, Lucía Ignacia, sus hijos Fiorela, Milton y Ludmila participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Los Flores. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia realizadas por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

LEDESMA, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/21|. Sus hijos Mario, Juani, Julio, Lore, Vero, hijos pol, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el Cemet. Los Flores. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

MULKI. LUIS ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/21|. "Dios debe tener grandes planes para Luisi allá arriba en el cielo". Gabriel Pío y familia, María Marta y María Cira Galván, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos y hermano en este triste momento.

MULKI. LUIS ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/21|. Tu bondad y tu gracia me acompañaron a lo largo de mi vida. (Salmo 23:6). César Palencia, su esposa Edhit Roas participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa, hijos y nietos en el dolor por su partida.

MULKI, LUIS ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/21|. "El es mi Dios y Salvador". Chini Habra Fernández y familia, participan con pesar su partida terrenal y agradecemos a Dios por enseñarnos verdades eternas, porque supiste ser pastor y amigo fiel cada día de tu vida. No dudamos que estás con el Señor al que serviste. Abrazamos y acompañamos a tu familia en estos momentos de dolor.

PONCE, SILVIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/21|. Su esposo Carlos Jaimes, sus hijos Cristian, Lucrecia y Silvia, hija pol Erica, sus nietos, Joel, Abigail, Tiara, Zaira y Ágata, y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS la plata 162 tel 4219787.

RODRÍGUEZ, RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/21|. Sus hijos Elsa,Yoly y Eduardo, nietos Natalia, Alejandro, Rubén, Marcelo, Cristian, Fernando, Raúl, Marcela y Daniela, bisnieto Valentín, Luisina, Mateo, Benjamín, Nico, Ezequiel, Sami y Benja participan su fallec. Sus restos fueron inhumados en el cemet. Parque de la Paz. SERV.ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

RODRÍGUEZ, RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/21|. Manuel Isac y familia despiden a su vecino y amigo. Acompañan a toda su familia y elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ, RAÚL (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/21|. Sus amigas incondicionales: Beti Ruiz y Liliana Scagliotti y respectivas familias, participan el fallecimiento del padre de su amiga Yolanda y ruegan oraciones en su memoria.

SAAVEDRA VDA. DE TARCHINI, EMILIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/21|. Hoy despido a una hermana del corazón. Tuvimos una larga relación que nos convirtió en familia. Sé que hoy descansas junto a tus seres queridos que te recuerdan con alegría porque tu presencia generaba siempre alegría, esperanza y amistad sincera. Te extrañaremos siempre. Perla Ávila de Petinichi y flia; Zulema Pérez.

TORALES, OSCAR ALFREDO DR. (YEYI) (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/21|. "Yo soy la resurrección y la vida, El que crea en mí, aunque muera, vivirá". Ignacio Vladimiro Gallardo (Vlady) participa su fallecimiento y acompña a su esposa Estella Maris Sansierra (Tely), a sus hijos, nietos y demás familiares en tan doloroso momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

RAMÍREZ, ANÍBAL AMÍLCAR (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/17|. Su esposa Elva Leguizamón, invita a los familiares y amigos a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs.en la iglesia Catedral, al cumplirse 4 años de su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

SIALLE, HÉCTOR MIKI (q.e.p.d.) Falleció el 25/9/21|. Su hija Patricia, su hijo politico Carlos Diósquez, sus nietos Tomás y Emiliano, su hija política Gabriela Albornoz, sus nietos Verónica, Yamila, Lucía, Francisco, Lucas y Gonzalo, su bisnieto Emir, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en iglesia Catedral, al cumplirse un mes de su partida. Elevan oraciones en su memoria.

FILIPPINI, ALICIA RAMONA (Peti) (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/21|. Hoy se cumplen nueve días de tu partida, amiga del alma, excelente persona, dejaste este mundo para estar junto al Señor, en donde no hay tristeza, llanto, ni dolor, solo paz y alegría. Te extrañaré mucho Peti. Siempre estarás en mi corazón. "Que brille para ti la luz que no tiene fin". Acompaña en estos difíciles momentos a sus hijos. Ruego una oración en su memoria. Su amiga Mary y familia.

JIMÉNEZ DE CORIA, HILDA GABRIELA (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/20|. Tía Hilda hoy hace un año que partiste al cielo, te fuiste de la tierra, pero en nuestros corazones sigues hasta volver a encontrarnos. Nos enseñaste muchas cosas lindas, entre ellas a vivir la vida. Descansa en paz junto a tu familia y goza de la vida eterna. Tus sobrinos Maldonado- Gutiérrez. Se ruega una oración en su querida memoria.

NAVARRO, MARCIAL OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/21|. Su esposa Olga Nogueras, sus hijos, Andrea, Natalia, Vanesa e Ivana, sus hijos del corazón Daniel y Gustavo, sus hermanos, Ruso, Carlos y Muñeca, y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio privado Jardín del Sol. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 Tel 4219787.

NAVARRO, OSCAR MARCIAL (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/21|. Partiste de nuestro lado para encontrarte con la maravillosa compañía de mis padres y hermano, Dios sabe cuánto valiste en nuestro ser y viviste en silencio con tu espíritu luchador. Dios sabrá recibirte sin pedir nada, diste amor, cariño y entrega total. Su hermano Carlos Navarro y familia.

NAVARRO, OSCAR MARCIAL (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/21|. Tío Oscar quiero en tu descanso eterno, encuentres la paz y sosiego junto a tus padres y hermano. Fuiste mi tío y me diste gran amor en todo momento, que Dios te brinde un maravilloso pasar en esta otra vida. Valeria Navarro y su esposo Aníbal Travaglia y su hijo Santino.

ULLA, JORGE ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/21|. Sus padres Héctor Luis Manuel Ulla y Catalina Manzur, sus hermanos Maria Belén y Héctor Luis y demás familiares part. su fallec. sus restos seran Cremados hoy. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

DÍAZ CARLOS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/21|. La comunidad educativa de la Escuela N° 411 "Francisco Morales° de Sra. Pujio, Dpto. Banda, acompañan con profundo dolor a la compañera de tareas Sandra Díaz por la irreparable pérdida de su abuelo. Elevamos una oración en su memoria.

DÍAZ CARLOS ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/21|. "Don Pibe: vivirá por siempre en nuestro recuerdo. Acompañamos con profundo dolor a nuestra sobrina Sandra y a su familia en este momento tan triste". Sus tios Nancy, Maria Inés y Omar. Rogamos que Dios le de fortaleza a su familia.

UMBIDES DE ROLDÁN, ELSA VICENTA (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/21|. Su esposo Efraín, sus hijas Daniela y Fabiana, hijos pol, nietos, hermanos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Cristo Rey de Loreto, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 Tel 4219787.

UMBIDES DE ROLDÁN, ELSA VICENTA (q.e.p.d.) Fallecio el 24/10/21|. Acompañamos a la familia, con profundo dolor, la partida a la Casa del Señor de nuestra querida compañera militante del Partido Justicialista de la ciudad de Loreto, Elsa "Lita" Umbides de Roldán. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Lic. Estela Neder y compañeros del Partido Justicialista-Loreto.

UMBIDES DE ROLDÁN, ELSA VICENTA (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/21|. Amiga querida, por ti elevamos una sentida plegaria. Siempre estarás en nuestros más amados recuerdos. Tus amigos Fermin y Techy Peralta sus hijos Fermincito, David y Antonio y sus respectivas familias participan con gran pesar su fallecimiento.

UMBIDES DE ROLDÁN, ELSA VICENTA (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/21|. Que tristeza infinita tiene mi alma a despedir a mi querida amiga-hermana Lita. Cuantos recuerdos, momentos hermosos que pasamos juntas y nunca olvidare. Gracias por estar siempre en los buenos y duros momento de mi vida, amiga eterna que dios te reciba en sus brazos y la Virgen de Loreto te cubra con su manto sagrado tu amiga Pocha de Ledesma, sus hijos Silvina, Mariela, Beto, Sonia y tu querida Morenita, participan con dolor de su fallecimiento.

UMBIDES DE ROLDÁN, ELSA VICENTA (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/21|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar. Jota Jozami, Dorys de Jozami sus hijos Julio y Jalil participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan resignación a sus hijas y nietos, pedimos oraciones es su querida memoria.

GUZMÁN, MARÍA ROSA (Mamá Rosa) (q.e.p.d.) Falleció el 25/20/20|. Hace un año que te fuiste, seguramente ocupas un lugar privilegiado en la Casa de Dios, fuiste, esposa, madre y abuela ejemplar, te llevamos siempre en nuestros corazones. Tus hijos y demás familiares invitan a participar del responso hoy en el cementerio de los Romanos a las 18.30 hs.