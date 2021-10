FÚNEBRES | 26 de octubre del 2021

25/10/2021 - 22:54 Funebres

Fallecimientos

Agustín Ernesto Pacheco

Araceli Estefanía Gómez

Olga Beatriz Orellana

Nilda Llolanda, Navarro

Elsa Celestina Campos (Frias)

Bonifacia Reynoso Vda. de Martinez (La Banda)

Ángel Valentín Flores

Blanca Esther Celiz Pajón

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Dr. JUAN CARLOS BARRÓN (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/21.

Martha Carabajal, sus hijos Dr. Juan Carlos Barrón (h) y María Soledad Barrón, participan su fallecimiento. Descansa en Paz. Sus restos fueron cremados.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELSA VICENTA UMBIDEZ DE ROLDÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 24/10/21 y espera la resurrección.

“Adorada madre, esposa, hermana, amiga, compañera. Su ejemplo se mantendrá por haber dado lo mejor cada vez que actuó en distintas circunstancias y necesidades. Su recuerdo seguirá vivo entre todos sus seres queridos. Amigos de su hija Daniela: Lito, Eli Abud, su madre Ana Urquiza y demás familiares, ruegan por su eterno descanso y que esté en la gloria junto a nuestro Creador. Pedimos oraciones en su amada memoria.

INVITACION A MISA

EVA. P. GÓMEZ DE STORNIOLO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/10/21 y espera la resurrección.

Madre: el Señor te llevo a su lado y el ángel de la guarda te puso sus alas para que vayas a un jardín hermoso, donde van de alma pura y limpia, sin maldad como vos. Mamita hace 9 días que nos dejaste pero tenemos el consuelo de que Dios y una multitud de ángeles te acompañan.

Tu esposo Ángel, tus hijos Teresita, Gustavo, Javier y Fernando, tus hijos políticos y nietos invitan a la misa a celebrarse hoy a las 20 hs en Catedral Basílica.

INVITACION A MISA

EVA. P. GÓMEZ DE STORNIOLO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/10/21 y espera la resurrección.

Señor ya está ante ti, permítele entrar en el Jardín más bello, donde no hay dolor ni sufrimiento, solo paz y felicidad. Su hermana Luisa Gómez, sus sobrinos Alejandro Cáceres y su sobrino nieto Tomas Cáceres invitan a la misa hoy a las 20 hs en Catedral Basílica con motivo de cumplirse 9 día de su partida a la casa del Señor.

INVITACIÓN A MISA

GONZALO DANIEL DEFANT D´ORIEUX

(q.e.p.d Se durmió en los brazos del Señor el 26/10/16 y espera la resurrección.

Aunque nuestros corazones lloren y no comprendan tu ausencia. Nuestros rostros sonreirán en tu honor y en cada pensamiento te guardaremos como nuestro tesoro más preciado. Fuiste nuestro gran guerrero de la vida, y hoy nuestro ángel adorado del cielo”. Sus padres Carolina y Sergio, su hermana Denisse. Invitan a la misa que se oficiará hoy (26/10/2021) a las 20:00 hs en Iglesia Catedral, al cumplirse cinco años de su partida al Reino del Señor.

INVITACIÓN A MISA

CARLOS SANTIAGO JIMÉNEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/10/20 y espera la resurrección.

“Un año ha transcurrido desde tu partida querido esposo, padre y abuelo, pero estás presente en cada uno de nosotros siempre. Te llevamos en el corazón y en el recuerdo de lo que decías o pensabas, en tus recomendaciones y consejos, en tus dichos tan sabios. Descansa en paz que nosotros estamos bien”. Su esposa Reyna, sus hijos Mariela, Manuel, Patricia, Verónica y Lucas, sus nietos Emanuel, Maria Reina y Santiago, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en Iglesia Catedral, con motivo de cumplirse un año de su fallecimiento.

BARRÓN, JUAN CARLOS (DR.) (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/21|. Dr. Ramón Bernardo Herrera participa con dolor el fallecimiento de su amigo y gran luchador por la democracia universitaria de la UBA. Ruega oraciones en su memoria.

BARRÓN, JUAN CARLOS (DR.) (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/21|. El Consejo Directivo y Tribunal de Disciplina del Colegio de Abogados de Santiago del Estero, y todo el personal de dicha institución, despiden a quien fuera profesional del foro local. Elevan oraciones en su memoria.

CELIZ PAJÓN, BLANCA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/21|. Sus hermanas Ortencia, Clarita, Celia, sobrinos Carlos, Moni, Franco, Lucas y su empleada Nena y flia participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cemet. de Lavalle. Org. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

FERNÁNDEZ MESSA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/21|. Su prima hermana Ramona Espeche, sus sobrinos Gustavo y Silvina Kempf despiden con dolor al querido tío Miguelo y rogando consuelo para su hermano Carlos.

FERNÁNDEZ MESSA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/21|. Su comadre Tita de Espeche, sus sobrinos Gaby, Sandra, Yamil y Valentina; Ana Carolina, Martina y Felipe Gallardo, su sobrina ahijada Joel Espeche , Santiago de Dios y su amigo Poroto López despiden con dolor al querido tío Miguel.

FLORES, ÁNGEL VALENTÍN (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/21|. Sus padres Silvia Cejas y Miguel Flores, sus hermanos Milo y Ainara y demás familiares, participan con dolor su fallecimiento, Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Termas de Río Hondo. EMPRESA ANICETO E HIJO.

GÓMEZ, ARACELI ESTEFANIA (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/21|. Su hijo Bastián, sus padres, Omar Gómez y Andrea Coronel, Su hermana Milagros, sus tíos, abuelos, primos y demás familiares, sus restos fueron cremados en el día de ayer. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162.Tel. 4219787.

GÓMEZ, NORMA ELIZABETH DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/21|. Sus hijos Marcelo Guzmán, Norma Guzman y Pamela, hijos politicos, nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad.

MULKI. LUIS ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/21|. Empleados y directivos de papelería Basbus acompañan a su hermano Jorge en este momento de dolor pidiendo a Dios nuestro Señor consuelo para sus familias

MULKI. LUIS ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/21|. Gustavo Basbus, María José Giovanniello y sus hijos Gastón, Adolfo y Augusto participan su fallecimiento pidiendo a Dios nuestro Señor consuele los corazones de su esposa Any y de sus hijos y nietos.

MULKI, LUIS ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/21|. Oscar Mulki, su esposa Myriam, sus hijos Cristian y Andrea, Vanina y Sergio, Melissa y Roberto. Acompañan a la flia en estos momentos de dolor. Pidiendo al Señor consuelo.

MULKI, LUIS ARNALDO (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/21|. Amigos de el Grupette: Aldo, Gustavo, Pedro, Carlitos, Jorgito, Jorge, Chauchin. Guillo y Oscar acompañan a la flia por la partida de nuestro amado y amigo Luisi. Dios consuele a la flia.

NAVARRO, NILDA LLOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/21|. Sus hijos Carolina, Daiana, Gaston y Alejandro, sus nietos, hijos politicos, demás familiares y amigos participan con profundo dolor su fallecimiento. Querida mamá hoy nos duele en el alma tu partida, te fuiste físicamente sin dejar de dar lucha a lo que te toco, pero estaras por siempre en nuestros corazones y solo nos reconforta el fin de tu sufrimiento y que Dios te reciba en sus brazos. Abrazo eternamente al cielo. Te amamos por siempre. Se ruega oraciones por el eterno descanzo de su alma y que brille para ella la luz que no tiene fin. Sus restos seran cremados (Capital - Santiago del Estero) .Servicio realizado por la EMPRESA HUGO A GUBAIRA S.R.L H. Irigoyen 531. Tel. 4296027.

NAVARRO, NILDA LLOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/21|. Arq. Daniel Montes, su esposa e hijos participa con profundo dolor el fallecimiento de la sra. Madre de su amigo Gaston. Se ruega oraciones en su querida memoria y cristiana resignación.

NAVARRO, NILDA LLOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/21|. Querida Guegui desde el reconocimiento y admiración a tu ser integro y tu alma inquebrantable te despedimos con mucho amor tu hijo político Mariano Gerardi, tu nieta Matilda, mis padres Oscar y Julia Gerardi, mis hermanas Julia Gerardi, Giuliana Gerardi y Cecilia Gerardi junto a su esposo Marcelo e hijos. Maria Paz y Franco. Hernan Trouve. Rogamos a Dios tu eterno descanzo y que brille para ella la luz que no tiene fin.

ORELLANA, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/21|. Su madre Segunda Coronel, su hijo Damián Barrios, su hermano Tito Orellana, cuñada Delicia Salvatierra, sus sobrinos Claudia Orellana y flia., Patricia Orellana y flia y Leandro Orellana participan con profundo dolor su partida y que sus restos fueron inhumados en Villa Silipica. Ruegan una oración en su memoria.

ORELLANA, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/21|. Te despedimos con profundo dolor, pero sabiendo que desde el cielo nos vas a estar cuidando en todo momento. Gracias. Sus sobrinas Claudia y Patricia con sus respectivos hijos Agustina, Alvaro, Luciana, Lisandro, Valentina y Julian participan con profundo dolor su partida. Sus restos fueron inhumados en Villa Silípica. Ruegan una oración en su memoria.

ORELLANA, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". La comunidad educativa del Agrupamiento 86145 Campo Amor, Loreto participa con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del Prof. De la institución Damián Barrios. Eleva oraciones en su memoria.

ORELLANA, OLGA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/21|. Su mamá Coronel Segunda, hijo Damián Barrios, hno Héctor Barrios, h/pol, Silvina Ledesma. Te agradecemos por haber sido una persona increíble para todos los que te rodeaban. Tu padre al que tanto extrañaba te recibirá junto a Dios. Sus restos fueron inhu en el cemet. de Villa Silipica.ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

PACHECO, AGUSTÍN ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/21|. Sus padres Rubén Pacheco y Guillerma Suarez, sus hermanos, Noelia, Rubén, Jonatan y Bautista, su ahijado Bruno, su tía Roxana, primos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Tipiro. Dpto. Capital. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

SAAVEDRA VDA. DE TARCHINI, EMILIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 23/10/21|. Tu bondad y gracia nos acompañará siempre". Tu hermana de corazón Elena Giribaldi de Saavedra, sus hijos Ana Elena, José Alfredo y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y se ruegan una oración en su querida memoria.

COCCO, DANIEL NAHUEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/9/21|. Sus vecinos y amigos del Bº Belgrano, invitan a la misa a celebrarse hoy a las 20 hs en Catedral Basílica con motivo de cumplirse un mes de su partida a la Casa del Señor. Ruegan oraciones a su querida memoria.

GEREZ, CINTHIA ANAHÍ (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. Tu ausencia ha dejado in imnmenso vacio, unámonos en oracion por el eterno descanso de nuestra querida Cinthia. Su madre, hijos y esposo y demás familiares invitan a la misa novena a realirzarse el martes 26/10 en iglesia Catedral Basilica a las 20 hs.

GEREZ, CINTHIA ANAHÍ (q.e.p.d.) Falleció el 17/10/21|. Su madre Noemí, sus hijitos Jazmin y Lucio, su esposo Miguel, sus hermanos Eliana y Estiven, su cuñado David, sobrinitos Isabela, Ariana y Tiziano invitan a la misa novena a realizarse el martes 26/10 en iglesia Catedral Basílica a las 20 hs.

ISORNI DE ISIJARA, MARÍA SELVA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. " No te mueras con tus muertos; llévalos vivos en tu amor y vive con ellos en tus recuerdos". Amiga querida estás presente en cada momento de nuestras vidas, todavía sentimos tu risa en cada historia y anécdota compartidas. Agradecemos por siempre tu generosidad al compartir tus conocimientos y experiencia. Fuiste una gran maestra. Descansa en paz Mary querida y goza de la de la felicidad eterna. Tus amigos: Mechy Ferez, Mecha Barraza, Liliana Ruiz, Stella Bernasconi, José Galván, Roberto Coronel , Ricardo Echenique, María Laura Pece y Graciela Ramírez invitan a familiares, amigas y ex compañeras a elevar plegarias al Altísimo hoy a las 20 hs en la iglesia San Francisco de Asís, al cumplirse un año de su fallecimiento.

ESPECHE, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 26/6/21|. Querido amor, un mes más de tu partida y tu ausencia cada vez duele más, pero tengo la plena confianza que volveremos a encontrarnos. Te amo con toda mi alma. Tu señora Micaela y tus hijos que te quieren Vero, Naty, Miguel, Franco, Cristian y Thiago. Te recordamos con amor.

ROJAS DE JUÁREZ, MARÍA CLARINDA (Pirucha) (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/20|. Piru a Once meses de tu partida. Te extrañamos con el alma. Dificiles momentos tuvimos que vivir desde que te fuiste. No hay un dia que no te lloremos y nos preguntamos ¡Porque te fuiste? ¿Por que nos dejaste solos?. El mundo es tan grande sin tu prtesencia, pero debemos aprender a lidiar con tu ausencia y aceptar que te convertiste en nuestro ángel. Su esposo Domingo Juarez, sus hijas Ramona Alejandra, Rita Verónica y María Laura, sus niestos Alvaro Lorenzo, Juan Igancio, Pablo Agustin y Maxi. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Besos al Cielo.

MARCHETTI, INÉS CLORINDA (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/21|. "Señor recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su hermana Olga Marchetti,su hermano político Ramón Carabajal, sus sobrinos José Roberto y Nora y sus respecticas flias., participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

MARCHETTI, INÉS CLORINDA (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Roberto Alejandro Díaz y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

REYNOSO VDA DE MARTÍNEZ, BONIFACIA (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/21|. Su hija Adriana su h. politico, su nieto y demas familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162.Tel. 4219787.

ULLA, JORGE ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/21|. "Señor, recíbelo en tu reino y que brille para él la luz que no tiene fin". Siempre habrá para ti una flor, una lágrima, una oración. Descansa en paz hijo mío. Sus padres Héctor Ulla y Catalina Manzur, sus hermanos Héctor Luis y María Belén sus hijos Luz Aylen y Francisco Bautista, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ULLA, JORGE ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/21|. Sus tíos José Luis Balteiro y María Silvia Contreras, sus primos José Luis, Carlos Vicente y Daniel y Flavia, sus sobrinos Santiago, Faustino, León y Allegra participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus padres Tito y Porota, a sus hermanos Belén y Héctor, a su esposa, hijos y demás familiares. Que brille para él la luz que no tiene fin.

ULLA, JORGE ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/21|. "El Señor es mi pastor nada me puede faltar". Dr. Juan Armando Manzur y flia, Dr. Rafael Eduardo Manzur y flia; Héctor Manzur y flia y Betty y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan resignación para sus padres, hermanos e hija. Pedimos oración en su memoria.

ULLA, JORGE ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/21|. Elevamos plegarias al cielo por tu pronta y feliz resurrección. Mundo Romero, Liliana Corvalan, sus hijos Matias y Leandro Romero, te despiden con profunda tristeza.

ULLA, JORGE ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/21|. Vanessa, Sharlott y Mofid Alyazji participan con profundo dolor y acompañan a la familia en este momento dificil. Elevamos oraciones en su querida memoria.

ULLA, JORGE ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/21|. Sus vecinos y amigos: Amelia E. Reynoso, Hector Raul Barron y sus hijos Eugenia, Jorgelina, Amelia, Hector, Ramiro y Rodrigo y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ULLA, JORGE ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/21|. Acompañamos a la familia con profundo dolor, la partida de "Jorgito" a la Casa del Señor. Sus amigos Ramón Rojas, Magui Carrizo y familia. Rogando oraciones en su memoria.

ULLA, JORGE ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/21|. "No se turbe vuestro corazón, creis en Dios, creed también en mi. En la casa de mi Padre Hay muchas moradas. si no fuera así, yo os habría dicho. Voy a prepararos lugar. (Juan 14:1-2). Julio Walter Neder y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

ULLA, JORGE ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/21|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Pedro Miguel Neder y familia participan con hondo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones por su descanso eterno.

ULLA, JORGE ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/21|. Compañeros promoción 71 de su padre Tito: Kuky, Pelusa, Gloria, Gringa, Lida y Pepe, Tere de Pablo y Ricardo, Titina, Mary, Lilian y Alberto, Tere Nader, Bore y Amanda, Mercedes, Graciela, Lila, Coty, Mabel, Marty, Koly y Pandu y Walter participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a sus padres, hermanos, esposa e hijos.

ULLA, JORGE ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/21|. Su familia agradece a todas las personas que nos acompañaron, brindandonos sus abrazos, sus cariños, su apoyo, eternamente agradecidos.

VILLA, JORGE ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/21|. Sus vecinos: Chiche Casas y flia acompañan en el dolor a sus padres y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

CAMPOS, ELSA CELESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/21|. Su esposo Juan Carlos, sus hermanas Nora, Lita, Elisa e Iris, su hijo Javier y demás familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Frías. (Interior - Santiago del Estero) .Servicio realizado por la EMPRESA HUGO A. GUBAIRA S.R.L H. Irigoyen 531. Tel. 4296027.

CAMPOS, ELSA CELESTINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/21|. Lucy Córdoba y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

UMBIDES DE ROLDÁN, ELSA VICENTA (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/21|. "Vivió y amó sin detener el tiempo, porque el tiempo es solo ensayo de eternidad". Cacho Leiva y familia Eli y Gustavo. Ruegan una oración en su memoria.

UMBIDES DE ROLDÁN, ELSA VICENTA (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/21|. El Señor es mi pastor nada me puede faltar. (Salmo). Dr. Ángel Bagli y flia. participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga de toda la vida Lita y acompañan a su esposo Efraín y flia. Ruegan oración a su memoria.

UMBIDES DE ROLDÁN, ELSA VICENTA (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/21|. "Cristo te llamó, hoy te recibe en su morada de luz y paz". Silvia y Claudia Ellal y familia participan con dolor su fallecimiento ruegan oraciones en su memoria.

UMBIDES DE ROLDÁN, ELSA VICENTA (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/21|. Fredi Zerda y familia participan su fallecimiento y acompañan a toda su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

VILLALBA, MARÍA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 18/10/21|. Señor permitele descansar en tus brazos. Personal del jardin de infantes Nº 4 Domingo Faustino Sarmiento participa con dolor el fallecimiento de la madre de nuestra compañera Claudia del Valle Juárez. Oraciones en su memoria.

CORTES, ANGELICA MARIELA (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/20|. Hace un año q te fuiste... Seguramente ocupas un lugar privilegiado en la casa del Señor fuiste hija, madre, hermana, abuela ejemplar te llevaremos siempre en nuestro corazón.Tus padres invitan al responso q se realizara hoy a las 17 ,30 hs en el cementerio de Beltrán.