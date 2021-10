FÚNEBRES | 28 de octubre del 2021

28/10/2021 - 03:24 Funebres

FLALLECIMIENTOS

28/10/21

- Brígida Jorgelina Silveti

- Alfonso Marcelo Navarrete (Dpto. Choya)

- Juan Ramón Jiménez González (La Banda)

- Julio Quiñones (La Banda)

- Andrés Omar Cáceres

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CÁCERES, ANDRÉS OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/21|. Sus hijos Ignacio, Micol, Andrés Cáceres, sus nietos, hnos. María, Fernando, Ana, Carolina, Víctor, Federico Cáceres participan su fallecimiento. Sus restos serán ihnumados a las 10 hs. en el cementerio La Piedad. Casa de duelo P.L. Gallo 330 (s.v.) SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CÁCERES, ANDRÉS OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/21|. Su hija Micol Cáceres, su madre Patricia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso. Sus restos serán inhumados hoy a las 10.30 en el cementerio La Piedad.

CÁCERES, ANDRÉS OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/21|. Su hijo Ignacio Cáceres, su madre Susana participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados hoy a las 10.30 en el cementerio La Piedad.

CÁCERES, ANDRÉS OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/21|. Sus primos hermanos Ricardo y Rosa Montenegro, su sobrino Federico; sus primos hermanos Natali y Pablo Basualdo y respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CÁCERES, ANDRÉS OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/21|. "Señor recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". La comunidad de la Escuela de Reeducación y Rehabilitación "Sagrado Corazón de Jesús", participa con dolor el fallecimiento del hermano de nuestra representante legal Prof. Ana Cáceres y tío de nuestra compañera Gloria Flores. Rogamos oraciones en su memoria.

CÁCERES, ANDRÉS OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/21|. Los amigos de su hermano Fernando: Carlos, Yubi, Daniel, Pablo, Alejandro, Gustavo y Leo, participan con profundo dolor su fallecimiento.Ruegan oraciones en su memoria.

CÁCERES, ANDRÉS OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/21|. Gustavo Gallo y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su compañero y amigo Fernando Cáceres. Ruega oraciones en su memoria.

CÁCERES, ANDRÉS OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/21|. Directorio y personal del Diario el Liberal S.A participan el fallecimiento del hermano de su empleado y compañero Fernando Cäceres, acompañan a la familia en el dolor. Elevan oraciones en su memoria.

CÁCERES, ANDRÉS OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/21|. Compañeros de diario El Liberal SA. de su hermano Fernando Caceres: Alejandro Álvarez Valdés, Gustavo Gallo, Anhaí Lucena, Martín Junco Gomez, Ciro Bravo, Claudia Herrera, Perla Gutiérrez y Raúl Miranda participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CONTRERAS, MIRTA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/21|. Su esposo Rolando Urquiza su hijo Ricardo Urquiza sus sobrinos Silvia, Perla, Claudia, Ricardo, Suarez su cuñado Mario Urquiza y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio la Piedad. Cob. Norcen. SERVICIO REALIZADOPOR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162.Tel. 4219787.

CONTRERAS, MIRTA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/21|. "Siempre te voy a recordar mi hermosa tía Mirta, me duele tu partida aunque sé que ya no sufres. Descansa en paz y brille para ella la luz que no tiene fin". Su sobrina Claudia Suárez e hijas Valentina y Vicenza. participan con dolor su fallecimiento. sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 11 hs.

CONTRERAS, MIRTA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/21|. "Tía querida gracias por todo lo que nos diste. Perdón por tan poco, ahora descansa en paz". Sus sobrinos Perla, Claudia, Silvia y Ricardo Suárez, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 11 hs.

CONTRERAS, MIRTA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/21|. "Tía me duele mucho que nos dejes. Ruego a Dios que te dé el descanso que mereces". Sus sobrinos Silvia Suárez y Hugo Guzmán, sus sobrinos nietos Paula y Esteban, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 11 hs.

ORTIZ, ROSA AMELIA (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/21|. Sus hijos: Sandra, Camila, Sergio, Nancy, Mónico, Adrian, Víctor, Amelia, su hermana Telma Santillan, Hijo polit, nietos, y demás familiares participan su fallecimiento sus restos serán inhumados hoy a las 9 en el cementerio de Santa María. Casa velatoria. Barrio Borges. EMPRESA SANTIAGO.

SILVETI, BRIGIDA JORGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/21|. Su hija Teresita Mabel Pereyra, hijo Pol. Alejandro Cufre, sus nietos Matías, Soledad, Cintia, Paola, Cecilia, Nahuel, Oscar, bisnietos Jacinto, Julieta, Juan, Ignacio, Martina, Guadalupe, Joaquín y demás familiares. Sus restos fueron cremados. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFECIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

TORALES, OSCAR ALFREDO DR. (q.e.p.d.) Falleció el 21/10/21|. Ing. Eliseo C. Monti y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia y elevan oraciones en su memoria en este difícil momento.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

CORVALÁN, ROBERTO CARLOS (Piqui) Sacerdote (q.e.p.d.) Falleció en Sta. Fe el 29/8/21|. Sus padres Gladis Juárez, Carlos Corvalán, hermanos Claudio, Diego, Lourdes, Charli y sus respectivas familias, invitan a la misa que se realizará hoy a a las 20 hs. en la Capilla Ntra. Señora de Luján (Bº Rivadavia) al cumplirse dos meses de su fallecimiento. "Volaste alto mi querido Piquillín, que Dios te tenga en su santa gloria".

MALDONADO, JULIO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/15|.

"Siempre estarás en nuestros corazones y recuerdo, es triste no verte más, aprendimos a vivir sin tu presencia y nos duele mucho que tu partida fuera tan repentina, por eso le pedimos a Dios que donde sea que estés te llene de bendiciones, nosotros aqui rogando para que asi sea ". Por eso nos reuniremos en la celebracion de la misa hoy a las 8:15 en la Parroquia Don Bosco. Tu esposa Chicha Bruchmann, hermana Maria Cristina, tus hijos Patricia del Valle, Elizbeth del Valle, nieto Martin e hijo politico Daniel Suarez Aragon ruegan una oración en su memoria.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

JIMÉNEZ GONZÁLEZ, JUAN RAMÓN(q.e.p.d.) Falleció el 26/10/21|. "Siempre estarás en nuestros corazones, te recordaremos con mucho amor. Descansa en paz junto a tus padres. Sus hermanas Julia, Ani, Mary y Estelita, sus hermanos políticos, sobrinos y demás familiares. Rogamos oraciones en su querida memoria.

JIMÉNEZ GONZÁLEZ, JUAN RAMÓN(q.e.p.d.) Falleció el 26/10/21|. Sus primas Nélida Bonafé, Lidia Bonafé y flia, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ GONZÁLEZ, JUAN RAMÓN(q.e.p.d.) Falleció el 26/10/21|. "El Señor es mi pastor nada me faltará". Su prima Bety Serrano, su esposo Fabián y sus hijos Maxi y Gabi, participan con dolor de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ GONZÁLEZ, JUAN RAMÓN(q.e.p.d.) Falleció el 26/10/21|. "El Señor te bendiga y te guarde". Su primo Oscar Serrano, su esposa Mariela y sus hijos Valentina y Rodrigo, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ GONZÁLEZ, JUAN RAMÓN(q.e.p.d.) Falleció el 26/10/21|. "Felices los pobres de espíritu porque de ellos es el Reino de los Cielos". Su tía Fani Sansegundo, sus hijos Rubén y Alicia Jiménez y sus respectivas flias, participan con dolor tu fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ GONZÁLEZ, JUAN RAMÓN(q.e.p.d.) Falleció el 26/10/21|. "Todo el que cree en mi, aunque muera vivirá". Sus primos Rosana, Luis y Darío Jiménez y sus respectivas flias, participan con profundo dolor tu fallecimiento. Rogamos oraciones en tu querida memoria.

JIMÉNEZ GONZÁLEZ, JUAN RAMÓN(q.e.p.d.) Falleció el 26/10/21|. "Que el amor y la Misericordia de Dios te den el descanso eterno". Su prima Nancy González, su esposo Osvaldo, sus hijas Mariana, Ximena y Abril, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ GONZÁLEZ, JUAN RAMÓN(q.e.p.d.) Falleció el 26/10/21|. "Descansa en paz querido sobrino Juancito". Sus tíos Cesareo González y su esposa Marta, participan con hondo pesar tu fallecimiento. Rogamos oraciones en tu memoria.

JIMÉNEZ GONZÁLEZ, JUAN RAMÓN(q.e.p.d.) Falleció el 26/10/21|. "Se muere quien se olvida y nosotros no te olvidaremos". Su Tía Ramona Jimenez de Serrano, participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ GONZÁLEZ, JUAN RAMÓN(q.e.p.d.) Falleció el 26/10/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su tía Justa JimÉnez de Raineri, sus hijos Eduardo, Silvia y flias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JIMÉNEZ GONZÁLEZ, JUAN RAMÓN(q.e.p.d.) Falleció el 26/10/21|. Juan Carlos Brunet y Sra. Stella Maris Nallim, sus hijos Diego, Pablo Germán, Ramiro y Noelia y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

QUIÑONES, JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/21|. Su esposa Selva Gonzalez, sus hijos Adriana, Ricardo, Rodolfo, Fernanda, Mónica y Lucia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

QUIÑONES, JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/21|. Su hermano Miguel Ángel Quiñones, participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su querida memoria.

QUIÑONES, JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/21|. Sus sobrinos Walter, Mónica y Alfredo Noriega, participan con hondo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

ULLA, JORGE ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/21|. Ramón Matar y familia participan con dolor su fallecimiento.

ULLA, JORGE ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/21|. Primo querido te vamos recordar siempre!! Sus primas hermanas Verónica y Victoria Casoliba, sus familias Oscar Ramos y sus hijos Oscar y Sebastian, Fernando Lencinas y sus hijos Joaquín y Antonia participan con profundo dolor su fallecimiento. Vuela alto Anguila.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

NAVARRETE, ALFONSO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 27/10/21|. Sus hermanos Luis, Santo, Antonio, hnas politicas Norma, Vicenta, sobrinos, sobrinos nietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Laprida. Dpto. Choya. Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.