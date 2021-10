FÚNEBRES | 31 de octubre del 2021

31/10/2021 - 05:56 Funebres

FALLECIMIENTOS

30/10/2021

- María Rather Russo

- Roberto Enrique Leguizamón (Fernández)

- Abelardo Mario Castellanos

- Fidelia Santillán

- Ramiro López Veloso

- Ana Beatriz Ruiz

- Dora Marta Santillán.

Sepelios Participaciones

ING. VICTORIO ENRIQUE CURI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/10/21 y espera la resurrección.

Desde Añatuya, JJ Construcciones SRL, participa con profundo dolor el fallecimiento de quién fue clave y excepcional empresario y amigo. ¡Descansa en paz, Inge!

Jardín del Sol Cementerio Parque

Invita a la misa en conmemoración de los fieles difuntos, a realizarse el día 02-11-2021 en el horario de 9.00 hs.

NO SE PERMITIRÁ EL INGRESO DE VEHÍCULOS AL PREDIO

INVITACIÓN A MISA

LUIS ALBERTO CORONEL 30/10/13

Al cumplirse 8 años de su fallecimiento. Querido hermano, padre, abuelo y tío Luis: fuiste luz en nuestras vidas. Gracias por habernos dejado bellos recuerdos compartidos. Que en el cielo junto a dios sigas celebrando la vida eterna. Su hermano Ramón y su familia invitan a la misa en recuerdo de su memoria el día 31 de octubre a las 19:30 hs en la iglesia Santa Rita.

INVITACIÓN A MISA

MIGUEL ÁNGEL FERNÁNDEZ MESSA (22 - 10 - 21) (22 - 10 - 21)

Tu partida nos deja un amargo sabor en el corazón, te recordamos con una sonrisa en el rostro por todos los momentos que nos brindaste mientras estuviste con nosotros. Te fuiste pronto y no pudimos despedirnos. Señor concédele el descanso eterno. Se invita a la misa al cumplir 9 días de fallecimiento en la Parroquia sagrado corazón de Jesús a las 20.30. Se ruega una oración en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

MÓNICA BEATRIZ CORONEL (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 31/10/20

Monina querida hoy hace un año que nos dejaste físicamente con muchas preguntas, con mucho dolor por tu partida. Todavía te esperamos, todavía necesitamos sentir tu voz, necesitamos tus consejos. Tu ausencia llena nuestros ojos de lágrimas, aunque tu recuerdo llena de gozo nuestro ser y esa luz que ahora desprendes será nuestra guía en este camino de aceptación. Te perdimos, pero te volvemos a encontrar en cada uno de nuestros recuerdos, en cada momento compartido en familia tal cual como te gustaba a vos. Su madre Carmen, sus hermanos Toño y Patry, su tio Ramón, su cuñada Sole y sus Sobrinas Aby y Jaz invitan a la misa que se oficiara al cumplir un año de su fallecimiento, el dia 31 de octubre a las 19: 30 hs en la iglesia Santa Rita.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ALBERTO FRANCISCO MORALES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/10/21 y espera la resurrección.

Luisa Gomez Coronel de Lucatelli, sus hijos Mariana, Martín, Pablo y familias participan sorprendidos ante el fallecimiento del querido Toto, cuñado del corazón, quien quedará en nuestro recuerdo como un padre ejemplar.

CASTELLANOS, ABELARDO MARIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/21|. Sus hijos, sus hermano Ramon, sus sobrinos, Noelia, Cristian y Javier Castellanos, vecinos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Los Morales. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

CASTILLO, LUIS FLORENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/21|. "A mis ovejas les doy la vida eterna; nadie las arrancará de la mano de mi Padre". Salmo 91. Sus hermanos Néstor (a), Maria A. Castillo, Isabel, cuñado Dante y sobrinos participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CURI, VICTORIO ENRIQUE ING. (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/21|. Su sobrino Marcelo Ernesto Curi, su esposa Cecilia Gerardi de Curi y sus hijos Franco León y María Paz Curi Gerardi participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CURI, VICTORIO ENRIQUE ING. (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/21|. Ing. Carlos Guillermo Ferreiro participa su fallecimiento. Acompaña a su familia en estos momentos de dolor. Eleva oraciones en su memoria.

CURI, VICTORIO ENRIQUE ING. (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/21|. El Dr. Carlos Daniel Cremaschi y familia participan con profundo pesar de su fallecimiento y acompañan a su familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

CURI, VICTORIO ENRIQUE ING. (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/21|. La HCD, empleados y jugadores de la Asociación Atlética Quimsa participan el fallecimiento del Ing. Victorio Curi, quien con gran generosidad colaboró en la construcción del estadio. Elevamos oraciones en su memoria.

CURI, VICTORIO ENRIQUE ING. (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/21|. Ing. José Félix Alfano participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este difícil momento. Ruega oraciones en su memoria.

CURI, VICTORIO ENRIQUE ING. (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/21|. Marta Chamas de Llapur, sus hijos y nietos acompañan a la amiga Graciela por la pérdida de su esposo, una persona que deja un recuerdo en la sociedad por su participación generosa en actividades de bien público. Graciela llegue a vos, a tus hijos y nietos todo nuestro cariño. Que Dios lo proteja en su seno y que descanse en paz.

CURI, VICTORIO ENRIQUE ING. (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/21|. Ing. Omar Ángel Carral y Sra. acompañan a su familia en este difícil momento y elevan una oración en su memoria. Que brille para él la luz que no tiene fin.

LÓPEZ VELOSO, RAMIRO (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/21|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón". Su esposa Mirta y su hijo Rodrigo López participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ VELOSO, RAMIRO (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/21|. "Te extrañaremos mucho, querido Viejito". Su hija Dra. María José López, su hijo político Insp. Cristian Domínguez, sus nietos Lucrecia, Ramiro Santino y Sofía participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ VELOSO, RAMIRO (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/21|. "Siempre estarás en nuestros corazones querido abuelo". Su hijo Ramiro José López Tavella, su esposa Laura, sus nietos Felipe, Miranda y Salma participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ VELOSO, RAMIRO (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Su hijo Guillermo López Tavella, sus nietos Valentina, Benjamín e Isabella participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LÓPEZ VELOSO, RAMIRO (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/21|. La Hermandad del Divino Niño Jesús Catedral Basílica participa el fallecimiento del hermano de Raquel López Veloso, integrante de esta Asociación y la acompaña en el dolor elevando oraciones por la paz de su alma en el Señor y la resignación de sus seres queridos.

LÓPEZ VELOSO, RAMIRO (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/21|. Los compañeros del Liceo Militar de su hijo Ramiro, Musha, Kike, Pichi, Facundo, Pilo, Humberto, Turco, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

MORALES, ALBERTO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/21|. Sus vecinos de calle Lavalle: Justo Alegre, su esposa Silvia Assef y sus hijos acompañan con dolor su fallecimiento, deseándoles pronta resignación a su esposa e hijos. Elevan oraciones n su memoria.

MORALES, ALBERTO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/21|. Luis R. Gomez participa su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

MORALES, ALBERTO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/21|. Tury Storniolo, su esposa Zulema, su hijos Alejandro, Gabriela y sus nietos participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MORALES, ALBERTO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/21|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento del Sr. Alberto Francisco Morales y acompañan en el dolor a su hija, Lic. María Inés Morales, docente de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, como así también, a familiares y afectos.

MORALES, ALBERTO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/21|. El decano, Ing. Pedro Juvenal Basualdo, el vicedecano, Dr. Carlos Ramón Juárez, miembros del Consejo Directivo junto a la comunidad que integra la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero participan del fallecimiento del Sr. Alberto Francisco Morales, y acompañan en el dolor a su hija, Lic. Maria Inés Morales, docente del Departamento Académico de Matemática, como así también, a familiares y afectos.

MORALES, ALBERTO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/21|. El equipo que integra el Departamento Académico de Matemáticas, de la Facultad de Ciencias Exactas y Tecnologías, de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento del Sr. Alberto Francisco Morales y acompañan en el dolor a su hija, Lic. María Inés Morales, integrante de dicho Departamento, como así también, a familiares y afectos.

MORALES, ALBERTO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/21|. Martín G. Cornet, Silvia López de Cornet, sus hijos Martin G. Cornet, Pedro Francisco Cornet, Pablo Javier Cornet y Micaela Fagalde participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

RUIZ, ANA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/21|. Su esposo Marcelo Martínez, sus hijos Jorge Daniel, Yamila Micaela, Transito, Andrea, María Laura Ruiz, nietos Laureano, Rodrigo, Ayelen, Luisana, Amira, Ambar y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio del Zanjón a las 18 hs. Casa de duelo Zanjón y Canal. SERV. CARUSO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

RUSSO, MARÍA RATHER (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/21|. Su esposo Risolo Néstor Alfonso, sus hijos Horacio, Pablo, Martín, Lorena y Cecilia, hijos políticos nietos y demás familiares participan su fallecimiento sus restos serán inhumados hoy a las 11en el cementerio privado Parque El Descanso, casa de duelo sala Vel Avda Rivadavia 323 s. VEL. EMPRESA SANTIAGO.

SANTILLÁN, DORA MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/21|. Sus hijos Víctor, Nancy, Liliana, Eduardo, María, H. pol., Julio, Nancy, Ramón, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhum. en el cementerio San marcos a las 10. C. de D. 9º Pje. 531 Bº V. Borges. SERV. CARUSO CIA ARG. DE SEG. SA. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

SANTILLÁN, FIDELIA (q.e.p.d) Falleció el 30/10/21|. Su hijo Victor Mórales, h., pol., Cristina, sus nietos, Tatiana, Cristian, Isabela, Bautista y Evangelina, y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Santa María. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

ARAUJO, EDISON Pbro. (q.e.p.d.) Falleció el 26/10/15|. "Jesús, Buen Pastor. Queremos seguir tus pasos: Danos tu espíritu, para aprender a vivir en la misericordia, para seguirte, para imitar tu entrega, para vivir en la bondad, caminando hacia tu reino". Su familia y amigos invitan a la misa que en su querido recuerdo se celebrará hoy a las 18 en la parroquia San José, Bº Belgrano.

ARCE, CARLOS DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 30/4/21|. Su hermana Mariela Arce y familia invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Nuestro Señor de Mailín, al cumplirse seis meses de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

CARDOZO, MARTA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. Hace tres meses que partiste al cielo, tu ausencia se siente todos los días, solo me reconforta saber que Dios te recibió y que en algún momento nos volveremos a encontrar. Te fuiste físicamente pero nunca te irás de mi corazón. Me duele tu partida y no encuentro una explicación, ojalá pudiera volver el tiempo para verte de nuevo y darte un abrazo sin fin. Llevo en mi corazón esos valores y ese amor puro que nos diste. Su esposo Guido, su hijo Raúl, su hija política Natalia, sus nietos Maira y Julián invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la Pquia. San Roque, para rogar por el eterno descanso de su alma.

FERNÁNDEZ MESSA, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 22/1/21|. Hace 9 dias que te fuiste, pero sigues presente entre nosotros. Tu mirada y palabras siempre quedarán en nuestros corazones. Te fuiste sin un adiós a pesar de que no te querias ir de lejos, nos veias y escuchabas llorar con tantos preguntas sin respuestas pero se que de donde estas nos guiarás y protejerás. Vuela alto hacia Dios y te para ti esa luz que no tiene fin. Tu compañera Ramona Acuña y tu hija Luisina, invitan a la misa que se oficiará hoy en la parroquia Sagrado Corazón de Jesús a las 20.30 hs.

CARDOZO, MARTA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 30/7/21|. El Señor es el pan que alimenta, el agua viva , que calma la sed, el amor que transforma nuestra vida. haciendola vibrar de gozoy resonar de alabanza, dadnos a todos luz, valor, fortaleza, fe y una afectiva caridad, al cumpñirse tres meses desu fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Flia. Juárez.

CANO, LUIS ALFREDO (Lucho) (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/21|. "Vivirás siempre en nuestros corazones". Sus compañeros Gaby, Estela, Carmen, Valeria, Cyntia, Nancy, Daniel, Ariel, Fabián participan con gran dolor su partida y ruegan a nuestro Señor Jesucristo por el eterno descanso de su alma y que brille para él la luz que no tiene fin.

CANO, LUIS ALFREDO (Lucho) (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/21|. Sus compañeros de la Pompa Fúnebre: Mariano Juárez Benitez, Julián Gastaminza, Lisandro Ríos, Osvaldo Viotti, David Juárez participan con profundo dolor y pesar la partida de su querido amigo y compañero de trabajo. Elevan una oración al cielo por su eterno descanso.

CANO, LUIS ALFREDO (Lucho) (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/21|. Personal de Emergencias Médicas de la Empresa Antonio Gubaira Hnos. Pedro, Luciano, Pancho, Roberto Negro Ríos, Mauro, Mariano, Gonzalo, Carlos, Ramón, José, Jorge, Pablo, Osvaldo y Diego participan su fallecimiento y piden oraciones al cielo por su eterno descanso.

CANO, LUIS ALFREDO (Lucho) (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/21|. Los cobradores de la Empresa Antonio Gubaira Hnos.: Lito Coronel, Andrés Molinillo, Hugo Concha Argañaraz, Walter Rodríguez, Heredia Enrique, Juan Carlos Díaz participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan por el eterno descanso de su alma.

ULLA, JORGE ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 24/10/21|. Jorge Querido, ya descansas en los brazos del Señor. Protege a tus hijitos, a Gaby y a tus padres. Que Dios en su infinita Misericordia les ´dé la fuerza necesaria para paliar tanto dolor. Duele tu partida, duele tu juventud, descansa en paz Jorgito. Olga de Mattar y sus hijos Soledad, Laura, Miry, Luciana y Lucio. Elevan oraciones a tu memoria.

MARCHETTI, INÉS CLORINDA (q.e.p.d.) Falleció el 22/10/21|. Hoy el cielo está de fiesta porque tu alma ilumina al celestial con particular carisma. Tu recuerdo permanecerá en nuestros corazones. Descansa en paz querida hermana. Lumilda María Marchetti, sus hijas: Graciela y Mimí y sus respectivas familias al cumplirse nueve días su fallecimiento la recuerdan con inmenso cariño.

LEGUIZAMÓN, ROBERTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/21|. Su esposa Andrea Carolina, su hijo Leandro Valentín, sus hermanas Mirna, Aurelia, Marcela, sobrinos, tíos, primos, familia política. Sus restos fueron inhumados ayer en Cementero Cristo Redentor (Fernandez). SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

LEGUIZAMÓN, ROBERTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/21|. Sus tíos Mirta y Héctor, sus primos Emma, Pucho, Leidy y Belén participan con inmenso dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y por su eterno descanso.

LEGUIZAMÓN, ROBERTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/21|. Descansa en paz primo querido nos dejas un inmenso dolor en el alma. Te quiero mucho y vas a quedar siempre en mi corazón. Su primo Kito Leguizamón, su esposa Cinta Ramírez y sus hijos Juan Leguizamón y Agustín Leguizamón Suarez participan su fallecimiento.

LEGUIZAMÓN, ROBERTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/21|. Cuanto dolor causo tu partido primo querido, ahora ya descansas en paz en el Reino Celestial, que brille para ti la luz que no tiene fin. Su prima Marita Leguizamón, Palmiro Albornoz y su hijo Gerardo Albornoz.

LEGUIZAMÓN, ROBERTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/21|. Mi primo amado, que Dios te reciba en su morada, tu partida nos dejó una enorme tristeza, Señor recíbelo y dale el descanso eterno. Siempre te vamos a recordar. Su prima Lilo Leguizamón su esposo Edgardo Escobar y sus hijos Ciro Escobar y Bianka Guzmán.

LEGUIZAMÓN, ROBERTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/21|. "Quique partiste junto al Señor, pero vivirás eternamente en nuestros corazones" Cachi Michelini, sus hijos Félix Daniel y María Florencia con sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y por la fortaleza y resignación de sus familiares

LEGUIZAMÓN, ROBERTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/21|. Gerencia, dirección y personal de Vigia SRL participan con dolor el fallecimiento del empleado y compañero de trabajo. Elevan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, ROBERTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/21|. Hermano querido y adorado nos dejas un vacío inmenso difícil de superar, sus hermanas Mirna Marcela y Ale participan con dolor su fallecimiento Danos fuerza para salir adelante.

LEGUIZAMÓN, ROBERTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/21|. Sus "Chuchus" y queridos sobrinos José Luis, Vanina, Mayra, Lisandro, Sol, Ludmila, Marlene y Francesco participan con profundo dolor su partida al reino de los cielos y ruegan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN, ROBERTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/21|. Sus cuñados Carlos Fabrini, Luis Navarrete y Félix Gómez participan con hondo pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

LEGUIZAMÓN, ROBERTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/21|. "Si creemos que Jesús murió y resucito de la misma manera, pues Dios hará que Jesús se lleve con él a los que ahora descansa" Siempre vivirás en nuestros corazones querido Kikito" Sus tíos Roberto Leguizamón y Zulma Mendoza y familia participan su fallecimiento.

LEGUIZAMÓN, ROBERTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/21|. "He combatido el buen combate, he acabado la carrera, he guardado la fe" Vuela alto primo Kike y que brille para ti la luz que no tiene fin, Su primo Cito Leguizamón, su esposa Reina Ledesma sus hijos Lourdes, Victoria, Joaquín y su nieto Gerónimo Leguizamón participan su fallecimiento.

LEGUIZAMÓN, ROBERTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/21|. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera vivirá, que Dios te tenga en la gloria primo Kike. Tu primo Guillermo Leguizamón, Daniela Vázquez y su hija Luz Leguizamon.

LEGUIZAMÓN, ROBERTO ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/21|. En la casa de nuestro padre muchas moradas hay, por eso en el confiamos y sabemos que descansas en paz. Siempre estarás presente en nuestros corazones Tu primo Luchi Leguizamón, Sofía Mussati y sus hijos Fabricio y Alfonsina Leguizamon Mussati y Abril Leguizamon.

RIVAINERA. SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/21|. Sus hijos María, Luisa, Lidia, Reina, Mercedes, Héctor, Orlando y Bernardo; hijos políticos, hermanos, sobrinos y nietos, participan con dolor su fallecimiento y que sus restos fueron inhumados en el Cementerio de Pozuelos. Serra Servicios Sociales S.H. Las Termas.

RIVAINERA. SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/21|. Su amigo Germán Santucho y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por el eterno descanso de su alma. Las Termas.

ROJAS, HUGO EDGARDO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 19/10/21|. Los integrantes del Rotary Club de Frías, participan el fallecimiento del esposo de la socia rotaria Mirta Moreno. Ruegan oraciones en su memoria. Frías.

SÁNCHEZ, ALEJANDRO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/18|. Sus padres Rodolfo y Fany, su esposa Marita, hijas Melina e Ivana, demás familiares y amigos invitan a la misa a oficiarse hoy a las 20,30 hs. En la Iglesia Ntra. Sra. Del Perpetuo Socorro. Las Termas.