FÚNEBRES | 3 DE NOVIEMBRE del 2021

Vicente Francisco Cordero

Cesarina Cayetana Juárez

Socorro Cipriana Mansilla de Serrano (La Banda)

Vicente Emilio Escobar (La Banda)

Celia del Valle Peralta de García (Frías)

Luis Alberto Cerúsico

Hugo Argentino Artaza (Loreto)

Oscar Alberto Tevez (La Banda)

BATALLA, ELVIRA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/21|. "Señor, dale el descanso y brille para ella la luz que no tiene fin". Sus vecinos y amigos María Cristina Ibáñez de Garay, sus hijos María Marcela y Raúl Alejandro y familia lamentan profundamente tu partida. Descansa en la paz del Señor querida Pocha.

BATALLA, ELVIRA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/21|. Sus vecinos Herculano Melo y Sra., Martín Capchey y flia., José Luis Quiroga, Nieves Teresita Maldonado y Matilde Santillán participan con dolor su fallecimiento y acompañan en el sentimiento a sus familiares. Ruegan una oración en su memoria.

BATALLA, ELVIRA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/21|. Sus excompañeras de la Subsecretaría de Salud: Peka Montenegro, Nene Bravo, Amalia de Molina, Miriam Moreno, Elba Corvalán, Melli Orellana, Lucky Díaz, Rosita Monge y Lili Giuliano, participan su fallecimiento y ruegan a Dios cristiana resignación para su familia.

BOLES PEREDA, GILBERTO (Cnel. Odontólogo) (q.e.p.d.) Falleció en Buenos Aires|. Su sobrino Jorge Falcione y familia lamentan la pérdida de su querido tío y acompañan con profundo dolor a su hermana María Angélica y familia.

BOLES PEREDA, GILBERTO (CNEL. ODONTÓLOGO) (q.e.p.d.) Falleció en Buenos Aires|. Las amigas de su hermana María Angélica: Norma de Auat y Nora de Zamora, la acompañan en su dolor y ruegan oraciones en su memoria.

BOLES PEREDA, GILBERTO (CNEL. ODONTÓLOGO) (q.e.p.d.) Falleció en Buenos Aires|. Oscar Alberto Rusz, Dra. Haydee del Valle Salgado, participan su fallecimiento y acompañan a María Angélica, Carlos y Damián en este momento tan doloroso. Ruegan oraciones en su memoria.

CERÚSICO, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/21|. Su esposa Marta Luna, hijos Carolina, Luis, Analía, h. pol. Leonardo, Fracia, Matías, nietos Lisandro, Lucio, Juana, SAntiago, Francesco part. su fallec. Sus restos fueron inhum. en cemt. Pque. de la Paz. Servicio Hamburgo OR. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

CERÚSICO, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/21|. "Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará". Sus hijos Carolina y Leonardo, Analía y Matías, Luis y Fracia con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

CERÚSICO, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/21|. Raúl E. Luna, sus hijos María Alejandra, José María y María Eugenia, sus nietos Alvaro, Juli, Facu, Ari, José, Joaqui y Arturito participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CERÚSICO, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/21|. Lali, Luchi y Anita Bratti con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CERÚSICO, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/21|. "Te seguiremos escuchando en cada tango que suene". Tu gran amigo Pocho Robledo y tus sobrinas Ana Robledo Trejo y Maria Belén Robledo y Eduardo Rodríguez Lagar participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Que brille para él la luz que no tiene fin.

CERÚSICO, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/21|.

Su hermano: Eduardo Federico, sus hijos: Fernanda y Javier; Augusto y Anabel; Florencia y Martín; Pía y Andrés; y Ana Soledad.- sus nietos y demás familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

CERÚSICO, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/21|.

Amigo de su hermano, Baby Pereyra y familia, participan con profunda tristeza su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

CERÚSICO, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/21|. Sus amigos y vecinos Miguel Trejo, su Sra Silvia Abdala, sus hijas y respectivas familias acompañan a su familia en tan doloroso momento y piden oraciones en su memoria.

CERÚSICO, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/21|. Egresados 1968 Escuela Prof. Antenor Ferreyra: Goyo, Iber, Roberto, Rodo, Pepe, Pachita, Ibarra, Pancho participan con dolor su fallecimiento y acompañan en este difícil momento a su hermano Eduardo Cerúsico. Elevan oraciones en su memoria.

CERÚSICO, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/21|. Con gran dolor despedimos al amigo de toda la vida. Nene Avila y sus hijos Pablo, Fernando y Andrés y familias. Hasta siempre, hermano querido.

CORDERO, VICENTE FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció 2/11/21|. Su esposa Maria Alderete sus hijos Daniel, Cristina, Abel, Cordero h. políticos Rosi, Manuel, nietos Eliana, Adrian, Rita, Silvana, Lurdes, Sofia, Kiara, Santino, bisnietos Benjamin , Maximiliano y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de Villa Jiménez Cob. Norcen servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162 tel 4219787.

JEREZ, ESTHER DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/21|. Su esposo Manuel suegra Amanda y cuñada participan de su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy en el Cementerio el Zanjon. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia. Realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

JUÁREZ, CESARINA CAYETANA (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/21|. Sus hijos: Carmen, Miguel, Claudia y Matilde, Hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Los Flores EMPRESA SANTIAGO.

JUÁREZ, CESARINA CAYETANA (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/21|. Personal directivo, docente y de maestranza de la Esc. N°204 "Mis Huellitas" participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de la docente Claudia Angelina Todesco. Elevan y ruegan una oración en su memoria.

LÓPEZ VELOSO, RAMIRO (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/21|. Querido amigo que brille para ti la luz que no tiene fin: Sara Ramírez, Gustavo y familia, Lito y familia, acompañan a su esposa Mirta y a sus hijos María José, Ramiro, Guilly y Rodrigo. Elevamos oraciones.

MUSCARÁ, JOSE VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/21 en Córdoba|. Luis Eduardo López participa con sumo pesar su fallecimiento y acompaña a sus familiares en tan penoso trance.

ZAVALETA, JUAN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/21|. Prof. Clemente Di Lullo y su esposa Prof. Sara Celia Aguirre, participan el fallecimiento del estimado Juan Tomás. Acompañan a sus hermanos Pedro y Margarita en este difícil momento. Elevan oraciones por su descanso eterno en la Casa del Señor.

ZAVALETA, JUAN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/21|. Compañeros de su hermano Pedro, promoción 1967 Colegio del Centenario; Nora Coronel, Marta Cáceres, Chinina Jiménez, Chuchi Miguel, Nora Hoyos, Mario Salas, Pelusa Sayago, Lely Mansilla, Ramón Barraza, Ramón Figueroa, Chuchi Paz, Teti Ledesma, Cristina Martorell, Luchy Olivera participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ZAVALETA, JUAN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/21|. Los amigos de su hermano Pedro, acompañan con profundo dolor y pronta resignación: Sara Ramírez y flia, Betty, Tana, Bibi, Mashy, Alba, Lili, Ricardo, Pelado y Ronald. Elevan oraciones en su memoria.

MORENO, FABIANA PASTORA (q.e.p.d.) Falleció el 25/10/21|. Su hija Mariana Moreno, hijo pol. Cristian Amarelle, su consuegra Boti y demás familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento e invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 hs. en Catedral Basílica. Rogamos oraciones en su querida memoria.

DE BONIS, JOSÉ DONATO (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/06|. "No está solo. En mi viaje sin descanso pude soportar la irreparable separación de un esposo, padre y abuelo que dejó huellas profundas en mi ser y en el de nuestros hijos, nietos y bisnietos". Tu esposa Rosa María, tus hijos Alejandro, Adriana y Carlos, tus nietos Mercedes y José Antonio, tus bisnietos Pedro, Lucila y María Emilia, hoy a 15 años de tu partida te recordamos con inmenso cariño y oramos por tu descanso eterno.

RITTER, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 28/10/21|. La recuerdan y la despiden, su hijo Julio César Bazán, su hija política Norma Gonzalez, y sus hermanos Roberto Ritter y Paola Ferrari. Que descanse en paz.

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ESCOBAR, VICENTE EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/21. Sus hijos Walter, René, Mary, Carlos y Dante; sus hijos políticos, sus nietos, nietos políticos y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MANSILLA DE SERRANO, SOCORRO CIPRIANA (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/21|. Su esposo Carlos Serrano sus hijos Roque, Gustavo, Emilio, Walter, y Ester nietos bisnietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio la Misericordia Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162 tel 4219787.

TEVEZ, OSCAR ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/21|. Sus hijos Fabián, Oscar, sus nietos Fabián y Néstor sus amigos Monica, Francisco y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio la Misericordia Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162 tel 4219787.

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ARTAZA, HUGO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 01/11/21|. Sus hijos César, Víctor, Guillermo Artaza, h. politica Micaela, sus nietos Alex y Gerraldini y demas framiliares participan su fallecimiento, sus restos seran inhumados hoy 17 horas en el cementerio Cristo Redentor, Loreto COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219797.

ARTAZA, HUGO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 01/11/21|. Su hermana Linda Etelva e hijos Pablo, Hernán, Alejandro, hijas pol. Lorena, Natalia, Pamela y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ARTAZA, HUGO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 01/11/21|. "En la casa de nuestro Padre, muchas moradas hay, por eso en Él confiamos y sabemos que descansas en paz. Siempre estarás presente en nuestros corazones". Sus hermanos Ela, Elda, Etelva y Nelson con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

ARTAZA, HUGO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 01/11/21|. Su sobrina Yoly Mansilla, participa con profundo dolor su partida, que descanses en paz.

ARTAZA, HUGO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 01/11/21|. Su sobrina Silvia López, su esposo Ignacio, sus hijas Lida y Carola, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Estarás siempre en nuestros corazones.

ARTAZA, HUGO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 01/11/21|. Sus sobrinos Susana, Plácido, Enrique, Mónica, Silvia, Claudia, Analía, Franco, Andrea, Pichi, Adrián, Darío, David, Moreno, Tamara, Erika, Emiliano, Gisela, Eliana, Lida, Carola, Rocío, Jeremías y Tamara, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PERALTA DE GARCÍA, CELIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/21|. "Que Dios en su infinita misericordia la tenga a su lado" Amigos y ex compañeros de la Promoción 1983 de la E.N.E.T. N° 1 de Frías "Dr. Ramón Carrillo" de su hijo Antonio "Charly" García participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su descanso eterno. Frías.