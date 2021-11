FÚNEBRES | 4 de noviembre del 2021

03/11/2021 - 22:54 Funebres

Fallecimientos

Teresa Teodora Ferreyra

Rosalva Acosta (Clodomira)

Pedro Pablo Navarrete

Rosalva Acosta de Saván (Clodomira)

Pablo Nelson Ibáñez (La Banda)

Elena Alejandrina Riccardo de Abdala (La Banda)

Margarita Maguna (Colonia El Simbolar)

Omar Eduardo Turcutto (Frías)

René Orlando Mitre

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELENA ALEJANDRINA RICCARDO DE ABDALA

(q.e.p.d.) Falleció el 3/11/21|.

Sus hijos Omar, Leo, Luis Pablo, h. politicos nietos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol. Servicio realizado por COMPLEJO PARQUE S.A. Belgrano y San Juan La Banda tel 4219787.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELENA ALEJANDRINA RICCARDO DE ABDALA

(q.e.p.d.) Se durmió el 3/11/21.

Te fuiste y dejaste un gran vacío y tristeza en nuestros corazones. Te extrañaremos por siempre con cariño. Su hermano Miguel, hna. política Graciela, sus sobrinos Marcelo, Pamela y familia participan su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ELENA ALEJANDRINA RICCARDO DE ABDALA

(q.e.p.d.) Se durmió el 3/11/21.

Sus primos Magui Montero, José Carlos Montero y Angela Ruiz, Norma Montero y Sergio Pacheco. Sus sobrinos Sandra y Silvina García y Diego Perez Carletti, Carla y José Ignacio Montero, Santiago y Alvaro Pacheco participan su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria y brille para ella la luz que no tiene fin.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NAVARRETE, PEDRO PABLO

(q.e.p.d.) Falleció el 2/11/21|….

El Sr. intendente de la Municipalidad de La Banda, Pablo Mirolo; viceintendente Roger Nediani y funcionarios de su gabinete, participan del fallecimiento y acompañan a su familia a sobrellevar este momento doloroso de sus vidas.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NAVARRETE, PEDRO PABLO

(q.e.p.d.) Falleció el 2/11/21|.

La comisión directiva de Unión Regional del Maestro , junto a sus tres niveles educativos: Jardín Rayito de Sol y Colegio San Gabriel (Primario y Secundario), participan con hondo pesar el fallecimiento del padre de la docente de Nivel Primario, Paula Navarrete. Acompañan a sus familiares en tan doloroso momento, elevando una oración en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

OLGA DE JESÚS GONZÁLEZ DE ÁVILA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/11/20 y espera la resurrección.

Mamá, abuela, Olguita!! Hace un año nos dejaste pero desde el cielo podemos sentir todo tu amor y sabemos que nos sigues cuidando. No hay día que no te recordemos, por tus comidas, tus palabras, tus oraciones siempre presente cuando algún nieto rendía, o por algún amigo o conocido que las necesitaba, siempre rezando por los otros. Te extrañamos, nos cuesta tanto ir a esos lugares a desayunar o merendar y no tenerte; no verte sentada en tu máquina de coser, en el jardín conversando con tus vecinos o en el teléfono llamando a tus amigas o familiares…. Siempre presente con todos. Mamá tu partida fue dolorosa, pero tu recuerdo es lo más bello que atesora nuestros corazones. Te recordamos en todo momento, cada frase tuya la tenemos guardada y ellas son las que nos ayudan a seguir adelante y en especial en esos momentos tan difíciles que nos toca vivir, porque nos enseñaste el valor de la vida, el seguir adelante frente a las adversidades. Solo le pedimos a Dios que descanses en paz junto a tu amado esposo, allá en el cielo, porque nosotros aquí te recordaremos siempre como esa gran mujer que fuiste, y le agradecemos a la Virgen por los años maravillosos que viviste a nuestro lado. Tus hijos Betty, Gustavo, Marisa y Dany, tus nietos Lucas, Fiorella, Pablo, Marysol, Gabriela, Ignacio, Virginia, Camila y Milagros invitan a la misa al cumplirse el primer año de su fallecimiento al as 20 hs. en la iglesia Catedral. Elevamos oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ROSALVA ACOSTA DE SAVÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/11/21 y espera la resurrección.

“Querida prima que el Señor te tenga a su lado como nosotros en nuestros corazones y que brille para ella la luz que no tiene fin”. Tus primos Papi, Norma y José Luis Acosta y familia, participamos con profundo dolor su fallecimiento y elevamos oraciones en este difícil momento. ¡Qué descanses en paz!

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

OMAR EDUARDO TURCUTTO

(q.e.p.d.) Falleció el 3/11/21.

La comisión directiva y socios de la Sociedad Rural Zonal de Frías, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su ex presidente Gabriel Turcutto. Elevan oraciones en su memoria y acompañan a su familia en este momento de honda tristeza. Frías.

INVITACIÓN A MISA

ADRIÁN GUSTAVO CORONEL

(q.e.p.d.) Falleció el 4/10/21|.

Al cumplirse un mes de su fallecimiento, su madre Blanca Fernández, sus hermanos Myriam, Yayo, Marcela y Victor, sus cuñados Martin y Victor, sus sobrinos, Cristian, Franco, Enzo, Micaela, Jazmin, Agustina, Esteban, Julieta, Gaby, Luciano, Angeles y Eli. Invitan a la misa a realizarse en la iglesia Santa Lucía a las 20 hs y ruegan una oración en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

ÁNGEL PULLARELLO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/11/15 y espera la resurrección.

“En la casa de nuestro Padre Celestial, muchas moradas hay, por Él confiamos y sabemos, que descanses en paz”.

Al cumplirse seis años, de su triste partida, tu recuerdo permanece en todos los que te conocieron y amaron. Tu esposa y compañera de vida Florencia, invita a elevar oraciones en su recuerdo, en la santa misa que se realizará hoy a las 20 hs. en la iglesia Catedral Basílica.

INVITACIÓN A RESPONSO

OLGA MARADONA DE CASAL

(q.e.p.d.) Se durmió el 4/11/20.

Tu misión en este mundo terminó hace un año, pero tu legado está presente en cada uno de nosotros. Tus hijos, tus nietos, tu familia, agradecen por todo lo compartido y el amor entregado. Vives siempre en nuestros corazones. Por ello estaremos reunidos hoy a las 15.30 en el mausoleo familiar del cementerio de la ciudad de Beltrán, para rogar por el eterno descanso de tu alma.

AGRADECIMIENTO

WLADIMIRO KLADKO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 04/10/2021 y espera la resurrección.

A un mes de su partida…Desde el seno familiar Kladko, queremos agradecer por este medio a la Dra. Gabriela Torres, a la asistencia del CIC de Termas, al Sanatorio Argentino y a su equipo de profesionales (médicos, enfermeros, área de recepción. de seguridad y otros). Como así también a todo el personal de salud que asistió a nuestro querido padre en su domicilio permanentemente. Damos gracias a las iglesias por el apoyo recibido. Y a nuestros amigos, conocidos, vecinos y familiares que a pesar de la distancia se hicieron presentes acompañándonos en todo momento. A todos y cada uno de Uds.…Muchas gracias, Dios los bendiga!!!.

BOLES PEREDA, GILBERTO (CNEL. ODONTÓLOGO) (q.e.p.d.) Falleció en Buenos Aires|. Comisión directiva y empleados administrativos del Círculo Odontológico Santiagueño participan con profundo dolor del fallecimiento del hermano de la Dra. María Angélica Boles, socia de nuestra Institución. Se ruegan oraciones en su querida memoria, y por la pronta resignación de su familia.

BOLES PEREDA, GILBERTO (Cnel. Odontólogo) (q.e.p.d.) Falleció en Buenos Aires|. Participan las amigas de su hermana María Angelica, Koly, Susana, Cristina, Carmen, Lucrecia, Bianca y Silvia. Elevan una oración en su memoria.

CERÚSICO, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/21|. El Club Banco Provincia de Sgo. del Estero, participa el fallecimiento de su socio. Rogamos oraciones a su querida memoria.

CERÚSICO, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/21|.

Luis Alberto Abdala participa el fallecimiento de su amigo y compañero del ex Bco provincia. Ruega una oracion a su querida memoria.

CERÚSICO, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/21|. Su amigo Héctor Audino Zerda y familia participan con profunda risteza su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.

CERÚSICO, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/21|. Vicente Lo Bruno y su familia, participan con profundo pesar su fallecimiento, y acompañan a su familia en este triste momento.

CERÚSICO, LUIS ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/21|. Sus amigos Arq. Rodolfo Núñez, su esposa Sara Stone, hijos y nietos participan de su fallecimiento, rogando a Dios por su resurrección y acompañan a Marta, sus hijos Carolina, Analia y Luis, hijos politicos y nietos, pidiendo para ellos la paz en sus corazones. ¡ Despierta, despierta, revístete de tu fuerza ! ( Is. 52,1 ).

FERREYRA, TERESA TEODORA (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/21|. Sus hijos Marta, Lili, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de San Antonio Norte (Dpto. Capital). SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFECIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787 .

MITRE, RENÉ ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/21|. Sus hijos René, Mariana, Leticia y Cintia Mitre, nietos Santiago y Tadeo Mitre, Silvana y Natalia Jarma, Julian y Guadalupe Cardenas y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio P. de la Paz. Serv. Hamburgo Cia de Seguros. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

MITRE, RENÉ ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/21|. La comunidad educativa y religiosa del colegio la Asunción acompaña con profundo dolor a nuestras compañeras Cintia Mitre y Silvana Jarma por la partida de su padre y abuelo a los brazos del Señor. Que la madre Elmina ilumine su llegada junto a nuestro Señor.

MORALES, ALBERTO FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 29/10/21|. Luisa Romero de Cornelli, participa su fallecimiento, abraza a su querida esposa, a sus hijos Alicia y Néstor, Inés, Kely, nietos y demás familiares en este triste momento. Eleva oraciones por su eterno descanso.

MUSCARÁ, JOSE VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/21 en Córdoba|. Susana Falcione de Lopez, sus hijos Susanita, María Dolores y Julio (a), María del Carmen y Aldo y sus respectivas flias., acompañan con mucho cariño y tristeza en estos momentos de dolor a Tica, Ani y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

NAVARRETE, PEDRO PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/21|. Sus hijos Paula, Patricia, Emilia, Valeria, Fernanda, Pablo, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFECIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787 .

NAVARRETE, PEDRO PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/21|. Lic. Carlos Fuentes, su esposa Amanda Villalba, el conjunto Los Nativos participan con dolor el fallecimiento de este gran folclorista, músico y compositor. Acompañan en el sentimiento a sus familiares. Ruegan una oración en su memoria.

NAVARRETE, PEDRO PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/21|. Cr. Julio R. Marañon y su esposa Luisa E. Astún, despiden con dolor a su amigo Pedro rogando que el Señor le dé el descanso eterno. Elevan una oración en su memoria.

NAVARRETE, PEDRO PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/21|. "El Señor te llevó a su lado pero vivirás eternamente en nuestros corazones". La comisión directiva del Sindicato Argentino de Músicos (SADEM): Rosy Díaz, Gerardo Soria, Marcelo Ibarra, Miguel Domínguez, Héctor Quintana, Alfredo Olmos, Perla Jiménez, Carolina Santucho, Carlos Reynaga, Gabriela Santillán, Telma Sotomayor, Kara Díaz, Ítalo Garnica, Nicolás Pece, Rebeca Martinelli, Javier Ávila, Chino González, Yony Cejas y Marcelo Lericoy participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PÉREZ, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/21|. Jesús le dice a Tomás: "Yo soy el camino, la verdad y la vida el que vive y cree en Mi aunque muera vivirá; y todo aquel y cree en Mi no morirá jamás". Marta y Hugo, Adriana y Agustín, Sandra y Dante, Amelia, Marilin y Pichi, Marcela y Mario, participan el fallecimiento del hermano de su amiga Susana y acompañan a toda su familia en este triste y doloroso momento. Por la misericordia de Dios descansa en paz y brille para él la luz que no tiene fin.

ZAVALETA, JUAN TOMÁS (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/21|. René Guerriero y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de Juan Tomás y acompañan a su hermano Pedro y demás familiares. Elevan oraciones en su memoria.

BLÁZQUEZ, MATÍAS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/10|. "Han pasado 11 años de tu partida y el dolor es tan grande como aquel día. Siempre estarás en nuestros corazones". Sus papás: Tere Luna y Omar Blázquez, sus hermanos: Pablo y Ani, Mile y Salvi y demás familiares ofrecerán una misa rogando por su eterno descanso, que se oficiará hoy a las 20 hs. en la iglesia Catedral al cumplirse 11 años de su partida al reino del Señor.

VEGA, DIONICIO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/20|. Sus hijos Fabián Vega y Silvia Vega, sus nietas y nietos con profundo dolor y tristeza, los invitamos a la misa para recordar un año de su partida al reino de los cielos, a realizarse en la Pquia. Santa Lucía a las 20,30 hs. rogando una oración por su descanso.

VEGA, DIONICIO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/20|. ¡Papi querido! Más que extrañarte me haces falta más que sentir tu ausencia te necesito, tu adiós se llevó una parte de mi vida. Gracias por todo lo que me enseñaste. Tu hijo Fabián invita a la misa que se realizará en la Pquia. Santa Lucía a las 20,30 hs. al cumplirse un año de su partida. rogando una oración por su descanso.

VEGA, DIONICIO ESTEBAN (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/20|. ¡Papi querido! Hoy se cumple un año de tu partida hacia los cielos, dejaste un vacío de dolor y tristeza en mi corazón, pero también te doy las gracias por tus enseñanzas y amor hacia mí. Dicen que el tiempo sana las heridas, pero tu ausencia vive en mi alma, no es fácil aceptar tu partida, algún día nos volveremos a encontrar. Gracias por haber compartido tu vida conmigo. Siempre te amaré. ¡Gracias! Tu hija Silvia, invita a la misa a realizarse en la Pquia. Santa Lucía a las 20,30 hs. Rogando una oración por su descanso.

IBÁÑEZ, PABLO NELSON (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/21|. Sus hijos Nilda, Verónica, Aide, Mario, Analia, Paola y demas familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio de La Capilla. Cob norcen servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162 tel 4219787.

RICCARDO DE ABDALA. ELENA ALEJANDRINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/21|. Su sobrinos Silvina Garcia y Diego Perez Carletti, sus sobrinos nietos Agustin, Joaquin y Valentina participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RICCARDO DE ABDALA. ELENA ALEJANDRINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/21|. Su sobrina Sandra Garcia y su sobrino nieto Juan Cruz González participan su fallecimiento brille para ella la luz que no tiene fin.

RICCARDO DE ABDALA. ELENA ALEJANDRINA (Gringa) (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/21|. Que Dios en su infinita misericordia la tenga a su lado. Su primo Hugo Sierra y familia participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

RICCARDO DE ABDALA. ELENA ALEJANDRINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/21|. Hugo Agostinelli, Francisca Córdoba, hijos Hugo, Gabriela y Andrés participan con dolor el fallecimiento de la hermana de su amigo Miguel. Ruegan oraciones en su memoria.

RICCARDO DE ABDALA. ELENA ALEJANDRINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/21|. José Lecuona y familia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RICCARDO DE ABDALA. ELENA ALEJANDRINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/21|. Su amiga entrañable Nena Ovejero Nazar participa con profundo dolor su su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

RICCARDO DE ABDALA. ELENA ALEJANDRINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/21|. "Bienaventurados los pobres de espíritu porque de ellos es el reino de los cielos". Norma, Sarita y Adriana Sauad participan el fallecimiento de la hermana de su cuñado Miguel. Acompañan a la familia en estos tristes momentos. Elevan oraciones en su memoria.

RICCARDO DE ABDALA. ELENA ALEJANDRINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/21|. "Señor recibela en tus brazos y dale el descanso eterno". Su ahijada Cecilia, su esposo Diego y su hija Guillermina participan su fallecimiento y acompañan a su flia. en estos momentos de dolor.

RICCARDO DE ABDALA. ELENA ALEJANDRINA (Gringa) (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/21|. Querida prima, te despedimos con profundo dolor, Norma Sierra y Pedrin Cura y sus hijos José y Cecilia y sus respectivas familias. Siempre estarás presente en nuestros corazones, que descanses en paz. Pedimos al Señor que le dé resignacion a su flia.

RICCARDO DE ABDALA. ELENA ALEJANDRINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/21|. Los compañeros y amigos de la promoción 89 de Química participamos con profundo dolor el fallecimiento de la madre de Omarcito. Rogamos oraciones en su memoria.

RICCARDO DE ABDALA. ELENA ALEJANDRINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/21|. Teresa Nazar, Mildre Nazar, Domingo Schiavoni, Amelia, y Julia Schiavoni, Daniel Triverio, participan del fallecimiento de nuestra querida amiga Gringa, y acompañan a sus hijos, Omar, Leo, Tucho, y familias, y a su esposo Omar Abdala en este momento difícil. La recordaremos siempre con infinito cariño.

RICCARDO DE ABDALA. ELENA ALEJANDRINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/21|. Tu bondad y tu amor me acompañan, viviré en tu casa Señor por muy largo tiempo Dr. Francisco Lescano Núñez y Noemí Farías. Amiga querida siempre te recordaremos. Dejaste un vacío muy grande. Ofrecernos oraciones por tu descanso eterno.

RICCARDO DE ABDALA. ELENA ALEJANDRINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/21|. "Más allá del sol, más allá del sol, yo tengo un hogar, más allá del sol", Gringa querida, consuegra, amiga, casi una hermana, hoy el Señor te llevó a su lado, estamos muy tristes, te vamos a extrañar, tu carisma, tu inmensa bondad, todo lo tuyo. Quisiera escribirte tanto, como hacíamos todos los días y que ya no va a ser. Acompañamos en este momento triste a mi querido Tucho, Tania, nuestros hijos y a nuestras hermosas nietas Zhiara y Barby. A tu amado Omar, y a todos tus hijos y nietos. Q.E.P.D. y brille para vos la luz que no tiene fin. Susana E. Farías, Franco, Flor, Zhoe, Erika, M. Emiia y Romina.

ACOSTA DE SAVÁN, ROSALVA (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/21|. Sus hijos Rubén, Edith, Doris, Henry, nietos: Mónica, Diego, Pamela, Pablo, Andrea, Natalia, Juan Cruz, Nahir y Máximo, y demás familiares participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Esperanza, Clodomira EMPRESA SANTIAGO.

ACOSTA DE SAVÁN, ROSALVA (q.e.p.d.) Falleció el 02/11/21|. Sus hijos Pinki, Kati, Doris y Henry Saván, su hermana Yudi, nietos y bisnietos, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer a las 10 hs en el Cementerio La Esperanza de Clodomira.

ACOSTA DE SAVÁN, ROSALVA (q.e.p.d.) Falleció el 02/11/21|. Su hijo Henry Saván y su nieta Nahir, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ACOSTA DE SAVÁN, ROSALVA (q.e.p.d.) Falleció el 02/11/21|. Su hija Doris Saván, su hijo político Pablo y sus nietos Juan Cruz y Máximo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ACOSTA DE SAVÁN, ROSALVA (q.e.p.d.) Falleció el 02/11/21|. Su hija Kati, sus nietos Mony, Diego y Pame y sus bisnietos Gero, Alvaro, Luz, Ema, Delfina, Pisci, Francesco y Santiago, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

ACOSTA DE SAVÁN, ROSALVA (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/21|. Su hijo Rubén Dario Saván, su hija política Liliana, sus nietos Pablo, Andrea y Natalia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Esperanza de Clodomira.

ACOSTA DE SAVÁN, ROSALVA (q.e.p.d.) Falleció el 02/11/21|. Su nieta Mónica Fernández y flia., participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MAGUNA, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 2/11/21|. Su esposo Néstor Enrique Llanos sus hijos Cristina, Mariela, Héctor, h. políticos nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Colonia El Simbolar. Cob Caruso Cia Arg de Seguros. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 tel 4219787.

TURCUTTO, OMAR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/21|. René Fernando Vicens y su esposa Mirtha, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su hijo Gabriel y a toda su familia en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria. Frías.

TURCUTTO, OMAR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/21|. Susana Hernández y Mario Picat, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en este momento de hondo pesar a su hijo Gabriel. Elevan oraciones en su memoria y cristiana resignación para sus famliares. Frías.

TURCUTTO, OMAR EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/21|. Víctor Felix Picat, participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña su hijo Gabriel y el resto de la familia en este momento de hondo pesar. Frías.