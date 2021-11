FÚNEBRES | 5 de noviembre del 2021

04/11/2021 - 22:43 Funebres

Fallecimientos

Domingo Evaristo Zamora (Silípica)

Segundo Genaro Serrano (Loreto)

Julio César Costa

Estela Pérez (Frías)

Bertolina Coria (Loreto)

Mario Anastacio Domínguez (Dpto.Figueroa)

Dardo Verón (Loreto)

Segundo Genaro Serrano

Trancelino Bargas (Fernández)

Rosalía Marcos (La Banda)

Ramón Santiago Trejo

Francisco Humberto Díaz (Fernández)

Milton Adrián Domínguez (Las Termas)

Reimunda Nidia Cocucci

Juana Prados de Robles (La Banda)

Mario Luis Taboada

Abdala Simón Alberto

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JULIO CÉSAR COSTA

(q.e.p.d.) Se durmió el 4/11/21.

Juan Bautista Paz, María Natalia Soria y sus hijos Javier y María del Huerto participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

JUANA PRADOS DE ROBLES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/11/21 y espera la resurrección.

En la Gloria de Dios tendré el descanso para mis pies. Con su manto mi frio desaparecerá y descansaré. Mamá y Lela le damos gracias a Dios por el regalo de tu vida a nuestro lado y por todo el tiempo que disfrutamos juntos; te amamos! Y te amaremos siempre, estarás viva al igual que Papá y Tata en nuestros corazones porque se entierra el dolor…no el amor.

Sus hijas Magali y Lida, hijo político Enrique, sus nietos Romina, Virginia, Luciano y Carla y su bisnieto Francisco, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados el día de ayer en el cementerio Jardín del Sol.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

REIMUNDA NIDIA COCUCCI

(q.e.p.d.) Falleció el 4/11/21.

Su hermana Alba Beatriz Cocucci, sus sobrinas María Fernanda Bambesino, Gustavo Paz, Gustavo, Rocío, Joaquín, y Guada y sus sobrinos nietos Bartolomé, Ramiro Abarca y Maximiliano Servicio de cremación realizado por COMPLEJO PARQUE SA. Olaechea 649 tel 4219787.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ROSALÍA MARCOS VDA. DE ANDINO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/11/21.

El Sr. Ministro de Gobierno, Seguridad y Culto de la Pcia, Dr. Marcelo A. Barbur y el Sr. Sub Secretario de Gobierno, Dr. Facundo Funes participan su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ROSALÍA MARCOS VDA. DE ANDINO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/11/21.

El Sr. Ministro de Gobierno, Seguridad y Culto de la Pcia, el Sr. Sub Secretario, los Sres. Directores Grales. de Áreas, y empleados en gral. participan el fallecimiento.de la Sra madre de la empleada Norma Andino.

INVITACIÓN A MISA

ANDRÉS OMAR CÁCERES (Cuni)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/10/21 y espera la resurrección.

"Nunca se olvida a un ser que se quiere, simplemente se aprende a vivir sin él". Sus hijos Micol (a) e Ignacio; sus hermanos Peri, Fernando, Ana, Carolina, Víctor y Edgardo Cáceres; hermana política Claudia; sobrinas Natalia y Raúl Acuña y Lucía y Ramón Salvatierra e hijos; tus primos Api Juárez y flia., y Domingo Abdulajad; tu tía Chabela; sobrinos nietos y primos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy en la parroquia Santo Cristo a las 20 hs. Bº Libertad, al cumplirse nueve días de su partida a la Casa del Padre Celestial. Se ruega una oración en su querida memoria.

RECORDATORIO

HORACIO RODOLFO CHAZARRETA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/11/20 y espera la resurrección.

Se hace difícil el por qué de tu partida por tantas alegrías y tristezas compartidas. Te fuiste pero el rastro que dejó tu existencia, ha sido un regalo para los demás, tu amor, bondad y cariño ha hecho crecer y florecer la obra que sembraste. Siempre te recordaremos con orgullo y seguirás dentro de nuestros corazones, aunque estés en la Morada Celestial. Hoy te recordamos al cumplirse 1 año de tu partida, tu esposa, tus hijas Prisy y Maru, yernos Pablo y Mauro, tu nieto Alexios.

RECORDATORIO

GERMÁN HORACIO RUIZ

(q.e.p.d.) Se durmió el 5/11/07.

El cielo se iluminó por la llegada de este hermoso ángel, por más difícil que sean nuestros días, estamos seguros que estas en un lugar mejor. Siempre guardaremos los mejores recuerdos. Tu padre Miguel Ángel y tu hermano Gustavo. Se ruegan oraciones al cumplirse catorce años de su fallecimiento.

RECORDATORIO

VALERIO GONZÁLEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/11/16 y espera la resurrección.

Padre querido: Tu luz que brilla desde el Cielo ilumina mi camino, permanece en mi corazón y fortalece en mí la esperanza de tu feliz resurrección. A cinco años de tu partida, tu hija Dora Angélica González, invita a la misa a celebrarse en tu querida memoria hoy a las 20 hs. en la Iglesia Catedral.

RECORDATORIO

JUAN MATEO SERRANO

(q.e.p.d.) Se durmió el 5/6/21.

Cinco meses de tu fallecimiento papá, serás eterno por cada parte que nos diste en vida, tu legado estará en la honradez de nuestros actos, en la sinceridad de las palabras, en el tamaño del corazón, como fue el tuyo, en la calidez de los abrazos y en la humildad de los gestos, ese legado que podrán tomar sin permiso aquellos de tu sangre y así atesorarlos y cultivarlos, transmitirlos a los hijos y a toda su descendencia bendita, somos orgullosos de la vida que nos dejaste, del amor que nos predicaste, desde donde estés ilumina nuestro camino … Mañana 6/11 estarías cumpliendo tus 73 años, Feliz cumple papá. Junto a tus padres y hermanos/as disfruta del mejor banquete celestial. Te amaremos y nunca te olvidaremos. Su esposa Marta Silva de Serrano, sus hijos Sergio, Cecilia y Valeria Serrano, junto a sus respectivas familias. Choya.

INVITACIÓN A MISA

RAMÓN EDGARDO CÁRDENAS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/11/20.

No hay tiempo ni distancia que disluya tu memoria, estás presente en cada rincón de nuestro hogar, suena en nuestro corazón las palabras sabias, tu estampa llena de sabiduría, que en tu paso por esta vida has dejado huellas imborrables, buenos recuerdos en todos los que te conocieron. ¡Te llevaremos en nuestro corazón! No muere quien dice adiós, solo muere a quien se olvida! Su esposa Ilda, sus hijos Fabián Manuel, José Luis y Silvina, sus nietos y hermanos invitan a la misa que se oficiará hoy 20 hs en la parroquia Nuestra Señora del Pilar (Bº Autonomía), con motivo de cumplirse un año de su fallecimiento.

INVITACIÓN A MISA

FLORENCIA ROJAS (Mady)

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor y espera la resurrección.

Mama abuela pareciera que fue ayer la última vez que te vimos, pero paso un año a pesar de que tu paso por este mundo fue largo, la llama que dejaste encendida es inapagable. Te queremos y aunque tu ausencia nos duela tu recuerdo permanecerá para siempre entre nosotros. Sus hijas, hijas políticas, nietos y bisnietos invitan a la misa que se realizara en la iglesia nuestra Señora de Loreto el día hoy 5 a las 20:30hs. Tu familia.

RECORDATORIO

ÁNGEL RUBINO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 5/10/21 y espera la resurrección.

Hoy se cumple un mes de tu dolorosa partida. Me queda una gran tristeza y un inmenso dolor. Tu ausencia me duele pero me consuela pensar que estás junto a Dios en paz y desde allí me guiaras e iluminarás el camino, ese camino que me enseñaste a seguir para ser persona correcta y de bien como lo eras vos. Te extraño mi gran amor. Su esposa Angélica Chávez de Rubino, Invita a la misa que se oficiará hoy a las 18 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano.

ALBARRACÍN, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/21|. Su esposa María Teresa Jaime, su madre María Isabel Salvatierra, sus hijos María Laura, Juan José, Jesús Esteban, Ramón Sebastián, Rita Marisol,y Mía, hijos políticos, nietos y demás familiares participan su fallecimiento sus restos serán inhumados hoy. Casa de duelo Barrio La Católica EMPRESA SANTIAGO.

COSTA, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/21|. Su esposa Cecilia, sus hijos Paola, César, Georgina y Juan, sus hijos políticos Gustavo, Cecilia, Jorge y Roxana y sus nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

COSTA, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/21|. Su hijo Cesar Costa, Maria Cecilia Pinto, sus nietas Victoria Costa y Laurencia Costa, participan con dolor su fallecimiento.

COSTA, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/21|. Su hija Paola y Gustavo, sus nietos Augusto, David, Julieta y Lucas participan con profundo dolor su partida a la Casa del Señor. Elevan oraciones en su memoria.

COSTA, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/21|. Su hermano Jorge y Erie, sus sobrinos Carolina y Germán, Yamila y Leo y Nicolás participan con profundo dolor su partida a la Casa del Señor. Elevan oraciones en su memoria.

COSTA, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/21|. Julio Molina Muscará, su esposa Dolores López Falcione y sus hijos, Milagros, Abril y Julito Molina López, acompañan a su cuñada Paola y toda su familia en este triste y doloroso momento. Elevan oraciones para su descanso eterno y que brillepara él la luz que no tiene fin.

COSTA, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/21|. Julio Molina Areal, Ester Muscará, sus hijos Julio y Dolores, Gustavo y Paola y Diego Molina Muscará y sus respectivas familias, participan con tristeza y dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

COSTA, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/21|. Susana Falcione de Lopez, sus hijos Susanita, Maria Dolores y Julio (a), Maria del Carmen y Aldo y sus respectivas familias, acompañan con mucho cariño a sus hijos Paola y Gustavo, nietos Augusto y Julieta y demas familiares en estos tristes momento. Ruegan oraciones en su memoria.

COSTA, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/21|. Mario F. Pinto, Susana Romero de Pinto, sus hijos y nietos participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

COSTA, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/21|. Josefina Pinto y Daniel Moreno, acompañan al querido Cesar y familia en estos momentos de dolor.

COSTA, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/21|. Su consuegra Muñeca de Vittar y sus hijos Cecilia, Jorgito, Alejandro y sus respectivas familias participan su partida a la Casa del Padre.

COSTA, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/21|. Lelia Abdulajad y su hija Alizar participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento.

COSTA, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/21|. Aun cuando yo pase por el valle más oscuro, no temeré, porque tú estás a mi lado (salmo 23,4). La Comunidad Educativa del Colegio Santiago Apóstol ll-14 en sus niveles: inicial, primario y secundario participan con profundo dolor el fallecimiento del Sr. Padre de la Directora del Nivel Inicial Lic. Paola Costas y acompañan en la oración a la familia en este momento con la esperanza de la resurrección.

COSTA, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/21|. Marco Pasagrilli y familia, participan con profundo pesar su fallecimiento.Elevando una oración en su memoria, hacemos llegar nuestras condolencias a la familia.

COSTA, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/21|. Sebastián Aprile y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

COSTA, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/21|. Federico Mishima y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

COSTA, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/21|. Las comunidades educativas de todos los niveles los Colegios del Obispado de Santiago del Estero participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Prof. Paola Costa, directora del Jardín Santiago Apóstol. Ruegan oraciones en su memoria.

COSTA, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/21|. “Bienaventurados los que lloran, porque ellos recibirán consuelo. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia” (Mt. 5,1-12) La Representante Legal de los Colegios del Obispado, Lic. Claudia Cancino, el Apoderado Legal de los Colegios del Obispado, Pbro. Sergio Quinzio y personal de la Sede Administrativa de Escuelas Diocesanas, participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de la Prof. Paola Costa, directora del Jardín Santiago Apóstol. Ruegan oraciones en su memoria.

COSTA, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/21|. Annalisa Berloni y familia, partifcipan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su descanso eterno.

COSTA, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/21|. Luis Ger, Leisa Lescano y su hijo Tomás acompañan en este momento de profundo dolor a Juan y Roxana, Cesar, Paola, y Georgina Costa y flia. Brille para él la luz que no tiene fin. Elevamos oraciones en su memoria y rogamos consuelo a la familia!

COSTA, JULIO CÉSAR (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/21|. La comunidad educativa del colegio Santiago Apóstol, nivel inicial, participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su directora, Lic. Paola E. Costa. Se eleva oraciones en su memoria y acompañan a la familia.

JUÁREZ, CIRA ABIGAIL (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/21|. Sus hijos Puchungo, Bichi, Kuky, Cuculin, sus hijos políticos, Celsa, Gricelda, Delicia, Marcela, sus nietos, Johncito, Juampi, Fabricio, Tachi, Enzito, Abigail, Picu, Martin, Ariane, Cinthia, Ivana, Tamara y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio el Descanso (Capital - Santiago del Estero). Servicio realizado por la empresa HUGO A GUBAIRA S.R.L H. IRIGOYEN 531 Tel 4-296027.

MITRE, RENÉ ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/21|. Sus primas Elba Mitre, Ana de J. Mitre, Luz Mitre y sus respectivas flias. participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MITRE, RENÉ ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/21|. Lic. Ricardo J. Dalale y flia. participa con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oracion en su memoria.

MITRE, RENÉ ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/21|. "Señor recibelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Sus cuñados Aldo Pettinicchi, Teresita Serrano, sus hijos Silvia, Aldito y Ana Pettinicchi, hijos políticos, nietos y bisnieta participan con profundo dolor su fallecimientoby ruegan oración en su memoria.

MITRE, RENÉ ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/21|. Tus sobrinos José Lopez y Ana Pettinicchi, sus hijos Carla, tata celeste y Agustín, su nieta anita, políticos, nietos y bisnieta participan con hondo pesar su fallecimiento y ruegan oración en su memoria.

SERRANO, SEGUNDO GENARO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/21|. Su esposa Lidia Pallares sus hijos Sole, Javi, Jimena y su nieta Alma hnos sobrinos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Flores. Cob. Norcen. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

SIMÓN, ALBERTO ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/21|. No existen palabras para aliviar la ausencia, solo la dicha de tener los mejores recuerdos. Te amamos. Sus hijos Jorgelina Simón, Rafael y Miguel Simón y tus nietos Guille, Baltu y Robertito. Rogamos tu descanso eterno!

SIMÓN, ALBERTO ABDALA (CHICHÍ) (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/21|. Sus hermanos Clara Elizabeth Simón. Miguel Eduardo Simón, Estela Elías, sus sobrinos Gustavo González y flia., Claudio Zuleta y flia. Nicolás, Andrés y Virginia Simón y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento del querido Chichí. Abriste tus alas para elevarte al encuentro del Señor. Quedamos sumidos en el dolor pero con la esperanza que estás en paz. Siempre en nuestros recuerdos y oraciones. Te amamos.

SIMÓN, ALBERTO ABDALA SIMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/21|. Leisa Lescano y Tomas, Luis Ger y bsus hijos Carolina, Roberto, Victoria, Jorgelina Ger acompañan en este momento de profundo dolor y desconsuelo a sus hijos Panchi, Miguel y Jorgelina Simón, por la pérdida de su papá Chichi y brille para él la luz que no tiene fin. Elevamos oraciones en su memoria y rogamos Consuelo a la familia!

TABOADA, MARIO LUIS (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/21|. Sus hermanos Rene, Ruben Taboada, sobrinos Valeria, Soledad, Elizabeth, Rudi, Braian, Daiana, Stefania, Tair y Milton, participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. Serv. Caruso. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

TREJO, RAMÓN SANTIAGO (Cuny) (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/21|. Te recordaremos con mucho amor y cariño. Sus hermanos Niña, Oscar y Manolo, participan con profundo dolor su fallecimientos, sus restos seran cremados. Ruegan oraciones en su memoria.

TREJO, RAMÓN SANTIAGO (Cuny) (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/21|. Su hermana Niña por siempre vivirás en mi. Descansa en paz. participa con dolor su fallecimiento. Ruego oraciones en su memoria.

TREJO, RAMÓN SANTIAGO (Cuny) (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/21|. Cuny, tio querido, siempre te recordaré. Sergio, Facundo, Guido y Angelita, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán cremados. Elevan oraciones en su memoria.

HERRERA SALTO, CARLOS LEÓN (q.e.p.d.) Falleció el 5/9/19|. "Bendice a Dios alma mía, por estar con El". Sus hermanos Gladys de Contreras y Rafael, sus sobrinos Cony y flia, Aflredo y flia, Cecilia, Ruben, Ariel, Sabina, Julio y Dario y demas fliares., orarán por él en la misa de las 18 hs. en la parroquia San José del Barrio Belgrano, por recordar dos años y dos meses de su Encuentro con el Señor.

ROJAS, ROQUE DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 5/5/21|. ¡Señor ... que se haga en mi tu voluntad, así en la tierra como en el cielo! Su esposa Rosario del Valle Torres, sus hijos Roque Fernando, Delia Mercedes, Andrés Federico, Valeria Rosario, nietos y demás familiares invitan a la misa que se realizará en la iglesia San Francisco, hoy a las 20 hs, al cumplirse seis meses de su nacimiento a la vida eterna.

MARCOS, ROSALIA (q.e.p.d) Falleció el 4/11/21|. Sus hijos Aurora, Horacio, Lita, Norma, Sonia, Mary y Luz nietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 11.30 horas en el cementerio La Misericordia. Cob. Unión Ferroviaria. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

MARCOS VDA. DE ANDINO, ROSALIA (q.e.p.d) Falleció el 4/11/21|. Sus hijos Aurora y Norma Andino periodistas profesionales, y Lita, Horacio, Sonia y Mariluz Andino, participan del fallecimiento de su amada madre Doña Rosalía Marcos viuda de Andino a los 102 años, lamentamos su pérdida junto a sus nietos Rita y René Walter Ledesma Andino y bisnietos Priscila, Alan y Exequiel Lucero. Rogamos una oración en su memoria.

MARCOS VDA. DE ANDINO, ROSALIA (q.e.p.d) Falleció el 4/11/21|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Amiga y compañera de su hija Norma Violeta Andino. Alicia Rivera, su esposo Walter Diaz, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PRADOS DE ROBLES, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/21|. Sus hijas Magalí y Lida Robles, h. pol., Enrrique Vizcarra, nietos Romina, Luciana, Virginia Vizcarra, bisnietos Francisco, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

PRADOS DE ROBLES, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/21|. Myriam y César Herrera e hijos, participan con hondo pesar el fallecimiento de la mamá de sus amigas entrañables Magui y Lida, acompañamos a Enry, a sus nietos Romi, Luciano y Virginia en este momento de dolor. Rogamos al Señor les dé el consuelo por su partida. Llevamos a Juanita en nuestro corazón, mujer amable, solidaria, y hospitalaria, rogamos una oración a su memoria.

PRADOS DE ROBLES, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/21|. Nely Villalba y flia, Ananía, partcipan con dolor el fallecimiento de Doña Juanita Prados de Robles. Ruegan oraciones en su querida memoria.

PRADOS DE ROBLES, JUANA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/21|. Dina Villalva de Vizcarra, participa con profundo pesar el fallecimiento de su consuegra Juanita Prados y acompaña a sus hijas Magali Robles, Lida Robles de Vizcarra, hijo politico Enrique Vizcarra, a sus nietos Romina, Virginia, Luciano Vizcarra, nieta politica Carla y bisnieto Francisco Vizcarra. Rogamos por su eterno descanso en la Casa de Dios nuestro Señor.

RICCARDO DE ABDALA. ELENA ALEJANDRINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/21|. Beto Jorge, su esposa María Elida Ledesma y sus hijos María Gabriela, Lic. Juan Antonio Jorge, Dr. Juan Fernando Jorge y sus respectivas familias lamentan profundamente la partida hacia el Señor de la querida Gringa. Se ruega una oración.

RICCARDO DE ABDALA, ELENA ALEJANDRINA (q.e.p.d.) Falleció el 03/11/21|. "Señor dale el descanso eterno en tu Paz". Ramón A Curet y flia, participan su fallecimiento y acompañan a su esposo, hijos, familiares en tan dolorosa pérdida. Pedimos oraciones en su amada memoria.

RICCARDO DE ABDALA, ELENA ALEJANDRINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/21|. "Señor que tus ángeles la cubran con tu manto, llévala al paraíso". Ada y Alberto, Ronal y Shirley Garces y sus respectivas flias, acompañan a toda su flia., en la irreparable pérdida de Gringa y esperan su pronta resurrección.

RICCARDO DE ABDALA, ELENA ALEJANDRINA (q.e.p.d.) Falleció el 03/11/21|. Propietarios y Personal de Casa Roma, participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

RICCARDO DE ABDALA, ELENA ALEJANDRINA (q.e.p.d.) Falleció el 03/11/21|. Federico Fabián Badami, su esposa Karina Gabriela Argañaraz y su hijo Franco Román, participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su memoria.

RICCARDO DE ABDALA, ELENA ALEJANDRINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/21|. Querida Gringa excelente consuegra y amiga, generosa, bondadosa, servicial, atenta a todos los acontecimientos familiares, buscando la unión,paz y alegria, compartiendo almuerzos y celebraciones inolvidables. Nos dejas un mensaje de amor y entrega. Su consuegra Alina Brandan de Oieni, sus hijos María Alina Oieni, Mariano Ramón Oieni, Daniel Leonardo Abdala y su nieto Leito Abdala, participan con gran dolor su partida. Elevan oraciones por su eterno descanso y cristiana resignación de su esposo Omar Abdala, hijos, nietos y demás familiares.

ACOSTA DE SAVÁN, ROSALVA (q.e.p.d.) Falleció el 02/11/21|. Celsa Soriano de Diaz y sus hijos Diego y Gaby, Martín y su nieto Sebastián participan el fallecimiento de la prima del estimado Antonio y lo acompañan junto a Norma y José Luis en estos tristes momentos. Ruegan por su eterno descanso en la paz y el amor de Dios Nuestro Señor.

BARGAS, TRANCELINO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/21|. Sus familiares y Amigos participan con dolor su fallecimiento sus restos seran inhumados hoy en horas de la mañana en el cementerio Cristo Redentor. Fernandez. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

CORIA, BERTOLINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/21|. Su esposo Manuel sus hijos Norma y Manuel h. politicos nietos y bisnietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Rey Loreto. Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

CORIA, BERTOLINA DEL VALLE (q.e.p.d) Falleció el 4/11/21|. Que los ángeles te lleven a los brazos del Señor a ese lugar que dios nos tiene prometido. Sus amigos Hugo Arias, Teresa Morales, Maria Morales participan del fallecimiento de la esposa de Don Manuel Villareal, Mama de Manuelito y Norma y de sus respectivas familias rogando una oración en su memoria.

CORIA, BERTOLINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/21|. La comunidad educativa de la escuela Nº 824 Dr. Jose Benjamin Gorostiaga participa con profundo dolor el fallecimiento de la abuela de su querida y entrañable colega Eugenia Leguizamón y tía de las docentes Mariela Coria, Daiana Acuña Coria y Edith Coronel. Elevan oraciones rogando por el descanso eterno de su alma.

CORIA, BERTOLINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/21|. Los recuerdos de esos momentos compartidos quedaran por siempre entre nosotros. Señor dale el descanso eterno su hermano Nicolas Coria su cuñada Verta, sobrinos Rene, Mario, Marcelo, Mariela y sus respectivas familias elevamos oraciones en su memoria.

CORIA, BERTOLINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/21|. "Silenciosa comtemplada mi alma desgarrada por el dolor y entre sollozos con tu ausencia, nos cuesta decirte adios" su hija Norma Villareal, su esposo Esteban Leguizamon, sus nietas Daniela, Eugenia, Lorena y Natalia, nietos políticos Jorge, Francisco y Oscar, bisnietos; Lautaro, Kiara, Emilia, Emma, Agustino, te recordamos con un inmenso cariño. Elevamos oraciones por su descanso eterno.

CORIA, BERTOLINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/21|. ¡Que inmenso dolor! Hoy Dios te llevaste a esa persona "maravillosa" en todas sus letras. Gracias amada Tía Bartolina por tus consejos, enseñanzas y sobre todo tu amor de madre y amiga. Siempre te llevaremos en nuestros corazones. Fabiana Coria, Daiana Acuña Coria, Ricardo Acuña, Darlene Acuña y Baytiaré Acuña.

CORIA, BERTOLINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/21|. Hoy Dios te llevó a tu Santa Gloria querida hermana Bartolina dejándonos un inmenso dolor. Q.E.P.D y brille para ti la luz que no tiene fin. Tu hermano Zenón Coria, tu cuñada Olga Ruiz y todos tus sobrinos.

DIAZ, FRANCISCO HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/21|. Sus Hijas Romina, Alejandra, Gabi, Marcela, Maxi, sus nietos Malena, Daien, Luciano y Vane, sus bisnietos Luz, Bauti, Benja, Cami y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Fernandez (Interior-Santiago del Estero). Servicio realizado por la EMPRESA HUGO A GUBAIRA S.R.L H. Irigoyen 531 Tel 4-296027.

DOMÍNGUEZ, MARIO ANASTACIO (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/21|. Su esposa Lidia Moreno sus hijos Emanuel, Lucas, Maria, Mario y Veronica y demas familiares sus restos fueron inhumados en Cardon Esquina, Dpto. Figueroa. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

DOMÍNGUEZ, MILTON ADRIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/21|. La comisión del Club Termas, socios, jugadores y sub comisión de atletismo participan con dolor el fallecimiento de su atleta y amigo y que sus restos fueron inhumados en el cementerio local. Las Termas.

GONZÁLEZ, CLEMIRA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/21|. Sus hijos y nietos participan de su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de Santa María (Figueroa). CEREMONIAL EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA RELIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

GONZÁLEZ, CLEMIRA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/21|. Honorable comisión directiva del sindicato de Luz y Fuerza cuerpo general de delegados y su comisión de jubilados y pensionados participan del fallecimiento del socio: González Clemira de Jesús, sus restos serían inhumados hoy en el cementerio: Santa María (Figueroa).

MITRE, RENÉ ORLANDO (Tingui) (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/21|. Su hermano Abel Jacobo Mitre, su esposa y todos sus hijos participan su fallecimiento con inmenso dolor y acompañan a sus hijos y nietos en este momento tan dificil, rogando a Dios les conceda pronta resignacion y paz para su alma.

MITRE, RENÉ ORLANDO (Tingui) (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/21|. El Personal Directivo, Docente, de Maestranza de la escuela N°1013 "Nuestra Señora de la Medalla Milagrosa" Simbol, participa con dolor el fallecimiento de quien fuera personal de la Institución.

MITRE, RENÉ ORLANDO (Tingui) (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/21|. "Brille para él la luz que no tiene fin". Nené Sosa y Victorio Pianezzola, sus hijos Carlos, Nicolás y Josefina, participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este momento de dolor. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

MITRE, RENÉ ORLANDO (Tingui) (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/21|. Pianezzola y Cia. SRL, participa su fallecimiento. Se ruega oraciones en su memoria.

PÉREZ, ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/21|. Sus padres, hermanos, hijos, esposo y sobrinos, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones a Dios rogando por el descanso eterno de su alma. Frías.

SERRANO, SEGUNDO GENARO (Chiquilo) Falleció el 4/11/21|. ¡Descansa en paz hno querido! ¡No habrá día que no te llore, que no te recuerde y que no me reía recordando tus bromas, tu risa, tus cuentos! Solo Dios sabe cuánto quisimos que te quedarás con nosotros, pero seguro él ya te necesitaba junto a él. ¡Te amamos siempre Chiky querido! Su hna. Noemí serrano, su cuñado Negro Pereyra, sus hijos Chiny , Ruli y sus respectivas familias ruegan una oración en su memoria.

VERON, DARDO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/21|. Sus hermanos Lidia y Segundo Veron, sus cuñado Mario Rojas, Graciela Veron, sus sobrinos Marino, Maria, Alejandro, Juan, Ely, Magui, Mateo, Tiago, Samin y demas familiares sus restos seran inhumados hoy en horas de la mañana en el cementerio de Sauce Solo. Dpto. Loreto. Cob. Caruso Cia. Arg. de Seguros. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

ZAMORA, DOMINGO EVARISTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/21|. Su esposa Valle, sus hijos Liliana, Silvia, Manuel, Felipe, Morena, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio del Simbol- dpto. Silipica. Servicio realizado por NORTE BENEFECIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

ZAMORA, DOMINGO EVARISTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/21|. Su esposa Lidia Pallares sus hijos Soledad, Javier, Gimena, h. politico Alfredo su nieta Alma y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio del Simbol dto Silipica SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.