FÚNEBRES | 9 de noviembre del 2021

09/11/2021 - 05:17 Funebres

FALLECIMIENTOS

08/11/2021

- María del Valle Re (La Banda)

- Carlos Franklin Sayago

- Rolando Edgardo Saín

- Dante Héctor Sgoifo

- Bernardina del Rosario Días

- Olga Argañaraz de Juárez (Clodomira)

- José Rey Trejo (La Banda)

- Cyntia Vanesa Quiña

- Josefina Barraza

- Manuel Ignacio Gerez

- Blanca Velia Pérez (La Banda)

- Brijido Humberto Navarro (Clodomira)

- Myrna Mabel Romano Pesce

- Oscar Alfredo Navarrete (Silípica)

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DANTE HÉCTOR SGOIFO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/11/21 y espera la resurrección.

“La historia nunca dice adiós. Lo que dice siempre es un hasta luego. Tus recuerdos nunca se borrarán de nuestra mente y de nuestro corazón”. Tu esposa Graciela Zurita, tus hijas Cecilia, Maru y Virginia, tus hijos políticos Germán y Alejandro, tus queridos nietos Jerónimo y Benjamín participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DANTE HÉCTOR SGOIFO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/11/21 y espera la resurrección.

“Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin”. Sus hermanos Enrique José, María Eugenia Sgoifo Jugo y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DANTE HÉCTOR SGOIFO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/11/21 y espera la resurrección.

“Directivos y personal administrativo de Lo Bruno Estructuras SA participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DANTE HÉCTOR SGOIFO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/11/21 y espera la resurrección.

“Las personas que hemos amado y las hemos perdido, no están donde estaban, pero siempre estarán con nosotros”. (San Agustín). Sus vecinos: Pichona y Chochi Castillo, Juan y Ana Soria, Hugo Sández y familia, Fany Mafi Masmut, Flia. Carreras participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DANTE HÉCTOR SGOIFO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/11/21 y espera la resurrección.

“Ya está ante ti, recíbelo en tu reino”. Compañeros, amigos y hermanos de la vida -Promoción 1967- especialidad Mecánica: Tigre Vega, Oscar Véliz, Coco Cáceres, Torni Tarchini, Ketu Ibarra, Luchini Gómez, Richard Correa, Flaco Zuares, Chiquito Fernández, Pepe González, Cuchi González, Negro Luna, Lito Juárez, José Luna y Carlos Camaño participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

INVITACION A MISA

CABO 1RO. LUIS ERNESTO DIEZ (MUSA)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/11/19 y espera la resurrección.

Padre Jamás voy a superar tu partida. Te quedaste entre el corazón y la garganta ahí donde duele mucho!!!. Te amo Papá. Su hija Marilin Diez, su hijo político Javy Lescano, sus nietos Ángel, Martina, Micaela, Cecilia y Benjamín, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la iglesia Santiago Apóstol, al cumplirse dos años de su fallecimiento.

RECORDATORIO

MIGUEL A. GRAMAJO (MITO)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor y espera la resurrección.

En un nuevo aniversario de su fallecimiento. Sus amigos de siempre lo recuerdan con gran cariño y afecto. Descansa en paz.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DANTE HÉCTOR SGOIFO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/11/21 y espera la resurrección

A.P.A.S. Santiago del Estero participa su fallecimiento y hace llegar a su familia sus condolencias por la partida de quien fue Presidente, fundador y un destacado dirigente local y nacional de esta institución. El Señor lo recibe en su Reino y descanse en su paz.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DANTE HÉCTOR SGOIFO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/11/21 y espera la resurrección

A.P.A.S. Santiago del Estero participa su fallecimiento y hace llegar a su familia sus condolencias por la partida de quien fue Presidente, fundador y un destacado dirigente local y nacional de esta institución. El Señor lo recibe en su Reino y descanse en su paz.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DANTE HÉCTOR SGOIFO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/11/21 y espera la resurrección

Directivos y Colaboradores de Organización Amparo lamentan el fallecimiento de nuestro reconocido colega y acompañan a su familia en el dolor rogando por su eterno descanso.

RECORDATORIO

Ing. GUILLERMO LUIS SANMARCO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/7/20 y espera la resurrección.

Querido Guille.

Hoy estaríamos juntos, un Cumple más, no pudo ser.

Cómo se te extraña, tu sonrisa siempre presente.

Tus palabras de aliento y esa voluntad de siempre acompañar y ayudar a todos los demás.

Hay una ausencia física, pero estás presente en esos buenos recuerdos que has dejado en todos.

Te quiero hermano, nos vemos, Pepi.

JOSÉ ALBERTO PÉREZ (Chancha)

(q.e.p.d.) Falleció el 30/10/21|.

Nunca muere quien supo vivir y ha dejado en la tierra hermosos recuerdos, tu vida valió la pena y quedarán tus enseñanzas y tu inmenso amor, grabado por siempre el corazón de todo lo que has amado y te aman.

Familias Perez y Cura invitan a la misa a realizar se hoy a las 20:30hs en la Iglesia Catedral Basílica al cumplirse 9 noches de su fallecimiento.

INVITACIÓN A MISA

JOSÉ ENRIQUE COLLADO, falleció el8/11/19

La muerte no es nada. Yo sólo me he ido a la habitación de al lado. Yo soy yo, tu eres tú. Lo que éramos el uno para el otro, lo seguimos siendo. Llámame por mi nombre que me has llamado siempre, háblame como siempre lo has hecho. No lo hagas con un tono diferente, de manera solemne o triste. Sigue riéndote de lo que nos hacía reír juntos. Que se pronuncie mi nombre en casa como siempre lo ha sido, sin énfasis ninguno, sin rastro de sombra. La vida es lo que siempre ha sido. El hilo no está cortado. ¿Por qué estaría yo fuera de tu mente, simplemente porque estoy fuera de tu vista? Te espero...No estoy lejos, justo del otro lado del camino...Ves, todo va bien. Volverás a encontrar m corazón. Volverás a encontrar mi ternura acentuada. Enjuaga tus lágrimas y no llores si me amas. Su madre: Sandra Aranda y Dante Torres, su hija Valentina, su compañera Dahiana Barraza, sus hermanos: Martín y Natalia Rodolfo y Pili y Francisco y Virginia; Sus sobrinos: Martina, Consty y Bautista, invitan a la misa a cumplir 2 años de su partida, hoy a las 18hs en la parroquia San José de Belgrano. Rogamos oraciones en memoria.

RECORDATORIO E INVITACIÓN A MISA

JOSÉ MARÍA ALZUGARAY (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/11/11 y espera la resurrección.

Hijo:

Hay dolores que no entiendo, tormentas en mi interior y lágrimas que no puedo controlar, recuerdos que desgarran el alma que cortan mi paz y mi alegría. Hoy sé, como hace 10 años estás mirándome y aunque me cuidas como mi ángel, te extraño José María, pero si pudieras bajar un momento y abrazarme…

Eres y serás siempre mi querido hijo desde que naciste hasta la eternidad. Aunque físicamente no estás, sé que jamás hemos estado más cerca de lo que estamos hoy, de una forma tan incomparable para muchos. El dolor por la pérdida de un hijo es incomparable e intransferible y, aunque intentemos expresarlo de todas las formas posibles, siempre nos quedaremos con la sensación de que las palabras no llegan ni bastan. Y en realidad es así, una expresión verbal jamás será la profundidad de todos nuestros sentimientos, tendríamos que inventarnos y programarnos con palabras nuevas para que esta situación no nos siga desgarrando por dentro. Siempre me dolerá como si te hubieses ido ayer. Dicen da tiempo ya va a pasar el dolor, la tristeza, creen que evitando pronunciar tu nombre te voy a olvidar, que equivocados están, si hoy vivo a diario con cada uno de tus recuerdos te amo mi ángel custodio, cuida de mí y de nuestra familia, porque a veces no soporto tu ausencia hijo … Tu familia invita a la misa hoy a las 18 hs. en Pquia. San José del Bº Belgrano, al cumplirse 10 años de tu partida. Rogamos una oración por tu querida memoria y por tu descanso eterno.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JOSÉ SANTAMARÍA (Gallego) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/11/21 en la ciudad de Salta y espera la resurrección.

Querido José, corazón noble y generoso, desde tu España con amor has venido a mi familia. Ahora Dios te lleva y queremos que la luz que no tiene fin brille eternamente para vos. Tu cuñada Marta Chávez de Barreira, tu sobrina Verónica Barreira, acompañan a Niní Chávez de Santamaría, a José Luis y Silvia Fabiana y a Delfinita en tan dolorosa pérdida, rogando cristiana resignación.

JOSÉ SANTAMARÍA (Gallego) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/11/21 en la ciudad de Salta y espera la resurrección.

Que el Señor te conceda la vida eterna. Llegará el día en que nos volvamos a encontrar y todo será una fiesta. Elvira “Pirucha” Chávez de Figueroa, José Carlos, Juan Pablo, Juan Cruz y Romina acompañan a Niní, José Luis, Silvia y Delfina en este doloroso momento, elevando oraciones en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

JUAN JOSÉ RODRÍGUEZ (Negro) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/11/20 y espera la resurrección.

Tu recuerdo permanece para siempre en nuestros corazones, descansa en paz. Te desean Sara, Marisa y Nena e invitan a la misa que se oficiará a las 20.30 hs. en la capilla Virgen del Valle de Villa Aurora al cumplirse un año de su fallecimiento. (Fernández).

INVITACIÓN A MISA

LUIS ATILIO ROMERO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/11/20 y espera la resurrección.

No es fácil aceptar tu ausencia, no hay día en que no estés presente en nuestras vidas. Gracias por ser tan maravilloso para nosotras. Te amamos siempre.

Su esposa Leticia, hijas Ivana, Belén y Lucía, hijos pol. Andrés y Juan Pablo, nietos Sofía, Santiago, Enzo, Helena, Joaquina y Genaro, invitan a la misa a realizarse hoy en la Pquia. San José del Bº Belgrano a las 18 hs. al cumplirse un año de su partida.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARÍA OLIVA MURATORE DE GRAZIANI

Se durmió en el Señor el 6/11/21 y espera la resurrección.

“Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en Mí, aunque muera vivirá, el que vive, el que cree en Mí no morirá para siempre”.

Su esposo Camilo, sus hijos Sergio y July, sus nietos Agustín, Bautista, Sol e Isabella elevan oraciones por su descanso eterno.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARÍA OLIVA MURATORE DE GRAZIANI

Se durmió en el Señor el 6/11/21 y espera la resurrección.

Su familia eleva oración a Dios y ruega por el descanso eterno de su amada madre "Chochi Muratore". Sus restos fueron inhumados en el Jardín del Sol.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARÍA OLIVA MURATORE DE GRAZIANI Se durmió en el Señor el 6/11/21 y espera la resurrección.

“Más allá del sol... Yo tengo un hogar, bello hogar, más allá del sol”. Hoy mi alma se entristece por tu partida, pero mi fe en Cristo me fortalece al saber que tu rostro está en presencia de Él. Te quedas conmigo mami. Su hija July Graziani.

INVITACIÓN A MISA

RAÚL ENRIQUE NASIF

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 9/11/17 y espera la resurrección.

“Hoy hace cuatro años que te fuiste de nuestro lado. Tu partida nos dejó un vacío y un dolor difícil de superar. Te recordamos todos los días de nuestras vidas”. Tu esposa Chicha Rodríguez, tus hijos Puchi y Lucía; Marita y Mauro; Natalia y Mako, tus nietos Santiago y Martina Nasif; Nacho, Constanza, Augusto y Valentín Paz; Francisco y Bautista Jorge invitan a la misa que se oficiará hoy a las 18 hs. en la Pquia. San José, Bº Belgrano.

INVITACION A MISA

LILIA YONE TEBES DE CARO (q.e.p.d.) Falleció el 09/05/2021

Cuando yo me vaya, déjenme ir… Tengo muchas cosas que hacer y ver. No se aten a mí por sus lágrimas. Por los hermosos años que vivimos juntos, demos gracias…

Yo les di mi amor, recuerden la alegría que me dieron les doy gracias a cada uno de ustedes por el cariño que me brindaron, pero ahora tengo que viajar sola

Si necesitan llorar, lloren pero DEJEN QUE SU FE RECONFORTE SU PENA; SOLO NOS SEPARAREMOS UN TIEMPO, MANTENGAN MI RECUERDO EN SUS CORAZONES. La vida sigue adelante. No estaré lejos si me necesitan, piensen en mí, aunque no me miren, ni me puedan tocar, estaré entre ustedes y sentirán el calor de mi amor en sus corazones. Cuando a ustedes les toque viajar por este camino, yo los recibiré con una sonrisa y les diré ¡Bienvenidos! Tu marido Pirulo Caro, tus hijos Pedro Caro, Luis Caro, Oscar y Sonia invitan a la misa a realizarse hoy en la parroquia San José del Bº Belgrano a las 18hs. al cumplirse 6 meses de su partida.

AZUNI, JUAN VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/21|. Julio César Rodríguez acompaña espiritualmente a su hija Karina en este momento de dolor por tan irreparable pérdida. Ruega al Altísimo una cristiana resignación para toda su familia y por el eterno descanso de su alma..

AZUNI, JUAN VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/21|. Dora Angélica González participa con gran dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en estos momentos de tristeza. Eleva oraciones por su descanso en paz y consuelo para sus familiares.

AZUNI, JUAN VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/21|. Marta del Rosario Durán, participa con dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

AZUNI, JUAN VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/21|. Estanislao Kozlowsky y familia participa con profundo dolor su fallecimiento, acompaña a su familia y ruegan oraciones en su memoria.

BAZÁN. MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/21|. Marisa Colloricchio participa con dolor el fallecimiento de la madre de su querida compañera de trabajo Myriam Guzmán en este difícil momento.

CALALANIS, MARÍA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/21|. Socios gerentes, personal administrativo, secretarias y enfermeras del Sanatorio Norte, participan con profundo pesar su fallecimiento. Ruega por su eterno descanso y que Dios de fuerza a toda su familia.

CALALANIS, MARÍA VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/21|. Personal Directivo y Gerencia de VIGIA SRL, participa con dolor el fallecimiento de la madre de nuestro compañero Dr. Martin Jorge Guillermo y abuela del Dr. Christian Martín, en este dificil momento.

CALALANIS, MARÍA VICTORIA (ÑATA) (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/21|. Gringa Abad, sus hijos Susana y Gustavo Vittar acompañan a hijos, nietos y bisnietos en el dolor de esta pérdida irreparable. Ruegan una oración en su querida y muy recordada memoria.

GEREZ, MANUEL IGNACIO (q.e.p.d.) Falleció el 08/11/21|. Sus hermanas Mercedes y Rosa, su sobrino Cesar, su sobrino nieto Ramiro Gerez y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad (Capital- Santiago del Estero). Cob. CARUSO CIA. ARG. DE SEGUROS S.A Servicio realizado por la empresa HUGO A GUBAIRA S.R.L H. IRIGOYEN 531 Tel 4-296027.

MURATORE DE GRAZIANI, MARÍA OLIVA (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/21|. Sus primas hermanas Margarita Muratore de González, Mirta Muratore de Vargas y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus seres queridos en tan triste momento. Querida Chochi descansa en paz.

MURATORE DE GRAZIANI, MARÍA OLIVA (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/21|. La Comisión Directiva de La Caja Forense de S. E., Dres. Roberto Eberlé, Eduardo Garay, Mariana Bonacina, José Sánchez Gerez, René Hauteberque, Ana L. Salido, Fernando Curet, Francisco Palau, Juan C. Saavedra y su Asesora Legal Dra. Dora A. González, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su ex presidente Dra. Julia E. Graziani, ruegan oraciones en su memoria.

MURATORE DE GRAZIANI, MARÍA OLIVA (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/21|. Los empleados de La Caja Forense de S. E. participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su ex presidente Dra. Julia E. Graziani, ruegan oraciones en su memoria.

MURATORE DE GRAZIANI, MARÍA OLIVA (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/21|.





Lucho Zanello, su esposa Mony Salomón y sus hijos Sandro y Oscar lamentan profundamente la pérdida de una gran esposa, madre, amiga acompañan a su apreciada familia en estos momentos de intenso dolor. Ruegan que su buena alma descanse en la paz del Señor.

MURATORE DE GRAZIANI, MARÍA OLIVA (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/21|. María Teresa Rotondo de Muratore e hijos participan con gran dolor su fallecimiento. Oramos por su eterno descanso, la paz y el consuelo del Señor los acompañen y fortalezcan.

MURATORE DE GRAZIANI, MARÍA OLIVA (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/21|. Dora Angélica González participa con profundo dolor el fallecimiento de la querida Chochi y acompaña a su esposo, hijos, nietos y demás familiares en estos difíciles momentos. Eleva oraciones por su descanso en paz y consuelo para sus familiares.

MURATORE DE GRAZIANI, MARÍA OLIVA (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/21|. Roxana Vera, sus hijos Juan y Ana participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amiga July. Que descanse en paz su alma.

MURATORE DE GRAZIANI, MARÍA OLIVA (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/21|. Blanca E. Cantero, sus hijas Marcela y Claudio, Andrea y sus respectivas familias participan con profundo dolor y acompañan a su familia ante tan irreparable pérdida. Ruegan para que su alma descanse en paz.

MURATORE DE GRAZIANI, MARÍA OLIVA (CHOCHI) (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/21|. Sus ex compañeras promoción 1960 de 5to año "E" de la Escuela Normal Manuel Belgrano participan el fallecimiento de nuestra querida ex compañera y amiga Chochi y acompañan a su familia en el dolor rogando oraciones al Altísimo por su descanso eterno.

QUIÑA, CYNTIA VANESA (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/21|. Su esposo Gustavo, hijos Briana, Máximo, Madre, Silvia, Hnos. Andrés, Favio, cuñadas, Melisa, Florencia, ahijada, Alma, part. su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Pampa Muyoj a las 9 hs. Casa de duelo P. L. Gallo 330 (S.V) SERVICIO UOCRA - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ROMANO PESCE, MYRNA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 08/11/21|. Participan con mucho dolor sus hijos Raul y Mabel Paz, nietos, nuera y su sobrino Cesar y flia sus restos seran inhumados hoy 16 horas en el cementerio La Piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SAÍN, ROLANDO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 07/11/21|. Sus hijos Álvaro, Juan José, hijos politicos Leticia, Vanesa, nietos Alvaro, Lucas, Lujan, Magdalena, hermanos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio privado Parque El Descanso. COBERTURA CARUSO CIA ARG. DE SEGUROS S.A. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFECIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787

SAÍN, ROLANDO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 07/11/21|. Su hijo Dr. Juan José Saín y su nieta Rita Magdalena Saín Lértora participan su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

SAÍN, ROLANDO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 07/11/21|. "Largo fue el camino y muy laboriosa la jornada. La misión está cumplida, el manto de la Virgen del Valle te proteja y permita tu entrada en el Reino de los cielos para tu descanso eterno". Su hijo Dr. Juan José Saín y sus colaboradores participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

SAÍN, ROLANDO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 07/11/21|. Señor ya está ante ti, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Tus hermanos Beatriz Saín y familia. Cecilia Saín, Antonio Saín y familia, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido hermano Rolando Saín, lo recordaremos siempre con profundo cariño.

SAÍN, ROLANDO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 07/11/21|. Juan B. Ferreyra, M. Esther Peralta y familia hacen llegar sus condolencias al Dr. Antonio Saín y familia por el fallecimiento de su hermano y ruegan oraciones en su memoria.

SAÍN, ROLANDO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 07/11/21|. Dr. José Antonio Azar y familia participan con dolor el fallecimiento del padre del Dr. Juan José Saín. Ruegan una oración en su querida memoria.

SAÍN, ROLANDO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 07/11/21|. Vanesa Lertora y Margarita Villalba participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SAÍN, ROLANDO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 07/11/21|. Dr. Lucas Vieyra Ortiez y sus colaboradores participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del Dr. Juan José Saín amigo y colega y elevan una oración en su querida memoria.

SAÍN, ROLANDO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 07/11/21|. Desde Córdoba el Dr. Carlos Vismara Repollés, su Estudio Jurídico y sus colaboradores participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del Dr. Juan José Saín, colega y amigo de esta casa elevan una oración en su memoria.

SAÍN, ROLANDO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 07/11/21|. Desde Córdoba el Dr. Eduardo Altamira Gigena y sus colaboradores participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del Dr. Juan José Saín, colega y amigo personal. Ruegan oraciones en su memoria.

SAYAGO, CARLOS FRANKLIN (q.e.p.d.) Falleció el 07/11/21|. Su esposa Marta Gómez, sus hijos Mia, Adrián, Flor, Abril, hijos politicos Milagros, Nahuel, Nieta Maiten, hermanos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFECIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787

SAYAGO, CARLOS FRANKLIN (q.e.p.d.) Falleció el 07/11/21|. Sus hermanos políticos Estela Gómez, Solvia Josefina Gómez, Zonia Gómez, Lidia, Humberto y demás familiares participan su partida y acompañan en el dolor a su esposa Marta, hijos, hijos políticos y nieta.

SAYAGO, LEONARDO ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/21|. Los Directivos de la Empresa DEL TEJAR S.A. y el Personal Administrativo, Técnico, Taller y Obras; participan su fallecimiento. Elevan una oración en su memoria.

SGOIFO, DANTE HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/21|. Su esposa Graciela Zurita, sus hijas Cecilia, Maru y Virginia, sus hijos pol Alejandro y Germán y sus nietos Gerónimo y Benjamín participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. CARUSO CIA DE SEG S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SGOIFO, DANTE HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/21|. Su hermana María Eugenia, sus sobrinos Emmanuel, Andrés, Emilse, María Isabel Rodríguez Sgoifo y sus respectivas familias lo despiden con amor. Elevan oraciones en su memoria.

SGOIFO, DANTE HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/21|. Su hermano Enrique José Sgoifo, su esposa Olga Seijas y su sobrina Jimena y Aldo Lescano, sus sobrinos nietos Aldana y Benjamín Lescano Sgoifo participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SGOIFO, DANTE HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/21|. Su prima hermana María del Valle Sgoifo participa su fallecimiento y acompaña a Graciela, a sus hijas y demás familiares en este momento de dolor. Eleva oraciones por su feliz resurrección y cristiana resignación de su familia.

SGOIFO, DANTE HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/21|. Sus primos hermanos Luis Enrique Sgoifo y Graciela, sus hijos Luis César, María Mercedes y familia, Enrique y familia y Fernando acompañan a Graciela, a sus hijas y demás familiares en este momento de dolor. Elevan oraciones por su feliz resurrección.

SGOIFO, DANTE HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/21|. Su sobrina Patricia Sgoifo, su esposo Miguel Ángel Rafael, sus hijos Gonzalo y María Victoria y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a su familia con profundo dolor. Elevan una oración en su memoria.

SGOIFO, DANTE HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/21|. Sus sobrinos María Florencia Alegre Sgoifo, Fernando Alegre Sgoifo y sus sobrinos nietos Manuel, Pilar, Gaby, Florencia, Fernanda, Rocío, Marco y Renata participan con profundo dolor su fallecimiento y lo despiden con tristeza. Elevan oraciones en su memoria.

SGOIFO, DANTE HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/21|. "Que el Señor te de el descanso eterno". Su primo Nazareno Sgoifo (Pucho), su esposa Adela Pece, sus hijos Marcelo Alejandro y Vittorio Emmanuel Sgoifo y Natalia Prado participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SGOIFO, DANTE HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/21|. Su prima Marta Sgoifo, sus hijos María Marta, Pablo, Verónica y María Eugenia Di Piazza y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa Graciela, a sus hijas, hijos políticos y demás familiares rogando por su paz eterna en el Señor.

SGOIFO, DANTE HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/21|. Sus primos hermanos Rolando, Cristina y Liliana Ávila Sgoifo participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SGOIFO, DANTE HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/21|. María Angélica Urueña Zaín participa con mucha tristeza, el fallecimiento del tan querido Dante y acompaña a la familia en este difícil momento.

SGOIFO, DANTE HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/21|. Los Directivos de la Empresa DEL TEJAR S.A. y el Personal Administrativo, Técnico, Taller y Obras; participan su fallecimiento. Elevan una oración en su memoria.

SGOIFO, DANTE HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/21|. José Luis Jensen participa su fallecimiento y acompaña a su hermano y demás familiares en tan doloroso momento. Eleva oraciones por su eterno descanso.

SGOIFO, DANTE HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/21|. " Se durmio en el Señor y tu recuerdo permanecera en nuestros corazones ". Descansa en paz, te desean tus primos Gustavo y Negrita, sus hijos Gustavo ( h ), Patricia, Gabriela, Martin, Belen y Maximo.

SGOIFO, DANTE HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/21|. Su ahijado Martín Sgoifo, su esposa Marcela Montenegro e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

SGOIFO, DANTE HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/21|. Compañeras y amigas de Pilates de su esposa Graciela: Chabela, Celia, Cecilia, Graciela, Susana, Caro y Lucy, comparten su dolor por la gran pérdida del apreciado Dante y abrazan a sus hijas y nietos.

SGOIFO, DANTE HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/21|. Aseguradores de Cauciones SA Cia de Seguros lamenta el fallecimiento del querido Dante. Digno colaborador y mejor persona. Eleva oraciones por su eterno descanso.

SGOIFO, DANTE HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/21|. Ricardo, Eugenia, Claudia y Mauricio de Agencia Tucumán de Aseguradores de Cauciones, despiden a estimado Dante y le agradecen por tantos años de Amistad sincera. Que descanses en paz querido amigo!.

SGOIFO, DANTE HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/21|. "Yo pongo mi esperanza en Ti Señor y confío en tu palabra". Sus amigos Mario B. Salto y su esposa Ana María Seijas e hijos participan con gran dolor su partida y acompañan a su querida esposa Graciela e hijas, deseándole fortaleza y resignación para este difícil momento. Dios lo reciba a su fiel hijo, como lo fue en su vida terrenal, dándole la eterna paz y la luz perpetua.

SGOIFO, DANTE HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/21|. Querido Dante, 50 años de amistad quedarán grabados en nuestros corazones y espirítus. Un fuerte abrazo a Graciela, Cecilia, Maru, Virginia y sus respectivas familias. Mereca y Enrique.

SGOIFO, DANTE HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/21|. Personal directivo, docente y no docente del Instituto Santo Tomás de Aquino y anexo Jardín Santa Lucía participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de nuestra compañera Lic. María Cecilia Sgoifo. Elevamos oraciones en su memoria.

SGOIFO, DANTE HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/21|. Alberto, Chabe, Miryam, Walter Luna y sus respectivas familias despiden al apreciado vecino Dante participan su fallecimiento y acompañan en la oración por su eterna paz a su esposa e hijas. Que brille para él la luz que no tiene fin.

SGOIFO, DANTE HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/21|. La comisión directiva de la Cámara de Comercio e Industria de Santiago del Estero lamenta profundamente el fallecimiento del ex directivo de esta institución. Acompañamos en este difícil y doloroso momento a toda su familia. Se ruega oraciones en su memoria.

SGOIFO, DANTE HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/21|. "Nada desaparece en la vida mientras quedan huellas profundas en los corazones. El Señor te de el descanso eterno primo". Lita Sgoifo y sus hijos Santiago López y Victoria Domínguez; Cecilia López y José L. Robato con sus respectivas familias participan su fallecimiento y ruegan oraciones por su familia.

SGOIFO, DANTE HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/21|. "Señor dale el descanso y brille para él la luz que no tiene fin". Carlos Camaño y familia y Norma Camaño participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SGOIFO, DANTE HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/21|. Sus amigos Quela y Lito López, sus hijos Horacio, Karina y Diego participan su fallecimiento rogando a Dios por su resurrección. Acompañan a la querida Graciela, Cecilia, Maru, Virginia en éste momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria y brille para él la luz que no tiene fin.

SGOIFO, DANTE HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/21|. Querido amigo Dante, pocas personas dejarán huellas como las que vos nos estás dejando. Gracias por haber permitido ser parte de tu vida. Descansa en paz y feliz retorno. Luis y María Marta te despiden con resignación y profundo dolor.

SGOIFO, DANTE HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/21|. Descansa en paz querido amigo y vecino, siempre agradecidos por tu amistad y generosidad. Jesús te reciba en su gloria. Tus vecinos Graciela, Silvia, Luis Mariano, Teresita, Carlos Gustavo y Daniel Carreras y sus respectivas familias, acompañan a Graciela, ceci, Maru y Vir y flias. en este dificil momento y ruegan oraciones a su querida memoria. Sus restos fueron sepultados en el Parque de la Paz.

SGOIFO, DANTE HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/21|. Curi Lucrecia participa con profundo dolor el fallecimiento del padre de su querida compañera Cecilia Sgoifo. Eleva oraciones en su memoria y ruega por el consuelo y fortaleza para su familia.

SGOIFO, DANTE HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/21|. Tití Salomón y familia lamentan participar el fallecimiento de su apreciado amigo Dante. Ruega resignación para su querida familia. Que descanse en paz Dante.

SGOIFO, DANTE HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/21|. Dr. Néstor Giraudo, su esposa Cristina Ávila, sus hijos y familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SGOIFO, DANTE HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/21|. Alejandro Álvarez Valdés y Maria del Carmen Costas participan su fallecimineto y acompañan a su familia en el dolor y la oracion.

TREJO, ASENCIO LEOPOLO TRISTÁN(q.e.p.d.) Falleció el 4/11/21|. Lamentamos tu inesperada partida. Sus primos Rubén Catán y Stella Fernández elevamos oraciones en su memoria, sus restos fueron inhumados en el Jardín del Sol.,

TREJO, ASENCIO LEOPOLO TRISTÁN(q.e.p.d.) Falleció el 4/11/21|. Sus sobrinas Alejandra y Gabriela Catán, sobrino pol. Cali Saad, sobrinas nietas Valeria Rojo y Camilia y Agustina Saad, lamentan irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

TREJO, ASENCIO LEOPOLO TRISTÁN(q.e.p.d.) Falleció el 4/11/21|. Con gran dolor te despedimos. Su prima Teresita Fernández, sobrinos Belén López y Rubén Ingratta, sobrinos nietos Gabriel y Matías, elevan oraciones en su memoria.

BATALLA, ELVIRA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 31/10/21|. Su hermano René Batalla agradece al personal médico, enfermeras, administrativas, etc. del sanatorio Yunes y San Roque, a sus cuidadoras de Santiago y La Banda que la atendieron durante su internación, a familiares, amigos, vecinos, ex compañeras, personal del cementerio La Piedad, por su colaboración y las condolencias recibidas. Se invita a la misa hoy a las 19.30 en la Pquia. Santa Rita, al cumplirse el noveno día de su partida a la casa del padre celestial.

GONZÁLEZ, CRISTINA DEL VALLE (Cris) (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/16|. "Querida madre, hermana, abuela, prima y amiga, hoy te recordamos como tu deseabas. Ha pasado cinco años que partiste a la casa del Señor y hoy te extrañamos más que nunca. Estarás siempre en nuestros corazones. Su hijo Gustavo, sus nietos Gastón, Gonzalo, Julieta y Lautaro Salegas, sus hermanos Chicha y Nito González y su prima Margarita Salega Vizgarra invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la Catedral Basílica, con motivo de cumplirse cinco año de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ, JOSÉ ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 30/10/21|. Jesús es mi luz y mi salvación. Su hermano político Mariano García invita a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. Nuestro Señor de Mailín, al cumplirse nueve días de su fallecimiento. Descansa en paz hermano.

ROLDÁN VDA. DE GEREZ, VIRGINIA E. (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/17|. Mamita cumples cuatro años de tu partida, siempre estarás en nuestros recuerdos. Sus hijos Liliana, Tito y Lucy, sus hijos politicos, nietos y bisnietos, invitan a la misa virtual que se oficiará hoy a las 18 hs. en la parroquia San José del Bº Belgrano. Rogamos oraciones en su querida memoria.

TEVES DE RIVAS, REINA MATILDE - RIVAS, DOMINGO EZEQUIEL (q.e.p.d.) Fallecieron el 9/11/20 y el 29/10/87|. "Que el Señor los tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ustedes la luz que no tienr fin". Sus hijos, hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la parroquia La Inmaculada Bº 8 de Abril, al cumplirse un nuevo aniversario de sus respectivos fallecimientos. Ruegan oraciones en sus queridas memorias.

DIAS, BERNARDINA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/21|. Sus hijos Rodolfo, Jose, Nora, Rosa, Maria, Liliana y Sergio nietos bisnietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio la Misericordia COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

MARCOS VDA. DE ANDINO, ROSALÍA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/21|. Querida Rosalía, nos dejaste un dolor y una tristeza muy grande en nuestros corazones. Siempre te recordaremos, tu sonrisa, alegría en nuestras reuniones familiares "Que el Señor te reciba a su lado y haga brillar para tí la luz que no tiene fin". Su hermana Clara Aurora Marcos Vda de Gianuzzi y sus hijos Mercedes Gianuzzi Vda de Molina y flia, Ramón Gianuzzi y flia, Matilde Gianuzzi Vda de Mendez, Clara Gianuzzi, Isaac Rafael Gianuzzi y flia y Mirian Susana Gianuzzi, participan con profundo dolor y acompañan a sus hijos, nietos y demás familiares, en este triste momento de su partida. Se ruega una oración en su memoria.

MORALES, MERCEDES RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin, descansa en paz". Mónica y Daniel De Nicola; José Siufi y Personal de Súper Siufi, participan con profundo dolor el fallecimiento de su clienta y vecina, acompañando a sus familiares en tan duro trance. Rogamos oraciones en su memoria.

PÉREZ, BLANCA VELIA (q.e.p.d.) Falleció el 08/11/21|. Sus hijos Norma, Hector, Delia, Jóse, h. politicos Daniel, Dante, nietos Matias, Maria, Javier, Florencia , Valentina y demas familliares sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

RE, MARÍA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/21|. Su esposo Martin Luis, sus hijos Luis, Maria, Norma, Héctor, hijos politicos José, Carlos, Sandra, sus nietos Carlos, Jose, Melissa, Gabriel, Ramon, Carlos, Franco, Nicolas, Valentin y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFECIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

RE, MARÍA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/21|. "Partió a la Casa Celestial, donde descansará en paz". Su hija María Isabel Martín, su esposo José Luis Castellanos, sus nietos: Carlos Javier, José Adrián y Melissa de los Angeles Belén, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan una oración a su memoria.

RE, MARÍA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/21|. Partio a la Casa Celestial. Sus nietos Carlos Javier Castellanos y Amalia Esther Castillo, José Castellanos y Solange Yanuzzi y su bisnieta Sol Castellanos, elevan oraciones en su memoria.

RE, MARÍA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/21|. Los amigos de su hija y de su yerno: Josrge Fiad, Blanca Gallardo y sus hijas Anabella y Mariela, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RE, MARÍA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/21|. "El Señor te llamo a su reino, descansa en paz y brille para tí la luz que no tiene fin". Son los deseos de Teresa y Pochi Castellanos; Teresa Lobo y familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RE, MARÍA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/21|. Personal directivo, administrativo, docente y de maestranza del Bachillerato Nº 1 "Perito Moreno", participan el fallecimiento de la madre su compañero Héctor Martín y acompañan a la familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

TREJO, JOSÉ REY (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/21|. Su esposa Pilar Ledesma, sus hijos José Ricardo, Rosa Gabriela, H. pol., nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos son velados en Belgrano 532 (S.V) y serán inhumados en el cementerio La Misericordia a las 9 hs. SERV. GENESIS - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ARGAÑARAZ DE JUÁREZ, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/21|. Vivirás por siempre en los corazones de sus hijos, nietos y su fiel compañero. Sus restos serán velados en M. Güemes Nº 157 Bº V. Nueva. Clodomira y serán inhumados a las 11 en el cementerio local. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

ARGAÑARAZ DE JUÁREZ, OLGA (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/21|. "Señor: ya está en tu presencia, recíbela en tus brazos y colócala en el mejor lugar en tu Reino." Tus amigas y ex-compañeras Nanci, Gringa, Betty, Tuti y sus respectivas familias participan su fallecimiento y que sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de Clodomira.

BARRAZA, JOSEFINA (q.e.p.d.) Falleció el 07/11/21|. "Tu sencillez, tu humildad y bondad calaron hondo en los corazones de quienes te conocimos". Roberto Leguizamón su esposa Julia y sus hijos Walter, Omar, Claudia, Carlos, Mariela, Lorena, Laura y Natalia Leguizamón participan con profundo dolor y ruegan una oración en su querida memoria.

NAVARRETE, OSCAR ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 08/11/21|. Su esposa Norma Diaz, sus hijos Mabel, Diego, Andrea, Federico, Milagros, h. polticos nietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9.00 en el cementerio de Silipica. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787

NAVARRO, BRÍJIDO HUMBERTO (q.e.p.d.)Falleció el 08/11/21|. Su esposa Blanca Mansilla, sus hijos: Lorena, Adrián, Natali, María, Carlos, Daniela, Laura, Franco, y Cristian, nietos: Lázaro, Olivia, Óliver, Sissa, Ibet, Isael y demás familiares participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Clodomira EMPRESA SANTIAGO.

TREJO, KARINA YUDITH (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/21|. Su primo Maximo Gallardo participa con profundo pesar su fallecimiento. Eleva oraciones en su querida memoria.

TREJO, KARINA YUDITH (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/21|. Sus primos Luis Escobar, Verónica Cardozo y sus hijos Lucas, Valentina y Gonzalo Escobar participan con profundo pesar su fallecimiento elevando oraciones en su memoria..

TREJO, KARINA YUDITH (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/21|. Sus primos Adrián Escobar, Alejandra Rufail y sus hijas Maria Agustina y María Constanza participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

TREJO, KARINA YUDITH (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/21|. Los integrantes de Comisión Directiva y Asociados de Intermediando Asociación Civil de Mediaciones de Sgo. del Estero participan con profundo dolor el fallecimiento de su integrante y asociada fundadora. Ruegan oraciones en su memoria.

TREJO, KARINA YUDITH (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/21|. Sus amigos Amelia Ibarra de Baldiviezo, María Martha Coronel Gallardo, Fernando Ledesma, Dina E. Cheein, Laura Sokolic, Evelina Estofan, Patricia Mussi, Miriam Romagnoli, Ramiro Uñates Pellene y Sonia Magali participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones por su eterno descanso.

TREJO, KARINA YUDITH (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/21|. ¡Prima, nunca olvidaré tu paso por nuestras vidas! ¡Cuanta enseñanza nos dejaste!. Vuela alto hacia la gloria que sin duda te espera. Tu prima Patricia Escobar, sus hijas Antonella, Florencia y Lourdes participan con profundo pesar su fallecimiento.

TREJO, KARINA YUDITH (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/21|. Amiga de mi corazón, que descanses en paz. Ruego a Dios le dé consuelo a Muna, Toño, Marta, Gustavo y Karina. Te vamos a extrañar. Caro Catálfamo, Leo Costas y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria.