FÚNEBRES | 10 de noviembre del 2021

09/11/2021 - 23:04 Funebres

Fallecimientos

- María del Valle Re (La Banda)

- Luis Alejandro Leguizamón

- María Rosa Trejo

- Roberto Simón Marqui

- Alberto del Carmen Figueroa

- Néstor Olegario Trejo

- Noelia Mercedes Soria

- Manuel Francisco Trullenque

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DANTE HÉCTOR SGOIFO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/11/21 y espera la resurrección.

Canepa Jorge Luis y personal administrativo de la empresa Neumáticos del Valle, participan con profundo dolor del fallecimiento de su asesor de seguros y acompañan a su familia en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUAN GERMAN CARRIZO

Falleció el 8/11/21

EL SECRETARIO GRAL DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DE SGO DEL ESTERO, DR CARLOS SILVA NEDER, PARTICIPQ SU FALLECIMIENTO.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUAN GERMAN CARRIZO

Falleció el 8/11/21

EL PRESIDENTE DEL PARTIDO JUSTICIALISTA DE SANTIAGO DEL ESTERO, DON JOSE EMILIO NEDER, PARTICIPA SU FALLECIMIENTO.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUAN GERMAN CARRIZO

Falleció el 8/11/21

EL PARTIDO JUSTICIALISTA, DISTRITO SANTIAGO DEL ESTERO, PARTICIPA SU FALLECIMIENTO.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

JUAN GERMAN CARRIZO

Falleció el 8/11/21

COMPAÑEROS DE TRABAJO DE SU HIJO FREDY, EN LA HONORABLE CAMARA DE DIPUTADOS, PARTICIPAN SU FALLECIMIENTO.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DANTE HÉCTOR SGOIFO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el7/11/21 y espera la resurrección.

Querido Dante tu destino estuvo marcado por una cruel enfermedad que no logro borrar tu alegría, tu sonrisa, tus ganas de vivir. Dios quiso quitarte el sufrimiento y dejo en nuestros corazones el mejor recuerdo de ti, como “buen amigo”· Gracias por formar parte de nuestras vidas y dejarnos el ejemplo de tu humilde y honesta vida.

Oscar Banco, Noris Salomón, sus hijos Ana, Cecilia y Diego y sus respectivas familias participan con dolor el fallecimiento y ruegan una oración en su querida memoria.

INVITACIÓN A MISA

PEREZ JORGE RAUL “chito”

(q.e.p.d.) falleció el 10/11/11.

"Se cumplen diez años de tu partida pero estas presente todos los días entre nosotros. Te recordamos y te amamos".

Su esposa Mabel Differding, sus hijos Ana y Carlos, Rafael y Clyder, sus nietos Carla, Fabiana, Joaquín y Wamaq, ofrecemos una misa por su eterno descanso, e invitamos a acompañarnos, hoy a las 20, en Catedral Virgen del Valle de Añatuya.

RECORDATORIO E INVITACION A MISA

YRMA C. DOMÍNGUEZ DE ALLALL

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 10/11/19 y espera la resurrección.

“Mami querida, hoy se cumplen 2 años de tu partida al Reino de Dios. Te extraño mucho”. Tu hijo Cacho y demás familiares, invitan a la misa a realizarse mañana Jueves en la parroquia Santo Cristo del Bº Libertad a las 20 hs. Se ruega una oración en su memoria.

FIGUEROA, ALBERTO DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/21|. Su esposa Hilda Yolanda Barraza, sus hijos Gloria, Amado, Cintia, Claudio, Carolina, Carina, María, Sara h/políticos, nietos, bisnietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 9 horas en el cementerio Los Flores. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

LEGUIZAMÓN, LUIS ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/21|. Su esposa Elsa Paz, sus hijos Gustavo, Rubén, Claudio, Fabiana, Gabriela, Verónica, Luis, Romina, h/políticos, nietos,bisnietos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio Los Flores. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

MARQUI, ROBERTO SIMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/21|. Sus hijos Gabriela , Claudia, Walter, David, h./ políticos, nietos, su hna Antonia y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

MURATORE DE GRAZIANI, MARÍA OLIVA (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/21|. Ing. Juan Chejolán, esposa Norma Dapello, sus hijos Alberto y Mariano, lamentan la partida a la eternidad de la querida Chochi, acompañan a su esposo Camilo e hijos..

MUSCARÁ, JOSE VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/21 en Córdoba|. Al cumplirse el noveno día del fallecimiento de su hermano, sus amigas y compañeras de siempre: Tere, Luchi, Mary y Bety acompañan con mucho cariño a la querida amiga Tica en este momento de dolor. Se ruega oraciones en su memoria.

SAÍN, ROLANDO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 07/11/21|. Los compañeros de su hijo Álvaro de la Dirección General de Rentas de la Provincia, participan con dolor el fallecimiento de su padre y elevan oraciones en su memoria.

SAÍN, ROLANDO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/21|. La Cont. Gabriela Paz y familia participan con profundo dolor del fallecimiento del Sr. padre de su compañero de trabajo Álvaro Sain de la Dirección General de Rentas y ruegan oraciones en su memoria

SAÍN, ROLANDO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 07/11/21|. Hugo "El Duende" Garnica y su familia participan con profundo dolor el fallecimiento del padre del amigo de toda la vida Dr. Juan José Saín. Elevan oraciones en su memoria.

SAÍN, ROLANDO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 07/11/21|. Desde San Salvador de Jujuy, el Dr. Daniel Nicolás Ibáñez y sus socios del Estudio Jurídico Ibáñez y Asociados participan respetuosamente el fallecimiento del Sr. padre del Dr. Juan José Saín, querido y apreciado amigo y colega. Elevan una oración en su memoria.

SAÍN, ROLANDO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 07/11/21|. Dr. Ramiro Vidal y familia participan el fallecimiento del padre del Dr. Juan José Saín, abogado y amigo. Elevan una oración en su memoria.

SAÍN, ROLANDO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 07/11/21|. Dr. Daniel Aguirre Obarrio, desde la ciudad de Buenos Aires participa el fallecimiento del Sr. padre del apreciado colega y amigo Dr. Juan José Saín rogando por una cristiana resignación para el y su familia.

SAÍN, ROLANDO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 07/11/21|. Dr. Carlos Guzmán Robledo, desde Córdoba participa el fallecimiento del Sr. padre del Dr. Juan José Saín, distinguido colega y amigo. Eleva una oración en su memoria.

SAÍN, ROLANDO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 07/11/21|. Dra. Claudia Graciela Paz y Dra. Marta Verónica Olguín participan el fallecimiento del Sr. padre del Dr. Juan José Saín, querido colega y apreciado amigo. Elevan una oración en su memoria.

SAÍN, ROLANDO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 07/11/21|. Lic. en Psicología Fernando Farías participa con profundo dolor el fallecimiento del Sr. padre del Dr. Juan José Saín, abogado y amigo. Eleva una oración en su memoria.

SGOIFO, DANTE HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/21|. Hugo y Marta Coran, sus hijos y nietos participan con dolor el fallecimiento de su querido amigo y hermano en Cristo, con la certeza que prontamente ya estará gozando en los brazos del Señor. Nos unimos en oración para que así sea y por el consuelo y fortaleza a su amada familia.

SGOIFO, DANTE HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/21|. Dios guardo una lugar especial para vos y hoy te recibe en sus brazos para que te cobije y descanses en el. Oramos por tu eterno descanso y para que la paz y el consuelo del Señor acompañe y fortalezca a tu familia. Equipo Cedes Kaizen.

SGOIFO, DANTE HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/21|. Directivos de Lo Bruno S.A participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SGOIFO, DANTE HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/21|. Alberto, Marcela, Patricia y Carolina y sus respectivas familias, participan con profundo dolor, el fallecimiento de su amigo y ruegan oraciones en su memoria.

SGOIFO, DANTE HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/21|. Lic. Juan Bautista Salera participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en tan difícil momento. Eleva oraciones en su memoria.

SGOIFO, DANTE HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/21|. Escribano Martín G. Cornet, Silvia López de Cornet e hijos: Martín G. Cornet (h), Pedro F. Cornet, Pablo J. Cornet y Mica Fagalde participan con gran dolor la muerte de su amigo Dante. Acompañan a su familia en el dolor y ruegan oraciones en su memoria.

SORIA, NOELIA MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/21|. Su esposo Miguel, sus padres Rosa Domínguez y Amaglio Soria, sus hnos Adrian, Fabián, Soria y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio El Deán. COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

TREJO, ASENCIO LEOPOLO TRISTÁN(q.e.p.d.) Falleció el 4/11/21|. Despedimos con dolor el fallecimiento del hermano de Susana. Sus primos Koky, Fernández, Omar Ojer y familia. Elevamos en su memoria oraciones, rogando que descanse en paz.

TREJO, MARÍA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/21|. Su esposo Segundo Vásquez, sus hijos Marylin, Nancy, Viviana, h/políticos, Héctor y Cristina, nietos Franco, Devora, Dilan, Aron, Celeste, Lizandro y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Los Flores. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

TRULLENQUE, MANUEL FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/21|. Su hermano Rubén, su hermana política Rosa y sus sobrinas Analia, Debora, Lucia y Muricio Participen con dolor su fallecimiento, sus restos serán cremados hoy en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MORALES, MERCEDES RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/21|. La familia Herrero: Graciela, Raúl, Lucía, Hugo, Emilio, Raquel, Mabel y Carlos Manzur participan con profundo pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

OLIVERA, GRACIELA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 1/11/21|. Querida hermana hoy hace nueve días de tu inesperada partida, dejándonos un profundo dolor en el alma. Le pido a Dios nos de la fortaleza para sobrellevar este dolor. Que el Señor te tenga en su reino y brille para ti la luz que no tiene fin. Te extraño hermana por siempre en mi corazón. Su hermana: Claudia, su cuñado Luis, sus sobrinos Luciano, Fabrizio, Juanchy y Macarena, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20:30 en la Iglesiga La Salette.

CARRIZO, JUAN GERMÁN (Chiquito)(q.e.p.d.) Falleció el 8/11/21|. Que Dios te reciba en su misericordia y brille para ti la luz que no tiene fin. Fuiste un buen padre amigo y vecino. Te vamos a extrañar por siempre y guardarnos los mejores recuerdos. Su esposa Mirian e hijos Fredy, Federico, Fátima y Rita. Ojo de Agua.

CARRIZO, JUAN GERMÁN (CHIQUITO) (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/21|. QueridopPadre, con mifamilia damos gracias a Dios por la bendición de tu presencia en nuestras vidas. Dejas un gran vacío en nuestros corazones, pero seguiremos esperanzados en el reencuentro. Su hijo Edgar, tu nuera Lorena y tus nietos Edgar Fernando, Matias, Juan Ignacio, Lourdes, Delfy y Santy.

CARRIZO, JUAN GERMÁN (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/21|. Ing. José Félix Alfano participa el fallecimiento del padre de su compañero de trabajo y acompaña a su familia en este difícil momento. Ruega oraciones en su memoria.

GÓMEZ, DORA (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/21|. Sus hijos Alejandro, Hernán, h/pol, Maira, nietas Larisa, Martina y demás fliares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados a las 10 hs en el cemet. de Atoj Pozo. Casa de duelo San Augustín (Dpto. San Martín). Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SANCHEZ, GABRIEL AUDON (q.e.p.d.) Falleció el 10/10/21|. "Tu partida nos dejó un dolor grande, siempre te recordaremos en nuestro corazón". Su padre, hermanos hijos, sobrinos y tíos que no lo puede creer no soporta tanto dolor, yo se que estas en el cielo con el Señor sos una estrella más y que brille para él la luz que no tiene fin. Las Termas.

TREJO, NÉSTOR OLEGARIO (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/21|. Su esposa Ada Gonzales, sus hijos Olga, Sara, Verónica, Fabiana, Néstor, Karina, Fabián h/ políticos, nietos Franco, Daiana, Bruno, Santino, Emma,Ariana y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio de San Pascual Dto. San Martin. COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.