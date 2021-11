FÚNEBRES | 11 de noviembre del 2021

11/11/2021 - 03:43 Funebres

FALLECIMIENTOS 11/11/21

Delia Guzmán (Monte Quemado)

Lucy Costa Levantián (Beirut,Líbano)

Héctor Ricardo Giménez

Marcelo Daniel López

Ciriaco Belisario Rojas (La Banda)

Jorge Roberto Castro (La Banda)

Roberto Saavedra

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

AZUNI, JUAN VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/21|. Compañeros de J. de Paz 1ra. de su hija Natalia: Brenda, Mariano, Soledad, Roly, Alvaro, Pamela, Daniel, Mónica, Eugenia, Alicia, Diego, Mariela, Claudia, Valeria, Lorena, Noelia, Belén, Gabriel, Sole, Emilia y Gabi participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

CALALANIS, MARÍA VICTORIA (ÑATA) (q.e.p.d.) Falleció el 5/11/21|. Hermanos Benavidez participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a todos sus seres queridos ante tan irreparable pérdida. Sra. Ñata vivirá por siempre en nuestros corazones. Descanse en paz.

GIMÉNEZ, HÉCTOR RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/21|. Su esposa Balbina Reynoso, sus hijos Beatriz, Rubén, René y Ariel, nietos y nietos politicos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio La Misericordia COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 421978.

LEVANTIÁN, LUCY COSTA (q.e.p.d.) Falleció el 8/11/21en el Líbano|. "Señor Jesús, concédele el descanso y la vida eterna". Mario Alberto Ayuch, María Teresa Tanús y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus nietos Yasmina Alexandra, Rami Amadeo y María Lucía Ayuch, hijos de Daniel Alberto Ayuch y a toda la familia en este difícil momento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de San Elías Betina de Beirut en el Libano.

LÓPEZ, MARCELO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/21|. Sus padres Blanca Santillán y Manuel López y demás familiares, participan su fallecimiento. SERVICIO DE CREMACION REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

MURATORE DE GRAZIANI, MARÍA OLIVA (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/21|. Roberto López, sus hijos Roberto Hernán, Marita y nietos Tomás y Francisco participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. ¡Te recordaremos siempre!

SAAVEDRA, ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/21|. Sus hijos Miriam, Oscar, Lolo, Kiti, Monica, Mario y Soledad, hijos pol. y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio El Descanso. CARUSO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SAÍN, ROLANDO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 07/11/21|. Señor, ya está ante ti, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno. Tus sobrinos, hijos de tu gemelo Orlando, David y Esteban y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

SAÍN, ROLANDO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 07/11/21|. Vivió intensamente, fué ferviente defensor de Dios y sus designios. Amable amigo y confidente, una persona íntegra. Su concuñada Ana Urquiza de Abud e hijos, con respectivas familias piden oraciones en su querida memoria.

SAÍN, ROLANDO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 07/11/21|. Dr. Eduardo Leiva lamenta profundamente el fallecimiento del Sr. padre del estimado colega y amigo Dr. Juan José Saín. Eleva una oración en su memoria.

SAÍN, ROLANDO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 07/11/21|. Dra. Eliana Ramos y familia lamentan el fallecimiento del papá que su apreciado colega Dr. Juan José Saín. Elevan oraciones en su memoria.

SAÍN, ROLANDO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 07/11/21|. Dra. Elsa Ruiz lamenta el fallecimiento del Sr. padre del Dr. Juan José Saín, reconocido colega y muy querido amigo. Eleva oraciones en su memoria.

SAÍN, ROLANDO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 07/11/21|. Dr. Carlos Toloza y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del Sr. padre del Dr. Juan José Saín. Elevan oraciones en su memoria.

SAÍN, ROLANDO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 07/11/21|. Desde Córdoba, Dra. Elena Rúszyka y sus socios lamentan el fallecimiento del Sr. padre del Dr. Juan José Saín, respetado colega santiagueño y dilecto amigo. Elevan oraciones en su memoria.

SAÍN, ROLANDO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 07/11/21|. Desde Córdoba, Dr. Juan Carlos González y los integrantes de su Estudio participan el fallecimiento del Sr. padre del Dr. Juan José Saín, acaecido en la ciudad de Santiago del Estero. Elevan oraciones en su memoria.

SAÍN, ROLANDO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 07/11/21|. Desde San Ramón de la Nueva Orán, provincia de Salta, Dr. César Villagran y su familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan al Dr. Juan José Saín ante la irreparable pérdida de su Sr. padre. Elevan oraciones en su memoria.

SGOIFO, DANTE HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/21|. Antonio V. Castiglione, su esposa Graciela Cazaux, hijos e hijos políticos, participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Dante. Elevan oraciones en su memoria.

SGOIFO, DANTE HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/21|. Olegario Hernández, Claudia Zavalía y sus hijos participan su fallecimiento. Acompañan a sus familiares en tan doloroso momento.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

GEREZ, JULIO ARGENTINO (Topo) (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/20|. Hermano, hoy se cumple un año de ese día triste. Jamás imaginamos que éste virus acabaría con tu vida. Eras tan lleno de vida y tenías una energía envidiable. Fuiste Un hermano incondicional, un padre que se ocupaba de solucionar los problemas, siempre para todo estabas con tu inmenso corazón y tu espíritu bondadoso. Hoy todos te extrañamos y te lloramos pero nos consuela saber que ya no sufres y estás con los que más amabas y se fueron antes. Siempre vivirás en nuestros corazones. Al cumplirse un año de su fallecimiento, sus familiares oficiarán una misa hoy a las 19.30 en la parroquia Santísimo Sacramento, Bº Borges.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

PÁEZ, ENRIQUE OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/12|. Hijo mío hoy hace nuevo años de tu partida y todavía te espero, te extraño, te busco. Muchas veces creo sentir tu aroma. Entonces sonrío, me siento feliz. Porque te siento a mi lado. A pasado tanto tiempo y aún cuando te recuerdo no puedo contener las lágrimas. Siempre me dolerá como si te hubieses ido hoy. Jamás nadie conocerá la profundidad de mis sentimientos. Besos al cielo, hijo mío. Descansa en paz y que nunca te falte luz. Tu madre Carmen Coria.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CASTRO, JORGE ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/21|. Su esposa Amelia Véliz, sus hijos Silvina, Héctor, William, Matías, Damián y Luis, hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio Jardin del Sol.SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CASTRO, JORGE ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/21|. "Descansa en paz hermano y ayúdanos a seguir con este dolor inmenso y este vacío enorme que deja tu partida". Sus hermanos Hugo, Dardo, Graciela y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CASTRO, JORGE ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/21|. Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón. Su hermana Graciela Castro, su hermano político Luis Jiménez, sus sobrinos Maira e Iván Jiménez participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CASTRO, JORGE ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/21|. Su hermano Hugo Marcelo Castro, su hermana política Mirta y sus sobrinos Marcelo, Analía, Lucrecia Castro y respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CASTRO, JORGE ROBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/21|. "Que la Madre Elmina ilumine su llegada junto a nuestro Señor". La comunidad educativa del colegio La Asunción participa con profundo dolor la pérdida de la familia Castro y acompaña a la profesora Maira Jiménez con la oración en este momento tan difícil.

ROJAS, CIRIACO BELISARIO (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/21|. Sus hijos Gustavo, Segundo y Diego, h. politicos Isabel, Maria, Beatriz, nietos, bisnietos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio de Chaupi Pozo COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

PEREYRA, EDUARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. "El Señor te llamó a su Reino, descansa en paz y brille para ti la luz que no tiene fin". Son los deseos de tu esposa Choly y de tus hijos Edu, Gachy, Seba y Darío, hijos políticos y nietos, invitan a la misa hoy en la Pquia. Cristo Rey a las 20.30 hs.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

PEREYRA, EDUARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 11/5/21|. Papi te extraño: lamentamos tu ausencia, pero sé que hoy estás más cerca que nunca de mí. Corro a buscarte ahí donde te dejamos aquel 11 de mayo. Pero entiendo que ya no estás ahí, sino en nuestros corazones, es el amor, el que nos mantiene unidos, tus recuerdos, tus enseñanzas. Te adelantaste un poco y eso nos causa tristeza y dolor. Sé que no quieres esto para nosostros, vivirás en el amor que nosotros tenemos por vos y volverás a curarnos y ayudarnos en cada momento difícil. Te amo, papi. Tu hija Gachy

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

GUZMÁN, DELIA (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/21|. Su esposo Reimundo Barquett, sus hijas Graciela y Ester sus nietos Yanina, Miguel, Pablo, Ruth, Lucrecia Vera y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio de Monte Quemado SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

CABRERA DE LLUGDAR, MARTA (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/01|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Te fuiste joven y ya eras abuela, tu nieto de solo tres meses esperaba para ser bautizado y vos la madrina; pero esa mañana Dios te llamó a su lado y quedamos con la esperanza de la resurrección. Su esposo Pucho Llugdar; sus hijos Jorge, Julio, Juan Carlos; sus hijas políticas Sandra y Patricia, sus nietos Juan José, Mauro, Martina y demás familiares elevan oraciones en su memoria y ruegan por el eterno descanso de su alma. Laprida. Choya.

PEREYRA, GREGORIO BALTAZAR (q.e.p.d) Falleció el 11/7/21|. Al cumplirse un mes más de tu fallecimiento, solo deseo que estés en paz y que nos envíes fortaleza para continuar el camino. Estarás siempre presente en nuestras vidas y en cada momento. Te amaré y extrañaré eternamente. Tu hno. Negro Pereyra, tu cuñada Noemí Serrano, tus sobrinos Ruli, Chiny y sus respectivas familias elevan una oración en su memoria.