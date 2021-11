FÚNEBRES | 12 de noviembre del 2021

12/11/2021 - 03:17 Funebres

FALLECIMIENTOS

11/11/2021

- Fanny Rosa Campos (La Banda)

- Norma Noemí Goitea

- Martín Gonzalo Guzmán

- Miguel Arcángel Chávez

- Ricardo Alberto Romero (Clodomira)

- Alcides Orlando Basualdo

- René Llapur (Buenos Aires)

- Mercedes Victoria Pintos de Córdoba

- Nilda Angélica Manlla (Termas)

- Claudia Maksymchuk

Sepelios Participaciones

AGRADECIMIENTO E INVITACIÓN A MISA

JUANA PRADOS DE ROBLES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 3/11/21 y espera la resurrección.

Mamá y Lela: extrañar no tiene brazos, pero aprieta tan fuerte el corazón que duele inmensamente. El tiempo que compartimos y te dedicamos permanecerá para siempre en bellas vivencias, experiencias, anécdotas, vivirá siempre en nuestra memoria y habitará en nuestros recuerdos. Gracias por haber llenado nuestras vidas del amor más puro, noble, incondicional e infinito que se pueda sentir, por tu sencilla sabiduría y por ser hoy la luz de nuestras vidas. Te amamos.

Sus hijas Magalí y Lida, hijo político Enrique y sus nietos Romina, Luciano y Virginia agradecen al Dr. Edgardo Zanoni, Dra. Graciela Cechetto, Dr. Carlos Asseph, Dr. Juan Carlos Méndez y a la enfermera Silvia López, por la atención profesional brindada. Se agradece también a familiares, amigos, vecinos y a todas las personas que acompañaron en este difícil momento; especialmente a Roxana Milligan, Nené de Méndez, Dr. Ricardo Méndez y Adrián Robles por su solidaridad e incondicionalidad hacia nuestra familia.

Invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la iglesia Cristo Rey, con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento.

RECORDATORIO

ANTONINO FLORENCIO PALFERRO - ISAURA URQUIZA DE PALFERRO

(q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor y gozan la resurrección.

“Queridos padres, un día como hoy cerraron sus ojos para siempre y abriendo sus alas llegaron al cielo en un viaje largo y sin retorno, donde los esperaba el Señor con sus brazos abiertos para darles el descanso eterno. Con sus ausencias dejaron cicatrices de dolor en nuestros corazones y un vacío imposible de llenar, pero lo más doloroso de nuestras vidas fue y será, no ver nunca más sus rostros pues hasta hoy lloramos sus partidas, pero hay una esperanza latente, de que un día no muy lejano, nos encontremos en el cielo, correré a ustedes, los abrazaré muy fuerte por verlos de nuevo y tomándonos de las manos correremos por verdes praderas donde no existen las tristezas, ni el llanto, ni el dolor, sino paz y alegría e iremos al hogar dulce hogar, más allá del sol junto a Dios. Los recordamos con todo el amor y cariño al cumplirse un año más de su natalicio y de sus respectivos fallecimientos”. Sus hijos y familia.

INVITACIÓN A MISA

MARTA LILIAN BUCCI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/1/20 y espera la resurrección.

Siempre en nuestros corazones, en el día a día de nuestras vidas, agradecidos por siempre por todo lo que hiciste por nosotros. Tu vida entera dedicada a tu familia y amigos. Tu madre Olga, tu sobrina Lorena, tus hermanos Sandra, Felisa, Clemar y Victoria, sobrinos y cuñados invitan a la misa al cumplirse un año y diez meses de su fallecimiento, hoy a las 20 hs. en la Pquia. Santo Cristo.

INVITACION A MISA

ROXANA ALEJANDRA PAZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/10/21 y espera la resurrección.

A mi querida y amada hija Roxana ya paso un mes de tu partida al Reino de Dios, donde solo hay felicidad y alegría pero aquí nos dejaste mucho dolor y un vació difícil de llenar. Querida hija vos desde el cielo danos fortaleza a toda la familia porque te extrañamos mucho y no tenemos consuelo. Roxana nos uniremos en oración en la misa a celebrarse el día 12 en Catedral Basílica a las 20 hs para pedir por tu eterno descanso. Tu madre Haydée, tus hermanos, Octavio, David, Ramiro y Gabriela y tus amados sobrinos pedimos una oración a tu querida memoria y que descanses en paz.

INVITACIÓN A MISA

FRANCISCO HOYOS (Pancho)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 12/11/10 y espera la resurrección.

“Recuérdenme con alegría y con cariño, como los quise siempre, porque adonde ustedes vayan estaré siempre presente”. Su esposa María Inés Alzugaray, cuñados con sus respectivas familias lo recuerdan al cumplirse once años de su partida a la casa del Padre Celestial. Se invita a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica. Se ruega una oración en su querida memoria.

INVITACIÓN A MISA

ELSA MARTA PAZ DE NAVELINO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/10/21 y espera la resurrección.

"El Señor es mi Pastor nada me puede faltar"

Sus hijos Eduardo, Marta e Isabel, su hermana Elvira, sus nietos Enrique, María y Santiago Rottjer, Pablo, María Isabel y Anita Juárez Navelino, invitan a la misa a celebrarse hoy en la Parroquia de Sumampa a las 20 hs.

CONVERSANDO CON JESÚS

Mi Jesús... en Ti deposité toda mi confianza. Tú sabes de todo, Padre y Señor del Universo. Eres el Rey de los Reyes. Tú que hiciste al paralítico caminar, al muerto vivir y al leproso sanar. Tú que conoces mis angustias y ves mis lágrimas, bien sabes, Divino amigo, cómo preciso alcanzar de Ti esta gracia (Pedir la gracia con fe). Haz, Divino Jesús, que antes de terminar esta conversación que tendré contigo durante 9 días, yo pueda alcanzar esta gracia que te pido con mucha fe y esperanza. Maestro, me das ánimo y alegría para vivir. Sólo de Ti espero

con fe y esperanza (pedir la gracia con fe). Con gratitud mandaré a publicar esta oración para que otros que necesiten de Ti, aprendan a tener confianza en tu misericordia, ilumina mis pasos así como el sol ilumina cada mañana al amanecer y testifica nuestra conversación. Jesucristo, tengo confianza en Ti y cada día aumentará mi fe. Gracias por el logro recibido. MIRTA.

BASUALDO, ALCIDES ORLANDO (q.e.p.d) Falleció el 11/11/21|. Su esposa Marta Cancinos, sus hijos Analia, Verónica, Carlos, Orlando, Marta, Judith, Maria Graciela, Eva Natalia, Basualdo h. politicos y demás familiares SERVICIO DE CREMACION REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787

BASUALDO, ALCIDES ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/21|. Con mucha tristeza te despido hermano, ya no estarás entre nosostros, pero siempre estarás en mi corazón. Su hermana Pocha y sus sobrinos participan con dolor su fallecimiento y ruegan por su eterno descanso en los brazos de nuestro Señor Jesucristo.

BASUALDO, ALCIDES ORLANDO (q.e.p.d) Falleció el 11/11/21|. "Que el Señor lo reciba en sus brazos y le dé el descanso eterno. Brille para él la luz que no tiene fin". Su cuñada Maga. Sus sobrinos Chiqui, Mary y Pancho y sobrinos nietos, participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

BASUALDO, ALCIDES ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/21|. Compañeras y profesores del grupo Red Star de gimnasia de la Sra. Marta Cancinos participan el fallecimiento de su esposo Orlando Basualdo y acompañan en su dolor a toda la familia en este dificil momento.

BASUALDO, ALCIDES ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/21|. "Bienaventurados los humildes de corazón porque ellos verán a Dios". Diego Herrera y familia participan con dolor el fallecimiento del padre de su compañero de trabajo Negro. Lucas y Andrea, Nena y Maruco Herrera, ruegan oraciones en su memoria.

BAZÁN. MARÍA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/21|. Lucy Chávez y familia, participan su fallecimiento y acompañan en su dolor a su hija Myriam. Elevan oraciones en su querida memoria.

GOITEA NORMA NOEMI (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/21|. Su esposo Navarrete Luis Ricardo, sus hijas Daniela, Paola, hijos políticos Gustavo, Benjamín, nietos Facundo, Nazarena, Jazmín, Agustina y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Laprida. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFECIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

GOITEA, NORMA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/21|. La Comunidad Educativa de la Tecnicatura Superior Universitaria en Educación Intercultural Bilingüe, con Mención en Lengua Quichua (FHCSyS-UNSE) acompaña con profundo dolor a nuestra querida docente y egresada Daniela Navarrete ante la irreparable pérdida de su Sra. madre. La abrazamos fuertemente en este difícil momento.

GUZMAN, MARTIN GONZALO (GARECA) (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/21|. Su esposa Orellana Rita Mariana, su hija Ana Paula, su mamá Susana, sus hnos. Mercedes, Gustavo, Mariela, Luis, Pablo, Andrés, hnos. políticos, sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. COBERTURA CARUSO CIA ARG. DE SEGUROS S.A. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFECIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

GUZMÁN, MARTÍN GONZALO (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/21|. Dr. Miguel Gómez lamenta profundamente su fallecimiento y ruega por su descanso eterno. Acompaña con dolor su despedida.

GUZMÁN, MARTÍN GONZALO (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/21|. Sus compañeros Domingo, Carlos, Pablo y Ramón participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a sus seres queridos por tan dolorosa y repentina partida. Gareca siempre vivirá en nuestros corazones. QEPD

LLAPUR, RENÉ ING. (q.e.p.d.) Falleció en Bs.As. el 8/11/21|. Sus primos hermanos Perla y Coco Tagliavini participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan espiritualmente con afecto y cariño a su Sra. esposa, hijos y familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

MAKSYMCHUK, CLAUDIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/21|. Sus hijos Claudio y Mercedes Raimundi sus nietos Sebastian, Omar, Letizia , Virginia Saad Mateo, Rafaela Raimundi su yerno Fernando Saad y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 15.30 horas en el cementerio Jardin del Sol COB CIRSE SERVICIO REALIZADO POR COMPLEJO PARQUE OLAECHEA 649 TEL 4219787.

PINTOS DE CÓRDOBA, MERCEDES VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/21|. Te amaremos por la eternidad. Su esposo Roberto Córdoba, sus hijos Lucho, Pancho, Ramón y Sergio, Sus hijas políticas Nora Berna y Romina Noriega. Casa de duelo, sala velatoria Espíritu Santo, sus restos serán sepultados hoy a las 11 hs en el Parque del Descanso.

PINTOS DE CÓRDOBA, MERCEDES VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/21|. Su esposo Roberto Córdoba, sus hijos Lucho, Pancho, Ramón, Sergio, h. políticas Nora Verna, Romina Noriega sus nietos Fernando, Juan Pablo, Camila, Enzo, Mario, Adrian, Yesica, Xina, Jazmín, Guadalupe, nietos bisnietos y demás familiares sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio El Descanso SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

PINTOS DE CÓRDOBA, MERCEDES VICTORIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/21|. Madre me dejas un gran dolor te amaré por la toda mi vida. Su hijo Lucho Córdoba, hija política Nora Berna, sus nietos Matías, Fernando, Juan Pablo, Enzo y Camila Córdoba, sus bisnietos Martina y Salvador.

SAÍN, ROLANDO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 07/11/21|. Alberto Varas y familia participan con gran pesar la partida al Reino Celestial del Sr. padre de sus amigos Alvarito y Juan José Saín a quienes acompañan en tan difícil trance, rogando para ellos serena y cristiana resignación.

SAÍN, ROLANDO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 07/11/21|. Ariel Álvarez (Dady) participa con profundo dolor su fallecimiento y lamenta la irreparable pérdida del Sr. padre del Dr. Juan José Saín, entrañable amigo y ex compañeros del equipo de fútbol de la calle 3 del Bº Almirante Brown. Eleva una oración en su memoria.

SAÍN, ROLANDO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 07/11/21|. Tobías Álvarez participa con profundo pesar el fallecimiento del papá de su padrino de bautismo Dr. Juan José Saín y lo acompaña en el dolor y la oración.

SAÍN, ROLANDO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 07/11/21|. Jorge Coronel, amigo y ex compañero del equipo de fútbol de la calle 3 del barrio Almirante Brown acompaña al Dr. Juan José Saín ante la irreparable pérdida de su Sr. padre. Eleva oraciones en su memoria.

SAÍN, ROLANDO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 07/11/21|. "Firmes y dignos, querido doctor, su padre ya descansa". Oscar Alfredo Latorre, sus hijos Mauro y Gonzalo participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan al Dr. Juan José Saín ante la irreparable pérdida del papá. Elevan oraciones en su memoria.

SAÍN, ROLANDO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 07/11/21|. Desde Ojo de Agua Rogelio Farías participa con profundo dolor el fallecimiento del papá de su querido amigo Dr. Juan José Saín. Eleva oraciones en su memoria y por una pronta resignación de su familia.

SAÍN, ROLANDO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 07/11/21|. Desde Tucumán el Dr. Daniel Robles participa el fallecimiento del Sr. padre del Dr. Juan José Saín y eleva una oración en su memoria.

SAÍN, ROLANDO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 07/11/21|. Ángel Pedro Skat ex compañero de los equipos de Fútbol parroquial 84, 85, 86 de la iglesia Virgen del Valle participa con profundo dolor el fallecimiento del Sr. padre del Dr. Juan José Saín, integrante de dichos equipos. Eleva una oración en su memoria.

SAÍN, ROLANDO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 07/11/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Mirta Margarita Ibáñez y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del Sr. padre del Dr. Juan José Saín. ¡Excelente persona su papá, doctor, ya descansa en paz! Eleva oraciones en su memoria.

SAÍN, ROLANDO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 07/11/21|. Desde el Cerro y la Guardia, Dpto. Quebracho, Ramón "El Moncho" Iturrez participa el fallecimiento del Sr. padre del Dr. Juan José Saín, abogado y muy querido amigo. Eleva una oración en su memoria.

SAÍN, ROLANDO EDGARDO (q.e.p.d.) Falleció el 07/11/21|. Que brille para el la luz q no tiene fin. Sus hnos en la fe, Oscar y Martha de Chazarreta, elevan oraciones en su memoria y consuelo a sus familiares.

SERRANO, SEGUNDO GENARO (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/21|. Hoy se cumplen nueve días que te fuiste hermano querido no hay momento que no te recuerde y no me dirás cuídate Noe te extraño no sabes cuánto tu hermana Noemí, tu cuñado Negro Pereyra, tu sobrinos Ruli, Chini Pereyra con sus respectivas familias te recordaran por siempre.

SGOIFO, DANTE HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/21|. Sus sobrinos Luis María y Carlos Enrique Mónicci y flia. participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SGOIFO, DANTE HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/21|. Todo el equipo de MAPFRE Argentina participa con profundo dolor de su fallecimiento y acompaña a su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

TRULLENQUE, MANUEL FRANCISCO (q.e.p.d.) Falleció el 9/11/21|. El consejo provincial de ATE y CTAA, seccionales de Frías, Añatuya, Termas de Río Hondo, La Banda, Cros. Marcelo, José, Marcela, Alfredo, Bety y Cristina, acompañan con profundo dolor a su familia y que la Virgen lo reciba en sus brazos acariciándole con su manto, más allá del sol. Querido Manolo cuanto te agradecemos por haber compartido los mejores momentos de nuestra vida sindical, siempre te recordaremos con cariño, hasta siempre compañero.

MÓNICCI, LUIS FRANCISCO - JUGO DE MÓNICCI, DELFINA DEL VALLE (q.e.p.d.) Fallecieron el 5/10/10 y 12/11/02|. Sus hijos Luis María y Carlos Enrique Mónicci y familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs. en la parroquia La Inmaculada Concepción, con motivo de cumplirse un nuevo aniversario de sus fallecimientos. Elevamos oraciones en sus memorias.

RICCARDO DE ABDALA, ELENA ALEJANDRINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/21|. Su esposo Moisés Omar Abdala, sus hijos Omarcito, Leo y Luis Pablo, sus hijas políticas María Marta, Tania y Alina, sus nietos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Iglesia San Francisco, con motivo de cumplirse nueve días de su partida a la casa del Padre. Ruegan oraciones en su memoria.

SIMÓN, ALBERTO ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/21|. Querido Chichi con tu partida dejaste un gran vacío en nuestros corazones pero con la esperanza en el reencuentro. Sus hermanos Clara (Chini), Miguel, Estela y sobrinos agradecen a todas las personas que de una u otra manera nos hicieron llegar sus sentimientos de pesar e invitan a la misa hoy a las 20 en la Catedral Basílica, a los nueve días de su fallecimiento para orar y pedir por su descanso en paz.

SORIA, VÍCTOR ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/13|. Hacen 9 años de tu triste partida, sigues presente en nuestros corazones. Tu esposa Elsa, tus hijos María, Agostina, José te extrañan, te necesitan. Tu recuerdo nos dan fuerzas para seguir. Tu suegra, cuñada y sobrinas ruegan una oración en su memoria.

CAMPOS, FANNY ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/21|. Su esposo Luis Carlos Novarese, su hijo del corazón Carlos Paz, cuñados, sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. COBERTURA MUNICIPALIDAD DE LA BANDA. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFECIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

RE, MARÍA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/21|. Pili Barrionuevo Achával, participa con gran pesar el fallecimiento de la madre de nuestra prima política Norma de Achával, rogando su descanso en paz con cariño y resignación para su familia.

CHAVEZ, MIGUEL ARCANGEL (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/21|. Su esposa: Margarita Antonia Aranda, sus hijos, hijos políticos, nietos, sobrinos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de El Deán. EMPRESA SANTIAGO.

GRIGGIO, MARÍA SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 07/11/21|. Dina Webber, sus hijos Martín, Patricio, Zulma Flores y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

MANLLA, NILDA ANGÉLICA (Titina) (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus hijos Juanchi y Fabricio, hijas pol. Alejandra y Julieta, nietos Agostina, Valentina, Mora, Felicita y Lisandro, participan con dolor su fallecimiento y sus restos serán cremados. Las Termas.

MANLLA, NILDA ANGÉLICA (Titina) (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/21|." En la casa de mi padre hay un lugar reservado para ti". Sus hermanos Elba, Poroto, Raúl, Susana y Pocho y respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

MANLLA, NILDA ANGÉLICA (Titina) (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/21|. Elsa y sus hijos Joaquín, Antonio, y Leticia Botta y respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

MANLLA, NILDA ANGÉLICA (Titina) (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/21|. Dr. Joaquín Alberto Botta y esposa Beatriz e hijos Priscila, Pablo, Julieta, Esteban y Julián participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria. Las Termas.

MANLLA, NILDA ANGÉLICA (TITINA) (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/21|. Agustín Jiménez y familia participan con dolor el fallecimiento de su querida tía Titina, acompañan a sus hijos ante tan irreparable pérdida. Termas.





ROMERO, RICARDO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/21|. Su esposa: Gladys Villalva, sus hijos: Carlos, Patricia, Maria, Miguel, Germán, Sebastián, su hna. Lucila, nietos, bisnietos, y demás familiares, participan su fallec. sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Clodomira- EMPRESA SANTIAGO.

VALOR, PEDRO PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/21|. Irma Alcides: sus hijos Ale, Ariel, Piru, Yudith participan el fallecimiento del padre Pedro Valor y ruegan oraciones en su memoria y que sus restos fueron inhumados en el cementerio local. Ruegan oraciones en su memoria. Termas.

VALOR, PEDRO PABLO (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/21|. Miembros de la comisión directiva del club A. Termas acompañan en esta inmensa pérdida a su hijo Pedro y familia, pro tesorero de nuestra institución. Elevamos oraciones en su querida memoria. Termas.