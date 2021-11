FÚNEBRES | 13 de noviembre del 2021

12/11/2021 - 22:25 Funebres

FALLECIMIENTOS

13/11/21

María Isolina Goitea

Oscar Antonio LLarull

Oscar Gopar (Neuquén)

Ramona del Valle Álvarez

Mariana del Valle Costas (Suncho Corral)

Sepelios Participaciones

ÁLVAREZ, RAMONA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/21|. Sus hijos Gerardo, Ramiro, Federico, Adrián y Florencia, nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy en el Cementerio de San Marcos. Ceremonial Exequias Y Tanatopraxia Relizado Por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA..

ÁLVAREZ, RAMONA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/21|. Dr. Dario Alarcón y familia participa con dolor el fallecimiento de la madre de su amigo Gerardo.

BASUALDO, ALCIDES ORLANDO (q.e.p.d) Falleció el 11/11/21|. La Iglesia del Centro y sus pastores Antonio y Viviana Zaiek participan con profundo dolor el fallecimiento del Sr. Alcides y acompañan a sus hijos María y Analia Basualdo, Pablo y Ana Horquera ante esta perdida.

BASUALDO, ALCIDES ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/21|. Amigas del grupo Achalay acompañan a su esposa Marta Cancinos e hijos en este momento de dolor. Ya descansa en paz en los brazos del Señor. Ruegan una oración en su memoria.

GOITEA, MARÍA ISOLINA (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/21|. Sus hijos Patricia, Celso, Celinda, Eduardo, Teresita, Luque, Arma h, politicos Cacho, Daniel, Dorita, Ariel, nietos Pigu, Romina, Emanuel, Celso, Jorge, Hugo, Vanesa, Enzo, Rita, Marizol, Lautaro, Gabriel, Leandro, bisnietos y demas familiares participan su fallecimiento, sus restos seran inhumados en el cementerio La Piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

GOITEA, NORMA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 10/11/21|. Docentes Agremiados Santiagueños participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañamos a sus hijos Daniela y Gustavo y demás familiares en este difícil momento y rogamos oraciones en su memoria.

MAKSYMCHUK, CLAUDIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/21|. Su hijo Claudio Raimundi, sus hijos Mateo y Rafaela despiden a su madre y abuela Claudia, que siempre estuvo presente entre nosotros. Piden oraciones en su memoria

MAKSYMCHUK, CLAUDIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/21|. Tía querida. Te despedimos con mucho dolor. Siempre te recordaremos. Su sobrina Nori Reimundi, sus sobrinos nietos Norita y Mariano; Romeo y Melina; Santiago y Berni, y sus nietos del corazón Eleonora y Romeito

MAKSYMCHUK, CLAUDIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/21|. Querida Tia Clausy: ¡Cuánto dolor por tu inesperada partida! llevamos en nuestros corazones por siempre, tu cariño, tu amabilidad, tu solidaridad para con nosotros. El Señor te reciba en sus brazos, consuele a sus hijos y nietos. Tu sobrina e hija en el afecto Perli, su esposo César, sus hijos Joaquín y familia, Martín y familia, María Eugenia, María del Carmen y Francisco Herrera, participan con hondo pesar de su fallecimiento. Rogamos oraciones a su memoria!

MAKSYMCHUK, CLAUDIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/21|. Fabian Corneli y sus hijos Camila y Maximiliano acompañan a su querido amigo Claudio en este momento de dolor y elevan oraciones en su memoria.

MAKSYMCHUK, CLAUDIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/21|. Nestor Cornelli, su esposa Alicia Morales y sus hijas Florencia, Fernanda y Agustina Cornelli participan con dolor el fallecimiento de la mamá de su amigo Claudio y ruegan oraciones en su memoria.

MAKSYMCHUK, CLAUDIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/21|. Los amigos de su hijo Claudio: Cesar Costa, Cecilia Pinto, Poly Ferreyra, Victoria Costa y Laurencia Costa participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MAKSYMCHUK, CLAUDIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/21|. Los amigos de su hijo Claudio: Paola Costa, Gustavo Molina, Gerogina Costa, Jorge Vittar, Juan Costa y Roxana Chalup, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MAKSYMCHUK, CLAUDIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/21|. Cristina, Inés y Ani Díaz Raimundi y sus respectivas familias, participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos y nietos en este momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

MAKSYMCHUK, CLAUDIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/21|. Florencia Montes participa con profunda tristeza la partida al reino celestial de la mamá de su querido amigo Claudio y que brille para ella la luz que no tiene fin. Se ruega oraciones en su memoria.

MAKSYMCHUK, CLAUDIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/21|. Carlos Esteban Sánchez Ruiz, María Eugenia Cantos Fonseca, sus hijos : Dr. Carlos Manuel Sánchez Cantos , María Soledad Sánchez Cantos, María Ximena Sánchez Cantos, María Eugenia Sánchez Cantos , Rodrigo Sánchez Cantos y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento, haciendo llegar a su hijo Caludio Raimundi, sus hijos y familiares sus más sentido pésame por la pérdida . Elevamos oraciones en su memoria. . QEPD.

MAKSYMCHUK, CLAUDIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/21|. Personal de farmacia Omega participan el fallecimiento de la madre, de Claudio y acompañan en estos momentos .ruegan oraciones en su memoria.

MAKSYMCHUK, CLAUDIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/21|. Maria Eugenia Sánchez Cantos, sus hijos Mateo y Rafaela ..participan con dolor la partida de su abuela Claudia y ruegan oraciones en su memoria

MAKSYMCHUK, CLAUDIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/21|. Personal de Drogueria Cantos Fonseca participan el fallecimiento de la madre de Claudio y acompañan con pesar a sus hijos ....nietos y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria

MAKSYMCHUK, CLAUDIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/11/21|. Manuel Sánchez Cantos, su esposa Karina e hijos Guillermina Sánchez, Luciana, Valentina y Daniel Santillán, participan su fallecimiento, acompañamos a su hijo Claudio Raimundi y a sus nietos Mateo y Rafaela Raimundi, en su dolor por la partida al cielo de su mamá. Elevamos oraciones en su nombre y que en paz descanse.

SGOIFO, DANTE HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/21|. Grupo Darwin Productores Asesores de Seguros S.RE.L.. acompaña con profundo dolor a su familia por la pérdida irreparable de nuestro colega. Dios le de su eterno descanso y que brille la luz que no tiene fin.

SGOIFO, DANTE HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/21|. Osvaldo S. Corbalán y flia despide al amigo de tantos años, acompaña a su esposa Graciela, a sus hijas y a su hermano Enrique y eleva oraciones por el eterno descanso de su alma. Vuela en paz querido Danteto.

SGOIFO, DANTE HÉCTOR (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/21|. María del Carmen Parente de Mónicci Kuran junto a sus hijos Florencia y Emiliano, participan con dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a su esposa e hijos y demás familiares. Ruega oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

PAZ SAAVEDRA, CÉSAR ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/13|. Recuerdenme con alegría y con cariño porque adonde ustedes vayan estaré siempre presente. Su esposa Ynés, sus hijos Cesar y flia, Claudia y flia. Nos uniremos en oracion en la misa a celebrarse hoy 13 de noviembre a las 20 hs en la Catedral Basílica con motivo de cumplirse ocho años de su fallecimiento. ¡Descansa en paz Gordo!

Agradecimientos

Recordatorios

BRIZUELA, GUIDO ADALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/21|. Partió al reino celestial hace un mes. "Jesús dijo Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en Mi, aunque esté muerto vivirá". (Juan 11,25). Tu hermana Virginia que te recuerda siempre, me dejaste un gran vacío en el corazón por tu ausencia. Te recordaré con amor etermante. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

LÓPEZ, MARCELO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/09|. Marcelo, hijo querido, no dejo de extrañar tu presencia física, tu amor de buen hijo. Siento que tu alma goza de la presencia de Dios y calma mi ansiedad aunque siempre ansío que pronto sea nuestro reencuentro… ¡Te amo hijo! Siento tu compañía espiritual constantemente y te converso y me consuelo imaginando tus respuestas. Será así hasta que Dios disponga ello. Mientras tanto ruego al Divino que siempre pueda pedirle por tu alma y desde allá me sigas protegiendo con su bendición. Te amo hijo y es para siempre. Tu flia. ruega a Dios por tu alma siempre. Te amo hijo, te amo Marcelo. Mamá.

Responsos

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

BARRIENTOS, CÉSAR GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 13/4/21|. Estamos aprendiendo a vivir con tu ausencia. Estamos aprendiendo a sobre llevar el dolor del vacío que siente nuestros corazones. Estamos aprendiendo a mirar la puerta y saber que ya no llegaras. Estamosaprendiendo a vivir los festejos sin que tu estés en ellos. Estamos aprendiendo a vivir de los recuerdos. Nadie nos dijo que esto fuera fácil pero hay un lugar en el que siempre estarás y ahí vivirás eternamente..... en nuestros corazones. Al cumplirse 7 meses de su fallecimiento su esposa Marisa, sus hijas Pame, Martu, Guada y Juli elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, PEDRO ANTONIO (Negro) (q.e.p.d.) Falleció el 13/6/21|. Hermanito querido, pasa el tiempo y aún no puedo creer que ya no estes, pero me consuela saber que estas ante la mirada de Dios y la Virgen. Te extrañamos Celeste, Jeremías, Cristina.

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

COSTAS, MARIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/21|. Su tía Beatriz del C. Costas, participa su fallecimiento y acompaña en el dolor a su madre, hermanos, hija y nietos. Descansa en paz. Sus restos serán inhumados en Suncho Corral.

COSTAS, MARIANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/21|. Su tía Pocha y primos Lorena y Marito Costas acompañan con dolor a su mamá, hermanos, esposo, hija y nietos en este triste momento. Elevamos oraciones en tu memoria.

GOPAR, OSCAR (q.e.p.d.) Falleció en Neuquén el 12/11/21|. Su esposa Graciela Uliana, sus hijos Walter y Mirna. Sus cuñados María Teresa Uliana y flia., Carlos Uliana y flia., Luis Uliana y flia., participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán cremados y descansarán en Plottier provincia de Neuquén.

TREJO, KARINA YUDITH DRA. (q.e.p.d.) Falleció el 6/11/21|. Su esposo Fernando Campos, su hija Marianela, su madre Marta Aranda, su hermano Gustavo Trejo, su cuñada Karina, su sobrino Matías y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará el domingo 14/11/21 en la Pquia. San Pedro de la ciudad de Beltrán a las 20 hs. al cumplirse los 9 días de su partida. Elevamos oraciones en su querida memoria.

Invitación a Misa

JUÁREZ, DANIEL MOISES (q.e.p.d.) Falleció el 13/10/21|. "Nos quisiste con tanta fuerza y bondad que tu amor estará para siempre grabado en nuestra alma". Al cumplirse un mes de su partida. Rosalía, Maite y Cristian invitan a la misa a oficiarse hoy a las 20.30 hs en la parroquia Ntra. Sra. DeL Perpetuo Socorro. Las Termas.