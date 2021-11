FÚNEBRES | 15 de noviembre del 2021

14/11/2021 - 23:32 Funebres

FALLECIMIENTOS

17/11/2021

Susana Elizabeth Tévez (La Banda)

Mirta Delfina Vázquez de Coronel

Olga Beatriz Díaz (La Banda)

Esther del Valle Chaparro (Los Telares)

Gustavo Aníbal Villalba

Sepelios Participaciones

RECORDATORIO

Prof. ANGÉLICA BUSTAMANTE DE SIRIANI (q.e.p.d) se durmió en el Señor el 15/11/11 y espera la resurrección.

Pasaron diez años desde tu partida a la vida eterna y la realidad nos interpela y solo nos anima una respuesta:

"Puedes llorar porque se ha ido, o puedes sonreír porque ha vivido".

"Puedes cerrar los ojos y rezar para que vuelva, o puedes abrirlos y ver todo lo que ha dejado".

"Tu corazón puede estar vacío porque no la puedes ver, o puede estar lleno de amor que compartiste".

"Puedes llorar, cerrar tu mente, sentir el vacío y dar la espalda, o puedes hacer lo que a ella le gustaría: Sonreír, abrir los ojos, amar y seguir".

Tu esposo Víctor David Siriani, tus hijos Lic. Nora Alicia Siriani, Arq. Víctor David Siriani, Dis. Ana Cecilia Siriani y Mg. German Daniel Siriani. Hijos políticos MMO Enri Walter Romano, Prof. Patricia María Juárez Nieto, Dr. Sebastián Emilio Adle , Psic. Ruth Elizabeth Kollerich y tus hermosos nietos Juan Manuel Romano Siriani, Patricio Siriani Juárez, Fidel y Federico Adle Siriani, Ersilia Siriani Kollerich.

Esta tu familia, eleva oraciones a tu querida memoria.

RECORDATORIO

ENRIQUE FABIÁN CÁCERES (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/5/21

Fabián hijo querido: seis meses de dolor, angustia, llanto. El tiempo transcurre inexorablemente sin ti. Gracias por formar parte de nuestras vidas y dejarnos el ejemplo de tu humildad, honestidad, respeto…

Pronto cumplirías años, lo festejarás con tu padre a quien extrañabas tanto. Acompañado por Dios nuestro Señor, la Virgen María. Los ángeles celestiales entonarán tu canción preferida. Hijo amado descansa en paz. Su madre Ana María González de Cáceres, su hermano Germán Cáceres reza oraciones por su descanso eterno.

INVITACIÓN A MISA

JORGE OMAR CHÁVEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/11/20…

Querido hermano. Un día como hoy se cerraron tus ojos para siempre y abriendo tus alas llegaste al cielo en un viaje largo y sin retorno donde te esperaba el Señor con sus brazos abiertos para darte el descanso eterno y correr por verdes praderas donde no existen las tristezas, llanto, ni el dolor, sino paz y alegría.Te recordamos con todo amor y cariño al cumplir un año de tu fallecimiento e invitamos a la misa hoy a las 20 hs en la iglesia San Juan Diego del Bº Saint Germain.Tus hermanos Segundo y Nora Chávez.

INVITACIÓN A MISA

MATTEO VANNELLI (q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20.

Bienaventurados los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios. Alégrense, estén contentos porque van a recibir un gran premio en el cielo. Su esposa Hilda, su hija política Alicia, sus nietos Cristian, Marcos y Alejandro, bisnietos Santiago, Benjamín e Ignacio, sobrina Lina Listorti y flia., invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en Catedral Basílica, al cumplirse 1 año y un mes de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

ANTONIO PINTOS (Kuki) (q.e.p.d.) Se durmió el 15/11/13.

Los hermosos años que vivimos juntos demos gracia. Yo les di mi amor, recuerden la alegría que me dieron. Le doy gracias a cada uno de ustedes por el cariño que me brindaron. Pero tenía que viajar solo. Si necesitan llorar, lloren pero dejen que su Fe reconforte su pena. Solo nos separaremos un tiempo. Mantengan mi recuerdo en sus corazones. La vida sigue adelante. No estaré lejos, si me necesitan, piensen en mí, aunque no me miren, ni me puedan tocar, estaré entre ustedes y sentirán el calor de mi amor en sus corazones.

Nunca muere quien supo vivir y ha dejado en la tierra buenos recuerdos. Tu vida valió la pena y quedarán tus enseñanzas y tu inmenso amor grabado por siempre en todos los que te amamos. Tu flia. invita a la misa a realizarse mañana martes a las 20:30hs en la iglesia Ntra. Sra. de Loreto al cumplirse 8 años de su partida.

CABRAL, GILIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/21|. Su esposo Roque, hijos Mónica, María y Mabel ,nietos Natalia, Braian, Luciana, Julieta y Agostina participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy en el Cementerio de La Piedad. CEREMONIAL EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA

CORREA, HUMBERTO AMADO (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/21|. Su consuegra Graciela Sarmiento, Constanza y Manuel Hernández, Carlos Raúl Sarmiento, participan con dolor su fallecimiento.

VÁZQUEZ DE CORONEL, MIRTA DELFINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/21|. Sus hijos Eugenia, Juan y Carolina, sus hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. CARUSO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

VILLALBA, GUSTAVO ANÍBAL (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/21|. Su hija, nieto, amigos y demás familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

CÉLIZ, ROQUE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/09|. "Mi alma espera en el Señor, y yo confío en su palabra. Mi alma espera en el Señor, más que el centinela la aurora". (Sal. 129, 1-4 5-6). Su esposa Clara Luz Herrera, sus hijas Miryam y María de los ángeles y demás familiares, nos reuniremos en oración en la misa a celebrarse hoy, a las 18 hs. en la Pquia. San José del Bº Belgrano, al cumplirse 12 años de su fallecimiento.

GALVÁN, BARTOLOMÉ - GALLO DE GALVÁN, BONIFACIA (q.e.p.d.)|. Sus hijos, nietos y nietos políticos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 18 hs en Pquia. San José del Bº Belgrano al cumplirse 30 y 24 años de sus respectivos fallecimientos. Rogamos oraciones en sus memorias.

GALVÁN, ISABEL (q.e.p.d.)|. Sus hermanos y sobrinos y amigos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 18 hs en Pquia. San José del Bº Belgrano al cumplirse 5 años de su fallecimiento. Rogamos oraciones en sus memorias.

DÍAZ, ILDA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/21|. Sus hijos Hernán y Nelson Godoy participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Aires del Pilar. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383..

TÉVEZ, SUSANA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/21|. Su padre Pedro Tevez y María Pérez, sus hermanas Daniela, María Alejandra, Antonio, Andrea, Milagros, Lourdes y Zulema y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio La Misericordia. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CHAPARRO, ESTHER DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 14/11/21|. Su esposo Aurelio Acosta, sus hermanos Viviana, Domingo, Francisco y Segunda, su hija Agustina, sus nietos Eliana, Luis y Mariel, su hijo político Raúl y demás familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Los Telares (Salavina). Servicio realizado por la EMPRESA HUGO A GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen 531. Tel. 4-296027.

VILLALBA DE ÁLVAREZ, GLADYS SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/21|. Gladis querida, no te has ido estas en nuestros mejores recuerdos con tu hermosa sonrisa, alegrandonos esos momentos de amistad y compañerismo. Que brille para vos la luz que no tiene fin. Primera Promocion Escuela Normal Nº 5 de Suncho Corral.