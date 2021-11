FÚNEBRES | 17 de noviembre del 2021

17/11/2021 - 03:36 Funebres

FALLECIMIENTOS 17 DE NOVIEMBRE

Teresa Magdalena Ceramella (La Banda)

- María Aydée Palomo (Campo Gallo)

- Zunilde del Valle Terrera

- Orlando Caiazzo

- María Silvia Suffloni (Bs. As.)

- Narciso Ledesma (La Banda)

- María Gladis Armas (Lavalle)

- Dante René Jiménez

- Juana del Valle López

- Soledad Saira Taboada

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO.

SILVIA MARÍA SUFFLONI

(q,e,p.d.) Se durmió en el Señor en Bs. As. el 16/11/21 y espera la resurrección.

Su hermano Juan Manuel Suffloni y Ana María Serrano participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados el día jueves 18 a las 10 hs. en el cementerio Parque de la Paz.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO.

SILVIA MARÍA SUFFLONI

(q,e,p.d.) Se durmió en el Señor en Bs. As. el 16/11/21 y espera la resurrección.

Sus sobrinos Andrea, Juan Manuel Suffloni y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz el día jueves 18 a las 10 hs.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO.

SILVIA MARÍA SUFFLONI

(q,e,p.d.) Se durmió en el Señor en Bs. As. el 16/11/21 y espera la resurrección.

Miguel Ángel Granda, Elena O’Mill de Granda, sus hijos María Eugenia, Ernesto, Miguel Ignacio y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados el día jueves 18 a las 10 hs. en el cementerio Parque de la Paz.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO.

SILVIA MARÍA SUFFLONI

(q,e,p.d.) Se durmió en el Señor en Bs. As. el 16/11/21 y espera la resurrección.

María Rosa Granda, sus hijos Roberto, Pablo, Diego, Leysa y Alfonso y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados el día jueves 18 a las 10 hs. en el cementerio Parque de la Paz.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO.

SILVIA MARÍA SUFFLONI

(q,e,p.d.) Se durmió en el Señor en Bs. As. el 16/11/21 y espera la resurrección.

Agustín Pedro Rímini Olmedo, María Isabel Carol Posse, sus hijos Agustín y Dolores Novillo, Mariano y Ana Kelly, María y Ricardo Abate, Justiniano, Pedro Ignacio, Inés y Facundo Otero, Florencia, participan con dolor la partida de su querida amiga Silvia y acompañan con mucho cariño a sus hijos Guadalupe, Florencia y Negrito.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO.

SILVIA MARÍA SUFFLONI

(q,e,p.d.) Se durmió en el Señor en Bs. As. el 16/11/21 y espera la resurrección.

Dr. Nestor Carlos Ick, su esposa Lydia Noemí Mackeprang de Ick y familia participan con profundo dolor su fallecimiento uy acompañan a su flia. en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO.

SILVIA MARÍA SUFFLONI

(q,e,p.d.) Se durmió en el Señor en Bs. As. el 16/11/21 y espera la resurrección.

Lic. Gustavo Eduardo Ick, Waldina Rigourd y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

DANTE RENÉ JIMÉNEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/11/21 y espera la resurrección.

Honorable comisión directiva, cuerpos técnicos y jugadores de las diversas disciplinas y categorías, personal administrativo y de mantenimiento, socios, hinchas y simpatizantes del Club Atlético Mitre, participan con profundo dolor el fallecimiento del exjugador de la institución. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ZUNILDE DEL VALLE TERRERA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/11/21 y espera la resurrección.

Ricardo Touriño, sus queridos hijos Juan Pablo, Alfonso, Ricardo, Virginia y sus amados nietos Thiago, Nuna, Juliana, Iker, Juan Lucca, despiden con mucho amor a la compañera, madre, abuela: Abuzuni. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ZUNILDE DEL VALLE TERRERA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/11/21 y espera la resurrección.

La Sra. intendente de la ciudad Capital Ing. Norma Fuentes participa con pesar su fallecimiento y acompaña a la familia en este momento de gran dolor.

RECORDATORIO E INVITACIÓN A MISA

OSCAR MARCELO RAMÍREZ (Pochito)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/11/19 y espera la resurrección.

Dios lo llamó, lo quiso para Él, me he conformado con la voluntad de Dios. Él me lo dio y luego lo llevó, pero nosotros sabemos que él aún está con nosotros para cuidarnos y seguir amando a esta familia hermosa que él supo formar con tanto amor. Te amamos y amaremos siempre. Tu esposa Cony Soriano, tus hijos Marcelo y familia, Gustavo, Mónica y familia, invitamos a la misa a realizarse hoy en la iglesia San Francisco a las 20 hs. al cumplirse 2 años de su partida. Pedimos oraciones para su descanso eterno.

INVITACIÓN A MISA

JULIO ARGENTINO BURGOS

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/11/20 y espera la resurrección.

Pá, hoy hace un año que partiste al cielo. Fue difícil tu partida. Ni el tiempo ni las circunstancias evitarán que nos olvidemos de vos, tu recuerdo estará cada día presente en cada uno de nuestros corazones. Solo quedan los recuerdos que nos dejaste, y agradecerte por todo el cariño que nos brindaste. Dios nos dará memoria para nunca olvidarte. Ilumina nuestros caminos. Te amamos.

Tu mujer Victoria, tus hijos, nietos, bisnietos, nuera, yerno, nietos políticos, sobrinos políticos. Invitamos a la misa a realizarse el día miércoles 17/ 11 a las 20 hs en la Catedral Basílica. Fila. Burgos.

INVITACIÓN A MISA

JORGE VALENTÍN GRAMAJO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/11/01 y espera la resurrección.

Vale 77: Si pudieras oír los cánticos de los ángeles, si pudieras verme en medio de ellos… Si pudieras ver desarrollar ante mis ojos los horizontes, los campos y los nuevos senderos por donde atravieso… No me pensarían ni me llorarían… siempre estoy con ustedes, en todo momento. Los amo!... Mis padres Mario y Cristina, mis hermanos, sobrinos, tíos y primos, los invitan a la misa que oficiarán en mi memoria, al cumplirse 20 años de mi viaje, en la iglesia Catedral Basílica a las 20 hs.

INVITACIÓN A MISA

ROSA ESMERALDA BRUÉ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/10/21 y espera la resurrección.

Mami querida. Te fuiste dejando un vacío inmenso en mi alma y en mi corazón imposible de llenar. El dolor por tu partida es tan grande que se me desgarra el corazón de no tenerte más a mi lado. No se puede expresar con palabras lo que siento. Te extraño tanto, el acto de amor que me dejaste es el más grande que una madre puede dar a un hijo que ama de verdad. Gracias por todo mami, te amo. Su madre Olga, su hija María Celeste, su nieta Nazarena, su hermano Pedro, Patricia y familia invitan a la misa que se oficiará hoy a las 18hs en el Parroquia San José de Belgrano al cumplirse un mes de su fallecimiento. Rogamos oraciones en su querida memoria y por su eterno descanso.

INVITACIÓN A MISA

CINTIA ANAHI GEREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/10/21 y espera la resurrección.

Hay dolores que no entiendo, tormenta en mi interior y lagrimas que no puedo controla. Recuerdo que desgarran el alma que cortan mi paz y mi alegría. Su madre Noemí, sus hijos Lucio y Jazmín, su esposo Miguel, sus hermanos Estiben y Eliana, sobrinos Ariana, Isabella y Tiziano invitan a la misa hoy a las 20 hs en Catedral Basílica con motivo de cumplirse un mes de su partida a la Casa de Dios.

CAIAZZO, ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/21|. Su esposa Rosa Cardoso, Cayo Agüero y Nelson Vaca y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

JIMÉNEZ, DANTE RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/21|. Sus hijos María, Claudia, Fabián, hijos pol. Daniel, Mario, Marcelo, nieto y bisnieto y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Serv. Org. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

JIMÉNEZ, DANTE RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/21|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento del Sr. Dante "Muya" René Jimenez, quien fuera integrante de la Familia UNSE. Se acompaña en el dolor a familiares y afectos.

JIMÉNEZ, DANTE RENÉ (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/21|. La Comisión Directiva y afiliados de APUNSE participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro compañero Nodocente Jubilado Dante "Muya" Jimenez. Acompañamos a todos sus seres queridos en este difícil momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

LANNES, MARIA ELENA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/21|. Sus hijos Rodolfo Francisco, Federico Santiago y Carlos Felipe Díaz Lannes y sus respectivas familias participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz.

LANNES, MARIA ELENA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/21|. Su hijo Federico Santiago Díaz Lannes, María Julia Cantos. Sus nietos María Florencia, Martín Ledesma, Agustín Tomas, Ana Lucía y Milagros. Sus bisnietos Bastian Agustín y Ema Sofia participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz.

LANNES, MARIA ELENA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/21|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en Mi aunque muera vivirá, y todo el que vive y cree en Mí no morirá jamás". Su sobrina Dra. Gladys Ysabel Díaz y familia, participa su fallecimiento y acompaña a sus queridos primos Rodolfo, Federico y Carlos Felipe en este triste momento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. Ruegan oraciones en su memoria.

LANNES, MARIA ELENA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/21|. Mariano Cantos, Mariel Parra, Rocío, Joaquin y Guadalupe Cantos participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz.

LANNES, MARIA ELENA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/21|. Pedro Eugenio Simón y familia participan el fallecimiento de la madre de su amigo Federico y acompañan a sus hijos y nietos.

LÓPEZ, JUANA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/21|. Sus hijos Patricio y María, nietos y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. Serv. Org. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SUFFLONI, MARÍA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 16/11/21|. Rodolfo Amestegui y Lola Monti, sus hijos Lourdes, Rodolfo, Mariana y Paula con sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

SUFFLONI, MARÍA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 16/11/21|. Hugo Sialle y Laurencia O'Mill, sus hijos Sebastián, Augusto, Laurencia y Victoria y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

SUFFLONI, MARÍA SILVIA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 16/11/21|. Despedimos a nuestra querida amiga con ucho cariño. Beatriz Meossi de Cáceres y María Cecilia Meossi de Noriega acompañan a su familia en estos momentos de profundo dolor.

TABOADA, SOLEDAD SAIRA (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/21|. Su esposo Facundo Chaves, sus hijos Yonatán, Miguel, hija pol Sofia Quiroga, sus nietos Facundo y Luciana, Lucas y demás fliares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de los Morales. Serv. Org. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

TERRERA, ZUNILDE DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/21|. Su hija Virginia y su compañero Benjamín, despiden a su amada madre y suegra con mucho amor. Vuela alto mamá, de corazón gigante.

TERRERA, ZUNILDE DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/21|. Su hijo Juan Pablo Touriño, su hija pol. Fernanda Grimaldi, sus nietos Thiago, Iker y Juan Lucca, te despedimos con mucho amor. Descansa en paz, mami querida.

TERRERA, ZUNILDE DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/21|. Su hijo Alfonso, su hija pol Silvina y nieta Nuna despiden con mucho dolor a su querida madre, suegra y abuela. Vuelta alto...

TERRERA, ZUNILDE DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/21|. Por siempre te extrañaremos. Sus hermanos Lucy, Marta y Dany.

TERRERA, ZUNILDE DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/21|. Su hermano Daniel Terrera, su esposa Alicia Cárdenas, sus hijos Agustín Terrera y Ezequiel Terrera, participan con profundo dolor el fallecimiento de Zuny. Elevan oraciones en su memoria.

TERRERA, ZUNILDE DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/21|. Los que tuvimos la suerte de conocerte, sabemos la excelente persona que has sido siempre con todos. Te vamos a recordar y amar por siempre. Rica. Su nieta Juli. Romi. Vuelta alto, madre querida.

TERRERA, ZUNILDE DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/21|. Lamento mucho tu partida, te recordaré con cariño. Su prima Yolanda Gómez Terrera y flia.

TERRERA, ZUNILDE DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/21|. Pancho Touriño, sus hijos Luis Manuel, Ana Inés y Juan y Olivia, Jordi y María Delia y sus nietos participan con dolor el fallecimiento de la querida tía Zuni y acompañan a su familia en tan difícil momento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

TERRERA, ZUNILDE DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/21|. Carlos Virgilio Zurita y Ana María Lamas acompañan a la querida Marta y familia en esta inmensa pena por el fallecimiento de su hermana Zunilde. Ruegan oraciones en su memoria.

TERRERA, ZUNILDE DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/21|. Luis Touriño, María Eugenia Hernández, sus hijas Lucía y Clara, despiden con profundo dolor a su amada Zuni. Que descanse en paz.

TERRERA, ZUNILDE DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/21|. Ricardo Touriño, sus hijos Juan Pablo, Alfonso, Ricardo y Virginia, sus hijos pol Fernanda, Silvina, Romina y Benjamin, y sus nietos Thiago, Nuna, Juliana, Íker y Juan Lucca participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

TERRERA, ZUNILDE DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/21|.

Alicia Muxí, sus hijos Roberto, Ernesto, Marcela y Gustavo Montenegro y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento.

TERRERA, ZUNILDE DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/21|.

Gustavo Montenegro y Natalia Saavedra y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

TERRERA, ZUNILDE DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/21|. Martin Sgoifo, Marcela Montenegro y sus hijos Santiago y Tissiana Sgoifo participan con profundo dolor su fallecimiento.

TERRERA, ZUNILDE DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/21|. Ernesto Montenegro, Carolina Piña y familia participan con profundo dolor su fallecimiento.

TERRERA, ZUNILDE DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/21|. Roberto Pablo Montenegro y sus hijos Javier, Malena y Salvador participan con profundo dolor su fallecimiento.

TERRERA, ZUNILDE DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/21|. Juan José, Enrique Marquetti y Carolina Sosa, Manuela y Santiago, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y flias. en este momento. Ruegan oraciones en su memoria.

TERRERA, ZUNILDE DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/21|. Carlos Esteban Sánchez Ruiz, María Eugenia Cantos Fonseca, sus hijos : Carlos Manuel Sánchez Cantos, María Soledad Sánchez Cantos, Maria Ximena Sánchez Cantos, María Eugenia Sánchez Cantos, Rodrigo Sánchez Cantos y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento, haciendo llegar a sus familiares su más sentido pésame por la pérdida . Elevamos oraciones en su memoria.

TERRERA, ZUNILDE DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/21|. Mariano Cantos, Mariel Parra, Rocío, Joaquín y Guadalupe Cantos participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz.

TERRERA, ZUNILDE DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/21|. Federico Díaz Lannes, María Julia Cantos, sus hijos Florencia, Martín Ledesma, Agustín, Ana Lucía y Milagros participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el Parque de la Paz.

TERRERA, ZUNILDE DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/21|. Víctor Hernán Meleán y familia participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de sus queridos amigos Ricardo, Alfonzo y Juan Pablo y los acompañan en tan doloroso momento.

TERRERA, ZUNILDE DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/21|. Carlos G. Vidal, Oscar Brombini, Pepe de la Rosa y Pili Tenaglia participan con profundo pesar el fallecimiento de la hermana de Daniel Terrera. Rogamos una oración en su memoria.

TERRERA, ZUNILDE DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/21|. Tu partida nos dejó una profunda tristeza. Permanecerá con nosotros tu querido recuerdo en el cariño de siempre. Ernesto Alurralde, Marina Touriño, Cecilia, Ernesto, Marina, Augusto y Paola Alurralde Touriño, Augusto Lezana Alurralde y Vanesa Paez participan su fallecimiento.

TERRERA, ZUNILDE DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/21|. Ana María Touriño participa con tristeza el fallecimiento de la querida Zunilde y acompaña a sus amados sobrinos en este momento de dolor.

TERRERA, ZUNILDE DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/21|. Su hermana Marta y su hermano político Antonio E. Kinen participan su fallecimiento y que sus restos fueron sepultados ayer en el Cementerio Parque de la Paz. Ruegan una oración en su memoria.

TERRERA, ZUNILDE DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/21|. Gloria, Ana María y Patricia Cárdenas Argibay y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan a sus hijos, hermanos, sobrinos y demás familiares en este penoso momento. Elevan oraciones en su memoria.

TERRERA, ZUNILDE DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/21|. Luis E. López y Gloria Cárdenas, participan el fallecimiento de Zuni y acompañan a la familia en este doloroso trance. Descanse en paz.

TERRERA, ZUNILDE DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/21|. Blanca Susana Gallo Terrera, Vda. de Grupe, sus hijos Susana, Roxana, Adriana, Liliana, yernos y nietos participan con profundo sentir el fallecimiento de su prima Zunilde Terrera. Hacemos llegar a sus familiares nuestro sentido pésame y elevamos oraciones en su memoria.

TERRERA, ZUNILDE DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/21|. Cronos Galería de Arte & Diseño acompaña con profundo pesar al Prof. Ricardo Touriño, sus hijos y nietos. Ruegan oraciones en su memoria.

TERRERA, ZUNILDE DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/21|. Amiga muy querida, te quedas para siempre en el recuerdo de tantos encuentros y momentos compartidos, el arte y la política, los viajes, las alegrías y dolores.... Abrazamos con el alma a tus hijos y nietos. Tus amigas Anita, Lili, Luchy, Marti, Mirta y Rita. Vuela alto compañera!

TERRERA, ZUNILDE DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/21|. Sus amigas de toda la vida: Georgina, Tere R.; Tere L.; Anita, Sara, Gorda, Susi, Marta, Chamaca, Patricia y Lilí participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida amiga.

TERRERA, ZUNILDE DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/21|. Le dijo Jesús: "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá.".Julio Morales, Inés Ibáñez, sus hijos Luciana, Nicolás y Roció participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

TERRERA, ZUNILDE DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/21|. Roberto Montenegro y sus hijos Roberto, Ernesto, Marcela y Gustavo junto a sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

TERRERA, ZUNILDE DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/21|. Mumy Bustos Arias y Natalia Martín, acompañan a su amigo Ricardo Touriño en este triste momento.

TERRERA, ZUNILDE DEL VALLE (ZUNY) (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/21|. "Siempre vivirás en mi memoria y mi corazón, amiga. Descansa en la luz infinita del Señor". Ana María Loza y familia participa con dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

TERRERA, ZUNILDE DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/21|. Los compañeros de cómputos de Tere. Dpto. directivo tecnico , profesionales, administrativo contable y de maestranza participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de Ricardo Touriño. Ruegan oraciones en su memoria.

Invitación a Misa

ARCE, MARCELO HORACIO (q.e.p.d.) Falleció en la ciudad de Catriel, prov,. de Rio Negro el 17/10/21|. Estarás siempre en nuestros corazones. Sus padres Felix Ricardo y Clotilde Morales, sus hermanos Negro, Diego y Silvina, sus hnas. pol. Patricia y Marcela, sus sobrinos Valentina, Santino, Benjamín, Facundo, Diego, Luciano y Thiago, invitan a la misa al cumplirse un mes de su fallecimiento a realizarse hoy en la Pquia. San José del Bº Belgrano a las 20 hs.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

GÓMEZ, JUAN PEDRO (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/20|. Su esposa María Inés, sus hijos Marcela y Claudio, su nieta Estefania y bisnieta Franchesca invitan al responso que se realizara en el cementerio Vuelta de la Barranca hoy a las 18 hs con motivo de cumplirse un año de su fallecimiento.

Traslado de Restos

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CERAMELLA, TERESA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/21|. Sus compañeros del BSE S.A, de su hijo Lic. Damián Ruiz participamos con profundo dolor el fallecimiento de su madre Castillo Fernando, Monteseirin Claudio, Orellana Darío, Arquez Víctor, Apesteguia Gabriela, Medina Fernanda, Missio Viviana, Lutfi Juan, Llapur Pablo, Morales Darío, Mirolo Pablo, Peralta Fernanda, Viaña Isabel y Sánchez Francisco.

CERAMELLA, TERESA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/21|. Belén, Daniel, David Fabián y Gonzalo participan del fallecimiento de la madre de nuestro compañero Damián.

CERAMELLA, TERESA MAGDALENA (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/21|. Las compañeras de su hijo Lic. Damian Ruiz de la cátedra de Contabilidad de Costos, CP. Claudia Dargoltz, CP. Carla Ferreyra y CP. María del Carmen Suarez Cornelli participan de su fallecimiento y acompañan a su familia en este momento de dolor.

GUTIÉRREZ, EDGARDO FELICIANO (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/21|. Juan Pablo Rea, Andrea Barquett; Juan Pablo y Martín participan su fallecimiento.

GUTIÉRREZ, EDGARDO FELICIANO (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/21|. Cristian Oliva participa su fallecimiento, y acompaña a su amigo Gustavo Simón Gutiérrez y demás familiares en estos momentos de profundo dolor.

GUTIÉRREZ, EDGARDO FELICIANO (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/21|.Héctor Raúl Barrón, su esposa Amelia E. Reynoso,sus hijos: Eugenia, Jorgelina, Amelia, Raúl, Ramiro, Rodrigo y sus respectivas flias, acompañan en el dolor a la familia. Ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, NARCISO (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/21|. Sus hermanos Marta, Simeón, Modesto, Armindo, Baudilia, Abel, Asunción, hns políticos Luisa, Reyna, sobrinos y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio Los Romanos. COB CARUSO CIA ARG DE SEGUROS. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

Invitación a Misa

----------------------------------------

RE, MARÍA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 7/11/21|. Como duele el corazón ante tu partida a la Casa del señor. Mujer luchadora, incansable hasta el final. Dios alivio tu dolor y sufrimiento, dejándonos el grato recuerdo de tu sonrisa, tus ganas de vivir, tu alegría. Doy gracias a Dios por haberme regalado el Ángel que fuiste y serás en nuestras vidas, dejando el ejemplo de la sencillez y humildad. Tu ausencia física provoca el llanto de nuestros corazones, pero en ellos habitará tu recuerdo y el amor por ti. Serás la luz de nuestros días. Descansa en paz madre mía muy querida. Tu esposo, hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás fliares, invitan a la misa que se oficiará en la Parroquia Cristo Rey el 17/11/21 a las 20:30 hs, al cumplirse nueve días de su partida al reino de Dios. Se ruega una oración en su memoria.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

DÍAZ, LUIS HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/11|. Hoy se cumple 10 años de tu inesperada partida a la Casa del Señor. Tu esposa Cristina, su hijo Alfre, sus nietos Ori, Nacho y su flia política. Ruegan una oración a su querida memoria.

ROMANO, RUBÉN ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/16|. Como olvidar aquel día, Quedaste en silencio, quedaste sin vida. Un beso te di y no lo sentiste, Nuestras lágrimas quedaron en tu mejilla. Hablamos un rato ante que partieras, Dijiste los AMO como si no supiéramos. Lo pienso y te extrañamos Nos causa mucho daño. Te fuiste ese día 17 fue el horror, ya pasaron 5 años, aprendimos a vivir sin vos, pero todavía no sabemos el porqué. Te mandamos un gran ABRAZO al cielo. Tus hermanos: Hugo, Mario, Roger y Liliana.

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ARMAS,MARÍA GLADIS (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/21|. Su esposo Ramón Peñaflor sus hijos Sonia, Belén, sus nietos Anahí, Carola, Benicio, Elena, Simón, Milena, h/ políticos y demás, familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de Lavalle Dto Guasayan. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

PALOMO, MARÍA AYDÉE (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/21|. Sus hijos Elisa, Rubén y Elena Volpi, nietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy 10 hs en cement. De Campo Gallo. Ruegan oraciones en su querida memoria.

VILLALBA DE ÁLVAREZ, GLADYS SUSANA (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/21|. "Que el Señor la reciba en sus brazos y le dé el descanso eterno". Amigas de su hermana política Carmen Álvarez, acompañan con cariño a su familia en estos tristes momentos: Toty, Norma, Berta, Loreley, Lilian, Mabel, Nelly, Elena, Tuki, Delia, Nieves, Ramón, Cristina, Lili.