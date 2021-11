FÚNEBRES | 20 de noviembre del 2021

20/11/2021 - 03:46 Funebres

FALLECIMIENTOS

19/11/2021

Olga Yolanda Coria Vda.de Ibáñez (La Banda)

Claudia Mónica Suasnávar

Carlota Hoyos

Lidio Valoy Jiménez

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CLAUDIA SUASNAVAR (q.e.p.d.) falleció 19/11/21.

"Dichoso aquel que reparte amor en la tierra, porque el Señor lo recibirá en su reino de luz, paz, misericordia y amor". Ex compañeras, docentes jubiladas y amigas del Colegio Madre Mercedes Guerra, participan con hondo pesar su fallecimiento. Mónica querida: permanecerás viva en nuestros recuerdos, nunca olvidaremos tu alegría, tu manera de ser, dinámica y activa; tu solidaridad, tu compromiso, tu amor y dedicación a tu quehacer docente y a tus alumnos. Todas nobles virtudes que agigantaban tu figura. Dejas huellas profundas en la comunidad franciscana y en todas nosotras, las que fuimos tus colegas. Vuela alto querida Mónica. Vuela hacia la luz eterna del Señor. Paz y Bien.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

OLGA YOLANDA CORIA VDA. DE IBÁÑEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/11/21 y espera la resurrección.

La Honorable Cámara de Diputados, participa su fallecimiento.

OLGA YOLANDA CORIA VDA. DE IBÁÑEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/11/21 y espera la resurrección.

Compañeros de trabajo de su hijo Daniel, en la oficina de Ceremonial de la Honorable Cámara de Diputados, participan su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

OLGA YOLANDA CORIA VDA. DE IBÁÑEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/11/21 y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Provincia, Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.

INVITACIÓN A MISA

MERCEDES DEL CARMEN ACUÑA (Dña. Meca) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 19/11/17 y espera la resurrección.

Madre: hoy se cumplen cuatro años de tu partida, madre vives y vivirás en nuestros corazones, aún nos duele tu ausencia, pero tenemos el consuelo de saber que estás en un lugar lleno de paz y de luz. Que Dios y la Virgen hagan brillar para ti la luz que no tiene fin, madre querida. Sus hijos Carlos, Hugo, Negro, José, sus hijas políticas, nietos y bisnietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la Pquia. Lourdes del Bº El Cruce, en la ciudad de La Banda.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

FEDERICO MONTENEGRO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 17/11/21 y espera la resurrección.





Señor, dale el descanso eterno. La Comisión Directiva y socios de la Sociedad Rural del Noreste Santiagueño, participa con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo y socio fundador de la entidad. Acompañan a su apreciada familia con el más cálido sentimiento y respeto. Quimilí.

RECORDATORIO

RAMON EDUARDO CARO (Q.e.p.d.) se durmió en el señor el 19/07/2021

Edu querido hace cuatro meses que te fuiste a reunirte en el cielo con muestra madre querida, nos duele tanto que ya no estés entre nosotros pero nuestro consuelo es saber que están juntos y que desde el cielo infinito hacen brillar una estrella para siempre guie los caminos de tu esposa hijos padre y hermanos. Los extrañamos mucho y sabemos que algún día nos volveremos a encontrar y podremos realizar tantas cosas que quedaron pendientes chau hermano hasta ese momento. Tu padre Pirulo Caro, tus hermanos Pedro Caro, Luis Caro, tu esposa Haydee, tus hijos Lucas Noah y Edy ruegan una oración en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

VICTOR RENE REVAINERA (CACHO) (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 22/11/20

Mi querido, Vivirás en el recuerdo de quienes tuvimos la suerte de disfrutar de tu humildad y la dulzura de tu sonrisa. Ya hace un año que no estás entre nosotros y todavía nos parece un sueño. Siempre te dije que la Vida es la escuela del dolor que nos enseña hasta el final de cada uno. Hoy que me dejaste debo aprender a vivir con la dureza de tu ausencia, a sobrevivir sin vos, a sobrellevar el dolor del vacío que siente mi corazón, a mirar la puerta y saber que vos ya no llegarás. Mirar la escalera y saber que ya no bajarás a preparar esos mates que ya no tomaré, a dormir pensando verte en mis sueños y cosa que nunca ocurrió. Pero hay un lugar en donde se estarás siempre y vivirás eternamente en nuestros corazones. Te recordaremos, te amamos y agradecemos todo el amor que nos diste ¡Gracias! Por haber sido un esposo, compañero especial, ejemplo de vida de tus hijos y nietos quienes disfrutaron de bellos y gratos momentos a tu lado que permanecen permanentemente en sus memorias. Cacho no hay palabra para expresar tanto dolor, tanto vacío, tanta soledad, tanta ausencia, solo miles de preguntas pero todas sin respuestas, solo mi corazón envuelto en mi oscuro crespón a donde no le a llegado un hilo de luz desde que te fuiste. Hoy nos reuniremos para expresarte todo esto. Tu esposa, hijos y nietos, invitan a la misa a realizarse a las 20.30 en la Capilla San Cayetano del Bº Tradición.

AGRADECIMIENTO E INVITACIÓN A MISA

DANTE HÉCTOR SGOIFO (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/11/21 y espera la resurrección.

Recuérdenme con cariño, no lloren por mí que no he muerto, ahora soy feliz junto al Señor. Nos queda en la memoria los mejores ejemplos de superación, voluntad y fuerza que nos acompañarán siempre.

Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en este triste momento, tus hermanos Enrique, María Eugenia y sus respectivas familias, sus doctores Silvina Lescano, Rubén Nacul, Lic. Luisella Gómez, sus Kines. Juan y Florencia, sus cuidadoras Cynthia, Lorena, Johana y Rita, su amiga Paola, sus amigos de la vida y compañeros de la ENET.

Tu esposa Graciela, tus hijas Cecilia, Maru y Vir, tus yernos Germán y Alejandro, tus nietos Jerónimo y Benjamín, invitan a la misa que se oficiará en la Pquia. La Inmaculada el sábado 20 a las 20 hs., al cumplirse los 9 días de su desaparición física.

RECORDATORIO

ALBERTO ANTONIO VELAZQUEZ GARCÍA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/5/05 y espera la resurrección.

Alberto mi amor otro año más sin tu compañía, hoy se cumple 57 años que unimos nuestras vidas, y recuerdo tus palabras que me quedaron grabadas que me dijiste hoy te elijo como mi esposa, la futura madre de mis hijos y abuelo de mis nietos, que solamente la muerte nos separaría a si fue te toco a vos primero pero mi Dios te cumplió tus sueños, una esposa que te cuido hasta tu partida te dio dos hijos y tres nietos, fuimos uno para el otro, no hay momentos que no estés presente en mis pensamientos, recordando lo felices que fuimos durante años, un esposo incondicional, un padre ejemplar y abuelo protector. Alberto algún día nos encontraremos para estar juntos. Elevamos oraciones en su memoria. Su esposa Angélica (Pirucha).

ARCE, JUAN GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/21|. La Comisión Directiva y afiliados de APUNSE participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro compañero Nodocente. Acompañamos a todos sus seres queridos en este difícil momento en especial a su esposa María Cristina Pérez y a su hija Erika Arce. Se ruegan oraciones en su memoria.

FORNÉS, JOSÉ MANUEL (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció en el Chaco el 17/11/21|. Sus primos Coco Piña, Bety Zeballos e hijas Carla, Eugenia y Mercedes, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Inés y Mario. Q. E.P.D.

FORNÉS, JOSÉ MANUEL (Pepe) (q.e.p.d.) Falleció en el Chaco el 17/11/21|. María Inés Castiglione y Carlos Alberto Toia participan su fallecimiento y acompañan con afecto a Inés, Mario y demás familiares.

FORNÉS, JOSÉ MANUEL (PEPE) (q.e.p.d.) Falleció en el Chaco el 17/11/21|. Aldo Mario Cinquegrani, su esposa Josefa Pullarello, sus hijos Mariano, Loly, Antonio, Aldo y sus respecivas flias, participan dolor su fallecimiento. Rogamos al Señor lo reciba en sus brazos y le dé el descanso eterno.

HOYOS, CARLOTA (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/21|. Su esposo Enrique Trenado, sus hijos Pelusa y Luis, hijos politicos Karina y Carla, nietos Joaquin, Melissa, Agustin, Benjamin, Nahiara, Iliana, Fernando, Maximiliano y demas familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

HOYOS, CARLOTA (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/21|. Siempre estarás en nuestros corazones. Sus hermanos : Nono, Cacho, Negra y Juanita. Descansa en paz querida hermana. Sus restos fueron inhumados ayer a las 18 hs en el cementerio Parque de la Paz.

HOYOS, CARLOTA (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/21|. "Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de los cielos " . Su hermano Cacho Hoyos, su esposa Chary, hija Gabriela participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria

HOYOS, CARLOTA (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/21|. Tía carlota querida, muchos momentos compartidos y se fue con vos esa alegría que siempre tenías. Estarás siempre en nuestros corazones. Sus sobrinas María Fabiana Lazarte y María Alejandra Lazarte y tus sobrinos nietos Ramiro, Alvaro, Jesús, Antonell , Tomas, Florencia, Pame y Rosario . Sus restos fueron inhumados ayer a las 18 hs en el cementerio Parque de la Paz.

HOYOS, CARLOTA (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/21|. Te fuiste en silencio querida amiga Carlota hoy lloro tu partida acompañando a toda tu flia en este estos momentos de tremendo dolor. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Gladis de Batule y flia.

ISORNI, TERESA DEIDAMIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/21|. Maria Cristina Macarol de Regazzoni, Luis Emilio y Romina Regazzoni, Rita Cecilia Campos, Sebastian Alvarez y sus respectivas familias, participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

ISORNI, TERESA DEIDAMIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/21|. Dr. Néstor Giraudo, su esposa Cristina Ávila e hijos participan el fallecimiento de la querida Tere y acompañan en este momento a su esposo, hermanas y demás familiares. Ruegan una oración en su memoria.

ISORNI, TERESA DEIDAMIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/21|. Marta Sgoifo despide con dolor a la querida Tere y acompaña a su esposo, hermanos y demás familiares rogando oraciones en su memoria y la pronta resignación de sus seres queridos.

ISORNI, TERESA DEIDAMIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/21|. Roberto Palau y Susana Fiad, Osvaldo Palau y Maria Inés Fiad y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

ISORNI, TERESA DEIDAMIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/21|. María José Giovanniello, Gustavo Basbus y sus hijos Gastón, Adolfo y Augusto participan el fallecimiento de su querida amiga Teresita.

JIMÉNEZ, LIDIO VALOY (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/21|. Su esposa Ida Beatriz Paz, sus hijos Hugo, Ramiro, Fernanda y Mariana, hijos políticos Gisel y Jesús, nietos Valentina, Alfonsina, Flor y demás familiares. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de los Núñez (Dpto. Rio Hondo). SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

RODRÍGUEZ, VERÓNICA MARCELA (q.e.p.d.) Falleció el 17/11/21|. "Solo en Dios descansa mi alma porque de él viene mi salvación, sólo él es mi roca, mi alcázar, no vacilaré". Sus primas hermanas Orellana y familias participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

SUASNÁVAR,, CLAUDIA MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/21|. Su esposo Sergio, sus hijos Mauro, Matias, Juan Cruz, sus hnas., Magali, Cristina, Anita, y demas familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque la Paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

SUASNÁVAR, CLAUDIA MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/21|. Sus hijas políticas Noelia y Anita y sus nietos Jazmín y Misael te recordaremos por siempre, gracias por tanto amor, gracias por tanta entrega y por ser tan incondicional para nosotras y tus amados nietos. No hay palabras que calmen tanto dolor. Solo queda decirte que te amaremos y te recordaremos cada día de nuestras vidas. Te fuiste para sonreír con los ángeles. Pronto nos volveremos a encontrar como todos los Sábados.

SUASNÁVAR, CLAUDIA MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/21|. Su hermana Cristina Suasnavar, sus hijos Mercedes, Daniel y Gustavo Soria participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados el día de ayer en el cementerio Parque de la Paz.

SUASNÁVAR,, CLAUDIA MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/21|. Su hermana Magali Suasnavar de Vera, sus hijos Cecilia e Ignacio, Fernando, Marcelo y María Ángela y sus respectivas familias participan su fallecimiento y acompañan a su esposo, hijos y nietos y a toda la familia en este doloroso momento.

SUASNÁVAR, CLAUDIA MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/21|. Su hermana Anita, tu cuñado Cacho, tus sobrinos Darío y Facundo y tus sobrinos nietos te despiden en este día tan triste. Vivirás en nuestros corazones. Rogamos oraciones en su querida memoria.

SUASNÁVAR, CLAUDIA MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/21|. Su sobrino Soria Daniel, su esposa Valentina Demaría, sus hijos Manuel y Delfina participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

SUASNÁVAR, CLAUDIA MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/21|. Su sobrino Gustavo Soria, su esposa Alicia Guzmán, sus hijas Alfonsina y Juliana participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SUASNÁVAR,, CLAUDIA MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/21|. Su sobrina Cucú, sus hijos Alejandro y Ana Paula participan con hondo pesar su fallecimiento. Elevan oraciones por su descanso eterno.

SUASNÁVAR,, CLAUDIA MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/21|. Sus primos hermanos Darío Alonso, Marcela Alonso y Susana Alonso participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SUASNÁVAR, CLAUDIA MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/21|. "Señor, recíbela en tus brazos y dale el descanso eterno". Patricia Perez y flia., Mayra Salvatierra y flia., Patricia Haick y flia., Liliana Infante y flia., participan con profundo dolor la partida de su querida amiga.

SUASNÁVAR, CLAUDIA MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/21|. Familia Peñaloza Luis, Silvina, Gastón, Lucas Nahir y Margarita Ardiles ruegan por su eterno descanso y acompañan en este profundo dolor a toda su familia. Que brille para ella la luz que no tiene fin".

SUASNÁVAR, CLAUDIA MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/21|. La comunidad Religiosa, Educativa y personal de Maestranza del Colegio Madre Mercedes Guerra participa con mucho dolor el fallecimiento de nuestra querida docente del Nivel Primario Mónica Suasnavar, a quien se la extrañará muchísimo siendo una persona servicial, amable y alegre, descansa en paz. Seño Mony oraciones para su alma y fortaleza para la familia.

SUASNÁVAR, CLAUDIA MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/21|. "Dale Señor el descanso eterno y que brille para ella la Luz que no tiene fin" Adriana Beltrán, Oldry Mastroiacovo y Nora Palavecino de Madroñero participan con mucho dolor la partida de su amiga y compañera Mony rogando oraciones para su alma y fortaleza para la familia.

SUASNÁVAR,, CLAUDIA MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/21|. "Señor recibe a tu hija y dale el descanso eterno" La Directora del Nivel Primario del Colegio Madre Mercedes Guerra: María Eugenia Palomo de Abatedaga participa con mucho dolor el fallecimiento de su colega y amiga querida Mónica Suasnavar. Ruega oraciones para su alma y fortaleza para la familia.

SUASNÁVAR, CLAUDIA MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/21|. Los profesores de 7mo. grado del Colegio Madre Mercedes Guerra despiden con profundo dolor a su colega y amiga Moni "Dios no prometió días sin dolor, risas sin tristeza, ni sol sin lluvia pero sí prometió fuerza para tus días, consuelo para tus lágrimas y luz para tu camino".

SUASNÁVAR, CLAUDIA MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/21|. Los alumnos de 3er. grado del Colegio Hermanas Franciscanas, elevan una oración por el alma de la señorita Mónica Suasnávar.

SUASNÁVAR, CLAUDIA MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/21|. "Cuando nos vayamos de este mundo sólo nos llevaremos lo compartido, lo disfrutado, lo bailado, lo que reímos y amamos" Tus amigas-hermanas Adriana Peralta, Mariela Ríos y Silvia Umaño participan con profundo dolor su fallecimiento.

SUASNÁVAR, CLAUDIA MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/21|. La Comunidad Educativa del Colegio Hermano Hermas de Bruijn participa con profundo dolor y acompaña a los familiares y amigos de la Profesora Mónica, quien pasó por la institución! Elevamos oraciones en su memoria.

SUASNÁVAR, CLAUDIA MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/21|. Señorita Mónica, quedarás en la memoria y el recuerdo de tus queridas ex alumnas. Adriana Anabel, Fernanda Marisol y María Virginia Filac. Que tu alma descanse en paz y la Virgen María te cubra con su manto divino. Elevamos oraciones por el eterno descanso de tu alma.

SUASNÁVAR, CLAUDIA MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/21|. Que la madre Elmina y Santos Domingo ilumine su llegada junto a nuestro Señor. La comunidad educativa del colegio Asunción participa con profundo dolor la pérdida de la familia Suasnavar y acompaña al profesor Matías Castaño con la oración en este momento tan difícil.

SUASNÁVAR, CLAUDIA MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/21|. -En el grupo de "Amigas por siempre" queda un lugar vació porque vos, Moni querida, te fuiste a descansar junto a Jesús, nuestra Madre María y Madre Mercedes. Pero en nuestro corazón, siempre ocuparás un lugar por todo lo que supimos compartir y disfrutar. Tus amigas Patry, Mochi, Mayri y Lili. Ruegan oraciones en su querida memoria.

SUASNÁVAR,, CLAUDIA MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/21|. ¡Dichosos los que cumplen la voluntad de Dios! ¡No probarán la muerte de la condenación!. Servidle con ternura y humilde corazón. Las Criaturas todas, Load a mi Señor. Compañeras de Colegio Madre Mercedes Guerra: Rina Castañeda de Gómez, Graciela Basualdo de Correa, Gracielita Ortega, Eugenia Palomo de Abatedaga, Miriam Larcher, Alejandra Torrens. Acompañan a su familia, a la Comunidad religiosa y educativa y elevan oraciones en su memoria.

SUASNÁVAR,, CLAUDIA MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/21|. La comunidad educativa I.S. Gral. San Martin participan con dolor el fallecimiento de quien fuera compañera de trabajo de esta Institución. Elevan oraciones en su querida memoria.

SUASNÁVAR, CLAUDIA MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/21|. Mariano Valentini y familia lamentan su fallecimiento y acompañan a la familia en el dolor rogando oraciones por el eterno descanso de su colega y gran amiga Mónica Suasnavar.

SUASNÁVAR, CLAUDIA MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/21|. Con profundo dolor despedimos a nuestra querida Seño Moni, quien supo sembrar en sus niños valores hermosos !. Perseverancia, coraje, solidaridad y mucho amor. Te llevaremos siempre en nuestros corazones. Padres y alumnos de 5 to. grado " A " del colegio Madre Mercedes Guerra acompañan a su familia en estos momentos y elevan oraciones en su memoria. " Gracias por tanto ", por su dedicación y cariño.

SUASNÁVAR, CLAUDIA MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/21|. " Dios te reciba en sus brazos y descanses en paz querida Seño Moni ". Eternamente agradecidos por todo lo que nos brindaste, por siempre en nuestras mentes y corazones. Participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este difícil momento. Elevamos oraciones en su querida memoria. Flia. Jorge. ( Colegio Madre Mercedes Guerra ).

SUASNÁVAR, CLAUDIA MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/21|. "En mi casa muchas moradas hay. Voy a preparar un lugar para uds "Las amiga de su hna Magaly del grupo de oración: Chichina, Berta,Adriana,Cristina,Gladys, Graciela, Inti, Licha,Magui, Marta, Nelly, Olga, Pelu, Sara, Silvia, Beby,Tere, Noemí, Silvia y Chini participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su flia en el dolor.

SUASNÁVAR,, CLAUDIA MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/21|. Ignacio Marquesano Zamora, su madre Cyntia Cecilia Zamora y su abuela Rosa Inés Agüero participan y acompañan con grandísimo dolor y tristeza el fallecimiento de la mamá de su querido amigo y compañero Juan y a toda la familia. Ruegan una oración en su memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

SUASNÁVAR, CLAUDIA MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/21|. Tu cuñado Hugo Castaño y Adriana Gilardi, tus sobrinos Ramiro y Ana; Florencia y Ariel; Rodrigo; Romina y Nicolás y flia, acompañan con profundo dolor elevando oraciones en su memoria.

SUASNÁVAR, CLAUDIA MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/21|. Lucas Cosci, Susana Alonso y sus hijos Rosario, Rafael y Salvador participan con profundo dolor su fallecimiento.

SUFFLONI, SILVIA MARÍA (q.e.p.d.) Falleció en Bs. As. el 16/11/21|. Bibiana Meneghini e hijos participan su fallecimiento. Acompañan a su familia y ruegan oraciones en su memoria.

CONTE, MILSCIÁDES CUSTODIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/11|. Su nieta María Belén invita a la misa a realizarse hoy a las 20.30 hs en Catedral Basílica al cumplirse 10 años de su fallecimiento.

PINTOS DE CÓRDOBA MERCEDES VICTORIA, (China) Falleció el 11/11/21|. Viviras eternamente en nuestros corazones. Su esposo Toto Cordoba, su hijo Lucho, Pancho , Ramon y Sergio Cordoba, sus hijas politicas Nora Berna y Romina Noriega, nietos, bisnietos y su hermana Lia Pintos invitan a un responso hoy a las 8 de la mañana en el cementerio parque del descansó y mañana domingo a la misa de las 9 noche a las 20 en la parroquia San Jose de Belgrano.

PINTOS DE CÓRDOBA MERCEDES VICTORIA, (China) Falleció el 11/11/21|. Madre querida cuanto dolor tristeza y angustia nos dejó tu partida , te extrañamos cada segundo minutos horas, dame fortaleza para poder seguir adelante te amo y te armemos por la eternidad que brille para ti la luz que no tiene fin, Su hijo lucho Córdoba, su hija política Nora Berna de Córdoba, sus nietos Matías, Fernando, Juan Pablo Enzo y Camila Córdoba sus nietos políticos Vanesa Tissera y Nahuel Vilar, sus bisnietos Martina Cordoba Castillo y Salvador Cordoba Tissera a un responso hoy a las 8 de la mañana en el cementerio Parque el Descanso y mañana domingo a la misa de las 9 noches a las 20 horas en la parroquia San Jose de Belgrano.

SOSA, HÉCTOR HERNÁN (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/20|. Dijo Jesus: Felices los que tienen espiritu del pobre, porque de ellos es el Reino de los Cielos. (Mateo 5:3). Hijo mio, tan pronto y ya paso un año de esta dolorosa noche que parece el peor de mis sueños del que quiero despertar y no puedo. Recuerdo tantas cosas hermosas vividas juntos, pero esta casa sin vos, triste, tu cama, tu ropa, la que guardo como el mejor de los de los tesoros y al verlas, las aprieto en mi pecho, como si te tuviera entre mis brazos. Me dejaste tan solo dolor y el enorme desde de justicia divina que no pude hacerlos aqui, para todos los que te hicieron daño y te llevaron a este triste final, cuando podrias estar gozando tantas cosas en tu vida. Un hijo bello, sano, fuerte, querido por todos y con un carazon de oro. Solo Dios sabe el pasar de mis dias y me da fortaleza su palabra. Confio en que El, te tendra a su lado eternamente. Te amo mi Gringo hermoso. Su má como solias llamarme, tus hermanos Javier, Marcelo, Roque y Gladys, sus sobrinos Tomas y Francisco, sus cuñados Ivana, Soledad y Lucas, sus abuelos Zulema Bóboli, Ramon Sosa y Manuela Diaz, rogaremos oraciones a tu inolvidable memoria en la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la parroquia Sagrado Coracion de Jesus. Que descanses en paz.

RODRÍGUEZ, ÁNGEL AMÉRICO (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/16|. A cinco años de tu partida sigues con nosotros en cada cosa que nos rodea, en los pájaros que cantan, en la lluvia gentil del otoño, en las estrellas que brillan mientras cae la noche. Te recordamos y extrañamos. Tu compañera de la vida Adriana, tus hijos Cristy, Lili, Pinino y Maxi, tus cuñados Silvia y Hector, tus sobrinos Roberto, Claudio y Micaela. Descansa en paz.

CORIA, OLGA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/21|. Sus hijos Raquel, Olga, Cococho, Gustavo y Fernando, hijos políticos, nietos, bisnietos, hermanos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín Del Sol. Cobertura Caruso cia. Arg. de Seguros S.A. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

CORIA VDA. DE IBÁÑEZ, OLGA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/21|. "Ya descansas en paz madre mía que brille para ti la luz que no tiene fin". Su hijo Gustavo, nuera Angela, sus nietos Benjamin, Gustavo, Fabiana y Geraldine, bisnietos Nahiara y Sienna, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Jardín del Sol.

CORIA VDA. DE IBÁÑEZ, OLGA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/21|. "El Señor es mi Pastor nada me faltará". Te miré, te hable y me escuchaste unas cuantas palabras marcaron la despedida. Hoy partiste madre mía, sabiendo hasta el final cuanto te amaba. Agradecido a Dios por tu grandeza de valores que marcaron mi vida. Su hija Raquel Ibañez y esposo Carlos Neirot, sus nietos Jorgelina, Carlos, Gabriela y Evelin. Te despiden.

CORIA VDA. DE IBÁÑEZ, OLGA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/21|. Vuela alto madre querida, mi padre contento saldrá a tu encuentro para acompañarte a que descanses en los brazos del Señor. Su desconsolada hija Delia, tus nietos Guillermo, Cristián, Yanina, Paola, Kiara, Luana, Gael, Lautaro, Solange, Oriana, Jazmín, Lisandro, participan tu fallecimiento.

CORIA VDA. DE IBÁÑEZ, OLGA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/21|. Abuela querida gracias por todo, por cuidarnos, protegernos todos estos años. Hoy nos dejas destrozados con un gran dolor por tu partida. Vuela alto mi viejita hermosa, aquí en la tierra te vamos a extrañar y recordar todos los días como la gran mujer, abuela y madre que eras, sos y serás siempre. Te amamos mucho, mucho, así como nos decías vos. Su hijo Fer, su nuera Gaby y sus nietos Stefí, Yuthiel y Victoria.

CORIA VDA. DE IBÁÑEZ, OLGA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/21|. Madre querida ya descansas en paz. Vuela alto madre. Gracias por ser mi madre, me duele tu partida. Que descanses en paz junto a mi padre. Su hija Olga Ibáñez, sus nietos Soledad, Laura, Miry, Luciana y Lucio Mattar con sus respectivas flias, participan con dolor su partida. Elevamos oraciones en su querida memoria.

CORIA VDA. DE IBÁÑEZ, OLGA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/21|. Vuela alto madre mía, gracias por tanto, te amamos y te amaremos siempre. Descansa en paz. Su hijo Daniel Ibáñez, hija política Isabel, sus nietos Mayra, Jimena, Nony y José, sus bisnietas Nahyr, Esme, Thiara, Victoria y Elián, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CORIA VDA. DE IBÁÑEZ, OLGA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/21|. Hoy nos dejas un vacio en el corazón, en nuestras vidas. Te amamos y por siempre estarás en nuestros corazones. "Que brille la luz que no tiene fin para vos". Su hijo Cococho, su hija política Mari, sus nietos Daiana, Luciano, Jhon, Santiago, Agustina, Nazarena, Pamela y toda la familia Ibáñez, también Candela y su familia.

CORIA VDA. DE IBÁÑEZ, OLGA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/21|. Compañeros y amigos de la firma Crisar, participan y acompañan con cariño a la Cra. Soledad Mattar y flia., en este momento de profundo dolor ante el fallecimiento de su abuela. Elevan oraciones por su descanso eterno.

GEREZ, BUENAVENTURA (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/21|. La pérdida de un ser tan querido es irreparable, pero rogamos de todo corazón que junto al Señor, Tiqui encuentre el descanso eterno y que brille para él, por siempre, la Luz que no tiene fin. Acompañamos a toda su familia en estos momentos de dolor. Juan José Romero, Norma Cano y sus hijos Loreley, Camila, Juan José y Ariadna.

GEREZ, BUENAVENTURA (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/21|. Acompañamos a su familia en este momento de dolor e invitamos a cuantos compartieron con él este camino de vida, a unirse en una oración humilde y confiada, por el eterno descanso de su alma. Que brille para él la Luz que no tiene fin. Adriana Romero y Juan Carlos Peña.

GEREZ, BUENAVENTURA (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/21|. La comunidad educativa del Jardín Municipal Nº 3 Rosario Vera Peñaloza", lamenta profundamente el fallecimiento del Sr. Padre de la docente Prof. Lidia Gerez y acompaña en el dolor a sus familiares en este difícil momento, rogando oraciones en su memoria.

GEREZ, BUENAVENTURA (Tiqui) (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/21|. Personal Directivo, docente y de maestranza de la Esc. N° 506 de Cañada Escobar participan con profundo sentimiento el fallecimiento del padre político de nuestro querido compañero Germán Domínguez. Elevan una oración en su memoria.

GEREZ, BUENAVENTURA (Tiqui) (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/21|. La comunidad educativa de la Esc. Nº 411 Francisco Morales, acompañan con profundo dolor a su compañera Lidia Gerez por el fallecimiento de su padre. ¡Que brille para él la luz que no tiene fin!.

RUIZ, LUIS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/21|. Su hermana política Chola, sus sobrinos César Ruiz, Marcela Ruiz, María de los Ángeles Ruiz, Sergio Ruiz, sus sobrinos políticos y nietos políticos, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

RUIZ, LUIS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/21|. Joaquín Guzmán y familia participan con mucho dolor su fallecimiento. Ruega oraciones por su eterno descanso.

RUIZ, LUIS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/21|. Con gran dolor despedimos al papá de nuestra querida amiga Romina. Que brille para el la luz que no tiene fin. Descansa en paz querido Mudi. Sus amigos Carolina Abraham, Alejandro Manzur y Lautaro Manzur Abraham.

RUIZ, LUIS ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/21|. Personal directivo, docente, y de maestranza, de la Escuela Nº 28 Domingo F. Sarmiento. participan con profunda tristeza el fallecimiento del padre de Angel Ruiz y suegro de Samanta Acosta y elevan oraciones en su memoria.

SUÁREZ, FERNANDO (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/21|. Su esposa Yolanda Bravo, sus hijos Andrea y Víctor, hijos políticos Juan y Rosa, nietos: Iván, Antonella, Agustina,Mía,Alex, Jesús,y Franchesca, bisnietos Bianca, Nicol, y Santiago y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy en el cementerio La Misericordia. Casa de duelo tramo 16. EMPRESA SANTIAGO.

CAMPOS DE CURA, GLORIA ARGENTINA (q.e.p.d) Falleció el 8/11/20|. Cuánta tristeza y dolor nos causó tu partida, te extrañamos, tu recuerdo sigue presente en cada espacio de la casa, tus enseñanzas, tus consejos, tus sabias palabras y sobre todo el amor que nos brindaste, que es lo que nos mantiene en pie. Gracias por todo, sos y serás por siempre nuestro ejemplo de vida, Su esposo Raúl, sus hijos Magalí, Sole, Ariel, hijos políticos, nietos, hermanos y demás familiares, invitan a la misa al cumplirse un año de su fallecimiento, el sábado 20/11/21 en la iglesia San Miguel Ärcángel a las 20,30 hs. (Suncho Corral).

MEDINA RAMÓN R. (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/21|. Su esposa Marta, sus hijos Fernando, Aldana, Ezequiel y Bruno, hijas politicas y nietos. Papá tu partida dejó un profundo dolor, rogamos a Dios que te reciba en su Reino. Descansa en paz!. El domingo 21 se cumple nueve dias de su fallecimiento se realizará un responso en el cementerio de Clodomira a las 10 hs.

MEDINA RAMÓN R. (q.e.p.d.) Falleció el 12/11/21|. Su madre Beatiz, hermanos, sobrinos. Hijo el Señor te llamó a su lado. Que brille para ti la luz que no tiene fin. El Domingo 21 se cumple el noveno dia de su fallecimiento se hará un responso en el cementerio de Clodomira a las 10 hs.