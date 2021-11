FÚNEBRES | 22 de noviembre del 2021

21/11/2021 - 22:42 Funebres

FALLECIMIENTOS

22/11/21

- Ilda Angélica Paz (La Banda)

- Luis Antonio Vega

- Carlos Humberto Corbalán

- Fernando Arias (Choya)

- Yolanda del Valle Coronel

- Flavio del Valle Sueldo (San Pedro de Guasayán)

- Francisco David Cortez

- Elvira Elena Farías

- Rubén Darío Montes

- Julio Eduardo Pérez

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

CORBALÁN, CARLOS HUMBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/21|. "Papá, gracias por la vida eso ya fue suficiente, de lo demás nos encargamos nosotros". Te llevamos siempre en nuestros corazones. Sus hijos María Emilia, Ignacio, Patricio, María Pía y Lucio, tus nietos Alfonso, Delfina, tu hermana Cecilia y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán cremados. (Capital- Santiago del Estero). Servicio realizado por la EMPRESA HUGO A GUBAIRA S.R.L . H. Irigoyen 531. Tel. 4296027.

CORONEL, YOLANDA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/21|. Sus hijos Patricia Alejandra, Jorge Enrique, Nancy Carolina, nietos: José María, María Alejandra, Karina Florencia, Daniela Rosario, Nicolás Agustín, Ana Gabriela, Fernando, Ricardo, Laura, Andrea, Eugenia, Benicio, Valentina y Mia, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Privado Parque de la Paz. EMPRESA SANTIAGO.

CORTEZ, FRANCISCO DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/21|. Sus padres Silvana y David, sus abuelos Analía y Cristian, sus tíos, Jimena, Raúl y Nahuel, y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162.Tel. 4219787.

FARÍAS, ELVIRA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/21|. Sus hijos Elvio y Ernesto, h. pol. Cintia y Gladis, sus nietos Erica, Emilce, Eduardo, Ethel, Erina, Étienne y Elian, bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio privado Jardín del Sol. Servicio Realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162.Tel. 4219787.

HOYOS, CARLOTA (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/21|. Olga Noemí Martín, Carlos E. Montenegro, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

KURÁN DE DÍAZ, MIRTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/21 en San Miguel de Tucumán|. Nora R. Rafael de Jiménez despide con dolor y en oración a Mirta, su querida compañera del Instituto Santo Tomás de Aquino. Acompaña con cariño a Pocho su esposo, a sus hijos Fabián, Ramiro y familias. Ruega por su paz en el Señor, consuelo y esperanza para los suyos.

KURÁN DE DÍAZ, MIRTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/21 en San Miguel de Tucumán|. Nada desaparece en la vida mientras quedan huellas profundas y tú lo dejas amiga. Acompaño en este momento a Pocho, Fabián, Ramiro y familia. El Señor te dé el descanso eterno. Lita Sgoifo y familia.

KURÁN DE DÍAZ, MIRTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/21 en San Miguel de Tucumán|. "Soy la Resurrección y la Vida, el que cree en mi, aunque muera vivirá ". Ex compañeras de la 1° promoción, año 1965 del C Sto Tomas de Aquino, participan con hondo pesar, su fallecimiento. Acompañan a su familia en estos momentos de dolor. El Señor los llene de consuelo y fortaleza. Mirta estarás siempre presente en nuestros recuerdos. Descansa en el amor, la misericordia y la paz de Dios.

MONTES, RUBÉN DARÍO (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 21/11/21|. Directorio y personal del Diario el Liberal S.A participan el fallecimiento del hermano de su empleado y compañero Daniel Montes, acompañan a la familia en el dolor. Elevan oraciones en su memoria.

MONTES, RUBÉN DARÍO (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 21/11/21|. Los compañeros de Sección Armado del Diario El Liberal de su hermano Arq. Daniel Montes: Carlos Maldonado, Carlos Reynaga, Fernando Cáceres, Alejandro Roldán, Leonardo Nazer, Pablo Álvarez y Gustavo Gallo participan con profundo dolor de su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

MONTES, RUBÉN DARÍO (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 21/11/21|. Fernando Cáceres y Domingo Abdulajad participan con profundo dolor el fallecimiento del tan apreciado Pato Montes y elevan oraciones en su querida memoria.

MONTES, RUBÉN DARÍO (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 21/11/21|. Carlos Maldonado y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

MONTES, RUBÉN DARÍO (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 21/11/21|. Franco Parisini, Josefina Ferreira Lesyé y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

MONTES, RUBÉN DARÍO (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 21/11/21|. Mariela Uñates y Daniel Tevez y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de nuestro compañero Arq. Daniel Montes y acompañamos a la familia en este difícil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

MONTES, RUBÉN DARÍO (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 21/11/21|. "Bienaventurados los limpios de corazón pues ellos verán a Dios". Compañeros de Diario El Liberal seccion avisos de su hermano Arq. Daniel Montes: Nancy Blanco, Mariela Uñates, José Elias, Oscar Ferreyra y Tere Unzaga, participan con profunda tristeza su partida. Elevamos oraciones en su memoria.

MONTES, RUBÉN DARÍO (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 21/11/21|. Los compañeros de la sección Deportes de EL LIBERAL Daniel Romero, Sergio Lescano, Gustavo Paz, Pablo Díaz y Daniel Vera participan con profundo dolor del fallecimiento del hermano de nuestro compañero de trabajo Popi Montes. Que brille para él la luz que no tiene fin.

MONTES, RUBÉN DARÍO (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 21/11/21|. Hugo Torres, Amalia Domínguez e Inés Ávila participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su compañero de tareas Popi Montes.

PÉREZ, JULIO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/21|. Sus hijos Carina, Claudia, Roxana, Julio, Elpidio, Raúl, Fátima, Exequiel, nietos, nietos pol. participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Guampacha. Servicio Caruso. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

SUASNÁVAR, CLAUDIA MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/21|. Su prima Roxana del Carmén Ferreyra y flia. Participan con mucho pesar su fallecimiento

SUASNÁVAR, CLAUDIA MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/21|. Su prima Mimi, sus hijas María del Rosario y Ariadna, participan con mucho pesar su fallecimiento.

SUASNÁVAR, CLAUDIA MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/21|. Sus tíos, Loli y Julio Ferreyra, sus primas, Elena Carolina y María Inés, Maxi Marina, sus sobrinos, Sofía y León. Participan con mucho pesar su fallecimiento.

SUASNÁVAR, CLAUDIA MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/21|. Carmen Cornet de Funes y sus hijos Hernán, Facundo, Rodolfo, Manuel, Mercedes, Gerónimo, María Ángela y Carmen y sus respectivas familias acompañan a la querida Magalí, a su hermana Cristina y a toda la familia de Mónica en el dolor. Y piden a Dios les dé la fortaleza necesaria y que brille para ella la luz que no tiene fin.

SUASNÁVAR, CLAUDIA MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/21|. Daniel Barchini, Teresita Dorado, sus hijos :Federico, Agustín, Valentina, Carolina Barchini, Patricia Macario y Carolina Valle participan con profundo dolor su partida y elevan oraciones por su eterno descanso .

SUASNÁVAR, CLAUDIA MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/21|. La comunidad educativa del Instituto Cultural Anglo Argentino y de Big Ben School participa con dolor su fallecimiento, acompañan a su hija política Anita Navarro de Castaño y a su hermana Magalí Suasnávar en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

SUASNÁVAR, CLAUDIA MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/21|. La comision directiva del Instituto Cultural Anglo Argentino y de Big Ben School, participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a Magalí y a Ana en este triste momento. Elevan oraciones en su memoria.

SUASNÁVAR, CLAUDIA MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/21|. Magdalena Meneghini participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su querida memoria.

SUASNÁVAR, CLAUDIA MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/21|. Adriana Ick y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a su hermana Magalí y a su hija política Ana en este momento de tristeza. Elevan oraciones en su querida memoria.

VEGA, LUIS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/21|. Sus hijos, Fabián, Alejandra, Fernando, Natalia y Cintia, h pol, nietos, bisnietos, sus hermano Tina y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio privado Parque de la Paz, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162 TEL 4219787.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

CARABAJAL, JULIO ROLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 13/11/21|. "Dios te escogió para llevarte a su lado donde no hay sufrimiento ni dolor". ¡Ahora sos feliz! Tus hermanos Clara y Juan Carlos y sus familias ruegan una oración en su memoria e invitan a la misa que se oficiará en la Pquia. San José del Bº Belgrano, hoy a las 20 hs. al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

HERRERA DE LÓPEZ, ELSA AZUCENA (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Querida madre: hoy se cumplen 6 meses de tu partida. Madre vives y vivirás en nuestros corazones, aún nos duele tu ausencia pero nos consuela saber que estarás en un lugar lleno de paz y de luz, porque repartiste amor en la tierra a todos los que te conocieron. Que Dios y la Virgen hagan brillar para ti la luz que no tiene fin. Tus hijas Silvia y Cristina, tu hijo pol. Martín y tus nietitos Martín, Pedro y Pablo Cornet y Mariano y Mily Eleán, invitan a la misa que se oficiará a las 20 hs. en la Catedral Basílica.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

PALACIO, DIEGO ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/5/21|. Sus padres Sara y Fredy, sus hermanos Sergio, Lucía, Natalia, Nicolás y Carla, su hijito Francisco Palacio Quintana, con motivo de cumplirse 6 meses de su partida. Rogamos oraciones en su querida memoria por su descanso eterno.

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

PAZ, ILDA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/21|. Sus hijos Graciela, Carlos, Yolanda, Víctor, y Gabriel, hijos políticos Miguel, María Luna, María Gramajo, Ezequiel, Angelica, y Sandra. Sus nietos, bisnietos, hermanos Luisa, Nélida, Rosa, Luis y demás familiares paticipan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Vilmer. Cob. Norcen s.r.l. servicio realizado por NORTE BENEFICIOS- La Plata 162 Teléfono 4219787.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ARIAS, FERNANDO (q.e.p.d) Falleció el 21/11/21|. Dale el descanso eterno y brille para él la luz que no tiene fin. La comunidad educativa de la escuela N° 60 Antonio Saenz de la localidad de Laprida, participa con dolor el fallecimiento del sobrino del docente Luis Aldeco. Ruegan plegarias en su memoria. Choya.

SUELDO, FLAVIO DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/21|. Su esposa Petrolina Inés Paz, hijos: Liliana, Miguel, Ernestina y Estela, sus nietos Germán, Iván, Diana, Federico, Martina, Eugenia, Gonzalo, Facundo, Claudio, sus bisnietos: Alhué, Francesco y Noa participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de San Pedro de Guasayán. EMPRESA SANTIAGO.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

PEREYRA, RAÚL BERTO (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|. ¡Hermano querido! No hay día que no pases por mis pensamientos, no hay día que no te espere llegar, no hay día que no me pregunte el porqué de tu partida. ¡Te voy a amar eternamente gordo querido! Al cumplirse cuatro meses de su fallecimiento. Su hermano Negro Pereyra, su cuñada Noemí Serrano, sus hijos Ruli, Chiny y sus respectivas familias, ruegan una oración en su memoria.