FÚNEBRES | 27 de noviembre del 2021

- América Ester Luna

- Sara Marina Lazo (La Banda)

- Luis Japaze (Tucumán)

- Gladys Ledesma

- Félix Enrique Coronel (La Banda)

- Eduardo Villavicencio

- América Argentina Córdoba

- Julio Argentino Lobo

- María Teresa Bosseti

- Máximo Zarco

- Juan Rosa Delgado de Lingua

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RAÚL ORLANDO PÉREZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/11/21 y espera la resurrección.

Su prima, Mirtha Soria de Gómez, y sus hijos Juan, Sandro y José David, sus primos Carlos José y Albino Soria y sus respectivas familias, despiden con profundo dolor al querido Gringo y acompañan espiritualmente a su esposa, hijos y demás familia. Elevamos oraciones a su memoria rogando a Dios por su descanso en paz celestial.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RITA DELC ARMEN OCARANZA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/11/21 y espera la resurrección.

Directivos y empleados de la OSPIFSE - Obra social del personal Ind. Forestal de Sgo. del Estero participan con profundo dolor el fallecimiento de la Sra. madre del compañero y amigo Rubén Montenegro y elevan oraciones en su nombre.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MÁXIMO ZARCO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/11/21 y espera la resurrección.

Sus hijos Máximo, Gladis, Alejandra, hijos políticos Silvia, nietos Jimena, Emanuel, Belén, Lucas, David, José, Beatriz y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 10 hs., en el cementerio Vuelta de la Barranca. Servicio realizado por COMPLEJO PARQUE - Olaechea 649. – Tel.: 4219787.

INVITACIÓN A MISA

ANDRÉS OMAR CÁCERES (Cuni)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/10/21 y espera la resurrección.

“Recuérdemen con cariño, no lloren por mí que no he muerto, ahora soy feliz junto al Señor y a mis padres”. Tus hijos Ignacio y Micol, tu nieta Luján, tus hermanos Peri, Fernando, Ana, Carolina, Víctor y Edgardo: tu hermana política Claudia Peralta; tu tía Chabela Torres; sobrinos: Natalia y fila.; Lucía y fila.; tus primos Api y fila.; Domingo Abdulajad; Pablo Basualdo y fila.; Natalí y fila.; Ricardo y Rosa y fila.; José Caro y fila.; y demás familiares invitan a la misa que se realizará hoy a las 20 hs. en la parroquia Santo Cristo al cumplirse un mes de tu partida a la Casa del Padre Celestial. Se ruega una oración a su querida memoria.

INVITACIÓN A MISA

ARGENTINO DE LA CRUZ SUÁREZ (Chacho)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/11/06 y espera la resurrección.

“No es fácil aceptar tu ausencia, pero tu recuerdo es muy grato para nuestra memoria”. Tu esposa María, sus hijas, hijos pol., nietos y bisnietos, invitan a la misa en la iglesia Santo Cristo hoy a las 20 hs., al cumplirse quince años de su partida.

Gracias Padre Santo y San Benito

Por los favores recibidos.

RDLF

BOSETTI, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/21|. Sus hijos, hijos. po. nietos y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

BOSETTI, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/21|. "Que el Señor la tenga en su reino y haga brillar para ella la luz que no tiene fin". El Consorcio Bº El Palomar y las familias que integran el Sector 1 participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la Sra. Silvia Jozami en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

BOSETTI, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/21|. Chino Gubaira y su esposa Fabiola Vittar, sus hijos Oso y familia, Toty y familia, Gabriel y familia y Guadalupe participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Pque. de la Paz.

CÓRDOBA, AMÉRICA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/21|. Sus hijos Karin, Omar, Lilian, Dino, Alejandra, Augusto, h. politicos, nietos, bisnietos y demas familiares participan su fallecimiento, sus restos seran inhumados hoy 9 horas cementerio de Maco SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA .

DELGADO DE LINGUA, JUANA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/21|. Su esposo Raúl Lingua, su hija Mónica, su hijo político Norberto Sucatzky, y sus nietos Evelin y Lautaro participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados ayer en CREMATORIO ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GIMÉNEZ VDA. DE RODRÍGUEZ, HEBIA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 15/11/21|. Emma Olivera de Daud, sus hijos Malena, Mario, Perla, Luis y flias lamentan su fallecimiento y acompañan a sus hijos y familiares en estos dolorosos momentos. Elevamos oraciones por su descanso eterno.

JAPAZE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 25/11/21|. El Instituto de Informaciones Comerciales de Santiago del Estero, su comisión directiva, asesores, gerente y personal participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano del Sr. Mario Japaze, integrante de la comisión directiva de la Institución, e invitan a cuantos compartieron con él este camino de vida, a unirse en una oración humilde y confiada por el eterno descanso de su alma y para quienes entristece esta gran pérdida el consuelo de una cristiana resignación.

JAPAZE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 25/11/21|. Rubén Jorge y Marizabel Faisal de Jorge abrazan profundamente a sus amigos Mario y Silvia en este momento de dolor. Que una pronta resignación acompañe a sus corazones.

JUÁREZ DE URRERE, NILDA RIMA (q.e.p.d.) Falleció en Rosario el 23/11/21|. Anita de Parra, Teresa de Giuliano, Alba de Ledesma y Nené Manfredi, participan conprofundo dolor el fallecimiento de la hermana de su amiga Alicia. Ruegan oraciones en su memoria y resignación a su familia.

JUGO, RAMONA MAFALDA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/21|. Margarita Cerri y sus hijos Marcela, Rubén, Fabián y Mónica Jugo participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/21|. Su hijo pol. Carlos Riccardo, nietos Carlos, Domingo y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio El Descanso.a las 8 hs. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

LEDESMA, GLADYS (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/21|. Su hijo político Tucho Riccardo, sus nietos Tuchito y Luciano y demás familiares, agradecen a Dios haber compartido la vida con la querida Gladys, quien ya vive eternamente en la presencia de Jesús, junto a su amada hija María Silvia. Sus restos serán velados e inhumados en el cementerio El Descanso, hoy a las 10 hs.

LOBO, JULIO ARGENTINO (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/21|. Su esposa Mirian Asencio, sus hijos Rodrigo y Rosa Lobos, su hija política Mariela, sus hnos, sobrinos y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos seran ionhumados hoy 11 horas en el cementerio Pampa Muyoj. COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787

LUNA, AMÉRICA ESTER (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/21|. Sus hijos Tadeo, Mariana, Aimara, sus hermanos Rosa, Luisina, Belén, Carlos, Graciela, Pelada, Juan, tíos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS La Plata 162. Tel 4219787.

OLLER, MARCELO ( Dr.) (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/21|. "Que el Señor la tenga en su reino y haga brillar para ella la luz que no tiene fin". El Consorcio Bº El Palomar y las familias que integran el Sector 1 participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en tan difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

PÉREZ, RAÚL ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/21|. Su esposa Eva hijos Marcia y Alejandro, nietos Sofía, Camila, Micaela, Nahiara, Ema, Lisandro y Facundo y demás familiares, participan de su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio Jardín del Sol. Ceremonial Exequias y Tanatopraxia. Relizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

PÉREZ, RAÚL ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/21|. Mirta Paz, Walter Ledesma, Giuliana Ledesma, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hija Soledad y Federico en este difícil momento. Elevamos oraciones en su memoria. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

PÉREZ, RAÚL ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/21|. Gavino Paz y Alberto Paz, acompañan con profundo dolor a toda su familia en este difícil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

PÉREZ, RAÚL ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/21|. Sabrina Ledesma y Agustín Rodríguez acompañan con dolor a su ahijada Nahiara, a sus compadres Federico y Soledad en este difícil momento. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

PÉREZ, RAÚL ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/21|. Dora Inés Peralta, Diego Peralta, Mariné Peralta y Facundo Carrillo, Agustina y Mahia acompañan a la familia Pérez en este difícil momento. Pedimos oraciones en su memoria.

PÉREZ, RAÚL ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/21|. Dante Bordigoni y familia, participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su hijos Alejandro y Marcia Soledad y familias. Elevamos oraciones en su memoria.

PÉREZ, RAÚL ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/21|. Los amigos de los jueves de su hijo Alejandro, participan su fallecimiento, acompañan a toda su familia en tan difícil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

VELARDE DE MURATORE, HERMELINDA CONSEPCIÓN (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/21|. Le dijo Jesús: Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. (Juan 11,25). La Comunidad Religiosa y Educativa del Colegio Belén, participan con profunda pena el fallecimiento de Hermelinda Velarde, madre de nuestro querido compañero Juan Muratore y acompañan a toda su familia en este momento elevando oraciones en su memoria.

VILLAVICENCIO, EDUARDO (q.e.p.d) Falleció el 26/11/21|. Su esposa Celia Mercedes Coronel, sus hijos Monica, Daniel, Marcelo, Julio, Miguel Villavicencio, h. politicos, nietos, bisnietos y demas familiares participan su fallecimiento, sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio El Descanso SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

SUASNÁVAR,, CLAUDIA MÓNICA (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/21|. Mony querida, compañera y amiga, qué grato fue conocerte y compartir con vos cada jornada laboral. Por tu accionar como docente, te ganaste el reconocimiento de toda la comunidad educativa del Colegio Madre Mercedes Guerra, porque tu entrega fue efusiva a la hora de enseñar, de planificar una acción y de plasmar un proyecto. Estos aspectos te resaltaron como una recepcionista cálida. Una líder leal a sus principos, dinámica y cargada de ideas, con la firme disposición de buscar siempre una solución a todo. Pero, lo que más te engrandece es el amor, dedicación y entrega a los tuyos como MADRE Y MUJER. Por siempre estarás presente, en la memoria de tus compañeros del Colegio al que tanto quisiste. Al cumplirse los nueve días de su partida a la Casa del Señor, se invita a la misa que se oficiará en La Catedral Basílica hoy a las 20 hs.

CORONEL, FÉLIX ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/21|. Su esposa Olga Gimat, sus hijos Walter Enrique, Daniel Oscar y Maria de los Angeles, sus nietos Gabriel Gerez, Valeria, Flavia, Celeste, Santiago, Ayelen, Daniela, Nicole Coronel y Nicolas Chazarreta, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán velados en Soler y San Carlos el día sábado 27/11/21 de 8 hs a 12 hs y serán inhumados en el Cementerio La Misericordia.

CORONEL, FÉLIX ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/21|. Su esposa Gimak Olga del Valle, sus hijos Walter, Daniel y Marita, h/pol., nietos, bisnietos y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy 12 hs en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - Tel. 4219787.

CORONEL, FÉLIX ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/21|. Sus hijas politicas Aide Robles y Georgina Curguan, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CORONEL, FÉLIX ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/21|. Su hijo político Roberto Chazarreta y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CORONEL, FÉLIX ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/21|. Sus bisnietos Santiago, Melani, Ana y Sofía, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

CORONEL, FÉLIX ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Acompañan en este doloroso momento a su esposa Olga Guimak de Coronel e hijos Daniel, Marita y Walter. José Kozlowski y familia

GAY, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/21|. Sus sobrinos Lito, Marisa y Silvia Gay y respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GIANUZZI, MIGUEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/21|. Griselda Mignani Numa participa en oración la partida del querido Migui. Acompaña con cariño a sus padres Coty, Patito y familia. Rogando por su paz en el Señor, consuelo y fortaleza para sus seres queridos.

LAZA, SARA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/21|. Su esposo Carlos Gutiérrez, sus hijos Carlos, Yesica y Javier, h/pol, Mónica y Emilio, sus nietos Yael y Pía, y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162 tel 4219787.

CORBERA, MINERVINO (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/05|. Hoy hace 16 años que partiste al cielo, tu ausencia nos dejo un gran dolor, ni el tiempo ni las circunstancias evitara que nos olvidemos de ti, tu recuerdo esta cada día presente en cada uno de nuestros corazones. Solo nos queda el consuelo de que estás al lado de Dios, de tu esposa e hijo. Te pedimos que desde allí nos den resignación. Tu hijo Raúl, hija política Mónica, cuñada Betty, nietos Mario,Rita e Ibana, nietos políticos Joaquín e Ivana invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 hs en la parroquia Cristo Rey. La Banda.