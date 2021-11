FÚNEBRES | 28 de noviembre del 2021

28/11/2021 - 03:54 Funebres

FALLECIMIENTOS

27/11/2021

Esther Negalista González de Russo

Rosa Ferreyra de Bonetti (La Banda)

Mónica Esther Chávez (La Banda)

Renato Ciocci

Juan Carlos Antonio Cejas (Beltrán)

Rosa Beatriz Villalba

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

INVITACION A MISA

JOSÉ ROBERTO HUARDENE (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/5/21 y espera la resurrección.

Amados hijos: José Luis, Fernanda y Alejandra: Hoy hace 6 meses que me fui. Ni ustedes, ni yo entendemos porque tuvimos que separarnos, no lloren mi ausencia, cuando piensen en mi imaginen que estoy de viaje, no estén tristes no me perdieron. Estoy feliz, no se imaginan lo hermoso que es el lugar donde vivo, cerca de Dios y sepan que siempre estoy con ustedes los abrazo bien fuerte y los amo!!!. Hoy lo recordamos con una intención en la misa por tu eterno descanso en la parroquia San Juan Diego a las 20.30 hs. “Siempre en nuestros pensamiento y corazón padre querido”.

RECORDATORIO

JOSÉ HÉCTOR FIGUEROA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/11/20 y espera la resurrección.

¡Hijo mío! Dejaste mis brazos vacíos, para cobijarte en los brazos del Salvador, nuestro Dios.

Cuán grande ha sido tu amor al Padre sobre la tierra, que no dudaste en ir con Él y su Santa Madre, la Virgen María, al Reino de los cielos.

Hijo de mi alma, sé para mí, tus hijos, tus hermanos y demás familiares, la roca de sostén, refugio y fortaleza, y guíanos por los senderos que nos conducen junto a ti, tus abuelos y padres, que sin duda alguna, ya se encuentran en la gloria de Dios.

Qué grande es tu bondad Padre Santo, que nos llenaste de amor, fé y maravillas. Te pido que fortalezcas en cada uno de nosotros, la fe, el espíritu, y el amor hacia ti.

Con fe y esperanza de encontrarnos, te dejo un beso, tu madre Rosita.

RECORDATORIO

JOSÉ HÉCTOR FIGUEROA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/11/20 y espera la resurrección.

Sólo te pido un abrazo más que me apriete mucho más que ayer... Sólo te pido un consejo más que por siempre deba recordar... Sólo te pido una sonrisa más para saber cómo sonreír de aquí en más... Sólo quisiera una última despedida que manche de alegría el resto de mi vida... Tu hijo Maximiliano, Adriana Duarte y tu nieto José Alfonso te recuerdan diariamente.

RECORDATORIO

JOSÉ HÉCTOR FIGUEROA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/11/20 y espera la resurrección.

Te has ido y el dolor siempre será eterno. Nos cuesta todavía aceptar tu partida, nos faltan tus consejos y silencios, tu apoyo incondicional y tu amor. No tenías riquezas materiales pero nunca nos faltó alimento, nunca nos faltó ropa para vestirnos, zapatos para calzarnos ni amor para cuidarnos, educarnos y amarnos.

Hoy se cumple un aniversario de tu partida, no importa cuántos años sean nuestro agradecimiento y amor por vos siguen intactos. Te amamos papi!

Tus hijos Fernanda, Mariana, Maximiliano. Mabel y tus nietos Juan Cruz y José Alfonso, te recuerdan y ruegan oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

JOSÉ HÉCTOR FIGUEROA (q.e.p.d.) 28/11/20--28/11/21

Tú nunca morirás, porque tu presencia es eterna. Hermano de mi alma cierro los ojos y te veo feliz con nuestros amados padres y abuelos, hasta nuestro próximo encuentro.

Tu hermana María de los Ángeles, tu hermano Dito y tus amadas Souzas te recuerdan con infinito amor.

RECORDATORIO

JOSÉ HÉCTOR FIGUEROA (q.e.p.d.) 28/11/20--28/11/21

"Amigo es más profundo, su alcance es infinito, comienza en este mundo y culmina junto a Cristo".

Tus amigos te recuerdan eternamente Lita Segura, sus hijos Liz y Coco, Ely y Pablo, Marcelo y Olga y sus respectivas familias.

RECODATORIO

LITA SABINA LÓPEZ (Coca) –Benjamín Eladio López (Macoco) (q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor el 21/11/18 y 28/7/21 y esperan la resurrección.

La alegría de la familia ya no está más. Sus ausencias duelen. Sus presencias se extrañan. Sus historias y vivencias nos acunaron nuestros días. Quizás quedaron momentos por vivir pero ojalá sigan disfrutando sus viajes tan lúdicos y felices mirándonos y protegiéndonos.

Al cumplirse 3 años y 4 meses de sus respectivos fallecimientos, su hermana Vilma, su cuñado Andrés, su ahijada Fabiola y sobrinos Maricel y Martín los recuerdan con amor y ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA TERESA BOSETTI (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/11/21 y espera la resurrección

Su hija Silvia Jozami, sus nietas María Ana y Mariano Amadey, Maia y Laurencia y Emilio Fernández, sus bisnietas Olivia, Rafaela y Manuela Amadey y Rosario Fernández, su fiel colaboradora Daniela Campos, participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RAÚL ORLANDO PÉREZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 25/11/21 y espera la resurrección.

Aldo Mario Cinquegrani, su esposa Josefa Pullarello, sus hijos Mariano, Loly, Antonio, Aldo y sus respectivas familias, participan con gran dolor el fallecimiento de nuestro querido amigo y rogamos a Dios nuestro Señor lo reciba en sus brazos y le dé el descanso eterno a tan buena persona que siempre fue. Acompañamos a su esposa, hijos y demás familiares en este triste momento.

RECORDATORIO

AMÉRICO RAFAEL SALGADO – YOLANDA P. DE SALGADO (q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor el 28/11/87 y el 23/0210 y espera la resurrección.

“Bienaventurados los que creen en el Señor, porque ellos tendrán la vida eterna”.

Al cumplirse treinta y cuatro y once años de sus respectivas partida a la Casa del Padre, sus hijos los recuerdan hoy con inmenso cariño. Ruegan oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

INES REYNOSO DE NASSIF (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/05/21 y espera la resurrección.

Mamá de mi corazón hoy, a seis meses de tu partida, estás presente en nuestro día a día. Sabemos que tu luz y tu amor aún nos acompaña y protege. Te extrañamos y te amamos mucho. Vives en nosotros mamita. Tu esposo Juan Carlos, tus hijas Silvia y Lucrecia, tu adorado nieto Augusto Jesús y tu hijo del corazón Óscar.

Elevan oraciones al Altísimo para que su alma descanse en paz.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ROSA FERREYRA DE BONETTI (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/11/21 y espera la resurrección.

Sus sobrinos Graciela Ferreyra, Julio Fernández, su hijo José Julio Fernández, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ROSA FERREYRA DE BONETTI (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/11/21 y espera la resurrección.

Sus sobrinos Miguel Ángel Ferreyra, Teresita Beatriz Montoto, sus hijos, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de la “querida tía Negra” y ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

ROSA FERREYRA DE BONETTI (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/11/21 y espera la resurrección.

Sus hijos Norma, Alfredo y Silvia, sus nietas María Laura, Julieta y María Soledad, sus bisnietos Candelaria, Nina y Pablo participan con profundo dolor y elevan oraciones en su querida memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol.

BOSETTI, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/21|. Sus hijos Viviana, Silvia, Marcelo y Claudia Vitalevi, Juan Luis, José y Fernanda y Natalia Carrillo, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.

BOSETTI, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/21|. La C.D y socios del club de los Abuelos de Sgo del Estero participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida socia y acompañan a su familia en estos momentos de dolor.

BOSETTI, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/21|. Abu Tere: te queremos por siempre y estarás siempre en nuestro recuerdo. Cecy Nelba y Faby

. Rogamos una oración en su memoria.

BOSETTI, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/21|. Nora Ugozzoli, Carlos Vega Ugozzoli ( y sus hijos) participan con dolor de su fallecimiento y acompañan a la familia en este difícil momento.

CIOCCI, RENATO (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/21|. Su esposa Elsa, sus hijos Fabio y Miguel y sus nietos Fausto, Renzo, Agostina y Micaelas y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E GUBAIRA.

CIOCCI, RENATO (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/21|. Compañeros y amigos del "Team Pit Bull" participan con profundo dolor el fallecimiento del papá de Miguelino y acompañan a toda su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su querida memoria

CIOCCI, RENATO (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/21|. Los amigos de su hijo Favio. Ariel Pujol, Nancy Clavero, Myriam Gauna y Luis Retondo. Sus restos fueron velados en la tarde de hoy y fueron sepultados hoy a las 17:30 hs. en el cementerio La Piedad.

GONZÁLEZ DE RUSSO, ESTHER NEGALISA (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/21|. Sus hijos Antuca y Yiyi y su nieta María de los Ángeles participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GONZÁLEZ DE RUSSO, ESTHER NEGALISA (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/21|. Mamá querida!! Luchadora y guerrera de la vida; siempre con la actitud de pensar en positivo. Valiente. Buena y generosa. Inteligente en todas las circunstancias. Moderadora y servicial. Leal amiga y apreciada vecina. El Señor te llamo a su Reino Celestial después de 93 años de vida terrenal entregando tu quehacer diario con fe y esperanza. Dios te cobije en su gloria y goces de la Vida Eterna junto a mi papá Turi, tu viejito amado, tu madre abuela Uca y toda la familia Celestial. Te amaremos por siempre mamá!!. Sus hijos Antuca y Yiyi; su adorada nieta María de los Ángeles y sus fieles y dedicadas cuidadoras y colaboradoras Rosita y Marcela. Hasta siempre mamá!!.

GONZÁLEZ DE RUSSO, ESTHER NEGALISA (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/21|. "El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar". Descansa en paz querida hermana fuiste mi brújula de vida como mi madre, entregándome siempre tu amor generoso. Tu querido hermano Pablo y Nené ruegan al Señor por tu eterno descanso y brille para Ti la luz que no tiene fin. Nuestro corazón con todo tu recuerdo. Que asía sea!!.

GONZÁLEZ DE RUSSO, ESTHER NEGALISA (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/21|. "Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin. Su querida cuñada Negrita de Castillo, sus hijos con sus respectivas familias te despiden con inmenso amor, dando gracias a Dios por tantos años compartidos con felicidad y alegría familiar. Tus gloriosos 93 años quedarán grabados en nuestros corazones. Hasta siempre Esthercita!!.

JAPAZE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 25/11/21|. Manuel Héctor Álvarez, Delia Raab de Álvarez y sus hijos Adriana y Patricia participan su fallecimiento y acompañan a sus amigos Mario y Silvia en este momento de dolor.

JAPAZE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 25/11/21|. Patricia Álvarez participa su fallecimiento y acompaña a sus amigos Mario y Silvia en este momento de dolor.

JAPAZE, LUIS (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 25/11/21|. Miguel Ángel Barrera Martínez, Nélida Raab y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su amigo Mario y acompañan a toda su familia en este momento de pesar. Elevan oraciones en su memoria.

JUÁREZ DE URRERE, NILDA RIMA (q.e.p.d.) Falleció en Rosario el 23/11/21|. Sus primos Arq. Juan Carlos Loto, María Luisa Loto y Roque Alberto Loto y demás familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JUÁREZ DE URRERE, NILDA RIMA (q.e.p.d.) Falleció en Rosario el 23/11/21|. La C.D y socios del club de los Abuelos de Sgo del Estero participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de su socia Sra. Alicia Juárez y tía de su vicepresidente Sra. Alicia Valladares de Pistamiglio. Ruegan oraciones en su memoria.

OLLER, MARCELO ( DR) (q.e.p.d.) Falleció el 22/11/21|. Arq. Osvaldo Mario Maffini y familia, participan profundo dolor el fallecimiento de su querido y entrañable amigo Marcelo, quien supo dejar en nuestras vidas solo buenos momentos, por su humildad, generosidad y gran calidez. Descansa en paz, querido amigo.

VILLALBA, ROSA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/21|. Sus hijos Susana, José, Jesús, Claudia, Diego, Rita, Leo, hnos. h. pol y nietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio La Piedad a las 17 hs. casa duelo Mza. UF Lote 12 Bº Aeropuerto 2da. Amp. Serv. Certeza. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

VILLAVICENCIO, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/21|. "El que cree en Mí, aunque muera vivirá". Señor concede el descanso eterno y la vida eterna a tu hijo Dardo. Sus amigos y vecinos Alfredo Marotta, su esposa María Hortencia Navarro e hijas Alejandra, Andrea, Claudia y Carolina Marotta participan su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

VILLAVICENCIO, EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/21|. "Mi alma espera en el Señor y yo confío en su palabra". Su amigo Luis Espeche, su esposa María Angélica Díaz e hijos Luis María y Silvina Espeche participan su fallecimiento y elevan una oracion en su memoria.

ZAGANIAS DE ROLDÁN, PETRONA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/21|. Sus hijos Silvia, Margarita, Roxana y Hector, nietos y bisnietos participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de San Antonio. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

ZARCO, MÁXIMO (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/21|. Viviana Chazarreta y flia participan con dolor su fallecimiento y acompañamos a su flia en este triste momento. Rogamos oraciones por su descanso eterno.

ZARCO, MÁXIMO (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/21|. Su esposa Reyna Coronel, sus hijos Máximo Alberto y familia, Gladys Elizabeth y familia, María Alejandra y familia, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. "Brille para él la luz que no tiene fin".

ZARCO, MÁXIMO (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/21|. Sus nietos Gimena, Emanuel, Belén, Lucas, David, José y Beatriz, nietos políticos Federico, Alejandra, Carlos, Agustina, Barby, bisnietos Lara, Camila, Sofía, María Paz, Emmita, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. "Brille para él la luz que no tiene fin".

ZARCO, MÁXIMO (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/21|. Sus hermanos Ermelinda y familia, Leonardo y familia, Juan y familia, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria. "Brille para él la luz que no tiene fin".

ALMADA DE DAPELLO, LUCY LILIANA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/20|. Hoy hace un año que partiste al cielo, tu ausencia nos dejó un gran dolor, tu recuerdo está cada día presente en cada uno de nuestros corazones. Solo nos queda el consuelo que estás al lado de Dios. Tus hermanos Mario, Oscar, Susy, tus sobrinos Maximiliano, Andrea, Daniela y Matías, invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 hs. en la Pquia. Santa Rita.

CERVETTO, LUIS ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 20/11/21|. Nunca muere quien supo vivir y ha dejado en la tierra hermosos recuerdos. Tu vida valió la pena y quedaran tus enseñanzas y tu amor, que estarán grabados por siempre en el corazón de todos los seres que has amado y te aman. Tu ausencia ha dejado un inmenso vacío, pero para los que te queremos nos dejarás de existir jamás. Su esposa hijos, hijos políticos y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs en la parroquia Ntro. Señor de los Milagros de Mailín de calle Belgrano (s) al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

CORVALÁN, ROBERTO CARLOS (Piqui) Sacerdote (q.e.p.d.) Falleció en Sta. Fe el 29/8/21|. Sus padres Gladis Juárez, Carlos Corvalán, hermanos Claudio, Diego, Lourdes, Charli y sus respectivas familias, invitan a la misa que se realizará hoy a las 20.15 hs. en la parroq uia Sagrado Corazón de Jesús al cumplirse tres meses de su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

HOYOS, CARLOTA (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/21|. Partiste en forma repentina que no nos diste tiempo para decirte adios. Dejaste un vacio inmenso en nuestras vidas, pero siempre vivirás en nuestros corazones. Que Dios te tenga en sus brazos y goces del descanso eterno. Agradecemos a familiares, amigos y vecinos por su acompañamiento y los invitamos a participar de la misa de los 9 dias hoy a las 20 hs. en la parroquia Santo Cristo.

ARCE VDA. DE MANSILLA, ADELAIDA AGUSTINA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/20|. Sus hijos, hijos políticos, nietos, bisnietos y demás familiares la recuerdan con mucho cariño al cumplirse un año de su partida a la Casa del Señor. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

CHÁVEZ, MIRTA SILVANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/21|. "Señor dale el descanso eterno y brille para ella la luz que no tiene fin". La comunidad educativa de la Esc. Nº 646 Los Pinos participan con profundo dolor del fallecimiento de nuestra querida docente Silvana y acompañan sus seres queridos en tan difícil momento.

CHÁVEZ, MIRTA SILVANA (q.e.p.d.) Falleció el 24/11/21|. Le dijo Jesús: "Yo soy la resurrección y la vida; el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá."La comunidad educativa de la escuela Nº 40 Francisco Olivera y jardín de infantes Nº 253 participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra compañera Silvana. Acompañan a toda su familia en tan difícil momento.

CHÁVEZ, MÓNICA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/21|. Sus hermanos, cuñados, sobrinos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy 9:00 hs en el cementerio La Misericordia. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162 tel 4219787.

FERREYRA DE BONETTI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/21|. Sus hijas Norma y Silvia Bonetti, h. pol Alfredo, sus nietas María Laura, Julieta, Soledad, bisnietos Candelaria, Nina, Pablo y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

FERREYRA DE BONETTI, ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/21|. "Caminante no hagas ruido que Rosa ya duerme en los brazos del Señor...". Su hermana Estela Lucy Ferreyra, sus hijos Raúl, Mariel, Andrea, Matías, Claudio, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones por su alma.

CORIA VDA. DE IBÁÑEZ, OLGA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/21|. Madre querida tu partida ha dejado mi alma vacía y mis días sin consuelo, allá en el cielo junto a mi padre vives ahora. Te amo y te amaré siempre. Su hijo Daniel Ibáñez, su nuera Isabel, nietos Mayra, Jimena, Nony y José, sus bisnietos Nahyr, Esme, Thiara, Victoria y Elián, invitan a la misa en la iglesia Cristo Rey a las 20 hs. al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

CORIA VDA. DE IBÁÑEZ, OLGA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/21|. Mi querida abuela 9 días han pasado ya.Tu encuentro con nuestro Señor será hoy. El dolor y la tristeza invade nuestras vidas por tu partida, solo nos consuela el reencuentro de algún día. Te amaré por siempre! Tu nieta Jimena Ibáñez, esposo José Pecora y tus bisnietas Esme y M. Victoria. Invitan a la misa que se oficiará en la iglesia Cristo Rey a las 20 hs. al cumplirse 9 días de su fallecimiento.

CEJAS, JUAN CARLOS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/21|. Su esposa Olga Cristina Corbalán, sus hijos Verónica Cejas, Juan Sebastián Cejas, Francisco Cejas, María de los Ángeles Cejas, Ángel Antonio Cejas, Carlos Cayetano Cejas, Edith del Jesús Cejas, sus nietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Beltrán. Servicio realizado por la empresa HUGO A GUBAIRA S.R.L H. IRIGOYEN 531 Tel 4-296027.