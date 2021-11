FÚNEBRES | 30 de noviembre del 2021

29/11/2021 - 23:14 Funebres

Jacinto Ramón Arabí

Liliana Anahí Ledesma

Margarita Dolores Brandán

Juan Carlos Jiménez (La Banda)

Yolanda Severa Riboldi Rojas

Orlando Manuel Álvarez (La Banda)

Víctor Manuel Verón (La Banda)

Graciela Ramona Orieta (Clodomira)

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

GRACIELA BASILE DE ÁVILA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/11/21 y espera la resurrección.

Aldo Mario Cinquegrani, su esposa Josefa Pullarello, sus hijos Mariano, Loly, Antonio, Aldo y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestra querida amiga y vecina Graciela.

Dios la tenga en la gloria. Descanse en paz y les de a sus hijos y demás familiares la fortaleza necesaria para superar tan difícil momento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Dra. GRACIELA BASILE DE ÁVILA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/11/21 y espera la resurrección.

El Sr. administrador, subadministrador, síndico, autoridades y empleados de la Caja Social participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de su compañero de trabajo. Dr. Martín Ávila.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Dra. Graciela Basile de Ávila

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/11/21 y espera la resurrección.

Norma Beatriz Maza de Zaiek y familia participa con profundo dolor la partida de Graciela al Reino Celestial y hacen llegar con el afecto de siempre su más sentido pésame a sus hijos y nietos.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Dra. GRACIELA BASILE DE ÁVILA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/11/21 y espera la resurrección.

Querida cuñada partiste dejando tu ejemplo, persona excelente, en realidad no hay calificación igual, uno se pregunta si yo respondo “el amor a Dios lo supiste interpretar como El pidió. Sus padres fueron de 10 te enseñaron a ser buena, esto te sirvió para dejar otras generaciones de familia y amistades que te rodearon. Ya estás en el cielo te lo ganaste junto a tu familia por siempre vivirás en mi recuerdo. Hasta pronto. Perla Ávila y familia; Elmina Pérez.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

GRACIELA BASILE DE AVILA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 27/11/21 y espera la resurrección.

Dr. Jorge René Trejo, su esposa Ana Teresa Cano y sus hijos, lamentan su fallecimiento de su amiga Graciela y acompañan en el dolor a sus hijos. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARGARITA D. BRANDÁN DE GUZMÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/11/21 y espera la resurrección.

Mis ovejas escuchan mi voz, yo las conozco y ellas mi siguen”.

Yo les doy vida eterna ellas no perecerán jamás y nadie las arrebatara de mis manos. Dios te conceda por siempre la Morada de consuelo a la felicidad del descanso y la claridad de la luz eterna.

Sus hijos Néstor Enrique Guzmán. Su esposa Norma Graciela del Valle Olivares Beltrán Neirot e hijos Enrique Fernando y Néstor Alejandro Guzmán Olivares.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

MARGARITA D. BRANDÁN DE GUZMÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/11/21 y espera la resurrección.

La vida nos ha sido dada para buscar a Dios la muerte para encontrarla y la eternidad para poseerla.

Vivió y amo sin detener el tiempo porque el tiempo es una ensayo de eternidad.

Luis Marcelo Magnaterra, María Fernanda Olivares e hijos María Pía, María Agustina, María Belén y Marcelo Nicolás Magnaterra Olivares desde Viña del Mar (Chile).

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARGARITA BRANDÁN VDA. DE GUZMÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 28/11/21 y espera la resurrección.

Ya estás descansando en la presencia del Señor. Nos toca decirte hasta pronto porque sabemos que nos volveremos a ver. Su hijo Juan Carlos, su esposa Adela, sus nietos Pichi, Fanny, Gladys y Omar, participan con dolor su partida y ruegan oraciones por su eterno descanso.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

GRACIELA RAMONA ORIETA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 29/11/21 y espera la resurrección.

“Mi alma llora ante tu partida, el dolor que siento en mi corazón no se puede expresar con palabras. Tu partida nos dejo un gran vacío pero nos reconforta saber que estas en un maravilloso lugar, siempre vivirás en nuestros corazones. Tu esposa José Diaz, tus hijas Yacqui, Ivana y Daniela, tus nietos Marisol, Jimena, Rocío, Seba y Chami y tu hijo político Raul, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos son velados en el Favorito Dpto. Banda y serán inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio de Clodomira.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

SILVIO DAMIÁN LUNA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Pvcia. Dr. Carlos Silva Neder participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

SILVIO DAMIÁN LUNA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor y espera la resurrección.

El senador nacional Dn. José Emilio Neder participa su fallecimiento.

RECORDATORIO

ANDRÉS EULOGIO CÁCERES (Chicho)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 1/11/95 y espera la resurrección.

"Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán la gloria de Dios".

Sus hijos Peri, Fernando, Ana, Carolina, Víctor y Edgardo; nietos, bisnietos, sobrinos y demás familiares lo recuerdan en el día de su cumpleaños y ruegan oraciones en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

JORGE ROBERTO BELTRÁN ALFARO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/5/21 y espera la resurrección.

“Volverás a encontrar mi corazón

Volverás a encontrar mi ternura

Todo va bien”

Los amaré en el Cielo como los amé en la tierra.

Papi, fuiste un hombre con grandes valores, trabajador, tenaz y luchador. Felices los ángeles que cuidarán de ti, aunque es inmenso nuestro dolor, nos consuela saber que ya descansa en paz ¡Te amamos! Su esposa Dominga Galván, sus hijos Jorge, María del Huerto y su hijo de corazón Franco.

Al cumplirse seis meses de su fallecimiento e invitan a la misa que se celebrará el 30/11/21 en la Iglesia Catedral a las 20.00 hs.

INVITACIÓN A MISA

MARÍA DOLORES GONZÁLEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/11/20 y espera la resurrección.

Vieja querida, aun año de tu partida como si fuese ayer, te extrañamos cada día sin tu presencia física, pero estas presente en cada rincón de la casa, en cada florecer de tus plantas de tu jardín adorado. Desde que no estás tú ausencia es la misma, un día, una semana, un mes, ya un año. No logramos mitigar el dolor de tu partida, sigues entre nosotros, como si nunca te hubieras ido, en nuestros pensamientos y más en nuestros corazones cada vez más presente, tu sonrisa eterna, tus monerías, para cada ocasión tenias un dicho y siempre lo recordamos. Vieja querida nunca te has ido, tus mascotas también sienten tu ausencia. Cuando nos despedías para recibir un nuevo día, con un beso tierno nos decías “hasta mañana si Dios quiere”. Te amamos eternamente, hasta que nos volvamos a encontrar. Tu amado esposo Adolfo René Avila, tus hijos Chuchy, Loly, Fito, su nieta Sabrina y nietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19.30 hs. en la parroquia Santa Rita.

INVITACIÓN A MISA

MARÍA DOLORES GONZÁLEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 30/11/20 y espera la resurrección.

Mi Viejita querida, ya hace un año desde que te has ido, me hiciste tan mamera que desde que te has ido se me paró el mundo, vos que eras el pilar de esta familia, la madre reina, tan indispensable, vos que siempre estuviste tan incondicional para nosotros, la primera en socorrernos ante cualquier cosa. Extraño verte sentada en la cocina viendo tus novelas. Esas comidas riquísimas que solo vos podías hacer porque a pesar de pasar la receta nunca salían como las tuyas. Mi abuela una mujer admirable, mamá con todas las letras, mi figura más cercana a una madre, ¡Y qué madre!! Gracias por quererme tanto, por amarme como si fuese tu hija, por enseñarnos a continuar a pesar de todo, danos las fuerzas para seguir más unidos que nunca ahora que no estás. El cielo lo tienes más que merecido viejita, tus pasos lentos en esta vida dejaron tanto amor. Abrázame fuerte en cada sueño como lo sigues haciendo. Solo se muere cuando se olvida y yo nunca te olvido. Te amo para siempre mi viejita, Tu nieta querida Sabrina Avila, invita a la misa que se oficiará hoy a las 19.30 hs. en la parroquia Santa Rita.

INVITACIÓN A MISA

RUBÉN DARIO MONTES

(q.e.p.d. ) Se durmió en el Señor el 21/11/21 y espera la resurrección.

“Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá y todo el que vive y cree en mí, nunca morirá”. (Juan 11:25-26).

Su familia invita a participar de la misa de las 20 hs en Catedral Basílica para rogar por su eterno descanso al cumplirse nueve días de su fallecimiento y en recuerdo de su querida memoria.

BASILE DE ÁVILA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/21|. Sus sobrinos Norma Avila y Mario Ibieta, Estela Avila y Guillermo Bravo, Teresa Capó y Jorge Avila y sus respectivas familias, rogamos a Dios que te reciba en sus brazos y te de el descanso eterno. Acompañamos a tu familia.

BASILE DE ÁVILA, GRACIELA (q.e.p.d.) Fallecio el 27/11/21|. María Elisa Castro, sus hijos Milagros, Álvaro, Andrea De Luca y sus familias, acompañan a sus hijos en estos momentos de tristeza y dolor. Brille para ella la luz que no tiene fin. Elevamos oraciones en su memoria y eterno descanso.

BASILE DE ÁVILA, GRACIELA (q.e.p.d.) Fallecio el 27/11/21|. Graciela descansa en paz. Ruego al Señor le habra la puerta grande de su Reino. Rosario Carabajal de Sanchez, sus hijos Mercedes y Oscar, participan con dolor su partida y abrazan a su familia en este momento dificil.

BASILE DE ÁVILA, GRACIELA (q.e.p.d.) Fallecio el 27/11/21|. Susana Achával, Carlos Ferreiro e hijos participan su fallecimiento y acompañan a Gabriela y hermanos en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria

BASILE DE ÁVILA, GRACIELA (q.e.p.d.) Fallecio el 27/11/21|. Dr. Luciano Franz y su esposa Licenciada Marthy Biagioli de Franz e hijos, acompañan a la familia Avila en este momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BASILE DE ÁVILA, GRACIELA (q.e.p.d.) Fallecio el 27/11/21|. María Josefina Castro y sus hijos María de los Ángeles y Juan Arrieta Castro participan el fallecimiento de la querida Graciela y acompañan a sus hijos Mario, Gabriela, Leandro, Alejandro, Martín y Graciela. Elevan oraciones en su memoria

BASILE DE ÁVILA, GRACIELA (q.e.p.d.) Fallecio el 27/11/21|. Martha Corvalán Olivera, sus hijos Antonio, Luis y Natalia Tagliavini participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en estos momentos de pesar.

BASILE DE ÁVILA, GRACIELA (q.e.p.d.) Fallecio el 27/11/21|. Daniel F. Yocca, su esposa María Lucrecia de la Cruz y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan a Dios haga brillar para ella la luz que no tiene fin".

BASILE DE ÁVILA, GRACIELA (q.e.p.d.) Fallecio el 27/11/21|. Chini Filippa de Guber y Silvia Sosa despiden con dolor a la muy querida amiga Graciela y acompañan a sus hijos en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BASILE DE ÁVILA, GRACIELA (q.e.p.d.) Fallecio el 27/11/21|. Juan Carlos Cremaschi, su esposa Silvia y sus hijos Daniel y Lucciana con sus respectivas familias; participan con profundo pesar de este momento y acompañan a sus hijos y familias en tan dolorosa pérdida. Se ruegan oraciones en su memoria.

BASILE DE ÁVILA, GRACIELA (q.e.p.d.) Fallecio el 27/11/21|. "No es mas grande aquel que ocupa mas espacio, sino aquel que mas vacio deja en su ausencia". Descansa en paz querida Graciela, viviras siempre en nuestros corazones! su cuñada Aida Beatriz Avila y familia, acompañan en el dolor a sus queridos hijos, nietos y demas familiares.

BASILE DE ÁVILA, GRACIELA (q.e.p.d.) Fallecio el 27/11/21|. Olga Anauate y flia participa con profundo dolor su fallecimiento. Acompaña espiritualmente a hijos y familiares. Ruega oraciones en su memoria.

BASILE DE ÁVILA, GRACIELA (q.e.p.d.) Fallecio el 27/11/21|. Margarita Anauate de Batule, sus hijos Marcela, Cecilia y Omar y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida amiga y vecina Graciela y acompañan en el dolor a sus hijos en este difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

BASILE DE ÁVILA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/21|. María Silvia Cuestas participa con participa con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de su amigo Marito Efraín y familia. Eleva una oración en su querida memoria

BASILE DE ÁVILA, GRACIELA (q.e.p.d.) Fallecio el 27/11/21|. Familia del Dr. Federico Petinichi despide a su tía gran persona, extensivo de mi Sra. Beby Toloza , sus hijos Lucas Martín, Nicolás y su nieta Franchesca y ruegan oraciones por su eterno descanso en paz junto a mi tío Mario

BASILE DE ÁVILA, GRACIELA (q.e.p.d.) Fallecio el 27/11/21|. Blanca Vaulet, Ing. Pedro Guzmán, participan con profundo dolor la partida de la Señora Graciela. Acompañan a su querida amiga Gabriela y Marito y sus respectivas familias. Elevan oraciones en su memoria.

BASILE DE ÁVILA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/21|. Mario Ramón Castillo Solá, Mónica Patricia Abate y su hija Josefina participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

BASILE DE ÁVILA, GRACIELA (q.e.p.d.) Fallecio el 27/11/21|. Graciela Lucatelli, sus hijos Angela Ornaghi y Nicolás Donalisio, sus nietos Nicolás y Blanca Ángela patticipan su fallecimiento y abrazan con todo amor a sus hijos, nietos y bisnieta.

BASILE DE ÁVILA, GRACIELA (q.e.p.d.) Fallecio el 27/11/21|. Guillermo Franz, Cecilia Ávila y familia, acompañan a sus hijos María, Gabriela, Mario, Alejandro, Leandro y Martín con sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BASILE DE ÁVILA, GRACIELA (q.e.p.d.) Fallecio el 27/11/21|. Marilé Casado, Cusi Díaz y participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

BASILE DE ÁVILA, GRACIELA (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/21|. Dany, Guilly y Marcelo Murad, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

BRANDÁN VDA. DE GUZMÁN, MARGARITA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/21|. Sus hijos Juan, Rosa, Enrique, Marta, Graciela y María, hijos políticos, nietos, bisnietos, tataranietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de San Marcos.. Servicio realizado por la empresa HUGO A GUBAIRA S.R.L H. IRIGOYEN 531 Tel 4-296027.

BRANDÁN VDA. DE GUZMÁN, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/21|. "Quien paso por nuestra vida y dejo luz, resplandecerá en nuestra alma para toda la eternidad. Su hija Rosa Guzmán, nietos Roxana, Valeria y Hugo, bisnietos Florencia, Abril, Mía, Egle, Matías e Israel participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de San Marcos. Ruegan una oración en su memoria.

BRANDÁN VDA. DE GUZMÁN, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/21|. Hoy te despedimos fisicamente Madre querida, pero siempre estarás en nuestros corazones. Fuiste una mujer extraordinaria. Te debo todo lo que soy. Gracias por el ejemplo de vida. Te voy amar siempre. Su hija Marta Guzmán y Victor Rojas, sus nietos Victor y Fernanda, Claudio y Adriana, Hernán y Lourdes, sus bisnietos Maxi, Mili, Cande, Consti, Bauti, Beni y Valentino Rojas, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio de San Marcos.

BRANDÁN VDA. DE GUZMÁN, MARGARITA DOLORES (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/21|. Su hija Maria Guzman y Francisco Lucca. Hoy te fuiste al Reino Celestial junto a tu marido Reinaldo. Tus hijos Mario. Roberto, Geronimo, Victor Guzmán. Nunca te olvidaremos. Sus nietos Sebastian, Maria, Eugenia, Gonzalo Lucca. participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron sepultados en el cementerio de San Marcos.

BRANDÁN VDA. DE GUZMÁN, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/21|. Hoy te despedimos querida Mamila, pero siempre estarás en nuestros corazones. Su nieta Fanny, su esposo Cuso e hijos Alvaro y Valentín, participan con inmenso dolor su fallecimiento.

BRANDÁN VDA. DE GUZMÁN, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/21|. Querida Mamila ya descansas en paz y siempre estaras en nuestros corazones y en nuestros hermosos recuerdos. Su nieta Gladys, su esposo José Luis e hija Micaela, participan con inmenso dolor su fallecimiento.

BRANDÁN VDA. DE GUZMÁN, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/21|. Querida Mamila: El Señor te llamo a su Reino Celestial después de 99 años de vida terrenal entregando tu quehacer diario con fe y esperanza. Dios te cobije en su gloria y goces de la Vida Eterna junto a nuestro Padre Gerónimo. Tus nietos Marta, Nancy, Tavo, Fabi y Sole. Tus nietos políticos Pato y Raúl, su hija en el afecto Rosita Gomez. Tus bisnietos: Franco, Fabiola, Ivi, Cori, Nico, Mauro, Valentina, Luján, Jimena, Martina, Jesús, Benja, Santino, Luisana y Sarita. Brille para ella la luz que no tiene fin.

BRANDÁN VDA. DE GUZMÁN, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/21|. Mamila: Dios te reciba en su reino. Tu nieta Marta, tus bisnietos Franco, Cori y Seba.

BRANDÁN VDA. DE GUZMÁN, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/21|. "Que el Señor la tenga en su Reino y haga brillar para ella la luz que no tiene fin". Antonio Acosta, Norma Fernández de Acosta, participan con profundo dolor su fallecimiento, con un abrazo fraterno y mucho cariños para todas sus famlias. Rogamos oraciones en su querida memoria.

BRANDÁN VDA. DE GUZMÁN, MARGARITA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/21|. "Bieanventurados los limpios de corazón porque ellos verán la gloria de Dios". Gladys Guzmán, Jose Luis Acosta y Micaela Acosta Guzmán, participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones en su amada memoria.

CIOCCI, RENATO (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/21|. La HCD de la Sociedad Italiana Unione e Fratellanza, participa con profundo dolor el fallecimiento de Renato, amigo, socio y miembro de la comisión directiva en innumerables oportunidades. Eleva oraciones al Altísimo por su eterno descanso.

CIOCCI, RENATO (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/21|. Que brille para el la luz Divina que no tiene fin". Su amiga de siempre. Carolina (Nucha) Sanguedolce de Jerez, su hija Claudia Marcela Jerez de Seiler y Mario Luis Seiler, sus nietos Maximiliano y Stefano, participan con profundo dolor el fallecimiento de Renato mi gran amigo compatriota, y acompaña a su esposa Elsita, sus hijos Fabio y Miguel, toda la familia en estos momentos de sentido dolor y rogamos por su eterno descanso en la Casa de Dios. Oraciones en su memoria que descanse en paz.

CIOCCI, RENATO (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/21|. Arq. Carlos Jensen y Sra participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su esposa Elsa e hijos Fabio y Miguel con mucho afecto.

GONZÁLEZ DE RUSSO, ESTHER NEGALISA (q.e.p.d.) Falleció el 26/11/21|. María Adela Tosi despide con profunda pena a doña Esther y eleva oraciones por su eterno descanso. "Brille para ella la luz que no tiene fin".

JUÁREZ, ASTOR SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/21|. Su tía Lic. Leyenda Cardoso de Barrera y sus hijos Dra. Leda Teresa, Crnel. Ernesto Ramón y Dra. Susana Margarita participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

JUÁREZ, ASTOR SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/21|. Miguel Armando Sánchez, Silvia Ruiz de Sánchez, sus hijas Virginia y Gonzalo Aguirre, Emilia y su nieto Lucio participan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a su familia.

JUÁREZ, ASTOR SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/21|. Carlos Enrique Bothamley, Lucía Beatriz Sánchez de Bothamley, sus hijos Federico, Augusto y Claudia Lopez, Carlos y sus nietos Francisco, Felicitas y Eleonora acompañan con gran cariño a su abuela Zully y demás familia en este momento de dolor.

JUÁREZ, ASTOR SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/21|. Se que estas con tu padre hablando macanas. Divertite mi querido Astor. Te vamos a extrañar muchísimo...Su tío Daniel Juárez y sus primos Daniel, Carlitos y Facundo participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

JUÁREZ, ASTOR SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/21|. Bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán la gloria de Dios...Ya estas gozando de la presencia del Señor. Mercedes Poggi y sus hijos Daniel y flia; Carlitos y flia y Facundo participan su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

JUÁREZ, ASTOR SEBASTIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/21|. Sus vecinos y amigos. Luis Reimondi y Maria Rosa Muratore e hijas participan con dolor el fallecimiento de Astor y acompañan a su mamá Liliana y a sus tíos. sus restos fueron sepultados en el cementerio Parque de la Paz.

JUÁREZ DE URRERE, NILDA RIMA (q.e.p.d.) Falleció en Rosario el 23/11/21|. Ñatita Castaño de Barrón, manda un cariñoso abrazo a su querida amiga Alicia y sus familiares por la pérdida de Nilda. Ruega oraciones en su querida memoria.

LEDESMA, LILIANA ANAHÍ (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/21|. Su esposo Diego, sus hijas Rocio y Agostina, su padre Raúl, su madre Liliana, sus hermanos Ximena y Raúl, sus cuñados, sobrinos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de la Paz.Cob Hamburgo Cia de Seguros S.A. Servicio realizado por la empresa HUGO A GUBAIRA S.R.L H. IRIGOYEN 531 Tel 4-296027.

LEDESMA, LILIANA ANAHÍ (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/21|. Señor dale el descanso eterno y que brille para ella la luz que no tiene fin. Su hermano politico Daniel Gustavo Cisterna, su esposa Claudia Armoha, sus hijos Romina y Gonzalo Cisterna, participan con profundo dolor su fallecimiento.

LEDESMA, LILIANA ANAHÍ (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/21|. El que cree en mi, aumque muera vivirá". Señor concede el descanso eterno y la vida eterna a tu hija Anahi. Sus hermanos políticos Teresita Cisterna, César Galvan, sobrinos Tomás y Juliana, participan con dolor su fallecimiento.

LEDESMA, LILIANA ANAHÍ (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/21|. "Señor dale el descanso eterno y brillepara ella la luz que no tiene fin". Sus padres políticos Teresa Paz y Francisco Cisterna, sus hermanos politicos Gustavo Cisterna y flia, Teresita Cisterna y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su hija política. Elevan una oración en su memoria.

LEDESMA, LILIANA ANAHÍ (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/21|. Su tío Papi Jiménez, sus hijos Cristina, Luis, Alfredo, Marcela, Alberto, Gabriel y Mónica y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su eterno descanso.

LEDESMA, LILIANA ANAHÍ (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/21|. "Que brille la luz que no tiene fin, descansa en paz Anita". Sus tíos Lito Cisterna y Mary Chazarreta, tus primos Ariel y Piny; Magali y Raúl; Dante y Romina y sus respectivas flias., acompañan a Diego, Rocío y Agustina y toda la familia en este inmenso dolor.

LEDESMA, LILIANA ANAHÍ (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/21|. " Yo soy la resurrección y la vida el que cree enMí, tendrá vida eterna". Las hermanas de su padre Lili y Gringa y flia; María Luisa, Alin,Mary, Zulma,Rosi, Chichi, Betti, Pilar, Gachy, Lurdes participan su partida a la Patria Celestial. Ruegan oraciones en su memoria

LEDESMA, LILIANA ANAHÍ (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/21|. "Yo soy la resurrección y la vida, quién cree en Mi aunque muera vivirá. Y todo el que cree, no morirá jamás". Las ex compañeras del Jardín Carocito : Graciela, Nene, Cristina, Gladys, Lili, Norma, Griselda y Mabel González acompañan con profundo dolor a sus padre Liliana y Raul.

LEDESMA, LILIANA ANAHÍ (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/21|. "Envía tu luz y tu verdad, que ellas me guíen y me conduzcan hasta tu monte santo, hasta tu morada. Personal Directivo, docente y personal de maestranza del Jardín de infantes N° 147 Carocito participan con profundo dolor el fallecimiento de la hija de nuestro compañero Raul Ledesma y de nuestra ex compañera Liliana de Ledesma y elevan oraciones en su memoria.

LEDESMA, LILIANA ANAHÍ (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/21|. Mary Juárez de Corral y sus hijos participan el fallecimiento de la hija de su ex directora Liliana Corvalán de Ledesma. Ruegan oraciones en su memoria.

LEDESMA, LILIANA ANAHÍ (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/21|. Dichoso aquel que reparte amor en la tierra porque el Señor lo recibirá en su Reino de luz, paz, misericordia y amor". El personal directivo, docente y no docente del jardín de infantes Nº 802 "Quilla Atun" participa con profundo dolor la inesperada partida de la hija de su ex directora Liliana Corvalán de Ledesma. Vuela Alto Anahí, dejas los mejores ejemplos de superación, voluntad y fuerza que acompañen a tu familia.

LEDESMA, LILIANA ANAHÍ (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/21|. Dios no prometió días sin dolor, risas sin tristezas, ni sol sin lluvia, pero si prometió fuerza para tus días, consuelo para tus lágrimas y luz para tu camino". Anahí Gerez y flia participan con profundo pesar el fallecimiento de la hija de su ex directora Liliana Corvalán de Ledesma, acompañan a la familia en el dolor rogando oraciones por su eterno descanso.

REYES, NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/21|. Tu partida dejas en nosotros un gran vacío y dolor, pero nos reconforta que estás en el Reino de Dios, desde allí nos protegerás a todos. Su esposo Francisco Saganías, hijos Jorge Saganías, Andrea Sanganías y Magdalena Reyes, nietos Ariel, Matías, Julieta y Milagros, bisnietos Agostina, Martina, Valentín y Maitena participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria para su eterno descanso.

REYES, NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Su hijo Jorge Raúl Saganías, su hija política Sonia Sorribas de Saganías y su nieta Milagros Saganías participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones.

REYES, NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/21|. Su hija Andrea, su hijo político Ale, sus nietos Matías, Julieta y su bisnieta Maitena. Que brille para ella la estrella que no tiene fin.

REYES, NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/21|. Ánimo y fortaleza en este duro momento de la vida, porque la partida de la madre es el regreso de un bello ángel al Cielo. La comunidad educativa de la Esc. Nº 1239 Presidente Doctor Raul Ricardo Alfonsin, acompaña en su dolor ante la pérdida de su Sra. madre a la Sra. Vicedirectora Magdalena del Valle Reyes. Se ruega una oración para su eterno descanso.

REYES, NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/21|. Cuando pregunté porque te fuiste muy dentro de mi corazon escucho con resignacion. Estoy aqui... No llores, porque Dios me hizo un ángel, tu guia y desde hoy seré tu dulce compañia. La familia Martinez Vasquez acompaña en su dolor a su comadre y amigia Magui Reyes antela pérdida de su Sra. madre. Se ruega una oración por su descanso eterno.

RIBOLDI ROJAS, YOLANDA SEVERA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/21|. Su hijo Hugo Burgos su hija política Nélida Acosta, sus nietos Rodolfo, Emanuel, Mónica Burgos bisnietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

STIBUREK, CLARA ROSA (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/21|. Oscar Cisneros e hijos Luciano, Jorge y María José participan con dolor el fallecimiento de la hermana de su querida amiga Valle y hermana política de Armando Cejas. Elevan oraciones en su memoria. Las Termas.

BARRAZA, EDMUNDO EDUARDO(Negui) (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/18|. A tres años de su partida lo recordamos agradeciendo a dios por haberlo puesto en nuestras vidas. Su esposa, hijos, nietos y familiares invitan a la misa a realizarse hoy a las 20 hs en Catedral Basílica.

MARTÍNEZ, JACINTA JOSEFINA (Tota) (q.e.p.d.) Falleció el 21/11/21|. Sus hijas Cristina y Pely, nietos, bisnietos y demás familiares invitan a la misa hoy a las 20 hs en Catedral Basílica con motivo de cumplirse 9 días de su partid a la Casa del Señor.

ÁLVAREZ, ORLANDO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el Falleció el 29/11/21|. Su esposa Teresa Isabel Paniagua, su hijo Mario Daniel Álvarez y demás familiares part. su fallec. sus restos serán inhum. hoy en el cement. La Misericordia. NORTE SERVICIOS SOCIALES. Laprida 383.

ÁLVAREZ, ORLANDO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/21|. Pedro Brue y familia participan ante tan irreparable pérdida. Me acompañaste casi 10 años en la Liga Santiagueña de Futbol. Amigo te mereces estar junto a Dios. Fuiste una gran persona.

ÁLVAREZ, ORLANDO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el Falleció el 29/11/21|. Familia Guadin y Héctor Maculus; Diego Egea, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan duro trance. Elevando oraciones en su querida memoria.

ÁLVAREZ, ORLANDO MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el Falleció el 29/11/21|. El Club Olímpico La Banda, participa con profundo dolor el fallecimiento de Orlando, quien fuese jugador, entrenador, miembro de la subcomisión de Voley, como así también miembro de la Comisión normalizadora de la Institución, se ruega una oración en su memoria.

JIMÉNEZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/21|. Su esposa Sayago Dominga Isabel, sus hijos Jhon, Fátima y Stefania, hijos pol, nietos y demás fliares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - Tel. 4219787.

TUR, JOSÉ APARICIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/8/19|. "Tati": Querido abuelo, tu partida causò una tristeza enorme en nuestros corazones. A pesar si hubieses vivido, hoy 30 estarías cumpliendo 95 años de vida. Su nuera Ana, nietas Claudia y Mónica, bisnietos Sergio, Erica y Milagros.

VÁSQUEZ, ROSARIO DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/21|. Sus vecinos Arq. Juan Carlos Loto, María Luisa Loto, Roque Alberto Loto y demás familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones a su memoria.

VÁSQUEZ, ROSARIO DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 28/11/21|. Descansa en paz querida Rosarito. Juana Urquiza, Miguel Miranda y flia acompañan a su esposo e hijos en este doloroso momento. Compañera docente y amiga de tantos años.

VERON, VÍCTOR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/21|. Su esposa: Marìa Guerra, sus hijos: Vanesa Yesi, Antonella, Rocio, Victor, Carlos, Micaela, hijos politicos, Marcela, Ivan, y Braian, nietos: Danna, Nehemias, y Gadriel, y demàs familiares, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio. Priv. Ayres del Pinar EMPRESA SANTIAGO.

CASTRO, ILDA BRIGIDA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/21|. Sus hijos Carlos, Juan, Olga, Pamfilo, h. politicos nietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de Granadero Gatica dto Moreno SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

ORIETA, GRACIELA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/21|. Su esposo José A. Diaz, hijos Yaquelina, Daniela, Ivana, h. pol. Raul, nietos Sebastian, Mari Sol, Jimena, Chami, Rocio y demás familiares,participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados en el cementerio La Esperanza. hs. 9. Casa de duelo Bayo Muerto. Servicio Org. Amparo SRL. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ORIETA, GRACIELA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/21|. " Que brille para ella la luz que no tiene fin". Sus hermanos Rubio y Amado Orieta, hermanos politicos, sobrinos, sobrinos politicos y sobrinos nietos, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos son velados en el Favorito Dpto. Banda. y serán inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio de Clodomira.

ORIETA, GRACIELA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/21|. "Vuela alto, descansa en paz hasta que nos volvamos a encontrar". Su sobrina Haydee Suarez, su esposo Fabio, sus hijos Santiago, Pablo y Emilia Verdera, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos son velados en la Favorito. Dpto. Banda y serán inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio de Clodomira.

ORIETA, GRACIELA RAMONA (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/21|. Sus sobrinos Vanesa Suarez y familia, Miguel Escañuela y familia; y Fabian Escañuela y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento. Sus restos son velados en el Fovorito. Dpto. Banda, y serán inhumados hoy a las 9 hs. en el cementerio de Clodomira.