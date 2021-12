FÚNEBRES | 3 de diciembre del 2021

03/12/2021 - 03:08 Funebres

FALLECIMIENTOS

03/12/21

Romualda Ignacia Agüero

Guillermo Oscar Herrera

Emilia Elizabeth Díaz de Antonio

Nelli Zulema Valentina Gerez (La Banda)

Edelmira del Valle Sayago

Ángel Aguirre (La Banda)

Mercedes Bravo (Loreto)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

AGÜERO, ROMUALDA IGNACIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Su esposo Danito, sus hijos Celia, Marcela, Emilia, Patricia, Daniel, Fabián y Mara participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

AGÜERO, ROMUALDA IGNACIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Mi amada madre ¿Por qué te fuiste sin avisarme? ¿ Por qué no te despediste de mí? Sé que nuestra Madre Maravilla de Jesús te vino a buscar y nuestra hermana te recibió en el cielo, aquí en la tierra no hay consuelo, te amo madre, siempre te voy a amar, vuela alto, vuela alto. Su hija Lic. Marcela Chávez, tu hijo pol. Roger Sánchez, tus nietos Noelia Marcela, María Natalí, Ángel Matías y tus bisnietos Isaías, Angelito y Santiago participan profundo dolor tu fallecimiento. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

AGÜERO, ROMUALDA IGNACIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Su hijo Dr. Daniel Chávez, su hija pol. Ana María Jiménez, sus nietos Sofi, Franco y Alexia participan con profundo dolor su partida de este mundo, pero lo único que nos consuela es saber que en el cielo hay un hermoso lugar para ti !! Te amamos!!!

AGÜERO, ROMUALDA IGNACIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Madre querida, no hay consuelo en este momento, solo decirte que te amamos. Su hija Patricia, su hijo pol. Manuel Autalán, sus nietos Mariana, Emmanuel, Daniela, Patricio y Luciano, acongojados por el profundo dolor de tu partida. Agradecemos a todas las personas que nos acompañaron en este difícil momento. "Que brille para vos la luz que no tiene fin".

AGÜERO, ROMUALDA IGNACIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Su nieta Marcela Noelia Jugo, su esposo Carlos Gutiérrez, su nieto Isaías, participan el fallecimiento de su abuelita. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

AGÜERO, ROMUALDA IGNACIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Acompañan a su hija Patricia Chávez y flia, sus amigas y compañeras trabajo de la UNSE: Silvia González Corral, Claudia González Corral, Estela Pan, Mónica Leiva, María Emma Caballero y Luisa Matouk. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

AGÜERO, ROMUALDA IGNACIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Acompañan a su hija Patricia Chávez y flia.: El Área de Mediación Institucional de la UNSE, sus compañeras: Siliva González Corral, María Emma Caballero y Mónica Leiva, piden oraciones en su memoria y acompañan a la familia en tan difícil momento.

AGÜERO, ROMUALDA IGNACIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. "El Señor es mi pastor nada me faltara" El Dpto de Cs Naturales del Colegio del Centenario participa con profundo pesar el fallecimiento de sra madre y abuela de las profesoras Marcela Chávez y Noelia Jugo y elevan oraciones en su memoria

AGÜERO, ROMUALDA IGNACIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Nada te turbe, nada te espante. Todo se pasa , Dios no se muda, la paciencia todo lo alcanza, quien a Dios tiene, nada le falta , solo Dios le basta". La Comunidad Educativa del Colegio del Centenario participa con profundo pesar el fallecimiento de sra madre y abuela de las profesoras Marcela Chávez y Noelia Jugo y elevan oraciones en su memoria.

AGÜERO, ROMUALDA IGNACIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Marianella Corvalán participa su fallecimiento y acompaña a su amiga Marcela y a sus sobrinos del corazón. "Que brille para ella la luz que no tiene fin".

AGÜERO, ROMUALDA IGNACIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. El rector, Ing Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Mg. María Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra. Romualda Agüero y acompañan en el dolor a su hija, Tec. Patricia Chávez, integrante del Área de Mediación y Acción Institucional en Situación de Conflicto Laboral, como así también a familiares y afectos.

AGÜERO, ROMUALDA IGNACIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. La responsable, Lic. Silvia Gonzalez Corral, junto al equipo que integra el Área de Mediación y Acción Institucional en Situación de Conflicto Laboral, dependiente de Rectorado de la Universidad Nacional de Santiago del Estero, participan del fallecimiento de la Sra. Romualda Agüero y acompañan en el dolor, a su hija, Tec. Patricia Chávez, integrante de dicha Área, como así también a familiares y afectos.

CÓRDOVA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/21|. Patricia Abud y su hijo Ignacio Elías participan su fallecimiento y acompañan con sincero afecto a su familia en su dolor

CÓRDOVA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/21|. El Directorio del Banco De Santiago del Estero S.A., participa con dolor el fallecimiento del Ing. Córdova, Mario Alberto.

CÓRDOVA, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/21|. El personal del Banco de Santiago del Estero S.A., participa con profundo sentir el fallecimiento de su compañero de tareas Mario Alberto Córdova. Ruegan oraciones en su querida memoria y saludan a su familia en este difícil momento.

DÍAZ DE ANTONIO, EMILIA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Su esposo Dito Antonio y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. CARUSO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

DÍAZ DE ANTONIO, EMILIA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Sara García de Lastra y sus hijos acompañan a su esposo Dito y flia., ante esta irreparable perdida, ruega oraciones en su memoria.

DONZELLI, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 01/12/21|. Que en este descanso eterno, el Señor te colme de bendiciones. Su amigo Abel Cordero y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

DONZELLI, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/21|. Sus amigos Eduardo Scarpellini, Rosi Rivero y sus hijos Paula Scarpellini y Marcelo Herrera, Luciana Scarpellini y Alfredo Ducca participan con dolor su fallecimiento.

DONZELLI, JOSÉ VICENTE (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/21|. "Señor tu hijo ya está ante tu presencia. Ábrele tus puertas para que brille para él la luz que no tiene fin". Mercedes y Susana Pérez Coronel participan su fallecimiento y acompañan con dolor a su familia y elevan oraciones en su memoria.

GONZÁLEZ ROFFO, ÁNGEL EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció en Salta el 29/11/21|. Angelito querido!! qué pena, qué dolor por tu temprana partida terrenal. Tengo una tristeza por eso, pero siento el orgullo, la felicidad de haber conocido y compartido tantas cosas en la niñez, adolescencia, cuando venías a Santiago y departíamos con los changos, amigos, amigazos o cuando yo te veía en Salta en donde formaste una familia maravillosa con tus hijos y esposa, sencillos, humildes, familia de cinco personas, todas ellas profesionales, guiadas por vos y tus ejemplos de perseverancia y responsabilidad. Orgullo de tus padres, hermano Chovi y Pacha; entonces al amigo Changuito de mi niñez y hoy al Dr. Angel en nombre de toda la familia Galvan y el mio propio Eric Galvan. Chau y hasta siempre mi querido Angelito. Tintina.

HERRERA, GUILLERMO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 1/12/21|. Sus sobrinos Rosa, Yoli, Manuel, Rafael, Bonahora sus sobrinos y sobrinos nietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de San Marcos SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

PALAVECINO DE VILLAVICENCIO, REINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/21|. "Berta Domínguez de Arjona, sus hijos Mirtha, Héctor, Lucho, María Silvia y sus respectivas familias, participan de su fallecimiento, ruegan oraciones a su memoria y fortaleza espiritual para sus hijos.

PALAVECINO DE VILLAVICENCIO, REINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/21|. Yoyi Gerez y familia, Rosini Gerez y familia y Gongui Gerez participan el fallecimiento de la querida y respetada amiga Chona e imploran al Señor por su descanso eterno y que ofrezca a hijos, nietos, familiares y amigos, cristiana resignacion.

PALAVECINO DE VILLAVICENCIO, REINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/21|. Ivi Estevez e hijos participan con profundo pesar el fallecimiento de su amiga y vecina, rogando al Todopoderoso por su descanso eterno.

PALAVECINO DE VILLAVICENCIO, REINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/21|. Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el reino de los cielos. Carolina Sanguedolce de Gerez, su hija Claudia Marcela Gerez de Seiler participa con profundo dolor el fallecimiento de Reina, su querida amiga y compañera de escuela Zorrilla de toda la vida. Ya descansa en paz junto a su esposo Roque y acompaña a sus hijos y demás familiares en estos momentos de dolor. Eleva oraciones en su querida memoria y que en paz descanse.

SAYAGO, EDELMIRA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Su esposo Hugo, sus hijos Edith, Hugo, Walter, Diego, Patricia, Valeria, sus nietos, bisnietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos seran inhumados en el cementerio de los Flores. (Capital- Santiago del Estero). Servicio realizado por la empresa HUGO A GUBAIRA S.R.L H. Irigoyen 531 tel 4-296027.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

IRÉN, RAFAEL ARCÁNGEL (Pitopa) (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/20|. Papito te recordaremos siempre por todo lo que nos diste mientras estuviste al lado nuestro. Tu esposa. Tus hijas, nietos, bisnietos e hijos políticos ruegan una oración en su memoria. Al conmemorarse un año de su fallecimiento se le oficiará un responso en el cementerio La Piedad a las 8 de la mañana y una misa en iglesia Catedral a las 20 hs. Papi que Dios te dé el descanso eterno y brille para vos la luz que no tiene fin. Descansa junto a mi Dios. Padre, te amamos y siempre estarás presente.

SIMÓN, ALBERTO ABDALA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/21|. Tus hermanos Clara Simón, Miguel Simón y Estela Elías y sobrinos a un mes de tu partida al reino celestial, nos uniremos en oración para pedir por tu descanso en paz querido Chichí, en la misa a celebrarse en Catedral Basílica hoy a las 20 hs. Por siempre en nuestros corazones.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

AGUIRRE, ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 01/12/21|. La Promoción 84 Colegio Agrotécnico Nº 8 de Beltrán y sus respectivas familias, acompañan a la compañera Marcela Aguirre y a su flia, ante esta irreparable pédida. Rogando oraciones en su memoria.

AGUIRRE, ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 01/12/21|. Mario De Marco y flia; Franco De Marco Alcalde y flia, acompañan a su amiga Marcela Aguirre y familia ante la pérdida de su querido hermano Cochito. Elevando oraciones en su memoria.

GEREZ, NELLI ZULEMA VALENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 02/12/21|. Sus hijos Rolando, Regina, Adriana, Estela; hijos políticos Susana, Daniel, Rodó, Marcela; nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el Cementerio Jardín del Sol. Servicio realizado por COCHERÍA DEL PLATA. Sáenz Peña 371. Carusso Cia. de Seguros.

GEREZ, NELLI ZULEMA VALENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. "Que el Señor la tenga en su reino y haga brillar para ella la luz que no tiene fin". Acompañan en el dolor a su hijo Rolando Martín. Su tía pol. Martín Argañaraz, sus hijos Gustavo, Juan José, Daniela Urbani y su yerno Gustavo In'Aebnit participan su fallecimiento y elevan oraciones.

GEREZ, NELLI ZULEMA VALENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. "Bienaventurados los de corazón limpios, pues ellos verán a Dios". Su tío pol. de su hijo Rolando Martín, Luis Darío Elías y Beatriz Argañaraz, participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

GEREZ, NELLI ZULEMA VALENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. "Proclama mi alma la grandez del Señor y mi esìritu se alegra en Dios mi salvador". Su consuegra Antonia Argañaraz de Méndez, sus hijos Fernando, Susana y Nancy, acompaña en el dolor a su yerno Rolando Martín, rogando oraciones en su memoria.

ORELLANA, REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/21|. Tu vecino Carlos Alberto Santucho y familia participa con dolor del fallecimiento del querido "Remi" y acompañan a su familia en este difícil momento.

VERON, VÍCTOR MANUEL (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/21|. Flia. Escobar acompaña a su esposa, hijos y nietos en este dificil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Invitación a Misa

----------------------------------------

CEVILAN, JUAN ALBERTO (CICUÑA) (q.e.p.d.) Falleció el 03/06/21|. Papá querido nunca quisimos soltar tu mano, pero igual te fuiste al cielo, ese lugar hermoso que Dios te preparó, donde seguramente encontraste paz y tranquilidad. Emprendiste vuelo sin retorno a la cas de Nuestro Padre Celestial. Tu partida nos dejó un gran vacío, una herida en nuestros corazones que jamás cicatrizarán. Pedimos que Dios nos ayude a encontrar resignación para tu descanso eterno. Tu esposa Negra, tu hijo Andrés, tu hija política Yesica, tus nietas Morena y Ámbar, tus hermanos y sobrinos, invitamos a familiares y amigos a celebrar la misa que se realizará el día 03/12/21 a las 20hs en la Parroquia Cristo Rey, al cumplirse 6 meses de su fallecimiento.

CORONEL, FÉLIX ENRIQUE (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/21|. El Señor está a tu lado, que nos dio la vida desde alli el es la guia para continuar nuestro camino en la tierra. Gracias padre por todo lo bueno que nos dejaste a tus hijos. Daniel, Walter, Marita, tus hijos politicos, nietos, bisnietos, amigos, vecinos y demás familia, invitan a la misa a las 20.30 hs. en la Iglesia Cristo Rey (La Banda), con motivo de cumplirse 9 dias de su partida.

RICCARDO DE ABDALA, ELENA ALEJANDRINA (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/21|. Su esposo Moisés Omar Abdala, sus hijos Omarcito, Leo y Luis Pablo, sus hijas políticas María Marta, Tania y Alina, sus nietos y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en la parroquia Cristo Rey, con motivo de cumplirse un mesde su partida a la casa del Padre. Ruegan oraciones en su memoria.

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BRAVO CABRAL, ADELIA DE LAS MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Omar Enrique Leguizamon sus hijos Luis, Maria, Jimena Leguizamon Bravo su hija politica Maria Andrada sus nietos Osvaldo y Amba y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 19 horas en el cementerio Cristo Redentor Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

BRAVO CABRAL, ADELIA DE LAS MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. ¡Un Ángel con alas brillantes viajó al cielo! Desde allí dará luz al camino por recorrer de sus seres queridos. El Colegio Virgen de Loreto, en todos sus niveles acompañan con profundo pesar a la familia, en especial a nuestra Preceptora Elva ,en tan duro e inconsolable momento. Rogamos oraciones a nuestra Madre de Loreto