FÚNEBRES | 4 de diciembre del 2021

04/12/2021 - 04:56 Funebres

FALLECIMIENTOS

03/12/2021

Ricardo Jozami (La Banda)

Rubén Darío Suárez (La Banda)

Ermes Lucida Castaño (Dpto. San Martín)

Eduardo Axel Pezzini (Colonia El Simbolar)

Hugo Marcelo Díaz

Ortencia Aurora Ávila

Argelina Menecez

Mónica Claudia Arce

Ramona Isabel del Valle Luna

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MERCEDES BRAVO CABRAL DE LEGUIZAMÓN Q.E.P.D. falleció el 02/12/21.

…A nuestra ex directora , colega , compañera y amiga Mechy (como le decíamos todos aquellos que te queremos) no podemos dejar de recordarte con tu alegría, elegancia, compañerismo, con tu andar seguro , tan reconocida en nuestra comunidad, por las múltiples labores desarrolladas, desde una gran docente , como así también una señora muy respeta por todos, como también una buena madre, hija , hermana , abuela y muy buena amiga , éste grupo de los viernes estará incompleto desde ahora , no estrás físicamente pero ten por seguro que estarás en cada conversación, anécdotas y todo aquello que nos haga feliz, recordaremos tus consejos , ocurrencias , largas charlas ... Querida amiga nos dejas una profunda tristeza con tu repentina partida, pero siempre, siempre estarás presente en nuestros corazones! Besos al cielo! ¡Qué Dios te conceda toda la paz y brille para vos la luz que no tiene fin! Acompañamos en estos momentos a su hermana Elva, esposo, hijos y nietos, sus amigas Elida, Magui, Jacqui y Silvina.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MERCEDES BRAVO CABRAL DE LEGUIZAMÓN Q.E.P.D. falleció el 02/12/21.

Silenciosa como fue tu vida, así tu alma se echó a volar, cuando el Señor te llamó para compartir su gozo. Ramón Toto González y Zulma Fiad participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan a Dios fortaleza para toda su familia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

EMILIA ELIZABETH DÍAZ DE ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|.

Tus vecinos Elso Espíndola, Muñeca, Eduardo Espíndola y Pamela. Por siempre te recordaremos.

INVITACION A MISA

OSCAR EUGENIO FLORES (Se durmió en el Señor el 19/10/21

Sus amigos del Bº Cáceres, con mucho dolor se acompaña a la familia Flores e invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 hs en parroquia San Francisco a las 20.30 hs.

RECORDATORIO

HORACIO ALEJANDRO GOYTÍA Se durmió en el Señor el 4/12/18

Horacio: los que alguna vez disfrutaron de tu presencia, de tu compañía y de tu amistad nunca te olvidarán, pues dejaste mucho amor, bondad y generosidad. Ya han pasado tres años de tu partida al reino celestial, y todavía vivimos momentos tristes y extrañanos los lindos momentos compartidos, pero aceptando con dolor y fuerza para tratar de ver la vida con esperanza y seguros de que estás como un elegido del Señor. Su esposa Luqui, sus hijos Fabián y Julio, sus hijas políticas Claudia y Carolina y tus adorados nietos Julieta, Agostina y Leonel te recordamos cada día. Se ruega oraciones en su querida memoria.

INVITACIÓN A MISA

LIC. CLARA D. CASTAÑO DE YANUCCI (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/12/15 y espera la resurrección.

Se extinguen las vidas pero las trayectorias y el ejemplo perduran. Ya pasaron 6 años que nos dejaste físicamente, pero sabemos que nos acompañas y nos proteges. Tu bondad, paciencia y amor son los recuerdos que nos sostienen. Pero en Dios confiamos y pedimos que te tenga en su gloria. Su esposo Luis E. Yanucci, sus hijos Sebastián E., Verónica del C. y José y su nieto Ciro, invitan a la misa a realizarse en la iglesia Catedral hoy a las 20 hs.

INVITACIÓN A MISA

MARÍA AMELIA GONZÁLEZ DE GARBI Se durmió el 5/12/91

Querida madre, siempre serás recordada y eternamente bendecida por el recuerdo de los que te seguimos amando. Tus enseñanzas son nuestra guía y nuestro soporte por siempre. Tu esposo Antonio Garbi y sus hijos Claudia, Marcela, María Eugenia y Antonio con sus respectivas familias invitan a la misa que se oficiará mañana domingo a las 21 hs en la Pquia. San Roque, al cumplirse 30 años de su partida. Elevamos millones de oraciones en tu nombre.

RECORDATORIO

MYRIAM LUZ FLORES (Beby) Se durmió en el Señor el 9/7/21

Hermana: aunque ya no estés físicamente entre nosotros te recordamos y tenemos todos los días en nuestro pensamiento. Sabemos que el Señor te eligió para llevarte a su lado donde no hay sufrimiento ni dolor para que tu alma descanse en paz y brille para ti la luz que no tiene fin. Tus hermanas Muñeca y Luqui, tus sobrinos Fabián y Julio, Lily, Claudia, Estelita y sus respectivas familias rogamos oraciones en tu querida memoria.

INVITACION A MISA

Dr. JULIO RENÉ OLMOS (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14/10/18 y espera la resurrección.

QUERIDO HERMANO siempre en nuestros corazones..fuistes .sos y serás nuestro orgullo..!!dejastes un gran legado. te exrañamos .. Tus hermanas Graciela y Marisa. Te recuerdan con mucho amor e invitan a la misa rogando por tu eyerno descanso pquia San José del Bº BELGRANO...A LAS 20(VIRTUAL) En tu día ..un beso al cielo...fuiste un gran profesional... !Oraciones a su querida memoria.

INVITACIÓN A MISA

OSCAR FLORES - TOMASA LUNA DE FLORES (q.e.p.d.) Fallecieron en Salta en julio de 1972 y esperan la resurrección.

Con profundo dolor y recordándolos siempre, la familia Luna y la familia Flores realizarán una misa hoy en la parroquia San Francisco a las 20.30 hs. Elevamos oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RICARDO JOZAMI (q.e.p.d.) Se durmió el 2/12/21





Sus consuegros Raúl y Marcela Barchini, sus hijos Florencia y Jorge Jozami, Mariano y Cecilia Salto, Daniela y Valentín Rodríguez, Alejandro Barchini y sus nietos Francisco y Augusto Jozami, Agustina Barchini y Alfonsina Rodríguez Barchini, participan con profundo dolor su fallecimiento. Querido Pilo has sido un gran esposo, padre y amigo, un hombre íntegro que supo cultivar las relaciones familiares y de amistad. Acompañamos a su esposa Mary Canllo, a sus hijoS y nietos en este momento de dolor.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RICARDO JOZAMI (q.e.p.d.) Se durmió el 2/12/21.

“Bienaventurados los que creen sin haber visto, porque de ellos será el Reino de los Cielos”. Sus cuñados Eddy y Dina, sus sobrinos Francisco marcela, Natalia y Lorenzo participan con profundo dolor su partida a la casa del Señor. Rogamos oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

RICARDO JOZAMI (q.e.p.d.) Se durmió el 2/12/21

Su esposa, Stela Mary Canllo, sus hijos, Ricardo, Mariela y Jorge Jozami, h. pol., Florencia Barchini, sus nietos, Llasmin, León, Francisco y Augusto Jozami, y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia, servicio realizado por COMPLEJO VELATORIO PARQUE Belgrano y San Juan La Banda tel. 4219787.

RECORDATORIO

PATRICIA RODRIGUEZ VDA. DE HERRERA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 4/12/19 y espera la resurrección.

“Cuando calmo a ti, tú me respondes. ¡Oh mi Dios salvador! Tú que me has sostenido en mis angustias, ten compasión de mí y escucha mi oración, que el alma de mi amada madre, por tu infinita misericordia, descanse en paz!

Sus hijos Chingolo, René, Ramona y Mercedes Herrera, sus hijos políticos Rosa Leguizamón, Maria Teresa Piccirillo, Pedro Frías y César Figueroa, sus nietos Alejandro, Carlos, Santiago y Florencia Herrera; Miguel y Maria Eugenia Herrera; Esteban, Cristian y Emilio Figueroa, la recuerdan con el cariño de siempre, al cumplirse dos años de su partida.

INVITACIÓN A MISA

SEGUNDO OCTAVIO LUNA – MARÍA LUISA SANTILLÁN DE LUNA (q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor y esperan la resurrección.

Con profundo dolor la familia Luna y la familia Flores realizarán una misa hoy en la parroquia San Francisco a las 20.30 hs.

AGÜERO, ROMUALDA IGNACIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Te fuiste de nuestro lado Romualda, nuestra compañera de todos los días. Dejaste un gran vacío en nuestro hogar, que lo llenabas siempre con tu presencia y tus infinitas anécdotas. Te extrañaremos y amaremos por siempre. Su esposo Berto, su nieto/hijo Chicho. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

AGÜERO, ROMUALDA IGNACIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Querida madre, te fuiste dejando tanto dolor con tu partida. No encuentro consuelo. Ahora descansas junto a tu hija. Siempre te amaré. Su hija Bella Brisa Chávez, hijo político Víctor Hugo Agüero, su nieto Fabrizio Agüero.

AGÜERO, ROMUALDA IGNACIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Personal directivo, docente y de maestranza de la Escuela Nº 149 "José Ingenieros" participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan en estos momentos de pesar a la Prof. Marcela Chávez. Eleva oraciones en su memoria.

ARCE, MÓNICA CLAUDIA (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/21|. Su madre Mirta, hnos. Vero, Lucas, Damián, Rodrigo, Alejandra, Lorena, su abuela Rosa y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán inhumados a las 10 hs. en el cementerio Parque de la Paz. casa duelo c/8 Nº 114 Bº Alte. Brown. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

ÁVILA, ORTENCIA AURORA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Sus hijos Estela, Reyna, hijo pol Juan Carlos, nietos, bisnietos, nietos pol. y demás fliares. participan su fallecimiento y sus restos fueron inhumados en el cementerio participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados cementerio La Piedad. Servicio ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

DÍAZ DE ANTONIO, EMILIA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. "Una persona tan maravillosa como tú, a pesar de su muerte, no tiene otro destino que el cielo y sé que pronto nos volveremos a ver en compañía de Dios. Hoy en tu triste y doloroso fallecimiento, te aseguro que, ésta no es una despedida sino un hasta luego y que pronto nos reencontraremos". Eli querida, tu partida nos dejó una inmensa tristeza, pero los recuerdos imborrables de tantas cosas compartidas quedarán guardados en mi corazón. No me quedan más palabras para decir. Chau y hasta siempre prima querida. Que Dios te de el descanso eterno y brille para ti la luz que no tiene fin. Acompaña a su esposa Dito y familia en estos momentos de dolor. Su prima hermana Zulema, su primo político Rulo y su sobrina Silvina.

DÍAZ DE ANTONIO, EMILIA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Señor y Padre nuestro, aunque nos apena la muerte de nuestra querida amiga Ely, nos reconforta tu amor y la esperanza de la resurrección. Toty Costas de Amánquez y su esposo Carlos Amánquez, abrazan a Dito y demás familiares en estos momentos de inmenso dolor y ruegan al Altísimo les conceda cristiana resignación.

DÍAZ DE ANTONIO, EMILIA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Ely ya estás descansando en los brazos del Señor, estarás en tu nueva casa sin dolor ,sin lágrimas ,solo habrá paz. Pichy Santillán de Pérez y hermanos con sus respectivas familias participan su partida y saludan a su esposo Digo con mucho sentimiento.

DÍAZ, HUGO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/21|. Sus hijos Eugenia, Anabela, Marcela, Nicolas, Nahual, Marisol Diaz h. politicos hnos sobrinos y de mas famiiares sus restos seran inhumados hoy 11 horas en el cementerio el Descanso SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

DÍAZ, HUGO MARCELO (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/21|. Siempre estarás en nuestros corazones. Sus tíos Emilio Diaz y Alicia Silva, sus primos Chiqui, Esteban, Silvina y Ramón Díaz, sobrinos nietos Constanza, Bianca, Manuel, Valentino y Julieta Diaz. Sus restos serán inhumados a las 11 hs en el cementerio El Descanso. Elevan oraciones en su memoria.

LUNA, RAMONA ISABEL DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/21|. Sus padres Isabel y Rubén, su hermano Derly y sus sobrinos participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Jardin del Sol. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MENECEZ, ARGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Te despedimos con mucho dolor madre querida pero con el convencimiento de que ya estás gozando de la Gloria de Dios. Sus hijos Chiquitin, Peque y Ariel, sus hijas políticas, nietos y bisnietos. Sus restos fueron sepultados en el cementerio El Descanso.

MENECEZ, ARGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Sus hijos Juan, Guillermo, Ariel, hijos pol. Karina, Graciela, Celia, nietos, bisnietos, tataranietos y demás fliares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. Servicio Caruso. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

MENECEZ, ARGELINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Alva Pavón de Escontrela, sus hijos Pablo, Andrea, Fabiana y Fernanda Escontrela y compañeros de ANPAFA acompañan a Graciela Chavez por la pérdida de su madre política, se unen en oración con Graciela, Juan Pablo (Chiquitín) y a toda la familia.

PALAVECINO DE VILLAVICENCIO, REINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/21|. "Que brille para ella la luz que no tiene fin". Tus compañeros y amigos Segundo Héctor Ruiz, Elena Queirolo de Ruiz y familia, participan y acompañan con profundo dolor a su familia. Elevan oraciones por el alma de nuestra querida Reina.

PALAVECINO DE VILLAVICENCIO, REINA (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/21|. La lucha por los derechos de la mujer y las cruzadas solidarias fueron los motivos que nos permitieron descubrir en ti Reina, a un ser humano íntegro y abnegado. Celebramos haber compartido contigo hermosos momentos. No te olvidaremos querida amiga. Buen viaje. Profesora Cuqui Peralta Luna y todas las integrantes del grupo "Mujer Milenio", acompañamos a su familia en este doloroso momento.

OCARANZA, RITA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 25/11/21|. Madre, luz eres y en luz te convertirás.!!! Con motivo de cumplirse el noveno día de tu partida al Reino Celestial tus hijos. Delina, Luisa, Alba, Rubén y Carlos. Hijos políticos, nietos y bisnietos agradecemos a todas las personas, amigos, vecinos , compañeros de trabajo, colaboradores e instituciones por el acompañamiento y el afecto recibido en tan difícil momento que nos tocó atravesar; especialmente a quienes a pesar de la distancia nos enviaron sus muestras de cariño y pesar e invitamos a la misa que se realizará en la Iglesia San José de Belgrano hoy 04 /12 a las 20 hrs rogando por el eterno descanso de su alma .

SASSANO, LUIS MARÍA Cdor. (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/15|. Al cumplirse 6 años de tu partida. Tu esposa, hijos, hijos políticos, nietos, hermana (a), te recuerdan con mucho amor. Se ruega una oración en su memoria e invitan a la misa en Catedral Basílica hoy a las 20 hs.

VILLALBA DE GOROSITO, ALDA - GOROSITO, PEDRO AURELIO (q.e.p.d.) Fallecieron el 5/12/87 y 3/9/21|. A nuestros ángeles mami y papi. Otro año, otro mes, y así el tiempo pasa sin permiso. Sus ausencias duelen y día a día aprendemos a vivir sin ustedes, pero muy agradecidas por la vida que nos dieron y por el tiempo que Dios nos permitió disfrutar juntos. Sus hijas Liliana, Fabiana, Verónica y Romina, sus hijos políticos Héctor y Javier, sus nietos Mauro, Lara, Máximo, Jonás y Emma, invitan a la misa hoy sábado a las 19 hs. en la Capilla San Antonio de Padua.

ROBLES, TEÓFILO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/01|. El Señor es mi pastor, El me hace descansar en verdes praderas, no me falta nada. Padre querido a pesar de los años que no estás físicamente, te amamos y extrañamos, pero desde el cielo junto a Dios sé que nos proteges, al cumplirse veinte años de su partida elevaremos una oración a su memoria. Tus hijos Hugo, Juan Carlos, Ramón, Nelly, Miriam y Marcelo, hijos políticos, nietos y bisnietos. Besos al cielo.

AGUIRRE, ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 01/12/21|. "Que el Señor lo reciba en sus brazos y le dé el descanso eterno" Comunidad del CENS Nº 4 acompaña en estos momentos de dolor a la profesora Marcela Aguirre. Elevan oraciónes en su memoria

GEREZ, NELLI ZULEMA VALENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. ¡Un ángel con sus alas brillantes viajo al cielo! Desde allí dará luz al camino por recorrer de sus seres queridos. Acompañan en el dolor a su hijo Rolando Martín Salto, sus tíos políticos: Ramón Figueroa y Cristina Argañaraz y sus hijos Augusto y Noelia Figueroa participan su fallecimiento y elevan oraciones.

JOZAMI, RICARDO (PILO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. "Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mi, aunque este muerto vivirá". Su esposa Mary Canllo, sus hijos Ricardo, Mariela, Jorge y Florencia Barchini, sus nietos Yazmín, León Francisco y Augusto Jozami, te despedimos con todo nuestro amor en el regreso a la Casa del Padre. Que su memoria sea eterna. Amén.

JOZAMI, RICARDO (PILO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Su hermana Norma Jozami despide con profundo dolor a su Hermano Pilo y ruega oraciones en su memoria.

JOZAMI, RICARDO (PILO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin. Su nieto Facundo León Jozami Bitar participa con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

JOZAMI, RICARDO (Pilo) (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Sus hermanos políticos Manuel López y Silvia Canllo, sus sobrinos Horacio, Karina, Diego y Yessi participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Pilo, rogando a Dios fortaleza para Mary, Riqui, Mariela, Jorge y demás flia. "El Señor le de el descanso eterno y brille para el la luz que no tiene fin".

JOZAMI, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Estarás presente siempre, aunque tu ausencia sea difícil de aceptar, sabemos que nuestro Señor nos ayudará a superar tu partida. Su prima política Mirta Abdala, Gabriel Ibarra, Nora Abdala ,Raúl D'onofrio ,Hebe Abdala, Cecilia D'onofrio

JOZAMI, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. "Pilo querido, en los brazos del Señor descansas ya de tu larga enfermedad". Abrazamos fuerte a Mary, hijos y nietos y, aunque lejos físicamente, nos unimos en oración en el Sagrado Corazón de Jesús. Sus primos de Salta.

JOZAMI, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Su primo Miguel J.A. Canllo, su esposa María Inés Fiad, sus hijos Juan Francisco Canllo y Valentina Canllo, lamentan profundamente el fallecimiento del querido Pilo. Piden oraciones en su memoria.

JOZAMI, RICARDO (PILO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Sus primos Zori y Juan Carlos, hijas, hijos políticos y nietos, acompañamos a la distancia a Mary, Jorge y a toda esa querida familia, en estos momentos tan difíciles. Descansa en paz Pilo querido.

JOZAMI, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Estimada es a los ojos del Señor la muerte de Sus amados.Su tía Loris de Mulki, Sus primos Carlos Sofía Basbus ; Silvia y Rody Segienowicz y sus familias participan con pesar su partida.

JOZAMI, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. "Señor tu hijo ya está ante ti. Has que brille para él la luz perpetua". Joji Canllo, Sandrá Inés Moreno Canllo, Fernando Fernández y familia, participan con dolor su fallecimiento. Acompañan con afecto a Mary e hijos en estos momentos y elevan oraciones en su memoria.

JOZAMI, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Con gran dolor y tristeza participamos del fallecimiento del Sr. Jozami, cuyo recuerdo quedará grabado por siempre. Los amigos de su hijo Jorge y Laura: Mocha, Gustavo Sambadaro y flia., Eugenia Madías y flia. Abrazan a sus hijos y familia en este momento tan difícil. Que descanse en paz.

JOZAMI, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Laureano Raúl Ick participa con pesar su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

JOZAMI, RICARDO (PILO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Q.E.P.D y brille para el la luz que no tiene fin. Coco Ruiz y Lita Zabala acompañan a su hijo Ricardo y familiares en este difícil momento.

JOZAMI, RICARDO (PILO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Acompañan a su hijo Ricardo y familiares, Elsi Ruiz, Christian, Daniela, Franco, Sebastián y sus respectivas familias. Elevamos oraciones en su nombre

JOZAMI, RICARDO (PILO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Q.E.P.D y brille para el la luz que no tiene fin. La empresa Comercial Ruiz, Elsi, Franco, Sebastián, Natalia, Gabriela y María Elvira, participan con profundo dolor de su fallecimiento. Acompañamos a su hijo Ricardo y familiares y elevamos oraciones en su nombre.

JOZAMI, RICARDO (PILO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. En el día de la fecha, luego de una larga enfermedad, vencieron las defensas de nuestro querido presidente, o sea, Ricardo Jozami quien hace 6 largos años consagro su vida a la realización de la obra social iniciada por la presidente anterior. Es obvio que el proceso material vinculado a la corporización se materializa rápidamente, consistente en la inhumación del cuerpo. Pero, Dios tiene reservado un proceso que es harto conocido llamado resurrección. Mediante el cual todos los que han creído y han depositado fe en lo manifestado hace siglos por el padre eterno y repetido por su hijo Jesucristo de que la postvida es real y beneficiaria de todo hijo de Dios. No obstante ello corresponde hacer los rezos y ceremonias para la inhumación. Secretario Dr. Andrés Miotti.

JOZAMI, RICARDO (PILO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Entrad por sus puertas con acción de gracias, con himno dándole gracias y bendiciéndole su nombre...(Sal. 99) Tu hermana Elena y Héctor, y tus sobrinas Paola y Barbara, participan con profundo dolor tu fallecimiento. Jamás te olvidaremos. Pedimos oraciones en tu querida memoria.

JOZAMI, RICARDO (PILO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Sus amigos de toda la vida, participan con profundo dolor su partida: Gringo, Gringa y sus hijos Luchi y Chichi. Rogando a Dios que lo tenga junto a Él.

JOZAMI, RICARDO (PILO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Su cuñada Elsa Fiad de Jozami, sus sobrinas Marcia y Carla Jozami; Juan Carlos Fernandez y sus respectivas flias, participan con profundo pesar su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

JOZAMI, RICARDO (PILO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Dr. Orlando Kozameh, su Sra. Mónica e hijos, participan con profundo pesar el fallecimiento del querido primo Pilo y acompañan con sentido dolor a su estimada familia. Rogando oraciones en su memoria.

JOZAMI, RICARDO (PILO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Silvia Jozami, Mario Japaze y sus hijos, participan el fallecimiento de Pilo y acompañan con mucho cariño a Mary, a su hijo Jorge y familia.

JOZAMI, RICARDO (PILO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Michel Japaze Jozami, Ayelen Del Fabro acompañan a sus amigos Jorge y Florencia.

JOZAMI, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. José Daniel Barchini, Teresita Dorado, sus hijos Federico, Agustín, Valentina y Carolina Barchini; Carolina Valle y Patricia Macario participan con profundo dolor su partida y elevan oraciones por su descanso eterno.

JOZAMI, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Querido hermano en Cristo: hoy no lloramos tu partida. Damos gracias al Señor que calmó para siempre tu sufrimiento. Él sabe cuanto te amamos Poro y su flia. Ávila y en esta mañana, tan especial, abrazamos fuertemente a Mary, Jorgito, Marcela y demás flias. implorando al Altísimo lo tenga junto a Él en la eterna paz. Te quedas Pilo, en nuestros corazones por siempre. Saludamos a Edy, Quela y toda la familia Canllo-Jozami. Rogamos oraciones en su querida memoria.

JOZAMI, RICARDO (PILO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. José Luis Velázquez, Lilian Jozami y familia participan el fallecimiento del estimado Pilo y acompañan a la familia en este momento.

JOZAMI, RICARDO (PILO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Sus familiares Marta Figueroa de Abdala y sus hijos Martita, Guegui, Carlín, July, Yenny y Marcelo lamentan el fallecimiento del querido Pilo y acompañan a su familia en el dolor.

JOZAMI, RICARDO (PILO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Alejandro Videla su esposa Giulietta Lorefice e hijas Constanza, Valentina, Fiamma y Evangelina. Despiden a su querido Tío Pilo, ruegan oraciones en su memoria..

JOZAMI, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. "Señor recíbelo en tu morada y brille para él la luz que no tiene fin". Tus amigos Iber Goitea y Anita, Tati Moreno e Itatí, Pedro Santillán y Elsita, Walter Machín y Patricia, Susi Gigena, Tere Acosta, Raúl Paz y sus respectivas familias, te damos gracias por lo que fuiste, por las alegrías compartidas y por los buenos recuerdos que nos dejas. Abrazamos desde el corazón a su esposa Mary, a sdus hijos y nietos. Rogamos oraciones en su memoria.

JOZAMI, RICARDO (PILO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Osvaldo Omar Bitar, sus hijos Jorge Omar, María Cristina y María Isabel y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

JOZAMI, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. "Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el reino de Dios". Zulma Mansilla, Sebastián Ayunta Mansilla y flia. participan con tristeza el fallecimiento del estimado amigo Pilo y acompañan en estos momentos de dolor a la querida Mary, a sus hijos y nietos. Elevan oraciones en su memoria y que en paz descanse.

JOZAMI, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Bety Brizuela, Zulma Mansilla y Kika Pereyra exdocentes compañeras de Mary Canllo del Jardín de Infantes Nº 26 Nubecitas, participan el fallecimiento de su esposo Pilo y la acompañan en el dolor junto a sus hijos y nietos. Rogando al Altísimo por su descanso eterno.

JOZAMI, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Elizabeth Julián de Jozami y familia lamentan la partida de Pilo y acompañan a su esposa e hijos en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

JOZAMI, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Federico Vittar y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del padre de su amigo Jorge Jozami. Ruegan oraciones en su memoria.

JOZAMI, RICARDO (PILO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Armando Miguel Jozami y flia., despiden con tristeza a Pilo, amigo de la infancia y acompañamos con cariño a su familia. Elevando oraciones en su memoria.

JOZAMI, RICARDO (Pilo) (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Que alcance el descanso eterno, con sentido dolor sus primos: Doris, Rubén, Antonella, Nancy y Ricardo. Elevamos oraciones por el descanso eterno de su alma.

JOZAMI, RICARDO (Pilo) (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Lamentamos la partida a la Casa del Padre de una excelente persona como lo fue Pilo, colaborador, generoso de la Cooperadora del Hogar de Ancianos. Abrazamos con el corazón a la querida Mary y a toda la familia. Que Dios nuestro Señor le dé la paz y el descanso eterno.

JOZAMI, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. La honorable comisión directiva y socios de la Sociedad Sirio Libanesa de Santiago del Estero, participa con profundo pesar el fallecimiento de quien fuera el presidente del Centro Social Sirio Libanés de La Banda, amigo y referente de nuestra colectividad, acompañamos a su familia en tan difícil momento, elevando una oración en su memoria.

JOZAMI, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Eden Habel Sapag, Susana Barbieri, sus hijos Estefanía y Samir participan el fallecimiento de don Ricardo Jozami acompañamos a su familia en este difícil momento, elevando una oración en su memoria.

JOZAMI, RICARDO (PILO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Hugo, Marcelo y Hugo Abdala (h) y familias participan el fallecimiento del querido Pilo. Se ruegan oraciones en su memoria.

JOZAMI, RICARDO (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Roberto López, sus hijos Roberto, Hernán, Marita y nietos, Nilda López, sus hijos Sergio y Fernando, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JOZAMI, RICARDO (Pilo) (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Eduardo Fürh, María José Fornasari y sus hijos Delfina, Tomás y Victoria participan el fallecimiento del padre de su querido amigo Jorge y familia. Acompañan con mucho pesar en este momento de dolor.

JOZAMI, RICARDO (Pilo) (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Eduardo Führ, esposa Cecilia Llugdar, sus hijos Josefina y Eduardo y sus nietos acompañan en este momento de dolor a su hijo Jorge y familia. Ruegan oraciones en su memoria.

JOZAMI, RICARDO (PILO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Norma Salomón e hijos Jorge, Sergio y Julieta, Mónica y Luis, Fernando y Marcela lamentamos profundamente su partida a la Casa del Padre Celestial y acompañamos a nuestra querida prima Mary, hijos y demás familiares en el dolor. Rogamos oraciones en su memoria y cristiana resignación para sus seres queridos.

JOZAMI, RICARDO (PILO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Carlos Alberto Marnero, Teresita Flores, sus hijos Nicolás, Agustina y Agustín, Florencia y Lucas, sus nietos Faustino y Pedro, participan del fallecimiento del padre de su amigo Jorjito y acompañan a toda su familia en este momento de dolor.

JOZAMI, RICARDO (PILO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. El grupo coral "Plenitud" y su profesor Juan Cano participan con dolor el fallecimiento del esposo de su compañera Mary Canllo y acompañan en este momento a su familia. Ruegan oraciones en su memoria. "Que brille para el la luz que no tiene fin".

JOZAMI, RICARDO (PILO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Ana Morales y familia participan con dolor el fallecimiento del esposo de su amiga Mary, acompañan a su familia en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

JOZAMI, RICARDO (PILO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. VÍctor Oscar Giannoni, participa con profundo dolor el fallecimiento del papá de mi amigo Ricardo. Abrazo al cielo "Pilo".

JOZAMI, RICARDO (PILO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Elda SÁnchez Colombo de Argibay y familia participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

JOZAMI, RICARDO (PILO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Celia C. Campos de Abdala, sus hijos Miguel y Norita, Carolina, Celia y sus respectivas familias participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

JOZAMI, RICARDO (Pilo) (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. "Señor tu hijo Pilo, ya está ante ti haz que brille para él la luz que no tiene fin". Elita Acosta, sus hijos Dorita, Jorge y sus respectivas familias. Acompañan en el dolor a nuestra querida amiga Mary, Jorgito y flia. en esta gran pérdida y elevan oraciones en su memoria.

JOZAMI, RICARDO (PILO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. "Duerma su alma inmortal en la paz eterna". Su familia política Mercedes Serrano de Abdala y sus hijos Mario, Mónica y Ricardo Abdala participan su fallecimiento y acompañan en este doloroso momento a su esposa Mary y a sus hijos Ricardo, Mariela y Jorge. Elevan oraciones por su descanso eterno.

ORELLANA, REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/21|. La comisión directiva, socios, integrantes de las agrupaciones de Voley, Patín, Zumba, Tae-Kwon-Do, Basquet, Adultos Mayores "Volver a Vivir", del Club San Carlos Unidos, participan y lamentan el fallecimiento del ex-presidente y distinguido vecino de la institución, acompañan a su familia. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Hasta siempre querido Remi!!!

ORELLANA, REMIGIO (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/21|. Su amigo y vecino Ing. Juan Chejolan, esposa Norma Dapello, hijos Alberto y Mariano acompañan a sus familiares en este momento de la despedida a la eternidad de esta persona de bien que supo desempeñarse en la vida correctamente.

SUÁREZ, RUBÉN DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/21|. Su esposa Paz Gladis Marina, sus hijos Ángel, Marcelo y Rubén, y demás fliares. Sus restos serán inhumados hoy 9.00 hs en el cementerio La Misericordia. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS. La Plata 162 - telefono 4219787.

SANTA CRUZ, JOSE MANUEL(H) (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Todos los días estas y estarás en nuestras memorias recordándote y pidiendo a Jesús y a nuestra Madre María, Madre de Dios, para que bendiga tu alma que descanses en paz hijo. Tus padres José Manuel Santa Cruz y Marta Macció; tus hijos Lautaro, Nazareno y Milagros y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19 hs en la Parroquia Santiago Apóstol.

SANTA CRUZ, JOSE MANUEL(H) (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/18|. Tus padres José Manuel y Marta Maccio, a tres años de su partida al reino celestial de los cielos, te recuerdan con mucho amor junto a tus hermanos Miguel, María Delfa, María Julia, María Laura y Amado Lucas, tus hijos Lautaro, Nazareno y Milagros, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19hs en la Parroquia Santiago Apóstol.

SANTOS DE RUSSO, JACKELINE M. (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/19|. "Nunca muere quien supo vivir y ha dejado en la tierra hermosos recuerdos. tu vida valió la pena y quedarán tus enseñanzas y amor por siempre en el corazón de todos los seres que has amado y te aman . Su hijo Giño, su esposo, sus padres, hermanos Mary, Paola y Puchy, sus cuñados, cuñada y sobrina, invitan a usted y familia a la misa conmemorando 2 años de su fallecimiento que se realizará el día domingo 5 de Diciembre a las 11hs en la Parroquia Santiago Apóstol.

RODRÍGUEZ, PATRICIA (q.e.p.d.) Falleció el 4/11/19|. Te fuiste un cuatro de noviembre, a 2 años de tu partida, tu hija del corazón Ramona, honra tu memoria recordándote en cada pensamiento con todo cariño.

BRAVO CABRAL, ADELIA DE LAS MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Tú, Señor, por tu Santísima Pasión, nos preparaste un lugar en el cielo, permítele a esta sierva tuya gozar de tus maravillas. Su tía Zoila Herrera, sus primas hermanas Gricelda Teresita Bravo, Claudia Daniela Bravo, Cristina del Valle Bravo, sus primos hermanos Julio Bravo y Ramon Bravo; sus sobrinas Lourdes Bravo y Constanza Bravo participan con profundo dolor su fallecimiento.

BRAVO CABRAL, ADELIA DE LAS MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. 21El Señor es mi Pastor, nada me puede faltar. Su amigo de toda la vida Jota Jozami, Dorys, Julio y Jalil, Jozami participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BRAVO CABRAL, ADELIA DE LAS MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Vivirás siempre en nuestros corazones y te recordaremos en cada momento de nuestras vidas: tus amigas y compañeras Valle, Mavel, Yoli, Mela, Azucena, Noemi y Chita participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BRAVO CABRAL, ADELIA DE LAS MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Que Dios te tenga a su lado, como nosotros en nuestros corazones. Su yerno Martin Leiva y sus consuegros Elpidio Leiva y Silvia Rojas, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

BRAVO CABRAL, ADELIA DE LAS MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. La vida es una mezcla de momentos tristes y alegres, hoy nos toca vivir como comunidad educativa un momento de dolor y congoja, de mucha tristeza y pesar por la inesperada partida de nuestra Ex directora, Señora Mercedes Bravo de Leguizamón, quien fue por mucho tiempo guía y sostén de nuestra querida institución Centro Experimental N° 3. Como familia docente del centro experimental y personal de maestranza del mismo acompañamos y abrezamos en el dolor a toda su familia.

BRAVO CABRAL, ADELIA DE LAS MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Personal Directivo, Docente, Maestranza y comunidad educativa del Agrupamiento de Educación Rural Nº86.144 participa el fallecimiento de la prima de su secretaria Sra. Griselda Teresita Bravo ruegan oraciones en su memoria.

BRAVO CABRAL, ADELIA DE LAS MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Querida Mercedes, "Si, activa y bella a sido la vida en la escuela, más bello aún, es este camino que te toca transitar". Hasta siempre colega y amiga, te voy a extrañar. Aly Juárez y familia acompañan con dolor el fallecimiento de su ex directora del Centro Experimental Nº 3 "Pedro Francisco de Uriarte". Loreto.

BRAVO CABRAL, ADELIA DE LAS MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. -"Enséñale, Señor, tu camino y sus pasos seguirán tu huella con fidelidad, como lo hizo toda su vida".amigas de su hermana Elva Negri Chuna Roxana C. Roxana A. Gaby violeta y Nancy.

BRAVO CABRAL, ADELIA DE LAS MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. "No debe turbar el corazón si Él nos prometió la resurrección. Felices los que viven en su Santa Ley". Gustavo Daher Roxana Curi y sus hijos Omar y Jesús.

BRAVO CABRAL, ADELIA DE LAS MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. "Caminante no hagas ruido que Mercedes ha partido a los brazos del Señor" . Guardare en mi corazón los hermosos momentos compartidos! Que su familia encuentre la fortaleza necesaria en el amor a Dios Mónica Fiad participa con dolor su fallecimiento.

BRAVO CABRAL, ADELIA DE LAS MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Querida seño Mechy: tus huellas quedarán por siempre en nuestra institución, tu adorado Jardín "Campanitas". Personal directivo, docente, no docente, padres y niños del Jardín Municipal Nº 1 "Campanitas" participa con profundo dolor el fallecimiento de su colega y amiga. Ruega una oración en su memoria.

BRAVO CABRAL, ADELIA DE LAS MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Tus amigas de siempre "Seños Viejitas" jamás podrán olvidarte amiga Mercedes. Fuiste una persona admirable por siempre en nuestros corazones. Ramona, Julia, Monona, Mariela, Fabiana, Emilse, Naty y Gisse participan con profundo dolor el fallecimiento de su colega y amiga. Elevan oraciones en su memoria.

BRAVO, MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. "Dice el Señor, el que cree en Mi no morirá jamás, vivirá y será eterno entre sus seres más amados". Sus vecinos y amigos: Lili, Mary, Coco, Claudia, Romina y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria y consuelo para su familia.

CASTAÑO, ERMES LUCIDA (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/21|. Su esposo Carlos Enrique Ruiz su hijo Arturo su hija politica Divina sus nietos Alberto, Luis, Lucio, Brahian, Carlos , Rodrigo , Anahi, Tomasa y sus bisnietos y demas familiares sus restos fueron inhumados en el cementerio de Perchil Vajo dto San Martin SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS.

PEZZINI, EDUARDO AXEL (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/21|. Sus padres Yesica Ibañez Y Eduardo Pezzini sus hnos Trinidad , Geremias, Delia, Maite, Pezzini amigos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio de Colonia el Simbolar SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.