FÚNEBRES | 5 de diciembre del 2021

FALLECIMIENTOS

5/12/21

- Jorge Alberto Lanús (Buenos Aires)

- Rosana Mabel Moyano (Fernández)

- Vicente Bravo. (Quimili)

- Héctor Aurelio Martínez (La Banda)

- Elvira Acosta ( Dpto. Atamisqui)

- Darío Betancourt

- Lilia Zulema Barrionuevo (La Banda)

- Lourdes Anabella Canceco Paz

- Teresa Estela Ruiz

- Presentación del Jesús Diosquez (La Banda)

Sepelios Participaciones

AGÜERO, ROMUALDA IGNACIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Su hija Emilia, hijo politico Cesar Torres, nietos Soledad, Flavia, Martin y Cesar, bisnietos Tomas, Jonás y Olivia participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

AGÜERO, ROMUALDA IGNACIA (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Los amigos de su hijo Dr. Daniel Humberto Chavez Agüero, Oscar Gerardo Marcos, esposa Lelia Gladys Rotondo, Licenciada Gladys Mabel Marcos, Zoie Abril Marcos Rotondo participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su querida memoria.

BETANCOURT, DARÍO P. (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/21|. Tus amigos Nacho y Rody, te despiden en tu retorno a la casa de Dios y agradecen los hermosos momentos compartidos y todas tus enseñanzas recogidas desde tu misión de discípulo de Jesús. Disfruta de la gloria eterna junto a nuestro Padre Celestial.

CANCECO PAZ, LOURDES ANABELLA (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/21|. Sus padres: Paola y Martín y sus hermanos: Pilar, Yesmin, Ciro. Sus tíos, primos y demás Familiares participan en su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio parque de la paz. EMPRESA SANTIAGO.

LANUS, JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/21 en la ciudad de Buenos Aires|. Sus hijos Jorgito y Silvina Lanús Ribas, sus hijos políticos Serena Rosas y Carlos Maya, su nieto Sebastián Lanús participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en dicha provincia. Ruegan oraciones en su memoria.

LANUS, JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/21 en la ciudad de Buenos Aires|. Teresita Ribas, Hector Luis Ribas, Oscar Alberto Ribas y respetivas familias participan con pesar su fallecimiento. Elevan oraciones por el eterno descanso de su alma.

LANUS, JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/21 en la ciudad de Buenos Aires|. Una oración y con tristeza participamos su fallecimiento. Su yerno Carlos, Dominga, Norita, Manuel Alberto, Karina y Mateo Maya y abrazamos con mucho afecto a nuestra Silvina y su hno. Jorge. Rogamos una oración en su memoria.

LANUS, JORGE ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/21 en la ciudad de Buenos Aires|. Los compañeros de su hija Silvina: Mariela, Laurencia, Marcela, Enrique, Hernán y Daniela expresan sus condolencias y acompañan en su dolor a Silvina y su familia en este triste momento.

LUNA, RAMONA ISABEL DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/21|. Sus tías Dory y Alicia del Carmen Luna, sus primos María Elvira y Albano Gómez y Claudia Carolina y Fabian Alcides Coronel participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LUNA, RAMONA ISABEL DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/21|. La comisión directiva, comisión revisora de cuentas y cuerpo directivo de ASICANA participan con dolor el fallecimiento de la hermana de nuestro colaborador Derli Luna. Elevan oraciones en su memoria.

LUNA, RAMONA ISABEL DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 3/11/21|. El personal directivo, académico, administrativo y de servicios de ASICANA participan con profundo dolor el fallecimiento de la hermana de nuestro colaborador Derli Luna. Elevan oraciones en su memoria.

RUIZ, TERESA ESTELA (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/21|. Sus hijos Mario, José, Sebastián, Belén, Noemí, H. pol., nietos y bisnietos participan su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Maco. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

TIJERA DE SOSA, FIDELIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/21|. Su esposo Sosa, Hector Ruben (Rudy), su hijo Roberto y su nieta Solange, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos son velados en Irigoyen 531 (S.V) de 8.30 a 11.30 hs. y serán inhumados hoy a las 12,00 hs. en el cementerio La Piedad. Elevamos oraciones en su memoria.

TIJERA DE SOSA, FIDELIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/21|. Su madre Luna, Luciana y sus hijos Pastor, Román, Nelida, Gringa, Elba y todos sus sobrinos, participan con profunda tristeza su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 12 hs. en el cementerio La Piedad.. Elevamos oraciones en su memoria.

TIJERA DE SOSA, FIDELIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/21|. Su hermana Haidé, sus sobrinos Matias y Macarena, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 12.00 hs. en el cementerio La Piedad. Elevamos oraciones en su querida memoria.

Invitación a Misa

PAZ, FRUCTUOSO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/89|. Padre amado fueron tan linos lios años que pasamos juntos, estamos seguros que gozxas de la dicha eterna. Hoy recordamos tu partida celestial con la mise en iglesia Catedral a hs 20. Invitan tus hijas Mecha , Lucía y su flia.

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

CHAPARRO DE GÓMEZ, NÉLIDA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/18|. Su esposo, sus hijos y nietos invitan al responso que se oficiará hoy a las 10 en el cementerio Parque de la Paz, con motivo de cumplirse tres años de su partida a la casa del Padre. Ruegan oraciones en su memoria.

Traslado de Restos

----------------------------------------

La Banda

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

BARRIONUEVO, LILIA ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/21|. Su esposo Juan Carlos Quiñonez hijos, hijos polit. y demás familiares part. su fallec. sus restos serán inhum. hoy en el cement. La Misericordia. NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida383.

DIOSQUEZ, PRESENTACIÓN DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/21|. Sus hijos Nelly, Agustín, Beatriz, Francisco, Alba e hijos pol., nietos, bisnietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio La Misericordia. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

JOZAMI, RICARDO (PILO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Juan C. Sanchez, su esposa e hijas Mónica y Fabiana, con profundo pesar despiden a un gran amigo de muchos años, luchador de la vida, con entereza y sacrificio. Pedimos al Señor que lo reciba en sus brazos y le de el descanso eterno y a su familia resignación.

JOZAMI, RICARDO (Pilo) (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|.Dr. Jorge Arnaldo Drube, su esposa Proc. Teresa C. de Drube, sus hijos, Jorge y Mónica y sus respectivas flias, acompañan a su flia., en estos dolorosos momentos.

JOZAMI, RICARDO (Pilo) (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Su amigo de la infancia Héctor Raúl Barron, su esposa Amelia E. Reynoso, sus hijos Eugenia, Jorgelina, Amelia, Raúl, Ramiro, Rodrigo y sus respectivas flias, acompañan en el dolor a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

JOZAMI, RICARDO (PILO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Ricardo Jozami hondo pesar ha causado la partida física de nuestro querido presidente, que desde hace 6 años a la fecha no escatimo un día para trabajar en pos de la realización de la obra que siempre se propusieron sus mayores. Es obvio que son muchas las almas que sufren la ida material, pero no obstante, todos son creyentes y nadie duda de la comunión general que abra a través de los tiempos conforme lo preceptúa, nada más y nada menos que el creador. Hacemos votos para que la integridad de la familia constituida por " pilo " lo siga haciendo pese a su ausencia. Y desde ya todos los miembros de la comisión amen de llorar la partida, hacemos votos que el encuentro que nos tiene reservado el creador sea en un tiempo determinado. Como último no dejamos desconocer la obra inmensa que tomo entre 2015 a la fecha. Por la eternidad, asciende a los cielos como está previsto en la historia de este viejo mundo. Comisión directiva del Centro Social Sirio Libanés de la Banda.

JOZAMI, RICARDO (PILO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Sus amigos Perla Elean de Gattas y familia, Noemi Elean de Chaud y familia; y Edgardo Elean, acompañan con profundo dolor su fallecimiento y hacen llegar sus condolencias a su esposa Mary, sus hijos y demás familiares.

JOZAMI, RICARDO (PILO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Teresa Figueroa y familia, participan su fallecimiento y abrazan a su querida amiga Mary e hijos en este dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

JOZAMI, RICARDO (PILO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Miriam Saad y Luis Diaz participan su fallecimiento, ruegan una oracion en su memoria y fortaleza espiritual para su esposa Mari Canllo y demas familiares.

JOZAMI, RICARDO (PILO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Olga Klimowicz despide con tristeza a Pilito, descansa en paz amigo, acompaña a su esposa Mary y sus hijos Riky, Mariela y Jorge y familias rogando a Dios los fortalezca.

JOZAMI, RICARDO (PILO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. "El Señor lo reciba en sus brazos y le de el descanso eterno". Karina López Canllo y su hijo Lautaro González participan con dolor el fallecimiento de Pilo y acompañan a su madrina Mary y a sus primos Jorge, Mariela y Riqui en éste momento de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

JOZAMI, RICARDO (PILO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Familiares de Vicente y Matilde Falcione, vecinos y amigos de toda la vida de la familia Canllo de la calle Chaco participan el fallecimiento del apreciado Pilo. Rogamos a Jesús Divina Misericordia le dé el descanso eterno. Abrazamos a su esposa Mary, a sus hijos Ricardo, Mariela, Jorge, nietos y demás familiares.

JOZAMI, RICARDO (PILO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Nora Abraham de Rodríguez y familia participan el fallecimiento del esposo de la querida amiga Mary Canllo. Rogando a Dios paz y consuelo para sus hijos y nietos.

JOZAMI, RICARDO (PILO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Ing. Mario Simón y su esposa Graciela Juárez García despiden con profundo dolor a su amigo Pilo. Acompañamos en este trance penoso a su familia y oramos por su descanso eterno

JOZAMI, RICARDO (PILO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Paola Domínguez y familia participa, acompaña y abraza a Richi Jozami y familia ante la irreparable pérdida. Elevan oraciones en su memoria.

JOZAMI, RICARDO (PILO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Brille para el la luz que no tiene fin. Sus familiares Tita Auat, sus hijos Manuel y Silvina, Mara y Peli participan con dolor su partida. Acompañan a Mary, sus hijos y toda su flia. el cariño de siempre.

JOZAMI, RICARDO (PILO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Dr. Aristóbulo Barrionuevo (h), su esposa Elena Vicente, sus hijos Diego, Maxi, Mercedes y sus respectivas familias, participan con dolor el fallecimiento de Don Pilo Jozami. Deseando cristiana resignación a su hijo Ricardito y sus hermanos Elena y Bernardo. Que el Señor lo reciba en su Gloria.

MARTÍNEZ, HÉCTOR AURELIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/21|. Su esposa, hijos, hermanos, nietos y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 421-9787.

Invitación a Misa

----------------------------------------

Agradecimientos

----------------------------------------

Recordatorios

----------------------------------------

Responsos

----------------------------------------

Traslado de Restos

----------------------------------------

Interior

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

ACOSTA, ELVIRA (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/21|. Sus hermanos, primos, sobrinos y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de Hoyon (Dpto. Atamisqui). SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 421-9787.

BRAVO CABRAL, ADELIA DE LAS MERCEDES (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Elena Macazaga de Rossi junto a sus hijos,hijos políticos y nietos participan con dolor su fallecimiento. Expresan sus condolencias y más sentido pésame a la familia. Ruegan paz para su alma.

BRAVO, VICENTE (Vichi) (q.e.p.d.) Falleció el 3/12/21|. Los años compartidos como empleados del Ferrocarril Belgrano, la cercanía vecinal y más que nada su carácter afable y dicharachero fueron la argamasa para construir una amistad inquebrantable e imperecedera. Descansa en paz. Amigo. Aldo Cardozo, sus hijos con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Quimili.

MOYANO, ROSANA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/21|. Su esposo Raúl Hugo Quiroga, sus hijas Ivana, Gabriela, sus hermanos, hermanos politicos y demas familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en Cementerio Cristo Redentor (Fernandez). SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL. 4219787.

MOYANO, ROSANA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/21|. No habrá forma de evitar la y el vacío en el corazón, pero nos consuela saber que ahora estás con nuestro Creador en ese lugar que no hay sufrimiento. Te escapaste de nuestra vista, pero jamás lo harás de nuestros corazones. Su esposo Raúl Quiroga, sus hijas Ivana y Gaby.

MOYANO, ROSANA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/21|. Carlos E. Martínez, su esposa María Nélida. Sus hijas Sonia V. y Nélida B. hijos políticos, nietos y bisnietos participan con inmenso dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MOYANO, ROSANA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/21|. Su tía Nedda Moyano Soria y su primo Hernán Melano Moyano participan con dolor su fallecimiento y ruegan por el eterno descanso de su alma sabiendo que Jesús, la Santísima Virgen y los Santos la recibirán en su seno y darán resignación a su esposo Raul y a sus hijas Ivana y Gaby.

MOYANO, ROSANA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/21|. Juan Prados, su esposa Estela e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañamos a toda su familia en tal difícil momento. Elevamos oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

MOYANO, ROSANA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/21|. La comunidad educativa del Centro Experimental Nº 4 "Maximio S. Victoria" participa con inmenso dolor su fallecimiento de la docente del establecimiento y elevan plegarias en su memoria y por su descanso eterno.

MOYANO, ROSANA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/21|. Mabi el dolor termina hoy, descansas en los brazos de nuestro Señor donde solo hay amor y paz, siempre te recordaremos con esa hermosa sonrisa y la calidez de tus palabras. Viviras en nuestros corazones. Claudia C. Ana Maria S., Rossana R., Zulma F., Miriam F., Sonia M., Liz M., y Merci N, participan su fallecimiento y acompañan a la familia en este dificil momento.

MOYANO, ROSANA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/21|. El limpiadara cada lagrimas de tus ojos, no habra mas muerte ni tristeza y ni llanto, ni dolor, porque lo malo ha pasado (Apocalipsis 21:4). Tu partida inesperada nos deja un dolor irreparable, nos queda el recuerdo de los momentos compartidos...La Promocion 83 de la Escuela Piloto Nº 1 M. S. Victoria, participa con mucha tristeza la partida de nuestra querida compañera. Ruegan oraciones en su memoria.

MOYANO, ROSANA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/21|. Que brille para ella la luz que no tiene fin. Luis A. Fernández, su esposa Anita, sus hijos Pedro. Vicente, Mariana, Belen, Jimena, y Alvaro con sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria y por la pronta resignacion de sus queridos amigos.

MOYANO, ROSANA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/21|. Vicente Fernandez, esposa, hijos y demás familiares, participan con gran pesar su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MOYANO, ROSANA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/21|. "Amix" querida, te adelantaste a los brazos de nuestro Señor, que brille para Ti la luz que no tiene fin. Su amiga Zulma Gómez y su esposo José Melanesio e hijos participan con profundo dolor su fallecimiento.

MOYANO, ROSANA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/21|. Walter Melanesio y familia y José María Melanesio y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MOYANO, ROSANA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/21|. Enzo Victorio Piumetti, su esposa Vicky, sus hijos Valeria, Sebastian y Antonella, hijos politicos, nietos y Alicia Herrera, participan con inmenso dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MOYANO, ROSANA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/21|. María Angeles Karina Rafael e Iris Bettiana Rafael y Gonzalo y Martín Ruiz Rafael, participan con enorme dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

MOYANO, ROSANA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/21|. María Rivero de Nuno, sus hijos Daniel Alejandro Nuno y Adriana Soledad Nuno y sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

MOYANO, ROSANA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/21|. Familia Ewens.- Rodriguez con inmenso pesar participan su fallecimiento y acompañan a su esposo Raul y a sus hijas Gabriela e Ivana Quiroga en el dolor y en la resignación, rogando oraciones en su memoria y por su descanso eterno.

MOYANO, ROSANA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/21|. Mauricio Ewens, su esposa Crmen Quiroga, sus hijos Mauricio, Javier y Alan, participan con hondo pesar el fallecimiento de la querida Mabi y abrazan en el dolor a su esposo Raul y a sus hijas Ivana y Gabriela y demás familiares. Ruegan oraciones en su memoria.

MOYANO, ROSANA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/21|. Hermanas y familiares del Dr. Raul Hugo Quiroga, participan el fallecimiento de su esposa Mabel y abrazan con sentido pésame a sus hijas Ivana y Gabriela. El amor compartido en esta vida permanecerá por siempre en nuestros recuerdos.

MOYANO, ROSANA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/21|. La comunidad Educativa del Instituto de Formación Docente Nº 3, participa con profundo dolor el fallecimiento de la esposa del Profesor Dr. Hugo Quiroga y cuñada de la Profesora C.P.N. Lilian Quiroga. Ruegan por su eterno descanso.

MOYANO, ROSANA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/21|. La comunidad Educativa del Colegio Agrotécnico Madre Tierra, participa con profundo dolor el fallecimiento de la esposa del Profesor Dr. Hugo Quiroga y hermana del empleado Carlos Moyano. Que brille para ella la luz que no tiene fin.

MOYANO, ROSANA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/21|. Marta y Mary Rodriguez, participan el fallecimiento de su querida amiga Maby. Ruegan por su eterno descanso y que brille para ella la luz infinita.

MOYANO, ROSANA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/21|. Señor, tu hija Mabí ya está ante ti, has que brille para ella la Luz que no tiene fin. Miguel Amado Llugdar (h) Marlene, Yesica, Lucia, Cristian, Iván, Guillermo, Hernesto y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

MOYANO, ROSANA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/21|. Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y te de el descanso eterno Iván Llugdar y Gabriela Quiroga te damos gracias por lo que fuiste, por los momentos compartidos y los buenos recuerdos que nos dejas. Rogamos oraciones en tu memoria.

MOYANO, ROSANA MABEL (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/21|. Lamentamos la partida a la casa de Dios de una persona excelente como lo fue Mabí. Victoria Spampinato, Sara, María Luisa, Reina Victoria. Miguel Amado, Mirta, Olga. José Llugdar y sus respectivas familias acompañan en este momento de dolor a sus familiares y elevan oraciones en su memoria.