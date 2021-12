FÚNEBRES | 8 de diciembre del 2021

07/12/2021 - 23:01 Funebres

Fallecimientos

Aída Judi Lemos (La Banda)

María Luisa Montenegro

Marta Isabel Cruz

Nahuel Taboada Chávez

Marcelo Rubén Hubaide

María Amalia Di Meo (Tucumán)

Martín de Jesús Paz (La Banda)

Francisco Armando Navarro (Beltrán)

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

ATILIO JIMÉNEZ

(q.e.p.d.)Se durmió en e Señor el 07 /12/ 21 y espera la resurrección.

El gobernador de la provincia, Dr. Gerardo Zamora, participa su fallecimiento.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO Y AGRADECIMIENTO

MARÍA LUISA MONTENEGRO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/12/21 y espera la resurrección.

Madre querida!!! Llegó tu día y tu hora para estar en brazos de tu adorado Jesús y de su Madre María que te cubre con su manto. Estás en paz!! Descansa!!

Has sido una luchadora toda tu vida y sé que he sido la luz de tus ojos y que has vivido y te has desvivido por mí. Tu querido yerno que siempre está para apuntalar junto a tus adorados nietos Mauri, Luisi, Loren y Fiori que cada uno a su manera te demostraron su amor, se fueron sumando a nuestras vidas en el tiempo para formar nuestra pequeña pero grande a la vez Familia. Disfruta del gozo del Reino de los Cielos. Te dormiste, pero ya debes estar con tus seres queridos que se te adelantaron.

Nosotros aquí te tendremos siempre presente con amor y alegría. Dejas tus huellas.

Agradezco a Dios la posibilidad que nos dio de tenerte y poderte acompañar sobre todo en este largo y difícil camino. Fueron tiempos de difíciles decisiones para nosotros, pero siempre la confianza puesta en que los pasos que dimos fue Jesús que nos guiaba.

Finalmente queremos agradecer a todos, familiares, que tanto en la cercanía como a la distancia estuvieron presentes, amigos nuestros, amigos de toda la vida de mi mami, compañeros, vecinos, cuidadoras y enfermeras que tanto cariño le dieron, y a los amigos y familias de nuestros hijos, que verlos en su juventud demostrar tanto afecto puro, reconforta y gratifica el alma. Gracias a todos por estar, por rezar, por escuchar y también gracias a los que desde el silencio nos acompañaron.

Gracias

Tu hija Fabiana y familia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA LUISA MONTENEGRO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/12/21 y espera la resurrección.

Tata Montenegro Palacio despide a su hermana con el cariño de toda la vida. Acompaña a su hija Fabiana y Lucas y a sus nietos Mauricio, Luisina, Lorenzo y Fiorenza. Ruega una oración en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

NOEMÍ PÉREZ NURI

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/12/21 y espera la resurrección.

Los colegas y amigos de su hermana Nony y sus sobrinos Federico y Víctor: Sebastián Gel , Favian Hoyos, Claudia García, Fernando Basbus, Carlos Borges, Nicolás Palmeyro, María Elena Domínguez, Rosa Salto, Nicolás Abraham, Susana Carranza, Fabio Cisneros, Santiago Castro, Daniel Drauz, Susana Elías, Medrano Abregu, Luján Claramut, Franco Capovilla Tagliavini, Mirta Salto, Guillermo Jiménez, Marcia Rojas, Daniel Capovilla Tagliavini, Luis Bau, Teresa Canatta, Paola Santillán, Virginia Paradelo. Acompañan a toda la familia de sus colegas en tan doloroso momento. Que la luz eterna ilumine por siempre su camino. QEPD.

INVITACIÓN A MISA

ALBERTO TORRENS (Coco)

(q.e.p.d.) Se durmió el 30/11/21.

Tu primera Navidad en el cielo, donde seguramente escucharás un coro de ángeles, (que son los que te recibieron), con acordes musicales que nos llegarán, avisándonos que estás en paz y nos mirarás feliz al ver que estamos juntos, con tu presencia, recordando tus renegadas, tus consejos y hasta tus retos. Ya son nueve días que estás con tu amigo Barba y nosotros aquí pidiendo que tu alma descanse en paz y como siempre has sido un agradecido y ese ha sido tu legado, no cabe dejar de hacerlo. Nuestro agradecimiento al Cdor. Raúl Ayuch, a los hijos de Abraham Gubaira, a sus hermanos José y Patricia e hijos, a la familia Garzón que nos acompañaron desde Tucumán, a Lipi y Mundo e hijos, a todos tus amigos que estuvieron junto a vos, a Gaby Cianferoni por estar y paliar la triste situación, a nuestros vecinos, a los amigos de nuestros hijos y a todos aquellos que de un modo u otro nos contuvieron. Te recordaremos hoy a las 20 hs en Pquia. San José del Bº Belgrano. Te amamos y te extrañamos. Ilumina nuestro camino.

RECORDATORIO

ARMANDO ELÍAS CHAMUT

(q.e.p.d.sedurmió el 30/9/19.

Hoy estarías cumpliendo 87 años, pero para nosotros, será un día distinto a otros, porque ya vos no estas, era una fiesta tu cumpleaños, porque recibías la visita de tus amados hijas y nietos, que era el regalo más importante, todo eran risas y alegrías, pasa el tiempo y el dolor de perderte sigue estando en nuestros corazones, tu presencia en nuestra casa era importante, eras el papá, el abuelo, el amigo que todo lo solucionabas con palabras justas, consejos y el abrazo protector, nunca te olvidaremos. Tu esposa Argelia, tus hijas Adriana, Viviana, Silvia, tus nietos y bisnietos. Juntgos rezaremos donde descansan tus restos.

INVITACION A MISA

ANAHI LEDESMA DE CISTERNA

(Q.E.P.D.) Falleció el 29/11/21 y espera la resurrección.

Querida Anita, ya no podremos verte porque hace 9 días que el Señor te llamo a su presencia pero estas en nuestros corazones ya que dejaste tu huella en todos. Fuiste una gran luchadora en todos los aspectos de la vida, eso lo llevaremos por siempre como ejemplo.

Nunca te faltara una plegaria, lágrimas y una flor de tu madrina Amanda Acosta de Jiménez, tus tíos Ramón y Darío, esposas Judith y Gabriela, tus primos Iván, Jesús Belén, Agustina y Benjamín, la tía Angélica y de todos los que te conocieron. Te recordaremos el miércoles 8/12 en la misa de la Parroquia San Roque a las 21 hs. para que la Morenita del Valle te presente al Reino Celestial.

INVITACIÓN A MISA

MÓNICA ELIZABETH TORRES

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 8/12/20 y espera la resurrección.

“En el primer aniversario de tu partida, seguimos pensando que una parte de cada uno se ha ido contigo, pero al recordar tu alegría y vivencia, recobramos fuerzas para continuar. Algún día nos volveremos a encontrar en nombre de Dios. ¡Te amamos y te extrañamos siempre!”. Su hijo Nicolás Torres, su madre Elisa Loyola de Torres, sus hermanas Ramona y Yanina Torres, sus sobrinos Mariana, Anita, Francisco y su ahijado Juan Pablo y demás familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Pquia. La Inmaculada, para rogar por el eterno descanso de su alma.

INVITACION A MISA

Dr. FÉLIX OSCAR NORIEGA-BLANCA LORENZO DE NORIEGA- ROBERTO CARRIZO

(q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor y esperan la resurrección.

“En mi recuerdo de sus memorias y en agradecimiento por su resurrección en la Morada de nuestro Padre Celestial y su iluminación eterna en Cristo Jesús. Permanecerán siempre en nuestros corazones. Sus hijos y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs en la iglesia Catedral para rogar el eterno descanso de sus almas. Flia Noriega.

RECORDATORIO

ROLANDO EDGARDO SAÍN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 7/11/21 y espera la resurrección.

Al cumplirse un mes de tu partida, quiero agradecer a todas las personas y las instituciones que me acompañaron ante estas circunstancias. A los queridos colegas de Santiago del Estero, especialmente a dos grandes amigos Dra. María Inés Abdo y su familia y el Dr. José Antonio “Chiqui” Azar y su familia, siempre presentes en momentos difíciles. Párrafo aparte merecen los abogados de otras jurisdicciones del país que hicieron llegar sus saludos y su acompañamiento a la distancia, muchos de ellos ex compañeros de la maravillosa Facultad de Derecho de Córdoba y que me sorprendieron con el recuerdo y el compromiso permanente. A todos ellos mi inmensa gratitud y mi más sincero afecto. Y en este recordatorio a mi padre, renuevo una vez más la promesa de lealtad, valor y decisión para enfrentar las cosas que Dios manda. Por sobre todo, en este grandísimo día de la Virgen Santísima del Valle, por lo que hago votos para que ella te proteja con su Manto para presentarte ante el Señor y para que también me de la fuerza necesaria para superar todos los obstáculos del camino. Recuerdo entonces la letra de ese poema que vos y mi madre solían cantar:”…El traidor, el cobarde, el rastrero desarmonizan la naturaleza, mezclan las estaciones y los vientos, cortan las manos de las alfareras…”. Lo que me hace pensar y repetir en tu recuerdo y en el de mi madre que hay que ser firme y digno, para poder despedirte ahora con el viejo saludo de los Peregrinos “En camino y con la gracia de Dios”.

Tu hijo Dr. Juan José Saín.

CRUZ, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/21|. Sus hijos Manuel, Mónica, Karina, Martha Salomón, sus hijos políticos Maria Camaño , Mario Salto , sus nietos Nico, Mara, Augusto, Martin, Mili, Samuel, Noemí, David, Elias, Ramiro, Marcos y demás familiares ,sus restos serán inhumados hoy 11 horas en el cementerio Jardín del Sol .SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

CRUZ, MARTA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/21|. Dios misericordioso, ponemos en tus manos a tu hija Martita recíbela en tus brazos y concédele la paz eterna. Con profunda tristeza te despiden tus hermanas Angélica y Liliana. Elevamos oraciones por su eterno descanso.

DI MEO, MARÍA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 7/12/21|. Su hijo Dr. Jorge David, Luciana y sus nietos Juanchi, Luciana y Mili, participan con dolor su fallecimiento, elevan oraciones en su memoria. Sus restos serán inhumados en el cementerio San Agustín, Tucumán.

DI MEO, MARÍA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 7/12/21|. Tía de mi corazón que tristeza me dejas, tantas cosas compartidas. Ya descansas junto a mi padre, mis nonos y tu marido. Sos una luz que siempre vas a estar. Te voy a extrañar. Su sobrina Claudia Di Meo, sus hijos Agustín, Benjamín y Gonzalo y sus respectivas familias.

DI MEO, MARÍA AMALIA (q.e.p.d.) Falleció en Tucumán el 7/12/21|. Su cuñada Nena Vella, sus hijos Claudia y Carlos con sus respectivas familias, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

DÍAZ, SARA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/12//21|. Mi querida y hermosa Raquel amiga de mi corazón siempre te recordaremos tal cual eras. Tu sonrisa en tu rostro es algo imborrable difícil de olvidar. Se que donde estás guiarás, protegerás y les darás las fuerzas que necesitan para seguir adelante a tu querido esposo a tu amado hijo. Amiga querida te despido con un abrazo, descansa en paz en los brazos del Señor que nunca te falte luz. Tus amigos. Carmen y Hugo Capula.

DÍAZ, SARA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/12//21|. Osvaldo Pacheco e hijos lamentan profundamente la partida al reino del Señor a su estimada amiga Chela. Acompañamos a Oscar, gastón y hermanos Luis y Roby. Descansa en paz amiga.

DÍAZ, SARA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/12//21|. Personal del Hospital San Pedro de Guasayán, acompañan al Dr. Luis Diaz en este momento de dolor rogando por el eterno descanso de su hermana, oriunda de esta ciudad. Q.e.p.d.

DÍAZ, SARA RAQUEL (q.e.p.d.) Falleció el 5/12//21|. "El Señor es mi pastor, nada me puede faltar". Salmo 22. El colegio Nocturno Nicolás Avellaneda participa con profundo dolor el fallecimiento de su ex rectora. Eleva oraciones en su memoria.

HUBAIDE, MARCELO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/21|. Marta Elvira y Matilde Navarro Coroleu participan su fallecimiento y acompañan a su esposa Patricia y a sus hijos Marcelo, Fernanda e Ignacio en este triste momento. Rogamos oraciones en su memoria.

HUBAIDE, MARCELO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/21|. Jorge Amado, Lucía Villaverde, sus hijos y nietos participan con pesar su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento. Ruegan oraciones en su memoria.

HUBAIDE, MARCELO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/21|. Beatriz del C. Costas, participa el fallecimiento del esposo de su amiga Patricia. Exrpresa respetuosa condolencia y acompaña a la familia en el dolor.

HUBAIDE, MARCELO RUBÉN (PROF.) (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/21|. La comunidad educativa del Instituto Integral de Educación Permanente despide con dolor al Prof. Marcelo Hubaide, catédratico de muchos años de la institución, extrañaremos su amabilidad y generosidad con sus colegas y alumnos.

HUBAIDE, MARCELO RUBÉN (PROF.) (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/21|. El Centro Integral de Educación Permanente Cooperativa de Trabajo Limitada, despide con dolor a su asociado, Prof. Marcelo Hubaide, quien actualmente se desempeñaba como síndico de la Cooperativa. Se ruega oraciones en su memoria.

HUBAIDE, MARCELO RUBÉN (PROF.) (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/21|. Maria de los Ángeles Martínez, profesora, de su hijo Marcelo Hubaide, participa consternada, el fallecimiento, del padre de su querido alumno, quien en vida, fue un padre muy presente y colaborador, en la tarea de enseñanza aprendizaje de su amado hijo. Eleva oraciones por su eterno descanso y la cristiana resignacion de su Flia.

HUBAIDE, MARCELO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/21|. Directivos de la carrera de Educación Física I.S.P.P Nº 1, catedráticos, bedelía, tus alumnos de 2do. Año "C", los alumnos que a lo largo de tu paso por la carrera recibieron tus enseñanzas, participan con dolor su fallecimiento. Acompañamos a su familia en este difícil momento. Rogamos por el eterno descanso de su alma.

HUBAIDE, MARCELO RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/21|. La comunidad educativa del Instituto Superior del Profesorado Provincial Nº 1 participa con profundo dolor el fallecimiento de quien fuera catedrático durante su trayectoria docente, de las carreras de: Educación Física, Filosofía y Biología del I.S.P.P Nº 1, acompañando a la formación de muchos de nuestros jóvenes. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

HUBAIDE, MARCELO RUBÉN (PROF.) (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/21|. CECLyT( Centro especial de capacitación laboral y terapéutico) ASPADI (ASOCIACIÓN SANTIAGUEÑA DE PADRES Y AMIGOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL). Personal directivo, docente, no docente y alumnos, participan con profundo dolor el fallecimiento del Sr. padre del alumno Marcelo Hubaide. El mismo, al igual que su FLIA siempre presentes, en la Institución. Rogamos al Altísimo por su eterno descanso.

HUBAIDE, MARCELO RUBÉN (PROF.) (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/21|. Carlos Cheein e Irene Coloreu y sus hijos Diego, Monica y Virginia con sus respectivas familias, participan su fallecimiento y acompañan en el dolor a Patricia, Marcelito, Fernanda e Ignacio. Ruegan oraciones en su memoria.

HUBAIDE, MARCELO RUBÉN (PROF.) (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/21|. Compañeros de trabajo de Bromatología de su esposa Patricia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

HUBAIDE, MARCELO RUBÉN (PROF.) (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/21|. "Que brille pñara el la luz que no tiene fin". "Que el Señor te tenga a su lado y te dé el descanso eterno". Nosotros tendremos tu recuerdo por siempre. Flia. Villavicencio - Guidet partcipan con mucho dolor su fallecimiento y acompañan a su esposa e hijos en este dificil momento. Elevan oraciones en su memoria y por una pronta resignacion.

HUBAIDE, MARCELO RUBÉN (PROF.) (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/21|. Eduardo Coroleu, Romina Sarquiz e hijas participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

HUBAIDE, MARCELO RUBÉN (PROF.) (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/21|. La educación no cambia al mundo, cambia a las personas que cambiarán al mundo. En su paso por nuestra institución puso su empeño en hacer realidad este pensamiento. La comunidad educativa del Instituto de Formación Docente N°5 participa con profundo dolor el fallecimiento de quien integrará el cuerpo docente de esta institución.

HUBAIDE, MARCELO RUBÉN (PROF.) (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/21|. Con la certeza que Dios nos espera al final del camino te despido querido amigo. Jota, Dorys, Julio y Jalil Jozami participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan cristiana resignación a su familia.

LEIVA, GERVASIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 5/12/21|. La comunidad del colegio sec. Ing. Jorge Newbery acompaña al profesor Tulli Justo Humberto en estos momentos de dolor por la pérdida de su mamá. Rogamos oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/21|. Su hija Fabiana Ruiz, su hijo político Lucas Giordana, sus queridos nietos Mauri, Luisi, Loren y Fiori participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

MONTENEGRO, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/21|. Querida hermana, te despido con todo el dolor que me provoca tu partida, pero con el consuelo de que mi Dios te recibe en su gloria para tu descanso en paz. Acompaño en este momento, a tus hijos... mis queridos Fabi y Lucas y a tus nietos Mauricio, Luisina, Lorenzo y Fiorenza. Te voy a extrañar hermana mía. Brille para vos la luz que no tiene fin. Ruego una oracióne en su memoria. Su hermana Elsa Margarita Montenegro.

MONTENEGRO, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/21|. Despedimos con profundo dolor a nuestra querida tía Chita y acompañamos a nuestra prima hermana Fabi, su esposo Lucas y sus hijos Mauri, Luisi, Loren y Fiore en este momento de dolor. Que Dios y la Virgen reciban a nuestra querida tía en su gloria. Rogamos una oración en su memoria. Sus sobrinos Alvaro García, su esposa Stella Aragañaraz y su hijo Agustín, Pilar y Catalina, Diego García y su esposa Analía Postiglioni y su hijo Santiago y Juan García y sus esposa Jimena Florio y sus hijos Benjamín y Emilia.

MONTENEGRO, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/21|. Con mucho dolor te despido en tu partida de este mundo, en mi quedarán los mejores recuerdos, consejos y momentos compartidos... gracias por lo que me brindaste querida tía Chita. Nuestro acompañamiento en este difícil momento, a mi querida prima Fabi, Lucas y sus hijos Mauri, Luisi, Loren y Fiore. Brille para vos tía, la luz que no tien fin. Ruegan una oración en su memoria. Sus sobrinos Diego Nicolás García, Analía Postiglioni y su hijo Santiago.

MONTENEGRO, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/21|. Sus primas Lía Beatriz Montenegro y familia, Martha Susana Montenegro participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hermanos con todo cariño ante la pérdida de Chita.

MONTENEGRO, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/21|. Su primo Roger M. Montenegro y familia participan con tristeza su fallecimiento y acompañan a sus hermanos con gran afecto ante la partida de Chita.

MONTENEGRO, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/21|. Su sobrino Carlos Alejo Ducca, su señora e hijos participan con pesar su fallecimiento y acompañan a sus hermanos en este difícil momento por la partida de Chita.

MONTENEGRO, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/21|. Maria Rufino, Miguel Tejera, y su hijo Miguel, participan con dolor de su fallecimiento. Y ruegan oraciones en su querida memoria.

MONTENEGRO, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/21|. Sus amigos Ana María Bruchmann y Marcelo Espeche despiden con dolor a Chita y ofrecen oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/21|. Ing. José Gigli, Lic. Cecilia Falcione, Dra. Constanza Gigli, Dra. Julieta Gigli, contador Federico Gigli, Felipe Robles y Valentín Albarracín participan su fallecimiento y acompañan a Fabiana y Lucas en doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/21|. Sara Weyenbergh, sus hijos y respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

MONTENEGRO, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/21|. Rosario Josefina Weyenberg y sus hijas participan con profundo dolor su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

MONTENEGRO, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/21|. Arq. Daniel Montes, su esposa Susana y sus hijos Ana y Francisco participan con dolor el fallecimiento de la hermana de su amigo Tata. Se ruega oraciones en su memoria

MONTENEGRO, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/21|. Patricia Pérez Carletti, sus hijos y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/21|. Eugenio Pérez Carletti y sus hijos Ezequiel, Juan Pablo y Martin participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/21|. Javier Pérez Carletti, Gabriela Cano y sus hijas Sofía, Malena y Rosario participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida María Luisa. Ruegan oraciones en su memoria.

PÉREZ NURI, ELSA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/21|. "Que el Señor te tenga a su lado y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Su hermano Víctor Hugo Pérez Nuri y su esposa María Fernanda Ledesma e hijos Salvador, Candela y Camila participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

PÉREZ NURI, ELSA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/21|. María Inés Muratore y flia participan con profundo dolor su fallecimiento, ruegan oraciones en su memoria. Que brille para ella la luz que no tiene fin".

PÉREZ NURI, ELSA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/21|. Acompañamos con profundo pesar su fallecimiento a Noni y flia; Kuky, Estela y Jose Repenski.

PÉREZ NURI, ELSA NOEMÍ (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/21|. Marisa, Roberto y Paco Pérez Nazar, y sus respectivas familias; participan con mucho dolor su fallecimiento y elevan oraciones por su eterno descanso en paz. Acompañamos espiritualmente a su familia.

ACOSTA PAGLIONI, HUGO ERNESTO (q.e.p.d.) Falleció el 8/10/21|. Hijo querido hoy cumples 2 meses de tu inesperada partida al Reino de Dios, siempre estarás presente en el corazón de quienes te amamos. Tu madre Alba Paglioni, tus hermanos y sobrinos elevan oraciones rogando a Dios te de el descanso que te mereces.

GUZMÁN, FROILÁN REINAFE (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/20|. "No es fácil aceptar tu ausencia, pero tu recuerdo es muy grato para nuestra memoria". Su esposa Adela, sus hijos Zuly, Ricardo y Beatriz, sus hijos políticos, nietos y bisnietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 19.30 en la Pquia. Santa Rita, con motivo de cumplirse un año de su partida. Se ruega una oración en su memoria.

LEDESMA, LILIANA ANAHÍ (q.e.p.d.) Falleció el 29/11/21|. "En Dios solo descansa el alma mía, El es mi roca y mi salvador". Sal. 62. El padre Marcelo Trejo, el Centro del Apostolado de la Oración de la parroquia San Roque y todos sus hermanos en la fe invitan a la misa que se celebrará para pedir por el eterno descanso de Anahí, hija de nuestra hermana Liliana de Ledesma, fiel servidora del Señor, el día 8 a las 20.30, al cumplirse el noveno día de su partida a la casa del Padre.

CHAMAS DE PETROS, ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/16|. A 5 años de su ausencia física....te recordamos y te extrañamos cada día..Mamá y Lela tan presente en nosotros .Héctor, Sylvia, Matías y Micaela. Besos al cielo para vos...

JEREZ SANGUEDOLCE, JOSÉ DANIEL ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/12|. Tu querida hermana Marcela, te recuerda en este nuevo aniversario de tu partida a la Casa del Señor. Querido hermano, siempre te amaré en el cielo, como te amé en la tierra. Descansa en paz en el reino de Dios, donde encontraste la paz, sin sufrimiento ni dolor. Dame la fortaleza necesaria para superar tu ausencia. Siempre vivirás en nuestros corazones, te recordamos siempre con amor tu hermana Claudia Marcela y hno. pol. Marito Seiler, tus sobrinos Maxi y Stefano Seiler, en nuestras oraciones en la misa a celebrarse en iglesia Catedral el día 8 /12 a las 20 hs.

YOCCA, ANTONINO NAZARIO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/14|. Sus hermanos Amadeo Humberto Yocca y familia, María Mercedes Yocca y familia rogamos por el eterno descanso de su alma. Elevamos oraciones en sdu memoria.

JOZAMI, RICARDO (PILO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Con profundo dolor despedimos a un amigo, rogando al Señor lo reciba en sus brazos. !Buen viaje, amigo! Betty de Farreras, sus hijos José Farreras y María Laura Elías, Pablo, Claudio Farreras con sus respectivas familias, ruegan oraciones en su memoria.

JOZAMI, RICARDO (Pilo) (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. Su amiga Alba Auat y flia participan con inmenso dolor el fallecimiento del esposo de su querida amiga Mary, acompañan a su flia en tan doloroso momento.

JOZAMI, RICARDO (PILO) (q.e.p.d.) Falleció el 2/12/21|. El Club de Abuelos de la Ciudad de la Banda participa del fallecimiento de su socio Ricardo quien ya descansa en los brazos de Dios y abrazan con sentido pesame a su esposa Mary Canllo y su hermana Elena tambien socia de esta institucion. Que brille para el la luz que no tiene fin.

LEMOS, AÍDA JUDI (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/21|. Sus hijos Luis, Judith y Antonella y su nieto Francesco participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

LEMOS, AÍDA JUDI (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/21|. Directivos y personal de EDESE SA participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre del Sr. Luis Humberto Bosetti. Elevan oraciones en su memoria.

PAZ, MARTÍN DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/21|. Sus hijos Blas, Marcos, Florencia y Rodrigo, hijos pol., nietos y demás fliares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. Servicio realizado por NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TELEFONO 4219787.

TÉVES, SILVINA NIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/21|. Sus padres, hermanos, sus hijos y demás familiares, invitan a la misa que se oficiará hoy 20:30hs en la Plaza Belgrano (La Banda), al cumplirse 9 días de su fallecimiento, para rogar por el eterno descanso de su alma.

TÉVES, SILVINA NIDIA (q.e.p.d.) Falleció el 30/11/21|. Sus padres Ramón Teves y Nidia Orellana, invitan a la misa que se oficiará en la Plaza Belgrano ( La Banda) hoy a las 20:30hs , al cumplirse 9 días de su partida al Reino Celestial, para rogar por el descanso eterno de su alma.

GIMÉNEZ, ATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/21|. Participan con profundo dolor, el secretario de Coordinación y Asuntos Institucionales, Dr. Raúl Lorenzo y todo el equipo del area municipal acompañando a su familia en este duro momento. Elevan oraciones en su memoria.

GIMÉNEZ, EVERATILIO (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/21|. Kelly Yañez y familia participan con dolor el fallecimiento del papá de su hijo político Marcos Fabrizio Giménez y padre político de su hija Natalia Mariana Ordoñez, acompañan a sus hijos y nietos con profundo dolor. Las Termas.

LIZÁRRAGA, ARIEL EDUBAR (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/21|. El secretario de Coordinación y Asuntos Institucionales, Raúl Lorenzo y el equipo del area municipal ruegan una oración al altísimo y lamentan la partida inesperada del amigo Ariel que. Ruegan una oración en su memoria.

NAVARRO, FRANCISCO ARMANDO (q.e.p.d.) Falleció el 6/12/21|. Sus hermanos Pilar, Pedro, Carlos y Peti, sobrinos y demás familiares participen con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Beltrán. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.