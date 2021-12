FÚNEBRES | 11 de diciembre del 2021

10/12/2021 - 22:51 Funebres

Fallecimientos

Magdalena Angélica Bru

Noemí Jesús Torres (La Banda)

Miguelina Ávila (La Banda)

Lilian del Valle Paz

Blanca Beatriz Ruiz

Audelina Aydee Moreno (Garza)

Helvecia del Valle Espinillo

Pedro Secundino Fuentes (Est. Robles)

Lisandro Gael Carabajal Chaparro

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

HUGO EDUARDO BUSTAMANTE (Chispa) (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/21.

Néstor Humberto Salim y flia, participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su flia, hermanos y sobrinos en este difícil momento. Ruegan por su descanso en paz. Frías.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MATILDE HERRERA DE SCHMIDT

(q.e.p.d.) Falleció en la ciudad de Catamarca el 9/12/21 y espera la resurrección.

Su hija Matilde Schmidt y Pablo, sus nietos Florencia y Emilio, Alejandro y Gaby, Franklin y Julia, Tomás y Matías y sus bisnietos Juani y Justi, Facu y Benja, Bauti y Joaqui ruegan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MATILDE HERRERA DE SCHMIDT

(q.e.p.d.) Falleció en la ciudad de Catamarca el 9/12/21 y espera la resurrección.

Personal de la firma CONORVIAL S.A. participa con profundo pesar y acompañan a Dra. Matilde Schmidt y familia en este doloroso momento. Sus restos fueron inhumados en la ciudad de Catamarca. Ruegan oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

OSCAR ALBERTO AUAT (BETO)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/12/98 y espera la resurrección.

HERMANO QUERIDO.

En otro aniversario de tu partida, sentimos como siempre que una parte de nosotros se ha ido con vos. Que difícil fue aceptar tu ausencia. Te amamos, te extrañamos. Rogamos una oración para que sea eterna tu memoria.

Tus hermanos y toda tu flia.

INVITACION A MISA

LUIS RICARDO SUÁREZ- ELBA AMALIA CORNELI (Chachi)

(q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor el 6/12/84 -20/1/15 y esperan la resurrección.

A nuestros amados padres, con todo nuestro corazón, lleno del Amor más puro, que trasciende este mundo, los tenemos presente cada día y a cada paso que damos.

Sin dudarlo, extrañamos la presencia física, los abrazos y besos, pero nos consuela que, por nuestra fe, sabemos que compartimos todo con ustedes, nuestras penas y alegrías y que nos ayudan siempre desde el Cielo, en cada momento de nuestras vidas. ¡Son nuestros Ángeles!

Rueguen por nosotros para que podamos seguir adelante y cumplir nuestra misión en este mundo de acuerdo a la voluntad de nuestro Padre Celestial, hasta que nos reunamos todos, en la felicidad eterna.

Nosotros cerquita y ustedes y unidos en la Comunión pedimos para que estén muy Felices y en Paz junto a Jesús y María.

Los amamos eternamente.

Maria del Carmen, Luis y Juan Pablo Suárez Corneli. Invitan a la misa hoy a las 19 hs. en la Capilla del Colegio San José, con motivo de cumplirse un nuevo aniversarios de sus fallecimientos.

INVITACIÓN A MISA

ERMILIA ELIZABETH DÍAZ DE ANTONIO (Srta. Eli)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/12/21 y espera la resurrección.

Mujer de grandes virtudes, en su tarea docente dejó huellas, guía de tantos niños formándolos para el bien común. Buena esposa, hermana, vecina, amiga. Se invita a la santa misa hoy a las 20 hs. en la Pquia. Santo Cristo, Bº Libertad, a los 9 días de su partida al reino celestial. Tu esposo Dito.

AGRADECIMIENTO E INVITACION A MISA

ESTHER GONZALEZ DE RUSSO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 26/11/21 y espera la resurrección.

Querida Mamá! Fuiste Fortaleza de Vida, Ejemplo de Humildad y sencillez generosa. Mujer de Fe en los avatares, Optimista. Buen humor y gusto por la música. Gran luchadora. Nuestro amor eterno por todo lo que compartimos, 93 años Mami, regalo del Señor. Rogamos al Padre Celestial que en paz descanses y en su Gloria y veas pronto el Rostro de Dios!!!

Agradecemos la compañía y apoyo espiritual de sus cuidadoras, vecinos, Flia. Paoletti, Flia. Soria, familiares y amigos de Sgo., y Tucumán en esta dolorosa situación, al Instituto de Cardiología por su dedicada atención, a su Cuerpo Médico Terapista. Dres. Yanet Pereyra, Alderete F., Fernández G., Abregú C., y demás personal de Salud, en especial al Dr. Juan Carlos Díaz Fernández, su apreciado Médico personal de la vida, siempre a su lado con cariño, atento y entrega permanente.

Tus hijos Antuca y Yiyi, y adorada nieta María de los Ángeles, invitan a la Santa Misa en su recuerdo y memoria el día domingo 12 a las 20 hs. en Parroquia Santa Rita, Barrio Jorge Newbery. Ruegan oraciones por su Vida Eterna.

AGRADECIMIENTO

RICARDO JOZAMI (PILO)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/12/21 y espera la resurrección.

“Bienaventurados los de corazón puro porque de ellos es el Reino de Dios”.

Solo muere quien es olvidado. Sabemos que tu partida es sentida y que te extrañaremos. Recordaremos con una sonrisa los ejemplos que nos dejaste y los momentos compartidos con alegría y cariño.

La familia de Pilo Jozami, agradece a los Dres. Orlando Kozameh y Gustavo Sambadaro, a las enfermeras de Terapia Intensiva del Sanatorio Jozami, a los Sacerdotes Alejandro Gordillo y Gregorio Makantasi; al Centro Social Sirio Libanes de La Banda, a la Honorable Comisión Directiva de la Sociedad Sirio Libanesa de Sgo. Del Estero, Instituciones, amigos, personas de Pilo, de su esposa Mary Canllo, de sus hijos Ricardo, Mariela, Jorge y Florencia y a todas las personas que de una u otra forma nos acompañaron en estos momentos de dolor.

Al cumplir 9 días de su partida a la Casa del Señor nos uniremos en oración el día domingo 12/12/21 en la Iglesia Ortodoxa San Jorge a las 10 hs.

RECORDATORIO

RAMÓN ROSA MORÁN

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 11/12/01 y espera la resurrección.

Papi hoy se cumple 20 años de tu partida al Reino de los Cielos, el tiempo pasa y es tan difícil seguir más ahora que nuestro amado hijo está con vos. Solo te pido que me des fuerzas para seguir, no le encuentro sentido a la vida pero como creyente sé que están en un mejor lugar. Cuida a mi hijo querido y hasta que en algún momento nos reencontremos. ¡¡¡Te amo!!!

Tu esposa amada Paula G. Noriega, tu hijo Ramón (a), tu hija política Nora Acosta, tus nietos que te aman Anahí, Gabriela y Agustín, tus bisnietos Fabricio y Máximo te recuerdan con inmenso cariño. Ruegan oraciones en su memoria.

INVITACION A MISA

INÉS NORIEGA DE BUSTAMANTE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 2/12/21 y espera la resurrección.

“Dejas un gran vacío en nuestros corazones y siento que mundo se termina. Señor te pido en nombre de todos nosotros, perdona sus pecados y permite su entrada en el Reino de todos los Santos.

Dios todopoderoso y eterno ponemos en tus manos a nuestra madre amada, fuiste quien la llamo ahora para estar a tu lado. Concédele el descanso eterno que nosotros honraremos su nombre aquí en la tierra.

Su esposo, hijos, nietos y bisnietos, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la Iglesia de Lourdes (La Banda), con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento.

INVITACION A MISA

LUZ MARÍA SANTALUCÍA DE URRERE-ERNESTO URRERE.

(q.e.p.d.) Se durmieron en el Señor el 11/12/07-11/12/69 y esperan la resurrección.

“Que brille para ellos la luz que no tiene fin”.

Su familia invita a la misa que se oficiará en el día de hoy Sábado 11 de Diciembre a las 19 hs en la parroquia Santiago Apóstol de la ciudad de La Banda con motivo de cumplirse un año más de sus respectivos fallecimientos.

Elevamos oraciones en sus queridas memorias.

BRU, MAGDALENA ANGELICA (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/21|. Sus hermanas Blanca y Nora, sus hermanos políticos Rubén y Ramón, sus sobrinos Luis, Analia y Verónica, sus sobrinosnietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. (Capital - Santiago del Estero). Servicio realizado por la empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen 531 Tel: 429-6027.

BRU, MAGDALENA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/21|. Los hijos y nietos de Carmencita y Aldo Castiglione: José Luis Castiglione, Ignacio Castiglione, María del Carmen, Fernando, Ana Cecilia, Agustín y José Ignacio Lugones, Ana María Castiglione y María Inés Castiglione y sus respectivas familias lamentan el fallecimiento de Maga, quien junto a su madre y hermanas fueron una parte muy importante de nuestra historia familiar. Abrazan con sincero afecto a Lelé, Nora e hijos.

CÁCERES, RAÚL ERASMO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/21|. Su primo Hector Audino Zerda y flia.,participa con dolor el fallecimiento del querido Raul. Que Dios les dé el consuelo a Lita e hijos y que brille para el la luz que no tiene fin.

CARABAJAL CHAPARRO, LISANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/21|. Sus padres Nicolas y Micaela, hermana Bianca, tus abuelos Hugo y María, tíos, primos, amigos participan su fallecimiento. Sus restos fueron velados en el Club Colon y fueron inhumados en el cem La Piedad. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

ESPINILLO, HELVECIA DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/21|. Sus hijos Gabriela, Marisa y Ricardo, su hermana Noemí, nietos y demás familiares participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio La Piedad. CARUSO CIA DE SEG SA. EMPRESA ANICETO GUBAIRA .

HERRERA DE SCHMIDT, MARIA (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/21|. Compañeros del Cuerpo Médico Forense de su hija Dra. Matilde Schmidt. Dra. Viviana Elías, Dr. Julián Canllo, Dr. Armando Meossi, Dr. Mariano Pagani, Dr. Vittorio Yanucci, Dr. Horacio Alfano, Dra. Julieta Ledesma, Guillermo Contreras, Maria Esther Gomez, Elsa Gonzalez, Viviana Escobar, Angel Vázquez, Juan Manuel Pinto, Daniel García, Lourdes Sánchez, Claudia Di Meo, Eugenia Piña, Gabriela Acuña y Dra. Mara Garnica, participan con profundo dolor su fallecimiento.

HERRERA DE SCHMIDT, MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/21|. El presidente del Consejo Médico de Santiago del Estero, Dr. David Jarma participan con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su colega Dra. Matilde Gloria Schmidt, y abuela del Alejandro Gabriel Ábalos. Ruega una oración en su memoria.

HERRERA DE SCHMIDT, MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/21|. Consejo Directivo, Tribunal de Ética, Tribunal de Especialidades, Departamento de Docencia y Capacitación, Comisión de Asesoramiento Laboral y Departamento Juridico del Consejo Medico de Santiago del Estero, participan con profundo pesar el fallecimiento de la madre de su matriculada Dra. Matilde Gloria Schmidt, y abuela del Dr. Alejandro Gabriel Ábalos. Ruegan una oración en su memoria.

HERRERA DE SCHMIDT, MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/21|. David Jarma, Graciela Neirot, hijos y nietos participan con dolor su fallecimiento y acompañan con tristeza a su hija Matilde y familia en este momento difícil de la vida. Ruegan oraciones en su memoria

HERRERA DE SCHMIDT, MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/21|. Susana Josefina Castillo Solá participa con pesar su fallecimiento y ruega una oración en su memoria.

HERRERA DE SCHMIDT, MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/21|. Carlos Ramos Taboada, su esposa Maria Susana Carol, sus hijas Maria Antonieta y Susana María y sus respectivas familias, participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de nuestra querida amiga Matilde y acompañamos a la familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

JUAREZ ALDERETE, ASTOR SEBASTIAN (q.e.p.d.) Falleció el 27/11/21|. Su tía Marta Ruiz, su prima Carolina y sobrina Eliana, sus tios Gustavo y Lili, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañando en el dolor a la tia Zuly, primos Sergio y Dani y sus respectivas familias. Ruegan oraciones en su memoria.

MONTENEGRO, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/21|. Con inmenso dolor despedimos a la prima "Chita". Estela Luchini, sus hijas Elena María, Marcela y Luisiana abrazamos a Tata y Peca, muy querida familia.

MONTENEGRO, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/21|. Su tia Marta Ruiz, su prima Carolina Montenegro, su sobrina Eliana, participan con profundo dolor el fallecimiento de la mamá de Fabiana y la acompañan en su dolor, rogando una pronta resignacion y una oración en su memoria.

MORENO, ALFREDO DAVID (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/21|. La muerte irrumpió en tu casa, y te robó la vida, tu vida plena, joven, llena de proyectos. Porqué, quizás nunca lo sabremos: Destino... Dios o tal vez Diego necesitaban un goleador de raza a su lado. Cuantos momentos compartidos, tu sonrisa picara, el brillo de tus ojos en cada gol, el grito cómplice de siete goles en un partida de juveniles. En cada encuentro largas charlas de futbol, tabla de fiambres, asados, gaseosas, los picados en la finca, alegría y risas. Llevaste tus goles a China, Rusia y México, te sentías orgulloso de ser Santiagueño lo expresabas en todo momento y en cualquier lugar que te encontraras. Defendiste siempre "A los cabecitas Negras". Gracias por tantos gritos de gol, gracias por tantas alegrías, gracias por tu amistad. César Pelusa Coronel y José Viky Trejo te despiden con un fuerte abrazo futbolero. Hasta el día de nuestro reencuentro.

PAZ, LILIAN DEL VALLE (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/21|. Su madre Elvira Diaz, su prima Silvia Sayago y flia, y demás familiares, sus restos serán inhumados en el cementerio Parque de la Paz. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

UMAÑO, RUBÉN DARÍO (q.e.p.d.) Falleció el 8/12/21|. "El Señor es mi pastor nada me faltará". La comunidad orante de la Capilla San Roque de Villa Zanjón, participa su fallecimiento y acompaña en el dolor a toda su apreciada flia. Que brille para El la luz que no tiene fin y descanse en paz.

ALMIRÓN DE GUZMÁN, ALICIA DOLORES. (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/14|. A 7 años de tu partida es más grande la necesidad de abrazarte, de oírte pero también es más grande el recuerdo y el amor de tus hijos y nietos, que hoy a las 20 hs. celebran una misa en su memoria en la iglesia Catedral.

MOYANO, JUAN BAUTISTA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/19|. ¡Querido Juan! hoy hace dos años de tu partida. Es muy triste no tenerte, nos haces mucha falta, no pasa un día que no te recuerde, junto a nuestra madre y hemanos, solo me consuela saber que estás donde no hay tristeza, ni dolor. Descansa en paz querido hermano. Marce. Invito hoy al oficio religioso a las 20 hs. en la Capilla San Luis Gonzaga.

LÓPEZ, TOMAS RAÚL Ingeniero (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/20|. Querido Papi hoy hace un año de tu partida celestial, lo recuerdo como si fuese ayer. Desearía que esto nunca hubiese sucedido. A veces pienso y siento que no lo fue, y que todo permanece igual, que debo regresar para Navidad a Santiago para festejar con vos y con mi mamá, también con la abuela, y que me están esperando ya sea en casa o en la terminal... pero luego despierto y vuelvo a mi nueva realidad. Extraño tanto tus abrazos, cariños, charlas, chistes, todo. Extraño tu perfume, tus pasos cuando ya sabía que llegabas a casa y toda la cotidianeidad de vivir con vos y mi mamá. Ahora me toca vivir otra experiencia de vida sin vos, sin mi mami, es inevitable no nombrar a los dos porque se fueron casi juntos. Estoy bien papi, quédate tranquilo. Anhelo que estés trascendiendo hacia la luz porque eso me dejaría más tranquila. Sé que estás conmigo. Los dos. Hicieron tanto por mí, que solo puedo decir que me siento tan orgullosa de ser su hija, de tener un padre y una madre maravillosos. Gracias por haberme dado la vida junto a mi mamá, por tu amor incondicional y por lucharla hasta último momento. Te mando mucha luz, mucha paz y amor. Decirte que te amo infinitamente y que cuando sea el momento divino y perfecto nos reencontraremos los tres. Eran y son mi vida. Hasta pronto papi de mi alma. Soy Ana, su hija e invito a la misa virtual en su nombre hoy a las 20 hs. a través del Facebook de la Parroquia San José, Bº Belgrano para orar por su descanso eterno. Gracias.

AVILA, MIGUELINA (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/21|. Su esposo Robles, Ramón, sus hijos Cristian, Bianca, Lautaro, Cindy, María, Ayelén y demás fliares., sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia. Cob. Norcen. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Telefono 421-9787.

FUENTES, PEDRO SECUNDINO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/21|. Su esposa Baldomer Castañarez, sus hijos Hugo, Jorge, Gustavo, Sandra, h. pol. nietos y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos son velados en Belgrano 532 LB y serán inhumados en el cem. De Est. Robles. Serv. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS S.R.L.

GANGITANO, FRANCISCO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/21|. Su esposa Noemí, sus hijos Paola y Luciano, hijos políticos, nietos y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardín del Sol. SERV SOC AMPARO SRL. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GANGITANO, FRANCISCO RAMÓN (Dady) (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/21|. "Señor que brille para El la luz que no tiene fin". Sus ex compañeros de Presupuesto, participan su fallecimiento y elevan una oración en su memoria.

GANGITANO, FRANCISCO RAMÓN (DADY) (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/21|. Manuel Héctor Álvarez y Delia Raab de Álvarez participan con dolor su inesperado fallecimiento y acompañan a su familia con mucho cariño ante irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

GANGITANO, FRANCISCO RAMÓN (DADY) (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/21|. Promoción 1962 de la Esc. Nacional de Comercio!! Te acuerdas Dady? Los momentos de alegría que pasamos juntos en aquellos años en los que nos queríamos llevar el mundo por delante, pero hoy la vida nos acerca las últimas enseñanzas a través de tu pronta partida a la Casa del Señor. Fuiste un padre ejemplar, un amigo sincero y mejor persona. Dady con inmenso dolor te despedimos. Puedes descansar en paz. Así sea.

GANGITANO, FRANCISCO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/21|. Acompañan a su hermana Rosi en tan difícil momento Kuky, Silvia, Susana, Viviana y Eloísa Santillán.

GANGITANO, FRANCISCO RAMÓN (DADY) (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/21|. ¡Cuánto dolor provocó tu raudo vuelo a los brazos de Dios! ¡Cuánto dolor provocó el perder al amigo de tantos años! Nené Grana de Manfredi y sus hijos Pancho y Gladis Olivares, Mónica y Oscar Ruiz, Susana y Dito Ledesma, Silvina y Sergio Marinoff, elevan oraciones por su descanso eterno y acompañan en el dolor a su esposa, hijos y demás familiares por los que sienten un inmenso cariño.

GANGITANO, FRANCISCO RAMÓN (DADY) (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/21|. Sus amigos de toda la vida Juan Carlos Villalba, su esposa Monica, sus hijos, nietos y bisnieta, participan con profunda tristeza su partida y acompañan a la familia en este dificil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

GANGITANO, FRANCISCO RAMÓN (Dady) (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/21|. Nené Grana de Manfredi acompaña a Inecita en este momento tan doloroso al que la enfrenta la vida y quiero decirle que en sus pupilas quedó grabado la imagen de Dady, sentado en el estadio Olímpico, acompañando la presentación del libro homenaje a esa institución tan amada por él, aquel viernes 26 del mes pasado. Dady seguirá vivo en el corazón de quienes gozaron de su amistad y de todos los integrantes de asociaciones a las que él aportó su trabajo desinteresado.

GANGITANO, FRANCISCO RAMÓN (DADY) (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/21|. Querido Dady, que brille para Ti la luz que no tiene fin. Por siempre estarás presente en nuestros recuerdos. Tu amigo Washington Alberto Bravo, su sra. esposa Elsa Bettoni y sus hijos Elsa Inés, Mariela Susana y María Celeste, que nunca te olvidarán, participan con profundo dolor su fallecimiento.

GANGITANO, FRANCISCO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/21|. Cr. Julio R. Marañon y su esposa Luisa E. Astún acompañan en el dolor a su familia por el fallecimiento de su amigo Dady. Ruegan una oración en su memoria por su feliz resurrección.

GANGITANO, FRANCISCO RAMÓN (Dady) (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/21|. Sus vecinos y amigos Héctor Raúl Barron, su esposa Amelia Estela Reynoso, sus hijos Eugenia, Jorgelina, Amelia, Raúl, Ramiro y Rodrigo, acompañan a sus familiares en estos momentos de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

GANGITANO, FRANCISCO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/21|. Carlos R. Casóliba y familia participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en tan difícil momento.

GANGITANO, FRANCISCO RAMÓN (DADY) (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/21|. Graciela Martinez, Luciana María y Matias Romero Martinez, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Dady. Abrazan con cariño a su esposa Inés y a sus hijos. Elevan oraciones en su memoria y que brille para él la luz que no tiene fin.

GANGITANO, FRANCISCO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/21|. Cristian Differding y familia, participan, con profundo dolor, de la partida de su querido amigo Dady, orando por su descanso y por la fuerza de su hermosa familia.

GANGITANO, FRANCISCO RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/21|. Ing. Mario Simón, su esposa Graciela Juarez Garcia participan con profundo pesar el fallecimiento de Dady. Acompañan en el dolor a su familia. Rogamos oraciones por su descanso eterno.

TORRES, NOEMÍ JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/21|. Su esposo Reyes Juan Ignacio, sus hijos Juan. Andrea, Fabiana, Gabriel y demás familiares part. su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy en el cementerio de Clodomira. CARUSO CIA. ARG. DE SEG. S.A.- NORTE SERVICIOS SOCIALES Laprida 383.

BRIZUELA, GREGORIA DE JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 11/7/21|. "Mas allá del sol yo tengo un hogar, hogar bello hogar maás allá del sol". Hace 5 meses descansas en la gloria de Dios. tu ausencia física sigue doliendo y la tristeza nos embarga, aunque la casa y nuestra vida está llena de tu recuerdo eso nos queda y está presente. Danos fuerzas, continua siendo el motor que fuiste para todos nosotros, te extrañamos mucho. Tu esposo, hijos, hijo politico y nietos, invitan a la misa que se oficiará en su memoria en la Pquia. Cristo Rey el sabado 11 de Diciembre a las 20 hs.

MEDINA DE ORTÍZ, NELVA DEL VALLE (MIMI) (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/77|. Tu tan sentida ausencia, solo se explica en tu tan maravillosa presencia. Pasan los años pero tu recuerdo siempre en nuestro corazón. Tu esposo Mario, tus hijos Mario Orlando, Hugo Roberto y Claudia Alejandra invitan a la misa en su memoria hoy sábado 11 en la iglesia Santiago Apóstol a las 19 hs.

BUSTAMANTE, HUGO EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/21|. Con el profundo afecto con que la vida nos hermanó siempre, en los buenos y en los malos momentos, hoy acompañamos a Carlos, Pigu, Kiko y demás familiares de nuestro querido Chispa Bustamante. Los abrazamos tan fuerte que puedan sentir nuestro cariño y solidaridad en este momento de tanto dolor! Dios en su infinita bondad les concederá cristiana resignación y paz; para el alma de Chispita! Sus amigos: Berto, Lucho, Pincho, Lyly, Mauro y Maru Sayavedra.

CONCHA, JOSÉ PERFECTO (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/21|. Su esposa Blanca Gerez, sus hijos: José, Héctor, Verónica, Roxana y Luis, sus nietos, demás familiares y amigos participan de su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy en el Cementerio de Beltrán. CEREMONIAL EXEQUIAS Y TANATOPRAXIA RELIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

MORENO, AUDELINA AYDEE (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/21|. Su esposo Lito, sus hijas Nadia y Mery, sus nietos Renzo y Nazareno, sus hijos políticos Lucas, Roberto y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados en el cementerio de Garza. Santiago del Estero). Servicio realizado por la Empresa HUGO A. GUBAIRA S.R.L. H. IRIGOYEN 531 Tel: 429-6027.

RUIZ, BLANCA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/21|. Sus hijos Marisa, Juan Carlos , Walter, Hector, Marcelo, Jessica , Eduardo sus hijos politicos Zulma, Marcela, Angel Avila, Soraya sus nietos y bisnietos hnos sobrinos, cuñados y demas familiares, sus restos seran inhumados hoy 9 horas en el cementerio Cristo Rey Loreto SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS LA PLATA 162 TEL 4219787.

JUÁREZ, VALERIA DE LOS ÁNGELES (q.e.p.d.) Falleció el 1/10/03|. "Hoy le decimos feliz cumpleaños al cielo porque sabemos que nos escuchas y te pondrás feliz viendo como todos los que te amamos nos acordamos de Ti, de lo importaste que fuiste en nuestras vidas y de cuanto te extrañamos. Todo lo que nos diste: tu amor, tu alegría esta en nuestros corazones. Hoy tu presencia es nuestro regalo. Al cumplir 37 años de su natalicio su mamá y sus hermanos invitan a la misa a realizarse hoy a las 20,30 hs. en la Iglesia Ntra. Sra. Del Perpetuo Socorro. Las Termas.

ACCIARRI, RICARDO FRANCISCO (Nene) (q.e.p.d.) Falleció el 16/10/11|. Feliz cumpleaños mi amor. Hoy estarías cumpliendo 71 años y seguramente lo celebrarás con Dios y todos tus amigos que ya partieron y te reencontraste. Nosotros en este mundo cruel todavía nos cuesta aceptar esta realidad que nos golpea y te extrañamos más que nunca". Su esposa, hijos y nietos que lo recordarán eternamente, rogamos oraciones a Dios por el eterno descanso de su alma. Frías.

PEREYRA, GREGORIO BALTAZAR (q.e.p.d.) Falleció el 22/7/21|. Vives en cada momento de nuestras vidas, te llevamos latente en nuestros corazones, al cumplirse cinco meses de su fallecimiento. Su hermano Negro Pereyra, su cuñada Noemí, sus sobrinos Ruly y Chiny y sus respectivas familias, ruegan oraciones en su memoria.