FÚNEBRES | 13 de diciembre del 2021

Silvia Noemí del Valle Sayago

Lola Pascuala Suárez (Las Termas)

Rosa Alicia Santos

Luis Alfredo Haget

Natividad Canllo de Nassif

BRU, MAGDALENA ANGÉLICA (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/21|. Eliana Messad, participa con profundo dolor la partida de mi querida amiga y hermana del canto coral. "Que brille para ti la luz infinita del Señor".

CANLLO DE NASSIF, NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/21|. Sus hijos: Ana, Alfonso Nassif, sus nietos: Roberto, Paola, sobrinos: Sebastián, Soledad, Emiliano, Emanuel, Belén, Yesmin, Aucia, Alfonso, Gustavo, Roxana, Santiago y demás Familiares participan en su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Piedad. Caruso Cia. de Seguros - EMPRESA SANTIAGO.

CANLLO DE NASSIF, NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/21|. Su hija Ana María Nassif, sus nietos Roberto, Paola y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

CANLLO DE NASSIF, NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/21|. Su hijo en el afecto Alfonso Nassif y sus nietos Yesmín, Alicia, Alfonso Rolle, Gustavo, Roxana, Santiago Nassif y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

CANLLO DE NASSIF, NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/21|. Su nietos Yesmín, Mimí, Noni, Gustavo, Tessy y Santiago Nassif y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad.

CANLLO DE NASSIF, NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/21|. "Que el Señor te reciba en sus brazos y te dé el descanso eterno". Su sobrino Julián Canllo, sobrinos nietos Julián (h) y flia., Ernesto y Miguel Canllo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogamos oraciones por el descanso de su alma. Siempre te recordaremos con mucho cariño.

CANLLO DE NASSIF, NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/21|. "Señor, tu hija ya está ante ti. Has que brille para ella la luz perpetua". Su sobrina Joji Canllo, sobrina nieta Sandra Inés Moreno Canllo de Fernández y familia, participan con profundo dolor su partida al reino celestial. Rogamos oraciones por el descanso de su alma. La recordaremos con mucho cariño.

GÓMEZ, JORGE GASTÓN (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/21|. Gastón: Nada mitigará el dolor de no tenerte, pero sabemos con certeza que en el Cielo gozas de la Divina Misericordia de Dios". Sus tías: Josefina Roldán y Silvia Roldán y flia, participan con profundo dolor, acompañan a Fernanda y sus hijos Rosarito y Luciano, en este difícil momento. Ruegan oración en su memoria.

GÓMEZ, JORGE GASTÓN (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/21|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Gasty querido, viviras en nuestros corazones. Mauro Ybañez, Ercilia Ovejero y sus hijos Marisú y Mauri Ybañez, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañando a sus padres, esposa e hijos en este doloroso momento.

GÓMEZ, JORGE GASTÓN (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/21|. "Que brille para el la luz que no tiene fin". Azucena Ovejero, Rafa Ovejero y Elena Santillán; Juana Ovejero, Ercilia Ovejero y Mauro Ybañez y Ramón Ovejero y Marta Albornoz y sus respectivas familias, participan su inesperado fallecimiento, acompañando a Lily y Ramón en este triste momento.

GÓMEZ, JORGE GASTÓN (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/21|. Descansa en paz Gaston querido! La familia de Chabela Galván, Horacio Laurendi y sus hijas Gaby, Laura y Anabella Laurendi, participan y acompañan a nuestra querida Lily y a toda su familia en este doloroso momento.

GÓMEZ, JORGE GASTÓN (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/21|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Los amigos de su mamá Liliana: Mary y Nino, acompañan a la familia en estos momentos de dolor.

GÓMEZ, JORGE GASTÓN (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/21|. Compañeros/as de trabajo de consultorios médicos de OSECAC, acompañamos a Liliana y familia en este terrible trance que les toca vivir. "Que brille la luz que no tiene fin y una oración en su memoria".

GÓMEZ, JORGE GASTÓN (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/21|. Julio Sosa, su esposa Ana M. Moyano, participan con enorme dolor el fallecimiento del hijo de nuestra querida ex-compañera en OSECAC. Liliana Gallo. Que Dios, el Padre Celestial lo reciba en sus brazos y le dé el descanso eterno. Y a vos Lili, amiga entrañable que ese mismo Padre bueno te fortalezca y te dé una cristiana resignación.

HAGET, LUIS ALFREDO (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/21|. Su hermana Lucía Haget, sobrinos Sandra, Hugo, Daniel h. pol Eli y Huerto, sob. pol. Facu, Mia y demás fliares. participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

HERRERA DE SCHMIDT, MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/21|. La Fundación Mujer participa su fallecimiento y acompaña al Ingeniero Pablo López Casanegra, a su esposa y familia en este momento de dolor. Ruegan oraciones en su memoria.

NAZER, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/21|. Edén Habel Sapag, Susana Barbieri y sus hijos Sthefania y Samir, participan con profundo pesar el fallecimiento del Sr. Luis "Chicho" Nazer, acompañamos a su familia en este difícil momento, elevando una oración por su eterno descanso.

NAZER, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/21|. Vitillo Amado y Tere Zavaleta, con profundo dolor y tristeza despedimos al amigo de toda la vida, acompañamos a sus hijos ante irreparable pérdida. Te vamos a extrañar Chicho Querido.

NAZER, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/21|. Tus amigos que siempre te recordarán: Hector Manzur, Quique Carabajal, Omar Castillo, Anibal y Eduardo Monti, Elias Saab, Miguel Miana, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

NAZER, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/21|. Sus amigos: Carlos Tahhan, Guido Gallego y Ramón Veloso y sus respectivas familias, participan con dolor el fallecimiento de su amigo Chicho. Se ruega una oración en su memoria.

NAZER, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/21|. Zulma Naser, participa con pesar el fallecimiento del amigo Chicho, dejando un fraternal abrazo a sus hijos.

NAZER, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/21|. María Rosa Stang y personal de UNICOLOR, participan con pesar el fallecimiento del amigo Chicho y asesor de la Empresa, saludando a sus hijos en este difícil momento.

NAZER, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/21|. José Isa Assan, Delia León de Assan, acompañan en el dolor a sus hijos Gastón, Karina, Matías y familiares. Elevan oraciones en su memoria.

NAZER, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/21|. Tus amigos Ruly Godoy y familia, Mary y Juan Carlos Tapia y familia, Rolando Godoy y familia, Gladys Godoy y familia, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

NAZER, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/21|. Dras. María Inés Manzur y Elsa Rafael de Zavaleta, y todo el personal del Juzgado de Trabajo de IV Nominación participa del fallecimiento del padre de la Sra. Jueza Dra. Karina Nazer, del Juzgado de Trabajo de III Nominación. Elevan oraciones por su eterno descanso.

NAZER, LUIS EDUARDO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/21|. Omar Salum y familia, Alfredo Ayuch y familia, participan con dolor su fallecimiento, acompañan a toda su familia. Elevan oraciones en su memoria.

NAZER, LUIS EDUARDO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/21|. Tus amigos de la "barra de los viernes", participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia en tan triste momento y elevan oraciones en su memoria

NAZER, LUIS EDUARDO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/21|. Julio Cinquegrani y familia participa con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos en este doloroso momento.

NAZER, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/21|. Carlos Corlli, su hijo Carlos Alberto Corlli y flia participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NAZER, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/21|. Rosa Llapur y sus hijos Claudia y José, Hernan y Sergio participan con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo Chicho. Ruegan oraciones en su querida memoria.

NAZER, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/21|. Tus amigos de toda la vida: Miguel Abdala, Mariné, sus hijos Orlando, Luis y Misael y sus respectivas familias, participan con profundo dolor su fallecimiento. ¡Siempre te recordaremos!

NAZER, LUIS EDUARDO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/21|. Julio Sosa, lamenta participar con enorme dolor la partida al Reino Celestial, de su estimado amigo Chicho. Que el Señor, Padre bueno, le dé el descanso eterno.

NAZER, LUIS EDUARDO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/21|. Sus vecinos Gringa, Cacho y Mirta Osés y sus respectivas familias, despiden a Chicho con profundo dolor y acompañan a sus hijos y demás familiares en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

NAZER, LUIS EDUARDO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/21|. "Tener un jefe que además sea un mentor, un protector, un padre, es una verdadera bendición. Gracias don Chicho por tanto". Sus empleados Daniela, Fernando, Katherine y María participan con profundo dolor el fallecimiento de Chicho Nazer.

NAZER, LUIS EDUARDO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/21|. ¡Siempre fuiste un alma libre querido Chicho, vuela alto, volvé a tu Creador! Su secretaria Daniela Córdoba y familia, Alejandro Abregú, participan con profundo dolor el fallecimiento de Luis Eduardo Nazer.

NICOLA DE BUSSO, MARÍA ELMA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/21|. Sus hijos José María y Luis María Busso, hija pol Alicia Coroleu, sus nietos Arol, Emilio, Augusto, Pablo, Majo y Fabi y sus bisnietos Tomy y Justina participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 10 en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

NICOLA DE BUSSO, MARÍA ELMA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/21|. Socios, amigos y miembros de la comisión directiva de la Asociación de Ciclismo UNSE, participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su hijo Chueco Busso en tan difícil momento. Rogamos oraciones en su memoria.

SANTOS, ROSA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/21|. Sus hijos Esteban, Cristina, Adriana, Claudia, Romina, Luciana, Cristián y Meliza. Nietos y de más familiares participan de su fallecimiento sus restos fueron inhumados en el cementerio Maco. Ceremonial Exequias Y Tanatopraxia Realizado POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

SAYAGO, SILVIA NOEMÍ DEL VALLE (Dip Nac) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/21|. Su esposo Américo Ponce, sus hijos Karina, Álvaro y Eliana, sus nietos Sabina, Agustina, Virginia, Luciana y Ema y sus nietos Ciro y Delfina participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

SAYAGO, SILVIA NOEMÍ DEL VALLE (DIP. NAC.) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/21|. Su esposo Américo Ponce, sus hijos Eliana, Álvaro y Karina y su vecina y amiga Sofía, participan con profundo dolor su fallecimiento, rogando oraciones en su memoria.

SAYAGO, SILVIA NOEMÍ DEL VALLE (DIP. NAC.) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/21|. Su hermano Rubén Esteban Sayago, su hermana política Zunilda Moya, sus sobrinos Mariana,Gisella, Pablo, Ignacio y Cristhian Moya, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SAYAGO, SILVIA NOEMÍ DEL VALLE (DIP. NAC.) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/21|. Rodolfo Amestegui y familia, participan con dolor su fallecimiento y acompaña a la familia de su amiga correligionaria. Rogamos oraciones en su memoria.

SAYAGO, SILVIA (DIP. NAC.) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/21|. Ing. Luis Sayago y familia participan con dolor el fallecimiento de su prima Silvia. Elevamos oraciones en su querida memoria.

SAYAGO, SILVIA (DIP. NAC.) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/21|. La militancia toda lamenta profundamente tu inesperada partida de esta vida terrena, una vida de lucha y militancia, muy acongojado te despide y ruega consuelo para tu familia Jorge Lescano y flia.

SAYAGO, SILVIA NOEMÍ DEL VALLE (DIP. NAC.) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/21|. El rector, Ing. Héctor Rubén Paz, la vicerrectora, Mg. Maria Mercedes Díaz, miembros del Consejo Superior, junto a la comunidad que integra la Universidad Nacional de Santiago del Estero participan del fallecimiento de la Diputada Nacional Silvia Sayago y acompañan en el dolor a familiares y afectos.

SAYAGO, SILVIA NOEMÍ DEL VALLE (Dip. Nac.) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/21|. Una ejemplar madre, esposa, luchadora, militante política de la UCR y Frente Cívico, ex empleada del Poder Judicial donde también dejó sus huellas. Casa D'Italia con profundo dolor hace llegar sus condolencias a su familia por esta pérdida irreparable. Q. E. P. D.

SAYAGO, SILVIA NOEMÍ DEL VALLE (Dip. Nac.) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/21|. La CGT Regional Santiago del Estero, en la persona de su secretario general José Gomez y su consejo directivo acompañan a su familia en este momento de irreparable pérdida.

SAYAGO, SILVIA NOEMÍ DEL VALLE (Dip. Nac.) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/21|. José Gómez y familia lamentan el fallecimiento de esta gran militante del Radicalismo y acompañan en su pesar a su familia. Elevan oraciones en su memoria.

SAYAGO, SILVIA NOEMÍ DEL VALLE (DIP. NAC.) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/21|. Fundación Mujer participa con inmenso dolor el fallecimiento de una de sus incansables benefactoras y acompaña a su familia en este momento de tristeza ante tan inesperada pérdida. Ruega oraciones en su querida memoria.

SAYAGO, SILVIA NOEMÍ DEL VALLE (DIP. NAC.) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/21|. Participa con profundo dolor el Intendente municipal, Dr. Jorge A. Mukdise y Gabinete Municipal del fallecimiento de la querida correligionaria Diputada Nacional. Que brille para el la luz que no tiene fin. Elevan oraciones en su memoria.

SAYAGO, SILVIA NOEMÍ DEL VALLE (DIP. NAC.) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/21|. Participan con profundo dolor el Secretario de Coordinación y Asuntos Institucionales, Dr. Raúl Lorenzo y todo el equipo del area municipal acompañando a su familia en este duro momento. Elevan oraciones en su memoria.

SAYAGO, SILVIA NOEMÍ DEL VALLE (DIP. NAC.) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/21|. Ricardo Martínez, Daniela Vázquez y sus hijas abrazan sentidamente a su familia en este triste momento. Rogando una oración en su memoria.

SAYAGO, SILVIA NOEMÍ DEL VALLE (DIP. NAC.) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/21|. Personal de la cadetería Servimoto Exprés participa con profundo dolor el fallecimiento de nuestra diputada. Elevando oraciones en su memoria.

SAYAGO, SILVIA NOEMÍ DEL VALLE (DIP. NAC.) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/21|. Sergio Romero, secretario gral., comisión directiva central y el consejo directivo nacional de la Unión Docentes Argentinos (UDA) participan con dolor el fallecimiento de la diputada nacional y acompañan a su familia en este difícil momento.

SAYAGO, SILVIA NOEMÍ DEL VALLE (DIP. NAC.) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/21|. Osvaldo Trogolo y su esposa Irma Bravo, participan con dolor su fallecimiento ruegan oraciones en su memoria y para que brille para ella la luz que no tiene fin.

SAYAGO, SILVIA NOEMÍ DEL VALLE (DIP. NAC.) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/21|. Estela Ramírez secretaria gral., comisión directiva seccional Sgo. del Estero y cuerpo de delegados de la Unión Docentes Argentinos (UDA) particpan con dolor el fallecimiento de la diputada nacional y acompañan a su familia en este difícil momento.

SAYAGO, SILVIA NOEMÍ DEL VALLE (DIP. NAC.) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/21|. Sergio Sterling y Cristina Gómez y sus hijas Florencia, Soledad y Martina, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia.

SAYAGO, SILVIA NOEMÍ DEL VALLE (DIP. NAC.) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/21|. Alicia Gómez y familia participan con dolor su fallecimiento.

SAYAGO, SILVIA NOEMÍ DEL VALLE (DIP. NAC.) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/21|. Mirta Pastoriza participa con profundo dolor el fallecimiento de su amiga y correligionaria Silvia. Acampaña a su esposo e hijos en este triste momento. Eleva oraciones en su memoria.

SAYAGO, SILVIA NOEMÍ DEL VALLE DIP. NAC. (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/21|. Si no perdiste nunca no sabes lo que es ganar. Es lo primero que se me ocurre pensar cuando me entero que mi prima se fue al barrio que queda detrás de las estrellas. Ella perdió mucho, solo ella sabía cuánto, nosotros hoy sabemos que también salud. Hace casi una semana atrás estábamos festejando el inmenso logro en su carrera política el 07 de diciembre estaba jurando como Diputada de la Nación, juraba por la patria que ella sabía bien como representarla. Juró orgullosa y con los ojos brillosos, yo imagino que pensando en sus padres que ya no estaban para verla, y pensando en sus hijos que si lo hacían, pensando en su gente como ella les decía a sus amigos y colaboradores de la política, pensando cómo hacer para estar cerca de todos ellos cuando le toque estar más en Buenos Aires que en su querido Santiago del Estero. Ella hablaba bajito y lento, caminaba igual; soñaba alto y rápido, quería hacer cosas, quería hacer su diferencia y honrar a quienes confiaron en ella. Ella quería muchas cosas, porque había perdido mucho y ahora había ganado; al resto de quienes la conocimos nos queda el recuerdo, y en lo particular el haber compartido con ella el abrazo de la familia. "Cuando te canses no renuncies, solo aprende a descansar". Que descanses prima. Familia Sayago del Castillo.

SAYAGO, SILVIA NOEMÍ DEL VALLE (DIP. NAC.) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/21|. Ricardo F. Carabajal y flia participa su fallecimiento y acompaña a su hija Karina y demás familiares en esta penosa circunstancia. Eleva oraciones en su memoria.

TIJERA DE SOSA, FIDELIA DEL ROSARIO (q.e.p.d.) Falleció el 4/12/21|. Su esposo Rudy, su hijo Roby, su nieta Solange, su madre, hermanos y sobrinos y demas familiares invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la Iglesia Catedral Basílica, con motivo de cumplirse 9 dias de su fallecimiento.

LÓPEZ, MARCELO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 13/7/09|. Sigo extrañando tu presencia, sigo esperándote, sabiendo que ho hay retorno luego de tu partida, pero tambien sigo creyendo que mas tarde nos encontraremos, mientras tanto sigo pidiendo por que tu alma goce de la bendición que da a los que están allá con El. Hijo querido pido constantemente a Dios que no me retire la resignacion de la espera hasta nuestro encuentro. Te amo, te añoro y así será hasta que llegue el momento del encuentro al Cielo son para vos, recíbelas, son de mamá que tanto te ama. Toda tu flia. te recuerda con cariño. Besos hijo, muchos besos. Mamá.

NAVARRO, MOISÉS (Ñato) (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/68|. Mi viejito, hoy hace 52 años que no te tengo, te recordaré hasta el ultimo dia de mi vida. Te amo y brille para ti la luz que no tiene fin, padre. Amén. Abuelo. Tu nieta María Rosa.

FERNÁNDEZ, ROMINA YISELA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/21|. Sus padres, Reina Montes y Chichi Fernández, hermanos, Pablo Riachi y familia, y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Jumi Pozo. Dpto Loreto. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

HERRERA, ALICIA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/21|. Su esposo Hugo Pereyra su hija Norma y demás familiares part. su fallec. sus restos fueron inhum. ayer en el cement. de Cañada Escobar Dto. Banda. Caruso Cia. Arg. de Seg. S.A. NORTE SERVICIOS SOCIALES. Laprida 383.

SUÁREZ, LOLA PASCUALA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/21|. Sus hijos Raúl, Eduardo, Esteban y Miriam y hijos politicos. Nietos y bisnietos participan de su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio de la Aguada ( Termas de Río Hondo ) Ceremonial Exequias Y Tanatopraxia Realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

SUÁREZ, LOLA PASCUALA (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/21|. Honorable comisión directiva del Sindicato de Luz y Fuerza cuerpo general de delegados y su comision de jubilados y pensionados participan del fallecimiento del socio Suarez, Lola pascuala, sus restos fueron inhumados en el cementerio de la Aguada ( Termas de Rio Hondo).