FÚNEBRES | 15 de diciembre del 2021

14/12/2021 - 23:41 Funebres

Fallecimientos

- Berta Petronila Ferreyra (Termas)

- Ramón Alfonso Antonio Molina

- Venancia Antonia Llanos

- Alcide Daniel Romano (Los Nuñez)

- Oscar Julio Barrionuevo

- Ramón Reinerio Olivera (La Banda)

- María Carabajal (Clodomira)

- Gerónimo González (Dpto. Figueroa)

Sepelios Participaciones

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

MARÍA CRISTINA ARSENTO DE TANUS (Chiqui)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 13/12/21 y espera la resurrección.

Sus hermanos políticos María Teresa Tanus y Mario Alberto Ayuch, sus hijos Mario Jorge, Daniel Alberto, Guillermo Alejandro, Raúl Andrés, Santiago Maximiliano Ayuch y sus respectivas familias participan con profundo dolor el fallecimiento de la querida Chiqui. Ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Ing. OSCAR JULIO BARRIONUEVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14-12-2021 y espera la resurrección.

"Oscar, con muchísimo dolor hoy nos toca despedirlo, confiamos hasta último momento en su recuperación, porque lo conocíamos y sabíamos de su gran fortaleza. Ahora solo nos queda confiar en los designios divinos y rogar que Ud se encuentre gozando del Reino Celestial en compañía de su querido hijo. Vivió intensamente, sin escatimar esfuerzos ni sacrificios, persiguiendo y consiguiendo metas en todos los órdenes de su vida. Se lo extrañara, Q.E.P.D.. José Carabajal, Maria Rosa Obaid y sus hijos Matías y flia. y Mikaela acompañamos a sus esposa Ana, a sus adorados hijos Enriqueta y Juan y a todos sus demás familiares en el dolor por su partida y rogamos se eleven oraciones en su memoria.

Sus restos serán velados a partir de las 8,30 hs. en la Sala Velatoria del Parque de la Paz e inhumados a las 11.30 en el mismo.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Ing. OSCAR BARRIONNUEVO

(q.e.p.d.) Falleció el 14/12/21

Ing. Sergio Komornicki y familia acompañan a la familia en este momento tan doloroso. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Ing. OSCAR BARRIONNUEVO

(q.e.p.d.) Falleció el 14/12/21

Dr. Nestor Carlos Ick, su esposa Lydia Noemí Mackeprang de Ick y familia lamentan profundamente su fallecimiento, abrazan a la familia en esta pérdida. Elevan oraciones por su eterno descanso.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Ing. OSCAR BARRIONNUEVO

(q.e.p.d.) Falleció el 14/12/21

Lic. Gustavo Eduardo Ick, Waldina Rigourd y familia participan con profunda tristeza su fallecimiento, acompañan en el dolor y la oración a su querida familia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Ing. OSCAR BARRIONNUEVO

(q.e.p.d.) Falleció el 14/12/21

Raúl Ick, Loretta Lagar y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, elevan oraciones por su eterno descanso.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Ing. OSCAR BARRIONNUEVO

(q.e.p.d.) Falleció el 14/12/21

Adriana Ick y sus hijos participan con profunda pena su fallecimiento. Acompañan a sus familiares en este momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Ing. OSCAR BARRIONNUEVO

(q.e.p.d.) Falleció el 14/12/21

Antonio Cabo Lobo y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su eterno descanso.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Ing. OSCAR BARRIONNUEVO

(q.e.p.d.) Falleció el 14/12/21

Jaime Molina y familia participan con profundo dolor su partida. Elev

an oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

OSCAR BARRIONUEVO

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor en 14/12/21 y espera la resurrección.

El personal de Casinos del Sol, despide con tristeza a su Gerente General Oscar Julio Barrionuevo, quien dejó una huella imborrable. Que brille para él la luz que no tiene fin.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Ing. OSCAR BARRIONNUEVO

(q.e.p.d.) Falleció el 14/12/21

Directivos y personal de Canal 7, Radio Panorama y Diario Panorama participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Ing. OSCAR BARRIONNUEVO

(q.e.p.d.) Falleció el 14/12/21

Directivos y personal de EDESE SA participan con profundo dolor el fallecimiento del Ing. Oscar Barrionuevo. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Ing. OSCAR BARRIONNUEVO

(q.e.p.d.) Falleció el 14/12/21

El Directorio y empleados de Comintel S.A. participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Ing. OSCAR BARRIONNUEVO

(q.e.p.d.) Falleció el 14/12/21

Los integrantes del Estudio Jurídico del Dr. Ick y Asoc. lamentamos profundamente su partida, acompañando a su esposa e hijos y le pedimos a nuestro señor salvador por su eterno descanso.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Ing. OSCAR BARRIONNUEVO

(q.e.p.d.) Falleció el 14/12/21

Amerian Hotel Casino Carlos V participa con inmenso dolor el fallecimiento del querido Oscar Barrionuevo, acompañamos a su familia en este momento tan doloroso. Que brille para él la luz que no tiene fin.”

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Ing. OSCAR BARRIONUEVO

(q.e.p.d.) Falleció el 14/12/21

Marcelo Acuña, Nadia Bitar y familia, participan con dolor el fallecimiento del querido amigo "Negrito", acompañando fraternalmente a Ana, Enriqueta y Juan por la irreparable pérdida sufrida. Se ruegan oraciones en su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Ing. OSCAR BARRIONUEVO

(q.e.p.d.) Falleció el 14/12/21

Olga Crespín Vda. de Bitar, sus hijas, hijos políticos, nietos y bisnietos participan con profundo dolor el Fallecimiento del Negrito (como cariñosamente lo llamábamos) Pidiendo al Señor lo Reciba en sus brazos y a Anita e hijos del Consuelo para Seguir... elevamos Oraciones!

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Ing. OSCAR BARRIONUEVO

(q.e.p.d.) Falleció el 14/12/21

Oscar Gerez y Zulma Bitar, sus hijos, hijos políticos y nietos participan con profundo dolor el Fallecimiento del Amigo Oscarcito, Rogando que Jesús Misericordioso lo reciba en el Paraíso Celestial y le dé a su alma el descanso eterno. ¡Y a Anita, Enriqueta y Juan los Fortalezca y les de Resignación Cristiana!

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Ing. OSCAR BARRIONUEVO

(q.e.p.d.) Falleció el 14/12/21

Sr. Jorge Gonzalez y familia participan con profundo dolor su fallecimiento. Eleva oraciones en su memoria.

PARTICIPACION DE FALLECIMIENTO

Ing. OSCAR JULIO BARRIONUEVO

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 14-12-2021 y espera la resurrección

Conmovidos por la inesperada noticia solo nos queda rogar, a nuestro Dios, te dé las alas necesarias para volar alto hasta encontrarte con tu adorado hijo Jose. Te damos gracias por los momentos compartidos en flia por la ayuda que nos brindaste siempre que lo necesitamos. Aun no terminamos de creer lo que paso. Descansa en paz . Tus cuñados Lucho y Paloma y tus sobrinos Franco, Héctor Luis y Romina e hijos. Elevan oraciones por su descanso eterno.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

LUIS EDUARDO NAZER

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor en 11/12/21 y espera la resurrección.

La Flia. Seleme, participa con mucho dolor el fallecimiento de su o querido amigo Chicho y acompañan a la familia en este difícil momento. Elevamos oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

ENRIQUE FABIÁN CÁCERES

(q.e.p.d.) se durmió en el Señor el 15/5/21 y espera la resurrección.

Fabián hijo querido 7 meses de aquel anochecer triste y sombrío con la noticia de tu partida sin ningún adiós, nada.

Tu alejamiento nos dejó plasmados de mucha tristeza, congoja, llanto, dolor en nuestros corazones. Ese dolor intenso de madre que perdurará atraves del tiempo te recordamos con todas tus virtudes de persona de bien en todos los órdenes de la vida.

Protégenos desde allí en ese lugar maravilloso elegido por Dios nuestro Señor y la virgen María eligió para ti a sobrellevar estos momento de tanto sufrimiento.

Descansa en paz hijo amado. Su mamá Ana Maria González de Cáceres y su hermano Germán Cáceres. Elevan plegarias en su memoria.

INVITACIÓN A MISA

MATTEO VANNELLI

(q.e.p.d.) Falleció el 15/10/20.

Bienaventurados los de corazón limpio, pues ellos verán a Dios. Alégrense, estén contentos porque van a recibir un gran premio en el cielo. Su esposa Hilda, su hija política Alicia, sus nietos Cristian, Marcos y Alejandro, bisnietos Santiago, Benjamín e Ignacio, sobrinos Lina Listorti y flia., Osvaldo, Tetu, Juan Carlos, Liliana y Tucho invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 en la Catedral Basílica, al cumplirse 1 año y dos meses de su fallecimiento. Se ruega una oración en su memoria.

INVITACION A MISA

ELSA NOEMÍ PÉREZ NURI (POCHI)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 6/12/21 y espera la resurrección.

Sus hijos María Guadalupe Vizcarra, Milagros de la Merced y Cristian Eduardo, sus hijos nietos Samira, Nahiara, Abril, Karim, Victoria, Pilar y Francisco, invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la Iglesia Catedral Basílica con motivo de cumplirse 9 días de su fallecimiento. Elevamos oraciones en su querida memoria.

RECORDATORIO

Sgto. ( R ) CESAR GONZÁLEZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 15/6/20 y espera la resurrección.

“El tiempo pasó muy rápido, pero para nosotros parece que fue ayer, que todavía estabas aquí a nuestro lado, dejaste un gran vacío en nuestros corazones, pero sabemos que ahora sos un ángel que nos cuidas y nos guías en cada paso que damos para mi eres mi recuerdo preferido, imborrable, único que me hace sentirte cada día a mi lado, tampoco quiero sacarte de mi alma, por tres razones que no me dejan hacerlos (Daniel, Adriana y Gabriela), el fruto de nuestro amor, la mejor herencia, por la cual vivo cada día, por la cual sigo, por la cual no puedo ni debo bajar los brazos jamás, no puedo permitirme rendirme ni renunciar, porque te lo prometí y aquí estoy saliendo adelante con la ayuda de Dios. También debo agradecerle a El, el haberte puesto en mi camino y formar una familia contigo, donde pasamos momentos buenos y difíciles, pero siempre juntos. Fuiste, sos y serás el pilar de esta familia que construiste con tanto cariño y dedicación. Gracias por tanto amor que nos diste en vida, pero sobre todo gracias por tanta lucha, porque fuiste un luchador incansable que dio batalla hasta el último suspiro. Te amamos y extrañamos. Su esposa Norma Sayago, sus hijos Daniel, Adriana y Gabriela González, sus hijos políticos Aldo y Alejandro, sus nietos: Brisa, Benjamín y Benicio Medina; Bautista Jugo y Lautaro González, su nieta del corazón Antonella, su vecina y amiga Amalia, Elevan oraciones en su querida memoria, al cumplirse dieciocho años de su desaparición física.

ARSENTO DE TANUS, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/21|. Manuel Amil Feijóo participa su fallecimiento.

ARSENTO DE TANUS, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/21|. Ramón Veloso, Pablo Veloso y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ARSENTO DE TANUS, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/21|. Sus amigos y vecinos de toda la vida: María del Carmen y Alejandro Álvarez Valdés, María Inés y Luis Francisco Baccino, Martin Costas y Cecilia Vittar, María Ester y José Antonio Rojo, Martita y Julio René Carrizo, participan con profunda tristeza su partida y acompañan con mucho cariño a sus hijos y flias en el dolor. Elevando oraciones en su querida memoria.

ARSENTO DE TANUS, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/21|. "Que el Señor te tenga a su lado como nosotros en el corazón y haga brillar para ti la luz que no tiene fin". Tucho Gorosito y familia participan con profunda tristeza su partida a la casa del Señor y acompañan a sus hijos Pucho, Cristina y Chiquitín en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

ARSENTO DE TANUS, MARÍA CRISTINA (CHIQUI) (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/21|. "La muerte no es el punto final, morir no es otra cosa que volver a casa, volver a Dios..." Madre Teresa. Chiqui querida, tus amigas Vivi, Cristina, Claudia, Lucy, Olguita, Silvia I. Mimí, Silvia C., Norma, te despedimos con mucho amor y rogamos a Dios por tu hermosa y triunfal entrada al Cielo. Tu hogar eterno.

ARSENTO DE TANUS, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/21|. Saludamos en este momento de profundo dolor a nuestro amigo Sebastián, la familia de su amigo Carlitos Nazar, esposa e hijos.

ARSENTO DE TANUS, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/21|. Marcelo Jozami, Clau y Gastón participan con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

ARSENTO DE TANUS, MARÍA CRISTINA (CHIQUI) (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/21|. Karina Moretti, su esposo Jorge e hijos Rosario, Jerónimo y Matias, acompañan con dolor a sus hijos Pucho, Cristina y Chiquitín en este triste momento. Elevamos oraciones por su eterno descanso.

ARSENTO DE TANUS, MARÍA CRISTINA (CHIQUI) (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/21|. Sebastian Barquin, su esposa Carolina (ausentes), sus hijos Ignacio y Franco, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan con cariño a sus hijos y demás familiares. Se ruega una oración en su memoria.

ARSENTO DE TANUS, MARÍA CRISTINA (CHIQUI) (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/21|. Víctor Barquin y Piqui Pilán, sus hijos Sebastián y Carolina, Ximena y Arturo, Shilson y Nati; Juampi y María y sus nietos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demas familiares. Elevan oraciones en su memoria.

ARSENTO DE TANUS, MARÍA CRISTINA (CHIQUI) (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/21|. Raúl Andrés Ayuch, su esposa Cristina Acosta, sus hijos Angie, Agustina, Guadalupe y Joaquín Ayuch participan con profundo dolor el fallecimiento de su querida tía Chiqui y acompañan a sus hijos en tan irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO, OSCAR JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/21|. Su esposa Ana Ceballos, sus hijos María y Juan Barrionuevo y demás fliares participan con dolor su fallecimiento, sus restos serán inhumados hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz. HAMBURGO CIA DE SEG S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

BARRIONUEVO, OSCAR JULIO(q.e.p.d.)Falleció el 14/12/21|. Siempre estarás presente en nuestros corazones. Su amigo Pablo Scarano y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento.

BARRIONUEVO, OSCAR JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/21|. Franco Parisini, Josefina Ferreira Lesyé y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO, OSCAR JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/21|. Federico Pérez Carletti, Gabriela Maud y sus hijos Facundo, Rocío, Agustina, Federico, Belén, Josefina y Bernardo participan con profundo dolor ante la partida del amigo, acompañando a su familia en este duro momento. Piden por el una oración en su memoria.

BARRIONUEVO, OSCAR JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/21|. Carlos Salmoiraghi, Cecilia Echegaray de Salmoiraghi y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Que brille para él la luz que no tiene fin.

BARRIONUEVO, OSCAR JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/21|. Directorio y Personal de Mercurio SA- Tarjeta Sol, participan con profundo dolor el fallecimiento del Sr. Barrionuevo Oscar y acompaña a la familia en tan dificil momento. Eleva oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO, OSCAR JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/21|. José Ceballos, Carolina Sanguedolce, sus hijos Carito, José y Víctor, sus nietos y sobrinos te despiden con gran tristeza por la pronta partida. El Señor te reciba y logres la paz eterna.

BARRIONUEVO, OSCAR JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/21|. Roberto A. Díaz, Yolanda Scarcelli, sus hijos Alejandro, Valentina y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Ruegan por su descanso eterno y elevan oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO, OSCAR JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/21|. Oscar Luis Karam; Carmen Venega de Karam e hijos participan con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo y vecino. Ruega oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO, OSCAR JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/21|. Pablo César Vignau, Cecilia Juaneda e hijos lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a toda su familia en estos momentos de dolor.

BARRIONUEVO, OSCAR JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/21|. Juan Pablo Vignau y Noemí Mansilla acompañan con tristeza a sus familiares y ruegan una oración en su memoria.

BARRIONUEVO, OSCAR JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/21|. Oscar, amigo mío, amigo de todos, descansa junto al Señor nuestro Dios, solo palabras de agradecimiento por los años de amistad y confianza depositados. Te vamos a extrañar siempre, Chato querido. Héctor, Josefina y Clementina.

BARRIONUEVO, OSCAR JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/21|. Héctor Díaz, Gerente técnico de Casinos del Sol y Técnicos acompañan a su Sra. esposa e hijos en la partida al encuentro con nuestro Señor, de su hijo Oscar Barrionuevo.

BARRIONUEVO, OSCAR JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/21|. Juan Ignacio Castellano, sus padres y hermanos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO, OSCAR JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/21|. Osiris Faccio, su esposa, hijos y nietos participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo y acompañan a su familia en tan penoso momento. Se ruega una oración por su bendita alma.

BARRIONUEVO, OSCAR JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/21|. La Sub comision de Rugby del Santiago Lawn Tennis participa con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO, OSCAR JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/21|. Te despedimos llenos de tristeza. Siempre agradecidos. Familia Luis Trungelliti.

BARRIONUEVO, OSCAR JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/21|. Los integrantes de la Camara de Turismo de Santiago del Estero (CATUSE) participan el fallecimiento del integrante de su comisión directiva y ruegan una oración en su memoria.

BARRIONUEVO, OSCAR JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/21|. Juvenal Fernando Montenegro y Sra. Cecilia Soria y familia participan su fallecimiento. Ruegan una oración en su memoria.

BARRIONUEVO, OSCAR JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/21|. Mario Malachevsky y Sra. Marta Patricia Montenegro participan su fallecimiento. Que brille para el la luz que no tiene fin.

BARRIONUEVO, OSCAR JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/21|. Valle Lami Polti de Acuña y sus hijos Marcelo, José, Juan José, Roberto, Miguel y Javier lamentan profundamente su fallecimiento, elevando oraciones en su querida memoria.

BARRIONUEVO, OSCAR JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/21|. Viviana y Gonzalo Mansilla e hijos, participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro querido amigo Chato quien permanecerá siempre en nuestros corazones. Rogamos oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO, OSCAR JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/21|. Estanislao Kozlowski y sus hijos Daniel, Ariel, Yeyé, Viviana y sus respectivas familias, acompañan en este momento de dolor a su esposa e hijos. Rogamos oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO, OSCAR JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/21|. Marta "Negrita" Anelli, participa con dolor y acompaña a la familia en este momento de dolor. Que su alma descanse en paz.

BARRIONUEVO, OSCAR JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/21|. El que escucha Mi palabra y cree en el que me ha enviado tiene vida eterna. Ha paso de la muerte a la vida. Jn. 5-24. Amigo querido, hermano del alma, agradecemos a Dios que nos regalara compartir el espacio, el tiempo y sobre todo la amistad. Tu vida asignada por el amor a tu familia y el trabajo sin descanso... quedó en suspenso ese día en el que tu primogénito varón se te anticipara a este viaje.. Tu alma quedó partida y por esa grieta se escapo hasta tu último aliento de vida. Tu ejemplo de superación personal, te llevó a lograr el título de ingeniero, a gerenciar importantes empresas, provinciales, nacionales e internacionales, a pesar de lo cual, nunca perdiste tu humildad y menos aún tu generosidad. Hoy lloramos tu partida. Nos quedan los recuerdos de los nacimientos, cumpleaños, bautismos, comuniones, casamientos compartidos. Rogamos a nuestro Dios te reciba en su reino, te inunde de su amor y paz, y te conceda el descanso eterno. Tus amigos Sandra Martínez, Dante Giraudo y tus queridísimos sobrinos Carla, Natalia, Francisco y Milagros que te aman y recordarán siempre.

BARRIONUEVO, OSCAR JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/21|. Expreso Total SRL participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en estos momentos de pesar. Eleva oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO, OSCAR JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/21|. En el tan poco tiempo, menos de 2 años de conocernos, haber logrado una amistad con gran afecto hacia vos, querido Oscar y tu hermosa flia., gran luchador un ejemplo para hacer crecer nuestro país; Anita, Enriqueta y Juan tienen que estar orgullosos de haberte tenido como esposo y padre. Descansa junto a Dios y tu amado hijo José, que se te adelantó en este viaje. Rogamos oraciones en su querida memoria. Tu amigos y vecinos Marta G. Tagliavini, sus hijos Franco y Daniel.

CANLLO DE NASSIF, NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/21|. Sus sobrinos Ilda Jorge de Nassif, sus hijos Silvia, Daniel, Eduardo y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

GÓMEZ, JORGE GASTÓN (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/21|. Gastón querido, vivirás para siempre en nuestros corazones. Cristina Acosta, su esposo Raúl Ayuch, sus hijos Angie, Agustina, Guadalupe y Joaquín Ayuch participan con profundo dolor y acompañan en tan irreparable pérdida a su esposa Fernanda, sus hijos Rosarito y Lucianito, a sus papás Lili y Ramón.

HEREDIA, HÉCTOR EDEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/21|. La comunidad educativa del Colegio Secundario Ing. Jorge Newbery participa con dolor su fallecimiento y acompaña a la Prof. Ileana Heredia ante la irreparable pérdida de su hermano. Eleva oraciones en su memoria.

LLANOS, VENANCIA ANTONIA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/21|. Hijos Karina, Manuel y Ángel, nietos y su yerno participan de su fallecimiento sus restos fueron inhumados en el cementerio de San Marcos Ceremonial Exequias Y Tanatopraxia realizado por NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

MOLINA, RAMÓN ALFONSO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/21|. Su esposa Fany Santucho, Sus hijos Elina, Toti, Sandra, Roly, Rudy, Emilia, Micky, Mimi, hijos e hijas politicos nietos, bisnietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. Servicio realizado por la empresa HUGO A GUBAIRA S.R.L H. IRIGOYEN 531 Tel 4-296027.

MÓTTOLA, MARÍA MERCEDES (MECA) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/21|. "Señor, recibe en tu seno, con amor, el alma de Meca". Querida Mequita que satisfacción haber disfrutado con alegría tus 87 años, mamá, abuela y bisabuela, amiga, vecina por más de 40 año, siempre generosa y brindando mucho amor. Danos fortaleza para continuar caminando la vida, compartiendo momentos como a vos te gustaba, hasta que nos volvamos a encontrar. Tu amiga Antonia y tu nieta del corazón Mónica Herlán, participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a José, Raúl, Gringa y sus respectivas familias, implorando consuelo y resignación. Ruegan oraciones en su querida memoria.

NAZER, LUIS EDUARDO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/21|. Freddy Basbus, su esposa Magali Pece de Basbus, sus hijos Marcelo Babus e hijos; Claudio y Silvia Basbus participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Chicho y acompañamos a sus hijos Gastón, Karina y Matías y demás familiares rogando oraciones en su memoria

NAZER, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/21|. Bibiana Trinidad Meneghini participa con dolor el fallecimiento del padre de la Sra. Juez Dra. Karina Nazer elevando oraciones en su memoria.

NAZER, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/21|. Querido Tío Chicho. "En el nombre de Jesús que tu alma descanse en paz entre los justos y Santos". Sobrinos desde Siria Faraouk Auokan y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amado tío Luis Eduardo Nazer el dia 11/12/21.

NAZER, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/21|. Luisa y Luis Marhe, sus hijos Virginia, Cecilia y Ricardo, participan con profundo dolor el fallecimiento de su amigo Chicho. Acompañan a sus hijos y familia en este triste momento. Se ruegan oraciones en su memoria.

NAZER, LUIS EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/21|. María Teresa Tanus y Mario Alberto Ayuch, sus hijos Mario Jorge, Daniel Alberto, Guillermo Alejandro, Raúl Andrés, Santiago Maximiliano Ayuch y sus respectivas familias participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

SAYAGO, SILVIA NOEMÍ DEL VALLE (DIP. NAC.) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/21|. Acompañamos con profundo dolor a su familia y amigos. Una mujer de lucha, ejemplo de vida. Su legado vivirá siempre en nuestros corazones. Dr. Teodoro Arturo Combes y Cecilia Pereyra. Asociación Fuerza Ciudadana en Accion.

SAYAGO, SILVIA NOEMÍ DEL VALLE (DIP. NAC.) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/21|. Sección Publicidad de diario El Liberal SA. participan su fallecimiento y acompañan a Karina Sayafgo en este doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

SAYAGO, SILVIA NOEMÍ DEL VALLE (DIP. NAC.) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/21|. Néstor Fernando Zurita, Azucena Brunello y Helena Zurita, participan con mucho dolor el fallecimiento de la esposa de su querido amigo Américo Ponce y ruegan oraciones en su memoria.

VEGA, DARDO EMILIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/21|. Sus hijos Daiana, Braian, Roxana, Karina, hijos políticos, nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Maco (Dpto. Capital). SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

ESPINILLO, MARIO ALBERTO (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/12|. Marito: hoy se cumplen 9 años de tu partida y todavía nos duele y no encontramos consuelo. Pero se que donde estas no sufres más. Que brille para ti la luz que no tiene fin. Sus padres Luis y Delia, sus hnos Alfredo, Rita, Daniel y Matías, sus sobrinos y demás familiares invitan a la misa que se realizará hoy a las 19.30 hs en la parroquia Santa Rita.

BARRAZA, LUIS ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/21|. El Señor te bendiga y te guarde. El Señor te mire con agrado y te extienda su amor. El te muestre y conceda paz". Su sobrina Viviana Barraza, participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su querida memoria.

OLIVERA, RAMÓN REINERIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/21|. Sus hermanos: Rosario, Amanda, Alfredo, Santiago, Ricardo, Virginia, Antonio y Leopoldo, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria por el descanso eterno de su alma. Sus restos serán inhumados hoy en el Cementerio La Misericordia.

OLIVERA, RAMÓN REINERIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/21|. Su hermana Amandi, su cuñada Atu, sus sobrinos y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento. Que el Señor le conceda a su alma la paz eterna.

OLIVERA, RAMÓN REINERIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/21|. Gustavo y Charito Gallo, sus hijos; Candela y Gustavito; Walter, Noralí y Víctor. Acompañan a su hermana Virginia y a toda su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su querida memoria.

VÉLES, MÓNICA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/21|. Uñis cuanto dolor causo tú partida, gracias por todo lo que fuiste con toda la flia., gracias por la contención que supiste darme. Todavía no puedo creer que ya no estésentre nosotros, pero se que ya estás en el paraiso de Dios donde no hay dolor ni sufrimiento. Tu cuñis que te quiere y quiso a su manera. Marta, tu sobrina Brenda Jaimez, participan con dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados ayer.

VÉLES, MÓNICA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/21|. Del mundo te fuiste no del corazón de los que te quieren. Tu hermano político Lito Gerez, tus sobrinos Claudia, Viky, Gaby, Paola, Marcelo, Yesi; sobrinos políticos Gringo, Valeria, Gustavo; sobrinos nietos Gusty, Agus, Sofi, Mauricio, Valentina, Guada, Nicolás, participan con dolor su fallecimiento.

GEREZ, FRANCISCO EDUARDO (q.e.p.d) Falleció el 15/12/09|. "Te pedimos Señor que seas nuestra ayuda y nuestra defensa. Fortalece a los debiles, consuela a los afligidos.Que todos sepan que tu eres Dios y no hay otro y que nosostros somos tu pueblo, el rebaño que tu guias. A doce años de su partida al reino celestial, togamos por su descanso eterno en la misa a celebrarse en al Capilla Nuestra Señora del Rosario de Pompeya hoy a las 21 hs. Tu esposa, hijos y nietos.

ALBARRACÍN, JULIO GUIDO (q.e.p.d.) Falleció el 15/8/21|. La promoción 1957 de la esc. Normal Regional Dr. José B. Gorostiaga acompañan a su hermana Tona al cumplirse cuatro meses de su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

NAVARRO, LUIS CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/04|. Luisi hijito querido hoy me siento muy triste porque un día como hoy pero hace 17 años decidiste dejarme volaste al cielo para de allí mirarnos y guiarnos. Hoy hijo mio se me hace carne ese dolor que llevo en mi corazón, no puedo todavia aceptar este terrible destino, si tu eras mi alegria y felicidad, no dejo un minuto en mi vida que no te recuerde, tengo todo pero me faltas "Tú", luche tanto para tenerlos a todos por igual, pero Dios sabra ¿Porque?. Solo te pido guies nuestras vidas. Tu madre Graciela, hermanos y sobrinos invitan al responso el Jueves 16 a las 8:30 hs en panteón familiar del Cementerio La Misericordia.

CARABAJAL, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/21|. Sus hijos Juan Carlos, Emilia, Elisa, Zulema, Jorge, hijos polit. nietos, bisnietos, y demàs familiares. Sus restos fueron inhumados ayer en el cemnterio La Esperanza,Clodomira. EMPRESA SANTIAGO.

CARABAJAL, MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/21|. Viviras por siempre en nuestros corazones. Sus hijos Rosi, Juan, Emilia, Zulema, Elisa y Jorge, nietos Gise, Ariel, Nancy, Fernanda, Vanesa, Silvia, Mary, Marcio, Carlos, Hugo, Alba, Olber; bisnietos Alexis, Ara, Pauli, Juli, Eli, Lara, Lucy y Anto, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

FERREYRA, BERTA PETRONILA (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/21|. Sus hijos Daniel Gustavo Paez, Raul Edgardo Paez, Silvia Graciela Nieva y flia, su hija politica, nietos, bisnietos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos seran inhumados en el cementerio de Pozo Huascho depto. Guasayan. Servicio realizado por la empresa HUGO A GUBAIRA S.R.L H. IRIGOYEN 531 Tel 4-296027.

GONZÁLEZ, GERÓNIMO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/21|. Su hermana Sahara, sus sobrinos Gilda, Demetria, Florencia, Silvia, Sonia, Piqui, Roque, Juan y demás familiares, sus restos serán inhumados hoy 10 horas en el cementerio de San Felipe Dto. Figueroa. COB NORCEN SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. LA PLATA 162 TEL 4219787.

HERRERA DE BICECCI. AIDA (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/21|. Señor ya está ante ti, recíbela en tu Reino, sus amigos y correligionarios Aída Vella de Gómez y su hijo José Eduardo Gómez, lamentan su partida y acompañan a sus hijos Luis, Yoyo y René y demás familiares en tan irreparable pérdida. Villa La Punta. Choya.

HERRERA DE BICECCI. AIDA (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/21|. José Gómez y Andrés Bulacio acompañan a su hijo Luis Gregorio Bicceci, en tan duro trance y ruegan al padre celestial que le otorgue fortaleza para obtener pronta resignación, ante irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria. Villa La Punta. Choya.

HERRERA, DE BICECCI, AÍDA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/21|. Dra. Estela Liendo de Amerio, sus hijos Oscar y Mariana participan con profundo dolor el fallecimiento de su amiga y correligionaria rogando a Dios otorgue cristiana resgnación para sus queridos hijos y nietos. Elevan una oración en su memoria. Frías.

ROMANO, ALCIDE DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/21|. Sus hijos Marcela Patricia, Mayra h. politicos nietos bisnietos y demas familiares sus restos seran inhumados hoy 10 horas en el cementerio los Nuñez SERVICIO REALIZADO POR NORTE LA PLATA 162 TEL 4219787.

RUIZ, BLANCA BEATRIZ (q.e.p.d.) Falleció el 10/12/21|. Madre, nacimos de tu amor, dependimos de tu abrigo, de tu suave caricia, del calor de tu cuerpo. Aunque hoy ya no estás, nuestros corazones jamás te han de olvidar". Su hija Jessica Mariet Lobo y familia participan con profundo dolor y ruegan una oración en su querida memoria.