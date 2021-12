FÚNEBRES | 16 de diciembre del 2021

15/12/2021 - 22:48 Funebres

Fallecimientos

Ramón Reinerio Olivera (La Banda)

Hugo Daniel Gallo (La Banda)

Mamerta Zulema Reina

Maria Teresa Casara de Eberlé

Federico Oscar León

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

Ing. OSCAR BARRIONNUEVO

(q.e.p.d.) Falleció el 14/12/21

Gustavo Mariano Paz y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del querido amigo Oscar “Chato”. Ruegan su eterno descanso. Elevan oraciones en su memoria.

RECORDATORIO

CARLOS DANTE BRIZ

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/6/21 y espera la resurrección.

A seis meses de tu inesperada partida esperamos que ahí donde estés sigas sonriendo. Que sigas siendo tú. Que sigas ayudando a los demás y dejando huellas en cada nube que pisas.

Tu esposa Marcia Arabia, tus hijos Carlin, Maricel y Matías, tus nietos Aldana, Franco, Juan Ignacio, Gonzalo y Luciano. Elevamos oraciones por tu eterno descanso.

INVITACIÓN A MISA

DOMINGO CALZONE

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/8/21 y espera la resurrección.

Su hijo Nicolás y familia, invitan a la misa hoy a las 20 hs. en Catedral Basílica, al cumplirse 4 meses de su fallecimiento. Elevan una oración en su memoria.

RECORDATORIO

GABRIEL EDGARDO MUJICA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/7/18 y espera la resurrección.

A tres años y cinco meses de tu partida al Reino del Señor, te recordamos con amor. Tus padres Maria Ester González, Julio Argentino Mujica, hermanos y sobrinos. Se ruegan oraciones en su querida memoria.

INVITACIÓN A MISA

Dr. ROBERTO SANTIAGO ROJAS (Chocho)

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/12/13 y espera la resurrección.

“Te extrañamos, te queremos mucho y rogamos que estés descansando en paz. Tu esposa Addy Ravanelli, tus hijos Ana Elisa y Pablo Caldera, Marcela y Alejandro Venier, Roberto y Carmen Villagra, tus nietos María Emilia, Juan Pablo y María Victoria, Juan Cruz, Manuela y Rafaela y María Pía, nos encontraremos hoy en la parroquia San José Bº Belgrano en la misa de las 20 para rogar por tu alma.

Recordatorio e invitación a misa

DR. FRANCISCO ADOLFO VIAÑA

(q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 16/12/01 y espera la resurrección.

Su esposa Estela Ávila de Viaña, sus hijos Francisco Adolfo, Carlos Alberto, José Fernando, Silvina Estela, Javier Eduardo, María Eugenia, Ana María y Sebastián, sus respectivas familias, nietos y bisnietos, al cumplirse veinte años de su fallecimiento, invitan a la misa a celebrarse en la parroquia San José de Belgrano el día jueves 16 de diciembre a las 20 hs.

Veinte años no es nada, estás aquí con nosotros en cada acorde del piano, en tu serenidad, sabiduría y humor tan fino. Aún te sentimos en los logros de tus hijos, y en el recuerdo permanente de mamá, en los que te conocieron, amigos, pacientes, y familia. Tu irremplazable silla, vacía está. Se agrandó la familia, llegaron mujeres, maridos y niños, que ya saben mucho de vos. Veinte años papá… y las lágrimas se transformaron en sonrisas, es el mejor homenaje que podemos hacerte, honrar la vida, segundo a segundo. Siempre con y en nosotros. Descansa en paz.

ARSENTO DE TANUS, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/21|. María Inés Abdo y familia y Pablo Abel Abdo, participan con profundo dolor su partida al encuentro con el Señor y acompañan con profundo afecto a sus hijos y demás familiares en este doloroso momento. Ruegan al Altísimo por el eterno descanso de su alma.

ARSENTO DE TANUS, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/21|. Emilia Avido, Aldo Sialle, Mamily Avido de Sialle y familia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones por su descanso eterno.

ARSENTO DE TANUS, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/21|. "Bienaventurados los de corazón limpios, pues ellos verán a Dios. Alégrensen, estén contentos porque van a recibir un gran premio en el Cielo. Matilde Ruiz Subire y familia, participan con profunda tristeza su partida a la Casa del Señor y acompañan a sus hijos Chiquitin, Pucho y Cristina en estos momentos de dolor. Elevan oraciones en su memoria.

ARSENTO DE TANUS, MARÍA CRISTINA (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/21|. Roberto Jorge Jalaf participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria. Acompaña a sus hijos en este momento de pesar.

BARRIONUEVO, OSCAR JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/21|. Laureano Mocchi y familia participan con profundo dolor de su fallecimiento.

BARRIONUEVO, OSCAR JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/21|. Qué brille para él la luz que no tiene fin. Jose Agustín Paz y Joana Gorostegui, sus hijos Erick, Guillermina y Francisco participan con dolor el fallecimiento de su amigo Oscar y ruegan una pronta resignación cristiana para su familia.

BARRIONUEVO, OSCAR JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/21|. Ing. Carlos Biagioli, participa con dolor su fallecimiento y acompaña a la familia en este dificil momento.

BARRIONUEVO, OSCAR JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/21|. Ing. Pablo Giménez, participa con dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO, OSCAR JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/21|. Ing. Marcelo Mattalia y familia participan con profundo pesar la partida de su amigo Oscar.

BARRIONUEVO, OSCAR JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/21|. Hasta siempre querido Oscar!!! Marcelo Alcorta, Maria Silvia Cheeín y José Ignacio Morales Cheeín participan con profundo dolor su partida al reino de Dios. Se ruega una oración a su querida memoria.

BARRIONUEVO, OSCAR JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/21|. Mónica Cheein y Sebastián Toscano acompañan a la familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO, OSCAR JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/21|. El Consejo de Facultad, Decana, Vice Decana, Secretaria de Facultad, Directores y Coordinadores de Carreras, Personal docente, no docente y alumnos de la Facultad de Ciencias para la Innovación y el Desarrollo de la Universidad Católica de Santiago del Estero, participan con profundo dolor el fallecimiento del docente de la carrera de la Ingeniería en Electrónica. Ruegan una oración en su memoria.

BARRIONUEVO, OSCAR JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/21|. Domingo Cuba, Laura Saad y sus hijos Domingo Gabriel, María Laura e Ignacio lamentan profundamente la irreparable pérdida y pide consuelo para la familia. Ruegan oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO, OSCAR JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/21|. Juan Bautista Paz y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Chato. Ruegan oraciones en su memoria.

BARRIONUEVO, OSCAR JULIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/21|. Carlos Morales, Cristiana Aliaga e hijos particpan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CANLLO DE NASSIF, NATIVIDAD (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/21|. Hijos de Abdo Julián y Susana Sialle y sus respectivas familia, Mario García Hernández y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento. Rogando al Altísimo le dé el descanso eterno´y que brille para ella la luz que no tiene fin. Hacen llegar sus expresiones de dolor a sus hijos, nietos y demás familiares.

CASARA DE EBERLÉ, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/21|. Sus hijos Mariano, Jose, Lili y Luciano, sus hijos pol Susana Checco, Natalia Bravo Soria y Gustavo Panario, sus nietos Virginia, José, Bernardo, Nicolas, Agustin, Luciano, María Pia, María Constanza y María Luján participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio Jardin del Sol. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

CASARA DE EBERLÉ, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/21|. Benedicto Lupica, María Inés Olmedo de Lupica, sus hijos y nietos, participan con gran dolor su fallecimiento y acompañan ante tan irreparable pérdida con mucho cariño a todos sus hijos y nietos. Elevando oraciones en su querida memoria.

CASARA DE EBERLÉ, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/21|. "Que Jesús la reciba en sus brazos amorosos y pueda contemplar el rostro del Padre". Acompañamos fraternalmente a sus hijos José y Luciano y a nuestra querida amiga Natalia Bravo Soria y demás familiares. Elevamos una oración al Cielo. Mónica García y Negrita Llarrull.

CASARA DE EBERLÉ, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/21|. Eugenia Gubaira, sus hijos Alfonso, Justina y Bautista participan con profundo dolor el fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CASARA DE EBERLÉ, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/21|. Marcelo Acuña, Nadia Bitar, sus hijas Nadia, María Pia, hijo político Joaquín Juárez Villegas y nieta Olivia, lamentan profundamente su fallecimiento y acompañan a su nieto Pato y demás familiares en tan doloroso momento, elevando oraciones en su querida memoria.

CASARA DE EBERLÉ, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/21|. María Pía Acuña, su nieta de cariño, participa con dolor su fallecimiento acompañado a toda la familia Eberlé en este doloroso momento. Ruega oraciones a su querida memoria.

CASARA DE EBERLÉ, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/21|. José Gubaira, su esposa Dominga Auat, participan con profundo dolor el fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

CASARA DE EBERLÉ, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/21|. Compañeros del Juzgado de Trabajo y Minas de 5ta. Nominación acompañan en este momento de profundo dolor a los Dres. Liliana y José Eberlé y a sus respectivas familias.

CASARA DE EBERLÉ, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/21|. Silvina, Goyo y familia participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su hijo José y familia. Elevan una oración en su memoria.

CASARA DE EBERLÉ, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/21|. Domingo Cuba, Laura Saad y sus hijos Domingo Gabriel, María Laura e Ignacio lamentan la irreparable pérdida y acompañan a toda su familia. Elevan oraciones en su memoria.

CASTAÑO, JUAN CARLOS Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/21 en Tucumán|. "Que brille para él la luz que no fin". Su hermana Margarita Castaño, su cuñado Miguel Ángel Barrionuevo, su sobrina Gloria María y su sobrino nieto Lautaro participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán velados en el cementerio San Agustín (Yerba Buena).

CASTAÑO, JUAN CARLOS Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/21 en Tucumán|. Te voy a extrañar, que me llamabas todos los domingos. Su hermana Dora Angélica Castaño que brille la luz que no tiene fin. Ruega una oración en su memoria. Sus restos serán velados y sepultados en el cementerio San Agustín (Yerba Buena) Tucumán.

CASTAÑO, JUAN CARLOS Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/21 en Tucumán|. Su hermana Ramona Castaño, sus sobrinas Daniela, Cynthia y Noelia, sus sobrinos nietos Luciana, Milagros, Tomás, Matías, Omar Álvarez y Francisco Sánchez. Que brille la luz que no tiene fin.

HEREDIA, HÉCTOR EDEL (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/21|. Familia Maldonado participa con profundo pesar el fallecimiento de su apreciado sobrino Edel, haciéndole llegar sus más sentidas condolencias a su esposa, hijos, nietos y hermanos. Elevamos oraciones en su memoria y el eterno descanso para su alma.

HERRERA DE SCHMIDT, MATILDE (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/21|. Graciela Rizo Patrón de López Casanegra e hijas, participan su fallecimiento y acompañan a su flia. con oraciones a Jesús, por el eterno descanso de su alma.

LEÓN, FEDERICO OSCAR (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/21|. La comunidad educativa de la Facultad de Humanidades, Ciencias Sociales y de la Salud de la UNSE participa con profundo pesar la pérdida del Sr. padre del docente-investigador de la Tecnicatura Intercultural Bilingüe con mención en Lengua Quichua y la Lic. en Historia, Dr. Diego Catriel Leon. En este momento de dolor hacemos llegar nuestras condolencias y afecto al Dr. Leon y a toda su familia.

MOLINA, RAMÓN ALFONSO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/21|. Su hija Elina, su esposo Félix Merletti, sus hijas Belén y Antonella, participan con profundo dolor su fallecimiento.

MOLINA, RAMÓN ALFONSO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/21|. Ziria Abdala de Merletti, sus hijos Graciela y Hugo Merletti, participan su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

NAZER, LUIS EDUARDO (Chicho) (q.e.p.d.) Falleció el 11/12/21|. Roberto Jorge Jalaf participa con profundo dolor su fallecimiento y eleva oraciones en su memoria.

REINA, MAMERTA ZULEMA (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/21|. Sus hijos Alejandro, Diego, Perla, Susana y Juan, sus hijos políticos, nietos y bisnietos y demás familiares, participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio El Descanso. (Capital - Santiago del Estero). SERVICIO REALIZADO POR EMPRESA HUGO A GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen 531. Tel. 4-296027.

RODRÍGUEZ DE LA RÚA, VICENTE RAMÓN (Tori) (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/21 en San Salvador de Jujuy|. Tori querido, te extrañaremos. Siempre estarás en nuestros corazones. Su hermana Susana Rodríguez de la Rúa, sus sobrinos Virginia y José; Cecilia y Martín, sus sobrinos nietos Martín, Baltasar, Manuel, Tomás, Rosario y Pedro participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en dicha provincia. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE LA RÚA, VICENTE RAMÓN (Tori) (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/21 en San Salvador de Jujuy|. Su hermana Teté y Kuky Allones, sus sobrinos Carlos, Martín, Juan Pablo, María Pía y Nicolás, sus sobrinos nietos Francisco, Florencia, Belén y Martina te despiden con tristeza y elevan oraciones por su alma.

RODRÍGUEZ DE LA RÚA, VICENTE RAMÓN (Tori) (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/2 en San Salvador de Jujuy|. Carlos Ribas Meneclier, Liliana Torrás, sus hijos Sebastián y Julia, Santiago y Mencia, Javier, Victoria y Maxi; Magdalena y David y sus familias participan con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares con cariño.

SAYAGO, SILVIA NOEMÍ DEL VALLE (Dip. Nac.) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/21|. Sus amigos y correligionarios Edgar y Susana Julián y Mario Garcia Hernández e hijos, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan al Señor la reciba en su Reino y le de el descano brillando para ella la luz que no tiene fin. Saludan en el dolor a su esposo, hijos, nietos y demas familiares.

SAYAGO, SILVIA NOEMÍ DEL VALLE (Dip. Nac.) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/21|. Amiga y correligionaria vuela alto y Dios te tenga en su gloria. Myriam Silvia Paz Medina y su hijos Ricardo Daniel participan con profundo dolor su inesperada partida al Reino Celestial.

TERRERA, ZUNILDE DEL VALLE (Zuni) (q.e.p.d.) Falleció el 16/11/21|. Ricardo Touriño, nuestros hijos Juan Pablo, Alfonso, Ricardo y Virginia, sus adorados nietos Thiago, Nura, Juli, Iker, Juan Luca, sus hijas políticas Fernanda, Silvina, Romina, Benjamín, hermanos, hermanos políticos y demás familiares la recordamos con mucho dolor y profunda tristeza al cumplirse un mes de su partida.

TORRES, MARGARITA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/21|. Su esposo Miguel Ángel González, sus hijos Maximiliano y David, Tiago y demás familiares participan su fallecimiento. Sus restos fueron sepultados en el cementerio La Piedad. SERVICIO ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL.

AGUIRRE, OSCAR JULIÁN (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/76|. Desde que te fuiste nada ha sido fácil, has dejado un vacío imposible de llenar y lo sabes. Fuiste un hombre al que tuvimos la suerte y fortuna de llamar padre, fuiste en nuestras vidas una voz que nos guiabas, que nos hacía andar por el camino correcto. Ahora nos queda tus recuerdos, tus palabras de aliento retumbando en nuestras cabezas. A 45 años de su fallecimiento. Sus hijos Eugenia y flia., Adelma y flia,. Carlos y flia., Hugo y flia, Julia, Dina y flia., nietos y bisnietos, invitan a la misa a realizarse en la Catedral Basílica a las 20 hs. Ruegan oraciones en su memoria.

CUELLO, MARÍA MAGDALENA Lic. (Magui) (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/14|. Amada hermana, presente siempre en nuestros corazones y con la certeza de que descansas en los brazos de nuestro Dios Padre, tu hermana Sara, tus sobrinos Mauro y flia, Nahuel e Iván, oficiarán una misa en tu memoria, en la Pquia. San José del Bº Belgrano a las 20 hs.

HERRERA, SILVIA ESTHER (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/20|. Su esposo Jorge, sus hijos Leysa, Jorge, Eric y su nieta Isabella la recuerdanal cumplirse un año de su partida al reino del Señor e invitan a la misa a realizarse hoy en la Pquia. Santo Cristo, Bº Libertad a las 20 hs. Elevamos oraciones en su querida memoria.

MIRANDA, OLIMPIA (q.e.p.d.) Falleció 16/12/20|. ¡Oh Dios! Nuestro Creador y Redentor, con tu poder Cristo conquistó la muerte y volvió a ti glorioso. Que tu hija Olimpia Miranda que te ha precedido en la fe, participe de tu victoria y disfrute para siempre de la visión de tu gloria. Madre querida: siempre estarás en nuestros corazones y serás guía y ejemplo a seguir, con todo el amor que tenías para todos. Cuídanos mamita desde el cielo donde estás. Tus hijas Fidelia y Mirta y familiares, invitan a la misa a realizarse hoy jueves 16 de diciembre, a las 20 hs. en la iglesia Catedral Basílica, al cumplirse el primer aniversario de su partida al reino de Dios.

MONTENEGRO, MARÍA LUISA (q.e.p.d.) Falleció el 7/12/21|. Los amigos de su hija Patricia Nabac, su esposo Rubén Pikaluk y sus hijas Nahiara, Natasha y Nicole Pikaluk, a nueves dias de su fallecimiento y acompañan con oraciones e invitan a la misa a realizarse a las 20 hs. en la parroquia San José Bº Belgrano.

SÁNDEZ, RAMÓN DONATO Crio. Insp. (R) (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/18|. Querido esposo, padre y abuelo, a tres años de tu partida serás eterno en nuestros corazones. Te extrañamos siempre. Su esposa Lilia Torres, sus hijos Emilio y Noelia Sández, su hija política Gisela Aime y nietas Antonella y Jimena Sández invitan a la misa hoy a las 20 hs en la iglesia Catedral Basílica.

TREJO, ÁMBAR NICOLL (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/20|. Te he extrañado demasiado como desde el primer dia que te fuiste,ni he dejado de pensarte. Pues nunca olvidaré. Nunca Olvidaré esa gran sonrisa. Esa locuras, esa alegría, solo me da un poco de calma al saber que ahora estás junto al Creador. Hijita mamá siempre te espera, en mis sueños quiero abrazarte, Su madre Pamela, su hermanita Aldana, sus abuelos, tios y primos, invitan a la misa que se oficiará hoy 19.30 hs. en la pquia Santa Rita de Cascia. Bº J.Newbery, con motivo de cumplirse un año de su fallecimiento.

MANFREDI, DOMINGO (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/67|. Sus hijos Manuel D., y Juan D. Manfredi, sus hijas políticas Norma Coronel, Graciela Ruiz, Dory Ayunta, nietos, bisnietos y demás familiares te recordaremos querido papá, eternamente estarás en nuestros corazones.

GUZMÁN, GERÓNIMO (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/14|. Papi querido, pasaron 7 años de tu partida hoy estas junto a tu querida y amada esposa Teoli nuestra maravillosa madre, junto a tus padres y hnos . Siempre te recordaremos con tus graciosos chistes. Tus hijos Marta, Nancy, Gustavo, Fabián y Sole tus hijos políticos Pato y Raúl tus nietos y cuñada Rosa. Responso en cementerio los MoraleS a las 18 hs.

GALLO, HUGO DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/21|. Su esposa Canario Marcela, sus hijos Roció, Mercedes, Daniela, Morena, Santino, su madre Ramona y demás Fliares. Sus restos serán inhumados hoy a las 10.00 hs en el cementerio de La Capilla. Cob. Norcen. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS. La Plata 162. Tel. 4219787.

OLIVERA, RAMÓN REINERIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/21|. Su esposa Lorena, Sus hijos Neri, Paki, Diego, Gonzalo, Agostina, Luciano, Andrea, Ramon, Angelina, Ana y Lucas, su nieto Gael y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Misericordia. (La Banda - Santiago del Estero). SERVICIO REALIZADO POR EMPRESA HUGO A GUBAIRA S.R.L. H. Irigoyen 531. Tel. 4-296027.

OLIVERA, RAMÓN REINERIO (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/21|. Patricia "Lili" Santos participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su amigo Tony y familia en este doloroso momento. Elevan oraciones para su eterno descanso.

GEREZ, ALCIRA DEL JESÚS (q.e.p.d.) Falleció el 13/12/21|. Que el Señor la reciba en sus brazos y le dé el descanso eterno" La comunidad educativa de la Escuela Nº 814 "Paula A. de Sarmiento". Acompaña al Profesor Ariel Rea por el fallecimiento de su madre y ruega oraciones en su memoria.

HERRERA, DE BICECCI, AÍDA LUZ (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/21|. El presidente interventor del I.O.S.E.P, C.P.N Raúl Ayuch, gerente general C.P.N. Graciela Muratore de Corona, miembros del Consejo Gremial y síndico participan su fallecimiento.

LEDESMA, SARA ELIZABETH (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/21|. Su madre Paulina Brizuela, sus hermanos Carlos, Fabián, Mirtha, hijos pol., nietos y demás familiares participan su fallecimien.to. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Villa la Punta. SERVICIO CARUSO - ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS. SRL