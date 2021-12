FÚNEBRES | 18 de diciembre del 2021

18/12/2021 - 02:02 Funebres

FALLECIMIENTOS

18/12/21

César Daniel Tragant

Edith Rojas de Palencia

Inés Fidelia Gallo

Ramón Guzmán (Choya)

Miguel Ángel Ciappino (La Banda)

Alberto Gustavo Troglia

Paula Alicia Sández

Elio Lino Zucal (Córdoba)

Rosa Elodia Díaz de Moreno

Juan Balbino Martínez (La Banda)

Sepelios Participaciones

CASARA DE EBERLÉ, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/21|. El juzgado de Trabajo y Minas de 1º Nom. participan con profundo dolor el fallecimiento de la madre de sus compañeros Dra. Liliana y Dr. José y elevan oraciones en su querida memoria.

CASARA DE EBERLÉ, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/21|. Dra. Adriana Andrade y CPN Norberto José Zanni, partcipan con dolor el fallecimiento de su vecina. Ruegan oraciones en su memoria.

CASARA DE EBERLÉ, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/21|. "Bienaventurados los limpios de corazón porque ellos verán a Dios". Chini Habra Fernández y flia participa con pesar su partida terrenal y acompañan a su flia en el dolor.

CASARA DE EBERLÉ, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/21|. Alejandro Álvarez Valdés y María del Carmen Costas despiden con profunda tristeza a su querida amiga María Teresa, y acompañan con inmenso cariño a sus hijos y nietos en el dolor, elevando oraciones en su amada memoria.

CASARA DE EBERLÉ, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/21|. Julio Carrizo y Marta V. Costas, sus hijas: Guadalupe, Rocío e Inés, lamentan profundamente su partida, y abrazan con mucho cariño a sus hijos y nietos en el dolor y la oración

CASARA DE EBERLÉ, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/21|. María del Carmen y Alejandro Álvarez Valdés, María Inés y Luis Francisco Baccino, Martin Costas y Cecilia Vittar, María Ester y José Antonio Rojo, Martita y Julio Rene Carrizo, participan con profundo pesar su fallwcimiento, y acompañan con cariño a sus hijos y nietos en el dolor, elevando oraciones en su memoria

CASARA DE EBERLÉ, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/21|. "Porque tanto amó Dios al mundo, que dió a su Hijo unigénito, para que todo el que crea en Él no se pierda, sino que tenga vida eterna". Juan 3,16. La comunidad educativa del colegio Cristo Rey, nivel secundario participa y acompaña con sus oraciones a la Lic. María Virginia Eberle ante la partida al reino celestial de su abuerla, rogando al Señor una cristiana resignacion a su familia.

DÍAZ DE MORENO, ROSA ELODIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/21|. Sus hijos Víctor Hugo, Luis Eduardo y Paola Silvina, participan su fallecimiento e invítala sepelio hoy a las 11 en el cementerio Parque de la Paz. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

GEREZ, MIGUEL ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/21|. Su esposa María, hijos Miguel y Miryam. nietos y bisnietos, participan de su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy en el Cementerio de la Piedad. Ceremonial, Exequias y Tanatopraxia . REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

GEREZ, MIGUEL ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/21|. La muerte no nos roba a los seres queridos. Al contrario nos los guarda y nos loos inmortaliza en el recuerdo. Su hermana política Azucena Godoy, sus sobrinos Raúl, Daniel, Azucena, Susana, Ramón, Julio y María participan con profundo dolor su fallecimiento.

GEREZ, MIGUEL ORLANDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/21|. Honorable Comisión directiva del sindicato de Luz y Fuerza, cuerpo general de delegados y su comisión de jubilados y pensionados participan del fallecimiento del socio Gerez Miguel Orlando sus restos seran inhumados en el Cementerio de la Piedad si día 18/12/21 a las 09 hs Domicilio del velatorio Av. Aguirre Norte 2510.

ROBLES, EVA DEL VALLE ( q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Sus hijos Raul, Teto y Nena participan de su fallecimiento. Sus fueron inhumados en el Cementerio de la Piedad ceremonial, exequias y Tanatopraxia. REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

RODRÍGUEZ DE LA RÚA, VICENTE RAMÓN (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/21 en San Salvador de Jujuy|. Su prima Marta Ducca de Fraguas, sus hijos Marta María, María Alejandra, María Florencia y Fernando acompañan con profundo dolor a su familia en tan difícil momento. Ruegan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE LA RÚA, VICENTE RAMÓN (Tori) (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/21 en San Salvador de Jujuy|. Felicitas Martilotti, Norberto Scaraffia y sus hijas Felicitas y Rocío participan su fallecimiento y acompañan con mucho cariño a sus hermanas Susana y Teté. Elevan oraciones en su memoria.

RODRÍGUEZ DE LA RÚA, VICENTE RAMÓN (Tori) (q.e.p.d.) Falleció el 14/12/21 en San Salvador de Jujuy|. Inés Bruchmann y sus hijos Inés Cantizano y Hugo Mac Gaul, José Cantizano y Luis Eugenio Cantizano y María Fernanda Ferreira Lesyé y sus nietos participan su fallecimiento y acompañan a Susana y a Teté en tan doloroso momento. Elevan oraciones en su memoria.

ROJAS DE PALENCIA, EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21||. Su esposo Nene, sus hijas Titi y Tuki, sus hijos politicos Ricardo y Daniel, sus nietos Gisela, Noelia, Riki, Ezequiel, Alejandra y Lourdes y bisnietos Isabella, Agustina y Micaelaparticipan con profundo dolor y tristeza de tan inmensa perdida y elevan oraciones en su memoria.

ROJAS DE PALENCIA, EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21||. La Iglesia Evangélica ubicada en calle Santa De Nº 2368, ciudad participan con dolor ante la partida de Edith Rojas de Palencia, teniendo la certeza que quien cree y recibió en su corazón al Señor Jescuristo, se encuentra en el mejor lugar con el mejor compañero: nuestro Señor, quien tambien consolará el corazón de su esposo César y demás seres queridos.

ROJAS DE PALENCIA, EDITH (q.e.p.d.)| Falleció el 16/12/21|. Rody y Silvia Segienowicz se consuelan con la promesa del Señor,Después Dios nos llevará a nosotros, los que estemos vivos en ese momento, y nos reunirá en las nubes con los demás. Allí, nos encontraremos con el Señor Jesús . 1 Tesal 4:17.

ROJAS DE PALENCIA, EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Elena Yoles y sus hijos participan con dolor su fallecimiento y acompañan a su familia con sus oraciones.

ROJAS DE PALENCIA, EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Miguela Rillimski de Yocca participa con dolor en su fallecimiento, invoca oraciones en su memoria y acompaña en este momento triste a su esposo Nene, a sus hijas Titina, Noralis y Puli. El señor les dé consuelo a la familia.

Descansa en paz querida amiga.

ROJAS DE PALENCIA, EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Elena Ester Piñón, Mario Enrique Anna y familia acompañan en este momento de tristeza y dolor a su esposo, hijas y demás familiares y abrazan a sus primos Olga y Daniel e hijos Alejandra, Exequiel y Lourdes. Elevan oraciones en su memoria.

ROJAS DE PALENCIA, EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Ángel Rubén Piñón, Viviana Avido y familia acompañan en este momento de tristeza y dolor a su esposo, hijas y demás familiares, y abrazan a sus primos Olga y Daniel e hijos Alejandra , Exequiel y Lourdes. Elevan oraciones en su memoria.

ROJAS DE PALENCIA, EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Roberto Benjamín Piñón, Patricia Nuri y familia, acompañan en este momento de tristeza y dolor a su esposo, hijas y demás familiares, y abrazan a sus primos Olga y Daniel e hijos Alejandra, Exequiel y Lourdes. Elevan oraciones en su memoria.

ROJAS DE PALENCIA, EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. José María Piñón, Eva Salvatierra y familia acompañan en este momento de tristeza y dolor a su esposo, hijas y demás familiares, y abrazan a sus primos Olga y Daniel e hijos Alejandra, Exequiel y Lourdes. Elevan oraciones en su memoria.

ROJAS DE PALENCIA, EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Familia Barroso Banegas acompaña el fallecimiento de su abuela Edith. Se ruega una oracion en su memoria.

SÁNDEZ PAULA ALICIA (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Sus hermanas Fidelia, Luisa, Mirta y Pancha, sus sobrinas Marisa, Hugo, Belen, Vero y Mariela, sus sobrinos nietos Alfonsina, Aron, Mica, Sol y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. (Capital - Santiago del Estero). Cob. CARUSO CIA DE SEGUROS S.A Servicio realizado por la empresa HUGO A GUBAIRA S.R.L H. Irigoyen 531 Tel 4-296027.

SAYAGO, SILVIA NOEMÍ DEL VALLE (DIP. NAC.) (q.e.p.d.) Falleció el 12/12/21|. Rodrigo Posse y flia.lamentan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Q.E.P.D.

TRAGANT, CÉSAR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Su esposa Silvia Inés Alfano, sus hijos Jimena, Carlitos, hijos pol. Juan, Ivana Salomón, su nieta Justina, participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardín del Sol. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

TRAGANT, CÉSAR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Su hermana pol. Ruby Alfano, sus hijos Jorge, Cecilia y Santi y Valeria, nietos Josefina, Constanza, Delfina, Benjamín, participan con profundo dolor el fallecimiento del querido Daniel y ruegan oraciones en su memoria.

TRAGANT, CÉSAR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Su hermana Marcela Tragant, su hermano político Roque Argañaras y sus sobrinos Juan Manuel Argañaras y Francisco Argañaras participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TRAGANT, CÉSAR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Su hermano político Alfredo Alfano, su esposa Noemí Sterling y su hijo Alfredo Eduardo Alfano Sterling, su esposa Patricia Beltrán y su nieto Alfredo Eduardo, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria. Frías.

TRAGANT, CÉSAR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Sus primos Gustavo Nabac, Yeyé Kozlowski, sus sobrinos Agustina, Magdalena y Zair Nabac, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TRAGANT, CÉSAR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. María Inés Manzur y su familia despiden con cariño a Daniel y acompañan en este momento doloroso a su esposa Silvia Inés Alfano, sus hijos Jimena y Carlitos, sus hermanos y toda la familia. Rogamos bendicioes especiales para toda la familia Tragant. "Que el Señor le otorgue la paz eterna y brille la luz que no tiene fin".

TRAGANT, CÉSAR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Rodolfo Amestegui y Lola Monti, sus hijos Lourdes, Rodolfo, Mariana y Paula y sus respectivas familias participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TRAGANT, CÉSAR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Gran pescador, como pocos. Con cualquier técnica que se conozca: mosca, yoyo carnada, boya, plomada, señuelo, a flote y a fondo, en ríos o en lagos. Incansable. Cuántas veces tuvimos que salir a buscarlo, porque su pasión le hacía perder la noción del tiempo. Simpático y carismático. Su mayor virtud: "ser un gran persona", y con un corazón inmenso. Su defecto: solo tomaba Coca Cero. Tantos recuerdos vividos, tantas historias. Te vamos a extrañar. Pero estamos seguros de que viviste a pleno, que no te privaste de nada , y eso nos hace felices !!! Te despedimos amigo, y sabemos que los que están en el más allá, ya se estarán contagiando de tu pasión . Tus amigos de siempre Chichi, Tucura, José, Perinola, Lichi, Pablo, Marcelo, Fidol, Bocha L., Norberto, Bocha A. y Eugenio. Acompañamos a Silvia, su gran compañera, a sus hijos Garlitos y Jimena, y a toda su familia ante esta gran pérdida. Rogamos una oración en su memoria .Que descanse en paz.

TRAGANT, CÉSAR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Pedro Argés, María Emma Caballero y sus hijos Mercedes, Florencia, Santiago y Josefina y familias lamentan profundamente el fallecimiento de su amigo Daniel y acompañan en el dolor a su esposa Silvia y a sus hijos Jimena y Carlitos.

TRAGANT, CÉSAR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Fabiana Caballero lamenta profundamente el fallecimiento de Daniel, acompaña en el dolor a Silvia y eleva oraciones en su memoria.

TRAGANT, CÉSAR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Luis Caballero Alfano y familia participan el fallecimiento de Daniel y acompañan en el dolor a su prima Silvia Alfano.

TRAGANT, CÉSAR DANIEL (q.e.p.d.) Faleció el 16/12/21|. Rodrigo Posse, Agustina M.Ordoñez Beltran y sus hijos acompañan a Jimena,Carlitos y flia,ante la pérdida de us papá. Elevan oraciones en su memoria. Q.E.P.D.

TRAGANT, CÉSAR DANIEL (q.e.p.d.) Faleció el 16/12/21|. Elena Yoles y sus hijos participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Silvia, a sus hijos y hermanos con sus oraciones.

TRAGANT, CÉSAR DANIEL (q.e.p.d.) Faleció el 16/12/21|. Sebastian Demasi, Maria Florencia Sottini y sus hijas Josefina y Emilia Demasi acompañan en este momento de dolor a su esposa, sus hijos, hermanos y demás familiares. Rogamos oraciones en su memoria. Descansa en paz Querido Daniel.

TRAGANT, CÉSAR DANIEL (q.e.p.d.) Faleció el 16/12/21|. Carolina Meneghini, Antonella Vercelli, Lía Kozameh, Eleonora Olivera, Agustina Badely Florencia Sottini y sus respectivas familias acompañan a su querida amiga Jimena y demás familiares en este momento de dolor.

TRAGANT, CÉSAR DANIEL (q.e.p.d.) Faleció el 16/12/21|. Maria Rufino y Miguel Angel Tejera, participan con dolor de su fallecimiento. Y ruegan oraciones en su querida memoria.

TRAGANT, CÉSAR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Griselda Zuain, Maria Rufino, Juan Carlos Vallejos, Graciela Morales y Roberto Medina, acompañan a Silvia con cariño y participan con dolor de su fallecimiento. Y ruegan oraciones en su memoria.

TRAGANT, CÉSAR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Bernardo Villegas, María Claudia Azar, hijos y nietos participan con profundo pesar el fallecimiento de su querido amigo Dani y acompañan a su esposa Silvia, sus hijos Ximena y Carlitos y hermanos en este momento de dolor, elevando oraciones en su querida memoria. Hasta siempre querido amigo. Que brille para ti la luz que no tiene fin.

TRAGANT, CÉSAR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Viviana Pinto, sus hijos Ignacio, Joaquín, Hernán y Magdalena de Arzuaga con sus respectivas familias, participan el fallecimiento del querido Daniel y acompañan a Silvia, Jimena y Carlitos y demás familiares en este doloroso momento. Elevan una oración en su memoria.

TRAGANT, CÉSAR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Lydia Sthela Trejo participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña con mucho cariño a su esposa Silvia, a su hermana Marcela y demás familiares en este triste momento. Eleva oraciones en su memoria.

TRAGANT, CÉSAR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Dr. Mario Zanón Piccardi y familia, acompaña al Dr. Carlos Tragant y familia, amigo y compañero de trabajo, en tan dolorosos momentos por el fallecimiento de su Sr. padre. Elevamos oraciones en su memoria.

TRAGANT, CÉSAR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Tus amigos Juan Alberto Rossi y Lilia Giuliano, sus hijos Ismael y Constanza Rossi Giuliano participan su fallecimiento y acompañan a su esposa Silvia y familia. Elevan oraciones en su memoria.

TRAGANT, CÉSAR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|.

Mario Ramón Castillo Solá, Mónica Patricia Abate y su hija Josefina participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

TRAGANT, CÉSAR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Las amigas de su esposa Silvia Inés Alfano: Liz Larcher, Natividad Nassif, Patricia Larcher, Norma Fuentes, María Ema Caballero, Fabiana Caballero, Mariana Guerrieri y Mónica Abate participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria. Que brille para Daniel la luz que no tiene fin.

TRAGANT, CÉSAR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Susana Medrano de Castillo Solá, sus hijos Susana Josefina Castillo Solá, Mario Ramón Castillo Solá, César Alejandro Castillo Solá y José Antonio Castillo Solá con sus respectivas flias, participan con profundo pesar su fallecimiento y ruegan una oración en su memoria.

TRAGANT, CÉSAR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. La promoción 77 del Colegio de las Hermanas Franciscanas participan con pesar el fallecimiento del esposo de su compañera y amiga Silvia Alfano. Rogamos oraciones por su memoria y eterno descanso!!!

TRAGANT, CÉSAR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Luisa Argañaras, sus hijos Roque, Ariel, Daniel y sus respectivas familias participan con pesar su fallecimiento y acompañan en el dolor a su familia. Ruegan oraciones en su memoria.

TRAGANT, CÉSAR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Luis Constantino Sogga, Ángela Graciela Alfano y sus hijos Constantino, Cayetano, Ángela, Micaela y sus respectivas familias despiden con profundo dolor al querido Daniel y acompañan a Silvia, a Carlitos y Jimena y a sus hermanos en estos tristes momentos. Ruegan oraciones a su querida memoria.

TRAGANT, CÉSAR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Ana Mosso y su hija María de la Cruz participan con profundo dolor su fallecimiento. Acompañan a Jimena y Silvia en tan difícil trance y elevan oraciones especiales en su memoria.

TRAGANT, CÉSAR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Enrique Llapur, Adriana Tauil, Eugenia María Chedid y Luis María Nassif participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Marcela y a toda su familia en estos difíciles momentos.

TRAGANT, CÉSAR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Miguel Cuevas, su señora Alicia Diven Jozami y familia participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus seres queridos en estos momentos de profundo dolor. Elevan oraciones en su querida memoria.

TRAGANT, CÉSAR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Zulema Arce de De Marco y flia. participan con dolor su fallecimiento. Acompañan a Silvia y demás familiares en este triste momento ante irreparable pérdida. Elevan oraciones a su memoria.

TRAGANT, CÉSAR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Graciela Aguirre participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a Silvia, a sus hijos y a sus hermanos con sus oraciones.

TRAGANT, CÉSAR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. María Fernanda Barbesino y familia participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su amiga Silvia. Ruegan oraciones en su memoria

TRAGANT, CÉSAR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Celia Mussi, Norma Alvarez, Mariela Colmenares y Aldana Villalba participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su hermana Marcela y flia en este doloroso momento. Elevamos oraciones en su memoria.

TRAGANT, CÉSAR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Descansa en paz primo. Ricardo Cruz y flia. Participan su fallecimiento.

TRAGANT, CÉSAR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Miriam Sánchez participa con dolor su fallecimiento y acompaña a su hijo Carlitos, eleva oraciones en su memoria.

TRAGANT, CÉSAR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Estanislao Kozlowski y sus hijos Daniel, Viviana, Ariel y Yeyé, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TRAGANT, CÉSAR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Marta Beatriz Anelli y Lucía Anelli, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TRAGANT, CÉSAR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Los compañeros del Registro Civil de su hijo Carlitos participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TRAGANT, CÉSAR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Graciela Acuña e hijos Andrés y Javier Borrás, nietos Micaela, Macarena, Matías Borrás y bisnieta Albita, participan con dolor la partida de este mundo del querido Daniel y acompañamos a nuestra prima Silvia Inés, hijos y demás familiares en este momento de gran tristeza. Extrañaremos las interminables noches navideñas compartidas en la ahora legendaria Sarmiento. Descansa en paz.

TRAGANT, CÉSAR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Dr. Julio C. Abregú y Dra. Alicia L. Chávez participan con dolor su fallecimiento y acompañan afectuosamente a su familia en este doloroso momento.

TRAGANT, CÉSAR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Luchy Bossi y Flia. Participan con profundo dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria.

TRAGANT, CÉSAR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Juan Salomon y sus hijos Martina y Bautista, Participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido suegro y acompañamos a su flia en este difícil momento.

TRAGANT, CÉSAR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Mario y Adriana Mondino, sus hijos Antonella y Nicolás Mondino y flia, participan con profundo dolor su fallecimiento; siempre en nuestro corazón querido Pochi. Que su alma descanse en paz.

TROGLIA, ALBERTO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Sus hijos Fifi, Burro, Flofo, Cate y Tiziano, h. pol. nietos Vale, Naumi, Naiken, Mateo, Eithan, Emma y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos serán cremados SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL.

TROGLIA, ALBERTO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Chino Gubaira, su esposa Fabiola Vittar, sus hijos Oso y flia. Toty y flia. Gabriel y flia, y Guadalupe, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos fueron cremados.

TROGLIA, ALBERTO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Nene Seleme y flia participa el fallecimiento de su amigo y acompaña a sus hijos Gustavo y Maxi.

ZUCAL, ELIO LINO (ING.) (q.e.p.d.) Falleció en Córdoba el 16/12/21|. Sus sobrinos Germán, Adriana, Susana y Guido Zucal y sus respectivas familias, participan el fallecimiento de quien fue para nosotros un ejemplo de vida y de orgullo, Acompañan a su esposa Clara y a sus hijos Ana María y Roberto en este difícil trance. Piden a Dios por su eterno descanso.

Invitación a Misa

ARCE, JUAN GREGORIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/21|. Su esposa Cristina María Pérez, hijos y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20.30 en Catedral Basílica, al cumplirse un mes de su fallecimiento. Elevan oraciones en su querida memoria.

CORONEL DE CONCHA, MARÍA ELBA (Maru) (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/16|. Estoy contigo a través del tiempo, y a pesar de la muerte vives en mi mente cuando te pienso y en mi corazón cada vez que late, aunque duela acepto tu partida y solo le pido a Dios que te permita descansar en paz por toda la eternidad, vives en cada rasgo de tus hijos, nietos y bisnietos. Su esposo, hijos, nueras y nietos invitan a la misa que se oficiará hoy a las 20 hs. en la Pquia. Santo Cristo al cumplirse 5 años de su dolorosa partida.

GÓMEZ, JORGE GASTÓN (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/21|. Llevaré en mi memoria cada momento compartido, cada tierna caricia cada palabra de amor, llevaré tu corazón cerca del mío, y cuando sienta esa ráfaga de viento sé que sos vos dándome una señal de que sigues conmigo. "Hasta siempre mi gran amor". Aquí cuidaré de nuestros hijos y de tus padres. Descansa en paz. Su esposa Fernanda, sus hijos Rosario y Luciano y sus padres Lili y Ramón, invitan a la misa en el oratorio Don Bosco al cumplirse los 9 días de su partida.

LLAPUR, GABRIEL JORGE (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Descansa en paz!. Es difícil olvidar a alguien que nos dio tanto. La vida no nos preparó para perder a un ser como tú. Su esposa María Elena Sydow, sus hijos Mariana, Gabriel, Andrea y María Gabriela y sus adorados nietos agradecen a familiares y amigos por acompañar en estos tristes momentos. A seis meses de suj desaparición física ruegan una oración en su memoria e invitan a la misa virtual el Pquia. San José del Bº Belgrano a las 20 hs.

UÑATES, JOSÉ ANTONIO Dr. (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/07|. Querido Tuky, mientras transcurre la vida, año tras año te extrañamos cada vez más. Gracias por el amor y los ejemplos que brindaste a tu amada familia. Tu esposa Haydeé Palavecino, tus hijos José, Alejandra y Silvina, tus nietos, tu hermana Norma, al cumplirse un aniversario de tu fallecimiento, nos reuniremos en el Oratorio Don Bosco hoy a las 20 hs. para rogar por tu eterno descanso.

Agradecimientos

Recordatorios

Responsos

BURGOS, ANTONIO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/20|. Al conmemorarse 1 año de su fallecimiento se realizará un responso en su memoria el domingo 19 de corriente a las 8 hs. en el cementerio Los Flores. Su madre Rosalía, sus hermanos y demás familiares, elevan una oración en su memoria.

Traslado de Restos

La Banda

Sepelios Participaciones

CIAPPINO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/21|. Su esposa Yola, sus hijos Tito, Susi, Alejandro, su hijo politico Juan, sus nietos Florencia, Emanuele, Noelia, Fabian, Mauro, Mateo, Bauti, Milagros, Maria Gracia, Salvador y Benjita y demás familiares participan su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio Jardin del Sol SERVICIO REALIZADO POR COMPLEJO PARQUE SAN JUAN Y BELGRANO LA BANDA TEL 4219787

CIAPPINO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/21|. Que brille para el la luz que no tiene fin. Su esposa Yolanda Akel, sus hijos Tito, Susana y Alejandro, hijos politicos Juan y Verónica, nietos Florencia. Gaby Emanuel, Viki, Noelia, Fabian, Mauro, Mateo, Milagros, María Gracia, Salvador, Bautista y Benja participan con profundo dolor el fallecimiento de nuestro padre Lito. Elevamos oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el ayer en el Jardin del Sol.

CIAPPINO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/21|. Sus nietos Emanuel (a) y Victoria (a) lloran tu partida. Vivirás siempre en nuestros corazones, seguiremos la huella que dejaste en nosotros. Elevamos oraciones en tu amada memoria.

CIAPPINO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/21|. Lelo querido, dejas un vacio muy grande en nuestros corazones. Siempre te recordaremos por todo el amor que sembraste en nuestros corazones. Te amamos por siempre. Sus nietos Noe, Mauro, Mateo y Bauti participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el ayer en el Jardin del Sol.

CIAPPINO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/21|. Querido primo que descanses en paz y brille la luz qué no tiene fin. Acompaño a toda la flia. en este difícil y doloroso momento. Su primo hermano Pirucho Storniolo y su esposa, tus sobrinos nietos y demas familiares Rogamos oraciones en su memoria.

CIAPPINO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/21|. "Que brille para él la luz que no tiene fin". Dr. Santiago Coroleu participa con profundo dolor su fallecimiento y acompaña a su familia en este triste momento. Rogando oraciones en su memoria.

CIAPPINO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/21|. Martín Lerin, Florencia Zambolín y sus hijos María Paz y Renzo participan con profundo pesar el fallecimiento de Lito y acompañan a toda la familia en oraciones.

CIAPPINO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/21|. Oscar Zambolín, Cecilia Patiño, sus hijos y nietos acompañan a toda la familia Ciappino y elevan oraciones en memoria de Lito.

CIAPPINO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/21|. Querida Susana: tus amigos leones del Club de Leones Mishky Mayu, te hacen llegar su más sentido pésame por el fallecimiento de tu padre, pésame que hacemos extensivos a tu madre, hermanos y demás familiares. Pedimos oraciones en su querida memoria y rogamos que Dios lo tenga en su gloria.

CIAPPINO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/21|. Querida Susana: las familias de Nélida Gómez de Moyano, de Franklin Moyano y Fanny Díaz y sus hijos Belén y Franklin, de Alfredo Moyano y sus hijos Manuel, Agustina y Benjamín, te acompañan en este momento de dolor por la périda de tu querido padre y te hacen llegar a ti, a tu madre, y demás familiares su más sentido pésame. Rogamos que Dios lo reciba en el cielo y que brille para él la luz que no tiene fin.

CIAPPINO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/21|. Flia. Azar Raed, participa el fallecimiento de Lito, acompañan y abrazan a su esposa Yoly e hijos Tito. Rubi, Ale, amigos de muchos años. Descansa en paz Lito. Y brille para el la luz que no tiene fin.

CIAPPINO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/21|. Amigo de la familia: Ramón Gerbino y promoción 79 Santiago Apóstol, participan con profundo dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

CIAPPINO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/21|. Personal vice-directivo, docente y Administrativo del Jardín de Infantes Nº 185 Niño Feliz, acompañan a su estimada colega Sra. Directora Teresa Teijeiro de Ciappino, ante la irreparable pérdida de su suegro, acompañan a sus familiares en el dolor. Que brille para él la luz que no tiene fin.

CIAPPINO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/21|. "Señor ya está ante ti recibelo en tu reino". Panaderia Sanchez acompañan a su hijo Tito Ciappino, cliente y amigo, en la perdida irreparable de su padre. Rogando oraciones en su querida memoria.

DOMÍNGUEZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. "Jesús dijo: Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, vivirá". Juan 11:25. Tu consuegra, Teresita Cheeín de Ventimiglia e hijos: Andrés, Patricia y Joaquín con sus respectivas familias te despiden con profundo dolor, estimado Juan Carlos y acompañamos a tu esposa e hijos. Oramos por tu descanso eterno y por el consuelo de tu familia.

DOMÍNGUEZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. "Señor, tu hijo ya está ante ti, recíbelo en tus brazos y dale el descanso eterno". Andrés Ventimiglia, Fernanda Coronel y sus hijos Ignacio y Gonzalo despiden con dolor a Juan Carlos, y acompañan a su hija Anita, hermanos y a su esposa Negrita.

DOMÍNGUEZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Juan Bellacomo, amigo y compañero de la promoción 69 de su hermano Luis Rubén, participa con dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en esta perdida irreparable. Elevando oraciones a su memoria.

DOMÍNGUEZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Compañero y amigo que descanses en paz. Consuelo para su flia. en este doloroso y dificil momento. Rubén Alberto Argibay, su esposa Dina del Valle Vidarte de Argibay, sus hijos Alexandro Argibay y José Argibay, participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

DOMINGUEZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Domingo A. Bravo y flia, lamentan profundamente la irreparable perdida y piden consuelo para la familia. Ruegan oraciones en su memoria.

DOMINGUEZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. u ex compañera de trabajo y actual compañera de su hija Anita, Lic. Elena M. Carrera y esposo, participan con profundo dolor del fallecimiento de Juan Carlos, excelente persona y compañero. Rogamos una oración en su memoria y que el Señor les de consuelo a su querida esposa y a cada uno de sus hijas/hijos y respectivas familias.

MARTÍNEZ, JUAN BALBINO (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/21|. Su sobrina Valeria y demás fliares. Acompañan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos serán inhumados hoy a las 11.00 hs en el cementerio de Quita Punco. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TELEFONO 4219787.

Invitación a Misa

GEREZ, BUENAVENTURA (TIQUI) (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/21|. Cuñado... hace apenas un mes de tu partida y parece ayer haberte despedido con tanto dolor, solo me queda el consuelo de pensar que ya descansas en paz y que estarás siempre presente en nuestros corazones; te extrañaremos y recordaremos siempre. Su cuñado: Eduardo Carmona (Balin), su esposa Maria Emilia Gómez y sus hijos: Marita, Tere, Gustavo y José. Elevan oraciones en su memoria. Invitan a la misa que se ofiaciará hoy a las 19hs en la iglesia Santiago Apostol.

SALTO, JORGE RUBÉN (q.e.p.d.) Falleció el 9/12/21|. "Siempre te vamos a recordar. Estamos tristes, pero ahora tú estás mejor con nuestro Señor, en ese lugar donde no hay sufrimiento". Su esposa, hijos hija política, nietos, nieto político, invitan a la misa por los 9 días de su partida al reino celestial, que se oficiará el día hoy sábado 18 a las 19 hs. en la Pquia. Santiago Apóstol.

Agradecimientos

Recordatorios

CORBALAN, MANUEL TEODOSIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/18|. Papi tres años desde que te fuiste y el dolor aun habita aqui. Sigues en nosotros mas presente que nunca, nos quedaron charlas pendientes, consejos sin escuchar y risas sin compartir, pero con la seguridad de que estas compartiendo la vida eterna junto a la abuela. Ojalá no sigas guiando en el caminar de nuestras vidas. En este nuevo aniversario mas de tu partida, tu presencia en nuestros corazones nos regocija el alma, recuerdos y enseñanzas que renuenan en el dia a dia, nos dan fuerzas para seguir adelante. Gracias por haber sido parte de nuestras vidas, vives por siempre en cada uno de nosotros y te amamos por la eternidad. Tus hijos Maria Eugenia, Maria Cecilia, Juan Manuel, nietas Josefina y Catalina. Elevan oraciones en tu memoria.

GEREZ, BUENAVENTURA (TIQUI) (q.e.p.d.) Falleció el 18/11/21|. Si embargo tu recuerdo siempre vivirá en nuestros corazones. Que el Señor te tenga en su Santo Gloria y brille para ti la luz que no tiene fin. Su esposa Reina y sus hijos Neri, Hector y Jorge, hijos políticos, nietos y bisnietos.

MIRANDA, SONIA DANIELA (q.e.p.d.) Falleció el 18/6/21|. Tan joven y hermosa, mamita querida, te fuiste de nuestro lado, pero hoy sos el angel que nos cuidas, sos nuestra estrella. Tus hijitos Marleyn, Mayten y Mabiluz, tu esposo Abel Martinez y demás familiares, te recordaremos siempre con mucho amor y cariño. Descansa en paz. En esta navidad habra una copa en la mesa que será para vos. Al cumplirse 6 meses besos al cielo.

Responsos

Traslado de Restos

Interior

Sepelios Participaciones

ÁVILA, ENRIQUE ALEJANDRO (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Su esposa Simona hijos Liliana y María, nietos Alejandra, Marco(Rikito) y demás familiares participan de su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el Cementerio de Villa Robles Ceremonial Exequias Y Tanatopraxia REALIZADO POR NUEVA EMPRESA GOROSTIZA.

GALLO, INÉS FIDELIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/21|. El Señor lo reciba en sus brazos". Su hijo Fabian, su nuera Zuny, sus nietos Mauro, Mara y Martin Nieto, sus nietos politicos Lorena Garcia, Jesus Arriagada, participan con profundo dolor su fallecimiento, sus restos serán velados en sala velatoria de Clodomira. Ruegan oraciones en su memoria.

GUZMÁN, RAMÓN (Tucho) (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Dale el descanso eterno. José, Héctor, Isabel, María, Claudia, Rito y Lucia Tofanelli participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan plegarias por su descanso eterno. Choya

GUZMÁN, RAMÓN (Tucho) (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Confiamos en tu palabra Señor. Sus vecinos y anigos Isabel, Carlos , Carlos Anibal, Ana y Paula Orona participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones por su descanso eterno. Choya.

GUZMÁN, RAMÓN (Tucho) (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. El equipo de servidores de San Expedito de Choya participa con dolor su fallecimiento. Acompaña en este duro momento a sus hermanos Hugo y Marta Guzmán; como asi tambien a sus sobrinos Emiliano y Ximena Guzmán. Choya.

Invitación a Misa

Agradecimientos

Recordatorios

CARRIZO, PEDRO RAFAEL (q.e.p.d.) Falleció el 15/9/21|. Hace 3 meses que nos dejaste ante el llamado de Dios con mucha tristeza y pesar, querido hermano "Negrito". Despierto y me levanto, cada paso es un recuerdo inevitable acompañado con el llanto de tanto dolor. "Negrito" extraño tus visitas, las historias familiares de nuestra juventud, las anécdotas que recordabas en las reuniones y eran motivo de risa. Nuestros padres que nos inculcaron respeto y obediencia hacia el prójimo las aplicabas en tu familia, tu forma de ser, luchaste para darnos los mejores espacios de tu vida. Llegaste al Padre Dios con las manos agradecidas por la bendición de tus hijos. Querido hermano ahora tienes la vida en plenitud esto me anima y abrazo desde lo profundo de mi ser a tus hijos, nietos, unida a ellos con mis oraciones que me identifican. Ruega a Dios y a María por tu eterno descanso y que la Luz Celestial te ilumine siempre. Así sea. Tu hermana Raquel.