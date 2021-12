FÚNEBRES | 19 de diciembre del 2021

19/12/2021 - 01:24 Funebres

FALLECIMIENTOS

18/12/2021

José Eduardo González

María Elena Cancino (La Banda)

Rubén Eduardo Galván

Jorge Antonio Cáceres (Colonia El Simbolar)

Héctor Horacio Figueroa

Susana Nóblega Vda. de Cano

Roger Segundo Luna (Vuelta de la Barranca)

Nilda Marina Leguizamón de Gattás (Garza)

Franci Federici Veizaga

Orfelia del Carmen Corvalán

Ramón Antonio Navarrete (Árraga)

Olga Isabel Martínez

Pedro Juan Díaz

----------------------------------------

Sepelios Participaciones

----------------------------------------

RECORDATORIO

CALOTA HOYOS DE CAMPOS (q.e.p.d.) Se durmió el 19/11/21

A 30 días de tu partida al reino celestial, ¿cómo describirte? No alcanzarían las palabras solo diremos que fuiste una gran, gran mujer. Con inmenso amor. Te recuerdan. Tu esposo Enrique, tus hijos Pelusa, Karina, Luis y Carla, tus nietos Joaquín, Melissa, Agustín, Benjamín, Nahiara, Iliana, Fernando, Maxi, tus hermanos Nono, Cacho, Negra, Juanita y demás familiares, clientas, vecinos y amigos … un agradecimiento especial para la flia. Abdala.

Q.e.p.d. Amor. Dejaste un hermoso legado en tu paso por la vida terrenal.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CÉSAR DANIEL TRAGANT (Q.E.P.D.) Se durmió en el Señor el 16/12/21 y espera la resurrección.

El fiscal general de la Provincia, Luis Alberto de la Rúa, participa de su fallecimiento. Eleva una oración a su memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CÉSAR DANIEL TRAGANT

(q.e.p.d) Se durmió en el Señor el 16/12/21 y espera la resurrección.

María Claudia Alegre Paz, sus hijos Facundo y María del Milagro Herrera Alegre, Ramiro Maken; Julio David Alegre Paz, su esposa María Alejandra Mantinian, sus hijos María Emilia, Nahim, Ignacio Alegre Mantinian; María Julia Alegre Paz, su esposo Juan Pablo García, sus hijos Pedro y Pablo García Alegre y Lylian Paz de Alegre. Flaco querido, descansa en paz. Estarás siempre en nuestros corazones. Rogamos resignación y consuelo para su esposa Silvia, hijos y nieta.

INVITACIÓN A MISA

FELICIANO ANTONIO ÁVILA (Chiquito) (q.e.p.d.) Se durmió en el señor el 19/1/17

Nos dejaste demasiado pronto papi, nos quedamos con los abrazos vacíos de tu presencia antes de lo que podíamos imaginar y aún nos duele tú partida como el primer día. Hoy estarías cumpliendo tus 75 años, pero aunque no estés físicamente, festejaremos el amor con el que nos cobijaste toda tu vida elevando una oración a tu querida memoria. Amor y gratitud son nuestros regalos eternos para vos viejo, porque la bendición de saberte nuestro padre trasciende lo infinito de tu viaje. Te amaremos eternamente y que tu alma hermosa siga iluminándonos el camino. Tu esposa Alicia Prados y tus hijas Valeria Soledad, Analía Fernanda y Alicia Belén, sus nietitos Juan Ignacio y Francisco Corvalán invitan a la misa hoy a las 20 hs en Pquia. San José del Bº Belgrano para recordar un nuevo aniversario de su natalicio. Elevan oraciones en su querida memoria.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

FRANCI FEDERICI VEIZAGA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor y espera la resurrección.

El vicegobernador de la Pcia. Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.

FRANCI FEDERICI VEIZAGA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor y espera la resurrección.

El secretario legislativo de la Honorable Cámara de Diputados Dr. Raúl Leoni Beltrán, participa su fallecimiento.

FRANCI FEDERICI VEIZAGA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor y espera la resurrección.

La secretaria administrativa de la Honorable Cámara de Diputados, CPN María Soledad Vittar, participa su fallecimiento.

FRANCI FEDERICI VEIZAGA (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor y espera la resurrección.

Compañeros de trabajo en la Honorable Cámara de Diputados, participan su fallecimiento.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

OLGA ISABEL MARTÍNEZ DE PÁEZ (q.e.p.d.) Se durmió en el Señor el 18/12/21 y espera la resurrección.

Madre querida, hago de cuenta que te fuiste de viaje. Fuiste una gran mujer, madre, esposa y una abuela excepcional. Gracias por habernos acompañado. Vuela alto. Tu hija Myriam, tus nietos Abel, Carolina, Leandro y Luisina. Tus bisnietos Juan Cruz y Nazarena. Sus restos fueron sepultados en el Parque de la Paz.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

NILDA MARINA LEGUIZAMÓN DE GATTÁS (q.e.p.d.) Se durmió el 17/11/21

El vicegobernador de la Pcia. Dr. Carlos Silva Neder, participa su fallecimiento.

NILDA MARINA LEGUIZAMÓN DE GATTÁS (q.e.p.d.) Se durmió el 17/11/21

El senador nacional, don José Emilio Neder, participa su fallecimiento.

NILDA MARINA LEGUIZAMÓN DE GATTÁS (q.e.p.d.) Se durmió el 17/11/21

Amigos de tu hijo Guillermo, Los Perukas, participan su fallecimiento.

RECORDATORIO

RAMON EDUARDO CARO QEPD Falleció el 19/07/21

Querido hermano, hoy hace 5 meses de tu partida al reino celestial te fuiste para acompañar a nuestra madre.

Estas fiestas sin la presencia de nuestra madre y tuya, no van a ser lo mismo que antes, aunque sabemos que de alguna manera estarán con nosotros y guiaran e iluminaran los caminos de tus hijos, de tu esposa, tu padre y de tus hermanos. Hermano te queremos mucho y te extrañamos.

Tu padre Pirulo Caro, tus hermanos Pedro Caro, Luis Caro, Oscar y Sonia.

PARTICIPACIÓN DE FALLECIMIENTO

CÉSAR DANIEL TRAGANT (Q.E.P.D.) Se durmió en el Señor el 16/12/21 y espera la resurrección.

Elisa Gallardo Capuano, hijos, nietos y demás familiares lamentan con muchísimo dolor el fallecimiento del querido Pochito, acompañan a la familia en este triste momento y elevan oraciones en su memoria.

CASARA DE EBERLÉ, MARÍA TERESA (q.e.p.d.) Falleció el 15/12/21|. Gloria Cárdenas y Luis López, participan con sumo pesar su fallecimiento y acompañan a sus hijos y demás familiares en tan difícil circunstancia.

CORVALÁN, ORFELIA DEL CARMEN (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/21|. Sus sobrinos Daniel, Gladis, Marta, Beatriz, Victor, Virginia, Romina, César y flia, Simón participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados en el cementerio de Vuelta de la Barranca. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

DÍAZ DE MORENO, ROSA ELODIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/21|. Su hijo Víctor Hugo, su hija política Sandra y su nieta Julieta, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevamos oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Pque. de la Paz.

DÍAZ DE MORENO, ROSA ELODIA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/21|. Cuando tú naciste, todos reían, sólo tú llorabas. Hoy que te fuiste, sólo tú sonríes y todas lloran, chau mamá. Su hijo Víctor Hugo Moreno.

DÍAZ, PEDRO JUAN (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/21|. Su hijo Diaz Juan Gabriel, sus hermanos Hugo, Jose, Olga, Elsa, sus amigos Albano Russo, Eli Sayago y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron cremados. (Capital - Santiago del Estero). Servicio realizado por la empresa HUGO A GUBAIRA S.R.L H. IRIGOYEN 531 Tel 4-296027.

FIGUEROA, HÉCTOR HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/21|. Su madre María Ester Mansilla, sus hijos Sergio y Franco Figueroa y sus hermanas Silvia, Elena y Cristina participan con dolor su fallecimiento, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Maco. HAMBURGO CIA DE SEG S.A. EMPRESA ANICETO GUBAIRA E HIJO.

FIGUEROA, HÉCTOR HORACIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/21|. La comunidad educativa de la escuela Nº 54, Juan A. Neirot participa con profundo dolor el fallecimiento del hermano de su compañera de tareas Silvia Figueroa y eleva una oración en su memoria.

GONZÁLEZ, JOSÉ EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/21|. Su esposa Lina Gramajo, sus hijos María Belén, Raúl, Gonzalo, Juan, José María, hijos políticos, nietos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio La Piedad. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787 .

GONZÁLEZ, JOSE EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/21|. "Dale Señor el descanso eterno. Que brille para él la luz que no tiene fin". Su hermano Chipon, su hna. pol. Myri, sus sobrinos Patri, Moni, Piki, Juan y Jhony con sus respectivas familias, participan su partida al reino celestial y abrazan a Lina y a tus hijos y nietos amados.

MARTÍNEZ, OLGA ISABEL (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/21|. Su hija Myriam, sus hermanos Ramón y Antonino, sus nietos Abel, Carolina, Leandro, Luisina, Luis, Roxana, Analia, Erika, Ivan, sus bisnietos, nietos políticos y demás familiares participan con profundo dolor su fallecimiento. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Parque de La Paz. (Capital - Santiago del Estero). Servicio realizado por la empresa HUGO A GUBAIRA S.R.L H. Irigoyen 531 tel 4-296027.

NÓBLEGA VDA. DE CANO, SUSANA (q.e.p.d) Falleció el 17/12/21|. Sus familiares Silvia, Esteban, Javier, Elizabeth, Fabián, Liliana, José Ignacio, Norma, Silvina, Victoria, Micaela, María, Lourdes, Rosario, Fátima, Alejandro, Oriana, Bautista, María y Yésica, participan su fallecimiento sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio de Los Flores EMPRESA SANTIAGO.

NÓBLEGA VDA. DE CANO, SUSANA (q.e.p.d) Falleció el 17/12/21|. Brille para ella la luz que no tiene fin. Nancy de Lopez e hijos acompañan a Javier y familia en tan doloroso momento. Q.e.p.d.

NÓBLEGA VDA. DE CANO, SUSANA (q.e.p.d) Falleció el 17/12/21|. Su hijo Roberto Fabián Cano, hija pol. Liliana Allalla, sus nietas Mara y Yesi, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de El Zanjón.

NÓBLEGA VDA. DE CANO, SUSANA (q.e.p.d) Falleció el 17/12/21|. "El Señor es mi pastor nada me faltará, en verdes prados él me hará descansar". Su hijo Esteban Cano, hija pol Norma Perez, nietas Micaela, María, Lourdes, Rosario y Fátima, participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de El Zanjón.

ROJAS DE PALENCIA, EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Su hermana Puli, su hija Titina, su yerno Daniel, sus nietos Ezequiel, María Alejandra y María Lourdes, sus nietos politicos Maxi y Guadalupe, sus bisnietos Agustin y Micaela participan con dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

ROJAS DE PALENCIA, EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Un beso al cielo amiga querida y un fuerte abrazo a Nene, a tus hijas con sus respectivas familias y a Puli, que tu alma descanse en paz. Chochi Rojas Armoha de Maldonado.

ROJAS DE PALENCIA, EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Adela Teresita Mansilla de Pohl y familia lamentan su deceso y acompañan a su familia en esta dolorosa pérdida.

ROJAS DE PALENCIA, EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Mario Fornés y sus hijos Santiago Facundo y Gertrudis participan su fallecimiento y acompañan con cariño a Olga, Dani y sus hijos en este momento de dolor.

ROJAS DE PALENCIA, EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Mario Fornés y Anita Castiglione participan su fallecimiento y acompañan a los queridos Olguita, Dani y sus hijos en este momento de tristeza.

ROJAS DE PALENCIA, EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. María Nélida Sarquiz, Julio Eduardo Fornés, Mónica Alicia Guntern, Gustavo Fornés y familias, participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su memoria y brille para ella la luz eterna.

ROJAS DE PALENCIA, EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Miguel Ángel Giuliano y flia participan con dolor su fallecimiento y ruegan una oracion en su memoria.

ROJAS DE PALENCIA, EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Rosita de De Bonis, sus hijos Alejandro, Adriana y familia acompañan con el cariño de siempre a su esposo Nene, a sus hijas Norita y Titina, a sus hijos políticos, a sus nietos y a su fiel compañera Puli ante irreparable pérdida rogando a Jesús ayude a su familia a aceptar su partida y a nosotros, sus amigos de la infancia. Nuestras oraciones por su eterno descanso.

ROJAS DE PALENCIA, EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Julia Hid, ex compañera de la Esc. Nº 42, lamenta la partida de Edith. Que la luz del Señor esté siempre con ella. Besos al cielo. Amén.

ROJAS DE PALENCIA, EDITH (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Nelida Miranda, sus hijos Vanina, Daniel, Daniel y Fredy participan con gran pesar el fallecimiento de su querida amiga Edith. Descansa en paz amiga y brille para ti la luz que no tiene fin. Amén.

TRAGANT, CÉSAR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Su hermana Marcela Tragant, su hermano político Roque Argañarás y sus sobrinos Juan Manuel Argañarás y Francisco Argañarás participan con profundo dolor su fallecimiento. Ruegan oraciones en su memoria.

TRAGANT, CÉSAR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Eduardo López, su esposa Lía Debon, sus hijos y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a sus familiares en este momento de tanto dolor y elevan oraciones en su querida memoria.

TRAGANT, CÉSAR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Carlos Paskevicius, su esposa Josefina Lissi y sus hijas Ana, María Esther y Josefina Paskevicius y sus familias participan con profundo dolor el fallecimiento de su querido amigo Daniel. Vivirán en nuestro recuerdo los hermosos momentos compartidos en nuestros viajes. Acompañamos a su esposa Silvia, sus hijos Jimena y Carlitos y sus hermanos Carlos y Marcela. Elevan oraciones al Altísimo, rogando por su eterno descanso.

TRAGANT, CÉSAR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Juan Manuel Bonacina, su esposa Adriana Slapak y sus hijos Javier, Sebastian, Ezequiel, Florencia y Santiago participan con profundo pesar el fallecimiento de nuestro querido Pochi, acompañando en este dificil momento a Silvita y demás familiares. Dios lo tenga en su santa gloria y brille para el la luz que no tiene fin.

TRAGANT, CÉSAR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Marta Spector de Slapak y familia participan con pesar el fallecimiento del querido Pochi. Acompañan a su familia en este dificil momento.

TRAGANT, CÉSAR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Nancy Silva Neder y Jorge Marcelo Vila participan con pesar el fallecimiento del esposo de su querida amiga Silvia. Elevan oraciones por la paz de su alma y la resignación de sus familiares.

TRAGANT, CÉSAR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Ketty de Vila y sus hijos Mely; Raúl y Chiqui con sus respectivas familias acompañan a Silvia en estos momentos de dolor y elevan oraciones por el descanso eterno de su alma.

TRAGANT, CÉSAR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Dr. Julio Cortés, su esposa e hijos participan con dolor su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

TRAGANT, CÉSAR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Oscar Alberto Rusz, su esposa Dra. Haydee Salgado, participan con profundo dolor la partida a la casa del Padre de Daniel, y acompañan a su esposa Silvia e hijos con cariño ante irreparable pérdida. Ruegan oraciones en su memoria.

TRAGANT, CÉSAR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Luis Alberto de la Rúa y su esposa María Elena Barnetche junto a sus hijos Luis Matías, Valentín y María Pía, participan con dolor su fallecimiento, acompañan a su familia en este difícil momento. Elevan oraciones en su memoria.

TRAGANT, CÉSAR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Ricardo Chazarreta, Marta Eugenia Barbieri y sus hijos Eugenia María y Ricardo Martín, participan con pesar su fallecimiento y elevan oraciones en su querida memoria.

TRAGANT, CÉSAR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Ing. Santiago C. Lezana, María Alejandra Barbieri y sus hijos Santiago, Facundo y Lorena, Milagros y Edgar, y Valentino, y sus nietos, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TRAGANT, CÉSAR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. María Inés Barbieri, Florencia Miller y Ana González, participan su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TRAGANT, CÉSAR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Carlos Ernesto García, Adela Gabriela Pacheco, sus hijos Emanuel y Macarena Vera, César, Patricia y Maximiliano Paz y María Ángel participan con dolor su fallecimiento y ruegan oraciones en su memoria.

TRAGANT, CÉSAR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Marta Gallardo Capuano, hijos y nietos participan su fallecimiento, acompañan a su familia en este momento de dolor y ruegan por la paz de su alma.

TRAGANT, CÉSAR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Sus amigos Oscar, Susana, Virginia y Gastón Fuensalida despiden con cariño a su amigo Daniel, acompañando en este difícil y doloroso momento a su esposa Silvia Alfano, a sus hijos Ximena y Carlitos, a sus hermanos y toda la familia, rogando especiales bendiciones para toda la familia Tragant. Que el Señor le otorgue la paz eterna y brille la luz que no tiene fin.

TRAGANT, CÉSAR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Sonia Moglia y su hijo Raúl Santiago Dargoltz participan con pesar su fallecimiento y acompañan con dolor a su esposa Silvia Inés sus hijos jimema y Carlitos y toda su familia Que brille para Daniel la luz que no tiene fin.

TRAGANT, CÉSAR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Cecilia Liendo, sus hijos Eugenia y Pablo Chaparro, Guillermo (a), Lucrecia y Sergio Brandán y sus respectivas familias participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a Silvia en este doloroso momento. Ruegan oraciones en su memoria.

TRAGANT, CÉSAR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Lucy V. Perez Mayoral participa con profundo dolor la partida de mi sobrino del corazón. Nunca lo olvidaré y lo amaré siempre. Acompaño a su familia en estos tristes momentos.

TRAGANT, CÉSAR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Justo Alegre y familia participan con dolor el fallecimiento del hermano de su amiga Marcela, deseándoles pronta resignación a sus familiares, elevando oraciones en su memoria. Q.e.p.d.

TRAGANT, CÉSAR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Ing. Rodolfo Bianco, Graciela Zurita de Bianco y familia, despedimos al amigo Daniel y rogamos el consuelo para Silvia y sus hijos. Descansa en paz amigo.

TRAGANT, CÉSAR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Ma. Teresa Rotondo de Muratore, sus hijos Héctor Ángel, Alicia Beatriz y respectivas flias. Participan su fallecimiento y acompañan con cariño a su esposa Silvia Inés Alfano y flia., en estos momentos de tanto dolor. Oramos por su eterno descanso, la paz y el consuelo del Señor los acompañen y fortalezcan.

TRAGANT, CÉSAR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Silvina Diaz Miguel y Ricardo Bravo participan con profundo dolor su fallecimiento., acompañan a su familia en este triste momento, en especial a la querida amiga Silvia. Elevan oraciones en su memoria.

TRAGANT, CÉSAR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Mavel N. de Nader y Mónica hacen llegar sus condolencias a Silvia en tan doloroso momento. Ruegan al Altísimo le conceda la fortaleza para superar esta irreparable pérdida.

TRAGANT, CÉSAR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Facundo Filippi, Josefina Alcaide, sus hijos Agustina y Guillermina, participan con profundo dolor su fallecimiento y acompañan a su familia en este triste momento. Ruegan oraciones en su querida memoria.

TRAGANT, CÉSAR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. José Félix Alfano, su Sra. Marcia Laura Valladares y sus hijos participan con profundo dolor el fallecimiento del esposo de su prima Silvia y acompañan en estos dificiles momentos. Ruegan oraciones en su memoria.

TRAGANT, CÉSAR DANIEL (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Luis Eduardo López y Gloria Cárdenas participan su fallecimiento y acompañan a sus familiares en tan penosa circunstancia.

TROGLIA, ALBERTO GUSTAVO (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. José Prudencio Montoto, Alicia Salido, sus hijos Nico, Seba y Ana, participan su fallecimiento y acompañan a Silvia, Fer, Ema, Flor y Maxi. Sus restos fueron cremados.

ÁVILA, FELICIANO ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 19/1/17|. Chiquito querido: a los 74 años de tu natalicio te decimos que porque creíste en Cristo, tú no has muerto! Porque además palpitas con nuestros corazones, lates en cada célula de nuestros seres. Vives! En cada recuerdo bello que nos dejaste, con tu amor de hermano, tu canto ferviente, tus manos cálidas, tus besos que nos entregabas en cada encuentro que Dios nos unió. Te recordarán por siempre Pelado, Anchi, Poro y demás familiares en nuestros rezos de hoy en la iglesia San José del Bº Belgrano. Descansa en paz junto a nuestros padres y hermanos. Gracias por acompañarnos.

CAMUS, ANDRÉS ABELINO (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/20|. "No llores si me amas. Créeme, cuando llegue el día que Dios ha fijado y tu alma venga a este cielo, ese día volverás a vernos, sentirás que te sigo amando, que te amé. Enjuga tu llanto y no llores si me aman". Amén. A un año de tu partida te seguimos extrañando y recordando. Tus sobrinas Clarita, Fanny, Noel y Agustina, invitan a la misa hoy a las 20 hs. en la Pquia. San José del Bº Belgrano.

CASTILLO DE GUTIÉRREZ, NILDA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/12|. Tu recuerdo va a estar guardado en lo más profundo de nuestros corazones, seguiremos el buen ejemplo que tú nos diste mientras te encontraste en vida... Te extrañamos un montón mamá. La familia invita a la misa que se oficiará hoy 19 a las 20,30 hs. en la Pquia. Sagrado Corazón al cumplirse 9 años de su fallecimiento.

COMÁN, JUAN CARLOS (Lali) (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/20|. Su esposa Graciela Luna, sus hijos Luciana y Gustavo Comán y sus nietos invitan a la misa que se realizará hoy domingo a las 20 hs. en la Pquia. La Inmaculada, al cumplirse un año de su fallecimiento.

FRÍAS, ANTONIO MARÍA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/87|. Hoy hace 34 años que partiste al cielo, tu ausencia nos dejó un gran dolor, tu recuerdo está presente en cada uno de nuestros corazones. Solo nos queda el consuelo que estas cerca de Dios. Su hijo Jose Salvador, su nuera Liliana Pereyra y sus nietos Juan José, Rodrigo, Lucas y sus respectivas familias invitan a la misa que se oficiará hoy en la parroquia Sgdo. Corazón de Jesús a las 20.30 hs. Rogamos una oracion en su memoria.

LOBO DE CHAZARRETA, NILDA ARGENTINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/09|. Mami tu amor nos guía y protege. Sus hijos, hijos políticos y nietos harán oficiar una misa hoy a las 20 hs en el Oratorio Don Bosco para rogar por el eterno descanso de su alma.

PAGÉS, GUILLERMO JOSÉ (q.e.p.d.) Falleció el 19/7/21|. Su esposa, sus hijos, sus hijos políticos y sus nietos invitan a la misa a familiares y amigos, hoy a las 20.30 hs. en la iglesia San Francisco al cumplirse cinco meses de su fallecimiento.

BURGOS, ANTONIO OMAR (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/20|. Al conmemorarse 1 año de su fallecimiento, rogamos que en paz descanse. Su madre Rosalía, sus hermanos/as Hilda, Raúl, Ramón, Juan, Inés, Walter, Gabriela, su hijito Erik y sus sobrinos Ika y Turi, elevan oraciones en su memoria.

CANCINO, MARÍA ELENA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/21|. Su esposo Rubén Domínguez, su hija Sandra Domínguez, h pol, Roberto Flores, sus nietos, Ana, Yesica, Valentina, Lujan, Cristian y Maxi, su nieto político y demás familiares, sus restos fueron inhumados ayer en el cementerio La Misericordia, servicio realizado por NORTE BENEFICIOS la plata 162 tel. 4219787.

CIAPPINO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/21|. Querido hermano, te dormiste en la paz del Señor. Sus hermanos Nino Ciappino y Muñeca Cayupan, sus sobrinos Gustavo, Alberto, Andrés y Lizet, participan su fallecimiento con profundo dolor. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

CIAPPINO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/21|. Su primo José Pablo Giangreco y flia., participa con profundo dolor su fallecimiento. Ruega oraciones en su memoria.

CIAPPINO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/21|. La comisión directiva, personal de pista, socios, pilotos y sus respectivas familias, acompañan al Sr. Héctor Tito Ciappino presidente de la Asociación Santiagueña de Bicicross (A.S.A.B.I) y de la Federación Argentina de BMX y toda su familia en este doloroso y difícil momento. Rogamos una oración en su memoria.

CIAPPINO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/21|. Oscar Alberto Rusz y su esposa Dra. Haydee Salgado, participan con profundo pesar su fallecimiento y acompañan a su colega y amigo Alejandro ante irreparable pérdida. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

CIAPPINO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/21|. Olga Donofrio de Álvarez e hijos y familia participan con profundo dolor su fallecimiento, acompañan a su familia en tan triste momento y elevan oraciones en su memoria. "Que brille para él la luz que no tiene fin".

CIAPPINO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/21|. El Club de Leones La Banda Dr. Jorge W Ábalos participa con profundo pesar del fallecimiento del padre de la León Susana Ciappino, padre político del León Juan Martín y abuelo de la León Noelia Martín y el León Mateo Martín y ruega oraciones en su memoria. Que brille para él la luz que no tiene fin.

CIAPPINO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/21|. Teresa Silvia Giangreco, José Rafael Ingratta y flia., participan con dolor el fallecimiento de su querido primo Lito. Ruegan oraciones en su memoria.

CIAPPINO, MIGUEL ÁNGEL (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/21|. Justo Alegre participa el fallecimiento de su amigo Miguel Angel deseándoles pronta resignación a sus familiares, elevando oraciones en su memoria. Q.e.p.d.

DOMÍNGUEZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Su hermano Luis Rubén Domínguez y esposa Dra. Ana Silvia Gerez, participan con dolor su fallecimiento y elevamos oraciones en su memoria.

DOMÍNGUEZ, JUAN CARLOS (q.e.p.d.) Falleció el 16/12/21|. Prof. Pedro B. Villalva y flia, participan con profundo dolor el fallecimiento de su gran amigo Juancho, tu partida nos causa mucha tristeza. Nuestro consuelo que estarás en el Reino del Señor, siempre estarás presente entre nosotros.

CORIA VIUDA DE IBÁÑEZ, OLGA YOLANDA (q.e.p.d.) Falleció el 19/11/21|. Amada abuela y madre: Aunque la tristeza de no tenerte físicamente se hace a veces tan grande; nos consuela encontrarte siempre espiritualmente en nuestros corazones y sentir que en cada uno, de los que formamos la gran familia que construiste, siempre nos unirá ese amor invalorable que nos dejaste y que solo vos eras capaz de dar. Te amamos eternamente madre querida! Su Hija: Olga Ibáñez viuda de Mattar. Sus nietos: Sole, Laura, Miry, Luciana, Lucio y sus respectivas flias; ruegan oraciones en su querida memoria al cumplirse un mes de su partida y la recordaran hoy en la misa de 9:30 hs en la iglesia La Salette.

CÁCERES, JORGE ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/21|. Su madre Concha Sara, sus hnos. Felipe, Julio, Noemí, Elba, hnos. políticos, sobrinos y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio de Colonia El Simbolar- Dpto. Robles. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787

FIGUEROA, HORACIO Crio. ( Tito) Falleció el 18/12/21|. Acompañamos en el dolor a su hermana Silvia su familia política de Loreto. Su hno político Ramón Chazarreta y sra sus hijos Diego,Daniela Rodrigo, Mily ,Juanjo , Rodrigo A y su ahijada Marianella. Hacemos extensivo nuestro pésame a su mamá Mary, hnas, hijos y sobrinos.

GALVÁN, RUBÉN EDUARDO (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/21|. Su compañera Elena Montenegro, sus hijos Omar, Román, Yamila, Alejandra, Luceli, hijos políticos Raúl, Julio y demás familiares. Sus restos fueron inhumados en el cementerio Cristo Redentor- (Fernandez). SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS- LA PLATA 162- TELEFONO 4219787.

LEGUIZAMÓN DE GATTÁS, NILDA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/21|. "Vivirás en nuestros corazones". Sus hijos Nilda Gattás, Guillermo Gattás y José María Gattás, sus hijos políticos, nietos y bisnietos participan con profundo dolor su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria.

LEGUIZAMÓN DE GATTÁS, NILDA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/21|. "Vuela alto querida tía". Su sobrino Ing. Carlos Alfredo Mattar y familia y Roberto Gustavo Mattar, participan con profundo dolor su fallecimiento y elevamos oraciones en su querida memoria.

LEGUIZAMÓN DE GATTÁS, NILDA MARINA (q.e.p.d.) Falleció el 17/12/21|. Hugo Torres, su esposa Olga Suásnabar, hijos, hijos politicos, nietos participan su fallecimiento. Elevan oraciones en su memoria y por su eterno descanso.

LUNA, ROGER SEGUNDO (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/21|. Su compañeras Elsa y Josefa, sus hijas Fernanda, Dalma, Virginia, sus padres Roger y Vitelba, sus hermanos Mercedes, Ariel, Luis, nietos y demas familiares. Sus restos seran inhumados hoy en Cementerio de Vuelta de la Barranca. SERVICIO REALIZADO POR NORTE BENEFICIOS - LA PLATA 162 - TEL 4219787.

NAVARRETE, RAMÓN ANTONIO (q.e.p.d.) Falleció el 18/12/21|. Su esposa Ramona Rojas, sus hijos Carmen, Beatriz, Alberto, hijos pol. nietos, bisnietos y demás fliares. participan su fallecimiento y sus restos serán inhumados en el cementerio de Árraga. SERV. ORG. ANTONIO GUBAIRA HNOS SRL

FERREYRA, DOMINGA CARLOTA (q.e.p.d.) Falleció el 19/12/20|. Su hija Roxana, su esposo Martin, sus hijos Ramiro, Omar, Valeria y nietos invitan a la misa hoy a las 10 hs en la iglesia Nstra. Sra. de Loreto al cumplirse un año de su partida. Oraciones en su memoria.